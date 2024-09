15 Trello Board voorbeelden voor verschillende toepassingen

Als je een goed presterend Agile team vraagt naar hun geheim voor succes, zul je waarschijnlijk veel horen over 'het bord'

A Kanban-bord is een hulpmiddel voor workflowbeheer dat de zichtbaarheid verbetert, knelpunten identificeert en de werklast effectief in evenwicht brengt.

Naarmate projecten complexer worden, wordt het essentieel om georganiseerd te blijven. Daarom gebruiken veel Teams Kanban-borden om hun werkstroom te stroomlijnen.

Trello, dat deel uitmaakt van de Atlassian-suite, is een visuele projectmanagementtool die perfect is voor zowel teams op kantoor als teams op afstand. Trello bord sjablonen bieden een eenvoudige manier om complexe bedrijfsprocessen en workflows te plannen en fungeren als een blauwdruk voor uw projecten.

In dit artikel bespreken we de beste voorbeelden van Trello-borden en onderzoeken we hoe ze de productiviteit in verschillende scenario's kunnen verhogen.

We vergelijken ook ClickUp en Trello om te bepalen welke het beste is voor uw behoeften.

15 Trello Board voorbeelden om productiviteit te verhogen

Marketing

via Trello Als je je business online wilt brengen, is de Website Taakplanner sjabloon van Trello is precies wat je nodig hebt om je target publiek te bereiken. Het begeleidt je bij elke stap, van het plannen en ontwerpen tot het lanceren en back-uppen van je professioneel ogende blog of site, allemaal in 10 eenvoudige stappen.

Elke stap bevat een uitgebreide checklist voor marketingteams, zodat u eenvoudig de voortgang kunt bijhouden totdat de site in de lucht is. Als u al een website hebt, kan dit bord u ook helpen het ontwerp te vernieuwen en de gebruikerservaring te verbeteren.

Pro tip: Voor degenen die werken aan website projecten in Trello, de Power-Up importeren is een game changer. Hiermee kunnen gebruikers een lijst met pagina's importeren van een bestaande site of pagina's schetsen voor een nieuwe site. Bovendien kunnen aangepaste velden, zoals informatie van Google Analytics, rechtstreeks in Trello worden ingevoerd bij de instelling van de kaarten.

Verkoop

via Trello De Sjabloon voor CRM en verkooppijplijn door Crmble transformeert uw verkoopworkflow in een visueel aantrekkelijke en georganiseerde pijplijn, waardoor het gemakkelijk wordt om elke lead van begin tot eind bij te houden.

Aanpasbare kaarten laten je leaddetails, aantekeningen en deadlines toevoegen, perfect passend bij jouw unieke behoeften. De CRM functies van het sjabloon helpen om interacties met clients direct binnen Trello te beheren, zodat al je informatie op één handige plek staat. Bovendien bieden bijhouden van voortgang en visuele overzichten granulaire zichtbaarheid in alle Taken.

Een nieuw toegevoegde functie is een WhatsApp-knop naast het telefoonnummer van de contactpersoon, zodat je direct in een WhatsApp-gesprek kunt springen vanuit je Trello-borden.

Personeelszaken (HR)

via Trello De Sjabloon voor wervingspijplijn door Trello is je ultieme bondgenoot bij het stroomlijnen van het wervingsproces. Het verandert de wervingschaos in een goed georganiseerde, visuele pijplijn die je begeleidt van het zoeken naar kandidaten tot de uiteindelijke aanwervingsbeslissing.

Door functiebeschrijvingen toe te voegen aan de kaarten van elke positie, kunt u moeiteloos het traject van elke sollicitant bijhouden en bijwerken. Gebruik Trello kaarten om kandidaatgegevens, aantekeningen en volgende stappen op te slaan - alles op één plek. Dit betekent dat je niet meer hoeft te zoeken naar informatie of veelbelovende kandidaten uit het oog hoeft te verliezen.

Bovendien biedt de visuele layout van het sjabloon een snelle momentopname van uw wervingsproces, zodat u knelpunten kunt opsporen en deadlines kunt bijhouden.

Productbeheer

via Trello De Sjabloon voor productroutekaart voor Trello is jouw sleutel tot het beheersen van productbeheer met flair. Het verandert je productvisie in een dynamische, uitvoerbare roadmap, waardoor complexe abonnementen moeiteloos worden gemaakt.

Gebruik het om functieverzoeken voor komende Sprints te prioriteren en creëer een transparant ontwikkelingsproces voor je Agile team. Organiseer verhalen van gebruikers en feedback van klanten direct op elke kaart met functies, zodat je gemakkelijk kunt verwijzen naar belangrijke details.

Het eenvoudige projectbord zorgt voor consistentie door hetzelfde kader toe te passen op elk idee voor een functie, terwijl checklists de ontwikkelings- en ontwerpvereisten schetsen voor een soepele implementatie. Bovendien kan het toevoegen van verhaalpunten aan kaarten de Sprint planning verbeteren en de werklast van je team beter beheren.

Lees meer: Soorten benaderingen en methodologieën voor projectmanagement

Klantenservice

via Trello De Trello sjabloon voor klantenservice kan naar behoefte worden aangepast om de klantervaring te verbeteren.

Wanneer een formulier voor een verzoek om ondersteuning wordt ingediend of een e-mail uw ondersteuningsadres bereikt, wordt er automatisch een kaart gemaakt in de lijst 'Inkomend verzoek om ondersteuning', waarin alle details worden vastgelegd. Van daaruit kunt u relevante leden van het team toevoegen en de kaart verplaatsen naar de lijst Toegewezen.

Terwijl je team aan het verzoek werkt, werken ze de status van de kaart bij door deze naar de lijst 'In uitvoering' te verplaatsen. Als er een beoordeling nodig is, gebruik je gewoon het label 'In afwachting van goedkeuring'. Zodra het probleem is opgelost, wordt de kaart verplaatst naar de lijst 'Opgelost', waarmee het proces is voltooid.

Dit sjabloon stroomlijnt de werkstroom van je ondersteuningsteam en houdt alles georganiseerd en toegankelijk binnen Trello.

IT

via Trello Het Trello Engineering team creëerde de Kanban sjabloon om het beheer van de werkstroom te stroomlijnen. Met zes lijsten: Backlog, Ontwerp, Te doen, Nog te doen, Code Review, Testen en Klaar, is het een ideale keuze voor engineering teams die hun ontwikkelproces duidelijk in kaart willen brengen.

Bovendien kun je je Trello-bord verbeteren door power-ups in te schakelen voor ontwerptools zoals InVision of Figma, waardoor deze bronnen direct in je werkstroom worden geïntegreerd.

Financiën

via Trello Het bijhouden van uitgaven kan vaak overweldigend aanvoelen, vooral wanneer je te maken hebt met complexe spreadsheets. Het maken en bijhouden van een Excel-budget kan omslachtig en tijdrovend zijn. Gelukkig is de Budget sjabloon van Cedrik Bell biedt een eenvoudige oplossing.

Dankzij het gebruiksvriendelijke en flexibele ontwerp kun je elke uitgave bijhouden. Voer gewoon je uitgaven en eventuele achterstallige facturen in hun specifieke secties in en je totalen worden onderaan berekend.

Zo kun je zonder gedoe je budget beheren. Voor extra gemak kun je Google Drive integreren als power-up om gegevensbeheer te stroomlijnen en tijd te besparen.

Ontwerp

via Trello De Sjabloon voor ontwerp Sprint neemt jou en je team mee door een gestructureerde, tijdgebonden aanpak voor probleemoplossing en innovatie.

Je begint met de fase 'Begrijpen', waarin je het probleem verduidelijkt en je doelen instelt. Daarna is het tijd om creatief te worden in de fase 'Diverge', waarin je brainstormt over alle mogelijke oplossingen. Als je eenmaal je ideeën hebt, ga je verder met 'Convergeren', waar je ze beperkt en omzet in bruikbare items.

Daarna volgt 'Prototyping', waarbij je je beste ideeën omzet in tastbare ontwerpen en deze deelt met de projectmanager en collega's om waardevolle feedback te verzamelen. Dit Trello sjabloon maakt je design sprints efficiënter en houdt je team bij de les, zodat jullie je kunnen richten op het samen creëren van geweldige oplossingen.

Bewerkingen

via Trello De Sjabloon voor voorraadbeheer , mogelijk gemaakt door Smart Fields, vereenvoudigt het bijhouden en beheren van voorraad door u in staat te stellen uw voorraaditems te organiseren, voorraadniveaus te controleren en bestellingen te beheren, allemaal op één plek.

Het sjabloon heeft intuïtieve lijsten voor categorieën zoals 'Voorraad in voorraad', 'Voorraadniveau laag' en 'Bestellingen', waardoor je de status van je voorraad in één oogopslag kunt bijhouden. Je kunt sleutelgegevens zoals hoeveelheden, nabestellingsniveaus en leveranciersinformatie aanpassen en automatiseren, zodat je op de hoogte blijft zonder handmatige invoer.

Of je nu voorraden bijhoudt, voorraadniveaus beheert of voorbereidingen treft voor nabestellingen, dit voorbeeld van een Trello-bord biedt een duidelijke weergave van je voorraad. Het stroomlijnt je activiteiten en helpt voorraaduitval of te grote voorraden te voorkomen, zodat de toeleveringsketens efficiënt blijven werken.

Wettelijk

via Trello De Sjabloon voor projectmanagement bij de overheid trello is ideaal om silo's af te breken en je team vlot te laten samenwerken, of je nu te maken hebt met juridisch onderzoek, cases van clients of interne projecten.

Zo kun je aan de slag:

Begin met de lijst 'Resources' om alle belangrijke documenten, vergaderingen en veelgestelde vragen bij de hand te houden

Houd het doel en de doelen van uw project bij met de lijst 'Projectdoelstelling' en 'Vereisten'

Beheer dagelijkse taken met de lijst 'Nog te doen' en houd bij wat in het ongewisse blijft met 'In afwachting van'

Markeer problemen in 'Wegversperringen', vier overwinningen in 'Klaar' en houd de kosten bij in 'Projectbudget en -kosten'

Uitvoerend

via Trello Als je je voorbereidt op het maken van een solide business-abonnement, is de Business-abonnement sjabloon vereenvoudigt het opstellen en organiseren van je strategie. Het splitst alles op in gemakkelijk te beheren lijsten zodat je je kunt concentreren op wat het belangrijkst is.

Het sjabloon bevat de onderstaande lijsten:

Documenten

Gebruikscases

Samenvatting

Overzicht bedrijf

Beschrijving product/dienst

Marktanalyse

Onderzoek en ontwikkeling (R&D)

via Trello De Sjabloon onderzoeksproject is ontworpen om elke stap van je onderzoeksproces te stroomlijnen, zodat je georganiseerd en gefocust blijft. Begin met het bekijken van het gedeelte "Waar dient dit bord voor". Dit is een stappenplan om te begrijpen hoe u het bord kunt gebruiken en hoe u uw onderzoeksproject kunt starten.

Je kunt een Calendly-koppeling instellen om de planning automatisch af te handelen. Als je dat hebt gedaan, kun je het forum zo configureren dat nieuwe geplande interviews er direct op worden gezet, zodat alles op één plek staat en je geen gedoe hebt met handmatige updates.

💡 Pro Tip: Begrijp de verschillen tussen een Gantt grafiek en een Kanban bord te begrijpen om te bepalen wat het beste bij je behoeften past. Terwijl Gantt grafieken perfect zijn voor projecten met vastomlijnde tijdlijnen en afhankelijkheid, bieden Kanban-borden de broodnodige flexibiliteit voor projecten die geen lineaire tijdlijn volgen.

Klanten Succes

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/Customer-Success-Management-Trello-Template.png Trello sjabloon voor klantensuccesbeheer /%img/

via Trello De Trello sjabloon voor klantensuccesbeheer is een essentieel hulpmiddel voor het stroomlijnen van relaties met klanten en het implementeren van software. Het bord wordt een gedeelde ruimte waar Customer Success Managers (CSM's) en klanten effectief kunnen samenwerken.

Bovenaan biedt de lijst 'Hoogtepunten' continu zichtbaarheid in de belangrijkste documentatie en aantekeningen, zodat iedereen weet hoe het board te gebruiken. De lijst 'Agendapunten' is perfect voor het opstellen en verfijnen van vergaderingen, het bijhouden van aantekeningen en het opvolgen van actiepunten.

De lijsten 'Projecten/initiatieven' en 'Derden/Integraties' helpen bij het bewaken van lopende projecten en integraties en geven duidelijkheid over verschillende initiatieven en hoe het CSM daarbij kan helpen. De lijsten 'Functieverzoeken' en 'Bugs' zijn cruciaal voor het beheren en prioriteren van feedback en problemen van klanten.

Tot slot dient de lijst 'Voltooid' als archief voor voltooide projecten, bugs en functieverzoeken, zodat uw bestuur zich kan concentreren op kritieke taken en tegelijkertijd kan laten zien wat er in het verleden is bereikt.

Content

via Trello Het plannen van content kan een echte uitdaging zijn. Het is tijdrovend en vereist veel denkwerk.

De Sjabloon voor bloginhoud vereenvoudigt het contentbeheerproces door een duidelijk schema op te stellen voor al uw komende blogberichten, zodat u altijd op schema ligt om content op het juiste moment te leveren.

Je kunt het gebruiken om taken toe te wijzen aan de juiste auteurs, zodat elk stuk de aandacht krijgt die het verdient. Elk stuk content krijgt zijn eigen kaart, die auteurs kunnen gebruiken om links naar hun voltooide werk bij te voegen.

Administratief

via Trello De Sjabloon voor dagelijks taakbeheer helpt u uw dagelijkse to-dos gemakkelijk te visualiseren zodat u georganiseerd kunt blijven en nooit professionele en persoonlijke Taken hoeft te missen.

Om het te gebruiken, voeg je Taken toe aan de 'Backlog', of ze nu voor vandaag, morgen of later zijn. Sleep elke dag de taken die je nog te doen hebt naar de lijst 'Vandaag te doen'. Nadat je ze hebt afgerond, verplaats je ze naar 'Vandaag Nog Te Doen'.

Deze installatie stroomlijnt het beheer van Taken en houdt je werk georganiseerd.

Trello bord limieten

Trello sjablonen hebben verschillende voordelen, vooral voor kleine bedrijven en starters, maar ze hebben een aantal limieten.

De gratis versie van Trello limiet werkruimten tot 10 medewerkers, wat beperkend kan zijn voor grotere teams, en hoewel Kanban-borden beschikbaar zijn op alle abonnementen, zijn functies zoals Dashboard, Gantt grafieken, Tijdlijn en Kalender weergaven alleen toegankelijk met betaalde abonnementen.

Veel geavanceerde functies, zoals rapportage, tijdsregistratie en het bijhouden van onkosten, vereisen integraties met Power-ups, die ook extra kosten met zich meebrengen.

Tot slot is de communicatie tussen teams beperkt tot opmerkingen op Trello kaarten, wat misschien niet voldoende is voor betere interacties.

Laten we eens kijken naar enkele Trello alternatieven die naast kant-en-klare, volledig aanpasbare sjablonen voor Kanban-borden ook functies voor realtime samenwerking en geavanceerd taakbeheer bieden.

Alternatieven voor Trello Board ClickUp is een alles-in-één oplossing voor projectmanagement en

Kanban-software ontworpen om je werkstroom te stroomlijnen en je productiviteit te verbeteren.

ClickUp onderscheidt zich door zijn aanpassingsvermogen, of u nu een nieuwe gebruiker van projectmanagement apps bent of een echte power user, ClickUp Kanban-bord weergave kan worden uitgerekt en geschaald naar elke grootte van het team om u te helpen bij het beheren van taken in een flexibel Kanban-systeem.

Taken en projecten gemakkelijk beheren met de volledig aanpasbare ClickUp Kanban Board-weergave

U kunt de Kanban-weergave aanpassen om uw borden te rangschikken op status, toegewezen personen, prioriteiten en meer. Met de 'Alles-weergave' kunt u meerdere werklasten tegelijk verwerken. Pas de statussen direct in je bord aan en verplaats taken eenvoudig door werkstromen met drag-and-drop mogelijkheden.

Bovendien kun je met de 'Werkbalk voor bulkacties' meerdere Taken tegelijk bijwerken, waardoor het een efficiënte manier is om Taken bij te werken software voor projectmanagement .

Vereenvoudig het werkbeheer met projectmanagement van ClickUp

ClickUp's bibliotheek van Sjablonen voor Kanban-borden biedt vooraf ontworpen borden die aan verschillende behoeften voldoen en de productiviteit vanaf het begin verhogen.

De Kanban sjabloon van ClickUp biedt de perfecte balans tussen flexibiliteit en structuur, zodat u de voortgang kunt visualiseren en eventuele knelpunten in uw werkstroom gemakkelijk kunt markeren.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-230.png ClickUp Kanban-bord sjabloon https://app.clickup.com/signup?template=t-102451754&department=pmo Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

ClickUp's Kanban Sjabloon zal u helpen:

De zichtbaarheid op taken voor elk team lid te vergroten

Grotere projecten opsplitsen in kleinere, beheersbare brokken

De communicatie tussen teams verbeteren om de voortgang van Taken te behouden

Welk soort project je ook aanpakt, dit Kanban sjabloon biedt alles wat je nodig hebt om georganiseerd en productief te blijven.

Pro Tip: Als je snel Kanban-borden wilt maken, ClickUp Brein , de AI-assistent, kan het proces versnellen door automatisch taken te maken en te organiseren op basis van uw projectgegevens. Het gebruikt AI om potentiële problemen te voorspellen en slimme aanbevelingen te doen, waardoor projectmanagement efficiënter en intuïtiever wordt.

Verbeter werkstromen en productiviteit met ClickUp

Trello is een populaire tool voor projectmanagement en de sjablonen kunnen een handig startpunt zijn voor projectmanagement. Toch zijn ze misschien niet de meest uitgebreide oplossing die beschikbaar is.

ClickUp is een robuust platform voor projectmanagement en productiviteit dat een breed bereik aan sjablonen biedt voor alle aspecten van projectmanagement, samen met aangepaste velden en statussen, om categorieën en voortgang effectief bij te houden.

Met verschillende weergaven om uw project abonnement te visualiseren, biedt ClickUp flexibiliteit en personalisatie die het onderscheidt. Aanmelden op ClickUp vandaag gratis.