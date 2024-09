Free sjablonen voor analyse van het krachtenveld voor betere beslissingen

Beslissingen nemen - vooral als groep - kan lastig, zo niet rommelig, zijn. Groepsdenken, cognitieve vooroordelen en emoties kunnen van een eenvoudig proces een ingewikkeld, subjectief mijnenveld maken.

Daarom zweren de meeste organisaties bij 'datagestuurde' besluitvorming. Maar wat als je niet genoeg gegevens hebt of als de beschikbare gegevens tegenstrijdig zijn? Dan maak je gebruik van objectieve kaders voor besluitvorming zoals het Krachtveldanalyse-kader.

Dit raamwerk is afgeleid van het concept van een krachtveld in de natuurkunde en helpt je de drijvende en beperkende krachten (velden) te identificeren die een uitkomst beïnvloeden.

Stel dat je een product gaat lanceren. Hier kan de drijvende kracht een grote vraag zijn. En de beperkende kracht een concurrerende markt.

Dus nu moet je beide krachten in evenwicht brengen en strategieën ontwikkelen om obstakels te overwinnen.

Klinkt dat ingewikkeld?

Maak je geen zorgen, want we hebben zes gratis sjablonen voor krachtenveldanalyse die het raamwerk van de krachtenveldanalyse uitsplitsen om je te helpen de broodnodige objectiviteit aan je besluitvormingsprocessen toe te voegen.

Wat zijn sjablonen voor krachtenveldanalyse?

Sjablonen voor krachtenveldanalyse zijn visuele hulpmiddelen die u helpen bij het identificeren en evalueren van de concurrerende krachten die een beslissing of project beïnvloeden. Ze kunnen u helpen om complexe situaties op een gestructureerde manier te benaderen, zodat u objectieve strategieën kunt ontwikkelen om potentiële uitdagingen aan te gaan en uw einddoel te bereiken.

Het sjabloon voor krachtenveldanalyse draait om twee hoofdcomponenten:

Drijvende krachten: Factoren die verandering bevorderen of aanmoedigen

Factoren die verandering bevorderen of aanmoedigen Beperkende krachten: Factoren die verandering tegenwerken of belemmeren

Afhankelijk van het sjabloon dat u gebruikt, wordt u gevraagd in een aantal stappen de verschillende krachten op een rij te zetten en hun invloed op het eindresultaat te evalueren. Vervolgens beoordeelt u of de drijvende krachten zwaarder wegen dan de beperkende krachten. Als dat zo is, is uw beslissing duidelijk.

Als de beperkende krachten echter belangrijker zijn, moet u extra stappen ondernemen om hun impact te compenseren. Dit kan betekenen dat u strategieën ontwikkelt om de beperkende krachten te verzwakken of de drijvende krachten te versterken.

Als je de beperkende krachten niet effectief kunt aanpakken, stel de beslissing dan uit tot de omstandigheden gunstiger zijn.

💡Pro Tip: Gebruik ClickUp Brein , de ingebouwde genAI-engine van ClickUp, om uw bevindingen te analyseren of zelfs hypotheses te maken over de uitkomst van situaties. Dit is een geweldige manier om de onderliggende dynamiek tussen verschillende krachten te begrijpen.

Wat maakt een sjabloon voor een goede krachtenveldanalyse?

Een beslissing nemen is al ingewikkeld genoeg. Uw sjabloon voor krachtenveldanalyse moet het werk vereenvoudigen, niet ingewikkelder maken.

Hier zijn enkele factoren om te overwegen bij het kiezen van een sjabloon voor krachtenveldanalyse:

Gedefinieerde secties: Zoek sjablonen met een belangrijk deel over zowel drijvende als remmende krachten

Zoek sjablonen met een belangrijk deel over zowel drijvende als remmende krachten Formattering : Kies een sjabloon met opties zoals beoordelingsschalen of kleurcodes zodat u de impact van elke kracht nauwkeurig kunt visualiseren

: Kies een sjabloon met opties zoals beoordelingsschalen of kleurcodes zodat u de impact van elke kracht nauwkeurig kunt visualiseren Samenwerking: Als de sjabloon wordt gebruikt in een team instelling, overweeg dan functies die de groepscommunicatie vergemakkelijken

Als de sjabloon wordt gebruikt in een team instelling, overweeg dan functies die de groepscommunicatie vergemakkelijken Versiebeheer: Een sjabloon met functies voor versiebeheer, zoals documentgeschiedenis, kan u helpen analyseren hoe een beslissing in de loop van de tijd is geëvolueerd

Een sjabloon met functies voor versiebeheer, zoals documentgeschiedenis, kan u helpen analyseren hoe een beslissing in de loop van de tijd is geëvolueerd Aanpasbaarheid: Het sjabloon moet geschikt zijn voor verschillendeverschillende besluitvormingsstijlen en scenario's, van eenmalige beslissingen tot complexe, iteratieve projecten

Kies ten slotte een sjabloon dat emotioneel geladen taalgebruik vermijdt, feiten prioriteit geeft en numerieke beoordelingssystemen heeft om kritisch denken te bevorderen en vooroordelen te vermijden.

6 Free sjablonen voor analyse van het krachtenveld

Nu we hebben gezien wat een goed sjabloon voor krachtenveldanalyse is, gaan we een aantal gratis sjablonen bekijken. We zullen zien hoe elk voorbeeld je kan helpen om de krachten die een resultaat beïnvloeden beter te begrijpen, zodat je weloverwogen beslissingen kunt nemen.

1. ClickUp Krachtveld diagram sjabloon

Een van de iets geavanceerdere sjablonen van ClickUp, de ClickUp Krachtveld diagram sjabloon, Helpt u bij het identificeren van de tegengestelde krachten die een uitkomst beïnvloeden en de mogelijke afwegingen tussen verschillende uitkomsten.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-674.png Contrasteer de tegengestelde krachten die uw beslissing beïnvloeden met het ClickUp Force Field Diagram Sjabloon https://app.clickup.com/signup?template=t-222004212&department=engineering-product&\_gl=1\*1ybnnjl*\_gcl_aw*R0NMLjE3MjUzNzM4MTguQ2p3S0NBanc1OXEyQmhCT0Vpd0FLYzBpallHSUV0S2FMOU95cFd2N3AwLXNPbFdHdlRZRDBGQVZlcDBsaFcxVmk4aG9mWUhoa1Vuekhob0NDXzBRQXZEX0J3RQ..\*\_gcl\_au\*MTk1NDg1NDk5LjE3MjYwODE4MTk . Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Dit sjabloon is gebouwd op ClickUp Whiteboards krijgt u veel flexibiliteit om de verschillende krachten te visualiseren, van het coderen van impactniveaus in kleur tot het instellen van beoordelingsschalen op basis van nummers of zelfs emoji's. 🤩

Het sjabloon gebruikt een proces in vier stappen om u te helpen bij uw beslissing:

Identificeer het probleem Maak een lijst van de drijvende en beperkende krachten (of, met andere woorden, de voor- en nadelen van verschillende beslissingen) Een numerieke waarde van één tot tien toekennen om de kans op succes van elke uitkomst te meten Analyseer je bevindingen en neem je uiteindelijke beslissing

En voila, je hebt een objectieve beslissing genomen waarbij je alle kanten en uitkomsten hebt bekeken.

Dit sjabloon downloaden

2. ClickUp sjabloon voor analyse van de oorzaak

Een iets andere kijk op de voorbeelden van Force Field Analysis, de ClickUp sjabloon voor Analyse van de Onderliggende Oorzaak helpt u te beslissen door alle stappen te overwegen die leiden tot het uiteindelijke resultaat.

En hoe doe je dit? Door opeenvolgende 'waarom'-vragen te gebruiken totdat je bij de oorspronkelijke oorzaak van een probleem komt.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-675.png Ga terug naar het oorspronkelijke incident dat resulteerde in uw huidige resultaat door gebruik te maken van het ClickUp Root Cause Analysis sjabloon https://app.clickup.com/signup?sjabloon=t-216177975&department=overig&\_gl=1\*19jd2eo\*\_gcl_aw\*R0NMLjE3MjUzNzM4MTguQ2p3S0NBanc1OXEyQmhCT0Vpd0FLYzBpallHSUV0S2FMOU95cFd2N3AwLXNPbFdHdlRZRDBGQVZlcDBsaFcxVmk4aG9mWUhoa1Vuekhob0NDXzBRQXZEX0J3RQ..\*\_gcl\_au\*MTk1NDg1NDk5LjE3MjYwODE4MTk . Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Dit sjabloon is ontworpen om je te helpen hoofdoorzaakanalyse te benaderen op dezelfde manier als elk ander project - met taken, statussen, aangepaste velden en voortgangstrackers.

En het voordeel hiervan is dat u niet alleen uw beslissing neemt, maar ook uw actiekader in het besluitvormingsproces inbouwt.

Met dit sjabloon kun je:

Gegevens uit verschillende databronnen verzamelen

De gegevens visualiseren en analyseren

Oorzaken vaststellen en corrigerende abonnementen opstellen

Dit sjabloon downloaden

Ook lezen: Samenvatting boek: Snel en langzaam denken

3. ClickUp IT sjabloon voor Analyse van de Onderliggende Oorzaak

De ClickUp IT sjabloon voor analyse van de oorzaak is een geweldig hulpmiddel voor software- en IT-managementteams. Door historische patronen te traceren en onderliggende oorzaken te identificeren, helpt dit sjabloon teams proactief problemen aan te pakken, processen te verbeteren en toekomstige storingen te voorkomen.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-676.png Houd de status en hoofdoorzaak van al uw bugs en problemen bij met het ClickUp IT Root Cause Analysis-sjabloon https://app.clickup.com/signup?sjabloon=t-200542296&department=it&\_gl=1*6i3sis*\_gcl_aw\*R0NMLjE3MjUzNzM4MTguQ2p3S0NBanc1OXEyQmhCT0Vpd0FLYzBpallHSUV0S2FMOU95cFd2N3AwLXNPbFdHdlRZRDBGQVZlcDBsaFcxVmk4aG9mWUhoa1Vuekhob0NDXzBRQXZEX0J3Q..\*\_gcl\_au\*MTk1NDg1NDk5LjE3MjYwODE4MTk . Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Deze sjabloon voor oorzakenanalyse bestaat uit twee delen:

Een website probleem formulier waar je een bepaald team laat weten wat het probleem is en wanneer het zich heeft voorgedaan Een project tracker waar de verantwoordelijke persoon of het team het probleem analyseert (en het 'waarom' achter de hoofdoorzaak) om een oplossing te vinden

Dit is hoe je dit sjabloon kunt gebruiken:

Bepaal het probleem: Begin met het duidelijk formuleren van het probleem. Denk aan vragen als 'Wat is het probleem?' en 'Hoe beïnvloedt het het totale systeem?

Begin met het duidelijk formuleren van het probleem. Denk aan vragen als 'Wat is het probleem?' en 'Hoe beïnvloedt het het totale systeem? Verzamel relevante gegevens: Nadat u het probleem hebt geïdentificeerd, verzamelt u alle relevante gegevens. Hieronder vallen systeemlogs, prestatiecijfers en alle andere informatie die kan helpen om de hoofdoorzaak te achterhalen

Nadat u het probleem hebt geïdentificeerd, verzamelt u alle relevante gegevens. Hieronder vallen systeemlogs, prestatiecijfers en alle andere informatie die kan helpen om de hoofdoorzaak te achterhalen **Analyseer de verzamelde gegevens om de hoofdoorzaak te achterhalen. Zoek naar patronen of onderliggende problemen die kunnen bijdragen aan het probleem

Maak een actieplan: Als de hoofdoorzaak is geïdentificeerd, ontwikkel dan een abonnement om deze aan te pakken. Dit omvat het creëren van taken en deze toewijzen aan de juiste leden van het team

Dit sjabloon downloaden

💡Pro Tip: Doe een hypothetische oorzakenanalyse om erachter te komen welke situaties kunnen leiden tot het gewenste resultaat. Dit kan uw klankbord zijn wanneer u de veranderkrachten opsomt tijdens uw krachtenveldanalyse. 🔍

4. ClickUp beslissingsboom sjabloon

Een sjabloon op basis van whiteboards, de ClickUp Beslisboomsjabloon Hiermee kunnen teams rekening houden met verschillende scenario's en hoe de uitkomst voor elk scenario verschilt. Door elke factor en de daaruit voortvloeiende resultaten beknopt uit te splitsen, helpt het vooroordelen te verminderen.

Deze sjabloon voor besluitvorming is vooral nuttig als er meerdere factoren zijn om te overwegen en verschillende mogelijke paden om te volgen.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-677.png Ontdek hoe verschillende factoren tot verschillende uitkomsten leiden met het sjabloon ClickUp Beslisboom https://app.clickup.com/signup?sjabloon=kkmvq-6292510&department=other&\_gl=1\*2n5l9p\*\_gcl_aw\*R0NMLjE3MjUzNzM4MTguQ2p3S0NBanc1OXEyQmhCT0Vpd0FLYzBpallHSUV0S2FMOU95cFd2N3AwLXNPbFdHdlRZRDBGQVZlcDBsaFcxVmk4aG9mWUhoa1Vuekhob0NDXzBRQXZEX0J3Q..\*\_gcl\_au\*MTk1NDg1NDk5LjE3MjYwODE4MTk . Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

De besluitvormingsproces (of boom) heeft drie hoofdcomponenten:

Reflectie : Waarbij je de voor- en nadelen (tegengestelde krachten) voor elke beslissing overweegt

: Waarbij je de voor- en nadelen (tegengestelde krachten) voor elke beslissing overweegt Beslissing : De meerdere mogelijke manieren waarop je kunt besluiten om verder te gaan op basis van je reflectie

: De meerdere mogelijke manieren waarop je kunt besluiten om verder te gaan op basis van je reflectie Uitkomst/gevolgen: Het eindresultaat voor elke beslissing - zowel goed als slecht

Je kunt deze componenten samen met verbindingslijnen gebruiken om je beslisboom op te bouwen, zo gedetailleerd als je zelf wilt.

Dit sjabloon downloaden

💡Pro Tip: Maak gebruik van ClickUp chatten (de ingebouwde interne messaging tool) om een speciale groepschat te maken voor uw Whiteboard. Dit maakt asynchrone discussies mogelijk, houdt iedereen op dezelfde pagina en bevordert naadloos teamwork.

5. ClickUp Beslismakingsraamwerk documentsjabloon

Werk je liever in een document dan op een whiteboard of visueel canvas? Dan is de ClickUp Beslismakingsraamwerk documentsjabloon is de juiste voor u.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-678.png Neem alles op van mogelijke uitkomsten en uw actieplan met behulp van het ClickUp sjabloon voor een document over het besluitvormingskader https://app.clickup.com/signup?sjabloon=kkmvq-6060368&department=operations&\_gl=1\*ep67yt\*gcl_aw\*R0NMLjE3MjUzNzM4MTguQ2p3S0NBanc1OXEyQmhCT0Vpd0FLYzBpallHSUV0S2FMOU95cFd2N3AwLXNPbFdHdlRZRDBGQVZlcDBsaFcxVmk4aG9mWUhoa1Vuekhob0NDXzBRQXZEX0J3Q..\*\_gcl\_au\*MTk1NDg1NDk5LjE3MjYwODE4MTk . Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Omdat dit is ingebouwd in ClickUp Documenten hebt u het extra voordeel dat u zo gedetailleerd mogelijk kunt zijn, en zelfs geneste pagina's kunt maken voor elke kracht of uitkomst.

Dit detailniveau is vooral handig bij complexe beslissingen waarbij meerdere krachten een rol spelen.

Het document is verdeeld in twee secties:

Beslissingseffect: Waar je de basisdetails vermeldt zoals voortgang, belang, enbelanghebbenden van het project *Besluitvormend abonnement: Hier ga je de diepte in en neem je een beslissing aan de hand van ondersteunende gegevens, mogelijke uitkomstscenario's en andere gerelateerde context

Kortom, dit sjabloon (met veel content) kan je denkproces sturen zodat je alle aspecten in overweging neemt voordat je een beslissing neemt over je definitieve abonnement.

Dit sjabloon downloaden

ClickUp sjablonen zijn geweldig voor complexe herhalende Taken.

Knight Campbell, CEO bij Cairn Leadership Strategies, LLC

Ook lezen: 10 Gratis sjablonen voor de 5 krachten van Porter

6. Krachtveld analyse sjabloon voor dia's by SlideModel

Als je een solopreneur bent die een snel sjabloon nodig heeft om te brainstormen over tegengestelde krachten of als je de voorkeur geeft aan het goede, oude analoge schrijfsysteem, dan moet je eens kijken naar het Sjabloon voor analyse van het krachtenveld door SlideModel .

via DiaModel Deze twee-in-één presentatie-plus-printbare grafiek met krachtenveldanalyse kan je helpen om de voor- en nadelen van elke beslissing te visualiseren. Het eenvoudige format maakt het een geweldig hulpmiddel om de uitkomst van snelle, eenmalige beslissingen te bespreken.

Het is bijzonder geschikt voor leerlingen die hun kritisch denkvermogen willen ontwikkelen door bewijsmateriaal af te wegen en meerdere perspectieven te overwegen via een diagram met een krachtenveldanalyse.

Ook lezen: 6 Beste software voor probleemoplossing in 2024

Sneller slimmere beslissingen nemen met ClickUp

Als je op zoek bent naar een eenvoudige maar zeer schaalbare oplossing om je besluitvormingsprocessen te ondersteunen terwijl je samenwerkt met verschillende teamleden, dan raden we je een projectmanagement tool zoals ClickUp aan.

Het heeft niet alleen verschillende ingebouwde communicatietools, zoals realtime chat, whiteboards en videoclips, maar helpt u ook bij het operationele aspect van het besluitvormingsproces met oplossingen voor documentbeheer en projectmanagement.

Bovendien kunnen de meer dan 1000 gratis sjablonen en ClickUp Brain u helpen uw besluitvormingsproces te versnellen door betrouwbare kaders in te stellen en in uw gegevens en aantekeningen te graven om patronen te vinden. Aanmelden bij ClickUp gratis, en zie zelf hoe het besluitvorming onbevooroordeeld en objectief maakt.