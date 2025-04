13 Beste alternatieven voor Google Drive

Google Drive is een go-to cloud opslagruimte oplossing voor miljarden over de hele wereld en het is gemakkelijk te zien waarom.

De gebruiksvriendelijke interface en naadloze integratie met Google Werkruimte apps zoals Google Documenten, Google Foto's en Google Spreadsheets bieden gebruikers krachtige tools voor samenwerking, documentbeheer en moeiteloos delen. ✨

Als iemand die al jaren vertrouwt op Google Drive, waardeer ik de mogelijkheid om mijn werkstroom te beheren en teamwerk te verbeteren. Na het uitproberen van verschillende alternatieven, heb ik echter opties gevonden die de mogelijkheden van Google Drive evenaren en vaak zelfs overtreffen.

Op basis van mijn persoonlijke ervaringen en de inzichten van mijn team bij ClickUp, heb ik een lijst samengesteld met de beste alternatieven voor Google Drive. Deze opties kunnen voldoen aan uw zakelijke behoeften en bieden meer veiligheid en waarde.

In deze post verkennen we deze veilige cloud opslagruimte diensten in detail, met aandacht voor hun unieke functies, prijsstructuren, en hoe ze uw bestandsdeling proces kunnen verbeteren.

Laten we beginnen! 💡

**Wat moet je zoeken in een Google Drive-alternatief?

Het kiezen van een Google Drive-alternatief gaat verder dan een eenvoudige zoekopdracht. Hier is waar je op moet letten om er zeker van te zijn dat je een veilige cloud opslagruimte kiest die aan je behoeften voldoet:

Opslagcapaciteit: Zorg ervoor dat de tool voldoende cloud opslagruimte biedt voor uw huidige en toekomstige behoeften. Als u grote bestanden verwerkt, zoek dan naar oplossingen met royale of onbeperkte opslagruimte

Zorg ervoor dat de tool voldoende cloud opslagruimte biedt voor uw huidige en toekomstige behoeften. Als u grote bestanden verwerkt, zoek dan naar oplossingen met royale of onbeperkte opslagruimte Beveiligingsfuncties: Kies cloud opslagruimtediensten die robuuste veiligheidsmaatregelen bieden, waaronder encryptie en verificatie met twee factoren. Deze functies beschermen uw bestanden en beveiligen gegevens tegen onbevoegde toegang

Kies cloud opslagruimtediensten die robuuste veiligheidsmaatregelen bieden, waaronder encryptie en verificatie met twee factoren. Deze functies beschermen uw bestanden en beveiligen gegevens tegen onbevoegde toegang Opties voor opslagruimte: Begin met een gratis abonnement, indien beschikbaar, om de mogelijkheden van de dienst te testen voordat u een abonnement toewijst

Begin met een gratis abonnement, indien beschikbaar, om de mogelijkheden van de dienst te testen voordat u een abonnement toewijst Gebruiksvriendelijke interface: Kies voor een service met een intuïtieve interface die het gebruik van uw gegevens vereenvoudigthet organiseren van uw bestanden en mappen vereenvoudigt. Een gebruiksvriendelijk ontwerp vermindert de leercurve, zodat u snel en efficiënt aan de slag kunt

Kies voor een service met een intuïtieve interface die het gebruik van uw gegevens vereenvoudigthet organiseren van uw bestanden en mappen vereenvoudigt. Een gebruiksvriendelijk ontwerp vermindert de leercurve, zodat u snel en efficiënt aan de slag kunt Opties voor back-up en herstel: Controleer of de service functies voor back-up en herstel biedt om u te beschermen tegen gegevensverlies als gevolg van per ongeluk verwijderde of beschadigde bestanden

Controleer of de service functies voor back-up en herstel biedt om u te beschermen tegen gegevensverlies als gevolg van per ongeluk verwijderde of beschadigde bestanden Kosteneffectiviteit: Bekijk de prijsstructuren en zoek een oplossing die betaalbaarheid combineert met de essentiële functies die u nodig hebt

💡 Pro Tip: Verken enkele Google Drive hacks om je te helpen organiseren.

🎨 Organiseer bestanden met mappen met kleurcodes voor snelle visuele identificatie

🌍 Stel offline toegang in om altijd en overal aan uw documenten te werken

maak sjablonen voor terugkerende taken om tijd te besparen en uw projecten consistent te houden

🔔 Stel notificaties in voor documentupdates om op de hoogte te blijven van wijzigingen door anderen

🔍 Gebruik de Verkenningstool om onderwerpen te onderzoeken en informatie direct in uw document te verzamelen

13 Google Drive Alternatieven

Hier is mijn lijst van de top 13 veilige Google Drive alternatieven die robuuste veiligheid bieden zonder afbreuk te doen aan gebruiksvriendelijke functies:

1. ClickUp (Beste alles-in-één tool voor bestandsbeheer en samenwerking)

ClickUp Projectmanagement

Als u op zoek bent naar een robuust alternatief voor Google Drive dat voldoet aan uw opslagruimte en samenwerkingsprocessen, ClickUp is een uitstekende keuze. Als alles-in-één tool voor projectmanagement heeft het de manier waarop mijn team en ik werken volledig veranderd. Het is meer dan alleen een Taakmanager en stroomlijnt alles, van het delen van basisbestanden tot complexe projectmanagement workflows.

ClickUp Google Drive integratie ClickUp's Google Drive-integratie is een game-changer geweest voor mijn team. Met deze

functie voor schijfintegratie kunt u eenvoudig Google Drive-bestanden rechtstreeks aan uw Taken koppelen, zodat relevante documenten gekoppeld blijven.

We hebben ontelbare uren bespaard door bestanden naar taakcommentaren te slepen of ze rechtstreeks aan kaarten met taken te hechten. Bovendien kunt u Google Documenten, Sheets of Slides maken en ze in ClickUp bekijken zonder van platform te hoeven wisselen.

Verbonden zoeken

Een andere opvallende functie is de ClickUp Verbonden zoeken functie, waarmee u elk bestand in uw hele ClickUp-werkruimte kunt doorzoeken, zodat u eenvoudig bestanden, taken en documenten kunt vinden.

Het beste deel? Het doorzoekt zelfs alle verbonden apps, inclusief Google Drive. Dus, als ik bestanden verspreid heb over Google Drive, taken in ClickUp, en gesprekken in Slack, kan ik ClickUp's Universal Search gebruiken om snel een specifiek document te vinden dat is opgeslagen in Google Drive-zonder te schakelen tussen apps.

Connect documents to your workflows easily with ClickUp Docs

ClickUp Docs

Bovendien, ClickUp Documenten tilt het aanmaken van documenten en samenwerken in teams naar een hoger niveau. De veelzijdigheid - van wiki's tot stappenplannen - maakt het een krachtpatser voor het beheren van bestanden, het verbeteren van de productiviteit en het stimuleren van effectief teamwerk. Mijn team gebruikt deze functie om Docs te maken met ingesloten bestanden, koppelingen en widgets, waardoor we ideeën zonder vertraging kunnen uitvoeren.

Wat ik zo leuk vind aan ClickUp Docs is dat het niet alleen voor schrijven is, maar ook volledig geïntegreerd is met Taakbeheer. U kunt een database documenten koppelen aan taken, items toewijzen en bestanden insluiten zoals afbeeldingen, Google Drive documenten, spreadsheets of aantekeningen van vergaderingen, zodat alles georganiseerd blijft op één plek. Deze centralisatie maakt het makkelijker voor ons om samen te werken en zorgt ervoor dat iedereen toegang heeft tot de benodigde informatie.

De beste functies van ClickUp

Integreer ClickUp naadloos met uw favoriete tools zoals Slack, Asana en Google Drive met behulp van ClickUp integraties om een uniforme werkruimte te creëren

Communiceer en werk samen met je team direct binnen taken of projecten met ClickUp chatten Taken efficiënt aanmaken, toewijzen en bijhouden en projecten opdelen in kleinere stappen met behulp van ClickUp Taken Automatiseer repetitieve taken met ClickUp Automatiseringen om tijd te besparen en fouten te verminderen.

Gebruik vooraf gebouwdeClickUp sjablonen om projecten en taken een kickstart te geven zonder helemaal opnieuw te hoeven beginnen

➡️ Meer lezen: 10 Gratis bewerkbare Google Documenten sjablonen (+downloaden)

Beperkingen van ClickUp

Sommige integraties vereisen een eerste installatie, wat tijdrovend kan zijn

De mobiele app mist een aantal desktop-app functies

Prijzen voor ClickUp

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Onbeperkt : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Business : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Enterprise : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Toevoegen aan elk betaald abonnement voor $7/maand per ClickUp-werkruimte lid

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.000+ beoordelingen)

4.7/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (4.000+ beoordelingen)

💡 Pro Tip:Vraag je af hoe u uw Google Drive kunt opschonen ? Hier zijn enkele strategieën die je kunt volgen:

📂 Maak een duidelijke mapstructuur om bestanden logisch te categoriseren

🏷️ Hernoem bestanden met duidelijke, beschrijvende titels om ze gemakkelijker te kunnen identificeren

🗑️ Controleer en verwijder regelmatig bestanden die u niet meer nodig hebt om ruimte vrij te maken

⭐ Geef belangrijke bestanden een ster voor snelle toegang, zodat u uw belangrijkste documenten binnen handbereik hebt

2. Dropbox (Beste cloud opslagruimte voor kleine bedrijven)

via Dropbox Dropbox is een van de oudste veilige cloud opslagdiensten in deze lijst en onderscheidt zich als een betrouwbaar Google Drive alternatief. Het biedt verificatie met twee factoren voor meer veiligheid en automatische synchronisatie van apparaten, zodat je bestanden altijd toegankelijk zijn.

De functie voor versiegeschiedenis helpt voorkomen dat belangrijke wijzigingen per ongeluk verloren gaan, terwijl je met de functie Paper samen met je team documenten kunt maken, bewerken en becommentariëren. Ik gebruik het vaak om projectbestanden te organiseren en bronnen te delen met mijn collega's, omdat de gebruiksvriendelijke interface samenwerking eenvoudig en efficiënt maakt.

Beste functies van Dropbox

Altijd en overal documenten, foto's en video's opslaan en ophalen

Houd je bestanden bijgewerkt op verschillende apparaten met automatisch synchroniseren

Back-ups maken van belangrijke gegevens en ze beschermen tegen per ongeluk verwijderen

De beperkingen van Dropbox

Gratis abonnement biedt slechts 2 GB opslagruimte

Beperkte versie geschiedenis in het gratis abonnement

Prijzen voor Dropbox

Plus: $11.99/maand

$11.99/maand Essentials : $19,99/maand

: $19,99/maand Business: $18/gebruiker/maand

$18/gebruiker/maand Business Plus: $30/gebruiker/maand

$30/gebruiker/maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en beoordelingen van Dropbox

G2: 4.4/5 (27.000+ beoordelingen)

4.4/5 (27.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (21.000+ beoordelingen)

3. Box (Beste voor samenwerking bij documenten en beheer van Enterprise content)

via iCloud-schijf iCloud Drive is een populair Google Drive-alternatief voor het synchroniseren van bestanden op alle Apple-apparaten en is ook toegankelijk voor Windows-gebruikers. Het helpt je eenvoudig toegang te krijgen tot je bestanden op je iPhone via de Bestanden app, waarbij alle wijzigingen direct worden bijgewerkt op je Mac en iPad. Dankzij deze realtime synchronisatie kun je werken zonder je zorgen te maken over versiebeheer.

De eenvoud van het platform is een belangrijk voordeel. Bestanden uploaden is zo simpel als klikken op het cloud icoontje, en delen is net zo makkelijk - of ik nu wil samenwerken of een kopie wil sturen, ik kan het doen met slechts een paar tikken. Al met al verhoogt iCloud Drive de productiviteit en houdt het mijn bestanden georganiseerd, waardoor het een betrouwbare keuze is voor iedereen binnen het Apple ecosysteem.

De beste functies van iCloud Drive

Bestanden naadloos synchroniseren tussen alle Apple apparaten en Windows

Automatisch back-ups maken van je apparaten, zodat foto's, video's en app-gegevens veilig worden opgeslagen en gemakkelijk terug te vinden zijn wanneer dat nodig is

In realtime samenwerken met iCloud Paper, waarmee meerdere gebruikers tegelijkertijd documenten kunnen maken, bewerken en becommentariëren, zodat teamwork wordt bevorderd

Verwijderde bestanden tot 30 dagen terugzetten, zodat niets voorgoed verloren gaat

iCloud Drive limieten

Ontbreekt een ingebouwd versiebeheersysteem voor bestanden, waardoor het moeilijk is eerdere versies van documenten te herstellen als deze worden overschreven of verwijderd

Synchroniseert traag met grote bestanden

De gratis optie voor opslagruimte in de cloud is beperkt tot 5 GB, wat mogelijk niet voldoet aan de behoeften van krachtige gebruikers

Prijzen van iCloud Drive

50GB : $0,99/maand

: $0,99/maand 200GB : $2,99/maand

: $2,99/maand 2TB : $9,99/maand

: $9,99/maand 6TB : $29,99maand

: $29,99maand 12TB: $59,99/maand

Beoordelingen en beoordelingen van iCloud Drive

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

5. MEGA (Beste voor veilig delen en opslaan van bestanden)

via MEGA MEGA biedt robuuste functies voor veiligheid, waaronder end-to-endencryptie en verificatie met twee factoren, zodat uw bestanden ook bij MEGA veilig blijven. Als een software voor het delen van bestanden biedt een oplossing voor opslagruimte die het delen van veilige, met een wachtwoord beveiligde bestanden mogelijk maakt, waardoor samenwerking met clients eenvoudig wordt. Bovendien krijgen nieuwe gebruikers meteen vanaf het begin 20 GB gratis opslagruimte.

Mijn team vindt de functies van MEGA op het gebied van veiligheid ongelooflijk goed voor het handhaven van vertrouwelijkheid. De end-to-end encryptie en twee-factor verificatie geven ons gemoedsrust bij het opslaan en delen van gevoelige bestanden.

De beste functies van MEGA

Accepteer bestanden van MEGA gebruikers en zelfs van anderen

Oudere versies van bestanden herstellen in geval van per ongeluk wijzigen of verwijderen

Instellen van vervaldatums en wachtwoordbeveiliging voor gedeelde bestanden

MEGA beperkingen

Gratis accounts hebben beperkte capaciteit voor overdracht

Ontbreekt aan tools om Microsoft Office-documenten rechtstreeks in de cloud te bewerken; dit betekent dat gebruikers bestanden moeten downloaden om wijzigingen aan te brengen, wat hun werkstroom kan verstoren

MEGA prijzen

Pro Lite: $5,34/maand

Pro I : $10,96/maand

: $10,96/maand Pro II : $21,94/maand

: $21,94/maand Pro III: $32,91/maand

MEGA beoordelingen en recensies

G2: Te weinig beoordelingen

Te weinig beoordelingen Capterra: 4.5/5 (100+ beoordelingen)

6. ownCloud (Beste voor samenwerking en gegevensbeheer)

via ownCloud ownCloud is een gratis alternatieve oplossing voor Google Drive die bestanden synchroniseert tussen apparaten en ze up-to-date houdt. De end-to-end encryptie zorgt ervoor dat gevoelige gegevens veilig blijven tijdens de overdracht.

Bovendien biedt ownCloud de mogelijkheid om documenten gezamenlijk te bewerken, waardoor in realtime kan worden gewerkt aan gedeelde projecten met collega's via Office 365 of Collabora. Deze combinatie van veiligheid en samenwerking maakt het een waardevol hulpmiddel voor projecten in teamverband.

de beste functies van ownCloud

Eerdere bestandsversies herstellen met versiegeschiedenis

In realtime samenwerken aan documenten met ingebouwde bewerkingstools

Privé bestandskoppelingen instellen voor veilig, tijdgebonden delen van toegang

eigenCloud-beperkingen

Geavanceerde functies zijn beperkt tot de Enterprise editie

Het gratis abonnement biedt geen klantenservice, wat een nadeel kan zijn voor gebruikers die hulp nodig hebben bij de installatie of het oplossen van problemen

eigenCloud-prijzen

Gemeenschapseditie : Free

: Free ownCloud gehost op uw server (standaard abonnement): Ongeveer $5,70/gebruiker/maand

ownCloud gehost op uw server (abonnement Enterprise): Ongeveer $17,50/gebruiker/maand

ownCloud Online (Teams - 1 tot 4 gebruikers): $13,92/gebruiker/maand

$13,92/gebruiker/maand ownCloud Online (afzonderlijke gebruikers): $16,06/gebruiker/maand

ownCloud beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (200+ beoordelingen)

4.3/5 (200+ beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (50+ beoordelingen)

7. Microsoft OneDrive (Beste voor het synchroniseren en opslaan van bestanden)

via Microsoft OneDrive Als je op zoek bent naar een veilige oplossing voor het delen van bestanden voor je bedrijf die moeiteloos integreert met Microsoft 365, overweeg dan Microsoft OneDrive, een robuust alternatief voor Google Drive. Hiermee kun je bestanden efficiënt opslaan, openen en beheren op meerdere apparaten.

Mijn ervaring is dat de desktop-apps en mobiele apps van OneDrive essentieel zijn voor naadloze toegang tot bestanden, of ik nu achter mijn bureau werk of onderweg ben. De functies voor synchronisatie in realtime en bestandsherstel hebben ervoor gezorgd dat projecten van teams op schema bleven en dat de gegevens intact bleven.

De beste functies van Microsoft OneDrive

Houd uw bestanden gesynchroniseerd op alle apparaten zodat u altijd de laatste versie bij de hand hebt

Werk samen met teamgenoten aan documenten en geef updates in realtime weer

Upload grote bestanden tot 250 GB in één keer

Maak automatisch back-ups van je bestanden op mobiele apparaten

Onderweg documenten bewerken met mobiele apps voor iOS en Android

De beperkingen van Microsoft OneDrive

Gratis abonnement bevat geen krachtige apps voor productiviteit

Gratis versie heeft een limiet van 5GB opslagruimte, wat onvoldoende kan zijn voor gebruikers met grotere bestanden of uitgebreide gegevensbehoeften

Prijzen van Microsoft OneDrive

OneDrive voor Bedrijven (Abonnement 1): $5/maand (jaarlijks gefactureerd)

$5/maand (jaarlijks gefactureerd) Microsoft 365 Business Basic: $6/maand (jaarlijks gefactureerd)

$6/maand (jaarlijks gefactureerd) Microsoft 365 Business Standard: $12,50/maand (jaarlijks gefactureerd)

Beoordelingen en beoordelingen van Microsoft OneDrive

G2: 4.3/5 (9000+ beoordelingen)

4.3/5 (9000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (12000+ beoordelingen)

8. Nextcloud (Beste voor cloudgegevensbeheer en opslagruimte)

via Nextcloud Nextcloud is een veelzijdig platform voor cloud opslagruimte voor persoonlijk en professioneel gegevensbeheer. De samenwerkingstools maken realtime bewerking van documenten voor projecten in teamverband en naadloos delen van bestanden met collega's mogelijk. Met robuuste functies voor veiligheid zoals verificatie met twee factoren en end-to-end encryptie zorgt het ervoor dat gevoelige bestanden veilig en vol vertrouwen worden opgeslagen.

De beste functies van Nextcloud

Bestanden synchroniseren tussen apparaten met platformonafhankelijke compatibiliteit

Pas de interface aan met thema's en brandingopties

Beveilig uw gegevens met end-to-endencryptie en verificatie met twee factoren

Nextcloud beperkingen

Prestaties tijdens drukbezochte servers

Mobiele app mist functies vergeleken met de desktop-app, wat de functie voor sommige gebruikers kan beperken

Geen officiële gratis proefversie voor de cloud services; de gratis versie is open-source en vereist mogelijk een handmatige installatie, wat een uitdaging kan zijn voor niet-technische gebruikers

Nextcloud prijzen

Gebruikers: $19,26/maand (jaarlijks gefactureerd)

$19,26/maand (jaarlijks gefactureerd) Teams: $17,12/maand (jaarlijks gefactureerd)

Nextcloud beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (100+ beoordelingen)

4.3/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (400+ beoordelingen)

9. Sync.com (Beste voor delen van bestanden met sterke versleuteling)

via Synchroniseren Sync staat vooral bekend om zijn sterke functies voor privacy en veiligheid, waardoor het een topalternatief is voor Google Drive. Zoals velen in de lijst biedt de cloud opslagruimte end-to-end encryptie. In tegenstelling tot zijn concurrenten neemt Sync echter een compromisloze houding aan op het gebied van veiligheid door zijn team niet toe te staan je content weer te geven, wat een extra vertrouwenslaag toevoegt.

Mijn ervaring is dat de geavanceerde deelcontrole van Sync ongelooflijk nuttig is voor het beheren van vertrouwelijke documenten. Ik heb wachtwoordbeveiliging en vervaldata kunnen instellen voor gedeelde koppelingen, waardoor ik met een gerust hart met mijn team kan samenwerken aan gevoelige projecten.

Sync.com beste functies

Herstel eerdere versies van bestanden en herstel verwijderde versies tot 365 dagen terug

Maak beveiligde koppelingen met verbeterde privacy voor gevoeligedelen van bestanden Activiteit in gedeelde mappen bijhouden met gedetailleerde gebeurtenislogboeken



Sync.com beperkingen

Synchroniseert bestanden naar slechts één map, waardoor u uw bestaande bestandsorganisatiestructuur moet aanpassen

Gebruikersinterface, vooral in de web versie, wordt vaak beschreven als onhandig, waardoor navigatie minder intuïtief is

Gratis abonnement met slechts 5GB opslagruimte

Prijzen van synchroniseren.com

Free Forever : gratis

: gratis Solo Basic : $8/maand

: $8/maand Solo Professional : $20/maand

: $20/maand Teams Standaard : $6/maand

: $6/maand Teams+ Unlimited : $15/maand

: $15/maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Sync.com beoordelingen en recensies

G2: 4/5 (30+ beoordelingen)

4/5 (30+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (40+ beoordelingen)

10Cloud (het beste voor synchroniseren van bestanden op meerdere apparaten)

via pCloud pCloud is een veelzijdige oplossing voor opslagruimte in de cloud waarmee gebruikers bestanden op verschillende apparaten kunnen synchroniseren via de desktop-app, waardoor een virtuele schijf wordt gecreëerd voor veilige en naadloze toegang. Het platform heeft een functie voor het delen van bestanden via openbare links, waardoor het eenvoudig is om bestanden naar clients te sturen, terwijl gebruikers met ingebouwde mediaspelers video's kunnen streamen en audio-afspeellijsten kunnen maken, rechtstreeks vanuit de cloud.

pCloud beste functies

Toegang tot extra opslagruimte zonder lokale ruimte op uw apparaten in beslag te nemen

Deel bestanden met wachtwoordbeveiliging en vervaldatums

Bestandsversie gebruiken om terug te gaan en oudere bestandsversies te herstellen

pCloud beperkingen

Beperkte gratis opslagruimte in vergelijking met concurrenten

Mist geïntegreerde samenwerkingstools

Gratis abonnement heeft een limiet van 10 GB (met taken die moeten worden voltooid voor het volledige bedrag), wat mogelijk niet genoeg is voor krachtige gebruikers

pCloud prijzen

Business : $9,99/maand

: $9,99/maand Business Pro: $19,98/maand

pCloud beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (150+ beoordelingen)

4.2/5 (150+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (170+ beoordelingen)

11. Koofr (Beste voor integratie van meerdere accounts voor cloud opslagruimte)

via Koofr Koofr is een oplossing voor cloud opslag die meerdere accounts, zoals Google Drive, Dropbox en OneDrive, in één interface integreert. Hierdoor kunnen gebruikers hun bestanden openen en beheren zonder tussen apps te hoeven schakelen.

Het ondersteunt ook het direct delen van bestanden met wachtwoordbeveiliging en vervaldatums, waardoor een veilige samenwerking op gevoelige projecten wordt gewaarborgd. Voor mijn team heeft deze functie bewezen gunstig te zijn voor het behoud van de privacy en integriteit van gedeelde bestanden.

Koofr beste functies

Web content direct opslaan met de Koofr Chrome extensie

Bekijk afbeeldingen, video's en PDF's zonder ze te downloaden

Herstel verwijderde bestanden tot 7 dagen zonder extra opslagruimte te gebruiken

Koofr limieten

Heeft dagelijkse limieten voor openbaar delen

Vertraagt bij het verwerken van grote bestanden

Gratis abonnement heeft een limiet van 10 GB

Koofr prijzen

Free Forever

Koffertje S: $0.54/maand

$0.54/maand Koffertje M: $1.07/maand

$1.07/maand Koffer L: $2.14/maand

$2.14/maand Koffer XL: $4.28/maand

$4.28/maand Koffer XXL: $10,70 /maand

$10,70 /maand Koffer 3XL: $21,40 /maand

$21,40 /maand Prijs 5XL: $37,45 /maand

Koofr beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (30+ beoordelingen)

4.4/5 (30+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (20+ beoordelingen)

➡️ Meer lezen: 10 Beste Google Keep Alternatieven en Concurrenten

12. Backblaze (Beste voor opslagruimte en back-up)

via Backblaze Backblaze is een eenvoudige, kosteneffectieve cloud opslagoplossing gericht op back-up en bestandsopslag. Het maakt automatisch back-ups van gegevens op uw computer en biedt onbeperkte capaciteit.

Met de functie voor versiebeheer van het platform kunnen gebruikers indien nodig oudere versies van bestanden ophalen. Daarnaast biedt Backblaze de optie om gegevens fysiek te ontvangen via een USB harde schijf, wat vooral handig kan zijn tijdens een systeemherstel.

Backblaze beste functies

Gegevens veilig stellen met automatische back-ups

Bestanden gemakkelijk herstellen met opties zoals het downloaden van zip-bestanden of fysieke harde schijven

Twee-factor verificatie configureren voor extra veiligheid

Backblaze limieten

Ondersteunt geen back-ups van e-mail van online servers, zoalsGmail Standaard versiebeheer beperkt tot 30 dagen



Backblaze prijzen

Pay-As-You-Go:* $6 per TB/maand

B2 Reserve: $1560 per 20TB/jaar

Backblaze beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (80+ beoordelingen)

4.7/5 (80+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (130+ beoordelingen)

13. SpiderOak (de beste voor back-up van gegevens en veiligheid)

via SpiderOak SpiderOak geeft prioriteit aan privacy en veiligheid en biedt functies zoals end-to-end versleuteling om gevoelige gegevens te beschermen. Dit maakt het een goed Google Drive-alternatief voor wie vertrouwelijke bestanden beheert of op afstand samenwerkt.

Ik waardeer hoe SpiderOak gebruikers toelaat om dagelijkse backups in te stellen voor werkdocumenten en gedeelde mappen, zodat alle wijzigingen automatisch gesynchroniseerd worden tussen apparaten zonder manuele tussenkomst.

De beste functies van SpiderOak

Maak automatisch back-ups met aanpasbare planningsopties

Herstel eerdere versies met de functie voor versiebeheer van bestanden om ongewenste wijzigingen ongedaan te maken

Synchroniseer gegevens op verschillende apparaten met SpiderOak's cross-platform ondersteuning

SpiderOak limieten

Hoge prijs in vergelijking met andere diensten

De gebruikersinterface kan moeilijk te navigeren zijn

Biedt geen gratis abonnement of proefversie voor de volledige ervaring; gebruikers moeten een abonnement toewijzen

SpiderOak prijzen

150 GB: $6/maand

$6/maand 400 GB: $11 maand

$11 maand 2 TB: $14/maand

$14/maand 5 TB: $29/maand

SpiderOak beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra:Niet genoeg beoordelingen

💡 Pro Tip: Leren hoe AI te gebruiken in Google Documenten om efficiënter te schrijven, samenwerking te stroomlijnen en opmaak te automatiseren voor het aanmaken van documenten!

Als u op zoek bent naar een upgrade van Google Documenten, bekijk dan onze samengestelde lijst met topalternatieven die innovatieve functies en verbeterde functionaliteit bieden om aan uw behoeften te voldoen.

Maximaliseer de veiligheid en organisatie van uw bestanden met ClickUp

Het kiezen van de juiste service voor cloud opslagruimte is essentieel voor het organiseren en beveiligen van uw bestanden. 🔒

Met zoveel beschikbare opties kan het echter tijd kosten om te bepalen welke het beste bij uw zakelijke behoeften past. De bovenstaande tools bieden robuuste functies voor veiligheid, verbeteren de samenwerking en stroomlijnen workflows.

ClickUp is een alles-in-één oplossing die eruit springt als een compleet alternatief voor Google Drive. Het combineert naadloos bestandsbeheer, samenwerking bij taken en naadloze integratie met andere toepassingen. Met aanpasbare functies en sjablonen, past het zich aan uw specifieke werkstroom aan, waardoor het eenvoudiger wordt om projecten te beheren en documenten effectief te delen. Aanmelden bij ClickUp en zie hoe het de manier verandert waarop uw team samenwerkt en georganiseerd blijft!