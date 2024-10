10 Azure DevOps Alternatieven voor naadloze implementatie van projecten

In het onvergeeflijk snelle technologielandschap van tegenwoordig is het niet eenvoudig om software te leveren.

Maar met de juiste ontwikkeltools kunt u uw time-to-market versnellen en een concurrentievoordeel behalen.

Azure DevOps komt vaak naar voren als een krachtige optie, maar past het bij je? Past het bij je unieke behoeften en budget? _ Dit zijn cruciale vragen en het onderzoeken van je opties kan ontmoedigend aanvoelen.

Daarom heb ik samen met de ClickUp-experts een lijst van de 10 beste Azure DevOps alternatieven onderzocht, getest en samengesteld. Deze gids is ontworpen om het besluitvormingsproces te vereenvoudigen.

Of je nu een kleine startup bent of een grote onderneming, je zult in deze lijst een oplossing vinden die jouw DevOps-game zal verbeteren.

**Wat moet je zoeken in Azure DevOps alternatieven?

Voordat we naar de lijst van de beste Azure DevOps alternatieven gaan, zal ik je eerst door de sleutel functies leiden waar je naar moet zoeken in de tool die je kiest. Hier zijn de zes essentiële elementen van effectieve alternatieven:

Alomvattend beheer: De ideale tools hebben functies voor het plannen, bijhouden en visualiseren. De oplossing moet Scrum- en Agile-methodologieën ondersteunen voor een efficiënte en transparante implementatie

De ideale tools hebben functies voor het plannen, bijhouden en visualiseren. De oplossing moet Scrum- en Agile-methodologieën ondersteunen voor een efficiënte en transparante implementatie Versiecontrole en samenwerking: Efficiënt Git-gebaseerd beheer van de opslagplaats is cruciaal voor samenwerking, vertakking en samenvoegen van code. Uw tool moet ook gemakkelijk te gebruiken zijn om soepel teamwerk te garanderen en conflicten te vermijden

Efficiënt Git-gebaseerd beheer van de opslagplaats is cruciaal voor samenwerking, vertakking en samenvoegen van code. Uw tool moet ook gemakkelijk te gebruiken zijn om soepel teamwerk te garanderen en conflicten te vermijden CI/CD-pijplijnen: DevOps automatisering mogelijkheden helpen bij het naadloos bouwen, testen en implementeren van code in verschillende omgevingen. Het gebruik van oplossingen zoals AI in DevOps helpt de ontwikkeling en de totale time-to-market te versnellen

DevOps automatisering mogelijkheden helpen bij het naadloos bouwen, testen en implementeren van code in verschillende omgevingen. Het gebruik van oplossingen zoals AI in DevOps helpt de ontwikkeling en de totale time-to-market te versnellen Aanpassing en flexibiliteit: Zoek naar tools met aanpasbare werkstromen, aanpasbare dashboards en naadloze integratie functies. Hierdoor kunnen bedrijven CI/CD configureren naar hun unieke processen en voorkeuren

Zoek naar tools met aanpasbare werkstromen, aanpasbare dashboards en naadloze integratie functies. Hierdoor kunnen bedrijven CI/CD configureren naar hun unieke processen en voorkeuren Schaalbaarheid: Schaalbaarheid omvat flexibele gebruikersaantallen en de mogelijkheid om configuraties te bouwen. De oplossing moet dus meegroeien met uw team en projecten en een toenemende complexiteit en volume aankunnen

Schaalbaarheid omvat flexibele gebruikersaantallen en de mogelijkheid om configuraties te bouwen. De oplossing moet dus meegroeien met uw team en projecten en een toenemende complexiteit en volume aankunnen Gebruiksgemak en onboarding: Korte leercurves verminderen productiviteitsverlies en opleidingskosten. Daarom moet een Azure DevOps alternatief een gebruiksvriendelijke interface en toegankelijke leerdocumentatie hebben

💡 Pro Tip: Verken hoe AI uw DevOps-praktijken kan transformeren waardoor het bouwen en beheren van software efficiënter en betrouwbaarder wordt.

De 10 beste Azure DevOps alternatieven om te gebruiken

Hier zijn de 10 beste en meest betrouwbare alternatieven voor Azure DevOps:

1. ClickUp (Beste voor projectmanagement gerichte DevOps)

plan, bouw en lever de volledige ontwikkelingscyclus met ClickUp's projectmanagement voor softwareteams_

Voor softwareteams die uitmuntend projectbeheer willen combineren met implementatietaken, is ClickUp het meest uitgebreide Azure DevOps-alternatief. Als expert op het gebied van projectmanagement minimaliseert het de levertijd en maximaliseert het de efficiëntie van projecten. ClickUp voor Software Teams is een oplossing die gespecialiseerd is in probleemloze software-implementatie. Van Taakbeheer tot integratie van git opslagplaatsen, ClickUp helpt bij het creëren van snelle en uitgebreide CI/CD pijplijnen. Deze ClickUp oplossing ondersteunt ook agile projectmanagement en naadloze samenwerking, zodat elke fase van uw project soepel verloopt.

Een ander groot voordeel van ClickUp is dat het platform gebruiksklare sjablonen biedt die je de moeite en tijd besparen om oplossingen aan te passen.

ontwikkel roadmaps en implementeer software naadloos met het ClickUp Software Development Template_

De ClickUp sjabloon voor softwareontwikkeling is een game changer voor naadloze samenwerking en real-time CI/CD voortgang bijhouden. De uitgebreide functies voor taakbeheer en automatisering van het sjabloon stroomlijnen alles, van het aanmaken van een stappenplan tot het oplossen van bugs.

Het houdt softwareteams ook in dezelfde samenwerkingsruimte als andere functies zoals kwaliteit, ontwerp en verkoop.

Hier zijn een paar redenen waarom ClickUp een perfecte oplossing is DevOps projectmanagement hulpmiddel:

Structureer uw continue integratie en implementatie in Sprints en fasen met meer dan 14 vooraf ontworpen tags

Visualiseer uw project abonnement en inzet met Aangepaste Views in slechts een paar seconden. De Board View en List View zijn perfect voor het bijhouden van werklast capaciteiten en team voortgang

met Aangepaste Views in slechts een paar seconden. De Board View en List View zijn perfect voor het bijhouden van werklast capaciteiten en team voortgang Geef prioriteit aan essentiële stappen in de ontwikkeling en stimuleer verantwoording met aangepaste velden zoals MoSCoW (must-have, should-have, could-have en won't-have)

Beste functies van ClickUp

Breng afhankelijkheid en efficiëntie van software-implementaties in kaart met aangepaste weergaven zoals Gantt grafieken en Kanban-borden

Stroomlijn werkstromen en creëer aangepaste automatisering metClickUp Brein. DitAI-tool voor DevOps vermindert ook handmatige taken en levert nauwkeurige gegevensinzichten over de voortgang van projecten

en creëer aangepaste automatisering metClickUp Brein. DitAI-tool voor DevOps vermindert ook handmatige taken en levert nauwkeurige gegevensinzichten over de voortgang van projecten Creëer en delegeer onmiddellijk Taken aan belanghebbenden metClickUp Taken. Daarnaast kunt u projecten integreren in uw De zakelijke doelen van DevOp en metrics metClickUp doelen* Directe communicatie en samenwerking vergemakkelijken metClickUp chattentaak opmerkingen en naadloos delen van documenten

Verbinding maken met meer dan 1000 tools metClickUp integraties voor naadloze werkstroom. Dit omvat native DevOps-modules en Git opslagplaatsen zoals GitHub, GitLab en Slack

ClickUp beperkingen

Het onder de knie krijgen van alle projectmanagement tools en functies kan tijd kosten

Prijzen ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Voeg toe aan elk betaald abonnement voor $7/maand per lid

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.000+ beoordelingen)

4.7/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (4.000+ beoordelingen)

2. GitHub (Beste voor gezamenlijk versiebeheer en open-source projecten)

via GitHub GitHub is een ideale optie voor bedrijven met meerdere belanghebbenden en teams. Zijn naadloze samenwerking en versiebeheer houdt de CI/CD verantwoordelijk en snel.

GitHub integreert ook naadloos met tools zoals pull-aanvragen en acties, waardoor het delen en beheren van code moeiteloos verloopt. Of je nu alleen werkt of in een team, deze softwareoplossing zorgt ervoor dat projecten georganiseerd en schaalbaar blijven met minimale wrijving.

GitHub beste functies

Biedt robuuste tools voor samenwerking op het gebied van code en versiebeheer

op het gebied van code en versiebeheer Bevordert een grote en actieve gemeenschap voor ondersteuning en bijdragen

Integreert met een uitgebreid ecosysteem van tools en diensten van derden

GitHub beperkingen

Richt zich voornamelijk op beheer van code, niet op de hele levenscyclus van DevOps

Functies voor projectmanagement zijn minder uitgebreid dan die van specifieke tools

GitHub prijzen

Free

Teams: $4/maand per gebruiker

$4/maand per gebruiker Enterprise: $21/maand per gebruiker

GitHub beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (2.100+ beoordelingen)

4.7/5 (2.100+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (6.000+ beoordelingen)

3. Jenkins (Beste voor CI-aanpassingen en automatisering van de werkstroom)

via Jenkins Nog een klassieker DevOps-tool is Kohsuke Kawaguchi's Jenkins. Deze software is een goede keuze voor bedrijven die een naadloos maar aanpasbaar CI/CD-platform nodig hebben.

Jenkins biedt flexibiliteit door zijn open-source karakter. Hoewel het geen infrastructuurbundels heeft, is elke tool die je nodig hebt eenvoudig te integreren met Jenkins om een aangepaste CI/CD-pijplijn te maken. Een andere functie om naar uit te kijken is de uitgebreide DevOps-werkstroom automatisering.

Jenkins beste functies

Biedt ongeëvenaarde flexibiliteit en aanpassingen voorDevOps-pijplijnen* Beschikt over een breed plugin-ecosysteem voor het uitbreiden van functies

Ondersteunt vrijwel elk platform en elke technologiestack

Jenkins beperkingen

De gebruikersinterface is verouderd en complex

De installatie en het onderhoud kunnen tijdrovend zijn

Vereist technische expertise voor effectieve configuratie

Jenkins prijzen

Open source en gratis (exclusief cloud opties en infrastructuur)

Jenkins beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (500+ beoordelingen)

4.4/5 (500+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (550+ beoordelingen)

4. Bitbucket (Beste voor Git opslagplaats hosting)

via Bitbucket BitBucket, een Atlassian-product, blinkt uit in het combineren van versiebeheer en samenwerking met zijn Git-gebaseerde opslagplaatsen voor broncode. Het staat bekend om zijn uitgebreide mogelijkheden om code te hosten en stroomlijnt ook het ontwikkelingsbeheer door middel van snelle integraties met Jira en andere Atlassian-tools.

Een sleutel functie is de lichtgewicht maar krachtige continue leveringsmogelijkheden. Deze focus maakt het een uitstekende oplossing voor het efficiënt leveren van software zonder compromissen.

De beste functies van Bitbucket

Biedt gratis onbeperkte privé opslagplaatsen aan

Biedt ingebouwde CI/CD-mogelijkheden voor basis pipelines

Beperkingen van Bitbucket

CI/CD functies zijn minder krachtig dan die van speciale tools

De gebruikersinterface kan onoverzichtelijk en minder intuïtief aanvoelen

Wordt traag bij het verwerken van grote opslagplaatsen

Prijzen voor Bitbucket

Free

Standaard: $5/maand per gebruiker (3 gebruikers), varieert op basis van het aantal gebruikers

$5/maand per gebruiker (3 gebruikers), varieert op basis van het aantal gebruikers Premium: $10/maand per gebruiker (3 gebruikers), varieert op basis van het aantal gebruikers

Bitbucket beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (900+ beoordelingen)

4.4/5 (900+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (1.300+ beoordelingen)

5. GitLab (Beste voor alles-in-één DevOps-beheer)

via GitLab Wanneer bedrijven end-to-end DevOps-beheer nodig hebben, is GitLab vaak het eerste Azure DevOps-alternatief dat in je opkomt. Deze oplossing levert alles van versiebeheer tot CI/CD op één platform, een onderscheidende functie omdat concurrenten deze mogelijkheden meestal verspreiden of integratie van oplossingen van derden vereisen.

GitLab heeft ook robuuste ingebouwde veiligheid en transparantie, waardoor het een topoplossing is voor veilige samenwerkingen.

GitLab beste functies

Levert een voltooid DevOps-platform in één applicatie

Bevat ingebouwde CI/CD, scannen op veiligheid en Kubernetes-beheer

Biedt sterke ondersteuning van de gemeenschap en actieve ontwikkeling

GitLab beperkingen

Kan veel bronnen vergen en traag zijn op minder krachtige hardware

Initiële installatie en configuratie zijn vrij complex

GitLab prijzen

Free

Premium: $29/maand per gebruiker

$29/maand per gebruiker Ultimate: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen Add-ons: Begint bij $19/maand (GitLab Duo) en $15/maand per gebruiker (Enterprise Agile Planning)

GitLab beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (800+ beoordelingen)

4.5/5 (800+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (1100+ beoordelingen)

6. Visual Studio (het beste voor full-stack ontwikkeling en debuggen)

via Visuele studio De volgende op de lijst van Azure DevOps alternatieven is Visual Studio. Na zorgvuldige evaluatie heb ik ontdekt dat deze veteraan op het gebied van software-implementatie een krachtpatser is voor .NET- en C#-projecten.

Visual Studio is gespecialiseerd in coderen, debuggen en bouwen. Deze sleutel functies stellen gebruikers ook in staat om werkstromen efficiënt te stroomlijnen. Als je een robuuste, alles-in-één IDE met full-stack ontwikkeling nodig hebt, is Visual Studio een geweldige optie.

De beste functies van Visual Studio

Biedt een krachtige IDE voor .NET ontwikkeling met ingebouwde DevOps tools

Integreert nauw met Azure DevOps en andere Microsoft diensten

Biedt robuuste mogelijkheden voor debuggen en testen

De beperkingen van Visual Studio

Voornamelijk gericht op Microsoft technologieën en het .NET ecosysteem

Kan duur zijn, vooral voor grotere teams

De leercurve is steil voor ontwikkelaars die nieuw zijn met de IDE

Prijzen voor Visual Studio

Professioneel: $45/maand per gebruiker

$45/maand per gebruiker Enterprise: $250/maand per gebruiker

$250/maand per gebruiker Programma met open waarde: Aangepaste prijzen

Visual Studio beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (3.500+ beoordelingen)

4.5/5 (3.500+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (2.900+ beoordelingen)

7. Codeship (Beste voor snelle CI/CD installatie)

via CloudBees Codeship van CloudBees is ideaal voor bedrijven die verschillende projecten uitvoeren. De eenvoud in CI/CD benadrukt snelheid en flexibiliteit. In feite is de interface van Codeship perfect voor de instelling van deployment pipelines zonder onnodige complexiteit.

De primaire focus van Codeship is het leveren van snelle, aanpasbare oplossingen, ongeacht de context of programmeertalen.

De beste functies van Codeship

Vereenvoudigt CI/CD met een intuïtieve, cloudgebaseerde interface

Biedt snelle installatie en eenvoudige configuratie

Ondersteunt parallelle builds voor snellere feedback

Codeship beperkingen

Aanpassingsopties zijn limiet vergeleken met andere tools

De prijs is aan de hoge kant en wellicht niet geschikt voor grotere projecten of teams

Niet zo uitgebreid als andere volwassen CI/CD-platforms

Codeship prijzen

Starter: $49/maand

$49/maand Essentieel: $99/maand

$99/maand Power: $399/maand

Codeer beoordelingen en reviews

G2: 4.4/5 (600+ beoordelingen)

4.4/5 (600+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

8. Buildkite (Beste voor schaalbare CI/CD-pijplijnen)

via Buildkite Wanneer bedrijven snelheid op enterprise-niveau nodig hebben, is Buildkite een uitstekende keuze. Het biedt de flexibiliteit om builds uit te voeren over elke infrastructuur en hybride cloudservices.

De uitgebreide schaalbaarheid van Buildkite is perfect voor snelle ontwikkeling en grote, complexe workflows. Dit zorgt ervoor dat continuous delivery meegroeit met de behoeften van de business.

Buildkite beste functies

Maakt CI/CD-pijplijnen op uw eigen infrastructuur mogelijk voor maximale controle

Biedt snelle en schaalbare builds met parallellisatie en caching

met parallellisatie en caching Kan worden geïntegreerd met populaire versiebeheer- en implementatietools

Buildkite beperkingen

Vereist technische expertise om agents in te stellen en te beheren

Mist ingebouwde functies van volledig beheerde CI/CD-platforms

Problemen oplossen kan een uitdaging zijn vanwege de verdeelde aard ervan

Buildkite prijzen

Free

Pro: begint bij $20/maand per gebruiker

begint bij $20/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

Buildkite beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (20+ beoordelingen)

4.8/5 (20+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

9. Bamboo (Beste voor CI/CD met Atlassian-integratie)

via Bamboe Bamboo van Atlassian is een CI- en implementatiesoftware die bekend staat om het vereenvoudigen van complexe builds. Aangezien 80% van de Fortune 500 bedrijven gebruiken Atlassian producten, het is een goede keuze om te integreren met het ecosysteem van het merk.

Bamboo biedt zijn diensten aan als een centrale server die CI Taken systematisch plant en coördineert. Het biedt ook tal van plugins waarmee bedrijven broncodes kunnen uploaden.

De beste functies van Bamboo

Integreert naadloos met Jira en Bitbucket voor een uniforme werkstroom

Biedt ingebouwde ondersteuning voor een breed bereik aan bouw- en implementatietaken

Biedt gedetailleerde buildlogs en rapportage voor inzichten

Bamboo beperkingen

Niet beschikbaar in de cloud of service

Kan duur zijn, vooral voor complexe pijplijnen

Gebruikersinterface is minder intuïtief en mist geavanceerde functies in vergelijking met concurrerende tools

Bamboo prijzen

Datacentrum:begint bij $1200/jaar

Bamboo beoordelingen en recensies

G2: 4.1/5 (60+ beoordelingen)

4.1/5 (60+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

10. TeamCity (Beste voor flexibele build automatisering)

via TeamCity Bij het bekijken van alternatieve DevOps-tools voor aanpasbare builds, was TeamCity een gemakkelijke keuze. De oplossing is vrij eenvoudig in te stellen, biedt diepgaande rapportage en heeft uitgebreide configuraties.

Daarnaast helpen de CI-functies van TeamCity ook bij het afstemmen, bouwen en automatiseren. De focus op continue feedback is een ander voordeel dat zorgt voor efficiënte en effectieve werkstromen.

TeamCity beste functies

Biedt krachtig buildbeheer en rapportagemogelijkheden

Ondersteunt een breed bereik aan bouw- en implementatieconfiguraties

Biedt uitgebreide bouwgeschiedenis en gedetailleerde bouwlogboeken

TeamCity limieten

Ingewikkeld prijsmodel

Verouderde en complexe gebruikersinterface

Initiële installatie en configuratie kan tijdrovend zijn

TeamCity prijzen

On-Premises Professional: Gratis voor altijd (voor 3 build agents), Vanaf $359/jaar per build agent (voor meer dan 3 build agents)

Gratis voor altijd (voor 3 build agents), Vanaf $359/jaar per build agent (voor meer dan 3 build agents) On-Premises Enterprise: begint bij $ 2399/jaar

begint bij $ 2399/jaar Cloud Service: Begint bij $45/maand per build agent

TeamCity beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (80+ beoordelingen)

4.3/5 (80+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (40+ beoordelingen)

Stroomlijn projectontwikkeling met ClickUp

Uw team uitrusten met de juiste softwareontwikkelingstool is essentieel om gelijke tred te houden met de steeds groeiende vraag naar innovatie. Hoewel oude platforms zoals Azure DevOps alom populair zijn, is het van cruciaal belang om een alternatief te vinden dat aansluit bij de unieke behoeften van uw bedrijf.

In de lijst van deze gids met 10 beste Azure DevOps alternatieven valt ClickUp op door zijn uitgebreide pakket functies voor projectuitvoering en softwareontwikkeling. Met meer dan 30 krachtige tools en 1000+ integraties is ClickUp de beste keuze voor flawless software deployment at top speed. Aanmelden bij ClickUp vandaag nog en stroomlijn DevOps-beheer!