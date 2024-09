Hoe mensgerichte leiderschapsstrategieën implementeren

Melanie Perkins, de oprichter en CEO van Canva, zegt,

Als leider heb ik het gevoel dat het mijn taak is om de visie en de doelen voor het bedrijf te bepalen en dan met iedereen samen te werken om hen in staat te stellen groot en gek te dromen

Melanie Perkins, oprichter en CEO van Canva

Haar mensgerichte leiderschap heeft Canva tot een van de meest succesvolle startup unicorns ooit gemaakt. In 2023 werd Canva uitgeroepen tot de

#1 beste werkplek voor innovators

door FastCompany.

Hoe heeft dit kunnen gebeuren?

Canva hanteert vanaf het begin een people-first strategie, zelfs tijdens de werving. Kandidaten die voortgang boeken op een bepaald niveau in het sollicitatieproces krijgen een gratis abonnement van 6 maanden op Canva Pro, zelfs als ze niet worden geselecteerd voor de baan.

Alphabet en Etsy hebben een vergelijkbare aanpak - ze richten zich op het helpen van werknemers om een goede balans tussen werk en privéleven te behouden.

Een recent

onderzoek van het Economisch Wereldforum

bleek dat 48% van de werknemers hun baan zouden opzeggen als die hen zou verhinderen om "van hun leven te genieten"

Benieuwd hoe ook u uw organisatie meer mensgericht kunt maken? Laten we beginnen met de basis.

Wat is mensgericht leiderschap?

Een mensgerichte leiderschapsstijl is een proactieve benadering van het maken van betekenisvolle interpersoonlijke verbindingen met werknemers terwijl je hen begeleidt. Het gaat erom de belangen van uw werknemers voorop te stellen.

People-first leiders behandelen hun personeel als hun belangrijkste bezit. Ze richten zich op het opbouwen van een warme, uitnodigende werkomgeving waar werknemers floreren, het personeelsverloop laag is en ideeën en innovatie floreren.

Het belang van mensgericht leiderschap in een werkomgeving kan duizelingwekkend zijn. Gallups'

Rapport over de toestand van de wereldarbeidsplaats: 2023

onthulde dat niet gemotiveerde werknemers Amerikaanse bedrijven jaarlijks tussen de 450 en 550 miljard dollar kosten.

We kunnen het er dus allemaal over eens zijn dat een mensgerichte leider wonderen doet voor zijn team, bedrijf en zichzelf. Laten we nu eens kijken hoe mensgericht leiderschap eruit ziet.

Kenmerken van mensgericht leiderschap

Een mensgerichte leider heeft de volgende FEITEN:

Eerlijkheid: Ze zijn eerlijk en onbevooroordeeld in de omgang met al hun teamleden en spelen geen favorieten. Ze gaan ook eerlijk om met zaken als compensatie, verlof, overwerk en promoties, waarbij ze de belangen van de werknemers voorop stellen

Ze zijn eerlijk en onbevooroordeeld in de omgang met al hun teamleden en spelen geen favorieten. Ze gaan ook eerlijk om met zaken als compensatie, verlof, overwerk en promoties, waarbij ze de belangen van de werknemers voorop stellen Toegankelijkheid: Dergelijke leiders maken duidelijk dat iedereen in hun team hen kan benaderen en hun zorgen, ideeën en feedback kan delen. Ze reageren op eerlijke feedback met dankbaarheid en nederigheid

Dergelijke leiders maken duidelijk dat iedereen in hun team hen kan benaderen en hun zorgen, ideeën en feedback kan delen. Ze reageren op eerlijke feedback met dankbaarheid en nederigheid **Ze zijn proactief in het delen van ideeën, abonnementen en zorgen met hun teamleden

Empathie: Ze kunnen zich verplaatsen in hun medewerkers en de dingen vanuit hun perspectief bekijken

Ze kunnen zich verplaatsen in hun medewerkers en de dingen vanuit hun perspectief bekijken Emotionele intelligentie : Ze waarderen de bijdragen van mensen regelmatig en delen constructieve feedback tactvol

: Ze waarderen de bijdragen van mensen regelmatig en delen constructieve feedback tactvol Empowering mindset : De leiders zien hun rol als die van mentor en empoweren hun medewerkers om te leren, te groeien en eigendom te nemen, en ze houden hun eigen leiderschapsvaardigheden

: De leiders zien hun rol als die van mentor en empoweren hun medewerkers om te leren, te groeien en eigendom te nemen, en ze houden hun eigen leiderschapsvaardigheden Vertrouwen: Ze vertrouwen op de integriteit van de leden van hun team

Ze vertrouwen op de integriteit van de leden van hun team Oplossingsgerichtheid: Ze identificeren verbeterpunten in hun proces, voornamelijk door de pijnpunten van hun medewerkers aan te pakken

Deze FACETS zijn de belangrijkste troeven van een mensgerichte leider!

Nu botsen mensgerichte leiderschapsstijlen vaak met Taakgerichte benaderingen. In tegenstelling tot mensgerichte leiders geeft een taakgerichte leider prioriteit aan het efficiënt voltooien van taken om de doelen van het bedrijf te bereiken. Elke stijl heeft zijn eigen voor- en nadelen en beide hebben hun voor- en tegenstanders. Laten we de twee benaderingen eens vergelijken.

Mensgericht versus Taakgericht Leiderschap

De termen 'mensgericht leiderschap' en 'Taakgericht leiderschap' zijn afkomstig van

Fred Fiedler's contingentiemodel van leiderschapseffectiviteit

in de jaren 1960. Fiedler stelde voor dat de effectiviteit van leiderschap afhangt van de interactie tussen de stijl van de leider en de specifieke situatie.

Bekijk hoe de twee benaderingen verschillen:

Taakgericht leiderschap: Mensgericht leiderschap Richt zich op het bereiken van doelen en het efficiënt voltooien van taken. Bouw sterke relaties op en ondersteun teamleden Leiderschapsstijl: Directief, gestructureerd en vaak gezaghebbend. Samenwerken, empathie en ondersteunen Duidelijk, vaak in één richting; benadrukt richtlijnen. Open, in twee richtingen; moedigt feedback en dialoog aan Besluitvorming: besluitvaardig en vaak eenzijdig; houdt rekening met inbreng van het team en consensus Motivatie Resultaatgericht; kan prestatiecijfers gebruiken Relatiegericht; bevordert een positieve werkomgeving Duidelijke rollen; kan leiden tot een mechanische sfeer; teamcohesie; stimuleert communicatie, samenwerking en creativiteit Minder flexibel; richt zich op gevestigde processen Zeer flexibel; houdt rekening met de behoeften van het team Kan leiden tot burnout, laag moreel en micromanagement. Kan moeite hebben met verantwoording afleggen en beslissingen nemen Ideale situaties Omgevingen onder hoge druk waarin snelle resultaten nodig zijn Omgevingen waarin innovatie en teambetrokkenheid nodig zijn

Welke stijl werkt het beste voor u? Zouden u en uw organisatie baat hebben bij

een verandering in leiderschap

stijl? En moet je kiezen voor het een of het ander?

Balanceren tussen een mensgerichte en een Taakgerichte Leiderschapsstijl

Business draait om de bottom line. Geen enkele business kan overleven als de targets niet gehaald worden. Maar de huidige uitdagingen waarmee bedrijven te maken hebben bij het werven en behouden van geschoold talent, in combinatie met het veranderende werklandschap - tussen 2020 en 2023 zal het aantal voltijdse werknemers op de arbeidsmarkt in de EU afnemen

freelancers met 91% toenemen

-betekent dat geen enkele leider het zich kan veroorloven om de menselijke factor te negeren.

Dus, hoe kun je een balans vinden? Volg deze aanwijzingen:

Als je een nieuw project aan het plannen bent, wijs dan zorgvuldig middelen en personeel toe. Beknibbel hier niet op! Denk aan de wet van Murphy: "Als er iets fout kan gaan, zal het ook fout gaan"

Communiceer doelen. Spreek van meet af aan verwachtingen uit, bied uw werknemers de middelen die ze nodig hebben om aan die verwachtingen te voldoen, controleer regelmatig hun voortgang en stap in wanneer ze hulp nodig hebben

Nog te doen. Niet. Micromanagen! Niemand ziet zijn baas graag rondhangen

Implementeer en verfijn praktijken die zijn afgestemd op de specifieke behoeften van je team. Jongere werknemers hechten bijvoorbeeld waarde aan flexibiliteit, leermogelijkheden en een bedrijfscultuur die aansluit bij hun waarden, terwijl oudere werknemers de voorkeur geven aan concurrerende vergoedingen en secundaire arbeidsvoorwaarden, mentorschap en duidelijke verwachtingen. (Natuurlijk wil iedereen een balans tussen werk en privéleven!)

Beloon werknemers voor goed werk. Als werknemers na de kantooruren werken, initiatief tonen of een stapje extra zetten, zijn goede leiders.. ongeacht hun managementstijl -ervoor zorgen dat ze erkend en beloond worden

Sterke en zwakke punten van mensgericht leiderschap

Als managementstijl klinkt people-first leiderschap als een win-win benadering voor werknemerstevredenheid en succesvol people management. Soms is dat waar, maar soms ook niet.

Voordelen van mensgericht leiderschap

mensgericht leiderschap' klinkt misschien als een new-age mantra, maar het is al jaren beproefd en heeft wortels in

studies gepubliceerd in de jaren 1960 en 1970

. Vraag je je af waarom het zo populair is? Deze voordelen zijn het antwoord:

Een effectief team opbouwen: Door open communicatie, vertrouwen en wederzijdse ondersteuning mogelijk te maken, helpen mensgerichte leiders sterke en samenhangende teams op te bouwen die hun doelen effectief kunnen bereiken. Ze moedigen medewerkers aan om hun ideeën, zorgen en perspectieven te delen, waardoor een gevoel van eigendom en betrokkenheid ontstaat

Door open communicatie, vertrouwen en wederzijdse ondersteuning mogelijk te maken, helpen mensgerichte leiders sterke en samenhangende teams op te bouwen die hun doelen effectief kunnen bereiken. Ze moedigen medewerkers aan om hun ideeën, zorgen en perspectieven te delen, waardoor een gevoel van eigendom en betrokkenheid ontstaat **Wanneer medewerkers zich gewaardeerd, erkend en ondersteund voelen, zijn ze eerder gemotiveerd om optimaal te presteren. Mensgerichte leiders proberen actief inzicht te krijgen in de behoeften en ambities van hun leden en bieden hen de middelen en mogelijkheden die ze nodig hebben om te slagen. Deze aanpak kan leiden tot meer werktevredenheid, een grotere betrokkenheid en een verbeterde productiviteit

**Door een ondersteunende en empathische werkomgeving te creëren, helpen mensgerichte leiders medewerkers om te gaan met stress, tegenslagen en uitdagingen. Ze moedigen veerkracht aan door positief denken te stimuleren, mogelijkheden voor groei en ontwikkeling te bieden en emotionele ondersteuning te bieden wanneer dat nodig is

Personeelsbehoud: Mensgerichte leiders geven prioriteit aan het creëren van een positieve werkcultuur waarin werknemers zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen. Deze aanpak verhoogt de loyaliteit van werknemers, vermindert het verloop en zorgt voor een stabieler personeelsbestand

Gezien deze voordelen passen effectieve leiders people-first teammanagementpraktijken toe om sterke teams op te bouwen die consistent doelen bereiken.

Nadelen van mensgericht leiderschap

Een mensgerichte aanpak is niet voor elk scenario geschikt. Soms kan het leiden tot uitdagingen:

Slappere besluitvorming: Leiders die input vragen van alle leden van het team, moeten die input onthouden bij het nemen van beslissingen. Dit kan tijdrovend en ineffectief zijn

Leiders die input vragen van alle leden van het team, moeten die input onthouden bij het nemen van beslissingen. Dit kan tijdrovend en ineffectief zijn Verminderde verantwoordingsplicht: Leiders die hechte relaties opbouwen met hun medewerkers kunnen het moeilijk vinden om een harde aanpak te hanteren wanneer dat nodig is, bijvoorbeeld wanneer ze te maken hebben met een slecht presterende medewerker

Leiders die hechte relaties opbouwen met hun medewerkers kunnen het moeilijk vinden om een harde aanpak te hanteren wanneer dat nodig is, bijvoorbeeld wanneer ze te maken hebben met een slecht presterende medewerker Groepsdenken: "Groepsdenken" verwijst naar leden van een team die het met elkaar eens zijn, puur om zich te conformeren. Deze kuddementaliteit kan ertoe leiden dat kritiek wordt onderdrukt en waardevolle inzichten verloren gaan

"Groepsdenken" verwijst naar leden van een team die het met elkaar eens zijn, puur om zich te conformeren. Deze kuddementaliteit kan ertoe leiden dat kritiek wordt onderdrukt en waardevolle inzichten verloren gaan **Werknemers die gewend zijn dat hun stem wordt gehoord, kunnen zich boos voelen als er niets met hun input wordt gedaan

Culturele mismatch: In grotere of meer gestructureerde organisaties kan de aard van het werk een meer taakgerichte benadering vereisen teamleiderschap stijl nodig om efficiëntie en productiviteit te behouden

Dit zijn echter de ergste mogelijkheden. Goed ontworpen teammanagementpraktijken en -tools kunnen de kans op deze situaties verkleinen.

ClickUp

-een one-stop HR projectmanagement oplossing die u kan helpen mensgerichte praktijken in uw organisatie te implementeren - is misschien wat u zoekt.

Hoe Mensgericht Leiderschap implementeren in Organisaties

Laten we eens kijken naar een aantal stappen die u kunt nemen om mensgericht leiderschap te integreren in uw werkomgeving:

1. Koester empathie en begrip

Luister oprecht naar de perspectieven, behoeften en zorgen van uw werknemers. Dit laat zien dat u hun inbreng waardeert en dat u hen toewijdt aan het begrijpen van hun ervaringen.

Overweeg ook om een empathietraining aan te bieden om leiders te helpen hun emotionele intelligentie te ontwikkelen en beter contact te maken met hun teamleden. Een open-deurenbeleid kan ook open communicatie aanmoedigen en het makkelijker maken voor werknemers om hun gedachten en gevoelens te uiten.

2. Vertrouwen en relaties opbouwen

Vertrouwen leidt tot een sterke en positieve werkcultuur. Transparantie is de sleutel; wees open en eerlijk over doelen, beslissingen en uitdagingen van de organisatie. Dit schept vertrouwen en helpt werknemers zich geïnformeerd en betrokken te voelen.

Eerlijkheid is ook belangrijk; communiceer open en eerlijk met je teamleden. Dit bevordert vertrouwen en respect.

Bouw aan een cultuur van empathie en begrip in uw organisatie

U kunt de

Weergave ClickUp chatten

om te communiceren met teams en individuen - asynchroon en in realtime. Gebruik het om hen te feliciteren met goed werk, hen constructieve feedback te geven en belangrijke updates te delen. Dit geeft uw werknemers ook een platform om hun ideeën over te brengen en hun zorgen met u te delen.

3. Geef prioriteit aan het welzijn van werknemers

Een mensgerichte leider begrijpt het belang van het welzijn van werknemers. U kunt

een gezonde balans tussen werk en privé bevorderen

door flexibele werkregelingen en een flexibel beleid.

Door wellnessprogramma's aan te bieden, zoals workshops over stressmanagement en gezondheidsonderzoeken, laat u zien dat u de lichamelijke en geestelijke gezondheid van uw werknemers toewijst. Het aanbieden van een hulpprogramma voor werknemers (EAP) kan werknemers in nood ook helpen om persoonlijke uitdagingen aan te pakken.

4. Geef macht en delegeer

Vertrouw erop dat uw werknemers eigendom nemen van hun werk en beslissingen nemen en laat zien dat u in hun capaciteiten gelooft. Delegeer taken op de juiste manier om werknemers mondiger te maken, de werklast te verminderen en het verantwoordelijkheidsgevoel te stimuleren. Geef regelmatig feedback en erkenning om werknemers te motiveren en aan te moedigen. Positieve versterking kan een lange weg gaan in

het stimuleren van het moreel

en productiviteit.

De

ClickUp-taak management abonnement sjabloon

kan u hierbij helpen.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-122.png Houd uw team georganiseerd en gericht op hun doelen met ClickUp's sjabloon voor taakbeheer https://app.clickup.com/signup?template=t-211294139&department=operations Dit sjabloon downloaden /$$$cta/ Dit sjabloon is handig bij het verduidelijken van rollen en verantwoordelijkheden onder de leden van een team, waardoor de productiviteit toeneemt. Het helpt managers en medewerkers om aangepaste statusrapporten, weergaven van taken en categorieën te maken om de voortgang bij te houden.

Het helpt ook om doelstellingen te bepalen die het beheer van taken en prioriteiten vergemakkelijken. Al deze onderscheidende functies zorgen er samen voor dat de communicatie tussen werknemers probleemloos verloopt door de verantwoordingsplicht te definiëren en verwachtingen van resultaten vast te leggen.

Hier volgt een overzicht van wat deze sjabloon te bieden heeft:

Gebruik de Agendaweergave voor Plannen en organiseren van teamvergaderingen

Organiseer vergaderingen per afdeling zodat ieders tijd efficiënt wordt gebruikt met de Weergave Agenda per Afdeling

zodat ieders tijd efficiënt wordt gebruikt met de Weergave Agenda per Afdeling Houd de voortgang en taken bij voor elke afdeling met de weergave Taken per afdeling

met de weergave Taken per afdeling Voorzie teamleden van een stappenplan voor succes met de weergave Aan de slag-handleiding

stappenplan voor succes met de weergave Aan de slag-handleiding Taken organiseren in vijf verschillende statussen Afgebroken, Voltooid, Vastgelopen, Nog te doen, Aan het werk, om de voortgang bij te houden

De statussen bijwerken naarmate u met de taken vordert om belanghebbenden op de hoogte te houden van de voortgang

om belanghebbenden op de hoogte te houden van de voortgang Taken bewaken en analyseren voor maximale productiviteit

Dit sjabloon downloaden

5. Bevorder een positieve werkcultuur

Creëer een inclusieve omgeving waarin iedereen zich gewaardeerd en gerespecteerd voelt.

Successen vieren, zowel individueel als in teamverband

om het moreel op te krikken en een gevoel van voltooiing te creëren. Door voortdurend leren en ontwikkeling aan te moedigen, toont u uw toewijding aan de groei en professionele ontwikkeling van uw werknemers.

6. Geef het goede voorbeeld

Als leider zeggen uw daden meer dan uw woorden. Geef dus het voorbeeld van het gedrag dat u van uw team verwacht, zoals empathie, vertrouwen en respect. Door oprecht en authentiek te zijn in uw interacties met werknemers bouwt u vertrouwen en geloofwaardigheid op.

Bij het ontwikkelen van een mensgerichte aanpak moet ook rekening worden gehouden met dienend leiderschap. Als een leider de werknemer dient, wordt dat dienend leiderschap genoemd. Als je rekening houdt met de tijdstippen van werknemers en hun grenzen respecteert, is dat een goed begin. Leid de weg om te dienen en zij zullen je voorbeeld volgen.

7. Meten en evalueren

Het is belangrijk om uw inspanningen te meten en te evalueren om de doeltreffendheid van uw mensgericht leiderschap te beoordelen. Voer regelmatig personeelsenquêtes uit voor waardevolle feedback over uw leiderschapsstijl en werkomgeving. Houd ook sleutelprestatie-indicatoren (KPI's) bij om de impact van uw mensgerichte aanpak op de resultaten van de organisatie te meten.

Wijs taken toe en houd de voortgang van uw leiderschapsstrategieën bij

Wijs taken toe en houd de voortgang van uw leiderschapsstrategieën bij met ClickUp's Human Resources Management Platform

ClickUp's platform voor personeelsbeheer

kan dit gemakkelijk voor u maken. Het biedt een gecentraliseerd platform voor het bijhouden van de voortgang van werknemers, het faciliteren van open communicatie en het op één lijn brengen van teams - sleutelelementen van mensgericht leiderschap.

Het biedt verschillende functies die u kunnen helpen bij het uitvoeren van regelmatige personeelsenquêtes en het bijhouden van sleutelprestatie-indicatoren (KPI's) om uw leiderschapsstijl te verbeteren en de algehele werkomgeving te verbeteren.

Hier volgen enkele van de sleutel functies van ClickUp:

Aanpasbare enquêtes: Maak op maat gemaakte enquêtes via ClickUp Formulieren die onder werknemers kunnen worden verdeeld. Deze aanpassing helpt bij het verzamelen van specifieke feedback over leiderschapsstijlen en werkcultuur

Maak op maat gemaakte enquêtes via ClickUp Formulieren die onder werknemers kunnen worden verdeeld. Deze aanpassing helpt bij het verzamelen van specifieke feedback over leiderschapsstijlen en werkcultuur Betrokkenheid bijhouden: Bewaak de niveaus van werknemersbetrokkenheid, die direct gekoppeld kunnen worden aan de resultaten van enquêtes. Door gegevens over betrokkenheid te analyseren, kunt u gebieden identificeren die voor verbetering vatbaar zijn in uw leiderschapsaanpak

Bewaak de niveaus van werknemersbetrokkenheid, die direct gekoppeld kunnen worden aan de resultaten van enquêtes. Door gegevens over betrokkenheid te analyseren, kunt u gebieden identificeren die voor verbetering vatbaar zijn in uw leiderschapsaanpak Taakbeheer: Wijs verantwoordelijkheden toe en houd de voortgang van projecten bij, zodat feedback uit enquêtes wordt opgevolgd ClickUp-taak

Wijs verantwoordelijkheden toe en houd de voortgang van projecten bij, zodat feedback uit enquêtes wordt opgevolgd ClickUp-taak Prestatiemetingen: Houd verschillende prestatiemetingen bij via ClickUp Dashboards . Met deze functie kunt u de sleutelprestatie-indicatoren (KPI's) met betrekking tot medewerkerstevredenheid en productiviteit in realtime volgen

Houd verschillende prestatiemetingen bij via ClickUp Dashboards . Met deze functie kunt u de sleutelprestatie-indicatoren (KPI's) met betrekking tot medewerkerstevredenheid en productiviteit in realtime volgen Doelstellingen instellen en beheren: Ondersteunt de instelling van doelen op individueel en teamniveau met ClickUp Doelen . Stem deze doelen af op de ambities van werknemers en de resultaten van de organisatie en meet de voortgang door middel van regelmatige check-ins en updates

In het algemeen biedt ClickUp een uitgebreide reeks tools die u kunnen helpen bij het effectief verzamelen van feedback van werknemers en het meten van de impact van uw leiderschap op de resultaten van de organisatie. Deze functies ondersteunen mensgerichte leiderschapsvaardigheden en zorgen voor meer betrokken en productievere werknemers.

De behoefte aan meer mensgerichte leiders

Als u mensen boven Taken stelt, zullen ze het bedrijf op de eerste plaats zetten. Als u uw werknemers dagelijks aanmoedigt en met hen in gesprek gaat, met behulp van de

juiste leiderschapsstrategieën gebruikt

zullen ze efficiënter presteren.

Een glimlach, een felicitatie, een knuffel of zelfs een erkenning van goed werk maakt je een betere, mensgerichte leider. En als je zover in dit artikel bent gekomen, ben je al halverwege!

Het is echter cruciaal om de juiste software te vinden die past bij de doelen van je bedrijf. Als u al op zoek bent, raden we ClickUp aan, omdat de functies ervan u zullen helpen uw leiderschapsstijl te verbeteren.

