13 Beste cloud-communicatiesoftware voor 2025

Het bedrijfsleven beweegt zich razendsnel, of je nu van een team van 1 naar 10, 100 of 1000 teams groeit. In de afgelopen tien jaar heb ik communicatieplatforms in de cloud zien evolueren om te voldoen aan de eisen van groeiende teams en toegenomen werklast, waardoor het gemakkelijker is geworden om beide te beheren.

Maar hoeveel opties zijn er vandaag de dag beschikbaar? Hoe kun je de juiste oplossing voor jouw bedrijf kiezen? Elk platform biedt verschillende functies en voordelen, maar niet alle oplossingen zijn afgestemd op de workflows of werkstromen van je team communicatiestrategieën .

Na het testen van talloze platforms heb ik het teruggebracht tot 13 veelzijdige opties die tegemoet komen aan een bereik van zakelijke behoeften. Laten we er eens in duiken om je te helpen de perfecte oplossing te vinden.

Wat moet je zoeken in cloud-communicatiesoftware?

U wilt niet investeren in iets dat alleen maar hardware op locatie vervangt. U moet een platform kiezen dat uitgebreide teambeheer functies, verbetert de samenwerking en verbetert de operationele efficiëntie.

Hier zijn de sleutel functies om prioriteit aan te geven bij het evalueren van uw opties:

Chat: Kies een tool met geïntegreerde chatfunctie om de communicatie binnen het team te centraliseren, zodat berichten, bestanden en updates op één plek worden georganiseerd

Kies een tool met geïntegreerde chatfunctie om de communicatie binnen het team te centraliseren, zodat berichten, bestanden en updates op één plek worden georganiseerd Bestanden delen: Kies voor een platform waarmee je snel bestanden kunt delen binnen je team en met externe belanghebbenden, zodat je er zeker van kunt zijn datgezamenlijke communicatie CRM-integratie: Kies een tool die naadloos integreert met uw CRM, waardoor de communicatie met clients wordt gestroomlijnd en de efficiëntie wordt verbeterd doordat u minder vaak tussen verschillende tools hoeft te schakelen

Kies voor een platform waarmee je snel bestanden kunt delen binnen je team en met externe belanghebbenden, zodat je er zeker van kunt zijn datgezamenlijke communicatie **Kies voor een platform waarmee u gesprekken kunt opnemen en opslaan, zodat belangrijke gesprekken en beslissingen worden gedocumenteerd en toegankelijk zijn voor toekomstig gebruik

Bewerkingsgeschiedenis en tijdsregistraties: De tool die u kiest moet een transparante bewerkingsgeschiedenis en tijdsregistraties bieden, zodat uw team wijzigingen kan bijhouden, de volgorde van taken kan volgen en deadlines kan halen met verantwoordelijkheid

De tool die u kiest moet een transparante bewerkingsgeschiedenis en tijdsregistraties bieden, zodat uw team wijzigingen kan bijhouden, de volgorde van taken kan volgen en deadlines kan halen met verantwoordelijkheid Gedeelde dashboards en taakbeheer: Kies een oplossing met gedeelde dashboards die het mogelijk maken taken toe te wijzen, de voortgang in realtime bij te houden en eenvoudige toegang tot belangrijke documenten voor alle leden van het team

13 Beste cloud-communicatiesoftware

1. ClickUp (Beste voor Unified Communications)

Als je op zoek bent naar een cloud-communicatietool die gemakkelijk samenwerking, Taakbeheer en real-time feedback combineert, dan is ClickUp een van de meest dynamische platforms op de markt - en ik zal je in detail vertellen waarom.

Een van mijn favoriete aspecten van ClickUp is zijn Samenwerking Detectie functie. Of je nu een taak opstelt, opmerkingen toevoegt of aan documentatie werkt, je weet altijd wanneer iemand anders dezelfde taak typt of weergeeft.

Elimineer miscommunicatie met de functie Collaboration Detection van ClickUp

Hierdoor wordt samenwerken een fluitje van een cent, vooral wanneer meerdere leden van een team betrokken zijn bij een snel project.

Met ClickUp Whiteboards brainstormsessies worden dynamischer als het team in realtime samenwerkt op een gedeeld digitaal canvas. Ik heb dit gebruikt voor het in kaart brengen van agile workflows, strategiesessies en zelfs voor eenvoudige ideeënbrainstorms.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-320-1400x935.png ClickUp Whiteboard /%img/

Zet ideeën meteen om in acties met ClickUp Whiteboards

U kunt direct vanuit het Whiteboard taken aanmaken en deze koppelen aan relevante bestanden, taken of zelfs documenten. Plus, de sleep-en neerzet-interface in deze software voor visuele samenwerking hiermee kunt u eenvoudig ideeën koppelen en in enkele seconden verbindingen tussen concepten maken. ClickUp chatten is een alles-in-één app die chatten en werk samenbrengt.

Door je discussies en taken samen te brengen in één platform, zorgt het ervoor dat alles wat je nodig hebt om te communiceren en samen te werken naadloos geïntegreerd is. Dit leidt tot betere productiviteit, duidelijkere communicatie en een meer gefocuste werkstroom - en dat alles zonder tussen apps te hoeven schakelen.

Je kunt berichten met één klik omzetten in taken en de context behouden door gerelateerde documenten, chats en taken automatisch te koppelen. Bovendien wordt het geleverd met de kracht van AI om je communicatie te superchargen.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-81.png ClickUp Weergave chatten /%img/

Ontsluit ongeëvenaarde productiviteit met ClickUp Chat

In plaats van lange threads van e-mails of verloren berichten, is alles in ClickUp met elkaar verbonden - aankondigingen, updates en follow-ups.

Als u wilt aanpassen hoe u taken en projecten op het platform weergeeft, dan kunt u ClickUp weergaven zal uw verwachtingen overtreffen.

Ik wissel tussen lijst-, bord- en kalenderweergaven, afhankelijk van de projectfase, en ze dienen allemaal perfect hun doel. Taken organiseren op prioriteit, deadlines of aangepaste tags is nog nooit zo eenvoudig geweest dankzij de 15+ aanpasbare weergaven van ClickUp-taak.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Calendar-view-simplified.png ClickUp 3.0 Kalenderweergave vereenvoudigd /%img/

Geef uw werk op uw manier weer met ClickUp Views

Bovendien is opslagruimte een probleemloos probleem met ClickUp's integraties voor cloud opslagruimte met diensten zoals Google Drive, Dropbox, Box en OneDrive. Hierdoor is het toevoegen van bestanden aan Taken een fluitje van een cent.

Of ik nu onderweg werk of samenwerk met clients, ik kan belangrijke bestanden ophalen uit meerdere accounts en alles gecentraliseerd houden binnen het platform.

En als duidelijkheid essentieel is, gaat er niets boven ClickUp clips . In plaats van lange threads met opmerkingen achter te laten, kan ik snel mijn scherm opnemen, mijn ideeën uitleggen en ze meteen delen. Ik kan feedback geven of een teamgenoot laten zien hoe hij door een bepaalde functie moet navigeren.

Zorg voor snelle, duidelijke videocommunicatie met ClickUp Clips

Ik vind het geweldig hoe ClickUp Clips communicatie kristalhelder maakt.

Beste functies

Maak ClickUp Documenten wiki's en kennisbanken met geneste pagina's, stylingopties en sjablonen

Controleer automatisch op spelling in uw documenten en Taken, zonder plugins of extensies met behulp van ClickUp Brein Blijf op één lijn met automatische tijdlijnen en bijhouden van voortgang, zodat iedereen op dezelfde pagina zit met ClickUp Doelen Stroomlijn communicatie-inspanningen met kant-en-klaresjablonen voor communicatieplannen op maat gemaakt voor verschillende gebruikssituaties

Profiteer van de robuuste functies van het platform, waaronder 256-bits SSL-encryptie, fysieke datacenterbeveiliging en verificatie met twee factoren

ClickUp beperkingen

Het kan even duren voordat u gewend bent aan ClickUp, omdat er veel functies te ontdekken zijn

ClickUp prijzen

Free Forever

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen ClickUp Brain: Voeg toe aan elk betaald abonnement voor $7 per persoon per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

via GoogleWorkspace Google Werkruimte combineert communicatie- en productiviteitstools in één platform en is ontworpen om teams op afstand en op kantoor te ondersteunen, of u nu kleine taken of grote projecten beheert.

Google Workspace beste functies

Toegang tot essentiële cloud-communicatietools zoals Gmail, Google Chatten en Google Vergaderen naast samenwerkingsapps zoals Google Documenten, Sheets en Drive - alles in één abonnement

Voeg eenvoudig nieuwe gebruikers toe, beheer toestemming en deel documenten veilig, zonder de veiligheid in gevaar te brengen

Overal verbinding houden met je team via mobiele apps voor alle werkruimtetools; onderweg samenwerken

Google Workruimte limieten

Je bent sterk afhankelijk van de internetverbinding om bijna al het werk op Google Workspace te kunnen doen

Google Documenten, Sheets en Slides missen enkele belangrijke functies van Microsoft-tools zoals Word, Excel en PowerPoint

Prijzen van Google Werkruimte

Free Forever

Business Starter: $7,20/maand per gebruiker

$7,20/maand per gebruiker Standaard voor bedrijven: $14,40/maand per gebruiker

$14,40/maand per gebruiker Business Plus: $21,60/maand per gebruiker

$21,60/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

Google Werkruimte beoordelingen en reviews

G2: 4.6/5 (42.500+ beoordelingen)

4.6/5 (42.500+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (16.000+ beoordelingen)

3. Zoom Workplace (het beste voor video vergaderen en samenwerken)

via Zoom Als videogesprekken belangrijk zijn voor de samenwerking binnen je team, dan is Zoom Workplace een onmisbare tool voor videovergaderingen. Het maakt discussies boeiend met functies zoals breakout rooms, live whiteboards en beveiligde vergaderingen op het platform. Het is perfect voor het houden van grote webinars en kleine vergaderingen in teams.

Zoom Workplace beste functies

Inbellen om verbinding te maken met je teamleden tijdens audiogesprekken met Zoom telefoon

Vergaderingen plannen en toevoegen aangedeelde kalender apps vanuit het platform

Houd uw vergaderruimten veilig, want Zoom biedt hosts de mogelijkheid om te bepalen wie wanneer mag deelnemen aan de vergadering en om leden gemakkelijk van de ene naar de andere breakout-ruimte te verplaatsen

Zoom Workplace limieten

Zoom biedt niet de beste videokwaliteit, dus 4K resolutie is misschien niet haalbaar

Updates worden automatisch uitgevoerd en soms moet je wachten tot ze klaar zijn vlak voordat je aan een belangrijke vergadering deelneemt

Zoom Workplace prijzen

Free Forever

Pro: $14,99/maand per gebruiker

$14,99/maand per gebruiker Business: $21,99/maand per gebruiker

Zoom Workplace beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (55.000+ beoordelingen)

4.5/5 (55.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (13.900+ beoordelingen)

4. Twilio (de beste voor aanpasbare cloud-communicatieoplossingen)

via Twilio Twilio onderscheidt zich als een flexibel communicatieplatform en biedt een pay-as-you-go prijsmodel waarmee bedrijven alleen betalen voor de functies die ze gebruiken.

Of je nu je klantenreis wilt personaliseren of belangrijke communicatietaken wilt automatiseren, Twilio geeft je de tools om aangepaste cloudcommunicatiesystemen te bouwen zonder vast te zitten aan langetermijncontracten.

Twilio beste functies

Gebruik de functie Lookup om ervoor te zorgen dat oproepen afkomstig zijn van gecontroleerde bronnen

Maak gebruik van het dynamische Customer Data Platform om gepersonaliseerde ervaringen te creëren op basis van real-time gegevens

Bespaar tijd door taken zoals gespreksopnamen, transcripties en notificaties te automatiseren

Twilio limieten

Het is meer geschikt voor technisch onderlegde mensen

UI-integratie is complex en niet eenvoudig te begrijpen

Twilio prijzen

Free Forever

Enterprise: Aangepaste prijzen

Twilio beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (470+ beoordelingen)

4.2/5 (470+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (450+ beoordelingen)

5. Vonage (de beste communicatieoplossing voor ondernemingen)

via Vonage Vonage is een krachtige zakelijke communicatiesuite die verschillende API's biedt voor spraak, video, berichten en meer. Of u nu een klein bedrijf runt of een wereldwijde onderneming beheert, u zult het waarderen dat de intuïtieve interface eenvoudig kan worden aangepast.

Er is ook een optie om uw Vonagedesktop en mobiele app te integreren met toonaangevende software zoals Salesforce, Slack en G Suite.

Vonage beste functies

Krijg uptime betrouwbaarheid op enterprise niveau in uw communicatie

Bijhouden en analyseren van uw groei met behulp van de functie 'Rapportage', die verschillende grafieken en grafieken biedt voor inzichten

Profiteer van de mobiliteitsfuncties van Vonage om gesprekken te routeren en samen te werken met teams, waar ze ook zijn

Vonage beperkingen

De gebruikersinterface kan een beetje ingewikkeld zijn voor degenen die niet bekend zijn met API-gebaseerde platforms

Sommige gebruikers hebben problemen gerapporteerd met de gesprekskwaliteit, vooral in gebieden met een slechte netwerkdekking

Vonage prijzen

Free Forever

Unified Communications Basic: $13,99/maand per lijn

$13,99/maand per lijn Unified Communications Basic: $20,99/maand per lijn

$20,99/maand per lijn Unified Communications Basic: $27,99/maand per lijn

$27,99/maand per lijn Contact Center-abonnementen: Aangepaste prijzen

Vonage beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (460+ beoordelingen)

4.3/5 (460+ beoordelingen) Capterra: 4.1/5 (300+ beoordelingen)

6. Telnyx (Beste voor communicatie van hoge kwaliteit en betrouwbaarheid)

via Telnyx Telnyx staat bekend om het leveren van eersteklas communicatiediensten, waaronder spraak-, berichten- en datatransmissie via privé IP-netwerken. Met de focus op het leveren van consistente, betrouwbare service is Telnyx een geweldige optie voor bedrijven die 24/7 verbonden moeten blijven met klanten over de hele wereld, met minimale downtime.

Telnyx beste functies

Betaal alleen voor wat je gebruikt met het flexibele prijsmodel van Telnyx

Personaliseer klantinteracties met AI-gestuurde interacties

Real-time gespreks- en berichtanalyses bijhouden voor betere besluitvorming

Telnyx limieten

Installatie kan lastig zijn, vooral voor niet-technische gebruikers

Beperkte klantenservice voor kleinere abonnementen

Telnyx prijzen

Pay as you go: Gevarieerde prijzen op basis van gebruik

Gevarieerde prijzen op basis van gebruik Prijzen op basis van volumes: Neem contact op met verkoop voor prijzen

Beoordelingen en recensies over Telnyx

G2: 4.7/5 (410+ beoordelingen)

4.7/5 (410+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (110+ beoordelingen)

7. Webex Suite (de beste voor veilige en betrouwbare video-conferencing)

via Webex Suite Van alle tools voor samenwerking in de cloud op de markt onderscheidt Webex Suite zich door zijn geavanceerde functies op het gebied van veiligheid en integraties met verschillende zakelijke tools. Het biedt de broodnodige betrouwbaarheid voor teams op afstand en grote ondernemingen. Ik vond het vooral leuk hoe gemakkelijk het was om high-definition video- en audiogesprekken te voeren met Webex Suite.

Webex Suite beste functies

Beveilig uw vergaderingen met end-to-endencryptie

Gebruik AI-functies zoals ruisonderdrukking en automatische transcriptie om de kwaliteit van uw vergaderingen te verbeteren

Stream uw vergaderingen rechtstreeks naar platforms zoals Facebook of YouTube, zodat u gemakkelijker een groter publiek kunt bereiken

Webex Suite beperkingen

De prijs is hoog voor geavanceerde abonnementen in vergelijking met concurrenten

De interface kan voor sommige gebruikers verouderd aanvoelen

Webex Suite prijzen

Gratis

Meet: $14,50/maand per gebruiker

$14,50/maand per gebruiker Suite: $25/maand per gebruiker

$25/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

Webex Suite beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (18.200+ beoordelingen)

4.2/5 (18.200+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (7.300+ beoordelingen)

8. Wrike (Beste voor projectmanagement en communicatie)

via Wrike Wrike is een veelzijdig, cloudgebaseerd hulpmiddel voor projectmanagement dat projectmanagement combineert met communicatiefuncties. Het is een goede keuze voor teams die op zoek zijn naar efficiënte samenwerking en tegelijkertijd de taken en deadlines in de gaten willen houden.

Wat ik het leukst vond aan deze tool was de gebruiksvriendelijke interface. Het integreert ook met andere oplossingen zoals Google Werkruimte en Slack, wat je helpt om je vergaderingen en deadlines te halen communicatiedoelen effectief.

Wrike beste functies

Deel bestanden en updates in realtime voor een betere teamcoördinatie

Taken prioriteren voor soepel werken en samenwerken op afstand, vooral als de deadlines krap zijn

Houd de dagelijkse voortgang bij met aanpasbare dashboards, zodat je volledige controle hebt over hoe je je projecten visualiseert

Wrike beperkingen

Geavanceerde functies zijn alleen beschikbaar bij hogere abonnementen

Taakupdates worden niet gedeeld wanneer je de taak opnieuw toewijst aan een ander lid van het team

Prijzen van Wrike

Free: $0/maand per gebruiker

$0/maand per gebruiker Team: $9.80/maand per gebruiker

$9.80/maand per gebruiker Business: $24.80/maand per gebruiker

$24.80/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen Pinnacle: Aangepaste prijzen

Wrike beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (3.700+ beoordelingen)

4.2/5 (3.700+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (2.600+ beoordelingen)

9. Ringover (Beste cloud telefoon- en communicatiesysteem)

via Ringover Ringover is een cloudgebaseerd telefoonsysteem dat VoIP-diensten aanbiedt op maat van bedrijven. Als verkoop en klantenservice een zeer belangrijk onderdeel van uw activiteiten zijn, kan Ringover helpen om de workflows te stroomlijnen en de efficiëntie voor uw teams te verbeteren.

Ringover beste functies

Onbeperkt bellen naar meer dan 90 bestemmingen, zodat de communicatie over de grenzen heen onbeperkt blijft werken

Prestaties bijhouden met gedetailleerde functies voor gespreksanalyse en rapportage

Gesprekken opnemen en voicemails transcriberen voor eenvoudige follow-ups

Ringover limieten

Aanpassingsmogelijkheden voor kleinere bedrijven zijn beperkt

Soms merken gebruikers een vertraging op bij telefoongesprekken

Ringover prijzen

Smart: $29/maand per gebruiker

$29/maand per gebruiker Business: $54/maand per gebruiker

$54/maand per gebruiker Geavanceerd: $64/maand per gebruiker

Ringover beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (130+ beoordelingen)

4.6/5 (130+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (470+ beoordelingen)

10. Runrun.it (Beste voor Taakbeheer en communicatie)

via Runrun.it Runrun.it is een cloudgebaseerde oplossing voor taakbeheer die u helpt taken, tijdsregistratie en projectmanagement efficiënt bij te houden. De visuele Taakborden en aanpasbare functies maken het ideaal voor samenwerking op de werkplek iedereen op één lijn houden wat betreft doelen en deadlines.

Ik vond het vooral leuk dat je beslissingen, bijlagen en gesprekken met zowel interne als externe belanghebbenden op een centrale plek kunt bijhouden.

Runrun.it beste functies

Maak automatiseringen die de taken verdelen onder het team, deadlines creëren en goedkeuringen aanvragen

Maak formulieren om de nodige informatie voor je project te ontvangen; stop onnodig heen en weer sturen

Organiseer en optimaliseer je werkstroom in een slim Kanban-bord, met geavanceerde zoekfilters

Runrun.it limieten

Er is een gebrek aan duidelijke uitleg voor alle functies, vooral voor nieuwe gebruikers

Dubbele notificaties komen vaak voor, wat verwarring veroorzaakt

Runrun.it prijzen

Gratis

Business: $10/maand per gebruiker

$10/maand per gebruiker Enterprise: $25/maand per gebruiker

Runrun.it beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (1.100+ beoordelingen)

4.7/5 (1.100+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (150+ beoordelingen)

11. Avaya (Beste voor cloud-communicatiesystemen op ondernemingsniveau)

via Avaya Avaya is een bekende naam in op cloudtechnologie gebaseerde bedrijfscommunicatie.

Als je bedrijf een krachtig cloud-communicatieplatform nodig heeft voor spraak, video, messaging en samenwerking in teams, dan is Avaya het overwegen waard - vooral als je werkt met functieoverschrijdende teams of complexe werkstromen afhandelen.

Avaya beste functies

Gebruik Avaya als een fysieke telefoon of als een digitaal platform op desktops

Bescherm uw gevoelige gegevens met functies voor Enterprise veiligheid

Instellen van voicemailopnamen en gemakkelijk faxen verzenden rechtstreeks vanaf uw computer, door integratie met tools zoals Salesforce en Microsoft Teams

Avaya-beperkingen

De software is inconsistent, crasht vaak en gebruikers moeten uitloggen en opnieuw opstarten

Ondersteuning is onbetrouwbaar, waarbij gebruikers vaak worden doorgeschakeld tussen agenten die niet bekend lijken te zijn met het systeem

Avaya prijzen

Neem contact op met verkoop voor prijzen

Avaya beoordelingen en recensies

G2: 4.1/5 (170+ beoordelingen)

4.1/5 (170+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (80+ beoordelingen)

12. Connecteam (Beste voor het beheer van teams van externe en mobiele medewerkers)

via Connecteam Voor bedrijven in sectoren zoals productie, logistiek en andere waar de meeste rollen verder gaan dan de traditionele kantoorbaan, moet cloud-communicatiesoftware voldoen aan de unieke behoeften van dit personeel. Dat is waar Connecteam uitblinkt.

Connecteam is speciaal ontwikkeld voor niet-bureaugebonden en mobiele teams en biedt de tools die uw bedrijf nodig heeft om iedereen verbonden en gesynchroniseerd te houden, ongeacht waar het werk plaatsvindt.

Connecteam beste functies

Vereenvoudig het beheer van diensten, het toewijzen van apparatuur, het goedkeuren van verlofaanvragen en nog veel meer - alles vanaf één platform

Krijg een volledig overzicht van geplande berichten, en bewerk of verwijder ze eenvoudig binnen de chat app

Werkuren van werknemers bijhouden en verbinding maken met uw salarisadministratie voor eenvoudige verwerking

Connecteam limieten

Managers kunnen leden van een team niet onbeschikbaar maken wanneer dat nodig is

Integraties moeten worden verbeterd, met name met QuickBooks Online (QBO), omdat de invoer van uren niet overeenkomt met het format van QBO

Connecteam prijzen

Free: $0

$0 Basis: $29/maand per gebruiker

$29/maand per gebruiker Geavanceerd: $49/maand per gebruiker

$49/maand per gebruiker Expert: $99/maand per gebruiker

Connecteam beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (760+ beoordelingen)

4.7/5 (760+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (330+ beoordelingen)

13. TextP2P (Beste voor SMS marketing en communicatie)

via TekstP2P Als het beheer van uw klantrelaties voornamelijk is gebaseerd op chatservices en geen videoconferenties, telefoonsystemen of zelfs de beste e-mail alternatieven textP2P is een geweldige optie voor het afhandelen van klantcommunicatie.

Het is een van de beste samenwerkingstools voor kleine bedrijven en middelgrote bedrijven die op zoek zijn naar een gestroomlijnde, efficiënte oplossing.

TextP2P beste functies

Instellen van druppelcampagnes voor het versturen van tekstberichten, e-mails en voicemails met vooraf ingestelde intervallen

Stuur geautomatiseerde enquêtes per tekstbericht om gemakkelijk feedback van klanten te krijgen

Onbeperkt contacten opslaan en beheren in de databases van TextP2P

TextP2P limieten

Het mist de mogelijkheid om spraak- of video-oproepen te doen, wat de communicatieopties beperkt

Teken limieten op SMS kunnen de lengte van de communicatie beperken

TextP2P prijzen

Starter 500: $21/maand

$21/maand Pro 1000: $42/maand

$42/maand Business 2000: $84/maand

$84/maand Betaal als je gaat: $5/maand

TextP2P beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra: 4.9/5 (110+ beoordelingen)

Unified Communications Platform voor diverse Teams

U kunt het zich niet veroorloven om uw activiteiten te laten vertragen door verbroken of langdurige communicatietrajecten.

Stel je voor: je productteam zit vast in onderhandelingen met leveranciers en kosten, terwijl je operationele team vastzit in afwachting van updates om producten te uploaden naar de markt, zonder duidelijke tijdlijnen in zicht.

Dit is waar ClickUp een wereld van verschil kan maken.

Door een soepele en transparante communicatie te bevorderen, zorgt ClickUp ervoor dat uw teams verbinding houden en in realtime op de hoogte blijven. Of u nu uw bedrijf wilt uitbreiden of uw interne en externe communicatie wilt optimaliseren, ClickUp biedt een platform dat al uw behoeften ondersteunt.

Laat communicatiekloven u niet tegenhouden meld u gratis aan voor ClickUp en begin vandaag nog.