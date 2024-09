Histogrammen vs. staafdiagrammen: Wat en wanneer gebruiken

Stel je voor dat je in een vergadering de prestatiegegevens van je team aan het presenteren bent en dat je het helemaal geweldig doet!

Maar dan vraagt je collega: "Is dat een balk? Een histogram zou een betere optie zijn geweest, vind je niet?"

Nou, dat zou zeker een lastige situatie zijn als je je grafieken niet goed kent.

Histogram- vs. staafdiagrammen - de verschillende gebruikssituaties begrijpen is echt belangrijk om je vaardigheden in het vertellen van gegevens onder de knie te krijgen.

Beide zijn geweldig voor het weergeven van kwantitatieve gegevens. Maar de ene gebruikt balken om categorische gegevens in groepen weer te geven, terwijl de andere continue gegevens in secties weergeeft.

In deze blog vergelijken we staafdiagrammen en histogrammen om te bepalen welke de beste keuze is in specifieke situaties. Bonus? Gratis sjablonen en hulpmiddelen om je grafiekvaardigheden te verbeteren. šŸ˜‰

Wat is een staafdiagram?

Een staafdiagram is een eenvoudige grafische voorstelling die wordt gebruikt om gegevens over verschillende categorieƫn te vergelijken.

Elke balk vertegenwoordigt een categorie en de lengte komt overeen met de waarde. Staafdiagrammen zijn ideaal voor het weergeven van categorische gegevens, zoals leeftijdsgroepen of productverkopen.

In een staafdiagram geven verticale balken de gegevenspunten weer. Op de X-as staan meestal de categorieƫn en op de Y-as de waarden.

Balken hebben een gelijke breedte en worden gescheiden door een gelijke ruimte. Dit helpt om gegevens gemakkelijk te vergelijken.

Voorbeelden van het gebruik van een staafdiagram

Staafdiagrammen zijn ideaal om onderscheidende waarden weer te geven omdat je categorieĆ«n in een dataset gemakkelijk kunt vergelijken. Stel bijvoorbeeld dat je een enquĆŖte analyseert waarbij mensen op hun favoriete ijssmaken hebben gestemd.

Elke smaak zou een categorie zijn en de hoogte van de balk zou aangeven hoeveel stemmen elke smaak heeft gekregen. Als chocolade 50 stemmen kreeg en vanille 30, zou de balk voor chocolade langer zijn dan die voor vanille, waardoor het gemakkelijk te zien is welke smaak populairder is.

Op dezelfde manier kan een staafdiagram in verkoopgegevens het aantal verkochte eenheden voor verschillende producten in een maand weergeven.

Als product A 100 eenheden heeft verkocht en product B 75, is het staafdiagram voor product A langer of langer, afhankelijk van de oriƫntatie van het diagram. Dit maakt het gemakkelijk om te zien welk product het beter deed, dus staafdiagrammen zijn een geweldige manier om categorische gegevens zoals stemmen of verkoopaantallen te visualiseren

Wat is een histogram?

Een histogram is een soort grafiek die de verdeling van continue gegevens weergeeft. Het helpt visualiseren hoe gegevenspunten binnen verschillende bereiken vallen.

In tegenstelling tot een staafdiagram, dat categorische gegevens vergelijkt, groepeert een histogram continue gegevens in intervallen of bins. Elke balk in het histogram vertegenwoordigt een bereik van waarden en de hoogte geeft de frequentie van gegevenspunten binnen dat bereik weer.

Voorbeelden van het gebruik van een histogram

Een histogram is een goede manier om de verdeling van de testscores van leerlingen weer te geven.

Ook hier geeft de X-as het bereik van de waarden weer, terwijl de Y-as de frequentie weergeeft. Daarom kan elke balk een bereik van de scores weergeven, zoals 60-70 of 70-80, en de hoogte van de balk geeft aan hoeveel leerlingen in dat bereik vallen.

Histogrammen zijn ook heel geschikt om de algemene verdeling van continue gegevens weer te geven, zoals temperatuurmetingen in de loop van de tijd of de lengte van mensen in leeftijdsgroepen. Deze grafische voorstelling helpt patronen te identificeren, zoals of de gegevens geclusterd of gelijkmatig verspreid zijn.

Staafdiagrammen versus histogrammen: De sleutel verschillen

Staafdiagrammen en histogrammen zijn allebei fantastisch voor het visualiseren van gegevens!

Hoe dan ook, ze dienen allebei verschillende doelen - hier volgt een kort overzicht van waarom ze verschillen:

Voorstelling van gegevens

Staafdiagrammen geven categorische gegevens weer, dat zijn verschillende categorieƫn, zoals fruitsoorten of leeftijdsgroepen. Elke balk vertegenwoordigt een specifieke categorie, waardoor het gemakkelijk is om gegevens over categorische variabelen te vergelijken.

Histogrammen worden daarentegen gebruikt voor continue gegevens, die laten zien hoe gegevenspunten binnen bepaalde bereiken vallen.

Balk ruimte

Een van de sleutel verschillen tussen staafdiagrammen en histogrammen is de ruimte tussen de balken. In een staafdiagram is er gelijke ruimte tussen elke staaf, waardoor de waarden gemakkelijk van elkaar te onderscheiden zijn.

In een histogram echter, liggen de balken naast elkaar of raken ze elkaar, wat helpt om de algemene verdeling van continue gegevens weer te geven. Dit komt omdat histogrammen zich richten op hoe de visualisatie van gegevens van verschillende intervallen zich tot elkaar verhouden.

Axis labels

De X-as in een staafdiagram geeft meestal categorische gegevens weer, zoals productnamen of categorieƫn. Elke balk correspondeert met een specifiek label dat individuele waarden weergeeft. Anderzijds hebben histogrammen bereiken van waarden op de X-as, die continue gegevens weergeven.

Deze bereiken, of intervallen, laten zien hoe vaak gegevenspunten binnen de dataset in elk bereik vallen, wat een duidelijke visuele weergave geeft van de verdeling van de numerieke gegevens.

Wanneer staafdiagrammen gebruiken?

Het is vrij eenvoudig om staafdiagrammen te gebruiken als je verschillende categorieĆ«n categorische gegevens moet vergelijken, zoals de resultaten van een enquĆŖte of de verkoop van een product.

Ze helpen je afzonderlijke waarden te visualiseren door elke balk duidelijk te labelen, waardoor je gemakkelijker kunt vergelijken.

Laten we de staafdiagrammen plotten voor de voorbeelden "stem op ijssmaak" en "maandelijkse productverkoop" die hierboven zijn besproken.

Voor de staafdiagrammen van de ijssmaak:

Lijst van ijssmaken, zoals chocolade en vanille, als categorieƫn Verzamel vervolgens het aantal stemmen dat elke smaak heeft gekregen. Bijvoorbeeld, chocolade kreeg 50 stemmen en vanille kreeg 30 stemmen Teken vervolgens een balk voor elke smaak met software naar keuze en zorg ervoor dat de hoogte van de balk overeenkomt met het aantal stemmen. Kleur elke balk anders voor het gemak van de kijker Label tot slot de X-as met de smaken en de Y-as met het aantal stemmen

Het resultaat zal er ongeveer zo uitzien (zowel horizontaal als verticaal):

Op dezelfde manier, bij het plotten van het staafdiagram voor de maandelijkse productverkoop:

Begin met een lijst van producten, zoals Product A en Product B, als categorieƫn Verzamel de verkoopgegevens voor elk product. Bijvoorbeeld: Product A verkocht 100 eenheden en Product B verkocht 75 eenheden Teken in de software van uw keuze een balk voor elk product en zorg ervoor dat de hoogte van de balk het aantal verkochte eenheden weergeeft. Zorg ervoor dat de kleuren van de balk verschillen Nog te doen: label de X-as met de productnamen en de Y-as met de verkochte eenheden

Hier ziet de grafiek er horizontaal en verticaal uit:

Nu je hebt geleerd hoe je effectieve staafdiagrammen maakt, volgt hier een tip over hoe je staafdiagrammen echt kunt laten opvallen.

Gebruik verschillende kleuren voor elke balk zodat mensen ze gemakkelijker van elkaar kunnen onderscheiden. Kies kleuren die in balans zijn en niet te helder of te donker.

Pro Tip: Kijk of je software de staafdiagrammen in 3D kan plotten. Dat voegt wat diepte toe aan de grafieken, wat de aandacht trekt en het makkelijker maakt om de gegevens te zien en te begrijpen.

Wanneer histogrammen gebruiken

Gebruik histogrammen als je de verdeling van continue gegevens wilt weergeven.

Ze zijn het meest geschikt om te laten zien hoe gegevens binnen een bepaald bereik vallen en helpen bij het visualiseren van de verdeling van de frequentie over die intervallen.

In vergelijking met balkgrafieken zijn histogrammen veel beter geschikt voor het analyseren van patronen of trends in een dataset op een continue schaal.

Laten we stap voor stap de histogrammen maken van de besproken voorbeelden "frequentieverdeling van studententestscores" en "wekelijkse temperatuurmetingen".

Voor het voorbeeld van de frequentieverdeling van de score van het proefwerk van de student:

Verzamel de toetsscores van alle leerlingen Groepeer vervolgens de scores in bereiken van gelijke intervallen. Voor ons voorbeeld hebben we 17 leerlingen genomen, met testscores bereik van 60 tot 100, verdeeld over verschillende intervallen Teken vervolgens een balk voor elk bereik en zorg ervoor dat de hoogte van de balk het aantal leerlingen in dat bereik weergeeft. Zorg ervoor dat elke balk naast elkaar wordt getekend zonder tussenruimtes Label tot slot de X-as met het bereik van de scores en de Y-as met het aantal leerlingen

Als je Klaar bent, controleer dan het histogram om er zeker van te zijn dat het laat zien hoe de leerlingen scoorden in de verschillende bereiken. Als je alles goed hebt gedaan, ziet het er zo uit:

Hier zijn een paar tips om in gedachten te houden bij het maken van een histogram:

Gebruik consistente binbreedten voor een nauwkeurige weergave van de verdeling van de gegevens

Vermijd het gebruik van kleuren die de kijker afleiden van de gegevens zelf; subtiele tinten werken het beste

Zorg ervoor dat de X-as het bereik van de waarden duidelijk weergeeft en vermijd overlappende balken, die kijkers kunnen misleiden

Richt je op het weergeven van de algemene verdeling van continue gegevens in plaats van individuele gegevenspunten

Staafdiagrammen en histogrammen maken met ClickUp

Nu weet u wanneer u staafdiagrammen en histogrammen moet gebruiken - gefeliciteerd!

Maar hoe maakt u deze grafieken? Er moeten toch gespecialiseerde hulpmiddelen zijn die u daarbij kunnen helpen.

Ja, Microsoft Excel-grafieken nog te doen, net als de gratis staafdiagrammen en histogrammen die online beschikbaar zijn.

Als je een old-school pro bent, kun je er zelfs een maken in MS Paint! (Maak je klaar voor een flashback uit de jaren 2000!)

Maar wat als er een tool is die alles combineert, van meerdere grafiekopties tot diverse functies en samenwerkingsmogelijkheden met teams? ClickUp doet dit en nog veel meer door verschillende hulpmiddelen en functies te bieden om gegevens te visualiseren via allerlei soorten grafieken.

ClickUp Whiteboards ClickUp Whiteboards biedt een flexibel canvas voor het maken van staafdiagrammen. Functies zoals real-time samenwerking, aanpasbare sjablonen en taakintegratie helpen u de productiviteit van uw team te verbeteren en uw koers te grafieken van brainstorming tot uitvoering.

Met Whiteboards kun je ook documenten, Taken en media direct op je bord invoegen, zodat alles georganiseerd en toegankelijk blijft.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-270.png ClickUp Whiteboard /%img/

werk samen, brainstorm en innoveer op ClickUp Whiteboards_

ClickUp Dashboards ClickUp Dashboards stellen u in staat om dynamische staafdiagrammen en histogrammen te maken. U kunt uw gegevens rechtstreeks in het dashboard importeren en widgets in realtime gebruiken om prachtige visuele weergaven te genereren.

ClickUp sjablonen

Hoewel al deze tools uw werk gemakkelijker maken, is er Ć©Ć©n ClickUp functie die u de meeste tijd zal besparen doordat u niet vanaf nul hoeft te beginnen. We hebben het over ClickUp sjablonen .

Laten we de meest relevante voor u bekijken.

ClickUp Staafdiagram Whiteboard Sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/whiteboard-template.webp ClickUp Staafdiagram Whiteboard Sjabloon https://app.clickup.com/signup?template=t-228089655&department=operations&_gl=1\*1vfzmr6\*\_gcl_au*MTUxODAxMTY2MS4xNzIxODU4NDM2 Dit sjabloon downloaden /$$cta/

Met de gratis ClickUp Staafdiagram Whiteboard Sjabloon krijgt u een vooraf ontworpen layout voor snelle visualisatie van staafdiagrammen (geen complexe tutorials bij deze).

U kunt eenvoudig kleuren, labels en gegevenspunten aanpassen aan uw behoeften met behulp van de staafdiagramweergave.

Met extra functies zoals taggen, geneste subtaak, meerdere toegewezen personen en labels die prioriteit geven, kunnen teams in realtime samenwerken, waardoor het perfect is voor groepsideeƫn en data-analysesessies.

Dit sjabloon downloaden

ClickUp Gestapelde Staafdiagram Sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/stacked-bard-graph-1200-1.webp ClickUp's gestapelde staafdiagram sjabloon https://app.clickup.com/signup?template=t-200646219&department=finance-accounting&_gl=1\*11kyazz*\_gcl_au*MTUxODAxMTY2MS4xNzIxODU4NDM2 Dit sjabloon downloaden /$$cta/

Gebruik de ClickUp gestapelde staafdiagram sjabloon laat uw grafiekmogelijkheden nog verder pieken! Hiermee kunt u meerdere gegevenssets visualiseren en vergelijken in de tijd.

Het sjabloon helpt je om relaties tussen gegevens te benadrukken, trends te ontdekken en snellere, beter geĆÆnformeerde beslissingen te nemen. Je kunt taken maken, statussen aanpassen, gegevens categoriseren en duidelijke en inzichtelijke gestapelde staafdiagrammen maken.

Dit sjabloon downloaden

ClickUp Gantt Grafieken en Eenvoudige Gantt Sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-307.png ClickUp's eenvoudige sjabloon voor ganttgrafieken https://app.clickup.com/signup?template=t-180546792&department=other&_gl=1\*11kyazz*\_gcl_au*MTUxODAxMTY2MS4xNzIxODU4NDM2 Dit sjabloon downloaden /$$cta/

Hoewel het voornamelijk wordt gebruikt voor tijdlijnen van projecten, is de ClickUp eenvoudig sjabloon voor gantt kan ook worden aangepast om staafdiagrammen te maken. U kunt taken bijhouden, prioriteiten ordenen en gemakkelijk afhankelijkheid van taken beheren met realtime updates. Extra functies zijn onder andere:

Aanpassen en kleurcodering van je Gantt grafieken om werkstromen te visualiseren en duidelijk georganiseerd te blijven

Kritieke paden en Slack Time gebruiken om te anticiperen op wegversperringen en om je taken te beherenuw project te bewaken* Taak afhankelijkheden beheren via real-time updates voor betereprojectcontroleClickUp Gantt grafieken biedt verder een basis voor het visualiseren van gegevens in de tijd. Dit kan teams helpen om de voortgang bij te houden, knelpunten te identificeren en middelen effectief te beheren.

Dit sjabloon downloaden

Lees meer: 20 Gantt Grafiek Voorbeelden voor Projectmanagement

Sleutelfuncties van ClickUp voor gegevensvisualisatie

ClickUp's functies voor gegevensvisualisatie helpen u om uw gegevens gemakkelijk aan te passen, samen te werken en te analyseren. Dit is hoe ze uw werkstroom verbeteren:

Aanpasbare kleuren en labels: Stem uw grafieken af op uw merk of projectthema metClickUp's brede bereik van aanpassingen *Real-time samenwerking: Werk met team leden tegelijk om grafieken te maken en bij te werken met @ vermeldingen enOpmerkingen toewijzen *Meerdere weergaveopties: Schakel tussen verschillende grafiektypes en weergaven met behulp vanClickUp weergaven om de beste weergave voor uw gegevens te vinden

Stem uw grafieken af op uw merk of projectthema metClickUp's brede bereik van aanpassingen *Real-time samenwerking: Werk met team leden tegelijk om grafieken te maken en bij te werken met @ vermeldingen enOpmerkingen toewijzen *Meerdere weergaveopties: Schakel tussen verschillende grafiektypes en weergaven met behulp vanClickUp weergaven om de beste weergave voor uw gegevens te vinden Mogelijkheden voor het importeren van gegevens: Haal eenvoudig gegevens op uit externe databronnen voor een uitgebreide analyse

Haal eenvoudig gegevens op uit externe databronnen voor een uitgebreide analyse Annotatiehulpmiddelen: Gebruik ClickUp Redactie om aantekeningen en markeringen toe te voegen om belangrijke gegevenspunten te benadrukken

Tips voor het effectief maken van grafieken

Maak uw grafieken effectiever en gemakkelijker te interpreteren met deze tips voor het effectief maken van grafieken:

Kies het juiste grafiektype: Zorg ervoor dat het grafiektype ( lijngrafiek )gantt grafiek,grafiekenz.) past bij de gegevens die u presenteert

Zorg ervoor dat het grafiektype ( lijngrafiek )gantt grafiek,grafiekenz.) past bij de gegevens die u presenteert Gebruik duidelijke labels en titels : Zorg ervoor dat je grafieken in Ć©Ć©n oogopslag gemakkelijk te begrijpen zijn

: Zorg ervoor dat je grafieken in Ć©Ć©n oogopslag gemakkelijk te begrijpen zijn Houd ontwerpen eenvoudig: Vermijd rommel en concentreer u op de belangrijkste gegevens

Vermijd rommel en concentreer u op de belangrijkste gegevens Gebruik consistente kleurenschema's: Zorg voor uniformiteit om de leesbaarheid te verbeteren

Zorg voor uniformiteit om de leesbaarheid te verbeteren Integreer met andere tools: Geniet van geavanceerde grafiekmogelijkheden via integratie van meerdere tools/platforms

šŸ’ˆBonus: Voor meer tips over het maken van effectieve grafieken, bekijk ClickUp's bronnen op grafieken voor projectmanagement en technieken voor datavisualisatie .

Uw grafieken opwaarderen met ClickUp

Kiezen tussen een histogram en een balkgrafiek kan overweldigend zijn, vooral als je met meerdere datasets moet werken.

Maar vrees niet!

ClickUp behoort tot de beste software voor projectbeheer met krachtige en aanpasbare tools - ze kunnen je helpen om je projectmanagement en grafieken te verbeteren.

Met ClickUp kunt u complexe gegevens moeiteloos visualiseren en communiceren met realtime samenwerking en dynamische sjablonen (nu kan iedereen geweldige grafieken maken).

Of u nu projecten beheert of inzichten presenteert, ClickUp helpt u de balk hoger te leggen en uw gegevensvisualisatie naar een hoger niveau te tillen. Meld u vandaag nog aan voor ClickUp om prachtige histogrammen en staafdiagrammen te maken en uw grafiekmogelijkheden te verbeteren!