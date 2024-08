Hoe AI gebruiken in Google Documenten: Stap-voor-stap handleiding, voorbeelden, tips, trucs en alternatieven

Wist je dat de gemiddelde werknemer ongeveer vijf en een halve minuut besteedt aan het opstellen van e-mails? Dat lijkt misschien niet veel. Maar als je bedenkt dat de meesten van ons ongeveer 112 e-mails per week versturen, dan worden deze vijf en een halve minuut 11 uur per week !

Dat is meer dan een verspilde werkdag per werknemer; dit is alleen de tijd die wordt besteed aan het schrijven van e-mails.

Uw werknemers kunnen ook betrokken zijn bij ander repetitief werk, zoals het opstellen van rapporten, het beantwoorden van memo's, het opnemen van notities van vergaderingen presentaties maken, marketingkopieën bewerken en nog veel meer!

Zou het niet beter zijn als er een intelligente manier was om het maken en beheren van al deze documenten te automatiseren?

Nou, Google Documenten heeft je gedekt met zijn nieuwste innovatie Duet AI. Hier wordt in detail uitgelegd hoe u Duet AI in Google Documenten kunt gebruiken om uw sneller werken en efficiënter.

Inzicht in kunstmatige intelligentie in Google Documenten Schrijfgereedschappen zijn de eerste waar je aan denkt als je het hebt over AI in Google Docs. Google Workspace maakte echter al gebruik van AI voordat generatieve AI mainstream werd.

AI heeft Google Documenten intuïtiever gemaakt en de gebruikerservaring verbeterd. Het bereidt bijvoorbeeld automatisch hiërarchische documentomtrekken voor om de navigatie te vereenvoudigen. Ook heeft AI geholpen bij het automatisch corrigeren van verkeerd gespelde woorden of het markeren van grammaticale fouten met aanbevolen correcties.

Zoom uit van de Docs-omgeving en je zult zien dat Gmail Smart Compose ondersteunt om zinnen contextueel te voorspellen en automatisch aan te vullen terwijl je je e-mails typt. Google Chat heeft iets soortgelijks in de vorm van Smart Replies, waarbij passende antwoorden worden gegeven op binnenkomende berichten. Zelfs Google Maps maakt gebruik van AI voor slimmere routenavigatie.

AI vormt de kern van Google Workspace en Duet AI is klaar om het naar een hoger niveau te tillen.

Wat is Duet AI in Google Docs?

duet AI heeft vijf onderliggende modules

Aangekondigd in Google I/O 2023 als een 'Help me schrijven'-functie, is Duet AI de nieuwste generatieve AI-tool ontwikkeld door Google Workspace Labs. Aangedreven door een combinatie van generatieve taal en afbeeldingen, kan deze AI-assistent tekst of afbeeldingen genereren op basis van de specificiteit van uw prompts .

Duet AI kan de taak aan, of je nu infographics of grafieken wilt maken of samenvattingen of decks wilt genereren. Het kan ook feedback en waardevolle suggesties geven om je creatieve proces te verbeteren.

De veelzijdigheid is zo groot en uitgebreid dat Google het een krachtige medewerker noemt die ook kan dienen als coach, denkpartner, inspiratiebron en productiviteitsbooster En om dit beeld te behouden, wordt het geleverd met de volgende vijf modules:

Help me schrijven : Helpt bij het creëren van content vanaf nul

: Helpt bij het creëren van content vanaf nul Help me organize : Voor het maken van op maat gemaakte organisatietabellen en schema's op Sheets

: Voor het maken van op maat gemaakte organisatietabellen en schema's op Sheets Help me visualiseren : Genereert originele en overtuigende visuals voor Slides presentaties

: Genereert originele en overtuigende visuals voor Slides presentaties Help me connect : Kan je helpen bij het opzetten van hoogwaardige videogesprekken via Meet

: Kan je helpen bij het opzetten van hoogwaardige videogesprekken via Meet Help me create an app: Voor no-code ontwikkeling van apps met AppSheet

Omdat het 'Help me schrijven'-aanbod meer aansluit bij Google Documenten, zullen we ons hier voornamelijk op richten. Dus als we Duet AI zeggen, hebben we het vooral over de 'Help me schrijven'-functie van Duet AI.

Voordelen van Duet AI

Het daverende succes van generatieve AI-tools zoals ChatGPT en Dall-E is een bewijs van hoe goed dergelijke AI-innovaties bedrijfsprocessen verbeteren. Hier volgt een overzicht van wat je kunt verwachten van de AI-functies van Duet:

Als krachtige AI-schrijftool kan Duet AI hoogwaardige en zinvolle content genereren die voldoet aan de verwachtingen van je publiek, met behoud van de stem, toon en stijl van je merk

De gegenereerde tekst is origineel, contextueel en uniek. Uw bedrijf is volledig eigenaar van deze creatives, waardoor deze activa een onderscheidende concurrentiefactor worden

Het automatiseren van het schrijfproces maakt middelen vrij om te focussen op complexere of creatievere activiteiten. Dergelijke strategischegebruik van middelen verhoogt de productiviteit van het personeel en verbetert het werknemersmoreel

Naast het genereren van inhoud kan Duet AI ook bestaande tekst beoordelen, bijwerken of er meer waarde aan toevoegen, of inhoud van het ene formaat naar het andere converteren. Dergelijk hergebruik van content helpt bedrijven om hun doelstellingen op het gebied van marketing, het opbouwen van relaties en klantbetrokkenheid te behalen zonder dat dit ten koste gaat van hun middelen

De waardeafstemming van gegenereerde tekst verbetert het klantsucces, optimalisatie van bronnen verlaagt de kosten en verbetert de bedrijfsprestaties en winstgevendheid

Naadloze integratie met Google Workspace stelt gebruikers in staat om te schakelen van Docs naar Meets naar Slides naar Sheets en elk ander product of service zonder gegevens of focus te verliezen

Aan de slag met Duet AI in Google Docs

Hoewel Duet AI deel uitmaakt van Google Docs, hebben bedrijven een Google Workspace-account nodig om de diepte en breedte van de aangeboden services te verkennen. Google Workspace, voorheen bekend als de G Suite, is een cloudgebaseerde suite voor productiviteit en samenwerking die tools bevat zoals Gmail, Drive, Docs, Sheets, Slides, enz.

| Opmerking: Gebruikers met een persoonlijk Google-account kunnen ook experimenteren met de AI-mogelijkheden, functies en producten van het bedrijf door zich in te schrijven voor Google Workspace Labs

Persoonlijke accounts worden individueel gewhitelist

De Google Workspace is beschikbaar in de volgende abonnementsvormen (de aangegeven kosten zijn voor jaarlijkse verplichtingen):

Business Starter : $6 per gebruiker per maand

: $6 per gebruiker per maand Business Standard : $12 per gebruiker per maand

: $12 per gebruiker per maand Business Plus : $18 per gebruiker per maand

: $18 per gebruiker per maand Onderneming: Aangepaste prijzen

Selecteer een plan om aan de slag te gaan met Google Workspace. Vergeet bij het afrekenen niet de Duet AI add-on van $30 per gebruiker toe te voegen om toegang te krijgen tot de AI-assistent.

| Opmerking: Als je geen zin hebt om de betaalde Enterprise-versie te kopen, overweeg dan om je eerst aan te melden voor een gratis proefversie van 14 dagen. |

Meld je na aankoop aan om nieuwe generatieve AI-ervaringen te testen op Google Workspace.

Gefeliciteerd, je bent helemaal klaar om Duet AI te gebruiken!

Hoe gebruik je AI in Google Documenten om tekst te schrijven of te herschrijven

Nu je je vertrouwde schrijfassistent ingeschakeld, hier is uw handleiding voor het gebruik van AI in Google Documenten:

Open een nieuw Google Doc-bestand

U ziet een toverstafpictogram met een 'help me schrijven'-bericht linksboven aan het lege blad zweven

Klik op dit pictogram om een dialoogvenster te openen waarin u uw vraag moet invoeren

Voer de prompt in en klik op de knop 'Maak'

Binnen een paar seconden genereert Duet AI tekst op basis van je prompt

Als je tevreden bent met de uitvoer, selecteer je 'Invoegen' en wordt de inhoud geïmporteerd in je Google Doc-bestand

Als je niet tevreden bent met het antwoord, kies dan 'Opnieuw proberen' onder de optie 'Verfijnen' om nog een concept of versie te genereren

Als u de gegenereerde tekst wilt aanpassen of verfijnen, selecteert u andere opties onder 'Verfijnen' Pas de toon aan, vat samen, maak opsommingen, werk uit of verkort de gegenereerde inhoud. Je kunt zelfs de prompt bijwerken of context toevoegen via aangepaste verfijning

Help me schrijven in Google Documenten

De bovenstaande stappen zijn voor het maken van inhoud vanaf nul. Als je bestaande inhoud wilt herschrijven of bewerken, lees je hier hoe je dat kunt doen:

Open het bestaande Google Doc-bestand of kopieer en plak uw inhoud in een nieuw bestand

Selecteer de zinnen ofparagrafen die je wilt bewerken

Klik met de rechtermuisknop en beweeg de muis over de optie 'De geselecteerde tekst verfijnen'. Selecteer de aanpassing die u wilt maken, namelijk uitwerken, samenvatten, enz.

Volg de bovenstaande stappen om de functie 'Help me bij het schrijven' van Gmail te gebruiken om je concept-e-mail automatisch te vullen.

Help Me Schrijven is ook op e-mail

Gebruiksgevallen van Duet AI-schrijfhulpmiddel

Duet AI's 'Help Me Schrijven' combineert snelheid, veelzijdigheid en nauwkeurigheid. Deze combinatie maakt het een zeer schaalbare oplossing voor het creëren, bewerken, verfijnen en herzien van geschreven content voor verschillende afdelingen en organisaties.

Als je hulp nodig hebt bij het opstarten van je AI-gebaseerde schrijftools, dan zijn hier een paar use cases om je te inspireren:

Marketing en verkoop

Marketing en verkoop zijn de bekendste toepassingen van generatieve AI. In dezelfde lijn kun je Duet AI gebruiken voor:

Contentcreatie en copywriting: Schrijf marketingteksten, blogberichten, bijschriften voor sociale media, advertenties en ander marketingmateriaal op schaal

copywriting: Schrijf marketingteksten, blogberichten, bijschriften voor sociale media, advertenties en ander marketingmateriaal op schaal Inhoud optimaliseren en hergebruiken: Optimaliseer bestaande tekst voor zoekmachines om de ranking te verbeteren. Werk goed presterende blogs bij en converteer content van de ene vorm naar de andere (bijvoorbeeld een casestudy naar een infographic)

Klantenondersteuning

Duet AI in Google Docs kan helpen bij de volgende klantondersteuningsactiviteiten:

Kennisbank samenstellen : Een bibliotheek met nuttige bronnen en veelgestelde vragen samenstellen om problemen van klanten op te lossen en selfservicing mogelijk te maken

: Een bibliotheek met nuttige bronnen en veelgestelde vragen samenstellen om problemen van klanten op te lossen en selfservicing mogelijk te maken Conceptreacties per e-mail: Conceptantwoorden per e-mail voorbereiden op vragen van klanten en supporttickets

Recht en financiën

Met Duet AI kunnen sterk gereguleerde sectoren of activiteiten op de volgende manieren aan de regelgeving blijven voldoen:

Zakelijke rapporten en contracten : Genereer gedetailleerde rapporten, contracten of overeenkomsten - in hun geheel of gedeeltelijk - en benadruk belangrijke informatie met betrekking tot naleving, beveiliging, enz.

: Genereer gedetailleerde rapporten, contracten of overeenkomsten - in hun geheel of gedeeltelijk - en benadruk belangrijke informatie met betrekking tot naleving, beveiliging, enz. Nauwkeurige facturatie: Gebruik Google Docs AI om gegevens uit Sheets te halen en facturatie te automatiseren voor meer snelheid, efficiëntie en nauwkeurigheid

Productontwikkeling

Productontwikkelaars kunnen de combinatie van Duet AI en Google Docs gebruiken voor de volgende toepassingen:

Brainstormen en ideeën ontwikkelen : Aangezien Google Docs een samenwerkingsdocumentbewerking breng teams samen om te brainstormen of suggesties te delen en gebruik de gezamenlijke ideeën als aanwijzingen om Duet AI te voeden

: Aangezien Google Docs een samenwerkingsdocumentbewerking breng teams samen om te brainstormen of suggesties te delen en gebruik de gezamenlijke ideeën als aanwijzingen om Duet AI te voeden Documentatie: Voer productspecificaties en andere informatie in Duet AI in om gebruikershandleidingen, aankondigingen van functie-updates, productgidsen en andere documenten te genereren

Onderzoek en ontwikkeling

Of u nu marktonderzoek doet of werkt aan de ontwikkeling van een nieuw product, Duet AI kan van pas komen, zoals hieronder wordt geïllustreerd:

Technisch schrijven : Bereid uitgebreide technische documenten voor over nieuwe producten, processen, waardeketens, trends en patronen en meer

Samenvattingen: Vat onderzoeksbevindingen samen in minimale uittreksels en belangrijke bevindingen voor externe of interne discussies

Tips en trucs om de bedrijfsvoering te verbeteren met Google's Duet AI

Met de bovenstaande use cases van Google Docs AI-schrijftool, sta je misschien te popelen om de verschillende vaardigheden te testen, van het maken van notities tot het maken van samenvattingen. Voordat je aan deze reis begint, hebben we een paar tips en trucs die je kunnen helpen meer te bereiken:

In plaats van alleen trefwoorden of zinnen in te voeren, maak je je aanwijzingen zo dat ze in natuurlijke taal worden voorgelezen - de manier waarop het zou zijn als je met een persoon zou communiceren

Geef Duet AI context over wat je met de opdracht wilt bereiken. Met zo'n achtergrond kan Duet AI je beter helpen met inhoud die meer waarde toevoegt

Geef je merkstem, toon en stijl weer wanneer je aanwijzingen deelt met Duet AI. Vermeld ook het expertiseniveau van de schrijver en de doelgroep voor meer betrokkenheid

Als je op zoek bent naar product- of dienstspecifieke details, zoals een handleiding, handleiding, etc., deel dan alle relevante informatie om een beter passend antwoord te krijgen

Splits je verzoeken op in kleinere, afzonderlijke delen voor complexe en gelaagde vragen. Hierdoor kan Duet AI zich op één ding tegelijk concentreren en uitgebreidere oplossingen leveren

Vermijd dubbelzinnig of onduidelijk taalgebruik. Prompts met duidelijke en precieze instructies krijgen een beter antwoord

Beperkingen van Duet AI

Duet AI heeft een enorm potentieel om een nieuw niveau van bedrijfsproductiviteit te ontsluiten. Deze reis zal echter allesbehalve soepel verlopen vanwege de volgende obstakels:

Google heeft Duet AI geprijsd voor $30 per maand, waarmee het op gelijke hoogte staat met zijn directe concurrent Microsoft Copilot. Zo'n agressief prijsmodel maakt het onbereikbaar voor het MKB, ook al heeft het bedrijf aangegeven de prijzen in de toekomst te zullen aanpassen

Zelfs voor ondernemingen en bedrijven met diepe zakken is Duet AI misschien niet zo'n goede deal, omdat het momenteel alleen basisinhoud genereert met beperkte bewerkingsfuncties

Als vrij nieuwe technologie is de volledige Duet AI toolkit nog een werk in uitvoering, met ongeveer een jaar training in de echte wereld. Verwacht dat het fouten maakt en onbetrouwbaar blijft totdat de technologie zich stabiliseert

Duet AI is momenteel niet in staat om te gaan met zeldzame, ongebruikelijke of uitzonderlijke omstandigheden (edge cases), waardoor het de context verkeerd kan interpreteren, onjuiste output kan genereren en overmoedige modellen kan inzetten

Duet AI is net als elke andere AI-technologie kwetsbaar voor modelhallucinaties door een gebrek aan gronding en feitelijkheid. Zulke fouten kunnen snel duur uitpakken in zakelijke toepassingen

Ondanks het veelbelovende uiterlijk zijn deze zwakke prestaties de reden waarom gebruikers op zoek zijn naar alternatieven voor Google Documenten AI. Niemand wil immers betalen voor fantasieloze, standaardinhoud met beperkte bewerkingsmogelijkheden.

Alternatieven voor Google Docs 'Help me schrijven' Duet AI

Duet AI's 'Help Me Write' heeft een aantal goede functies, maar zou beter kunnen. Gelukkig maar, ClickUp AI is hier om zijn taak over te nemen.

klikUp AI voert verschillende functies uit_

Hier volgt een kort overzicht van wat ClickUp AI te bieden heeft:

Contentgenerator: Creëer een verscheidenheid aan content, van blogposts tot klikwaardige e-mailonderwerpregels en meer! Bepaal de variabelen van de inhoud, zoals de stem van het merk, leesbaarheid, stijl, enz. om de betrokkenheid te maximaliseren

clickUp AI gebruiken om zinvolle inhoud te genereren_

Inhoud bewerken en opmaken: ClickUp AI is uw tekstschrijver om uw inhoud nieuw leven in te blazen en bestaande tekst te polijsten tot u de beste versie van uw ontwerp krijgt. Formatteer inhoud om deze leesbaarder, scanbaarder en merkvriendelijker te maken

clickUp AI kan de tonaliteit van nieuwe en bestaande inhoud bijwerken_

Samenvattend: Genereer samenvattingen voor vergadernotities, taakupdates, commentaren, R&D-rapporten en nog veel meer. Deze samenvattingen nemen slechts enkele seconden in beslag en kunnen worden opgenomen inClickUp Documenten met slechts één klik

samenvattingen maken van documenten, chathreads en meer_

Actie-items: Zet lopende notities, samenvattingen en andere documentatie om in hiërarchische actie-items. Deze lijst van taken en subtaken, gepresenteerd als interactieve to-do lijsten en checklists, helpt bij het meten en visualiseren van de voortgang

plannen omzetten in acties met ClickUp AI_

Samenwerken: Of u nu met een team werkt of individueel in samenwerking met ClickUp AI zelf, schrijven met ClickUp AI maakt brainstormen en samenwerken eenvoudiger en creatiever

Elke taak werkt samen met ClickUp AI

Dit is waar ClickUp AI Google's Duet AI overtroeft:

Het heeft uitgebreidere mogelijkheden voor het genereren van inhoud om uw schrijven te verbeteren

Het is scherp geprijsd, waardoor het toegankelijk is voor startups, MKB's en ondernemingen

Je krijgt toegang tot vooraf gebouwde en geconfigureerde AI-tools voor specifieke branches en afdelingen

Het is verpakt in een intuïtieve mobiele app die werken onderweg gemakkelijker maakt

Het belangrijkste is dat ClickUp AI integreert met het ClickUp platform en de onderliggende modules zoals ClickUp Docs om elke inhoud te vertalen naar uitvoerbare taken zonder van platform te hoeven wisselen! Klaar, klaar en schrijven met ClickUp AI .