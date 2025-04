Hoe schrijf je een opzegbrief voor twee weken [sjablonen binnenin]?

Heb je besloten om je huidige baan op te zeggen? Het is een tijd voor gemengde gevoelens, nietwaar? Je bent misschien blij dat je naar groenere weiden gaat, maar je ziet er ook tegenop om die e-mail met je ontslag te versturen. Het is een hele uitdaging om ervoor te zorgen dat je vertrek soepel en professioneel verloopt.

Je moet het je baas vertellen en Nog te doen op een manier die een blijvende positieve indruk achterlaat. Waarom? Omdat het behouden van relaties binnen het bedrijf sleutel is bij een nieuwe baan, of het nu gaat om toekomstige kansen, referenties of gewoon goed karma.

Maar hoe geef je een ontslagbrief af zodat de overgang voor jezelf en het bedrijf soepel verloopt? Dat bespreken we in dit artikel.

We delen met je hoe je een opzegbrief van twee weken schrijft, samen met een aantal bruikbare tips en kant-en-klare sjablonen en hulpmiddelen om het ontslagproces soepel te laten verlopen.

Blijf dus zeker bij ons tot het einde!

De opzegtermijn van twee weken begrijpen

Een opzegtermijn van twee weken is een formele manier om je werkgever te laten weten dat je ontslag neemt uit je huidige positie, zodat hij twee weken de tijd heeft om een vervanger te zoeken en jij je verantwoordelijkheden kunt afronden en je exitgesprek kunt plannen. Zie het als het doorgeven van het stokje in een estafetteloop - je neemt niet ter plekke ontslag, maar zorgt voor een soepele overdracht van Taken aan de volgende persoon.

Hoewel het niet wettelijk verplicht is, is het een standaardpraktijk en een professionele hoffelijkheid die het bedrijf helpt zich voor te bereiden op je vertrek en de zaken positief houdt als je uit elkaar gaat.

Maar hoe schrijf je een opzegtermijn van 2 weken? Dat bespreken we in de volgende paragraaf.

Een opzegbrief van twee weken schrijven

A 2022 onderzoek suggereert dat slechts 55% van de volwassenen hun werkgevers een opzegbrief van twee weken geven.

Dat betekent dat HR-managers besteden dagen met het managen van de gevolgen van ontslag op staande voet.

Ontslag nemen zonder opzegtermijn kan tot grote chaos binnen het bedrijf leiden en relaties kapotmaken. Om dergelijke situaties te voorkomen en te vertrekken zonder bruggen te verbranden, moet je je ontslag formeel aankondigen. Hier zijn de stappen om een professionele ontslagbrief voor twee weken op te stellen.

1. Richt je persoonlijk tot je manager

Begin de ontslagbrief met de naam van de ontvanger, meestal je manager of supervisor.

💡 Een snelle tip: Vermeld 'Geachte [naam ontvanger]' in plaats van Geachte heer/mevrouw.

Dit laat zien dat je de relatie die je met hen hebt gehad erkent en waardeert, in plaats van een algemene benadering te kiezen en zorgt ervoor dat je het bedrijf met een positieve aantekening verlaat.

2. Neem duidelijk ontslag

Ga vervolgens direct in op het belangrijkste onderwerp: ontslag nemen. Draai niet om de hete brij heen als je je ontslag indient en houd een professionele toon aan. Geef kort aan dat je van plan bent over twee weken ontslag te nemen uit je positie en vermeld de datum van je laatste werkdag.

Voorbeeld

ik schrijf u om u op de hoogte te stellen van mijn ontslag uit mijn positie van Marketing Manager bij XYZ Ltd.. Mijn laatste werkdag is [datum ontslag].'

3. Breng dankbaarheid betekenisvol tot uitdrukking

Druk in de volgende alinea je dankbaarheid voor het bedrijf uit - vermeld de kansen, de teams waarmee je hebt gewerkt en de ervaringen die je hebben geholpen om te groeien. Je kunt in deze alinea ook de reden van je ontslag vermelden, maar dat is jouw keuze.

**Voorbeeld

ik waardeer de mogelijkheden bij XYZ Ltd. enorm. Ik heb met veel plezier samengewerkt met getalenteerde teams. Echter, ik heb een nieuwe baan om mijn carrière als marketingmanager te bevorderen

4. Bied hulp tijdens de overgang

De volgende stap is hulp aanbieden voor een soepele overgang. Laat uw manager weten dat u van plan bent uw taken tot uw laatste werkdag uit te voeren.

**Voorbeeld

ik zal u toewijzen om u te helpen bij de overgang. Ik zal de komende twee weken werken om het project te voltooien. Laat het me weten als u tijdens de overgangsperiode extra ondersteuning nodig hebt

5. Bepaal de laatste datum

Als je je laatste werkdag wilt bepalen voor een opzegtermijn van twee weken, begin dan met 14 kalenderdagen te tellen vanaf het moment dat je je ontslag indient. Zorg ervoor dat het op een gewone werkdag valt en niet in een weekend of op een feestdag.

Als je midden in een groot project zit, overweeg dan om je vertrek te timen om haperingen te voorkomen.

6. Stel een professionele afsluiting op

Sluit je opzegbrief van twee weken ten slotte formeel af. Je kunt het bedrijf in één of twee zinnen nogmaals bedanken voor de kansen en ondersteuning, het team het beste wensen en beloven dat je zult helpen tijdens de overgangsperiode.

**Voorbeeld

laat me weten hoe ik kan helpen tijdens de overgangsperiode. Nogmaals bedankt voor de mogelijkheden. Ik wens het bedrijf succes in de toekomst

💡Pro Tip: Om het schrijven van een opzegbrief voor twee weken gemakkelijker te maken, kunt u ClickUp Docs en ClickUp Brain gebruiken.

ClickUp Docs

Gebruik ClickUp Documenten om uw brief op te stellen en te bewerken in een live document. Deze functie voor documentbeheer in ClickUp de projectmanagement suite biedt een gecentraliseerde plaats om werk te organiseren en u kunt het document veilig houden met privacy- en toegangscontroles.

Ingebouwde sjablonen en uitgebreide opmaakopties in Docs helpen je om een nette, professionele ontslagbrief te maken. Bovendien kun je, omdat ClickUp projectmanagement integreert met het aanmaken van documenten, gemakkelijk alle gerelateerde taken bijhouden, zoals het afronden van lopende projecten, het volgen van trainingen of het inlichten van HR, allemaal vanaf hetzelfde platform.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-85.gif Leer hoe u een 2 weken opzegtermijn schrijft in ClickUp Docs /$$$img/

_Schrijf uw opzegbrief van twee weken met ClickUp Docs

ClickUp Brein ClickUp Brein kan u daarentegen helpen bij het opstellen van de ontslagaanvraag met een eenvoudige prompt met behulp van AI. Het enige wat u hoeft te doen is op de ClickUp AI pop-up te klikken vanuit uw ClickUp-werkruimte of /AI te typen in een ClickUp-werkruimte en een natuurlijke vraag te stellen (zie voorbeeld hieronder).

Zorg ervoor dat u details zoals de naam van uw manager, laatste werkdag, enz. in de prompt vermeldt om een gepersonaliseerd antwoord te krijgen. Dit genereert een ontslagbrief die u verder kunt bewerken op basis van uw vereisten.

een formele kennisgeving van twee weken genereren met ClickUp Brain_

Tips voor het schrijven van een effectieve twee-weken-mededeling

Een vriendelijk vertrek kan het makkelijker maken om in verbinding te blijven met collega's en supervisors, wat goodwill kan kweken na je tijd bij het bedrijf.

Hier zijn een paar tips om je te helpen ontslag te nemen onder goede voorwaarden.

Wees recht door zee, niet onbeleefd

Houd het kort en duidelijk wanneer je de opzegbrief verstuurt. Gebruik wel een formele toon en praat niet nonchalant, hoe vriendelijk je manager ook is. Wees respectvol en beleefd. Als je een formele toon aanslaat, straal je professionaliteit uit en laat je zien dat je de werkplek respecteert, ongeacht je persoonlijke gevoelens.

Recht door zee zijn betekent niet onbeleefd zijn. Het is van cruciaal belang dat je je beslissing duidelijk uitdrukt zonder onnodige details op te nemen die tot misverstanden of negatieve gevoelens kunnen leiden.

Houd alles positief

Of je nu een e-mail schrijft met een opzegtermijn van twee weken of een persoonlijk gesprek hebt, met volwassenheid en positiviteit kom je een heel eind. Vermijd klagen over bepaalde mensen en het krijgen van argument. Bedank je manager in plaats daarvan voor het ondersteunen, de begeleiding en de leermogelijkheden die je zullen helpen om verder te komen.

Geef uitleg

Bij het schrijven van je opzegbrief van twee weken is het prima om de gedetailleerde uitleg voor je vertrek over te slaan. Het is echter mogelijk dat je tijdens het gesprek met je manager om een reden wordt gevraagd. Het is belangrijk om een korte context te geven zonder in negativiteit te vervallen of gevoelige informatie te onthullen.

Je kunt bijvoorbeeld vermelden dat je nieuwe kansen zoekt of op zoek bent naar een verandering om je carrière te bevorderen. Dit houdt de focus op je professionele groei in plaats van ontevredenheid met je huidige rol.

Sjablonen voor opzegbrieven van twee weken

Bij het schrijven van je opzegbrief voor twee weken is het normaal dat je gemengde gevoelens hebt. Je bent nerveus, ongemakkelijk en verward. Op dit moment kan het je veel moeite kosten om je gedachten duidelijk op papier te zetten.

Sjablonen voor opzegbrieven kunnen helpen. Je hoeft niet naar een lege pagina te kijken en je ontslagbrief helemaal opnieuw te schrijven. En je hoeft je ook geen zorgen te maken dat je kostbare fouten maakt.

Hier zijn enkele sjablonen die je kunt gebruiken:

Eenvoudige Ontslagbrief van Canva

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image5-20.png Gebruik de eenvoudige ontslagbrief van Canva voor het opstellen van je opzegbrief /%img/

via Canva De Eenvoudige ontslagbrief is een aanpasbaar sjabloon voor een formele ontslagbrief met een kastanjebruin thema dat begint met het adres van de afzender, gevolgd door de inhoud van de brief, inclusief de startdatum en de naam en contactgegevens van de ontvanger.

Deze sjabloon opzegbrief twee weken richt zich vooral op het uiten van dankbaarheid voor de kansen en de ervaring. Hij wordt formeel afgesloten met het aanbieden van hulp tijdens de overgangsperiode.

Modern Voorbeeld Ontslagbrief door Canva

via Canva De Moderne Voorbeeld Ontslagbrief is een eenvoudig maar professioneel sjabloon voor een ontslagbrief van twee weken met een turquoise en donkergroen kleurenschema. Deze aanpasbare sjabloon lijkt qua content op de bovenstaande Canva sjabloon, maar de layout en kleurenschema's zijn anders. Iedereen die op een waardige manier ontslag wil nemen, kan deze sjabloon gebruiken, de datums, namen en contactpersonen bewerken en naar zijn manager sturen.

Sjabloon voor marketingmededeling van twee weken door Templates.net

via Sjabloon.net De Sjabloon voor marketingmededeling van twee weken is een kant-en-klaar sjabloon voor alle marketingposities. Of je nu een marketingcoördinator of manager bent, je kunt dit sjabloon eenvoudig aanpassen om de perfecte opzegbrief voor twee weken op te stellen.

Het beste deel is dat je dit kunt downloaden sjabloon voor ontslagbrief in Google Documenten word, PDF en Apple Pages formats.

Opzegbrief bij scheiding door sjablonen.net

via Sjabloon.net De Sjabloon voor ontslagbrief is een gedetailleerde opzegbrief voor twee weken om relaties te beëindigen. Dit aanpasbare sjabloon begint met de adresgegevens van de afzender en de ontvanger en gaat dan verder met informeren over het ontslag. Het enige wat je hoeft te doen is de sjabloon downloaden als Word- of PDF-bestand en beginnen met het aanpassen met je naam, laatste startdatum en andere details.

Lees meer: Als je klaar bent om ontslag te nemen maar nog steeds solliciteert naar andere banen, bekijk dan deze tien gratis sjablonen voor Microsoft Word.

Je opzegtermijn van twee weken indienen

Sommige mensen geven er de voorkeur aan om de opzegbrief voor twee weken aan het einde van hun werkdag te bezorgen, terwijl anderen de voorkeur geven aan de ochtend. Is er een juist moment om de opzegging te versturen? Laten we het bespreken.

Het juiste moment kiezen

Je ontslag aankondigen tijdens een vergadering van het team waar je manager een tegenslag in een project bespreekt, is niet ideaal. Het is ook niet goed om het er zomaar uit te flappen tijdens een gesprekje met de waterkoeler, zelfs als je op goede voet staat met je manager.

Hier zijn een paar voorbeelden van het 'juiste moment' om je opzegbrief van twee weken te geven:

Aan het begin van een week : Door je officiële opzegbrief op een Monday te geven, heeft je manager een week de tijd om je vertrek te abonneren, alternatieve regelingen te bedenken, je ontslag te bespreken en je manager te helpen exitgesprek met HR enzovoort

: Door je officiële opzegbrief op een Monday te geven, heeft je manager een week de tijd om je vertrek te abonneren, alternatieve regelingen te bedenken, je ontslag te bespreken en je manager te helpen exitgesprek met HR enzovoort Na het afsluiten van een kritiek project : Als je het nieuws van je vertrek tijdens een project naar buiten brengt, kan dit gevolgen hebben voor je teamleden of collega's. Geef de aankondiging dus af na het voltooien van je projectverantwoordelijkheden, als je dat kunt

: Als je het nieuws van je vertrek tijdens een project naar buiten brengt, kan dit gevolgen hebben voor je teamleden of collega's. Geef de aankondiging dus af na het voltooien van je projectverantwoordelijkheden, als je dat kunt Tijdens een rustige periode : Vermijd het geven van het nieuws van je ontslag tijdens piekseizoenen of drukke tijden, zoals het naderen van deadlines voor projecten. Dit voorkomt verstoringen en zorgt voor een soepele werkstroom

: Vermijd het geven van het nieuws van je ontslag tijdens piekseizoenen of drukke tijden, zoals het naderen van deadlines voor projecten. Dit voorkomt verstoringen en zorgt voor een soepele werkstroom In een privé gesprek: Als je een goede verstandhouding hebt met je manager of er zijn regelmatig 1:1 sessies met feedback, informeer je manager dan over je ontslag tijdens dergelijke gesprekken. Zo blijft het nieuws vertrouwelijk en heeft je manager de tijd om een en ander in te plannen

Maar als je manager geen regelmatige vergaderingen houdt, moet je vragen naar zijn beschikbaarheid en een vergadering regelen om je ontslag te bespreken.

Een persoonlijk gesprek voeren

Een persoonlijk gesprek is de beste manier om je ontslag aan te kondigen. Ontmoet je manager dus persoonlijk of maak een snelle verbinding met hem of haar video of telefoongesprek. Wees bereid om vragen over je vertrek te beantwoorden en suggesties voor alternatieve regelingen te behandelen.

💡Een snelle aantekening: Maak verbinding met je manager voordat je het nieuwe arbeidscontract ondertekent. Dit zal je helpen om alternatieve regelingen te evalueren en de beste keuze te maken. Bovendien kun je zo situaties zoals een geaccepteerd werkaanbod afwijzen .

Taken beheren tijdens de opzegperiode

Nadat je de opzegbrief van twee weken hebt verstuurd, is het twee weken koorddansen: je moet de taken voltooien en je voorbereiden op de exit. Eén misstap, zoals het niet communiceren van updates met het team, kan de hele werkstroom verstoren.

Dit is waar ClickUp u kan helpen.

ClickUp's alles-in-één productiviteitstool zorgt ervoor dat u elke Taak efficiënt en op tijd voltooit. Instance, ClickUp Taken helpt u bij het abonneren, organiseren en prioriteren van uw resterende werk. U kunt taken en takenlijsten maken, workflows organiseren, aangepaste statussen zoals 'in uitvoering' of 'Klaar' en labels toevoegen, taken aan teamleden toewijzen, taakdetails toevoegen, opmerkingen met @mentions toewijzen en nog veel meer om een vlottere handoff voor uw team te garanderen.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image1-14-1400x944.png Gebruik ClickUp-taaken voor hoe u een kennisgeving van 2 weken schrijft /%img/

beheer uw taken efficiënt met ClickUp-taak_

Met ClickUp kunt u ook de tijdlijnen van uw taken bijhouden. ClickUp's Gantt grafieken kunnen u helpen tijdlijnen te visualiseren, deadlines te prioriteren en ervoor te zorgen dat u alle taken afrondt binnen uw laatste twee weken bij het bedrijf. De Gantt grafieken kunnen u ook helpen bij de weergave van de voortgang van het hele project en bij het bijhouden van afhankelijkheid om een tijdige levering te garanderen.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image7-16.png ClickUp Gantt-grafieken om de tijdlijnen van taken en projecten bij te houden /%img/

volg de tijdlijnen van taken en projecten met ClickUp Gantt Charts_

Bovendien kunt u de prestaties van uw project bijhouden met ClickUp Dashboards om werk van de beste kwaliteit af te leveren voordat u vertrekt. Deze aangepaste dashboards helpen u de werklast van uw team te bekijken en de persoonlijke productiviteit en projectprestaties bij te houden met behulp van kaarten, grafieken, lijsten en gegevens.

projectprestaties volgen met ClickUp Dashboards_

ClickUp vergemakkelijkt ook samenwerking in realtime. U kunt ClickUp Whiteboards om processen in kaart te brengen waarmee projecten sneller kunnen worden opgeleverd. Op dezelfde manier kunt u met ClickUp Docs feedback van clients, projectdetails, best practices, referentiemateriaal, enz. documenteren en delen met uw team om de zaken in beweging te houden, zelfs als u afwezig bent.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image6-11.png Gebruik ClickUp Whiteboards om in realtime samen te werken /$$$img/

Collaborate in real time using ClickUp Whiteboards

Dat is nog niet alles; ClickUp chatten kan helpen om de communicatie en gesprekken van uw teams op één plaats te centraliseren. Het laatste wat u immers nodig hebt tijdens uw opzegperiode van twee weken is tijd en energie verspillen aan het wisselen van context.

met ClickUp Chat kunt u met één klik berichten omzetten in Taken_

Gebruik ClickUp Chat om taken en berichten te koppelen zodat u niets mist. U kunt iedereen op de hoogte houden van belangrijke aankondigingen en updates. U kunt ook AI binnen Chat gebruiken om voorgestelde antwoorden te krijgen, discussiedraden samen te vatten en automatisch taken te creëren vanuit uw chats.

Werk uw lopende taken sneller af met ClickUp-taak

Een opzegbrief van twee weken schrijven is niet verplicht, maar wel een standaardpraktijk. Het helpt je om op een positieve, professionele manier afscheid te nemen van je huidige werkgever. Het bedrijf informeren over je ontslag en hulp aanbieden tijdens de overgang is een van de eenvoudigste manieren om relaties met je collega's te onderhouden buiten het werk om.

Als je echter wilt toewijzen aan een naadloze overgang volgens het ontslagbeleid van het bedrijf, moet je alle uitstaande taken voltooien en helpen met kritieke projecten binnen een beperkte periode. En dat is waar ClickUp kan helpen.

ClickUp heeft verschillende andere functies die u kunnen helpen om uw lopende en hangende projecten binnen twee weken te voltooien en tegelijkertijd aan de kwaliteitscriteria te voldoen. Met de functies voor taakbeheer kunt u taken organiseren en prioriteren, zodat u zich voor uw vertrek kunt concentreren op items met een hoge prioriteit. Met Collaborative Docs kunt u uw voortgang documenteren en gedetailleerde aantekeningen voor de overdracht maken, zodat de overgang voor degene die uw verantwoordelijkheden overneemt soepel verloopt.

Wil je meer ontdekken? Gratis aanmelden bij ClickUp !