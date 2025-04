Top 8 Software voor het beheer van verkoopcontent

Het traject van het aantrekken van prospects tot het sluiten van een verkoop kan lang zijn. Je salesteam heeft voor elke fase de juiste content nodig - de perfecte pitch, casestudy of follow-up e-mails - klaar voor succesvolle conversies.

Software voor het beheer van verkoopcontent kan je helpen met de juiste input. Deze platforms organiseren je content en stellen je verkoopteam in staat om impactvolle, op maat gemaakte berichten te leveren in elke fase van het verkoopproces. In dit artikel leg ik uit wat de acht beste tools voor het beheer van verkoopcontent zijn om je team te helpen sneller deals te sluiten.

Wat moet je zoeken in Software voor Sales Content Management?

Hier zijn de functies die je moet overwegen bij het kiezen van een sales content management systeem.

Eenvoudige toegang tot content

Een beheertool voor verkoopcontent moet intuïtieve zoekfuncties en georganiseerde contentbibliotheken bieden, zodat alles toegankelijk is. Als uw vertegenwoordigers gemakkelijk toegang hebben tot het juiste materiaal, kunnen ze zich concentreren op het sluiten van deals.

Real-time analyses

Als u weet hoe prospects met uw content omgaan, kunt u uw strategie voor het beheer van verkoopcontent verfijnen. Ga op zoek naar software die realtime analyses biedt van het gebruik en de interactie van content. Zo kunt u zien wat aanslaat bij uw publiek en uw aanpak daarop afstemmen, zodat u een stap voor blijft in uw verkoopstrategie verkoopdoelen .

Content aangepast

Algemene content sluit zelden deals. Met de juiste tool kan uw team verkoopmateriaal voor elke prospect personaliseren, van pitchdecks tot follow-up e-mails. Die flexibiliteit zorgt ervoor dat je berichtgeving relevant en impactvol is, waardoor je team in elk gesprek een voorsprong heeft.

Schaalbaarheid

Naarmate uw bedrijf groeit, moeten ook uw verkoop- en marketingafdeling groeien content management systeem . Met een schaalbaar platform kunt u meer content, gebruikers en functies toevoegen zonder dat dit ten koste gaat van de verkoopprestaties.

8 Beste software voor het beheer van verkoopcontent

Laten we eens kijken naar de acht beste sales content management software, hun functies, limieten en prijzen:

1. ClickUp (de beste voor het beheer van verkoopcontent en samenwerking)

volg elke activiteit binnen het verkoopteam met ClickUp Dashboards_

Tot enige tijd geleden had mijn verkoopteam te maken met een veelvoorkomende, maar kostbare uitdaging - ze werkten in silo's. Elke vertegenwoordiger maakte en gebruikte materialen die vaak niet consistent waren met de nieuwste berichtgeving. Elke vertegenwoordiger creëerde en gebruikte materialen die vaak niet consistent waren met de meest recente berichtgeving. Dit gebrek aan afstemming leidde tot verwarring en vertraagde reacties op prospects. We misten kansen en deals gingen niet door.

ClickUp hielp me deze uitdaging te overwinnen. Met ClickUp's Oplossing voor projectmanagement bij verkoop iedereen heeft toegang tot de nieuwste content over verkoop en onze berichtgeving is op elkaar afgestemd. Het resultaat? Hogere conversies, gestroomlijnde workflows en een meer uniforme aanpak bij het sluiten van deals. ClickUp Documenten is perfect voor het organiseren van verkoopmateriaal op een centrale, doorzoekbare locatie. Ik heb het gebruikt om mappen en submappen te maken voor pitchdecks, verkoopabonnementen verkoopdraaiboeken, casestudy's en alles is gemakkelijk toegankelijk met een snelle zoekopdracht.

Bovendien kun je gedeelde Documenten direct met je team delen en verkoopcontent in realtime bewerken. Verkopers kunnen zelfs specifieke documenten koppelen aan hun taken, zodat ze op kritieke momenten de meest relevante content binnen handbereik hebben.

creëer uw verkoopcontent met ClickUp Docs_

Wilt u bijhouden wat er met uw verkoopcontent gebeurt? Gebruik ClickUp Dashboards om realtime zichtbaarheid te krijgen in hoe uw sales content presteert.

Met de aangepaste widgets kan ik bijhouden welke verkoopdocumenten zijn bijgehouden bij taken en wat hun status is in de pijplijn. Hoewel het geen specifieke tool is voor het analyseren van content, biedt het wel bruikbare inzichten door te laten zien hoe content bijdraagt aan deals of waar knelpunten zich voordoen. De CRM-oplossing van ClickUp helpt bij de weergave van de verkooppijplijn, het monitoren van klantbetrokkenheid en het analyseren van deals. Zo kunt u zien welke pitches of verkoopcampagnes tot hogere conversies hebben geleid en uw sales content dienovereenkomstig verbeteren.

alles gesorteerd houden met ClickUp Spaces_

ClickUp beste functies

ClickUp tijdsregistratie : Houd bij hoe lang het duurt om specifiek verkoopmateriaal te maken of te beheren met de functie Time Tracking van ClickUp. Dit helpt de efficiëntie te verbeteren en biedt inzicht in waar tijd beter kan worden toegewezen, waardoor het aanmaken van content een soepeler proces wordt

Houd bij hoe lang het duurt om specifiek verkoopmateriaal te maken of te beheren met de functie Time Tracking van ClickUp. Dit helpt de efficiëntie te verbeteren en biedt inzicht in waar tijd beter kan worden toegewezen, waardoor het aanmaken van content een soepeler proces wordt ClickUp Automatiseringen : Stel workflows voor het goedkeuren van content in met ClickUp Automatiseringen. Wanneer content bijvoorbeeld is goedgekeurd, kan deze onmiddellijk naar de volgende fase van het verkoopproces worden verplaatst, waardoor tijd wordt bespaard en handmatig werk wordt verminderd

herhaalde handelingen automatiseren en werkstroom stroomlijnen met ClickUp Automations_

ClickUp Doelen : Koppel contentbeheertaken direct aan grotere verkoopdoelen met ClickUp-taakstellingen. Dit zorgt ervoor dat uw team op één lijn blijft met het einddoel en helpt om prioriteit te geven aan content die de naald in uw verkooppijplijn laat bewegen

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image5-15.png Houd doelen voor de productie van verkoopcontent bij met ClickUp Goals /%img/

stel doelen voor de productie van verkoopcontent met ClickUp Goals_

ClickUp beperkingen

Sommige gebruikers kunnen in het begin geconfronteerd worden met een leercurve bij het gebruik van ClickUp dankzij een brede array aan functies

ClickUp prijzen

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Onbeperkt : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Business : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Enterprise : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Voeg toe aan elk betaald abonnement voor $7 per ClickUp-werkruimte lid per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.000+ beoordelingen)

4.7/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (4.000+ beoordelingen)

2. Highspot (Beste voor AI-gestuurde organisatie en optimalisatie van verkoopcontent)

via Showpad Showpad is een goede optie om de productiviteit van uw verkoop te verhogen en ervoor te zorgen dat uw teams de juiste tools binnen handbereik hebben. Het stelt je verkoopteams in staat om op één lijn te blijven door alle sales content samen te brengen op één gemakkelijk toegankelijke, veilige locatie.

Marketingteams kunnen moeiteloos content uploaden, bijwerken en distribueren in Showpad, terwijl verkoopteams binnen enkele seconden kunnen vinden wat ze nodig hebben en dit naadloos kunnen delen met kopers. Showpad biedt ook bruikbare inzichten in het gebruik en de betrokkenheid van content om verkoopstrategieën te optimaliseren.

Showpad beste functies

Creëer een enkele bron van waarheid waar verkoopteams gemakkelijk content met hoge impact kunnen vinden, beheren en op grote schaal distribueren

Beheer aangepaste content en zorg voor compliance, waarbij verouderd materiaal direct wordt verwijderd

Verkopers begeleiden naar relevante content voor elke koper op basis van gegevensgestuurde inzichten in de interesses van kopers

De kwaliteit van content optimaliseren met real-time feedback en engagementgegevens van zowel verkopers als kopers

Showpad limieten

De functies voor rapportage kunnen worden verbeterd om meer gedetailleerde inzichten te bieden

Prijzen Showpad

Aangepaste prijzen

Showpad beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (1700+ beoordelingen)

4.6/5 (1700+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (50+ beoordelingen)

6. Brainshark (het beste voor het bijhouden van de gereedheid van salesteams)

via Brainshark Met Brainshark hou ik ervan hoe het sales content levert en ervoor zorgt dat het team altijd klaar is om het te gebruiken. Het helpt interactieve trainingspresentaties te maken met PowerPoints, Google Slides, PDF's, schermopnames en webpagina's.

Ik waardeer de functie readiness scorecards. Het laat zien hoe goed het team met de content overweg kan en wie extra ondersteuning nodig heeft. Brainshark ondersteunt ook coachingactiviteiten op basis van video en tekst, zodat je de bereidheid van de vertegenwoordigers kunt meten.

Brainshark beste functies

Creëer video-gebaseerde trainingscontent voor het verkoopteam die ze op elk moment kunnen openen

Voeg bijlagen toe, sluit hyperlinks in en voeg interactieve polls, enquêtes en examenvragen toe

Bestaande content eenvoudig bewerken om verkoopteams up-to-date te houden met de nieuwste informatie

Brainshark beperkingen

De aanpassingsmogelijkheden voor het maken van trainingsvideo's zijn beperkt

Brainshark prijzen

Aangepaste prijzen

Brainshark beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (600+ beoordelingen)

4.4/5 (600+ beoordelingen) Capterra: 4/5 (20+ beoordelingen)

Lees meer: Hoe maak je een interne kennisbank voor je team?

7. Mindtickle (het beste voor toegang tot aangepaste sales content)

via MindTickle Een paar maanden geleden was de grootste uitdaging van mijn team het omzetten van prospects in klanten. Na veel experimenteren realiseerde ik me dat het probleem lag in het gebruik van dezelfde pitch voor alle klanten.

We hebben ons gericht op het maken van aangepaste verkooppraatjes voor prospects op basis van hun pijnpunten. Mindtickle kwam goed van pas als een verkoopplatform . Het helpt mijn team toegang te krijgen tot de juiste marketing content en tools die nodig zijn voor verschillende situaties door middel van geavanceerde zoek- en filteropties.

Het beste deel is dat mijn team toegang heeft tot micro-learning video's van materiedeskundigen en gespreksfragmenten uit de echte wereld om winnende pitches te maken.

Mindtickle beste functies

Bied je verkoopteam toegang tot de meest relevante, actuele content voor elke fase van het kooptraject

Gebruik AI-aanbevelingen om gepersonaliseerde content te leveren aan elke vertegenwoordiger

Houd het gebruik en de betrokkenheid van content bij om te zien welke materialen resultaten opleveren en welke moeten worden verbeterd

Bied interactieve leerervaringen met quizzen en certificeringen om ervoor te zorgen dat je de content beheerst voordat er interacties met de client plaatsvinden

Mindtickle limieten

Sommige gebruikers vinden dat de rapportage tekortschiet

Prijzen van Mindtickle

Aangepaste prijzen

Mindtickle beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (2100+ beoordelingen)

4.7/5 (2100+ beoordelingen) Capterra: 4.8/10 (100+ beoordelingen)

8. HubSpot (Beste voor het bijhouden van sales content engagement)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image15-2.png HubSpot-software voor het beheer van verkoopcontent om de betrokkenheid bij verkoopcontent bij te houden /$$$img/

via HubSpot HubSpot benadert het beheer van verkoopcontent op een andere manier door content te mengen met bruikbare inzichten. Een functie die ik bijzonder nuttig vind, zijn de ingebouwde aanbevelingen voor content voor elke fase van de verkooptrechter.

De functie voor het bijhouden van documenten helpt bij het opbouwen van een bibliotheek met verkoopcontent, zodat het team gemakkelijk toegang heeft tot goed presterende e-mails en andere bronnen. HubSpot laat me ook de content bijhouden die wordt gedeeld met prospects. Het stuurt notificaties wanneer een prospect het document opent. Op deze manier kan ik hot leads identificeren en mijn verkoopstrategie aanpassen voor leads met een lage betrokkenheid.

HubSpot beste functies

Bouw een gecentraliseerde contentbibliotheek die middelen organiseert voor eenvoudige toegang in elke fase van de verkooptrechter

Ontvang aanbevelingen voor content om verkopers te begeleiden bij prospectinteractie

Volg real-time analytics over hoe prospects omgaan met content, zodat strategie snel kan worden aangepast

Sneller en consistent sales content aanmaken met aanpasbare sjablonen

HubSpot beperkingen

De rapportagetools van HubSpot Sales Hub zijn krachtig, maar het aanpassingsproces van het dashboard zou gebruiksvriendelijker en intuïtiever kunnen zijn

HubSpot prijzen

Gratis

Sales Hub Professional: $90/maand per zetel

$90/maand per zetel Sales Hub Enterprise: $150/maand per zetel

HubSpot beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (11.000+ beoordelingen)

(11.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (6000+ beoordelingen)

Lees meer: 10 tools die elke verkoper nodig heeft in zijn verkoopstapel

ClickUp gebruiken voor uw verkoopcontentbeheer

ClickUp is een alles-in-één oplossing die het beheer van verkoopcontent en sales enablement vereenvoudigt. Het helpt uw team georganiseerd en efficiënt te blijven en zich te concentreren op het sluiten van deals. Met functies zoals aanpasbare sjablonen, realtime dashboards en naadloos taakbeheer maakt ClickUp het maken, bijhouden en optimaliseren van uw verkoopmateriaal eenvoudig.

Of het nu gaat om het opschalen van uw activiteiten of het verfijnen van uw strategie voor verkoopcontent, ClickUp biedt de tools om uw team op koers te houden en resultaten te leveren. Klaar om de manier waarop u verkoopcontent beheert te transformeren? Aanmelden voor ClickUp en zie het verschil dat het kan maken voor uw verkoopteam!