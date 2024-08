De beste PMO's van 2024: Strategische inzichten van de beste in de sector’s

Operationele efficiëntie, klantenbehoud en werkstroom zijn de belangrijkste thema's in 2024. Dat blijkt uit een onderzoek onder ongeveer 300 bedrijfsleiders. En dat zeggen veel van de PMO's die in deze tijd van grote economische onzekerheid de toon aangeven in verschillende sectoren.

Als dat ook uw doelen zijn, bevindt u zich in goed gezelschap. En u hebt ook geluk. Want we hebben vijf toonaangevende PMO's geïdentificeerd die deze doelen uit het park slaan.

Dit is wie ze zijn, waarom we in de gaten houden wat ze aan het doen zijn en wat ze te zeggen hebben over de topdoelen die zijn geïdentificeerd in onze recente PunchUp rapportage .

Aanval spelen met efficiëntie

Katitja Molele

Bedrijf: De Coca-Cola onderneming Titel: Innovatie PMO Senior Manager Katitja Molele is een ervaren senior manager met een geschiedenis in verschillende sectoren, van engineering tot consulting, van bankieren tot fast moving consumer goods. Al bijna drie jaar leidt en beheert hij het innovatie portfolio voor Coca-Cola Africa Operating, gevestigd in Johannesburg, Zuid-Afrika.

Als het aankomt op proactief en flexibel zijn omwille van efficiëntie, legt hij uit het belang van teams die samen aan dezelfde problemen werken.

Toen COVID-19 toesloeg, wisten we dat we moesten stoppen met het introduceren van complexiteit. Wat we deden was ons innovatiebureau op pauze zetten. laten we nu stoppen en kijken naar de dingen die werken Het ging om herprioritering en balans en om ervoor te zorgen dat de middelen die we hadden op de juiste plek terechtkwamen.

Katitja Molele, Innovatie PMO Senior Manager bij The Coca-Cola Company

Investeren in technologie

Mercedes Martinez Sanz

Bedrijf: Indra Titel: PMO Manager Mercedes Martinez Sanz is een PMO-manager in Madrid met veel ervaring in projectmanagement en een achtergrond die het volgende omvat softwareontwikkeling projecten en consultancy. Als gepassioneerd pleitbezorger van zowel methodologieën als standaarden was Mercedes lid van het Core Committee voor de 5e editie van de PMBOK-gids en heeft als materiedeskundige meegewerkt aan andere relevante projecten.

Ze was ook betrokken bij de ISO 21500 standaard voor projectmanagement en ISO 21502 voor project- en programmaportfoliomanagement. Ze is lid van de raad van bestuur van de PMI Madrid Spain Chapter.

We zijn onder de indruk van haar krachtige achtergrond en haar toewijzing om nieuwe technologie te gebruiken om efficiëntie en focus voor haar teams te creëren, zoals ze heeft gedaan eerder heeft uitgelegd op het Project Management Institute .

Kunstmatige intelligentie gaat een rol spelen in analytics en zou in PMO's moeten worden opgenomen. Laat de machines het werk rondom data doen en projectmanagers zich meer richten op het menselijke deel.

Mercedes Martinez Sanz, PMO-manager bij Indra

Medewerkersbetrokkenheid als prioriteit stellen

Cathy Hoenig

Bedrijf: Rivian Titel: Senior Manager, People PMO

Een doorgewinterde project/programmamanager en PhD-houder, Cathy Hoenig's ervaring met grote, complexe, functieoverschrijdende initiatieven in technologie en productie heeft haar van de University of Phoenix naar Boeing naar Exemplis en uiteindelijk Rivian geleid, waar ze werkt als Senior Manager en People PMO.

Als het gaat om het prioriteren van werknemersbetrokkenheid, heeft Cathy een aantal solide inzichten waar we allemaal iets van kunnen leren. In een recent artikel op Hoe PMO's een veranderingsbereide cultuur kunnen opschalen legde ze uit hoe de bedrijfscultuur en haar PMO gekoppeld zijn.

Het PMO-team heeft een enorme invloed op het sturen van de cultuur. We moeten innovatieve manieren vinden om de werknemers te betrekken. En we moeten ervoor zorgen dat ze veilig, productief en gelukkig zijn.

Cathy Hoenig, Senior Manager, People PMO bij Rivian

Het klinkt misschien eenvoudig, maar deze hyperfocus op het sturen van cultuur is precies het soort eenvoudige, elegante oplossing dat een echte impact heeft. Sinds Cathy in 2021 werd aangenomen, heeft Rivian het aantal werknemers bijna verviervoudigd.

Het bijhouden van dat soort groei vereist eenvoudige, elegante oplossingen.

Plannen voor klantenbinding op lange termijn

Maggie Davis

Bedrijf: Convene Titel: Vice President, PMO

Met een achtergrond in de detailhandel, B2B-software , horeca en commercieel vastgoed, Maggie Davis werd in 2022 aangesteld als PMO en heeft sindsdien efficiëntie gestimuleerd en zich ingezet voor sterke teams bij Convene.

Als ze een paar jaar geleden uitlegde dat als het op klantenbinding aankomt, ontwerpen met de eindgebruiker in gedachten deel uitmaakt van haar geheime saus.

Ik denk dat we traditioneel alledaagse ervaringen, zoals het inloggen in een kantoor, bericht krijgen over gebeurtenissen, een vergaderruimte vinden, proberen in te kleuren hoe werknemers omgaan met fysieke ruimtes. Hoewel verhuurders de bedrijven zijn die in de technologie investeren, is de eigenlijke eindgebruiker de kantoormedewerker en we ontwerpen met hen in gedachten, wat best cool is.

Maggie Davis, vicepresident PMO bij Convene

Allison Vendt

Bedrijf: Dropbox Titel: Senior Director, Global Head of People PMO, People Analytics en Virtual First bij Dropbox Allison Vendt is een ervaren leider, strategisch denker en verandermanagement -$$$a professional die Dropbox's overgang naar Virtual First leidde met een kernteam van acht personen. Aan haar opkomst bij Dropbox ging een tijd bij The Forem en Stanford vooraf, evenals onafhankelijke consultancy.

Ze kwam op onze radar omdat we onder de indruk zijn van de verschuiving bij Dropbox en omdat ze onlangs haar inzichten over klantenbinding uitte bij haar organisatie .

Virtueel werk gaat over het vinden van nieuwe manieren om dingen beter te doen... We hebben de superkrachtige verschuiving gemaakt van druk bezig zijn naar impact... Het gaat niet om de taken die je voltooit, maar om het resultaat van dat werk... Eerst moet je het probleem in kaart brengen. Schrijf dan een probleemstelling. Identificeer de behoeften van de eindgebruiker. En stel dan goede doelen...Het gaat erom dat de klant tevreden is met de resultaten.

Allison Vendt, Global Head of People PMO bij Dropbox

Met andere woorden, elke procesverandering, elke taak, elk probleem en elk doel moet worden benaderd in de wetenschap dat de tevredenheid en het behoud van de eindklant het doel is.

Wat zijn je prioriteiten?

Nu we steeds dieper in het vierde kwartaal komen en alle typische jaarlijkse abonnementen die horen bij de overgang naar een nieuw kalenderjaar, is het een goed moment om te onderzoeken wat marktleiders te zeggen hebben over strategische prioriteiten zoals de bovenstaande en om te beoordelen of en hoe deze prioriteiten passen in uw strategische landschap voor 2024.

Volgens meer dan 300 industrieleiders zijn de vier belangrijkste prioriteiten:

Aanval spelen met efficiëntie

Investeren in technologie om te consolideren, automatiseren en middelen te besparen

Prioriteit geven aan werknemersbetrokkenheid

Plannen voor klantenbinding op lange termijn

Dus, hoe ga je deze integreren in je strategie? Hoe sluiten ze aan bij de unieke visie van uw organisatie? En wat kunt u leren van de inzichten van de PMO's die in de sector furore maken?

De antwoorden zouden kunnen beginnen met het volgen van de mensen hierboven en zich te verdiepen in hun inzichten.