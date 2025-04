Top 11 AI notulen van vergaderingen generators

Vergaderingen kunnen stressvol zijn, vooral omdat je eindeloos veel dingen moet onthouden.

Je probeert betrokken te blijven bij de discussie terwijl je belangrijke punten probeert te noteren. Plotseling mis je een belangrijk detail en voor je het weet is de vergadering voorbij.

Het goede nieuws is dat je AI minutes of meeting generators kunt gebruiken om elk woord te transcriberen en te organiseren in gestructureerde samenvattingen, zodat je kunt deelnemen aan het gesprek.

Gebruiken AI voor aantekeningen van vergaderingen kunt u lange discussies snel omzetten in nauwkeurige, duidelijke documentatie.

Mijn team en ik hebben meerdere AI-tools voor vergadernotulen getest om effectief gesprekken te transcriberen en nauwkeurige vergadernotulen en samenvattingen te genereren.

In deze blog geef ik je een overzicht van mijn ervaringen met de beste AI notulen generatoren, hun sleutel functies, prijzen en meer!

Wat moet je zoeken in een AI notulen generator?

Het kiezen van de perfecte AI notulengenerator voor vergaderingen kan lastig zijn omdat er zoveel opties zijn. Maar om de beste software voor notulen van vergaderingen voor jouw team, laten we eens kijken naar de sleutel componenten:

Functies: Controleer of de tool meer doet dan alleen aantekeningen en vergaderingen notuleren en of het ook helpt met agenda's, transcriptie en documentatie

Gebruikerservaring: Zorg ervoor dat de AI tool voor notulen van vergaderingen eenvoudig te leren en te gebruiken is door zowel jou als je team

Samenwerking: De AI-vergaderingsnotulengenerator moet teamgenoten in staat stellen om in realtime samen te werken aan de gegenereerde notulen en aantekeningen van de vergadering

Veiligheid: Kies een tool voor AI-vergaderingsnotulen met functies voor veiligheid op enterprise-niveau, zodat uw vergadergegevens veilig en compliant zijn

Integraties: De AI-vergadernotulengenerator moet integreren met platforms voor videoconferenties, tools voor Taakbeheer en messaging apps om de transcriptie en communicatie van vergaderingen in realtime te vergemakkelijken

Gebouwde sjablonen: Zoek naar kant-en-klare sjablonen voor notulen om snel aan de slag te kunnen zonder notulen vanaf nul te hoeven aantekenen

Elk team heeft zijn eigen behoeften. Bepaal je specifieke doelen en gebruik dan deze checklist met functies om de juiste oplossing te vinden ideale AI-tool voor vergaderingen en assistenten voor vergaderingen .

De 11 beste hulpmiddelen voor AI-vergaderingen

Dit is onze lijst met de beste AI-genereerders van vergaderingsnotulen die je helpen je te concentreren op de discussie wanneer je vergaderingen bijwoont:

1. ClickUp (het beste voor AI-gestuurde notulen en aantekeningen van vergaderingen) ClickUp is een alles-in-één platform voor projectmanagement dat starters en bedrijven helpt de productiviteit, samenwerking en communicatie tussen hun teamgenoten te verbeteren.

Het wordt ook geleverd met een verbazingwekkende ingebouwde AI-vergaderingsnotulengenerator die end-to-end vergaderingsworkflows kan beheren met behulp van één platform. Dat klopt - er zijn geen extra tools of plug-ins nodig.

Je kunt gebruik maken van ClickUp Brein , ClickUp's ingebouwde AI-assistent, om verschillende vergadermaterialen te genereren, waaronder agenda's, diavoorstellingen, notulen van vergaderingen, gedetailleerde aantekeningen en samenvattingen van vergaderingen.

Notulen van vergaderingen direct samenvatten met ClickUp Brain

Laten we eens snel kijken hoe u het volgende kunt doen clickUp AI kunt gebruiken om vergaderingen en meer te documenteren. Agenda's maken

Als vergaderingen gepland zijn zonder voorafgaande kennisgeving, kunt u ClickUp Brain vragen om uw vergaderagenda's te genereren. Geef het de opdracht en het zal gegevens, thema's en besproken onderwerpen van vergaderingen uit het verleden analyseren om de agenda van de vergadering voor te bereiden.

Plan en beheer al uw vergaderingen op één plaats met ClickUp Kalenderweergave

Herinneringen en notificaties

Stel waarschuwingen in met ClickUp Herinneringen en ontvang meldingen over belangrijke vergaderingen op verschillende apparaten.

U kunt ook opmerkingen en taken omzetten in herinneringen, waardoor het gemakkelijker wordt om belangrijke taken op te volgen. Met het tabblad 'Herinneringen beheren' op je startpagina kun je herinneringen uitschakelen, uitstellen of opnieuw plannen op basis van de behoefte van het moment.

Stel herinneringen in en zeg hallo tegen tijdige vergaderingen met ClickUp Reminders

🌈 Casestudy: Vida Health, een bedrijf in de virtuele gezondheidszorg, bespaart 8 uur aan wekelijkse vergaderingen voor alle belanghebbenden bij gebeurtenissen en bespaart 1 uur per week aan het zoeken naar documenten met behulp van ClickUp's gecentraliseerde platform. Klik op hier voor meer informatie.

Gebruiksklare sjablonen

ClickUp biedt een bibliotheek met kant-en-klare sjablonen voor meer productieve vergaderingen .

De Instance ClickUp sjabloon voor notulen van vergaderingen biedt een gestructureerd kader om samenvattingen van vergaderingen en individuele aantekeningen te organiseren.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/ClickUp-Meeting-Minutes-Template.png ClickUp sjabloon voor notulen van vergaderingen https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-15041&department=other Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Hiermee kunt u alle belangrijke details opnemen, zoals doelstellingen, agenda, deelnemers, koppelingen, actie-items, aankondigingen en meer. U kunt de belangrijkste punten en resultaten bijhouden om belanghebbenden op de hoogte te houden en taken toewijzen aan teamleden op basis van hun actiepunten.

Pas dit document van één pagina eenvoudig aan, bewerk het en deel het met je teamgenoten voor alle soort vergadering .

💈Bonus: 16 Voorbeelden en gratis sjablonen voor vergaderingen

ClickUp beste functies

Verkrijg onmiddellijke samenvattingen van vergaderingen met agenda, actiepunten, sleutelmomenten en beslissingen met ClickUp Brain

Gebruik ClickUp Documenten om al uw vergaderingsmateriaal te maken, openen en op te slaan op een centrale locatie

Zet taken voor vergaderingen om in actie-items en wijs ze toe aan uw teamgenoten met behulp van ClickUp-taak Gebruik voorgeformatteerd,sjablonen voor gratis aantekeningen voor vergaderingen om sleutelinformatie snel te organiseren en te categoriseren

Integreer ClickUp met uw zakelijke tools, waaronder Google Meet, Microsoft Teams, Zoom, Slack, Hubspot, Salesforce en meer, om taken te automatiseren en uw workflows na vergaderingen te stroomlijnen

ClickUp beperkingen

De mobiele versie van ClickUp bevat mogelijk niet het brede bereik van functies die beschikbaar zijn op de desktop-app

ClickUp prijzen

Free Forever

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Beschikbaar op alle betaalde abonnementen voor $7 per ClickUp-werkruimte lid per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.000+ beoordelingen)

4.7/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (4.000+ beoordelingen)

2. Fireflies.ai (Beste voor automatische vergaderingen aantekeningen en actie items)

via Vuurvliegen.ai Fireflies.ai transcribeert automatisch video vergaderingen en genereert notulen van vergaderingen, waardoor het gemakkelijk is om sleutel punten, actie items, taken en statistieken met een enkele klik te bekijken.

Teams kunnen naadloos samenwerken door opmerkingen, vastmaken en reacties toe te voegen. Deze AI-gestuurde generator van vergaderingsnotulen creëert ook taken in Asana, Trello en Monday.com door middel van gesproken commando's tijdens vergaderingen.

Fireflies beste functies

Maak automatisch notulen van vergaderingen en leg sleutelmomenten van uw vergaderingen vast

Organiseer vergaderingen per afdeling en ontdek informatie met een AI-gestuurde zoekfunctie

Aangepaste privacy instellen voor de door AI gegenereerde vergaderingsnotulen

Houd teamgenoten op dezelfde pagina door de vergadernotulen te delen met uw samenwerkings-apps zoals Slack, Notion en Google Documenten

Fireflies beperkingen

De "taken" functie van Fireflies.ai mist vaak het vastleggen van belangrijke Taken van vergaderingen

Sommige gebruikers rapporteren nauwkeurigheidsproblemen en fouten bij het transcriberen van vergaderingen met technische termen of sterke accenten

Fireflies prijzen

Free Forever

Pro: $18/maand per gebruiker

$18/maand per gebruiker Business: $29/maand per gebruiker

$29/maand per gebruiker Enterprise: $39/maand per gebruiker

$39/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

Vuurvliegen beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (490+ beoordelingen)

4.8/5 (490+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

3. Otter.ai (Beste voor het genereren van antwoorden en content met AI)

via Otter.ai Otter.ai, een AI app voor aantekeningen maken voegt automatisch vergaderingen van Zoom, Google Meet en Microsoft Teams samen om notulen en items voor vergaderingen te genereren.

Het stelt je in staat om vragen te stellen aan de AI, snel sleutel details te vinden, en follow-up e-mails en updates op te stellen op basis van je vergaderingen. Het bewaart alle actie-items van vergaderingen uit het verleden op één centrale locatie, waardoor het gemakkelijk is om georganiseerd te blijven en weloverwogen beslissingen te nemen.

Otter.ai beste functies

Analyseert opnames van vergaderingen en haalt er automatisch de sleutelpunten uit

Deelt automatisch de notulen en samenvattingen van vergaderingen via e-mail en het Slack kanaal van het team

Integreert naadloos met Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, Hubspot, Salesforce, Egnyte en Snowflake

Otter.ai limieten

Er is geen manier om verschillende sprekers te identificeren, omdat ze worden benoemd als spreker 1 en spreker 2

Otter.ai prijzen

Basic: Free

Free Pro: $16.99/maand per gebruiker

$16.99/maand per gebruiker Business: $30/maand per gebruiker

$30/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

Otter.ai beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (200+ beoordelingen)

4.3/5 (200+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (80+ beoordelingen)

4. Fathom (Beste voor directe notulen van vergaderingen)

via tl;dv tl;dv transcribeert automatisch vergaderingen en genereert vergaderingsnotulen in meer dan 30 talen. Het levert AI-gestuurde aantekeningen van vergaderingen en belangrijke zaken direct aan relevante leden van het team, zodat ze direct kunnen handelen naar aanleiding van taken en items.

Bovendien verdeelt tl;dv notulen van vergaderingen naar CRM en communicatietools, zodat teams direct kunnen discussiëren en samenwerken.

tl;dv beste functies

Genereer notulen van vergaderingen en groepeer ze op onderwerpen zoals pijnpunten, bezwaren en volgende stappen

Wijs direct in het transcript actiepunten toe of markeer Taken aan uw teamgenoten

Notulen na de vergadering automatisch naar alle deelnemers sturen

tl;dv limieten

Mist geavanceerde functies voor bewerking

Biedt geen realtime samenwerking bij aantekeningen en hoogtepunten van vergaderingen

tl;dv prijzen

Free Forever

Pro: $29/maand per gebruiker

$29/maand per gebruiker Business: $98/maand per gebruiker

$98/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

tl;dv beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (250+ beoordelingen)

4.7/5 (250+ beoordelingen) Capterra: Te weinig beoordelingen

6. Fellow (Beste voor vergaderingen)

via Collega Met deze software voor vergaderingbeheer kunt u naadloos samenwerken met belanghebbenden door delen van aantekeningen van vergaderingen om iedereen op de hoogte te houden. Teamleden kunnen ook verbinding maken met hun kalender app om toegang te krijgen tot notulen van eerdere vergaderingen, zodat ze gemakkelijk toegang hebben tot nauwkeurige verslagen van eerdere beslissingen en discussies.

Fellow beste functies

Bespaar tijd met Fellow's kant-en-klare sjablonen voor vergaderingen, formele en interne vergaderingen

Wijs actie items toe aan uw teamleden met specifieke deadlines

Notulen van vergaderingen vergrendelen na afloop van de vergadering om toekomstige wijzigingen te voorkomen

Fellow beperkingen

Sommige gebruikers rapporteren dat het niet mogelijk is om meerdere mensen tegelijk te taggen en follow-up toe te wijzen

Integreert niet goed met andere tools voor projectmanagement

Prijzen van Fellow

Free

Pro: $11/maand per gebruiker

$11/maand per gebruiker Business: $15/maand per gebruiker

$15/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van collega's

G2: 4.7/5 (2000+ beoordelingen)

4.7/5 (2000+ beoordelingen) Capterra: 4.9/5 (30+ beoordelingen)

7. Read.ai (Beste voor beknopte samenvattingen)

via Lezen.ai Read.ai automatiseert het proces van handmatig aantekeningen maken en voorziet vergaderingen van notulen met sleutelpunten, beslissingen en vaststellingen. Een van de opvallende functies is dat de AI-assistent voor vergaderingen complete transcripties biedt door de reacties en gevoelens van deelnemers in realtime op te vangen.

Read.ai beste functies

Genereer automatisch notulen van vergaderingen en leg sleutelpunten vast

Isoleer en rapporteer sleutelonderwerpen in uw vergaderingen met behulp van generatieve AI

Integreer met Slack, Zapier en Webhooks om automatisch notulen van vergaderingen naar deze platforms te sturen

Read.ai limieten

Het platform mist een geavanceerd privacy beleid en instellingen voor vertrouwelijke vergaderingen

Read.ai prijzen

Gratis versie

Pro: $19,75/maand per gebruiker

$19,75/maand per gebruiker Enterprise: $29.75/maand per gebruiker

$29.75/maand per gebruiker Enterprise+: $39,75/maand per gebruiker

8. Avoma (het beste voor AI-gegenereerde aantekeningen)

via Avoma Avoma is je alles-in-één vergaderassistent die virtuele vergaderingen opneemt, transcribeert en analyseert, zodat je automatisch nuttige notulen van vergaderingen krijgt. Typ gewoon '@' om snel aanwezigen te kiezen en werk samen aan de door AI gegenereerde aantekeningen. Avoma onderscheidt zich met de functie private aantekeningen, waarmee je persoonlijke aantekeningen, to-dos en andere details kunt vastleggen die alleen voor jou toegankelijk zijn.

Avoma beste functies

Maak aangepaste categorieën op basis van uw zakelijke behoeften en organiseer aantekeningen van vergaderingen efficiënter

Integreer het platform naadloos met je bedrijfsspecifieke video conferencing, dialer, kalender en CRM tools

Avoma limieten

Het kan te lang duren om een vergadering te zoeken of een specifiek fragment te vinden

Avoma prijzen

Basic: Free

Free Starter: $24/maand per gebruiker

$24/maand per gebruiker Plus: $59/maand per gebruiker

$59/maand per gebruiker Business: $99/maand per gebruiker

Avoma beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (1300+ beoordelingen)

4.6/5 (1300+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

9. Krisp (het beste voor AI-gestuurde ruisonderdrukking tijdens vergaderingen)

via Krisp Krisp is superhandig voor het bijhouden van alles in uw vergaderingen-van notulen en sleutelpunten tot actiepunten en discussies. Bovendien hebt u gemakkelijk toegang tot de transcripties van vergaderingen wanneer u ze nodig hebt voor snelle referentie of aanpassingen.

Krisp beste functies

Automatiseer het genereren van vergaderingsnotulen door Krisp te verbinden met uw kalender

Gebruik kant-en-klare sjablonen om vergaderingsnotulen en actie items te delen met andere aanwezigen

Verbinding maken met je video conferencing apps zoals Google Meet, Microsoft Teams en Zoom zonder extensies nodig te hebben

Krisp beperkingen

Frequente corruptie van bestanden vereist voortdurend verwijderen en opnieuw installeren van de app

Prijzen van Krisp

Free

Pro: $16/maand per gebruiker

$16/maand per gebruiker Business: $30/maand per gebruiker

Krisp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5(550+ beoordelingen)

4.7/5(550+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

10. Sembly AI (het beste voor automatische aantekeningen en taken van vergaderingen)

via Montage AI Sembly AI laat gebruikers zich concentreren op het gesprek terwijl het de notulen van vergaderingen afhandelt. Upload gewoon de audio of video voor vooraf opgenomen vergaderingen en het genereert onmiddellijk notulen en inzichten. Sembly's AI chatten functie extraheert sleutel details uit eerdere vergaderingen, biedt snelle antwoorden en uitvoerbare volgende stappen in antwoord op uw vragen.

Sembly AI beste functies

Genereer vergaderingsnotulen in meer dan 40 talen en pas ze aan met een uitgebreide set opties

Deel de notulen van vergaderingen veilig met je clients en teamgenoten en geef ze de mogelijkheid om ze te bekijken of te bewerken

Sembly AI limieten

De lijst Nog te doen bevat geen deadlines voor taken vermeld in de vergadering

Integraties kunnen lastig en complex zijn

Sembly AI prijzen

Personal: Free

Free Professioneel: $15/maand per gebruiker

$15/maand per gebruiker Teams: $29/maand per gebruiker

$29/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

Sembly AI beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (30+ beoordelingen)

4.6/5 (30+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

11. Jamie (Beste voor grondige documentatie van vergaderingen)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/MeetJamie-Dashboard.png MeetJamie Dashboard /$$img/

via OntmoetJamie Jamie is een AI-vergaderingsnotulengenerator die hoogwaardige, menselijke samenvattingen van vergaderingen maakt voor Zoom, Google Meet, Microsoft Teams en zelfs offline vergaderingen - zonder gesprekken te onderbreken met een virtuele bot. Als u snel informatie wilt, hoeft u het alleen maar aan Jamie te vragen. Jamie geeft dan onmiddellijk antwoord, samen met relevante referenties van vergaderingen.

MeetJamie beste functies

Aangepaste sjablonen voor notulen van vergaderingen maken die Jamie voor u kan invullen volgens uw behoeften

Aangepaste woorden en acroniemen leren om de nauwkeurigheid van het transcript van uw vergadering te vergroten

MeetJamie limieten

Ondersteunt geen analyse van video-opnamen vanwege zorgen over privacy

MeetJamie prijzen

Gratis abonnement

Standaard: $25,76/maand

$25,76/maand Pro: $50,44/maand

$50,44/maand Executive: $106,28/maand

Bespaar tijd en concentreer u op uw vergaderingen met AI-genereerders van vergaderingsnotulen

Er is een breed bereik aan AI tools beschikbaar voor het genereren van vergaderingsnotulen. Het vinden van de juiste tool hangt af van het format, de duur en de specifieke doelstellingen van uw vergadering. Na het bekijken van deze 11 opties is het duidelijk dat elke tool unieke functies biedt, van directe samenvattingen en geautomatiseerde items om actie te ondernemen tot inzichten in vergaderingen en naadloze integraties.

Als je uit deze lijst kiest, springt ClickUp eruit als een van de beste keuzes. De gebruiksvriendelijke interface, geavanceerde functies, aanpasbare sjablonen voor vergaderingen, AI-gestuurde inzichten en sterke interoperabiliteit onderscheiden het van standaard generatoren van notulen voor vergaderingen.

Dit is het perfecte moment om uw vergadering workflows te stroomlijnen met de juiste AI tool. Probeer ClickUp gratis uit en ontvang aantekeningen en samenvattingen van vergaderingen in enkele seconden.