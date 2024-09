Hoe implementeer je een effectief feedbackmanagementsysteem?

**Vraagt u zich wel eens af wat uw klanten echt denken?

Hun feedback kan een goudmijn aan inzichten zijn, als u weet hoe u dit goed kunt beheren.

Het opzetten van een effectief systeem voor klantenfeedbackbeheer is niet zo ingewikkeld als het klinkt. Met de juiste tool voor feedbackbeheer hoeft u niet langer te gissen naar wat uw klanten willen en kunt u precies leveren wat ze nodig hebben.

Laten we eens kijken hoe u bruikbare feedback van klanten kunt verzamelen, waardevolle inzichten kunt krijgen in de behoeften en voorkeuren van uw gebruikers en weloverwogen product- en zakelijke beslissingen kunt nemen.

Wat is feedbackmanagement?

Feedbackmanagement is het systematische proces van verzamelen, analyseren en reageren op feedback van verschillende interne en externe belanghebbenden.

Dit proces bestaat voornamelijk uit drie stappen:

Het identificeren en opzetten van verschillende kanalen die geschikt zijn voor het verzamelen van feedback Het analyseren van feedback en het standaardiseren van procedures om erop te reageren Het genereren van bruikbare inzichten om positieve verandering en groei van de organisatie te stimuleren

Feedback van klanten effectief beheren is cruciaal voor het verbeteren van uw business. Laten we eens begrijpen waarom.

Waarom is het beheren van klantenfeedback belangrijk?

Feedback van klanten vertelt u wat werkt, wat niet werkt en hoe u kunt verbeteren! Door deze feedback vakkundig te beheren, begrijpt u wat uw klanten denken en hebt u de middelen in handen om dingen recht te zetten. Hiermee kunt u:

De productkwaliteit verbeteren : Door te begrijpen wat klanten wel en niet leuk vinden, kunt u weloverwogen verbeteringen aanbrengen aan producten of diensten en ervoor zorgen dat deze voldoen aan de behoeften en verwachtingen van de klant

: Door te begrijpen wat klanten wel en niet leuk vinden, kunt u weloverwogen verbeteringen aanbrengen aan producten of diensten en ervoor zorgen dat deze voldoen aan de behoeften en verwachtingen van de klant De klanttevredenheid verhogen : Actief luisteren naar en reageren op feedback laat klanten zien dat hun mening waardevol is, wat leidt tot meer tevredenheid en loyaliteit

: Actief luisteren naar en reageren op feedback laat klanten zien dat hun mening waardevol is, wat leidt tot meer tevredenheid en loyaliteit Identificeer verbeterpunten : Feedback laat specifieke gebieden zien waar u tekortschiet, waardoor gerichte verbeteringen mogelijk zijn die kunnen voorkomen dat problemen escaleren

: Feedback laat specifieke gebieden zien waar u tekortschiet, waardoor gerichte verbeteringen mogelijk zijn die kunnen voorkomen dat problemen escaleren Drijf innovatie : Inzichten van klanten kunnen nieuwe kansen en ideeën voor producten of functies onthullen die u een concurrentievoordeel kunnen opleveren

: Inzichten van klanten kunnen nieuwe kansen en ideeën voor producten of functies onthullen die u een concurrentievoordeel kunnen opleveren Relaties versterken: Regelmatige betrokkenheid bij klanten door middel van feedbackkanalen bevordert een sterkere relatie en verhoogt het concurrentievoordeel klantenbinding *Retentie verhogen: Door feedback snel en effectief aan te pakken, kunnen problemen worden opgelost en kan het vertrouwen in het merk worden versterkt, waardoor klanten minder snel terugkeren

Leuk weetje: 12.8% van alle klanten klaagt gemiddeld in alle bedrijfstakken.

Soorten feedback van klanten

Het begrijpen van feedback van klanten kan een beetje lijken op het in elkaar passen van een puzzel. Er zijn veel manieren om inzichten te verzamelen en te analyseren, maar over het algemeen vallen ze uiteen in twee hoofdcategorieën: Directe feedback en indirecte feedback.

Directe feedback wordt verzameld bij klanten via enquêtes, interviews en feedbackformulieren, waarbij duidelijke en specifieke meningen rechtstreeks van de bron komen

wordt verzameld bij klanten via enquêtes, interviews en feedbackformulieren, waarbij duidelijke en specifieke meningen rechtstreeks van de bron komen Indirecte feedback wordt verkregen door het observeren van klantgedrag, zoals aankooppatronen of gebruiksgegevens. Het biedt waardevolle inzichten in een klant zonder dat de klant expliciet zijn mening geeft

Beide soorten zijn essentieel voor een goed begrip van de ervaringen en voorkeuren van klanten.

Hoe verkrijg ik feedback van klanten?

Door de juiste kanalen te kiezen om feedback van klanten te verzamelen, kunt u beter begrijpen hoe mensen uw producten of diensten ervaren en kunt u verbeterpunten naar voren halen.

Om er zeker van te zijn dat u waardevolle inzichten verzamelt, zullen we enkele krachtige kanalen voor het verzamelen van klantenfeedback onderzoeken.

6 zeer effectieve kanalen om feedback van klanten te verzamelen

Laten we, met dat in gedachten, eens kijken naar zes krachtige hulpmiddelen om feedback van klanten te verzamelen en hoe ClickUp ondersteunt deze inspanningen:

E-mail of in-app enquêtes

schrijf e-mails sneller met ClickUp Brain en moedig lezers aan om mee te doen_

Als het op directe feedback aankomt, zijn er maar weinig dingen beter dan enquêtes of vragenlijsten.

In-app enquêtes of vragenlijsten die via communicatiekanalen zoals e-mail worden verzonden, vangen de rente van klanten terwijl ze uw product of software gebruiken. Zo'n betrokkenheid stelt hen in staat om zeer relevante en tijdige feedback te delen.

E-mailenquêtes of vragenlijsten kunnen worden verstuurd als reactie op acties van klanten, zoals het achterlaten van een winkelwagentje of een vertraging in het gebruik.

Het ClickUp voordeel: Kies uit een bereik van vooraf gebouwde sjablonen voor feedbackformulieren of maak aangepaste enquêtes en vragenlijsten om feedback van klanten te verzamelen. Gebruik de automatiseringen van ClickUp om de analyse van reacties te automatiseren. Koppel bruikbare feedback aan taken met verschillende prioriteiten.

Klantinterviews

Klantinterviews en feedback van gebruikers geven gedetailleerde inzichten in hoe klanten uw product gebruiken en ermee omgaan. Dergelijke directe interacties met klanten bieden inzicht in pijnpunten, voorkeuren en de algehele klantervaring.

Het ClickUp voordeel: De Kalender weergave op ClickUp kunt u klantinterviews plannen en bijhouden. Bij gebruik met ClickUp Kladblok hiermee kunt u feedback van klanten direct vastleggen.

Luisteren naar sociale media

Klanten gebruiken sociale media om hun behoeften, feedback, meningen en gevoelens over uw product of service te delen. Snel reageren en ingrijpen op dergelijke openbare platforms versterkt het merkimago en wekt vertrouwen.

Het ClickUp voordeel: Integreer social media monitoring tools zoals Hootsuite of Brandwatch met ClickUp om uw social media management (SMM) teams te versterken. Naast het omzetten van feedback in taken, kunnen de SMM teams gebruik maken van de AI-schrijfmodule van ClickUp Brein om gepersonaliseerde berichten op te stellen die relevant zijn voor de situatie, zoals excuses voor slechte service als reactie op negatieve feedback voor directe schadebeperking.

User testing

Gebruikerstests bestaan uit het verzamelen van feedback van klanten over de interactie met een nieuwe functie of een nieuw product voordat het product publiekelijk wordt vrijgegeven. Deze methode helpt problemen met bruikbaarheid te identificeren en zorgt ervoor dat het product of de dienst voldoet aan de verwachtingen van de klant.

Dit zijn gerichte enquêtes waarbij loyaliteit van de klant wordt beloond met exclusieve toegang tot nieuwe functies en updates.

ClickUp voordeel: Gebruik ClickUp als CRM om uw waardevolle klanten te identificeren en ze te betrekken bij gebruikerstests. Correleer hun gebruikersverhalen met relaties met klanten voor een diepgaande sentimentanalyse en prioriteit voor feedback.

Feedback widgets

Integreer feedbackwidgets in uw software of website om spontaan feedback te verzamelen. Dit kan zijn nadat ze een aankoop of een belangrijke mijlpaal hebben voltooid. Met dergelijke widgets kunnen klanten hun meningen en ervaringen in realtime delen.

Het ClickUp voordeel: Routeer inputs van widgets naar ClickUp automatisering om feedback van klanten vast te leggen, te categoriseren en te analyseren. Op basis van de resultaten kan ClickUp de feedback omzetten in een Taak of escaleren voor menselijke beoordeling.

Interacties met klantenservice

Interacties met klantenservice, of het nu gaat om tickets of live chatberichten, zijn een goudmijn aan feedback van klanten. Het analyseren van gesprekken met klantenservice brengt terugkerende problemen, functieverzoeken en gebieden aan het licht waar het product of de service tekortschiet.

Het ClickUp voordeel: Integreer ClickUp met uw helpdesksoftware en centraliseer de feedback van klantenservice op ClickUp Documenten . Hiermee kunt u automatisch taken aanmaken en klanten opvolgen, zodat elk verzoek om ondersteuning direct en efficiënt wordt behandeld.

Hoe stel je een Feedback Management Systeem in?

Het ontwikkelen van een gestructureerd feedbackbeheersysteem voor klanten vereist een sterk kader om ervoor te zorgen dat elk redelijk stuk feedback wordt opgevolgd en verbeteringen stimuleert.

Dit is hoe u dit onder de knie kunt krijgen:

Verzamelen van feedback van klanten

Verzamel feedback van klanten via goed ontworpen formulieren die integreren met uw software, website of applicatie. U hebt een feedbacktool voor klantenbeheer nodig om de input van klanten vast te leggen.

U kunt aangepaste enquêtes maken binnen het ecosysteem van projectmanagement met behulp van ClickUp formulieren . Hierdoor kan de feedback van de klant rechtstreeks in uw werkstroom terechtkomen. Als alternatief zijn er Google formulieren of sjablonen die kunnen worden aangepast aan verschillende instellingen.

feedback van klanten vastleggen met zeer aanpasbare ClickUp Formulieren_

Deze punten voor het verzamelen van klantenfeedback moeten verspreid zijn over de verschillende fasen van het klanttraject - voor de aankoop/registratie, na de aankoop/registratie, interactie na ondersteuning, uitrol van een grote update, enzovoort. Door dit te doen, kunt u een breed spectrum aan klantfeedback uit verschillende fasen vastleggen en snellere reacties en beter geïnformeerde besluitvorming stimuleren.

Feedback organiseren

Na het verzamelen van feedback van klanten is de volgende Taak het organiseren van de enquêtegegevens om de input van verschillende kanalen te consolideren. Deze gegevens moeten ook worden gestandaardiseerd, aangezien de feedback in verschillende formats beschikbaar kan zijn.

Zet een duidelijk systeem op voor het categoriseren en prioriteren van klantenfeedback om ervoor te zorgen dat er niets tussenkomt. Begin met het groeperen van feedback van gebruikers in logische categorieën, bijvoorbeeld; software teams kunnen feedback van klanten onderverdelen in functieverzoeken, problemen met bruikbaarheid, ontwerpverbeteringen, enz. Door feedback te groeperen, kun je feedback met een hoge prioriteit identificeren en als eerste behandelen.

ClickUp biedt verschillende organisatorische functies om feedback te sorteren en te prioriteren, zoals ClickUp-taak Tags en prioriteitsniveaus . Bovendien bieden lijsten en bordweergaven gebruikers controle over de manier waarop ze feedback willen bijhouden en beheren.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Adding-Tags-to-Tasks.png ClickUp 3.0 Tags toevoegen aan Taken /%img/

tags toevoegen aan feedback om ze te sorteren en organiseren_

Feedback analyseren

Feedback van klanten analyseren is waar de ruwe input wordt omgezet in bruikbare inzichten. Als u feedback van klanten analyseert merkt u trends of patronen op, terugkerende pijnpunten en kansen voor verbetering. Het doel hier is om logische correlaties te trekken om het productontwikkelingsproces en de beslissingen van de Business te verrijken.

Aangezien u al feedback van klanten in een georganiseerd formulier hebt, kunt u deze eenvoudigweg inpluggen in ClickUp's dashboard en rapportage tools om alle gegevens te visualiseren. Dergelijke datavisualisatietechnieken maken het gemakkelijker om feedbacktrends te detecteren en de impact van specifieke problemen of beslissingen te voorspellen.

Bovendien helpen tools voor sentimentanalyse bij het meten van klanttevredenheid en bieden ze meer inzicht in hoe klanten uw product of dienst zien.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/ClickUp-Dashboards-Improvement-Pie-Chart-Breakdowns.gif ClickUp Dashboards Verbetering cirkeldiagrammen voor feedbackbeheer /%img/

maak gegevensvisualisatie eenvoudiger en leuker met ClickUp's Dashboards_

Dergelijke fijnmazige analyse van klantfeedback vergemakkelijkt de prioritering van veranderingen met een grote impact om de klantervaring te verbeteren en klantbehoud te stimuleren. Naast deze onmiddellijke effecten legt het ook de basis voor het bereiken van strategische doelen op lange termijn.

Reageren op feedback

Nu u de vinger aan de pols van de klant hebt, is de volgende fase van het beheren van klantfeedback het reageren op de input van de klant.

Begin op basis van uw prioriteitenlijst met het implementeren van wijzigingen om het product of de service te verbeteren als reactie op de feedback van de klant. Dit kan het toevoegen van gevraagde functies, het oplossen van bugs, het herontwerpen van de gebruikersinterface en nog veel meer omvatten. Dergelijke snelle actie verbetert de klantervaring en de waarde van het product, terwijl de effectiviteit van uw proces voor het beheren van klantfeedback wordt aangetoond.

Zoals vermeld vertaalt ClickUp-taak feedback van klanten in uitvoerbare taken die u kunt toewijzen aan de juiste teams. Het creëren van taken met gedetailleerde taakbeschrijvingen, duidelijke deliverables, tijdlijnen en prioriteiten stelt uw team in staat om cruciale feedback van klanten als eerste aan te pakken.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/use-clickup-relationships-to-link-tasks-and-docs-from-the-workspace.gif clickUp-relaties gebruiken om taken en documenten uit de werkruimte te koppelen /$$$img/

feedback van klanten koppelen aan uitvoerbare taken_

Bewaak de resultaten

Na het doorvoeren van veranderingen op basis van feedback van klanten, is het tijd om de impact te meten en de resultaten te controleren. Gebruik software voor klantensucces om bij te houden hoe de veranderingen op basis van feedback van invloed zijn op relaties met klanten, betrokkenheid, klantervaring en andere relevante statistieken.

Zo kunt u bijvoorbeeld een daling zien in de Score klantinspanning (CES), die de moeite meet die klanten moeten doen om uw producten en diensten te ervaren. Deze dip is een goed teken, omdat het de klanttevredenheid verhoogt en de klantloyaliteit versterkt.

Overweeg om ClickUp in te zetten als software voor productfeedback om in realtime feedback van klanten te verzamelen als reactie op de geïntroduceerde veranderingen. De geautomatiseerde werkstromen in ClickUp kunnen vooraf gedefinieerde Key Performance Indicators (KPI's) bijhouden die verband houden met de verandering en stellen u in staat om de effectiviteit ervan continu en gedurende een aanzienlijke periode te controleren.

Regels voor automatisering instellen om follow-up e-mails en updates over klantenfeedback via ClickUp te versturen

Het kiezen van de juiste feedbackmanagementtool maakt een wereld van verschil. U werkt immers met klantgegevens en de inzichten zijn slechts zo goed als de kwaliteit van de gegevens en de tools die worden gebruikt om deze te verwerken.

Dus of je nu op zoek bent naar een zeer veelzijdige tool voor projectmanagement of een specifieke beheertools voor klantenfeedback hier is onze top vijf:

1. ClickUp

Geen verrassingen hier, want ClickUp is een one-stop projectmanagement platform dat robuuste mogelijkheden voor het beheren van klantfeedback biedt.

In dit artikel hebben we verschillende functies en mogelijkheden besproken.

Dit sjabloon downloaden

ClickUp's sjabloon voor feedbackformulieren

Als u hulp nodig hebt, de Sjabloon voor feedbackformulier door ClickUp is een geweldige plek om te beginnen. Gebruik het om aanpasbare formulieren te maken om feedback van klanten direct vast te leggen en op te nemen in uw werkstroom.

Deze sjabloon stroomlijnt het feedbackbeheer van begin tot eind, van het verzamelen van feedback tot het bijhouden van de reactie van klanten op wijzigingen. Deze sjabloon zou een onderdeel moeten zijn van uw projectmanagementsysteem vanwege de volgende functies:

Aanpasbare velden om het formulier aan te passen aan de behoeften van de klant, de eisen van het bedrijf, de voorwaarden van de markt, enz.

Directe integratie met ClickUp-taaken om tijd en moeite te besparen bij het omzetten van feedback van klanten in actie-items

Real-time samenwerking, zodat teams samen kunnen werken om feedback snel en efficiënt aan te pakken

Dit sjabloon downloaden

2. Canny

via anoniem_ Canny is een gespecialiseerd hulpmiddel voor feedbackbeheer, ontworpen om bedrijven te helpen bij het beheer van feedback van klanten.

Klanten gebruiken Canny om feedback rechtstreeks op de app of website in te dienen, terwijl andere gebruikers suggesties kunnen upvoten. Dit voorkomt dat je door een zee van herhaalde of identieke feedback van klanten moet waden, terwijl je de meest gevraagde behoeften van klanten identificeert.

De functie routekaart van Canny informeert klanten over aankomende releases, waardoor de feedbacklus wordt gesloten.

3. SurveyMonkey

via SurveyMonkey SurveyMonkey is een van de bekendste tools voor feedbackbeheer. Het heeft een gebruiksvriendelijke interface en verschillende vraagtypes om feedback van klanten te verzamelen via verschillende kanalen.

Gebruik het om feedback te verzamelen over de bruikbaarheid van producten, klanttevredenheid en meer. Het genereert ook geavanceerde analyses om gegevens uit te splitsen en bruikbare inzichten te verkrijgen.

4. Typeform

via typeformulier_ Typeform staat bekend om zijn visueel aantrekkelijke en gebruiksvriendelijke formulieren en is nog zo'n feedbackmanagementtool. Het boeiende en interactieve ontwerp verhoogt de respons door het feedbackproces van de klant boeiender en belonender te maken.

Typeform biedt aanpasbare sjablonen en op logica gebaseerde vragen, waarmee u dynamische feedbackformulieren kunt maken die u en uw klanten met elkaar verbinden.

5. Hotjar

via hetejar_ Hotjar is een tool voor het beheer van klantenfeedback die het verzamelen van traditionele klantenfeedback combineert met gedragsanalyse voor meer contextuele feedback.

Naast de typische enquêtes en polls biedt Hotjar heatmaps en sessie-opnames om weer te geven hoe gebruikers door je website navigeren. Zo'n tweeledige aanpak helpt bedrijven om de verbinding te leggen tussen wat gebruikers zeggen en hun gedrag.

Hoe potentiële uitdagingen met een feedbackmanagementsysteem overwinnen

Hoewel een feedbackmanagementsysteem voor klanten ongelooflijk nuttig kan zijn, is het niet zonder uitdagingen. Hier leest u hoe u een aantal veelvoorkomende problemen kunt aanpakken:

Inconsistente feedbackverzameling : Ooit het gevoel gehad dat feedback overal vandaan komt? Organiseer dit door duidelijke richtlijnen in te stellen en het proces te automatiseren. Zo weet u altijd wat er binnenkomt en wanneer

: Ooit het gevoel gehad dat feedback overal vandaan komt? Organiseer dit door duidelijke richtlijnen in te stellen en het proces te automatiseren. Zo weet u altijd wat er binnenkomt en wanneer Verdrinken in gegevens : Overspoeld door tonnen feedback? Gebruik slimme analysetools of AI om door de ruis heen te filteren. Deze tools kunnen u helpen waardevolle inzichten te ontdekken zonder uw verstand te verliezen

: Overspoeld door tonnen feedback? Gebruik slimme analysetools of AI om door de ruis heen te filteren. Deze tools kunnen u helpen waardevolle inzichten te ontdekken zonder uw verstand te verliezen Feedback die nergens heen gaat : Gefrustreerd omdat feedback in een zwart gat lijkt te verdwijnen? Maak een degelijk actieplan, wijs taken toe en stel deadlines. Houd de vaart erin door de voortgang bij te houden en uw klanten te laten weten wat er verandert

: Gefrustreerd omdat feedback in een zwart gat lijkt te verdwijnen? Maak een degelijk actieplan, wijs taken toe en stel deadlines. Houd de vaart erin door de voortgang bij te houden en uw klanten te laten weten wat er verandert Bias alert: Maakt u zich zorgen over een vertekend beeld? Gebruik verschillende feedbackkanalen om een goed afgerond perspectief te krijgen. Zo voorkom je dat je te veel vertrouwt op één enkele bron en krijg je een waarheidsgetrouw beeld

Door deze problemen aan te pakken met enige strategie en de juiste hulpmiddelen, kan feedbackmanagement een soepele rit worden in plaats van een hobbelige, bochtige weg.

Bonus tip: Voel je je overweldigd door al die feedback? Stroomlijn uw aanpak door regelmatige beoordelingsintervallen in te stellen en prioriteit te geven aan de meest kritische feedback.

Maak gebruik van Customer Feedback Management voor groei

Een effectief feedbackmanagementsysteem helpt u inzichten te verzamelen uit verschillende databronnen, de gegevens te analyseren om trends te ontdekken, prioriteit te geven aan klantverzoeken en de nodige veranderingen door te voeren.

Door dit proces te stroomlijnen en ervoor te zorgen dat feedback wordt behandeld, kunnen bedrijven de klanttevredenheid verhogen, het aantal opzeggingen verminderen en de waarde van de klantlevenscyclus maximaliseren.

Succes boeken met het beheer van klantfeedback begint met het kiezen van de juiste software. ClickUp stroomlijnt al uw klantenfeedback op één plek, waardoor het gemakkelijker wordt om input om te zetten in bruikbare inzichten voor betere besluitvorming.

ClickUp's AI-functies bieden realtime analyse van het sentiment en de intentie van klanten, waardoor uw teams proactief problemen kunnen oplossen voordat ze escaleren en negatieve feedback wordt verminderd.

Als u klaar bent om het beheer van klantfeedback te verbeteren en klantinzichten om te zetten in bruikbare resultaten, meld u dan aan voor ClickUp !