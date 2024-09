Hoe implementeer je een hybride agile methodologie?

Tientallen jaren lang heerste het watervalmodel voor softwareontwikkeling. Grote softwarebedrijven maakten uitgebreide abonnementen en deden er jaren over om producten te bouwen. Ondernemingen wachtten af.

Het digitale tijdperk deed daar een einde aan komen. De snelheid van verandering kon de tijd en risico's die watervalprojectmanagement met zich meebracht niet meer opbrengen. Dus ontstond de Agile methodologie, die op grote schaal wordt gebruikt door engineering teams over de hele wereld.

Deze radicale verandering van de ene aanpak naar de andere is niet voor iedereen even gemakkelijk. Bovendien is geen van beide methodes perfect voor alle omstandigheden. Het resultaat is een nieuw hybride agile model. Laten we eens kijken hoe dat werkt.

**Wat is een hybride agile aanpak?

De hybride Agile benadering is een methodologie voor projectmanagement die de iteratieve en flexibele aard van Agile modellen combineert met de planmatige stabiliteit van Waterval. In een typisch hybride Agile project biedt Waterval het algemene abonnement en de langetermijnvisie voor het project, terwijl Agile methodologieën het dagelijkse werk aansturen.

Als je bijvoorbeeld een app voor persoonlijke financiën bouwt, wordt de product roadmap voor 3-5 jaar op de Waterval manier gedaan. De productmanagers identificeren functies, stellen prioriteiten en plannen ze per kwartaal.

Van daaruit zal het engineering team Agile benaderingen gebruiken om het op te splitsen in user stories, acceptatiecriteria identificeren, Sprints plannen en incrementeel ontwikkelen. Ze zullen ook de prestaties en feedback in de gaten houden om hun product dienovereenkomstig aan te passen.

Maar hoe verschilt de hybride methodologie van de reeds bestaande overvloed aan benaderingen? Laten we dat eens uitzoeken.

Iteratief vs. Incrementeel vs. Agile

De Agile projectmanagementmethodologie wordt vaak gedefinieerd als 'iteratief' en 'incrementeel' Deze termen betekenen echter niet hetzelfde en kunnen niet door elkaar worden gebruikt. Dit is waarom.

Iteratieve ontwikkeling: Bij deze aanpak verdeel je het project in kleine segmenten die iteraties worden genoemd. Bij elke iteratie wordt het product opnieuw bekeken en verfijnd totdat het het gewenste niveau van kwaliteit en functionaliteit heeft bereikt.

Integrale ontwikkeling: Bij deze aanpak breek je het project op in kleine, beheersbare stukken of incrementen, die elk een specifieke functie toevoegen aan het totale product. Elk increment voegt een functioneel deel van de software toe.

Agile: Dit is een bredere methodologie die zowel iteratieve als incrementele benaderingen omvat. Agile transformatie benadrukt flexibiliteit, samenwerking en klanttevredenheid door continu waardevolle software te leveren.

Gemengd vs. hybride agile

Een ander risico dat projectmanagers lopen is denken dat blended hybride is. Dat is het zeker niet, tenminste niet in deze context.

Blended Agile combineert verschillende Agile methodologieën of praktijken binnen een project. De hybride aanpak combineert Agile met Waterval benaderingen.

De belangrijkste verschillen zijn de volgende.

Aspecten Blended Agile Hybride Agile Aanpak Een mix en match van verschillende Agile werkwijzen Integratie van Agile en traditionele werkwijzen Filosofie Behoudt een Agile kern Begint als conventioneel projectmanagement met Agile technieken geïntegreerd als dat nodig is Toepassing Gebruikt in zeer volwassen Agile ontwikkelteams die flexibele methodologieën nodig hebben Gebruikt in omgevingen die nieuw zijn met Agile of wanneer stabiliteit op de lange termijn nodig is Noodzaak Perfect voor industrieën waar snelheid van oplevering kritisch is Perfect voor industrieën waar risicomanagement, compliance etc. prioriteit hebben

Verschillen tussen blended Agile en hybride Agile

Of je nu de Waterval-aanpak volgt of al Agile bent gaan werken, je hebt misschien een sterk argument nodig waarom hybride Agile beter is. Lees verder! 📖

Voordelen van een hybride Agile aanpak

Elke projectmanager weet dat het runnen van softwareontwikkeling een complexe onderneming is. Er zijn meerdere bewegende delen en er kan van alles misgaan. Instance, als de overdracht tussen ontwerp en ontwikkeling niet grondig gebeurt, kan er veel misgaan tussen de intentie en het eindproduct.

De aanpak van projectmanagement kan een succesvolle softwareontwikkeling dus maken of breken. Dit is hoe hybride Agile modellen uw softwarelevering kunnen ondersteunen.

Stabiliteit + flexibiliteit

Een hybride aanpak combineert het abonnementgedreven karakter van waterval met de flexibiliteit van Agile. Het langetermijnabonnement en de duidelijke visie van de watervalmodellen geven het team een duidelijk beeld van de richting waarin ze gaan, zonder afbreuk te doen aan de flexibiliteit om gebruik te maken van de Scrum hulpmiddelen , methoden en automatisering die de voorkeur genieten bij Agile.

In de beginfase van het project kun je bijvoorbeeld veel tijd besteden aan het verzamelen van vereisten, documenteren, definiëren van de reikwijdte van het werk, enz. om de basis te leggen. Van daaruit kan het team overgaan op het gebruik van Agile testtools continue feedback en adaptieve modellen.

Voorspelbaarheid

Agile geeft prioriteit aan wendbaarheid, waardoor organisaties kunnen meebewegen met veranderende eisen van de markt. Soms gaat dit ten koste van de voorspelbaarheid voor werknemers, bedrijven en investeerders/aandeelhouders.

Hybride Agile lost dat probleem op. Het maakt gebruik van project planningsmodellen om effectief te voorspellen. Dit is vooral gunstig voor projecten die zekerheid nodig hebben, zoals in sterk gereguleerde sectoren of voor initiatieven met dure hardware/middelen.

Het biedt ook meer controle om potentiële problemen te voorspellen en proactief op te lossen.

Betrokkenheid van belanghebbenden

Traditionele Business bedrijven houden van presentaties, rapportages en dashboards. Hoewel Agile modellen aandringen op metrieken en retrospectieven, draait het bij hen meer om continu leren en verbeteren. Soms hebben belanghebbenden het gevoel dat ze niet dezelfde taal spreken als het ontwikkelteam.

Hybrid Agile lost dat op. In het begin maken hybride Agile teams de abonnementen en documentatie, wat de belanghebbenden een duidelijk beeld geeft. In de loop van het project kunnen ze een geavanceerde tool voor projectmanagement gebruiken, zoals

ClickUp

om zichtbaarheid en realtime updates te bieden.

Risicobeheer

Als u vooruit plant en mogelijkheden voorspelt, is de kans groter dat u de nodige voorzieningen treft voor potentiële risico's. Als je wendbaar en adaptief bent, kun je opkomende risico's aan. Dat is wat hybride Agile doet.

De gestructureerde abonnementen en beoordelingen vooraf van traditionele methoden helpen om potentiële risico's vroegtijdig te identificeren. De iteratieve aard van Agile zorgt voor continue monitoring en beperking van risico's naarmate het project vordert.

Marktintroductietijd

Watervalmodellen zijn lang bekritiseerd omdat het te lang zou duren om producten op de markt te brengen. Als een project voor drie jaar is gepland, zal de gebruiker de lancering pas aan het einde van die periode zien.

Hybride Agile maakt daar een einde aan. Zodra het project Klaar is, nemen de Agile methoden het over en wordt de MVP snel op de markt gebracht. Deze gespreide oplevering zorgt ervoor dat de meest kritieke delen van het project eerder op de markt komen.

Ondanks de vele voordelen is hybride Agile ook niet geschikt voor elke situatie. Laten we eens kijken waar het het beste werkt.

Wanneer een hybride agile methodologie gebruiken

Hybride Agile combineert inderdaad het beste van twee werelden. Alleen hebben niet alle projecten beide werelden nodig.

Als je bijvoorbeeld een startup bent die een meditatie app wil lanceren, heb je niet de luxe van lange termijn abonnementen. Het landschap is overvol en de product-markt fit zelf kan verdacht zijn. Deze situatie vraagt om een Agile aanpak om een MVP te publiceren en de markt te testen.

Dus, wanneer gebruik je hybride Agile? Nou, blij dat je het vraagt!

Complexe projecten

Elk project heeft complexiteiten. Dat is niet wat we hier bedoelen. Echt complexe projecten zijn projecten waarbij software wordt ontwikkeld met talrijke functies, voor meerdere publieksgroepen, met onderling verweven mogelijkheden. Het bouwen van een online marktplaats zou een goed voorbeeld zijn van een complex project.

In zulke gevallen is hybride Agile ideaal. Het initiële planningsproces kan worden afgestemd op het Business-abonnement. In een online marktplaats, als je eerst verkopers aanwerft, zou je roadmap beginnen met functies die relevant zijn voor die fase.

Zodra de business teams zijn begonnen met het praten met verkopers, kan het ontwikkelteam het verkopersportaal opsplitsen in kleine, beheersbare functies en deze iteratief ontwikkelen.

Gereguleerde sectoren

Bankwezen, financieel beheer, verzekeringen, gezondheidszorg, enz. zijn allemaal sterk gereguleerd. Ze vereisen een extreem hoge mate van zichtbaarheid en controle. Agile methodologieën ondersteunen mogelijk niet de diepgang van documentatie en monitoring die gereguleerde industrieën nodig hebben.

Hybride Agile lost dit probleem op door compliance vangrails in te stellen. Ze stellen business teams in staat om een laag van abonnement toe te voegen voor regelgevende vereisten.

Strikte deliverables

Als een client een strakke vaste planning en een beperkt budget heeft, zijn Agile benaderingen misschien niet de beste keuze. De experimentele aard van Agile werkt het beste als er enige flexibiliteit is.

Hybride Agile kan dat oplossen door abonnementen op te stellen om deadlines en budgetten te halen. Het kan helpen de overloopeffecten onder controle te houden en op te leveren zoals verwacht.

Verouderde transformaties

In tegenstelling tot de ontwikkeling van nieuwe producten, houdt de transformatie van verouderde software in dat bestaande, vaak complexe software opnieuw wordt gemaakt met behulp van nieuwe technologieën en benaderingen. Instance, u zou een mainframe monolithische applicatie kunnen moderniseren met behulp van microservices in de cloud

In zulke gevallen lopen Agile modellen het risico dat ze bepaalde details over het hoofd zien. Het traditionele deel van hybride Agile stelt het team in staat om het hele verouderde landschap uit te kammen, elk detail te documenteren en het grondig te moderniseren. Door het op een iteratieve manier te implementeren met behulp van Agile methoden kunnen verstoringen voor de business tot een minimum worden beperkt.

Agile schalen in grote organisaties

In een onderneming die traditionele methoden gebruikt, zijn de systemen ontworpen om het te vergemakkelijken. Teams worden op die manier getraind, tools maken het mogelijk, processen zijn ontworpen om het te ondersteunen. Overstappen op een Agile/Scrum model kan een verstorende verandering zijn voor deze teams.

Hybride Agile kan de stap zijn. Het kan een overgangsperiode zijn voor teams om rustig over te stappen op Agile.

Wat je situatie ook is, je moet je hybride Agile principes effectief implementeren. Hier is een inleiding over hoe je kunt beginnen.

Hoe implementeer je een hybride agile methodologie?

Hoewel de principes van hybride Agile algemeen zijn, kunnen ze voor verschillende organisaties verschillende dingen betekenen. Voordat je hybride Agile in je organisatie implementeert, moet je evalueren of het geschikt is voor jou.

Een goede projectmanagement tool voor softwareteams, zoals ClickUp, zal je hierbij goed helpen.

1. Geschiktheid van het project beoordelen

Heeft uw project hybride Agile management nodig? Stel jezelf die vraag.

Begin met een grondige beoordeling van de eisen, beperkingen en doelen van je project. Schets de reikwijdte, wettelijke vereisten en sleutelproducten. Documenteer je observaties en inzichten voor feedback en goedkeuring.

Met ClickUp Documenten kunt u alles duidelijk documenteren. Bovendien kunt u in realtime samenwerken met verschillende leden van het team en delen met de juiste belanghebbenden voor feedback.

Eisen verzamelen en inzichten documenteren met ClickUp Docs

Gebruik deze informatie om te bepalen welke delen van het project baat zouden hebben bij een traditionele aanpak en welke beter geschikt zijn voor Agile praktijken.

2. Definieer het hybride model

Definieer op basis van de beoordeling het specifieke hybride Agile-model dat je gaat gebruiken. Probeer je benaderingen niet te zien als 'traditioneel' of 'Agile', wat je gevoelens erover kan beïnvloeden. Ontwerp je hybride model in twee delen:

Aspecten van je project die een diepgaand, uitgebreid abonnement vereisen

Aspecten die snelle, iteratieve actie nodig hebben

Instance, je zou het eerste kunnen gebruiken voor de planning en eisen fase, gevolgd door het tweede voor de ontwikkeling en testfasen.

Ga er niet van uit dat mensen begrijpen wat traditioneel en Agile betekenen. Zeg bijvoorbeeld niet simpelweg tegen je project team "ontwikkeling in Agile" In plaats daarvan zou je kunnen zeggen, "ontwikkeling wordt uitgevoerd in herhalingen van sprints van twee weken, volgens iteratieplanning, met een doel van 100 story points voor elk epos, beheerd met ClickUp."

Definieer alles zo gedetailleerd mogelijk.

3. Ontwikkel een gedetailleerd project abonnement

Het grootste voordeel van het Watervalmodel is de abonnementsfase. Maak daar gebruik van als onderdeel van je hybride Agile framework.

Maak een gedetailleerd project abonnement dat zowel traditionele als Agile elementen bevat. Neem tijdlijnen, mijlpalen, toewijzing van middelen, budgetschattingen voor het onderzoek, Sprint abonnementen, backlogs en iteratieschema's op.

Kies een uitgebreide projectmanagement tool voor Agile teams om dit allemaal op te zetten. ClickUp's kalender, Gantt grafiek en tijdlijn weergaven zijn geweldig voor het plannen. Gebruik de ClickUp Box Wiew om teamresources te beheren, te zien waar mensen aan werken en welke capaciteit beschikbaar is.

ClickUp Kaderweergave voor perfect beheer van werklast

Als dit nieuw voor je is, is hier hulp: Een uitgebreide inleiding op hoe je een Agile project abonnement maakt . Je kunt ook gebruik maken van verschillende geïntegreerde sjablonen voor Sprint planning om je reis te starten.

4. Stel duidelijke communicatierichtlijnen op

Een van de grootste risico's van hybride Agile is misverstanden. Het ene lid van het team wacht misschien op een duidelijk abonnement, terwijl een ander juist op een Agile manier wil experimenteren. Om dergelijke situaties te vermijden is duidelijke communicatie nodig.

Stel een samenwerkingsplatform zoals ClickUp in voor async berichten. Gebruik deWeergave ClickUp chatten om alle berichten op één plaats te behandelen

Plan regelmatige vergaderingen en check-ins om leden van het team de kans te geven problemen aan te kaarten

Zorg ervoor dat je rekening houdt met de behoeften van de Waterval en Agile onderdelen van het proces. Zo kun je bijvoorbeeld elk kwartaal traditionele projectreviews houden, met dagelijkse stand-ups en tweewekelijkse retrospectives tijdens Agile Sprints.

Connect async met uw team leden met behulp van de ClickUp Chat weergave

5. Een beheerstructuur instellen

Zet een governancestructuur op die de hybride Agile aanpak ondersteunt. Definieer rollen en verantwoordelijkheden voor de traditionele delen van het proces. Creëer een Agile teamstructuur voor de uitvoering van projecten. Instellen van besluitvormings- en probleemoplossingsmechanismen.

Zo kun je bijvoorbeeld een projectmanager aanwijzen om toezicht te houden op de traditionele aspecten van het project en een Scrum Master om de Agile fasen te beheren. Deze structuur zorgt voor een effectieve integratie van beide methodes en een soepel verloop van het project.

Om de consistentie van de Agile uitvoering te waarborgen, moet je duidelijke systemen instellen. ClickUp's sjabloon voor Agile projectmanagement is een eenvoudig, aanpasbaar kader om u op weg te helpen. Dit beginnersvriendelijke sjabloon zal uw verzoeken stroomlijnen in backlogs die u kunt prioriteren en uitvoeren.

Dit sjabloon downloaden

Als je meer geavanceerde of specifieke behoeften hebt, bekijk dan enkele van de andere Agile sjablonen op ClickUp.

6. Bewaken en aanpassen

U hebt misschien veel tijd en moeite gestoken in de instelling van uw hybride Agile-systeem. Maar misschien is het niet meteen perfect. Bewaak dus de voortgang, identificeer hiaten, bespreek oplossingen en pas na verloop van tijd aan.

Als onderdeel van het monitoren:

Teamprestaties meten en benchmarken ten opzichte van vorige periodes

Nieuwe risico's beoordelen

Wijzigingen in regelgeving bijhouden

Feedback vragen van belanghebbenden

Actief feedback van teams vragen

Zoek naast de kwantitatieve gegevens van de monitoring ook naar kwalitatieve input. Voer retrospectieven uit aan het einde van elke fase of iteratie om te evalueren wat goed werkte en wat verbeterd kan worden.

Verzamel feedback van zowel het team als de belanghebbenden en documenteer de geleerde lessen. Gebruik deze informatie om de hybride Agile aanpak voor toekomstige projecten te verfijnen, zodat de methodologie bij elk gebruik effectiever wordt.

Voer je projecten sneller en effectiever uit met ClickUp

Ga hybride met ClickUp Agile projectmanagement

Software projectmanagement heeft de cirkel rond gemaakt. Voorstanders van Agile verwierpen traditionele praktijken zoals uitgebreide abonnementen en langetermijnplanning. Aanhangers van het watervalmodel zagen Agile als chaotisch, zonder de structuur die nodig is om producten van ondernemingsniveau te ontwikkelen.

Slimme technologen kozen ervoor om de beste aspecten van beide benaderingen samen te brengen om een model te creëren dat werkt, ook wel hybride Agile genoemd. Het hybride model helpt moderne technische teams om diverse projectvereisten beter te beheren, te voldoen aan wettelijke eisen en waarde incrementeel te leveren.

Het is echter niet eenvoudig om dit te implementeren. Je hebt een systeem nodig om de vele bewegende delen die betrokken zijn bij het bouwen van software volledig te beheren. ClickUp voor Agile teams biedt precies dat systeem.

Het brengt

Agile hulpmiddelen

zoals Kanban-borden, Gantt grafieken, te volgen taken, aangepaste statussen, integraties en ClickUp Brein , de AI-assistent, om op te starten.

Implementeer eenvoudig hybride projectmanagement. Probeer ClickUp vandaag nog gratis uit !