Hoe AI gebruiken in digitale marketing (use cases & tools)

Digitale marketingteams voelen zich vaak overweldigd door het constante gegoochel met gegevens, content en steeds veranderende eisen van klanten. Als je vastloopt in repetitieve taken zoals het handmatig analyseren van klantgegevens of het maken van social media posts, kan kunstmatige intelligentie daar verandering in brengen.

AI-tools zoals ChatGPT genereren direct aansprekende kopij voor je nieuwste campagne en analyseren feedback van klanten met AI-gestuurde sentimentanalyse om je strategie te helpen verfijnen.

Uit een recent onderzoek van PwC blijkt dat 81% van de CMO's is van plan om AI in de komende 12 tot 18 maanden te integreren in hun bedrijfsmodellen.

Het verkennen van deze tools zelf kan echter zo veel van je tijd in beslag nemen! Waar moet je beginnen? Hoe beoordeel je wat je moet automatiseren? Hoe evalueer je een AI-tool?

We hebben wat insidertips en -trucs voor je! Lees verder om te leren hoe je AI kunt gebruiken in digitale marketing en uw digitale marketing business te laten groeien .

AI begrijpen voor digitale marketing

AI is een hulpmiddel van onschatbare waarde geworden voor bedrijven, waaronder marketingteams, om de efficiëntie en effectiviteit te verbeteren. Het kan dagelijkse taken automatiseren, zoals het beheren van campagnes, het plannen van posts, het versturen van nieuwsbrieven en zelfs het runnen van je hele bedrijf content marketing motor.

Hoewel AI de laatste tijd meer aandacht heeft gekregen door toegankelijke platforms zoals ChatGPT, is het belangrijk om aan te tonen dat de rol van AI in digitale marketing al een aantal jaren in ontwikkeling is.

In de begindagen richtte AI-gestuurde digitale marketing zich op het automatiseren van eenvoudige Taken en het gebruik van eenvoudige chatbots voor interactie met klanten via voorgeprogrammeerde antwoorden. Deze AI-tools voor leadgeneratie werden gebruikt op websites of voor de verdeling van content op social media marketing apps zoals WhatsApp en Facebook Messenger.

Naarmate de AI-technologie zich ontwikkelde, werd de invloed ervan op de digitale marketingwereld steeds groter. Zo stelde machine learning (ML) marketeers in staat om snel klantgegevens te analyseren uit bronnen zoals sociale media, website analytics en feedback. Dankzij deze analyse konden ze doelgroepen beter segmenteren en marketinginspanningen personaliseren, wat leidde tot hogere conversiepercentages.

Rapporten tonen aan dat 72% van de gebruikers die AI-marketingtools gebruiken, verbeteren de klantervaring en besparen gemiddeld 2,5 uur per dag of 3 uur per stuk content.

Na verloop van tijd breidden AI-toepassingen in digitale marketing zich verder uit, waarbij geavanceerde tools zoals sentimentanalyse en gepersonaliseerde aanbevelingen werden geïntroduceerd.

De recente populariteit van OpenAI's GPT-4 model en ChatGPT heeft een AI-hype ontketend. Deze tools stellen marketeers in staat om geavanceerdere chatbots te bouwen, content sneller aan te maken, grote hoeveelheden informatie samen te vatten en gedetailleerde gegevensanalyses uit te voeren, waardoor er nog meer potentieel vrijkomt voor creatieve en datagestuurde marketingstrategieën.

Hoe AI gebruiken voor digitale marketing

Volgens een HubSpot onderzoek blijkt dat 64% van de marketingprofessionals al in enige capaciteit gebruik maakt van AI-tools. De mate van AI-integratie varieert echter: slechts 21% van de marketeers rapporteert dat AI een belangrijke rol speelt in hun dagelijkse activiteiten.

Maar hoe wordt AI precies gebruikt in digitale marketing?

Het meest gebruikte gebruik, gerapporteerd door 40% van de marketeers, is voor data-analyse en rapportage

Direct daarachter gebruikt 39% AI voor onderzoek, of het nu gaat om het uitvoeren vanmarktonderzoek of het samenvatten van artikelen

Tot slot gebruikt 38% AI om te helpen bij het aanmaken van content, om materiaal te genereren dat aanslaat bij hun target publiek

En het beste deel? Sommige tools vervullen niet slechts een of twee van deze taken, maar allemaal tegelijk! Ja, je leest het goed. ClickUp is zo'n AI-gestuurde marketingoplossing .

Laten we eens kijken hoe AI uw digitale marketingwerkstroom vereenvoudigt en waar ClickUp kan helpen.

1. Gegevensanalyse

Terwijl de meeste digitale marketing apps analytics aanbieden, moeten marketeers vaak de export verwerken en gegevens als een puzzel in elkaar passen om een volledig beeld te krijgen.

AI vereenvoudigt het proces door gegevens van meerdere marketingkanalen te verzamelen en analyseren en op één plek samen te vatten. Dit bespaart tijd en helpt bij het ontwikkelen van effectievere marketingstrategieën en campagnemiddelen.

Met ClickUp's sjabloon voor marketingrapporten instance kunt u eenvoudig uw digitale marketinginspanningen bijhouden en rapporteren op één scherm.

ClickUp's sjabloon voor marketingrapporten

ClickUp's ingebouwde AI assistent, ClickUp Brein kan u helpen deze analyse te versnellen door gegevens op te halen uit uw werkruimte en de impact van uw marketinginitiatieven samen te vatten.

Op deze manier hebt u een duidelijke weergave van uw sleutelprestatie-indicatoren (KPI's) en campagnemetrics, waardoor u de inzichten krijgt om vol vertrouwen strategische beslissingen te nemen.

Naast post-campagneanalyse kan AI voorspellende analyses verbeteren die betere marketingbeslissingen mogelijk maken.

volkswagen gebruikt AI voor voorspellende analyse bij beslissingen over het kopen van advertenties, waardoor het bedrijf kan besparen op verborgen kosten van mediabureaus. Deze strategie heeft geresulteerd in een stijging van 20% in de verkoop van dealers door te vertrouwen op gegevensgestuurde inzichten in plaats van de subjectieve interpretatie van de bureaus over welke kanalen het maximale rendement op advertentie-uitgaven (ROAS) opleveren.

2. Content aanmaken

Digitale marketeers gebruiken steeds vaker generatieve AI-tools om te helpen bij het maken van content, van videobijschriften en berichten op sociale media tot e-mail . AI kan zelfs helpen bij het genereren, verwerken en verbeteren van multimedia zoals afbeeldingen, audio en video.

Hoewel AI-gegenereerde content nuttig kan zijn, is het meestal niet meteen klaar voor publicatie.

Slechts ongeveer 6% van de marketeers die AI gebruiken publiceren de content zonder bewerkingen.

De meeste marketeers zien GenAI tegenwoordig als een startpunt - een manier om ideeën te brainstormen, samenvattingen te maken, advertentieteksten te schrijven of eerste alinea's op te stellen om hun creativiteit aan te wakkeren en aan te vullen.

een uitzondering hierop is JPMorgan Chase. Het bedrijf werkte samen met Persado AI om aansprekende advertentieteksten te maken en in sommige gevallen het dubbele aantal klikken te behalen in vergelijking met door mensen geschreven content. Hoewel de meningen nog steeds verdeeld zijn, laat deze Instance zien dat AI in staat kan zijn om traditionele methoden in marketing te overtreffen.

We weten allemaal dat content tijdens het publiceren uitgebreid getest moet worden. Zou het niet geweldig zijn als je je content en tests op één plek zou kunnen beheren?

Met de ClickUp A/B-sjabloon voor contentbeheer en -testen nog te doen!

ClickUp A/B sjabloon voor contentbeheer en -testen

Deze sjabloon verbetert ClickUp's sjabloon voor A/B-testen door krachtige functies voor contentbeheer toe te voegen. Het helpt u bij het beheren van A/B-testcampagnes met tools en functies die het gemakkelijk (en leuk!) maken om A/B-tests te maken, uit te voeren en te analyseren, inclusief:

Een lijstweergave om al je tests bij te houden

Een bordweergave om werkstromen en prioriteiten te visualiseren

Een kalenderweergave om taken in te plannen

Een tijdlijnweergave om de duur van uw geautomatiseerde tests te bewaken

Bovendien kunt u aangepaste velden gebruiken om belangrijke details bij te houden, zoals testdoelen, doelgroepen en sleutelgegevens voor uw campagnes.

3. Content personaliseren

Van alle bedrijven die AI gebruiken, rapporteert 82% het helpt de klantervaring te personaliseren en levert een rendement op investering van 5 tot 8 keer hun uitgaven .

Een goed voorbeeld van deze personalisatie is dynamische content, die zich aanpast op basis van factoren zoals de naam, het beroep of de browseractiviteit van een gebruiker. Denk aan de gepersonaliseerde aanbevelingen die je ziet op Netflix als je inlogt of hoe Spotify afspeellijsten samenstelt op basis van je luistergewoonten - deze ervaringen worden aangedreven door AI. Door het gedrag van gebruikers te analyseren, levert AI een meer aangepaste ervaring via verschillende marketingkanalen, of het nu gaat om webpagina's, e-mails of posts in sociale media.

sephora implementeert een AI-gestuurde "Virtual Artist" app waarmee gebruikers make-up producten virtueel kunnen uitproberen met behulp van augmented reality (AR). Dit personaliseert niet alleen de winkelervaring, maar verhoogt ook de klantbetrokkenheid en verkoopconversies door middel van op maat gemaakte productaanbevelingen op basis van de voorkeuren van de gebruiker.

4. Geautomatiseerde e-mailmarketingcampagnes

Geautomatiseerde e-mailmarketing bestaat al een tijdje, maar AI doet er nu nog een schepje bovenop. Met AI-tools kun je interessantere content voor e-mails maken en tegelijkertijd leren hoe je publiek met je e-mails omgaat. Het idee is dat je minder tijd kwijt bent aan brainstormen en onderzoeken, zodat je team zich meer kan richten op het uitvoeren van succesvolle campagnes.

Nu AI zich blijft ontwikkelen, wordt het belangrijker dan ooit om geautomatiseerde software voor e-mailmarketing in je strategie te integreren. ClickUp's sjabloon voor e-mailcampagnes biedt een geweldig kader voor verbindingen met nieuwe klanten, het ondersteunen van bestaande klanten, het verbeteren van de zichtbaarheid van het merk, het koesteren van leads en het effectief sluiten van deals.

ClickUp's sjabloon voor e-mailcampagnes

Met deze sjabloon kunt u succesvolle e-mailcampagnes ontwerpen en beheren en tegelijkertijd de betrokkenheid en voortgang bijhouden. Door sjablonen voor verschillende campagnes op te slaan, bespaart u tijd en moeite voor toekomstige marketinginspanningen en zorgt u voor consistentie in al uw communicatie.

Met de aangepaste velden van de sjabloon kunt u ook details categoriseren en bijhouden, zoals koppelingen van e-mailkopieën, aangepaste velden, e-mailtypen, targetsectoren en thema's.

Met de gedetailleerde rapportages kunt u ook de prestaties van eerdere e-mails analyseren en uw toekomstige campagnes optimaliseren voor een maximale impact.

5. Voorspel klantgedrag

AI is ook ongelooflijk nuttig bij het voorspellen van klantgedrag en verkooptrends. Het analyseert historische gegevens, zoals betrokkenheid van consumenten, aankopen, tijd die op een pagina wordt doorgebracht en open rates van e-mails, om te voorspellen hoe goed een marketingcampagne zou kunnen presteren.

Dit vermogen om resultaten te voorspellen stelt marketeers in staat om beter te begrijpen wat ze kunnen verwachten van hun inspanningen, waardoor ze dynamischere, impactvollere campagnes kunnen maken die de verkoop stimuleren en de ROI verbeteren.

📌 Casestudie: ClickUp 🤝 Apotheek Mentor

Pharmacy Mentor, een community voor apotheekprofessionals, had een soortgelijke behoefte aan efficiënter gegevensbeheer. Aanvankelijk gebruikten ze Google Werkruimte om klantgegevens te beheren, maar naarmate hun activiteiten groeiden, werd hun installatie onoverzichtelijk, waardoor het moeilijk werd om gegevens op te halen en de voortgang van projecten bij te houden.

Om deze hindernissen te overwinnen, Pharmacy Mentor overgestapt op ClickUp . Deze overstap verbeterde hun CRM, projectmanagement en algemene gegevensverwerking. Het stelde hen in staat om clientbeheer te centraliseren en tegelijkertijd Taak Triggers te automatiseren, waardoor het veel gemakkelijker werd om updates van klanten te beheren.

_ClickUp heeft ons bedrijf geholpen om veel productiever te worden, tijd te besparen, zinloze vergaderingen te vermijden en de tevredenheid van werknemers en clients enorm te verhogen

Lewis Norwood, Hoofd Client Relations, Apotheek Mentor

AI-software gebruiken voor digitale marketing

ClickUp stelt u in staat ClickUp AI te integreren in uw werkstroom door marketingtaken te automatiseren, de voortgang van campagnes bij te houden en prestatiegegevens te analyseren - allemaal binnen één platform.

Hier volgt een overzicht van specifieke functies van ClickUp AI die u kunt gebruiken voor uw digitale marketingstrategie.

Herhaalde Taken Automatiseren

Automatiseer eenvoudig uw marketingworkflows met ClickUp Brain en ClickUp Automations

Digitale marketing omvat vaak veel vervelende, repetitieve taken die uw tijd en energie kunnen opslokken. ClickUp Automatiseringen kan u helpen bij het instellen van workflows (om deze alledaagse klusjes aan te pakken) die acties triggeren op basis van specifieke voorwaarden. Bijvoorbeeld, wanneer de status van de taak voor een social media-post verandert in gereed, kan ClickUp de toegewezen persoon veranderen van de schrijver die de post heeft opgesteld in de social media-manager die de post moet publiceren.

Gebruik de NLP-automatisering van ClickUp Brain om minder tijd te besteden aan handmatig werk

Met ClickUp Brain kunt u deze automatiseringen ook instellen met instructies in natuurlijke taal. Dit betekent dat u minder tijd kwijt bent aan administratief werk en meer tijd overhoudt voor innovatieve campagnes.

Het is echter van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat uw automatiseringsprocessen voldoen aan de regelgeving voor privacy van gegevens en de toestemming van gebruikers respecteren.

Verkrijg datagestuurde inzichten

ClickUp Brain verbetert uw gegevensanalysemogelijkheden en biedt bruikbare inzichten precies wanneer dat nodig is.

Met AI-gestuurde analyses kunt u gemakkelijk trends herkennen, de effectiviteit van campagnes beoordelen en in realtime weloverwogen beslissingen nemen. Gebruik ClickUp Dashboards om deze sleutelprestatie-indicatoren en statistieken in één oogopslag te visualiseren.

Krijg een uitgebreid overzicht met volledig aanpasbare ClickUp Dashboards

Als een bepaalde e-mailcampagne bijvoorbeeld een verhoogde betrokkenheid laat zien, kunt u uw strategie snel aanpassen om dat succes te herhalen op andere platforms.

Creatieve content sneller genereren

Genereer content van hoge kwaliteit met ClickUp Brain, uw AI-gestuurde schrijf- en bewerkingsassistent

ClickUp Brain helpt je bij het genereren van onderwerpen, het opstellen van hoofdlijnen en zelfs bij het creëren van volledige content. Of u nu blogberichten, e-mails of social media-inhoud maakt, de AI-tool automatiseert de eerste stappen en helpt u tijd te besparen met behoud van kwaliteit. Hierdoor kun je je meer richten op het verfijnen van je berichtgeving en minder op het bedenken van dat volgende geweldige idee.

via Reddit Het is ideaal voor marketeers die snel content van hoge kwaliteit nodig hebben zonder het gedoe van helemaal opnieuw beginnen.

Je kunt al je marketing content opslaan in ClickUp Documenten bieden een centrale hub voor het gezamenlijk opstellen, bewerken en verfijnen van content. Real-time commentaar en delen van documenten verbeteren het teamwerk en zorgen ervoor dat iedereen op dezelfde pagina zit.

Zorg ervoor dat alle gegenereerde content in overeenstemming is met de merkrichtlijnen en ethische normen, en lees de tekst na op typefouten (hoewel de ingebouwde grammatica- en spellingscontrole deze in de eerste plaats zal voorkomen!)

Teamsamenwerking verbeteren

Elimineer het gedoe van jongleren met meerdere tools en verspreide gesprekken door ClickUp Chat te gebruiken om updates te delen, hulpbronnen te koppelen en moeiteloos samen te werken binnen ClickUp

Succesvolle marketing is sterk afhankelijk van samenwerking, wat een soepele communicatie en coördinatie tussen de leden van een team vereist. ClickUp chatten verbetert teamwerk met geïntegreerde functies voor chatten, taakbeheer en het delen van documenten. Het maakt het eenvoudig om ideeën te bespreken, middelen te delen en real-time feedback te geven.

Elke thread in de chat is gekoppeld aan relevante taken, documenten en projecten, waardoor een holistische weergave van lopende discussies ontstaat. Dit zorgt ervoor dat alle communicatie relevant en bruikbaar blijft, of u nu brainstormt over een nieuwe campagne of concepten bekijkt.

Mis nooit meer belangrijke items in uw threads met FollowUps in ClickUp Chat

Met FollowUps in Chat kunt u eenvoudig belangrijke berichten triagen en toewijzen als actie-items, en met SyncUps kunt u meeluisteren met audio- en videogesprekken voor contextuele duidelijkheid, waardoor projectmanagement wordt gestroomlijnd.

Tot slot kunt u AI binnen ClickUp Chat gebruiken om gesprekken samen te vatten, sleutelactiepunten te identificeren en chatberichten om te zetten in taken. Dit vermindert ruis en zorgt ervoor dat u zich kunt concentreren op wat echt belangrijk is.

Het gemak van ClickUp voor marketingteams gaat zelfs nog verder. Het biedt een verscheidenheid aan sjablonen om tijd te besparen tijdens het plannen, uitvoeren en analyseren van campagnes.

Het ClickUp Marketing Plan Sjabloon ClickUp's marketingplan sjabloon is ontworpen om u te helpen uw marketingdoelstellingen te bepalen en te bereiken, van het genereren van leads tot het stimuleren van uw aanwezigheid op sociale media.

ClickUp's sjabloon voor marketingplannen

Met dit sjabloon kunt u uw campagnes op één handige locatie plannen, bijhouden en optimaliseren. Met deze sjabloon kun je:

Taken verdelen in bruikbare stappen om uw marketingdoelen te bereiken

De voortgang van uw campagnes bijhouden met behulp van ingebouwde statistieken en analyses

Uw tijd en middelen efficiënter toewijzen

Het succes van uw campagne evalueren en uw strategieën waar nodig verfijnen

Het ClickUp Digital Marketing Rapport Sjabloon

Het bijhouden en rapporteren van digitale marketingcampagnes is cruciaal voor het evalueren van de ROI van uw inspanningen.

Het verzamelen van gegevens uit verschillende databronnen en het maken van rapporten kan echter behoorlijk tijdrovend zijn. Met ClickUp's sjabloon voor digitale marketingrapporten kunt u moeiteloos al uw campagnes beheren en erover rapporteren op één gecentraliseerde locatie!

ClickUp sjabloon voor digitale marketingrapportage

Het sjabloon bevat visualisaties voor het beoordelen van de algemene prestaties en gedetailleerde analyses om u te helpen successen en kansen te ontdekken. Het heeft ook functies:

De mogelijkheid om metrics over meerdere platforms bij te houden

Realtime updates van sleutelprestatie-indicatoren

No-code database voor het opslaan en organiseren van al uw gegevens

Het ClickUp Marketing Campagne Briefing Sjabloon

De ClickUp Marketing Campagne Briefing sjabloon is een essentiële bron voor het duidelijk definiëren van de doelen en doelstellingen van uw campagne.

ClickUp's sjabloon voor marketingcampagnes

De naadloze integratie met ClickUp Brain onderscheidt deze sjabloon en zorgt voor een soepele workflow van concept tot uitvoering. U kunt het gebruiken om een document in ClickUp te maken om te brainstormen en uw doelstellingen te schetsen, terwijl ClickUp Brain u helpt een marketingbrief van hoge kwaliteit op te stellen.

Met dit sjabloon kunt u:

Deliverables organiseren in elke fase van de marketingfunnel

Creatieve ideeën en strategieën brainstormen

Ervoor zorgen dat alle essentiële elementen van uw marketing abonnement aan bod komen

Dit is nog maar het begin van wat ClickUp kan doen. ClickUp biedt ook sjablonen voor marketingstappenplannen waarmee u zich kunt richten op het uitvoeren van uw strategieën in plaats van te verzanden in de details.

Gebruik ClickUp AI en ClickUp om uw digitale marketingstrategieën te optimaliseren

Weten hoe u AI moet gebruiken voor digitale marketing is de sleutel tot het voorblijven in een snel evoluerende industrie. Of je AI nu gebruikt om chatbots te maken om leads te genereren, om het verloop van klanten te verminderen of om je proces voor het aanmaken van content te verbeteren, de voordelen zijn onmiskenbaar.

Met een alles-in-één tool zoals ClickUp is het niet nodig om met meerdere toepassingen te experimenteren. ClickUp combineert abonnementen, bijhouden, optimaliseren en rapportage voor uw digitale marketinginitiatieven. De suite van AI-hulpmiddelen en kant-en-klare sjablonen stroomlijnen uw marketinginspanningen en houden alles georganiseerd en efficiënt. Aanmelden voor ClickUp vandaag nog!