Hoe Pointing Poker de planning en voortgang van teams verbetert

Het inschatten van de taakinspanning kan een van de meest uitdagende aspecten zijn van het leiden van Agile teams. Het is als een gokspel waarbij de inzet te hoog is en nauwkeurigheid cruciaal.

Teams worden vaak geconfronteerd met het dilemma van verschillende meningen en gebrek aan duidelijkheid, wat leidt tot een gecompromitteerde richting van het project.

Waarom zou je, in plaats van alleen op individuele meningen te vertrouwen, niet de collectieve wijsheid van het team gebruiken?

Pointing Poker is een manier om teams zinvolle discussies te laten voeren en samen tot nauwkeurigere schattingen te komen.

Laten we eens leren hoe je het kunt gebruiken om je project abonnement en Agile teamsamenwerking te verbeteren.

Wat is Pointing Poker?

Pointing Poker, ook wel Scrum Poker of Planning Poker genoemd, is een samenwerkingstechniek die gebruikt wordt in Agile softwareontwikkeling om de inspanning in te schatten die nodig is om een Taak of Functie te voltooien.

De techniek werd voor het eerst geïntroduceerd door James Grenning in 2002 en is sindsdien een wijdverbreide praktijk geworden in Scrum en Extreme Programming frameworks.

Het poker pointing proces is eenvoudig maar effectief.

**Hoe wordt Pointing Poker gespeeld?

De leden van het team gebruiken genummerde kaarten en leggen ze naar beneden in plaats van hun schattingen (van de inspanning die nodig is om een Taak of functie te voltooien) hardop aan te kondigen. Zodra iedereen zijn kaarten heeft neergelegd, worden de waarden tegelijkertijd onthuld.

Deze aanpak voorkomt dat de inschatting van één persoon de rest van het team beïnvloedt-een cognitieve bias die bekend staat als anchoring. Na het onthullen van de kaarten bespreekt het team de verschillen en verfijnen ze hun schattingen.

Pointing Poker combineert het bereiken van consensus met het schatten van inspanningen, waardoor meerdere teams hun gezamenlijke inzichten kunnen gebruiken.

Deze Agile schattingstechniek moedigt open discussie aan, brengt verschillende perspectieven aan tafel en zorgt ervoor dat schattingen nauwkeuriger en beter afgerond zijn. Het is een krachtig hulpmiddel voor abonnementen, het bevorderen van samenwerking en het creëren van transparantie in besluitvormingsprocessen.

💡 Wist je dat? Gebruikersverhalen zijn ook bekend als Agile epossen .

**Wat zijn de voordelen van het gebruik van Pointing Poker?

Terwijl Pointing Poker leuk en interactief is, verandert het de manier waarop Agile teams omgaan met sprint abonnementen .

Laten we eens kijken naar de sleutel voordelen:

Verbeterde nauwkeurigheid van de schatting: Door het hele team te betrekken bij het schattingsproces, helpt Pointing Poker bij het bereiken van nauwkeurigere resultaten. Hoe? Elk lid van het team draagt zijn eigen unieke perspectief bij, wat leidt tot een meer gebalanceerde beoordeling van de complexiteit van de Taak en de inspanning . Deze collectieve input vermindert de kans op overschatting of onderschatting van de benodigde tijd voor Taken

Door het hele team te betrekken bij het schattingsproces, helpt Pointing Poker bij het bereiken van nauwkeurigere resultaten. Hoe? Elk lid van het team draagt zijn eigen unieke perspectief bij, wat leidt tot een . Deze collectieve input vermindert de kans op overschatting of onderschatting van de benodigde tijd voor Taken Het bereiken van consensus: De belangrijkste functie van Pointing Poker is het bevorderen van consensus. In plaats van te vertrouwen op de schatting van één persoon, vereist het proces dat iedereen akkoord gaat . Dit bevordert een meer inclusieve omgeving waar zelfs minder vocale leden van het team hun inzichten kunnen delen

De belangrijkste functie van Pointing Poker is het bevorderen van consensus. In plaats van te vertrouwen op de schatting van één persoon, vereist het proces . Dit bevordert een meer inclusieve omgeving waar zelfs minder vocale leden van het team hun inzichten kunnen delen Het identificeren van hiaten en het verbeteren van vereisten: Als leden van het team hun schattingen rechtvaardigen, wijzen ze vaak op hiaten of dubbelzinnigheden in de vereisten van het project. Deze feedbacklus helpt om de scope van het project te verduidelijken en te verfijnen, wat leidt tot een betere planning en uitvoering

Als leden van het team hun schattingen rechtvaardigen, wijzen ze vaak op hiaten of dubbelzinnigheden in de vereisten van het project. Deze feedbacklus helpt om de scope van het project te verduidelijken en te verfijnen, wat leidt tot een betere planning en uitvoering Het opbouwen van een referentiekader: Na verloop van tijd creëren de schattingen die gemaakt worden in Pointing Poker sessies een referentiekader. Teams kunnen deze historische gegevens gebruiken om de benodigde inspanning voor toekomstige Taken te vergelijken en in te schatten, wat leidt tot nauwkeurigere abonnementen

💡 Wist u dat: In Agile scrum termen story points zijn een meeteenheid die de inspanning inschat die nodig is om een user story of taak te voltooien, rekening houdend met factoren zoals complexiteit, inspanning en risico.

Hoe storypunten werken

Laten we eens kijken hoe het werkt en hoe ClickUp voor Agile Teams kan het proces soepeler en effectiever maken.

Stap 1: Selecteer de te schatten Taak

De eerste stap in het Plannen van Poker is het kiezen van de Taak of het verhaal van de gebruiker dat je moet schatten. Of het nu een functie, bug fix of mijlpaal van een project is, deze taak moet duidelijk zijn zodat iedereen begrijpt waar het om gaat.

Als je al je Taken netjes wilt organiseren, geef dan ClickUp-taak eens proberen. U kunt story points toewijzen aan een enkel toegewezen persoon of aan meerdere toegewezen personen, gedetailleerde beschrijvingen toevoegen en relevante documenten of koppelingen toevoegen, zodat uw team alle context heeft die het nodig heeft.

Gebruik aangepaste velden in ClickUp-taaken om links, dropdowns of andere belangrijke informatie toe te voegen, zodat alle relevante gegevens op één plek staan.

ClickUp's Agile Story Template is ontworpen om u te helpen ideeën vast te leggen en ontwerpwijzigingen te beheren in een Agile omgeving.



Bij het werken met user stories is de ClickUp Agile verhaal sjabloon helpt u om ze gemakkelijk te organiseren en functies prioriteit te geven. Het stelt u in staat om essentiële projectbehoeften vast te leggen, het team beter te begrijpen en op één lijn te blijven over wat het belangrijkst is.

Dit is wat het Nog te doen heeft voor je team:

Helpt gebruikersverhalen in een logische bestelling te ordenen, waardoor de werkstroom wordt geoptimaliseerd voor een snellere oplevering

Bewaakt de voortgang op transparante wijze door gebruik te maken van agile burndown grafieken en andere visuele hulpmiddelen

Zorgt ervoor dat individuele doelstellingen gesynchroniseerd zijn met bredere doelen van het project voor betere resultaten

Dit sjabloon downloaden

Stap 2: Bespreek de Taak met het team

Voordat u begint met schatten, moet iedereen in de kamer de reikwijdte en complexiteit van de Taak begrijpen.

Met ClickUp Documenten kunt u een ruimte voor samenwerking creëren waar leden van het team Taakdetails kunnen delen, hun inzichten kunnen toevoegen en kunnen verwijzen naar eerder werk. Door user stories en workflows te koppelen met Docs, kan iedereen gemakkelijk en in realtime meedenken of zorgen uiten.

Bewerk samen in realtime met ClickUp Docs, tag teamleden met commentaar of wijs actiepunten toe.

Bovendien hoeft u geen verspreide gesprekken meer te voeren via verschillende kanalen. U kunt alle discussies over Taken synchroniseren en op één plaats houden met ClickUp chatten . U kunt ook Taken of Documenten koppelen aan uw Chats, zodat alle relevante gesprekken automatisch worden gekoppeld aan de user stories die worden besproken.

Krijg snel toegang tot alle commentaren over taken of verhalen van gebruikers in ClickUp-taaks en chatten

Stap 3: Iedereen kiest een verhaalpunt

Zodra het team de Taak begrijpt, kiest elk lid een Agile verhaalpunt . Traditioneel bestaat Planning Poker uit het verdelen van kaarten met waarden als 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20, 40, 100 en een '?' kaart. Elk nummer geeft de relatieve complexiteit van de Taak weer.

Maar nu veel teams op afstand werken, volstaan traditionele methoden misschien niet meer. Aanpassen, ClickUp biedt meerdere opties voor u en uw team om effectief samen te werken op kantoor of op afstand. Hier leest u hoe u ClickUp kunt gebruiken om dit proces te stroomlijnen.

GebruikSprintpunten ClickApp in ClickUp en schat de benodigde inspanning voor taken. U kunt de puntenwaarden aanpassen en de totale inspanning bijhouden met behulp van dashboards via grafieken zoals burnup, burndown en snelheidsgrafieken

Met Sprintpunt ClickApp kun je sprintpunten toewijzen aan individuele of meerdere personen en automatisch het puntentotaal berekenen op basis van deze waarden

Stel een matrix in opClickUp Whiteboardsoneindig canvas voor het realtime inschatten van verhaalpunten, waarbij leden van het team virtuele kaarten kunnen toevoegen voor hun inschattingen, opmerkingen en rechtvaardigingen

Werk samen met uw team om story points in real time te brainstormen met behulp van de eenvoudige en strakke interface van ClickUp Whiteboards

AangepasteClickUp formulieren waar de leden van uw team hun schattingen van story points voor Taken kunnen invoeren. Het maakt het eenvoudig om ieders mening op één plaats te verzamelen en snel de resultaten te bundelen voor verdere discussie. Bovendien kunnen reacties automatisch worden omgezet in traceerbare Taken

Gebruik ClickUp Forms met voorwaardelijke logica om vragen aan te passen op basis van reacties, zodat je teams details kunnen geven of puntschattingen kunnen wijzigen

Stap 4: onthul de schattingen

Nadat iedereen zijn story point heeft gekozen, onthult u tegelijkertijd de schattingen.

Dit is het spannende gedeelte!

Als de schattingen vergelijkbaar zijn, bijvoorbeeld als iedereen 3 of 5 punten kiest, dan is dat een goed teken dat het team op één lijn zit. Maar wat gebeurt er als de schattingen aanzienlijk verschillen? Dan begint de echte samenwerking. Laten we doorgaan.

Stap 5: Bespreek de verschillen

Als er een groot bereik van schattingen is, moet het team bespreken waarom sommigen denken dat de Taak makkelijker of complexer is dan anderen.

🌟Voorbeeld: Als het ene lid van het team '5' schat en het andere '13' voor dezelfde Taak, dan kan er gediscussieerd worden. De persoon die een hogere schatting gaf, kan uitleggen dat hij mogelijke blokkades voorziet, terwijl de lagere schatting afkomstig kan zijn van iemand die bekend is met soortgelijke taken. ClickUp Toegewezen opmerkingen maken deze discussie dynamischer. U kunt leden van het team taggen in het commentaar, specifieke vragen stellen en details bespreken die u eerder misschien over het hoofd hebt gezien. Voor meer context kun je zelfs links of bestanden rechtstreeks in het commentaargedeelte van de taak delen.

Wijs meerdere teamleden in ClickUp Toegewezen opmerkingen toe om ervoor te zorgen dat iedereen op dezelfde pagina zit tijdens teamdiscussies, wat de samenwerking en verantwoordelijkheid bevordert.

Stap 6: Stem opnieuw en bereik een consensus

Het team moet hun begrip van de Taak verfijnen, onzekerheden verduidelijken en eventuele risico's of discrepanties aanpakken.

Daarna stemt elk teamlid opnieuw met een nieuwe schatting gebaseerd op het verfijnde inzicht.

Doorgaans brengt deze tweede stemronde de schattingen dichter bij elkaar, zodat het team een consensus bereikt. Indien nodig kunt u de documenten en eerdere Taken opnieuw bekijken om te vergelijken met soortgelijke projecten. ClickUp tijdsinschattingen zijn een uitstekend hulpmiddel om de inschatting van story points nauwkeuriger te maken tijdens sessies van Pointing Poker. Door taken op te splitsen in tijdsinschattingen voor elk lid van het team, kunt u giswerk vermijden en ervoor zorgen dat iedereen de werklast begrijpt.

Met ClickUp Time Estimates kunt u de totale tijd die nodig is voor een project weergeven, zodat uw team gemakkelijker tot een consensus kan komen.

Stap 7: Voortgang bijhouden en beoordelen

Zodra een definitieve schatting is ingesteld, kunt u story points toewijzen in ClickUp en de voortgang volgen via ClickUp Dashboards . U kunt dashboards op maat maken die sleutelgegevens weergeven met betrekking tot verhalen van gebruikers, voortgang van taken en werklast van teams. Dit helpt u te visualiseren hoe de tijdsinschattingen overeenkomen met de werkelijk bestede tijd.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ClickUp-Dashboards-2.png Beheers de teamdoelstellingen en volg de voortgang in realtime met ClickUp Dashboards - visualiseer doelen, inspanningen en de status van taken op één plek /%img/

Realiseer teamdoelstellingen en volg de voortgang in realtime met ClickUp Dashboards - visualiseer doelen, inspanningen en status van taken op één plek.

Bovendien, Tijdsregistratie met ClickUp hiermee kunt u zien hoeveel tijd u hebt besteed aan Taken versus tijdsinschattingen, wat helpt om toekomstige sessies Planning Poker te verfijnen.

🌟Voorbeeld: Met de functie Globale tijdsregistratie kunt u timers starten en stoppen vanaf elk apparaat, zodat teamleden eenvoudig de tijd kunnen bijhouden die ze hebben besteed aan taken tijdens tijdsinschattingen.

Controleer de bijgehouden tijd per dag, week of elk aangepast bereik met aanpasbare urenstaten in ClickUp Time Tracking. Op deze manier kunt u schattingen vs. werkelijke tijd vergelijken.

Stap 8: Toekomstige schattingen verfijnen en verbeteren

Het plannen van Poker is geen eenmalige activiteit, het is een continu proces van leren en verbeteren. Overweeg deze sleutelvragen wanneer u het wilt verfijnen:

Waren er consequente onderschattingen?

Waren er Instances van overschattingen?

Hoe nauwkeurig waren de schattingen in vergelijking met de werkelijk bestede tijd?

Welke factoren hebben bijgedragen aan eventuele discrepanties?

Hoe kunnen we toekomstige schattingen aanpassen op basis van deze gegevens? ClickUp Doelen stellen teams in staat om specifieke doelen te stellen voor het verfijnen van toekomstige schattingen in Pointing Poker.

Houd uw doelen bij met ClickUp Goals om essentiële KPI's te bewaken en automatisch gedetailleerde inzichten in uw voortgang te bieden

🌟Voorbeeld: U kunt een doel instellen om de afstemming tussen geschatte en werkelijke inspanning met een bepaald percentage te verbeteren. Dit helpt om de focus op voortdurende verbetering te behouden en zorgt ervoor dat de schattingspraktijken evolueren op basis van prestaties uit het verleden.

ClickUp's Agile Scrum Management Template is ontworpen om u te helpen bij het beheren en bijhouden van de voortgang van uw Agile Scrum ontwikkelingsprocessen.



Als u historische gegevens en prestatieanalyses wilt gebruiken om uw schattingstechnieken voor toekomstige Sprints te verfijnen, probeer dan de ClickUp Agile Scrum Management Sjabloon . Het omvat alles van backlog grooming tot Sprint reviews en helpt de product eigenaar, engineering en QA teams effectief samen te werken.

De sleutel functies zijn onder andere:

Flexibel beheer van taken

Uitvoerbare visuals voor optimalisatie van Sprints

Samenwerktools voor een consistente werkstroom

Dit sjabloon downloaden

Hoe Pointing Poker het plannen verbetert en de teambuilding stimuleert

Nu je het stapsgewijze proces van Pointing Poker begrijpt, laten we eens kijken hoe het de efficiëntie van het plannen verbetert en de samenwerking tussen teams versterkt.

Gestroomlijnde schatting

Pointing Poker versnelt schatten door discussies te structureren en teams te helpen snel de complexiteit van Taken in te schatten.

In plaats van lange debatten levert iedereen tegelijkertijd input.

Als je je team wilt helpen zich te concentreren op de meest urgente Taken, probeer dan eens ClickUp-taak prioriteiten . Met vier eenvoudige prioriteitsniveaus Urgent, Hoog, Normaal en Laag kunnen de leden van uw team de meest kritieke Taak als eerste bespreken en inschatten.

Combineer ClickUp Prioriteiten met tijdsinschattingen en afhankelijkheid van taken, zodat de taken met de hoogste prioriteit zonder knelpunten vooruitgaan.

Consensus bereiken

We hebben al begrepen dat Pointing Poker consensus bevordert door uw team te stimuleren om verschillende perspectieven op de complexiteit van taken te bespreken, om uiteindelijk overeenstemming te bereiken over een gezamenlijke schatting. ClickUp chatten helpt consensus te bereiken door een gecentraliseerde ruimte te bieden voor realtime discussies. Elk gesprek kan direct gekoppeld worden aan gerelateerde Taken, zodat de context behouden blijft en kritieke inzichten niet verloren gaan tijdens de schattingsdiscussies.

Begin 1:1- of groepsgesprekken met specifieke mensen in ClickUp Chat

Verbeterde voorspelbaarheid

Nauwkeurige schattingen leiden tot optimale sprints en realistischere tijdlijnen voor projecten. Door taken nauwkeuriger in te schatten, kan uw team beter voorspellen hoe lang projecten zullen duren.

Als je team hulp nodig heeft bij het visualiseren van de voortgang van Sprints en het begrijpen van de teamprestaties op basis van story points, kijk dan eens op ClickUp Sprint Dashboard kaarten. Hier is een uitsplitsing van wat die kaarten doen:Snelheid kaarten ,:

In een commentaar worden ze een Taak Volger

In een taakbeschrijving krijgen ze een notificatie maar worden ze niet toegevoegd als volger

Het commentaar en hun naam worden gemarkeerd in de taak en inbox

Bij privétaken kun je ervoor kiezen om de taak te delen als je ze in een opmerking vermeldt

👀 Bonus: Als u een manager of scrum master bent, kunt u al uw scrum vergaderingen omzetten in gerichte en productiviteit vergaderingen met de ClickUp Scrum Vergadering sjabloon .

Empowering every voice

In traditionele sessies krijgen de stillere leden van een team niet altijd iets te zeggen. Met Pointing Poker telt ieders mening.

ClickUp Comments en Mention zorgen ervoor dat niemand wordt vergeten. Door relevante leden van het team te taggen in discussies, wordt iedereen aangemoedigd om hun perspectieven te delen, wat leidt tot evenwichtigere besluitvorming en inclusieve samenwerking.

Bevestig alle feedback door opmerkingen direct in ClickUp Comments op te lossen of opnieuw toe te wijzen

Bijhouden van voortgang

Tot slot is het bijhouden van de mate waarin schattingen overeenkomen met de werkelijke resultaten cruciaal voor het verbeteren van toekomstige schattingen.

ClickUp Reporting Tools en Dashboards bieden teams inzicht in Agile statistieken zoals geschatte nauwkeurigheid, waardoor ze hun abonnement kunnen verfijnen. Door prestaties uit het verleden te bekijken, kunnen je teams hun schattingen voor toekomstige Sprints continu verbeteren en aanpassen.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ClickUp-Brain.jpg

/$$img/

Krijg onmiddellijk inzicht en word minder afgeleid door ClickUp Brain te gebruiken om gegevens te doorzoeken in alle dashboards van uw werkruimte

👀 Ook lezen: Optimaliseer uw werkstroom met Agile tijdsregistratie Beste praktijken voor het gebruik van aanwijspoken

Pointing Poker is een van de meest effectieve hulpmiddelen voor Agile capaciteit abonnement . Het is net als elke andere vaardigheid - eenvoudig om mee te beginnen, maar vereist zorgvuldigheid om het onder de knie te krijgen.

Met deze vijf best practices kun je iedereen in je team erbij betrekken en beginnen met schatten als professionals.

Vergeet klokkijken: Wanneer je in Agile duikt, trap dan niet in de valkuil om alles in uren te vertalen. Story points gaan over de grootte van het werk op basis van complexiteit en het begrip van het team, niet alleen over de tijd die het zou kunnen kosten

Wanneer je in Agile duikt, trap dan niet in de valkuil om alles in uren te vertalen. Story points gaan over de grootte van het werk op basis van complexiteit en het begrip van het team, niet alleen over de tijd die het zou kunnen kosten Spreek, volg niet alleen: Het is makkelijk om mee te gaan in de gedachten van anderen tijdens een Pointing Poker sessie, maar pas op voor groepsdenken. Moedig elk lid van het team aan om hun weergave te geven en hun schattingen te verdedigen. Dit voorkomt dat je sessies een echokamer worden

Het is makkelijk om mee te gaan in de gedachten van anderen tijdens een Pointing Poker sessie, maar pas op voor groepsdenken. Moedig elk lid van het team aan om hun weergave te geven en hun schattingen te verdedigen. Dit voorkomt dat je sessies een echokamer worden Houd het simpel: Houd het bij een standaard serie kaarten, zoals Fibonacci, deT-shirt maatmethodeof een efficiënt hulpmiddel zoals ClickUp. Consistentie is hier de sleutel. Het toevoegen van te veel aangepaste kaarten kan leiden tot verwarring en misbruik, wat iedereen alleen maar vertraagt

Houd het bij een standaard serie kaarten, zoals Fibonacci, deT-shirt maatmethodeof een efficiënt hulpmiddel zoals ClickUp. Consistentie is hier de sleutel. Het toevoegen van te veel aangepaste kaarten kan leiden tot verwarring en misbruik, wat iedereen alleen maar vertraagt Alle hens aan dek: Zet mensen niet aan de kant omdat ze nieuw of minder ervaren zijn. Je zou cruciale inzichten kunnen missen, en hey, het gaat om team effort

Zet mensen niet aan de kant omdat ze nieuw of minder ervaren zijn. Je zou cruciale inzichten kunnen missen, en hey, het gaat om team effort Waak voor escalatie: Het is normaal dat de waarde van vergelijkbare Taken geleidelijk toeneemt. Vergelijk nieuwe taken regelmatig met oudere taken om er zeker van te zijn dat ze echt een hogere schatting nodig hebben

Raffineer uw Agile planningsproces met Pointing Poker en ClickUp

Pointing Poker is een leuke en interactieve gametechniek voor effectieve projectplanning. Het creëert een omgeving waarin de inbreng van elk lid van het team waardevol is en bijdraagt aan goed afgeronde schattingen van taken.

Om de voordelen van Pointing Poker te versterken, kunt u ClickUp's functies zoals Taakbeheer, Formulieren, Commentaar, Documenten en Dashboards op verschillende manieren gebruiken als krachtige katalysatoren. Ze maken het proces niet alleen soepeler, maar zorgen er ook voor dat het effectieve resultaten oplevert.

Klaar om de abonnementen en voortgang van uw team te optimaliseren? Aanmelden bij ClickUp vandaag nog!