Top 10 Gratis Google Spreadsheets Dashboard Sjablonen

Verschillende aspecten van een project werken samen om het soepel te laten werken.

Maar zonder een eenduidig project dashboard dat je een uitgebreid en geconsolideerd overzicht geeft van de gezondheid en status van je project, moet je lange rapporten en datasheets doorzeven om sleutelinzichten te krijgen.

Dat is waar een dashboard sjabloon van Google Spreadsheets van pas komt. Het bespaart je de moeite om het dashboard voor projectmanagement helemaal opnieuw in te stellen. In plaats daarvan kun je je informatie inpluggen en meteen aan de slag gaan.

Google Spreadsheets dashboards stroomlijnen de analyse en rapportage van gegevens door belangrijke informatie weer te geven in grafieken, tabellen, tabellen, enz.

In dit artikel bespreken we de beste Google Spreadsheets dashboardsjablonen en bieden we alternatieven die de productiviteit van je team verder zullen verhogen.

Wat maakt een goed Google Spreadsheets dashboard sjabloon?

Google Spreadsheets dashboard sjablonen helpen je bij het organiseren en visualiseren van gegevens met behulp van elementen zoals cirkeldiagrammen en grafieken, waardoor het eenvoudig wordt om sleutelcijfers in één oogopslag te interpreteren.

Een sjabloon voor de tijdlijn van marketing voor gebeurtenissen kan je bijvoorbeeld helpen om alle campagnes netjes te beheren vanuit één ruimte. Je kunt zelfs gegevens ophalen uit spreadsheets en databronnen van derden, zoals Google Analytics, Salesforce, GitHub, enzovoort, om grafieken, tabellen en grafieken te maken.

Het beste deel is dat deze aanpasbare dashboardsjablonen worden gebruikt voor verschillende use cases om de gezondheid en voortgang van projecten te communiceren aan de belangrijkste belanghebbenden.

Een Google Spreadsheets dashboard sjabloon moet het volgende bieden:

Duidelijkheid: De sjabloon moet gegevens duidelijk presenteren met grafieken, tabellen en andere visuele elementen en belangrijke informatie markeren zonder rommel

De sjabloon moet gegevens duidelijk presenteren met grafieken, tabellen en andere visuele elementen en belangrijke informatie markeren zonder rommel Aanpassing: Gebruikers moeten in staat zijn om deGoogle Spreadsheets dashboard aan te passen aan hun specifieke behoeften, inclusief het aanpassen van lay-outs, kleuren en databronnen

Gebruikers moeten in staat zijn om deGoogle Spreadsheets dashboard aan te passen aan hun specifieke behoeften, inclusief het aanpassen van lay-outs, kleuren en databronnen Interactiviteit: Functies zoals vervolgkeuzemenu's of schuifbalken vergroten de betrokkenheid van de gebruiker, waardoor gegevens dynamisch kunnen worden verkend

Functies zoals vervolgkeuzemenu's of schuifbalken vergroten de betrokkenheid van de gebruiker, waardoor gegevens dynamisch kunnen worden verkend Automatisering: de mogelijkheid om gegevens automatisch bij te werken zorgt ervoor dat gebruikers altijd over de meest recente informatie beschikken

de mogelijkheid om gegevens automatisch bij te werken zorgt ervoor dat gebruikers altijd over de meest recente informatie beschikken Gebruiksgemak: Een eenvoudige interface met intuïtieve navigatie helpt alle Teams binnen uw organisatie om gegevens efficiënt te beheren en analyseren

Gratis Google Spreadsheets Dashboard Sjablonen

Hoewel Google Spreadsheets verschillende dashboard sjablonen heeft, hebben we een lijst samengesteld met vijf gratis Google Spreadsheets sjablonen die beschikbaar zijn op het internet.

1. Website Verkeersrapport Sjabloon Voor Google Spreadsheets door Coëfficiënt

via Coëfficiënt De Sjabloon voor websiteverkeerrapport voor Google Spreadsheets door Coëfficiënt maakt verbinding met je Google Analytics account en haalt automatisch gegevens op, waardoor je een uitgebreid overzicht krijgt van de prestaties van je website.

U kunt het gedrag van het publiek analyseren, kanalen voor het verkrijgen van verkeer onderzoeken, uw populairste pagina's identificeren en nog veel meer - alles op één plek.

Het sjabloon geeft ook een overzicht van essentiële Google Analytics statistieken, zodat u targets kunt instellen en gegevensgestuurde beslissingen kunt nemen.

Dit Google Spreadsheets dashboard sjabloon is een waardevol hulpmiddel voor uw website analyse omdat het:

Real-time visualisatie van websiteprestaties biedt, waarbij gegevens worden geconsolideerd voor eenvoudige toegang

Een diepgaande analyse van verkeersbronnen en gebruikersbetrokkenheid mogelijk maakt

Rapportage vereenvoudigt met geautomatiseerde gegevensextractie, waardoor tijd wordt bespaard en fouten worden verminderd

2. Attrusie analyse spreadsheet dashboard sjabloon by Template.net

via Sjabloon.net Strategieën om werknemers te behouden gaan niet alleen over het behouden van mensen; ze gaan ook over het tevreden houden van je werknemers. 😁

De Attrusie Analyse Google Sheet Dashboard Sjabloon door Template.net hiermee kun je moeiteloos trends in verloop visualiseren en bijhouden.

Met een analytisch dashboard als dit kunnen besluitvormers inzicht krijgen in de plaatsing van talent op elke afdeling binnen de organisatie.

HR Teams kunnen dit Google Spreadsheets sjabloon gebruiken om trends in het personeelsverloop te visualiseren en de sleutelfactoren die het verloop beïnvloeden te identificeren, waarmee de basis wordt gelegd voor strategieën voor het werven en behouden van talent.

3. Meervoudig Project Dashboard Sjabloon van Template.net

via Sjabloon.net Als projectmanager ben je verantwoordelijk voor het succes van meerdere projecten.

De Dashboard sjabloon voor meerdere projecten door Template.net is een eenvoudig te gebruiken sjabloon voor de tijdlijn van een project waarmee je al je projecten op één plek kunt bijhouden.

Wanneer je projectgegevens invoert in het blad, geeft het gedetailleerde inzichten in alle aspecten van je project, van risicobeoordeling tot budgettering. Met problemen bijhouden, bewaken en middelen toewijzen, helpt deze sjabloon holistisch projectmanagement en strategische besluitvorming. Google Spreadsheets sjablonen voor projectmanagement kunnen worden aangepast aan de behoeften van de organisatie en geven een eenduidig overzicht van statistieken, afhankelijkheid, taken en mijlpalen van projecten.

4. FTE Berekening Dashboard Sjabloon by Template.net

Bekijk uw werk op meerdere manieren, van lijsten en Kanban-borden tot Gantt grafieken en meer met ClickUp Views

Deze projectmanagement dashboard hiermee kunt u de volledige projectpijplijn weergeven op een gecentraliseerde locatie. Beschouw het als je alles-in-één oplossing om projecten efficiënt te abonneren en mislukkingen te voorkomen.

💡Pro Tip: Gebruik ClickUp Documenten om roadmaps, wiki's, kennisbanken en meer voor projecten te maken. Werk in realtime samen met uw team en zet ideeën om in uitvoerbare taken om documenten te verbinden met uw werkstromen.

2. ClickUp Analytics Rapport Sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-401.png ClickUp's sjabloon voor analyserapporten https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6104008&department=operations Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Het beheren en begrijpen van analytics kan soms voelen als het geblinddoekt oplossen van een Rubik's Cube. Het sjabloon voor analyserapporten van ClickUp vereenvoudigt het proces en helpt u een licht te schijnen op uw gegevens.

Met dit sjabloon kunt u:

Complexe gegevens visualiseren: Complexe gegevenssets omzetten in strakke grafieken en grafieken die in één oogopslag een verhaal vertellen

Complexe gegevenssets omzetten in strakke grafieken en grafieken die in één oogopslag een verhaal vertellen KPI's bijhouden: Bewaak de statistieken die er het meest toe doen om slimmere zakelijke beslissingen te nemen, zoals kosten per acquisitie, doorklikratio, soorten sessies, enz.

Bewaak de statistieken die er het meest toe doen om slimmere zakelijke beslissingen te nemen, zoals kosten per acquisitie, doorklikratio, soorten sessies, enz. Trends en patronen ontdekken: Ontdek inzichten uit uw gegevens die leiden tot uitvoerbare strategieën en groeikansen ClickUp Dashboards helpt u complexe gegevenssets gemakkelijk te begrijpen via grafieken, diagrammen en andere visualisatiehulpmiddelen.

Krijg een overzicht op hoog niveau van uw volledige werkstroom met ClickUp Dashboards

Afhankelijk van uw doelen kunt u het aanpassen om de prestaties van marketinginitiatieven te visualiseren, verkoopgegevens bij te houden met aangepaste berekeningen, trends in klantbetrokkenheid over segmenten heen te volgen en inzicht te krijgen in de Sprint voor agile projecten.

💡Pro Tip: Begint u net met het maken van dashboards? Gebruik deze voorbeelden van dashboards om er een voor uw project te bouwen en sleutelinzichten snel en duidelijk te communiceren.

3. ClickUp sjabloon voor digitaal marketingrapport

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/Digital-Marketing-Report-Template.jpg Sjabloon voor digitaal marketingrapport https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6110624&department=marketing Dit sjabloon downloaden /$$$cta/ ClickUp's sjabloon voor digitale marketingrapporten maakt het bijhouden van campagnes zo gemakkelijk als taart - geen bakvaardigheden vereist. 🍰

Dit sjabloon voor marketinganalyse is ontworpen om u te helpen bij het bewaken en analyseren van uw marketingstrategieën en -inspanningen, zodat u uw doelen nooit uit het oog verliest.

Dit is hoe het proces wordt vereenvoudigd:

Gecentraliseerde hub voor gegevens: Visualiseer de prestaties van verschillende kanalen met realtime updates van belangrijke sleutelprestatie-indicatoren

Visualiseer de prestaties van verschillende kanalen met realtime updates van belangrijke sleutelprestatie-indicatoren Aanpasbare weergaven: Pas uw marketingdashboard aan uw werkstroom aan via de weergaven Lijst, Board of Kalender

Pas uw marketingdashboard aan uw werkstroom aan via de weergaven Lijst, Board of Kalender Realtime samenwerking: Deel inzichten en updates met uw team en de leiding, neem feedback en corrigeer strategieën

💡Pro Tip: ClickUp Brein , de ingebouwde ClickUp AI assistent, helpt bij het maken van gedetailleerde enquêtes voor marktonderzoek en analyse van het klantsentiment. De AI-schrijftool kan documenten, onderzoeksresultaten en lange threads van e-mails samenvatten om concrete gegevenspunten te geven voor nauwkeurige rapportage.

Aantekeningen bewerken met ClickUp Brain, complexe ideeën uitleggen of vereenvoudigen, samenvatten en nog veel meer

4. ClickUp IT Stappenplan sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/ClickUp-IT-Roadmap-Gantt-Chart-Template.png ClickUp IT Roadmap Sjabloon https://app.clickup.com/signup?template=t-200555626&department=it Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Voor projectmanagers kan het navigeren door de wereld van IT-projecten aanvoelen als het sturen van een schip door stormachtige zeeën. ClickUp's IT-roadmapsjabloon is uw betrouwbare kompas dat u naar strategisch succes leidt.

Met dit sjabloon kunt u:

Uw koers grafieken: Uw IT-initiatieven voor de lange termijn schetsen, van migraties naar de cloud tot upgrades van de veiligheid, en ervoor zorgen dat elk project aansluit bij de doelen van uw organisatie

Uw IT-initiatieven voor de lange termijn schetsen, van migraties naar de cloud tot upgrades van de veiligheid, en ervoor zorgen dat elk project aansluit bij de doelen van uw organisatie De voortgang visualiseren: Gebruik aangepaste weergaven zoals 'Project Lobby' en 'Team Bandbreedte' om de voortgang van uw projecten te bewaken

Gebruik aangepaste weergaven zoals 'Project Lobby' en 'Team Bandbreedte' om de voortgang van uw projecten te bewaken Blijf op schema: Stel traceerbare doelen, deadlines en mijlpalen in om uw projecten op schema te houden

Stel traceerbare doelen, deadlines en mijlpalen in om uw projecten op schema te houden Taken automatiseren: GebruikClickUp Automatiseringen om regelgebaseerde triggers voor routineactiviteiten te maken, zoals het verzenden van notificaties wanneer de status van een taak verandert en herinneringen voor het maken van voortgangsrapporten

Automatiseer routinetaken eenvoudig met vooraf gebouwde automatisering of pas ze aan je behoeften aan

💡Pro Tip: Maak een taak dashboard om een 360-graden weergave te krijgen van de voortgang van de Taak in de ontwikkelings-, test- en integratiefase. Gebruik het om afhankelijkheid in kaart te brengen, vertragingen te identificeren en ervoor te zorgen dat projecten soepel en op tijd verlopen.

5. ClickUp Marketing Rapport Sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/06/image-306.png ClickUp Marketing Rapport Sjabloon https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6103968&department=marketing Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Marketeers gebruiken ClickUp's sjabloon voor marketingrapporten om KPI's, campagneprestatiecijfers, websiteanalyse en conversiecijfers bij te houden en te zorgen voor afstemming tussen strategie en uitvoering.

Dit is hoe marketingteams dit sjabloon gebruiken:

Voortgang bijhouden: Maak taken met aangepaste statussen om de voortgang van elke marketingactiviteit bij te houden

Maak taken met aangepaste statussen om de voortgang van elke marketingactiviteit bij te houden Analyse en presentatie van statistieken: Verzamel al uw campagnemetrics om groeikansen met een hoge toegevoegde waarde te identificeren met dit sjabloon voor marketingdashboards

Verzamel al uw campagnemetrics om groeikansen met een hoge toegevoegde waarde te identificeren met dit sjabloon voor marketingdashboards Projectmanagement: Wijs taken toe aan teamleden, stel tijdlijnen op, stel herinneringen in voor deadlines en voeg prioriteitsniveaus en afhankelijkheden toe voor elke campagne

Rapportage moeiteloos en inzichtelijk maken met ClickUp

Dashboardsjablonen van Google Spreadsheets maken rapportage en gegevensgestuurde besluitvorming in een paar eenvoudige stappen mogelijk. Het is echter moeilijk om een Google Spreadsheets sjabloon te vinden die aan al uw behoeften en voorkeuren voldoet, en het aanpassen van deze sjablonen is nog moeilijker.

Met een uitgebreide sjablonengalerij met kant-en-klare, gratis en volledig aanpasbare dashboardsjablonen in ClickUp kunt u uw zakelijke rapportage en analyses verbeteren.

Naast het maken van een dynamisch dashboard met een eenduidig overzicht van de belangrijkste statistieken, kunt u ClickUp Docs gebruiken om samen met uw team rapporten te maken en ClickUp Brain vragen om het schrijven van rapporten te automatiseren.

Met aanpasbare weergaven kunt u taken met deadlines, toegewezen personen, afhankelijkheid en prioriteit zien op een kalender of een Kanban-bord voor meer zichtbaarheid in de voortgang. Of u nu projecten wilt beheren, marketingcampagnes wilt bijhouden of sleutelcijfers voor marketing wilt meten, ClickUp zal u helpen slagen.

Om te beginnen, vandaag nog gratis inschrijven op ClickUp .