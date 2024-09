Wat is empathie op de werkplek en hoe breng je het in de praktijk? (Met voorbeelden)

We hebben het allemaal wel eens meegemaakt - een zware dag op het werk en een onverwachte terugslag in je privéleven. Misschien is het een familiecrisis, een plotselinge ziekte of gewoon het gewicht van de alledaagse stress.

Op die momenten zijn niet alleen het beleid of de procedures op je werkplek van belang, maar ook de mensen die je opmerken en om je geven.

Empathie op de werkplek speelt een cruciale rol bij het bepalen van de ervaring van een werknemer. Onderzoek van McKinsey suggereert dat werknemers die geloven dat hun organisatie empathisch is, geneigd zijn meer te innoveren en creatieve risico's te nemen.

In deze blog bespreken we het belang van empathie op de werkplek en een aantal ideeën over hoe je dit in de praktijk kunt brengen.

**Wat is empathie?

Empathie gaat over het afstemmen op de gevoelens van iemand anders en het perspectief van die persoon echt begrijpen. Het is alsof je in hun schoenen stapt en voelt wat ze doormaken. Deze verbinding helpt je om effectiever te communiceren en sterkere relaties op te bouwen.

Sommige mensen verwarren empathie met sympathie, maar beide zijn verschillende emoties. Sympathie is wanneer je medelijden hebt met iemands situatie en ondersteuning biedt, maar niet echt hun emoties deelt.

Empathie daarentegen betekent dat je hun pijn voelt alsof het je eigen pijn is. Het gaat erom dat je je echt inleeft in hun ervaring en deze deelt.

Zowel empathie als sympathie vormen de kern van emotionele intelligentie op het werk .

**Wat betekent empathie op de werkplek?

Empathie op het werk betekent dat je collega's moeite doen om jouw gevoelens en die van andere werknemers echt te begrijpen en er rekening mee te houden. En het management ondersteunt deze aanpak van harte door middel van gedrag, beleid en infrastructuur.

Empathie is een cruciale factor die helpt bij het oplossen van conflicten, het nemen van betere beslissingen en ervoor zorgt dat werknemers effectief samenwerken.

Er zijn drie belangrijke soorten empathie, die elk bijdragen aan ons algemene begrip van anderen. Hier volgt een kort overzicht:

Emotionele empathie: Als je emoties van anderen voelt en deelt, wat vaak resulteert in een emotionele reactie van jou Cognitieve empathie: Als je probeert te achterhalen hoe de ander zich voelt om beter met hem of haar te kunnen omgaan Compassionate empathy: Wanneer je de pijn van anderen voelt en deelt en stappen onderneemt om hen te ondersteunen om uit de situatie te komen

Daarom geven toonaangevende organisaties prioriteit aan het opbouwen van een cultuur van empathie. Een Glassdoor-enquête toonde aan dat werknemers bij het zoeken naar een nieuwe baan meer waarde hechten aan cultuur dan aan een hoger salaris.

Ook lezen: Voorbeelden van kerncompetenties en hoe ze te verbeteren > Inlevingsvermogen is niet iets wat we onze klanten of medewerkers van negen tot vijf aanbieden... het is... "een service van seconde tot seconde, van minuut tot minuut die we iedereen verschuldigd zijn als we onszelf een leider willen noemen.

Simon Sinek, Leaders Eat Last: Why Some Teams Pull Together and Others Don't

**Waarom is empathie belangrijk op het werk?

Empathie is de sleutel tot het opbouwen van een goed presterend, productief team en het voorkomen van een burn-out op het werk. Laten we eens kijken waarom het zo belangrijk is:

1. Verbetert de communicatie en samenwerking

Als je de emoties van je teamleden begrijpt, kun je je communicatiestijl beter afstemmen op elk individu of elke groep. Dit leidt tot positievere resultaten, zoals een soepelere samenwerking, en zorgt ervoor dat iedereen op dezelfde pagina zit.

Als resultaat presteert het team natuurlijk beter, met een verbeterde efficiëntie en samenhang.

2. Helpt bij het oplossen van conflicten

Empathie stelt je in staat om situaties vanuit het perspectief van anderen te zien, waardoor het oplossen van conflicten eenvoudiger en constructiever wordt.

Door oprecht hun gevoelens te begrijpen, kun je geduldiger luisteren en doordacht reageren om tot een voor beide partijen gunstige oplossing te komen.

3. Verhoogt de creativiteit

Empathie stelt je in staat om de verschillende ervaringen en standpunten van je team te benutten, wat de creativiteit aanzienlijk kan verbeteren.

Zo'n coöperatieve aanpak leidt vaak tot unieke oplossingen en frisse perspectieven die de organisatie ten goede komen.

4. Verdiept het begrip van de client

Empathie speelt een cruciale rol bij het begrijpen van de behoeften, uitdagingen en verwachtingen van uw clients.

Door echt naar ze te luisteren en met ze in gesprek te gaan, kun je waardevolle inzichten opdoen die je helpen om de vereisten van een project beter te begrijpen en over te brengen.

6. Creëert een positieve werkomgeving

Door hun inbreng te respecteren en waar nodig corrigerende maatregelen te nemen, bouw je vertrouwen op binnen het team.

Een sfeer van vertrouwen en respect leidt tot grotere tevredenheid onder werknemers, minder verloop, minder burn-out en uiteindelijk tot betere algehele werkprestaties.

Voorbeelden van empathie op de werkplek

Empathie kan verschillende vormen aannemen op de werkplek. Je kunt je empathisch gedragen tegenover collega's, directe rapportages, clients, klanten en zelfs het management. Nog te doen helpt je om conflicten op te lossen, een positieve band op te bouwen en effectief te communiceren in elke situatie.

Hier zijn enkele populaire voorbeelden van empathie op de werkplek om te begrijpen hoe het eruit ziet:

Je merkt dat je teamlid moeite heeft om een complexe Taak te voltooien terwijl andere taken zich opstapelen. U kunt hulp bieden door hen te helpen met een deel van hun werklast om de werkdruk te verlagen Je kunt je inleven in een collega die een moeilijke tijd doormaakt door de pijn te delen en emotionele ondersteuning te bieden Je kunt respect tonen voor je teamleden door geduldig naar ze te luisteren, hun gevoelens en emotionele pijn te valideren en bemiddeling aan te bieden om tot een overeenkomst te komen in geval van conflicten Je kunt regelmatig contact opnemen met je directieleden, inzicht hebben in hun eventuele problemen en oplossingen bieden U kunt op een beleefde manier constructieve feedback geven aan directieleden en hen ondersteunen bij het doorvoeren van verbeteringen in plaats van de schuldvraag te beantwoorden Je kunt juniors en stagiaires aanmoedigen om te spreken, vragen te stellen en hen begeleiden bij het vervullen van hun loopbaanambities

Hoe empathie op de werkplek te oefenen

Maar hoe doe je elke dag aan empathie? Het antwoord ligt in kleine, consistente inspanningen. ClickUp , een veelzijdig platform voor projectmanagement, kan van onschatbare waarde zijn om empathie op de werkplek te brengen.

Hier zijn negen praktische suggesties die je helpen empathie op het werk te oefenen:

1. Actief luisteren

Anderen echt begrijpen begint met actief en geduldig luisteren - de kern van empathie.

Maar al te vaak luisteren we net genoeg om ons antwoord te kunnen abonneren in plaats van echt te luisteren naar wat onze collega's zeggen. Deze neiging kan de verbinding verbreken, waardoor het moeilijker wordt om hun emoties te begrijpen omdat we niet volledig betrokken zijn bij het gesprek.

Door bewust over te stappen op actief luisteren, kunnen we de dynamiek volledig veranderen. Actief luisteren houdt in de spreker je volledige aandacht geven, de drang om te onderbreken weerstaan, en de tijd nemen om te verwerken wat ze delen voordat je reageert.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/ClickUp-Emotions-Wheel-Icebreaker-Template.png ClickUp's Emotions Wheel ijsbrekersjabloon is ontworpen om zinvolle gesprekken in uw team te stimuleren.

https://app.clickup.com/signup?template=t-211282194&department=other&_gl=1\*1ik2j9g\*\_gcl\_au*ODEyMzcxNDU1LjE3MjIzMjAyMzY.

Dit sjabloon downloaden /$$cta/

De ClickUp Emoties wiel ijsbreker sjabloon vergemakkelijkt diepere verbindingen tussen de leden van een team. Het helpt mensen zichzelf voor te stellen, hun gevoelens te delen en te begrijpen hoe emoties het werk beïnvloeden

Het sjabloon stimuleert een omgeving die bevorderlijk is voor empathie en actief luisteren, wat essentieel is voor het onderhouden van betekenisvolle relaties op de werkplek.

Volg deze stappen om de ijsbreker met het Emotiewiel te gebruiken:

Distribueer het emotiewiel: Geef elk lid van het team een exemplaar om hen te helpen hun emoties te identificeren en onder woorden te brengen Identificeer emoties: Vraag iedereen om een emotie te kiezen die ze voelen en deze te verbinden met het wiel Bespreek emoties: Laat iedereen zijn of haar emotie uitleggen en waarom ze die gekozen hebben. Dit bevordert actief luisteren en begrip Brainstorm over oplossingen: Na het delen van de emoties, brainstorm over oplossingen of strategieën met betrekking tot de besproken emoties Bekijken en aanpassen: Bekijk de voorgestelde oplossingen en pas ze aan op basis van de feedback van het team

2. Open communicatie

Het aanmoedigen van open communicatie is een cruciaal onderdeel van empathie op het werk. Als leden van het team het gevoel hebben dat ze gratis hun gedachten en zorgen kunnen delen, is het makkelijker om te begrijpen waar ze vandaan komen en hoe ze zich voelen.

Een open dialoog helpt je om de emoties en context op te pikken achter wat mensen zeggen, wat de sleutel is om te reageren met oprechte empathie.

Door een omgeving te creëren waarin iedereen zich gehoord en gewaardeerd voelt, pakt u problemen effectiever aan, versterkt u de verbindingen binnen het team en bevordert u een ondersteunende werkplek. Een communicatie abonnement kan hierbij helpen.

Communicatieplannen zijn strategische documenten waarin wordt beschreven hoe een organisatie informatie zal verspreiden onder haar target doelgroep. Door een goed gestructureerd communicatieplan te ontwikkelen, kunnen organisaties ervoor zorgen dat hun boodschappen effectief, consistent en tijdig worden overgebracht, wat zorgt voor meer begrip, betrokkenheid en ondersteuning. ClickUp's sjabloon voor een communicatieplan is ontworpen om de communicatie-inspanningen van uw team te stroomlijnen en ervoor te zorgen dat iedereen op dezelfde pagina blijft.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUps-Communication-Plan-Template.png ClickUp's sjabloon voor communicatieplannen is ontworpen om u te helpen bij het plannen en coördineren van gesprekken met belanghebbenden.

https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-4000840&department=marketing&_gl=1\*1bg41t\*\_gcl\_au*ODEyMzcxNDU1LjE3MjIzMjAyMzY.

Dit sjabloon downloaden /$$cta/

Begin met het instellen van duidelijke communicatiedoelen, zoals het verbeteren van de interne communicatie of het effectiever omgaan met uw clients. Het sjabloon helpt je bij het identificeren van de belangrijkste belanghebbenden, zodat je duidelijk rollen en verantwoordelijkheden kunt toewijzen.

Je schetst ook de beste kanalen voor je berichten, waarbij je kunt kiezen uit opties als e-mail, sociale media of persoonlijke vergaderingen om ervoor te zorgen dat je de leden van je team effectief bereikt.

Het sjabloon helpt je zelfs bij het bijhouden van de voortgang, zodat je het succes van je communicatieplan kunt meten en waar nodig aanpassingen kunt doen.

👀 Bonus: Je kunt sjablonen voor communicatieplannen benutten om een consistente communicatiestrategie op te stellen, wat cruciaal is voor het opbouwen van vertrouwen en het tonen van empathie.

3. Valideer gevoelens

Gevoelens valideren is een sleutelaspect van empathie, vooral wanneer je te maken hebt met emotionele uitdagingen, misschien als gevolg van beslissingen of initiatieven die hen beïnvloeden.

Als een lid van het team u benadert met zijn of haar gevoelens, is het belangrijk om u te richten op het bieden van psychologische veiligheid in plaats van hun zorgen te bespreken of weg te wuiven. ClickUp opmerkingen is een geweldige manier om dit te ondersteunen.

Als werknemers bijvoorbeeld hun gevoelens of zorgen over een taak of project delen, kunt u opmerkingen gebruiken om hun emoties te erkennen en begrip te tonen. Dit creëert ruimte voor een open dialoog en zorgt ervoor dat hun gevoelens worden gehoord en bevestigd.

Gebruik emoji's in ClickUp Comments om een persoonlijk tintje toe te voegen en emoties effectiever over te brengen

Empathisch reageren - ondersteuning bieden en laten zien dat u hun perspectief waardeert - helpt bij het opbouwen van een ondersteunende werkomgeving. Het laat je team weten dat hun emoties worden gerespecteerd.

Empathie is iets vreemds en krachtigs. Er is geen script. Er is geen goede of verkeerde manier om het te doen. Het is gewoon luisteren, ruimte houden, geen oordeel vellen, je emotioneel verbinden en die ongelooflijk helende boodschap overbrengen van "Je bent niet alleen.

Brené Brown, Daring Greatly: How the Courage to Be Vulnerable Transforms the Way We Live, Love, Parent, and Lead

4. Regelmatige check-ins en feedback

Een eenvoudige manier om oprechte zorg voor je team te tonen, is door regelmatige check-ins en feedbacksessies te houden. Deze praktijk laat uw werknemers zien dat het leiderschap aanspreekbaar is, hun inbreng waardeert en is toegewezen om actie te ondernemen op basis van hun behoeften.

Bovendien helpen deze sessies je om potentiële problemen in een vroeg stadium op te sporen en aan te pakken voordat het dringende problemen worden.

Gebruik snelkoppelingen om ClickUp herinneringen te maken en regelmatige sessies met teamleden te organiseren ClickUp Herinneringen kan dit proces aanzienlijk verbeteren. Dit is hoe u het kunt gebruiken om bovenop uw check-ins en feedbacksessies te blijven:

Stel eenvoudig herinneringen in voor taken, opmerkingen of de sectie Mijn werk met deadlines, bijlagen en notificaties

Plan regelmatig herinneringen voor lopende Taken of vergaderingen om consistentie in je check-ins te behouden

Open en beheer al uw herinneringen vanuit het ClickUp startscherm om georganiseerd te blijven en bovenop uw toewijzingen te zitten

5. Activiteiten voor teambuilding

Het plannen van regelmatige teambuildingactiviteiten is een fantastische manier om een meer empathische en samenhangende werkplek te creëren.

Overweeg om sessies in te stellen waar leden van het team hun kennis en vaardigheden kunnen delen. Deze sessies boosten het teammoraal en bevorderen een cultuur van leren en wederzijdse ondersteuning

Maandelijkse sessies over dankbaarheid zijn een ander goed idee. Ze geven de leden van het team de kans om waardering uit te spreken voor elkaars inspanningen en bijdragen te erkennen, wat de band en het moreel kan versterken. ClickUp's kalender weergave kunt u al uw teambuildingactiviteiten, zoals trainingen, vergaderingen en kantoorlunches, op één plaats plannen en visualiseren.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUps-Calendar-View.png ClickUp's kalender weergave /$$$img/

De kalenderweergave van ClickUp helpt u bij een gestructureerde en regelmatige aanpak van teambuilding

U kunt specifieke datums en tijden voor deze activiteiten instellen en ze weergeven naast uw gewone werk en deadlines. Dit helpt ervoor te zorgen dat iedereen op de hoogte is van de komende gebeurtenissen en dienovereenkomstig kan plannen.

6. Training emotionele intelligentie

Het is belangrijk om te erkennen dat niet iedereen hetzelfde niveau van empathie heeft, omdat iedereen unieke ervaringen en perspectieven meebrengt. Investeren in training in emotionele intelligentie kan zeer gunstig zijn voor het verbeteren van de empathie in uw team.

Je hebt verschillende opties om deze training te implementeren. Door gebruik te maken van interne materiedeskundigen (KMO's) die de cultuur en specifieke uitdagingen van uw organisatie begrijpen, kunt u zeer relevante en effectieve training geven.

Je kunt ook sessies met externe deskundigen plannen of online cursussen kopen.

Creëer en bewaar uitgebreid trainingsmateriaal zoals gidsen en casestudies in ClickUp Documenten . Dit maakt het gemakkelijk voor KMO's en trainers om toegang te krijgen tot deze bronnen en ze effectief te gebruiken.

Documenten vergemakkelijken de samenwerking doordat leden van het team, KMO's en externe experts direct in het document inzichten kunnen bijdragen.

Werk in realtime samen met bewerkingen en opmerkingen rechtstreeks in ClickUp Docs

Met live bewerking in samenwerkingsverband zijn wijzigingen en updates direct zichtbaar voor alle bijdragers.

Het stroomlijnt de communicatie, omdat discussies en beslissingen direct in het document kunnen plaatsvinden, waardoor heen-en-weer e-mails of vergaderingen overbodig worden.

7. Een diverse en inclusieve omgeving

Het benadrukken van de waarde van diversiteit en respect voor alle werknemers is cruciaal voor het cultiveren van een echt inclusieve omgeving.

Begin met het duidelijk communiceren van het belang van het omarmen van diverse perspectieven en ervaringen en hoe dit bijdraagt aan een innovatievere en meer ondersteunende werkplek.

Het is noodzakelijk om duidelijke normen en richtlijnen voor werkpleketiquette op te stellen die respect tonen voor alle culturen, achtergronden, leerstijlen enz.

Deze richtlijnen moeten betrekking hebben op verschillende aspecten van dagelijkse interacties, waaronder communicatiestijlen, besluitvormingsprocessen en conflictoplossing.

8. Het goede voorbeeld geven

Autoriteit heeft een sterke invloed op het gedrag van teamleden op operationeel niveau.

Empathische leiders begrijpen dat door empathie te tonen via leiderschapsgedrag -zoals oprechte bezorgdheid tonen en ondersteuning bieden - kunnen een diepgaande invloed hebben op de cultuur van hun team en de manier waarop hun team leiderschap waarneemt en erop reageert.

Blijf in moeilijke situaties trouw aan uw waarden en reageer met empathie en medeleven.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/Empathy-Map.png Het sjabloon Empathy Map van ClickUp is ontworpen om u te helpen uw klanten beter te begrijpen.

https://app.clickup.com/signup?template=t-194498339&department=creative-design&_gl=1\*1jfbmiy\*\_gcl\_au*ODEyMzcxNDU1LjE3MjIzMjAyMzY.

Dit sjabloon downloaden /$$cta/

Een effectief hulpmiddel om je te helpen leiding te geven met meer empathie is ClickUp's sjabloon voor in kaart brengen van empathie . Hiermee kunt u de perspectieven van uw teams visualiseren en beter begrijpen door hun gedachten, gevoelens, behoeften en acties in verschillende situaties uit te splitsen.

De empathiekaart is verdeeld in vier secties: gedachten, Gevoelens, Behoeften en Handelingen. Vul deze secties met de inzichten die je hebt verzameld en zorg ervoor dat elke sectie de stem weergeeft van uw werknemers .

👀 Bonus: Probeer meer sjablonen in kaart brengen om dieper inzicht te krijgen in de perspectieven en behoeften van je team.

9. Erkenning en waardering

Het oprecht waarderen van teamleden voor hun openheid en bijdragen is cruciaal voor het bevorderen van een goede sfeer binnen het team positieve werkomgeving .

Wanneer leden van een team zich echt gewaardeerd voelen, versterkt dat hun toewijding en enthousiasme voor hun rol. Neem de tijd om hun inspanningen te erkennen en spreek oprechte dankbaarheid uit voor hun bijdragen.

Teamsuccessen vieren is een andere krachtige manier om relaties te versterken en het moreel op te krikken. Of het nu gaat om het bereiken van een belangrijke mijlpaal, het voltooien van een uitdagend project of het bereiken van team doelen, het erkennen van deze prestaties bevordert een gevoel van gedeelde trots en prestatie.

💡Pro Tip: Gebruik software voor werknemersherkenning om persoonlijke berichten of beloningen te sturen die de unieke bijdragen van elke werknemer weerspiegelen.

Practice Empathie op de werkplek voor gelukkigere Teams en een succesvolle Business

Het begrijpen van en omgaan met de emoties van je werknemers is een zegen voor elke organisatie. Het stelt je in staat om je mensen gelukkig, toegewezen en gemotiveerd te houden.

Tools zoals ClickUp kunnen van onschatbare waarde zijn bij het ondersteunen van deze inspanningen.

Met ClickUp kunt u feedbacksessies efficiënt plannen en organiseren, zodat teamleden op tijd constructieve input krijgen. U kunt ook trainingsmateriaal rechtstreeks in ClickUp ontwikkelen en beheren, wat het gemakkelijker maakt om target leerervaringen aan te bieden. Aanmelden voor ClickUp vandaag nog!