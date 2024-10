Hoe je een kantoor voor projectmanagement instelt

Wist je dat NASA een PMO heeft ?

De mislukkingen van de Challenger-, Mars- en Columbia-missies deden NASA een onfeilbare waarheid beseffen: Om te slagen, moesten duizenden dingen goed gaan. Om te falen hoefde er maar één ding fout te gaan._

Dus in 2002 begon NASA over te stappen van een enkele hoofdingenieur naar een PMO-concept voor ondernemingen. De PMO werd formeel opgericht in 2012.

Tegenwoordig houdt het zich bezig met strategie, personeelsontwikkeling, delen van kennis en projectbeoordelingen binnen NASA.

Elke organisatie met cross-functionele teams en projecten heeft baat bij een PMO die toezicht houdt op projectmanagement. Een goed geïmplementeerd projectmanagementkantoor coördineert alle projectelementen effectief, stemt ze af op strategische doelen en verbetert de algehele efficiëntie.

In deze blog delen we de essentie van het opzetten van een PMO - van kernfuncties tot geavanceerde tools voor naadloos projectmanagement. We gaan ook in op voorbeelden uit de praktijk en geven bruikbare inzichten om u te helpen een PMO op te zetten die de projectmanagement capaciteiten van uw organisatie transformeert.

Wat is een Projectmanagementbureau (PMO)?

Een Project Management Office (PMO) binnen een organisatie is een gecentraliseerde afdeling die toezicht houdt op projectmanagementactiviteiten en deze ondersteunt. De primaire rol is het standaardiseren van projectmanagementprocessen, zorgen voor afstemming op de doelen van de organisatie en middelen en begeleiding bieden aan projectteams.

De PMO definieert en onderhoudt standaarden en methodologieën voor projectmanagement, zorgt voor projectconsistentie en houdt prestatiecijfers bij om ervoor te zorgen dat projecten op tijd en binnen het budget worden opgeleverd.

Wat onderscheidt een PMO van traditionele projectmanagement kantoren en praktijken? En waarom een kantoor voor project- of programmamanagement als je al een traditioneel projectmanagement team hebt?

Hier zijn enkele sleutel verschillen tussen PMO's en traditioneel projectmanagement:

Aspect PMO Traditionele PM Strategische afstemming Zorgt ervoor dat alle projecten de strategische doelen van het bedrijf ondersteunen Concentreert zich op het bereiken van projectspecifieke doelen Managet en wijst middelen toe aan verschillende projecten om conflicten te voorkomen, de efficiëntie te verbeteren en de kosten te optimaliseren Prestaties bijhouden Geeft inzicht in de prestaties van alle projecten en biedt een uitgebreide weergave van de gezondheid en resultaten van projecten Prestaties worden meestal per project bijgehouden

Een PMO houdt bijvoorbeeld toezicht op meerdere projecten, zoals de lancering van een nieuw product, IT-upgrades en marktexpansie, en zorgt ervoor dat ze allemaal bijdragen aan de strategische doelen van het bedrijf. Project- en programmamanagers richten zich daarentegen alleen op hun individuele projecten.

Dus waarom is een gestandaardiseerde aanpak belangrijk?

Onderzoekers ontdekten dat minder dan 50% van de projecten hun primaire doel bereiken . Dit wijst op aanzienlijke uitdagingen in projectmanagement, zoals slechte abonnementen, verkeerd beheer van middelen of onvoorziene risico's.

Met een PMO kan het bedrijf een gestandaardiseerde methodologie voor projectmanagement opzetten, projectprestaties binnen het portfolio bijhouden en middelen effectiever toewijzen.

Functies van een PMO

Zoals benadrukt in de Onderzoek naar de staat van projectmanagement verschillende PMO's verschillen in hun aanpak.

Om hun effectiviteit te meten, vertrouwen PMO's op verschillende Key Performance Indicators (KPI's):

Succes van het project: Op tijd geleverd, binnen budget, vergadering met kwaliteitsnormen

Op tijd geleverd, binnen budget, vergadering met kwaliteitsnormen **Efficiënte toewijzing en gebruik van middelen

Risicobeheer: Doeltreffende identificatie, beoordeling en beperking van risico's

Doeltreffende identificatie, beoordeling en beperking van risico's Tevredenheid van belanghebbenden: Voldoen aan de verwachtingen van belanghebbenden en problemen aanpakken

Voldoen aan de verwachtingen van belanghebbenden en problemen aanpakken Afstemming portfolio: Projecten afstemmen op doelen en strategieën van de organisatie

PMO's standaardiseren projectmanagement praktijken, leveren middelen, stemmen projecten af op strategische doelen en faciliteren communicatie tussen teams. Daarom ervaren organisaties die een PMO implementeren vaak betere projectresultaten en grotere afstemming op hun bedrijfsdoelstellingen.

Organisaties kunnen weloverwogen beslissingen nemen over het opzetten of verbeteren van hun PMO mogelijkheden door de sleutel voordelen van PMO's te begrijpen.

Voordelen en uitdagingen van een PMO

Het opzetten van een PMO kan de projectmanagement capaciteiten van uw organisatie aanzienlijk verbeteren. Het is echter een goed idee om de voor- en nadelen af te wegen voordat u beslist of uw organisatie er echt een nodig heeft.

Voordelen van PMO

Laten we beginnen met de positieve punten.

Volgens het Project Management Institute zien organisaties met een Projectmanagementkantoor 92% meer volwassenheid in projectmanagementpraktijken, 33% minder mislukte projecten en een hoger percentage mislukte projecten 15% hoger rendement op investering .

Dit komt door:

Grote standaardisatie en consistentie

Een PMO zorgt voor consistente programmamanagement praktijken in de hele organisatie, wat weer leidt tot verbeterde efficiëntie, minder fouten en betere projectresultaten.

Bijvoorbeeld door PMI-standaarden te gebruiken, Vodafone heeft met succes zijn netwerk vervangen door een volledig beheerd GLAN in 42 vestigingen wereldwijd. Het project werd op tijd en eerder dan het target opgeleverd, waarbij 90% van de sites bij de eerste poging succesvol migreerde.

Verbeterde communicatie en samenwerking

Een PMO fungeert als een centrale hub, bevordert de communicatie en samenwerking om projectmanagers en teams te ondersteunen en te overzien en zorgt voor afstemming op de doelen en doelstellingen van het project.

Na een catastrofale gebeurtenis, British Columbia's MoTI een PMBOK-gebaseerde aanpak om de reparaties te prioriteren en Highway 5, een kritieke handelsroute, in slechts 35 dagen te heropenen. Dit succes kon worden toegeschreven aan duidelijke communicatieprotocollen en samenwerking tussen belanghebbenden.

Optimalisatie van middelen

Een PMO helpt bij het effectief toewijzen van middelen aan projecten en zorgt ervoor dat de juiste mensen op het juiste moment aan de juiste taken worden toegewezen.

Tijdens de COVID-19 pandemie, AstraZeneca gebruik van PMI standaarden om tegelijkertijd klinische proefversies te beheren en de productiecapaciteit op te voeren. Deze efficiënte toewijzing van middelen was cruciaal voor de levering van 1 miljard vaccindoses aan 170 landen in juli 2021.

Verbeterde besluitvorming

Een PMO biedt datagestuurde inzichten voor geïnformeerde besluitvorming. Dit kan leiden tot betere project planning , risicobeperking en succes.

Een gecentraliseerde hub voor productiviteit helpt elke organisatie om nog sneller beter werk te doen.

QubicaAMF, een organisatie in het middensegment van de markt, rapporteerde bijvoorbeeld een aanzienlijke verhoging van de productiviteit nadat ze ClickUp hadden geïmplementeerd om hun teams voor verkoop, projectcoördinatie, offertes, invoer van bestellingen en elektronische productielaboratoria te helpen samenwerken.

Ze ervoeren een 35% minder late leveringen en 60% meer teamwerk. Ze bespaarden ook meer dan 5 uur per week op het zoeken naar informatie met behulp van de functie 'Zoeken', er werd 40% minder tijd besteed aan het genereren van rapporten en de projectorganisatie verbeterde met 80%.

Al met al een sterk punt ten gunste van het hebben van één afdeling die verantwoordelijk is voor projectgerelateerde besluitvorming in de hele organisatie.

Strategische begeleiding

Een PMO kan zorgen voor strategische abonnementen, richting en best practices voor projectmanagement, zodat deze op één lijn liggen met de doelen van de organisatie. Thales België , een toonaangevend bedrijf op het gebied van defensietechnologie, heeft een PMO geïmplementeerd om de levenscyclus van producten te beheren en uitdagingen met betrekking tot hiaten in de interface te overwinnen. Het PMO speelde een cruciale rol om ervoor te zorgen dat projecten de strategische doelstellingen van de organisatie ondersteunden en om de samenwerking tussen teams te bevorderen.

Cultuur van voortdurende verbetering

Een PMO kan een cultuur van voortdurende verbetering bevorderen door het stimuleren van het delen van kennis en het overnemen van best practices.

Het Airbus A380 project, ooit het grootste passagiersvliegtuig ter wereld waarvoor een investering van $30 miljard nodig is werd geconfronteerd met aanzienlijke uitdagingen in de productie- en leveringsprocessen en de coördinatie van het project. Airbus overwon deze obstakels door middel van nauwgezette projectmanagementstrategieën en lanceerde een vliegtuig van wereldklasse dat aan de verwachtingen van de klant voldeed.

Het lijdt dus geen twijfel dat de beslissing om een PMO op te richten het projectmanagementlandschap van een organisatie ten goede kan veranderen. Maar laten we ook eens kijken naar de negatieve kanten.

Nadelen van een PMO

Hoewel een projectmanagementkantoor (PMO) aanzienlijke voordelen kan bieden, is het belangrijk om ook de potentiële problemen in overweging te nemen. Het kan immers niet allemaal van een leien dakje gaan!

Volgens een onderzoek, bijna 15% van alle PMO's binnen vier jaar na instelling opgeheven .

Hier zijn enkele van de meest voorkomende nadelen van een PMO:

Verzet tegen verandering: Nieuwe normen voor projectmanagement kunnen op weerstand stuiten. Het aanpakken van zorgen en duidelijke communicatie zijn cruciaal om deze hindernis te overwinnen

Nieuwe normen voor projectmanagement kunnen op weerstand stuiten. Het aanpakken van zorgen en duidelijke communicatie zijn cruciaal om deze hindernis te overwinnen Initiële kosten en investering in middelen: De instelling van een PMO vereist een initiële investering in personeel, hulpmiddelen en training. De voordelen op lange termijn kunnen echter opwegen tegen de initiële kosten

De instelling van een PMO vereist een initiële investering in personeel, hulpmiddelen en training. De voordelen op lange termijn kunnen echter opwegen tegen de initiële kosten Rolconflicten: Het introduceren van een PMO in een organisatie met bestaande projectmanagement teams kan leiden tot overlappende rollen en verwarring. Het definiëren van rollen en verantwoordelijkheden binnen de PMO helpt deze overlap en conflicten met andere projectmanagers te voorkomen

Het introduceren van een PMO in een organisatie met bestaande projectmanagement teams kan leiden tot overlappende rollen en verwarring. Het definiëren van rollen en verantwoordelijkheden binnen de PMO helpt deze overlap en conflicten met andere projectmanagers te voorkomen Bureaucratie: Een PMO kan bureaucratische lagen introduceren als het niet goed gemanaged wordt. Regelmatige evaluaties en feedbackmechanismen kunnen wendbaarheid en flexibiliteit garanderen

Een PMO kan bureaucratische lagen introduceren als het niet goed gemanaged wordt. Regelmatige evaluaties en feedbackmechanismen kunnen wendbaarheid en flexibiliteit garanderen Succes meten: Het kwantificeren van de voordelen van een PMO kan een uitdaging zijn. Het bijhouden van prestatiecijfers zoals het voltooien van projecten, tijdige levering en het gebruik van middelen kan waardevolle inzichten opleveren

Dus, hoe kunt u de juiste instelling voor projectmanagement voor uw business ? Het aanpakken van deze nadelen met een goed doordacht implementatie abonnement en voortdurende controle van sleutel prestatie indicatoren is essentieel voor het maximaliseren van de voordelen van een PMO.

Uitdagingen

Een PMO creëert robuuste kaders voor projectmanagement die het volgende ondersteunen succesvolle uitvoering van projecten .

Het implementeren en beheren van een PMO gaat echter gepaard met bepaalde uitdagingen, die moeten worden aangepakt om de blijvende effectiviteit en integratie van de PMO binnen de organisatie te garanderen.

Scope creep en overreach : Als een PMO zich ontwikkelt, bestaat het risico dat de oorspronkelijke doelstellingen worden overschreden, waardoor de focus en effectiviteit verwateren

: Als een PMO zich ontwikkelt, bestaat het risico dat de oorspronkelijke doelstellingen worden overschreden, waardoor de focus en effectiviteit verwateren Inconsistente invoering door afdelingen : Ongelijke invoering van PMO-processen op verschillende afdelingen kan leiden tot inconsistenties en standaardisatie-inspanningen ondermijnen, wat leidt tot chaos in plaats van cohesie

: Ongelijke invoering van PMO-processen op verschillende afdelingen kan leiden tot inconsistenties en standaardisatie-inspanningen ondermijnen, wat leidt tot chaos in plaats van cohesie Complexiteit in integratie : Het integreren van uw PMO met bestaande structuren, processen en systemen is niet altijd eenvoudig

: Het integreren van uw PMO met bestaande structuren, processen en systemen is niet altijd eenvoudig Behoud van talent : Mensen zijn het meest kritieke aspect van een PMO. Het succes van een PMO hangt af van het behoud van bekwaam personeel, dus een hoog verloop of moeite met het aantrekken van talent kan de prestaties en stabiliteit beïnvloeden

: Mensen zijn het meest kritieke aspect van een PMO. Het succes van een PMO hangt af van het behoud van bekwaam personeel, dus een hoog verloop of moeite met het aantrekken van talent kan de prestaties en stabiliteit beïnvloeden Verwachtingen managen : Onrealistische verwachtingen van belanghebbenden kunnen leiden tot ontevredenheid als de PMO er niet in slaagt om aan deze verwachtingen te voldoen

: Onrealistische verwachtingen van belanghebbenden kunnen leiden tot ontevredenheid als de PMO er niet in slaagt om aan deze verwachtingen te voldoen Culturele afstemming: Als de PMO-praktijken in strijd zijn met de organisatiecultuur, kan het op weerstand stuiten

Elk van deze problemen kan en moet op een eenvoudige, georganiseerde manier worden aangepakt. Duidelijke communicatie en goed ingestelde verwachtingen zijn de sleutel om ervoor te zorgen dat een PMO erin slaagt om te leveren wat ervan verwacht wordt.

PMO rollen en verantwoordelijkheden

Een PMO coördineert en standaardiseert projectmanagement activiteiten tussen alle portfolio management kantoren binnen de organisatie. Om een PMO effectief te managen, is het essentieel om de verschillende rollen en verantwoordelijkheden binnen het portfolio management team te begrijpen. Dit zijn een overzicht van PMO rollen :

PMO Directeur

De PMO-directeur speelt een cruciale rol in de instelling van de richting en het verzekeren van het succes van de PMO door

De strategische visie voor het PMO in te stellen en af te stemmen op de doelstellingen van de organisatie

Het creëren en onderhouden van dePMO bestuurskader voor projectmanagement

Relaties opbouwen en onderhouden met sleutel belanghebbenden

Ervoor zorgen dat het PMO waarde levert aan de organisatie

PMO-manager

De PMO Manager houdt toezicht op de dagelijkse werkzaamheden en zorgt ervoor dat de visie van het PMO effectief wordt uitgevoerd door:

Toezicht te houden op de dagelijkse PMO-activiteiten en ervoor te zorgen dat de normen en methodologieën worden nageleefd

De visie van de PMO-directeur te vertalen naar uitvoerbare abonnementen

Het PMO-team te managen en taken toe te wijzen

PMO-analist

De PMO-analist biedt inzichten in kritieke gegevens om besluitvorming en prestatieverbetering te ondersteunen door:

Het verzamelen, analyseren en rapporteren van projectgegevens om inzichten te verschaffen voor besluitvorming

Het ontwikkelen en onderhouden van prestatiecijfers

Gegevens om te zetten in bruikbare inzichten

PMO-coördinator

De PMO-coördinator zorgt voor een soepele administratieve gang van zaken binnen het PMO. Hun verantwoordelijkheden zijn:

Administratieve ondersteuning bieden aan het PMO-team

Afhandelen van planning, coördinatie van vergaderingen en kantoorbenodigdheden

Zorgen voor een soepele werking van het PMO-kantoor

Hoe een PMO implementeren in de echte wereld

