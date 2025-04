Beste gratis HR Excel sjablonen voor een efficiëntere werkstroom

Denk terug aan de eerste keer dat je een spreadsheet met HR-gegevens opende - cellen met informatie over werknemers, tabbladen met kleurcodes voor salarisadministratie, inwerken, aanwezigheid en meer.

Voor HR-professionals zijn HR Excel sjablonen de beproefde methode om essentiële informatie te organiseren. Of het nu gaat om het bijhouden van wervingspijplijnen of het bijhouden van verlofsaldi, Excel brengt een gevoel van bestelling in zelfs de drukste HR Taken.

In deze blog duiken we in een aantal HR Excel-sjablonen en laten we zien hoe deze sjablonen processen kunnen vereenvoudigen en waardevolle tijd kunnen besparen. 🕒

Wat maakt een goed HR Excel sjabloon?

Een goed HR Excel sjabloon moet meer zijn dan alleen maar functioneel; het moet een combinatie zijn van gebruiksgemak, aanpasbaarheid en duidelijkheid.

Dit zijn de kenmerken waar je naar moet zoeken:

Intuïtief ontwerp: HR Excel-sjablonen moeten duidelijke labels, drop-downs en voorgeformatteerde cellen hebben voor eenvoudige navigatie en minimale fouten bij het invoeren van gegevens

HR Excel-sjablonen moeten duidelijke labels, drop-downs en voorgeformatteerde cellen hebben voor eenvoudige navigatie en minimale fouten bij het invoeren van gegevens Aanpasbaarheid: Ze moeten aanpasbare velden en secties hebben, zodat u het sjabloon kunt aanpassen aan uw unieke behoeften hR-processen Nauwkeurige gegevens: HR Excel-sjablonen moeten geautomatiseerde berekeningen hebben (bijv. verlofsaldi, overuren) om handmatige fouten te voorkomen

Ze moeten aanpasbare velden en secties hebben, zodat u het sjabloon kunt aanpassen aan uw unieke behoeften hR-processen Ingebouwde visuals: HR Excel-sjablonen moeten grafieken en grafieken bieden voor snelle rapportage en het signaleren van trends, waardoor tijd wordt bespaard bij de analyse

HR Excel-sjablonen moeten grafieken en grafieken bieden voor snelle rapportage en het signaleren van trends, waardoor tijd wordt bespaard bij de analyse Versiebeheer: HR Excel-sjablonen moeten een gestructureerde methode hebben voor het bijhouden van wijzigingen die ervoor zorgt dat de meest recente versie altijd toegankelijk is om de integriteit van de gegevens te behouden

🔍 Wist u dat? De eerste formele HR-afdeling werd opgericht bij de National Cash Register Company in 1901 na een grote staking.

HR Excel Sjablonen

Tussen werving en selectie, salarisadministratie en functioneringsgesprekken is het niet moeilijk om je overweldigd te voelen. Gratis HR sjablonen zijn ontworpen om die last te verlichten. HR Excel-sjablonen bieden de structuur die u nodig hebt om alles georganiseerd te houden, zodat u geen enkele van uw belangrijke Taken overslaat.

Hier zijn acht HR Excel sjablonen om uit te kiezen. 📋

1. Sjabloon voor geavanceerd functioneringsgesprek van Kenjo

Via: Kenjo Het is tijd om die verspreide aantekeningen en eindeloze threads e-mails overboord te gooien. Met dit Excel sjabloon voor functioneringsgesprekken van Kenjo kun je gemakkelijk alle waardevolle (en soms uitdagende) feedback over de prestaties van je werknemers bijhouden.

De sjabloon voor prestatiebeoordeling hiermee kunt u evaluaties van werknemers op één plek invoeren, bekijken en analyseren. Het houdt ook doelen, sleutel prestatie indicatoren (KPI's) en vaardigheden bij, zodat u een duidelijk beeld krijgt van de voortgang en ontwikkeling van elke werknemer.

📌 Ideaal voor: Managers, HR-professionals of iedereen die het prestatiebeoordelingsproces wil stroomlijnen in plaats van elke cyclus opnieuw het wiel uit te vinden.

Dit sjabloon downloaden

📖 Lees ook: Hoe maak je een KPI Dashboard (met voorbeelden en sjablonen)?

2. Sjabloon voor vakantiebeheer voor HR by Kenjo

Via: Kenjo Met het sjabloon voor vakantiebeheer van Kenjo wordt het bijhouden van vakantiedagen, ziekteverlof en onverwachte afwezigheden van je werknemers een fluitje van een cent. Deze handige tool geeft een duidelijk overzicht van wie er met verlof is, wanneer ze afwezig zijn en hoeveel tijd ze hebben opgebouwd.

Het helpt je georganiseerd te blijven door alle verlofaanvragen op één plek te verzamelen. Zeg maar dag tegen dubbel geboekte vergaderingen, want die worden ook bijgehouden.

U kunt eenvoudig de verdiende vrije tijd van elke werknemer berekenen, reserveringen beheren en vrije tijd in één oogopslag weergeven voor een effectievere en snellere weergave personeelsplanning .

📌 Ideaal voor: HR Teams, managers of professionals die het beu zijn om talloze e-mails door te spitten om bij te houden wie er met verlof is.

3. Werknemer Database Tracker door SpreadSheetPage

Via: SpreadSheetPage Heeft u wel eens het gevoel dat werknemersinformatie overal verspreid is - over meerdere softwaresystemen, e-mails en willekeurige spreadsheets? Het bijhouden van details over certificeringen, verjaardagen of zelfs noodcontacten kan ingewikkeld worden.

Het sjabloon Employee Database Tracker van SpreadsheetPage helpt u hierbij. Dit eenvoudige sjabloon helpt u bij het beheren van werknemersinformatie zonder de hoofdpijn van complexe HR-analysesoftware .

Je kunt ook het aantal teamgenoten kiezen:

Employee Database Manager Lite (tot 15 werknemers)

Employee Database Manager Pro 150 (tot 150 werknemers)

Employee Database Manager Pro 250 (tot 250 werknemers)

📌 Ideaal voor: Teamleiders en HR-professionals die een georganiseerd overzicht van hun personeelsbestand willen behouden zonder gedoe.

🔍 Wist je dat? Veel gebruikelijke secundaire arbeidsvoorwaarden voor werknemers, zoals gezondheidszorg en pensioenen, werden gemeengoed tijdens de Tweede Wereldoorlog. Door de bevriezing van de lonen boden bedrijven voordelen aan om werknemers aan te trekken en te behouden, wat het begin betekende van door de werkgever verstrekte voordelen.

4. Werknemersschema's bijhouden door SpreadSheetPage

Via: SpreadSheetPage Teamroosters beheren kan irritant zijn, vooral met overlappende en conflicterende afspraken. Maar wees niet bang. De Employee Schedule Tracker Sjabloon door SpreadsheetPage is hier om uw planning ellende te stroomlijnen.

Dit sjabloon kunt u een duidelijke, georganiseerde schema dat houdt iedereen op dezelfde pagina (of dezelfde spreadsheet) te maken. U kunt eenvoudig input verschuivingen, vrije tijd verzoeken, en zelfs lunchpauzes die kunnen krijgen over het hoofd gezien.

De visuele layout biedt in één oogopslag een overzicht van wie er in en uit gaat, terwijl het aanpasbare format zich aanpast aan elk bedrijf.

ideaal voor: Managers, teamleiders of professionals die verantwoordelijk zijn voor het jongleren met meerdere roosters en ervoor zorgen dat iedereen weet waar en wanneer hij moet zijn.

5. Sjabloon voor werknemerstijdkaart van Microsoft

Via: Microsoft Het sjabloon voor de Microsoft-werknemerstijdkaart biedt een eenvoudige aanpak voor effectief tijdbeheer. Het is perfect voor het registreren van dagelijkse, wekelijkse, maandelijkse of zelfs jaarlijkse uren, zodat je alle details binnen handbereik hebt.

Je kunt ook overuren opnemen voor deze periodes en maanden automatisch groeperen in kwartalen voor meer leesbaarheid. Dankzij de ingebouwde berekeningen hoef je niet met nummers te worstelen: je voert gewoon de uren in en laat het sjabloon het zware werk voor je doen.

Ideaal voor: HR-managers en professionals die op zoek zijn naar een betrouwbare manier om werkuren bij te houden en het toch eenvoudig willen houden.

6. Werknemer aanwezigheidslijst sjabloon van Microsoft

Via: Microsoft Aanwezigheid bijhouden hoeft geen slopende Taak te zijn met herhaalde bevestigingen van aan- en afwezigheid.

Het Employee Attendance Record Sjabloon van Microsoft maakt je werkstroom een stuk eenvoudiger. Het helpt je bij het bijhouden van verschillende soorten verlof, zoals ziektedagen, vakantiedagen, rouwverlof en andere.

Het beste deel? Je krijgt snel een overzicht van de belangrijkste verlofstatistieken, inclusief het totale aantal opgenomen verlofdagen. Bovendien kun je aanwezigheidspatronen gemakkelijk identificeren, zodat je ploegendiensten beter kunt beheren en mogelijke problemen kunt aanpakken voordat ze uitgroeien tot grote problemen.

Ideaal voor: HR teams, office managers en afdelingshoofden die een duidelijke, schaalbare manier nodig hebben om aanwezigheid bij te houden en alles te documenteren.

7. Sjabloon voor het volgen van sollicitanten door Microsoft

Via: Microsoft Het sjabloon Job Candidates Tracker brengt orde in de typische chaos bij het aannemen van personeel. Het organiseert de gegevens, fases van sollicitaties en aantekeningen van sollicitatiegesprekken van kandidaten op één plaats. U kunt het gebruiken om gegevens van kandidaten te beheren op basis van de rollen waarop ze solliciteren, hun huidige status en meer.

Met dit sjabloon kunt u interviewers beheren en hun vaardigheden goed vastleggen. Bovendien is er een sectie om vacatures te beheren waar je ze kunt lijsten met een beschrijving, vereiste kwalificaties, salarisniveau en andere aantekeningen.

📌 Ideaal voor: Recruiters en personeelsmanagers die een duidelijke, gestroomlijnde weergave van hun aanwervingspijplijn willen, zodat u slimmere en snellere beslissingen over aanwerving kunt nemen.

8. HR Recruitment Tracker van Excel voor Freelancers

Via: Excel voor Freelancers Veelbelovende kandidaten bijhouden in een zee van cv's kan zelfs de beste overkomen. Het HR Recruitment Tracker Workbook is er om de chaos van het wervingsproces te verlichten. Je kunt de reis van elke kandidaat bijhouden, van het eerste contact tot het uiteindelijke aanbod, zodat je onderweg geen stappen over het hoofd ziet.

Houd rollen, fasen van sollicitatiegesprekken en feedback gemakkelijk bij, zodat elk detail toegankelijk blijft. Pas de tracker aan uw wervingsbehoeften aan, of u nu niche posities vervult of grote volumes beheert wervingsdoelen .

Bovendien kunt u de status van kandidaten delen met de leden van uw team, zodat iedereen op dezelfde pagina blijft.

📌 Ideaal voor: HR-professionals, wervingsmanagers en teams die hun wervingsproces willen stroomlijnen.

Beperkingen van het gebruik van Excel voor HR

Hoewel Microsoft Excel een flexibel hulpmiddel is, schiet het tekort bij het beheren van complexe HR-behoeften, vooral naarmate organisaties groter worden.

Dit is waarom vertrouwen op Excel voor HR Taken een uitdaging kan zijn. 👇

Risico op verouderde gegevens: De leden van het team kunnen te maken krijgen met verouderde informatie als ze niet de meest recente versie van het werkblad gebruiken, omdat Excel geen real-time updates heeft

De leden van het team kunnen te maken krijgen met verouderde informatie als ze niet de meest recente versie van het werkblad gebruiken, omdat Excel geen real-time updates heeft Complexe processen: Excel is niet ontworpen voor complexe HR-processen zoals het inwerken van werknemers of het bijhouden van de naleving, waarvoor vaak uitgebreide formules of handmatige inspanning nodig zijn

Excel is niet ontworpen voor complexe HR-processen zoals het inwerken van werknemers of het bijhouden van de naleving, waarvoor vaak uitgebreide formules of handmatige inspanning nodig zijn Beperkingen in samenwerking: Excel heeft geen robuuste samenwerkingstools, waardoor het moeilijk is voor teams om effectief samen te werken

Excel heeft geen robuuste samenwerkingstools, waardoor het moeilijk is voor teams om effectief samen te werken Problemen met de veiligheid: Het opslaan van gevoelige werknemersinformatie in Excel brengt veiligheidsrisico's met zich mee in vergelijking met gespecialiseerde HR-software die encryptie biedt

Het opslaan van gevoelige werknemersinformatie in Excel brengt veiligheidsrisico's met zich mee in vergelijking met gespecialiseerde HR-software die encryptie biedt Inefficiënt gegevensbeheer: Het beheren van grote datasets van werknemers wordt lastig, waardoor Excel een minder ideale oplossing is voor groeiende organisaties

Alternatieve HR sjablonen

Gelukkig is er een betere optie voor HR-professionals: ClickUp .

ClickUp is een alles-voor-werk app die HR-management vereenvoudigt. Met zijn gebruiksvriendelijke interface en aanpasbare sjablonen verandert ClickUp de manier waarop HR-teams werken.

Hier zijn enkele ClickUp sjablonen die uw processen kunnen verbeteren. 📈

1. ClickUp HR SOP sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-455.png ClickUp's HR SOP-sjabloon is ontworpen om u te helpen HR-processen en -procedures te creëren, beheren en bijhouden.

https://app.clickup.com/signup?template=t-216245474&department=operations&_gl=1\*1jxlocd\*\_gcl\_au*MTUxMTIwNTk4MC4xNzMwMTI2NjU5 Dit sjabloon downloaden /$$cta/

Het beheren van personeelszaken kan overweldigend aanvoelen - alles, van het inwerken van nieuwe medewerkers tot het voeren van functioneringsgesprekken, moet Klaar zijn volgens standaard werkprocedures (SOP's).

De ClickUp HR SOP sjabloon biedt een gestructureerde manier om procedurele documentatie voor alles te organiseren, zoals onboarding, het beheren van functioneringsgesprekken, het afhandelen van het salarisproces en het zorgen voor naleving-alles op één gemakkelijk toegankelijke plaats.

Bovendien kunt u het sjabloon aanpassen aan uw eigen HR-processen, zoals het toevoegen van secties voor trainingsprogramma's voor werknemers of betrokkenheidsinitiatieven . Wil je een sectie over de juiste koffie-etiquette in de kantine? Ga ervoor.

Ideaal voor: Afdelingshoofden, HR Teams en eigenaren van kleine bedrijven die ervoor willen zorgen dat elke HR Taak gedocumenteerd, gestandaardiseerd en toegankelijk is.

📖 Lees ook: Hoe schrijf je een checklist voor het inwerken van nieuwe medewerkers?

2. ClickUp Bedrijfsprocesdocument sjabloon personeelszaken

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/image-372.png ClickUp's sjabloon voor bedrijfsprocessen is ontworpen om u te helpen uw bedrijfsprocessen op één plaats te creëren en te beheren.

https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-14981&department=pmo&_gl=1*mimf7h*\_gcl\_au*MTUxMTIwNTk4MC4xNzMwMTI2NjU5 Dit sjabloon downloaden /$$cta/

Het kan een uitdaging zijn om essentiële werkstromen bij te houden en ervoor te zorgen dat iedereen dezelfde processen volgt, vooral als je met grote teams werkt.

De ClickUp document sjabloon bedrijfsprocessen helpt daarbij. Het biedt een enkele, georganiseerde plek om elke kernactiviteit te documenteren, van projectmanagement stappen tot communicatieprotocollen, zodat uw team weet wat de beste manier is om dingen Klaar te krijgen.

Met dit sjabloon kun je:

Bedrijfsprocessen organiseren: Alle belangrijke werkstromen opslaan in één gemakkelijk toegankelijk document, waardoor een betrouwbare bron ontstaat voor leden van het team

Alle belangrijke werkstromen opslaan in één gemakkelijk toegankelijk document, waardoor een betrouwbare bron ontstaat voor leden van het team Aanpassen aan uw bedrijf: Elke sectie aanpassen aan de behoeften van uw bedrijf

Elke sectie aanpassen aan de behoeften van uw bedrijf Bevorder consistentie: Standaardiseer uw processen op alle afdelingen om kwaliteit en afstemming binnen het hele bedrijf te garanderen

Ideaal voor: Operations managers, afdelingshoofden en groeiende teams die consistente, gedocumenteerde processen willen onderhouden.

3. ClickUp HR Evaluatie Formulier Sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-77.png ClickUp's Evaluatie Formulier Sjabloon is ontworpen om u te helpen bij het evalueren van de prestaties van een team lid of werknemer.

https://app.clickup.com/signup?template=t-194515600&department=hr-recruiting&_gl=1*7zrx96*\_gcl_au*MTUxMTIwNTk4MC4xNzMwMTI2NjU5 Dit sjabloon downloaden /$$cta/

De ClickUp Evaluatie Formulier Sjabloon biedt een betrouwbaar kader om functioneringsgesprekken aan te pakken. Het helpt u om de voortgang van uw werknemers te beoordelen en te documenteren en vormt de instelling voor gerichte ontwikkeling en groei.

Met dit sjabloon kunt u:

Evaluaties standaardiseren: Een consistente structuur toepassen op alle evaluaties om ervoor te zorgen dat elke evaluatie grondig is door onoplettendheid of vooringenomenheid te elimineren

Een consistente structuur toepassen op alle evaluaties om ervoor te zorgen dat elke evaluatie grondig is door onoplettendheid of vooringenomenheid te elimineren De sjabloon aanpassen aan specifieke rollen: De sjabloon aanpassen aan specifieke rollen, zodat u kunt beoordelen wat het belangrijkste is voor elk teamlid

De sjabloon aanpassen aan specifieke rollen, zodat u kunt beoordelen wat het belangrijkste is voor elk teamlid Ondersteun constructieve feedback: Rangschik beoordelingen in secties voor sterke punten, verbeterpunten en toekomstige doelen voor zinvollere discussies

Rangschik beoordelingen in secties voor sterke punten, verbeterpunten en toekomstige doelen voor zinvollere discussies Bewaak de groei in de loop van de tijd: Gebruik eerdere evaluaties om de ontwikkeling van werknemers bij te houden, waardoor het gemakkelijker wordt om patronen te herkennen en prestaties te vieren

📌 Ideaal voor: HR-professionals, teamleiders en afdelingshoofden die veelzijdige feedback willen geven om hun ontwikkeling te stimuleren.

4. ClickUp sjabloon voor wervingsactieplan

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-2.png ClickUp's sjabloon voor een wervingsactieplan is ontworpen om u te helpen bij het wervingsproces.

https://app.clickup.com/signup?template=t-194507215&department=hr-recruiting&_gl=1*11hp9ec*\_gcl_au*MTUxMTIwNTk4MC4xNzMwMTI2NjU5 Dit sjabloon downloaden /$$cta/

Het aannemen van nieuw talent kan een complex proces zijn, met meerdere stappen en belanghebbenden die gesynchroniseerd moeten worden. De ClickUp sjabloon voor wervingsactieplan fungeert als een duidelijk stappenplan om elke fase te begeleiden, zodat u niet hoeft bij te houden en u zich kunt concentreren op het vinden van de beste fit voor uw team.

Het helpt u bij het organiseren van elke stap in het wervingstraject, van het eerste contact tot de uiteindelijke aanvaarding van het aanbod, zodat iedereen op één lijn zit.

Het sjabloon is ook gemakkelijk aan te passen. U kunt de sjabloon aanpassen op basis van specifieke rollen en tijdlijnen, of u nu een assistent op invoerniveau aanneemt of een C-suite executive.

📌 Ideaal voor: Recruitmentmanagers en teams op zoek naar een gestructureerd abonnement om hun wervingsproces effectief te stroomlijnen.

5. ClickUp HR Kennisbank Sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/image-202.png ClickUp's HR Kennisbasissjabloon is ontworpen om u te helpen bij het documenteren en bijhouden van het beleid, de procedures en de processen van uw HR-afdeling.

https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6189124&department=hr-recruiting&_gl=1\*ju6fdd\*\_gcl\_au*MTUxMTIwNTk4MC4xNzMwMTI2NjU5 Dit sjabloon downloaden /$$cta/

De ClickUp HR Kennisbasissjabloon helpt u belangrijke documenten en beleidsregels te centraliseren, zodat uw team snel toegang heeft tot alles, van onboardinggidsen tot bedrijfsbeleid - alles in één georganiseerde ruimte.

De sjabloon is volledig aanpasbaar, zodat u elke sectie kunt aanpassen aan de unieke HR-behoeften van uw bedrijf.

U kunt het sjabloon gebruiken om een uitgebreide zelfbedieningskennisbank te maken waarmee werknemers zelfstandig antwoorden kunnen vinden. Dit vermindert het aantal overbodige vragen en bevordert een cultuur van zelfredzaamheid.

📌 Ideaal voor: HR Operations Managers in groeiende bedrijven die op zoek zijn naar eenvoudige toegang tot essentiële informatie.

6. ClickUp beleidsmemo sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUps-Policy-Memo-Template.png Deel essentiële updates en beleidsregels met uw team met behulp van het ClickUp Policy Memo Template https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-5505220&department=other&_gl=1*109vz46*\_gcl\_au*MTUxMTIwNTk4MC4xNzMwMTI2NjU5 Dit sjabloon downloaden /$$cta/

De ClickUp Beleidsmemo sjabloon biedt een duidelijke en gestructureerde manier om essentiële informatie te verstrekken. Het zorgt ervoor dat uw berichtgeving duidelijk en consistent blijft, waardoor het voor iedereen gemakkelijk te begrijpen is en de kans op verkeerde interpretaties afneemt.

Je kunt de sjabloon aanpassen aan elk beleidsonderwerp, of het nu gaat om een nieuwe richtlijn voor de werkplek of een belangrijke aankondiging. Bovendien helpt het sjabloon u om beleidsbevestigingen te documenteren en bij te houden, wat de naleving van bedrijfsnormen ondersteunt.

Ideaal voor: HR-mensen, Legal Managers en leiderschapsteams die op zoek zijn naar een effectieve manier om beleidswijzigingen of organisatorische updates te communiceren.

🔍 Wist je dat? Het concept van de 9-tot-5-werkdag werd gepopulariseerd door Henry Ford in de jaren 1920. Hij bracht de werkdag terug van 10 naar 8 uur en vestigde het als standaard in HR-beleid dat werk en privé voor werknemers in balans brengt met behoud van productiviteit.

7. ClickUp Abonnement op personeel

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUp-Staffing-Plan-Whiteboard-Template.png Visualiseer de behoeften van uw team en plan vooruit met de ClickUp Staffing Plan Whiteboard Template https://app.clickup.com/signup?sjabloon=t-194600809&afdeling=hr-recruiting&\_gl=1\*ryuvpd\*cl_aw*R0NMLjE3Mjk0ODMwNTYuQ2p3S0NBancxTks0QmhBd0Vpd0FUWVhQVU9RZ1ZHNDRrRUNQSFEtcGJuaGpuN3R2T1lUZ04zWE5xUkIyN1hBSmkycTVDSHFVSTBaaW9ob0NKUXNRQXZEX0J3RQ..\_gcl_au*MTE3NDUwNjQ4MC4xNzMwMDkzODI3 Dit sjabloon downloaden /$$cta/

Heeft u moeite om veranderingen in uw personeelsbestand en projecteisen bij te houden? Het kan vaak erg moeilijk zijn om deze verschuivingen te plannen als uw werknemers meerdere verplichtingen tegelijk hebben.

De ClickUp Staffing Plan Whiteboard Sjabloon helpt je daarbij.

Hiermee kunt u het volgende in kaart brengen HR-strategieën zorg ervoor dat je voorbereid bent op komende projecten of overgangen en dat iedereen op één lijn zit.

Het personeelsplan is opgezet als een stroomschema met aantekeningen onder elke stap om je door het proces te leiden. Gebruik het stroomschema om je personeelsplan te ontwikkelen en noteer indien nodig sleutelinformatie op plakbriefjes.

📌 Ideaal voor: HR-managers, projectleiders en teamleiders die een flexibel, collaboratief hulpmiddel nodig hebben voor het effectief plannen en managen van de personeelsbezetting.

8. ClickUp sjabloon voor corrigerende maatregelen

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/image-375.png ClickUp's sjabloon voor corrigerende maatregelen is ontworpen om u te helpen bij het beheren en bijhouden van de voortgang van corrigerende maatregelen in uw organisatie.

https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6322610&department=hr-recruiting&_gl=1\*71y8g8\*\_gcl_au*MTUxMTIwNTk4MC4xNzMwMTI2NjU5 Dit sjabloon downloaden /$$cta/

Wanneer er zich uitdagingen voordoen (en laten we eerlijk zijn, dat gebeurt altijd), is het van cruciaal belang om een solide abonnement te hebben om ze aan te pakken.

De ClickUp Correctief Actieplan Whiteboard Sjabloon is uw hulpmiddel voor het opsporen van hiaten in processen, het identificeren van hoofdoorzaken en het creëren van target corrigerende acties om soortgelijke problemen in de toekomst te voorkomen.

Met dit sjabloon kunt u uw hele team samenbrengen om problemen gezamenlijk aan te pakken. Het Whiteboard format is een redder in nood om alles duidelijk te visualiseren, zodat iedereen begrijpt wat er gebeurt en wat er nog te doen staat.

Ideaal voor: Kwaliteitsteams, projectmanagers en leiders die op zoek zijn naar een proactieve aanpak om problemen op te lossen en continu te verbeteren.

9. ClickUp Aanvraag sjabloon voor verlof

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-14.png ClickUp's sjabloon voor verlofaanvragen is ontworpen om u te helpen bij het beheren van verlofaanvragen van werknemers.

https://app.clickup.com/signup?template=t-194600740&department=hr-recruiting&_gl=1\*ey1n9s\*\_gcl\_au*MTUxMTIwNTk4MC4xNzMwMTI2NjU5 Dit sjabloon downloaden /$$cta/

Het beheren van verlofaanvragen kan in een chaos veranderen zonder een duidelijk proces, vooral op drukke werkplekken waar meerdere werknemers tegelijkertijd verlof aanvragen.

De ClickUp sjabloon voor aanvraag van vrije tijd verzamelt alle aanvragen op één gemakkelijk te beheren locatie. Deze organisatie maakt een efficiënte afhandeling van aanvragen mogelijk, zodat ze snel kunnen worden beoordeeld en tijdig kunnen worden goedgekeurd of geweigerd.

Zichtbaarheid in de roosters van de teams kan ook helpen om overlappingen te voorkomen en om voldoende dekking te garanderen. Je kunt ook de geschiedenis van de aanvragen en het resterende saldo in de gaten houden, zodat iedereen op de hoogte is van de status van zijn of haar verlof.

Ideaal voor: Managers en teamleiders die verlofbeheer willen vereenvoudigen en de transparantie over de hele linie willen verbeteren.

🔍 Did You Know? In de VS wordt de Employee Appreciation Day gevierd op de eerste vrijdag van maart. Dit HR-initiatief begon in 1995 om het harde werk van werknemers in verschillende sectoren te erkennen en te vieren.

Stroomlijn uw HR werkstroom met ClickUp

HR Excel sjablonen maken uw werk eenvoudiger en helpen u georganiseerd te blijven op alle gebieden van uw werk als HR professional.

Hoewel deze HR Excel-sjablonen goed kunnen werken voor kleine tot middelgrote HR-taken, vereist het effectief beheren van al uw HR-behoeften een robuustere oplossing. En dat is precies waar ClickUp om de hoek komt kijken met efficiënte, aanpasbare sjablonen voor al uw functies.

Geloof ons niet op ons woord, maar ervaar het zelf. Aanmelden bij ClickUp vandaag nog gratis!