Top 50 Excel-snelkoppelingen die iedereen zou moeten kennen

Daar zit je dan, achter je bureau, in een race tegen de klok om het organiseren van een spreadsheet af te ronden.

Je hebt eindeloze tabbladen doorgeklikt en formules uitgetypt, maar plotseling realiseer je je dat er een snellere manier is om alles te doen waar je mee worstelt - een verborgen snelkoppeling die je tijd en geestelijke gezondheid zou hebben bespaard.

Had je het maar eerder geweten!

Voor iedereen die zijn dagen besteedt aan het uitpuzzelen van Excel, is het beheersen van snelkoppelingen als het ontdekken van een geheim pad door een doolhof.

In deze blog duiken we in de top 50 van Excel sneltoetsen die iedereen zou moeten kennen - eenvoudige sleutels om je Excel ervaring sneller te maken. 💻

Wat is een Excel snelkoppeling?

Een Excel snelkoppeling is een combinatie van toetsen op het toetsenbord waarmee gebruikers snel acties kunnen uitvoeren zonder afhankelijk te zijn van de menu's van de software

Zie het als een snellere route om dingen Klaar te krijgen.

Net zoals bijvoorbeeld 'Ctrl + C' tekst kopieert en 'Ctrl + V' tekst plakt, heeft Excel zijn eigen set snelkoppelingen die je tijd en moeite kunnen besparen.

Een veelvoorkomend voorbeeld is een nieuwe lege werkmap maken door simpelweg op 'Ctrl + N.' te drukken

Zonder deze snelkoppeling zou je je muis moeten gebruiken om naar het gedeelte 'Bestand' te gaan en vervolgens op 'Nieuw' te klikken - een proces dat meerdere stappen in beslag neemt. Door het aantal stappen dat nodig is om een Taak te voltooien te verminderen, kun je je werkstroom aanzienlijk versnellen.

Excel bevat meer dan 500 snelkoppelingen die zijn ontworpen om u te helpen bij het navigeren door bladen, het formatteren van gegevens, het toepassen van functies en nog veel meer. Het leren van deze snelkoppelingen kan in het begin overweldigend lijken, vooral als u gewend bent om overal de muis voor te gebruiken. Het kan je in het begin zelfs vertragen om aan deze nieuwe manier van werken te wennen.

Maar als je oefent, worden deze snelkoppelingen een tweede natuur, bijna ingebakken in je spiergeheugen. Al snel zul je merken dat je sneller en efficiënter werkt en taken uitvoert met slechts een paar toetsaanslagen.

De voordelen van het gebruik van sneltoetsen in Excel

Excel sneltoetsen lijken misschien kleine gemakken, maar ze kunnen de manier waarop u met de software werkt compleet veranderen.

Laten we eens kijken waarom het gebruik van deze snelkoppelingen een goed idee is.

Bespaar tijd: U hoeft geen muis meer te gebruiken om door lange menu's en dialoogvensters te navigeren en meerdere stappen uit te voeren

U hoeft geen muis meer te gebruiken om door lange menu's en dialoogvensters te navigeren en meerdere stappen uit te voeren Verhoog de snelheid: Navigeer door grote gegevensverzamelingen en blader snel door gegevens, vermijd eindeloos scrollen dat u kan vertragen

Navigeer door grote gegevensverzamelingen en blader snel door gegevens, vermijd eindeloos scrollen dat u kan vertragen Verminder fouten: Voorkom handmatige fouten door te vertrouwen op een snelkoppeling om complexe processen met meerdere stappen efficiënt uit te voeren

Voorkom handmatige fouten door te vertrouwen op een snelkoppeling om complexe processen met meerdere stappen efficiënt uit te voeren Verbeter uw concentratie: Houd uw handen op het toetsenbord, minimaliseer afleiding door het grijpen naar de muis en verbeter uw concentratie op de Taak die u uitvoert

Houd uw handen op het toetsenbord, minimaliseer afleiding door het grijpen naar de muis en verbeter uw concentratie op de Taak die u uitvoert Verminder overbelasting: Vermijd het fysieke ongemak van het voortdurend schakelen tussen de muis en het toetsenbord door Excel snelkoppelingen onder de knie te krijgen

Hoe sneltoetsen gebruiken in Excel

Aan de slag gaan met snelkoppelingen in Excel kan een beetje aanvoelen als het leren van een nieuwe taal, maar het is de moeite waard. Als je deze combinaties eenmaal onder de knie hebt, zul je merken dat je veel efficiënter kunt navigeren en gegevens kunt beheren.

Hier zijn drie tips om je te helpen snelkoppelingen te gebruiken in Excel:

1. Begin met de basis

Leer eerst een paar sleutel snelkoppelingen die je efficiëntie onmiddellijk kunnen verhogen.

Als u bijvoorbeeld vertrouwd raakt met 'Ctrl + C' voor kopiëren, 'Ctrl + V' voor plakken en 'Ctrl + Z' voor ongedaan maken, kunt u Taken veel sneller afhandelen.

Als je deze sneltoetsen eenmaal onder de knie hebt, ben je klaar om meer geavanceerde sneltoetsen met gemak aan te pakken.

2. Snelkoppelingen activeren en aanpassen

De meeste snelkoppelingen in Excel zijn al geactiveerd. Je hoeft ze alleen maar te gebruiken.

Sommige moeten echter worden geactiveerd. Volg deze stappen om snelkoppelingen in Excel Lint te activeren en aan te passen:

Ga naar Bestand > Opties > Lint aanpassen

Ga naar het menu 'Bestand

Klik op 'Opties

Selecteer 'Lint aanpassen' in het dialoogvenster

Maak een aangepast nieuw tabblad > Aangepaste nieuwe groep > Hernoemen

Maak een nieuw tabblad en een groep waaronder het commando wordt toegevoegd

Selecteer de opdracht > Selecteer de nieuwe groep > Commando's toevoegen

Het commando toevoegen

Je hebt toegang tot deze snelkoppelingen met de 'Alt'-toets + het door Excel toegewezen 'alfabet'.

Je kunt ook snelkoppelingen aanpassen aan de werkbalk Snelle toegang en deze openen met de 'Alt'-toets + het door Excel toegewezen 'nummer'.

3. Snelkoppelingen oefenen en onthouden

Het geheim van snelkoppelingen in Excel is om ze vaak te gebruiken. In het begin zul je echter wat hulp nodig hebben om ze te onthouden. In dat geval is dit wat u kunt doen:

Begin met de meest gebruikte vijf tot zeven snelkoppelingen

Schrijf de meest gebruikte snelkoppelingen op plakbriefjes of een spiekbriefje en plak ze in de buurt van je werkruimte zodat ze zichtbaar zijn

Verminder geleidelijk je afhankelijkheid van het spiekbriefje en verwijder de snelkoppelingen van de lijst die je volledig onder de knie hebt

Top 50 Excel Snelkoppelingen om tijd te besparen

Excel heeft honderden snelkoppelingen, maar wij hebben de top 50 geselecteerd die het meest worden gebruikt op de werkplek. Om het makkelijker te maken, hebben we ze per functie gegroepeerd, zoals navigeren door spreadsheets, snelkoppelingen voor werkmappen en het formatteren van cellen.

Dit zijn de 50 snelkoppelingen in Excel om tijd te besparen:

1. Navigatie door spreadsheets

In deze categorie bekijken we snelkoppelingen waarmee je helemaal zonder muis door je spreadsheet kunt navigeren. Deze zijn vooral handig als je te maken hebt met grote of complexe spreadsheets.

Snelkoppelingen Keyboard Shortcuts 1. Naar de volgende cel gaan Tab 2. Om naar de vorige cel te gaan Shift + Tab 3. Om één cel naar beneden te gaan Enter 4. Om een cel omhoog te gaan Pijl omhoog sleutel 5. Om de selectie van cellen met één cel in die richting uit te breiden Shift + pijltoets (omhoog, omlaag, rechts of links) 6. Om naar de laatst gebruikte cel in die richting te gaan Ctrl + pijltoets (omhoog, omlaag, rechts of links) 7. Ctrl + Einde Om naar de laatst gebruikte cel in een spreadsheet te gaan 8. Ctrl + Startpagina Om naar de eerste cel in een spreadsheet te gaan 9. Om de hele kolom te selecteren Ctrl + Spatie 10. De hele rij selecteren Shift + Spatie 11. Om alle gebruikte cellen in die richting te selecteren Ctrl + Shift + pijltoets (omhoog, omlaag, rechts of links) 12. Om de selectie uit te breiden van de actieve cel naar de laatst gebruikte cel op een spreadsheet Ctrl + Shift + Einde 13. Om de selectie uit te breiden van de actieve cel naar de eerst gebruikte cel in een spreadsheet Ctrl + Shift + Startpagina 14. Om de hele spreadsheet te selecteren Ctrl + Shift + Spatiebalk 15. Om naar het volgende blad te gaan Ctrl + PageDown 16. Naar het vorige blad gaan Ctrl + PageUP 17. Om een scherm omlaag te gaan in een huidig vel Page Down 18. Om een scherm omhoog te gaan in een huidig vel Page Up 19. Om een scherm naar links te gaan in het huidige vel Alt + Page Down 20. Om een scherm naar rechts te gaan in een huidig blad Alt + Page Up

Pro Tip: Gebruik de snelkoppelingen op de Mac: Command + Shift + $ voor het snel formatteren van valuta op de Mac. Dit formatteert uw geselecteerde cellen onmiddellijk als valuta in Excel, wat uw werkstroom stroomlijnt en uw financiële gegevens overzichtelijk houdt.💸

2. Werkboekacties

In deze categorie behandelen we Excel snelkoppelingen voor het openen, sluiten, opslaan en andere essentiële acties die je met een werkmap uitvoert.

Snelkoppelingen Snelkoppelingen op het toetsenbord 21. Ctrl + N Om een nieuwe werkmap te maken 22. Een werkmap opslaan Ctrl + S 23. Een huidige werkmap sluiten Ctrl + W 24. Een bestaande werkmap openen Ctrl + O 25. Excel sluiten: Ctrl + F4 26. Om het Bestand menu te openen Alt + F 27. Alt + H Om naar de startpagina te gaan 28. Om naar het tabblad Invoegen te gaan Alt + N 29. Alt + P Naar de layout van de pagina gaan 30. Alt + M Om naar het tabblad Formules te gaan 31. Alt + A Om naar het tabblad Gegevens te gaan 32. Naar het tabblad Bekijken gaan Alt + R 33. Naar het tabblad Weergave gaan Alt + W

3. Snelle celacties

Hier duiken we in Excel snelkoppelingen waarmee je snel acties direct op je werkblad kunt uitvoeren.

Snelkoppelingen Snelkoppelingen 34. Ctrl + C Om een selectie van cellen in het werkblad te kopiëren 35. Een celselectie in het werkblad plakken Ctrl + V 36. Een celselectie in het werkblad knippen Ctrl + X 37. Een recente actie in het werkblad ongedaan maken Ctrl + Z 38. Een recente actie in het werkblad opnieuw uitvoeren Ctrl + Y 39. Het contextmenu van een cel openen Shift + F10 40. Functie invoegen Shift + F3 41. Commentaar toevoegen in een cel Shift + F2 42. Om het dialoogvenster Verwijderen te openen Ctrl + Minus-teken 43. Het dialoogvenster Invoegen openen Ctrl + Plusteken 44. Ctrl + T, Ctrl + D, of Ctrl + R Een tabel maken, verwijderen of hernoemen 45. Hyperlink toevoegen Ctrl + K 46. Ctrl + I of Ctrl + 3 Om tekst cursief te maken of cursief format te verwijderen 47. Tekst vet maken of vetgedrukte opmaak verwijderen Ctrl + B of Ctrl + 2 48. Tekst onderstrepen of onderstreepte opmaak verwijderen Ctrl + U of Ctrl + F4 49. Alt + H + H Om kleur te vullen 50. Om de spelling in het actieve werkblad te controleren F7

Pro Tip: Maak Excel rapportage overzichtelijker door bereiken met namen te gebruiken. Bereiken met een naam maken het gemakkelijker om te verwijzen naar specifieke gegevensbereiken in uw formules, waardoor het beheer van uw spreadsheet wordt vereenvoudigd en formules gemakkelijker te begrijpen zijn.

Limieten van het gebruik van Excel

Excel snelkoppelingen kunnen je werk versnellen, maar ze zijn niet vrij van beperkingen.

Als je tegen uitdagingen aanloopt of functies nodig hebt die verder gaan dan wat Excel biedt, kan het de moeite waard zijn om een aantal van deze functies te ontdekken Excel alternatieven .

Voor een diepere duik in waar Excel tekortschiet, bekijk je ons overzicht van de beperkingen.

Leercurve: Het onder de knie krijgen van Excel functies en snelkoppelingen is niet eenvoudig. U moet toegang hebben tot verschillende bronnen om te leren hoe u verschillende functies en formules van Excel kunt gebruiken, rapporten en grafieken kunt maken en andere geavanceerde acties kunt uitvoeren

Het onder de knie krijgen van Excel functies en snelkoppelingen is niet eenvoudig. U moet toegang hebben tot verschillende bronnen om te leren hoe u verschillende functies en formules van Excel kunt gebruiken, rapporten en grafieken kunt maken en andere geavanceerde acties kunt uitvoeren Niet ontworpen voor efficiëntie: Excel vereist handmatige uitvoering van de meeste Taken, wat tijdrovend en arbeidsintensief kan zijn

Excel vereist handmatige uitvoering van de meeste Taken, wat tijdrovend en arbeidsintensief kan zijn Vatbaar voor menselijke fouten: Uitgebreide handmatige invoer en analyse verhogen het risico op fouten. Zelfs een klein foutje in een groot werkblad kan leiden tot significante rekenfouten

Uitgebreide handmatige invoer en analyse verhogen het risico op fouten. Zelfs een klein foutje in een groot werkblad kan leiden tot significante rekenfouten Slechte versiecontrole en synchronisatie: Excel worstelt met versiecontrole en realtime synchronisatie, waardoor samen bewerken en het bijhouden van wijzigingen problematisch wordt

Excel worstelt met versiecontrole en realtime synchronisatie, waardoor samen bewerken en het bijhouden van wijzigingen problematisch wordt Onhandige samenwerking: Excel staat weliswaar opmerkingen toe, maar te veel opmerkingen kunnen het werkblad onoverzichtelijk maken. Bovendien kan de online versie crashen bij zware belasting van de gebruiker, wat de samenwerking bemoeilijkt

