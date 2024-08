INTJ-leiderschap: Maximaliseer uw sterke punten op de werkplek

Een recente artikel op HBR zegt dat de twee grootste uitdagingen voor leiders vandaag de dag zijn: "paradoxale eisen zoals meer doen met minder; kosten besparen maar innoveren" en "ongekend tempo van ontwrichtende verandering"

Om in deze tijden een goede leider te zijn, is het niet genoeg om managementvaardigheden en branche-ervaring te hebben. Je hebt ook zelfbewustzijn en een groeimindset nodig. De Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) is een handig hulpmiddel dat je helpt je persoonlijkheidstype beter te begrijpen, zodat je kunt investeren in de groei van je sterke punten. Laten we eens kijken hoe.

Myers-Briggs Type Indicator voor persoonlijkheidsbeoordeling

MBTI is een van de populairste persoonlijkheidsbeoordelingsinstrumenten die vandaag de dag worden gebruikt. Organisaties over de hele wereld gebruiken het om inzicht te krijgen in hun teams en professionele ontwikkelingsprogramma's te ontwerpen.

MBTI, oorspronkelijk ontwikkeld in 1943 door Katharine Cook Briggs en haar dochter Isabel Briggs Myers, is een psychometrische test die individuen indeelt in 16 persoonlijkheidstypes gebaseerd op vier voorkeursparen:

Extraversie (E) versus Introversie (I): Hoe je energie stuurt/ontvangt

Sensing (S) vs. Intuïtie (N): hoe u informatie opneemt

Denken (T) vs. Voelen (F): Hoe je beslissingen neemt

Oordelen (J) vs. Waarnemen (P): hoe je de buitenwereld benadert

Op basis van je voorkeur en gedragspatronen op deze vier dimensies kun je elk van de volgende 16 types zijn.

Stel processen op voor de belangrijke taken. Gebruik het 'oordelende' deel van uw persoonlijkheidstype om kaders en vangrails te bouwen om het team te begeleiden. Deel dit op ClickUp Documenten en werk het bij terwijl u bezig bent, zodat uw team door uw reis kan marcheren.

Neem deel aan gesprekken die teams voeren als onderdeel van hun werkdag. Bekijk de opmerkingen op ClickUp taken om hun uitdagingen en behoeften beter te begrijpen.

Delegeren. Uw introverte intuïtie vertelt u misschien dat u het beste alles zelf kunt doen. Dit is absoluut niet waar. Leer te delegeren. Gebruik je INTJ leiderschapsvaardigheden om uitgebreide documentatie te schrijven over wat er gedaan moet worden en maak je team klaar voor succes. ClickUp AI kan dit intelligent voor u samenvatten zodat u het gemakkelijk kunt raadplegen.

Controles en balansen inbouwen

Zonder controles en tegenwichten lopen INTJ leiders het risico zich te laten meeslepen door hun ideeën. Je zou bijvoorbeeld enthousiast kunnen zijn om GenAI toe te voegen aan de software voor operationeel beheer die je aan het ontwikkelen bent. Dus je belt je technische hoofd en eist dat ze de nieuwe functie in de volgende sprint bouwen.

Voor jou is dit redelijk omdat je er goed over hebt nagedacht. Voor de engineeringleider is dit echter een brutale schok omdat het hun plan verstoort en hun teams in de war brengt.

Als zelfbewuste INTJ moet je checks and balances inbouwen. Gebruik gegevens om te evalueren of je idee kan worden uitgevoerd. ClickUp Dashboard biedt aanpasbare rapporten over meerdere gegevenspunten zodat u alle beïnvloedende factoren in overweging kunt nemen.

Brainstorm met een vertrouwenspersoon om ervoor te zorgen dat het realistisch is. Bespreek het met alle belanghebbenden en vraag hen om mee te doen. Vat "nee" niet persoonlijk op. Als iemand u vertelt dat uw idee onhaalbaar is, overweeg dan ook het standpunt van de ander.

Gebruik een van de tientallen ClickUp projectmanagement sjablonen om u door die reis te begeleiden.

Beoordeel op basis van gegevens

Oordelen is ook een manier om dingen te zien. Het wordt alleen schadelijk als u oordeelt zonder geworteld te zijn in de realiteit. Gebruik uw oordeel dus in uw voordeel.

Verzamel gegevens over verschillende dimensies. Bijvoorbeeld, in plaats van alleen op je intuïtie te vertrouwen om een team onproductief of inefficiënt te noemen, onderzoek hun tijdregistratie gegevens. De taakafhankelijkheden visualiseren op een Gantt-diagramweergave om complexiteiten te begrijpen. Stel uw doelstellingen in op ClickUp Doelen en de voortgang bijhouden.

Stel duidelijke en haalbare doelen

Een voordeel en een nadeel van een INTJ leider is dat ze hoge eisen stellen aan zichzelf en hun team. Maak uw normen haalbaar en ambitieus voor uw team.

Splits je visionaire doelen op in haalbare mijlpalen

Stel elke stap op als een ClickUp taak

Voeg checklists toe om ervoor te zorgen dat aan de normen wordt voldaan

Meet de voortgang en voer regelmatig retrospectives uit

Wanneer het voelt alsof niets werkt of niemand aan uw prestatienormen voldoet, breng uzelf dan terug naar de harde gegevens

Deze ClickUp project scope sjablonen kunnen een goed startpunt zijn voor het bepalen van doelen en grenzen voor uw volgende project.

Werk nauw samen met uw team

Leiders -INTJ of niet - moeten mensen beïnvloeden en overtuigen, die hun professionele, psychologische en emotionele behoeften moeten vervullen. Investeer in coaching voor uw sociale vaardigheden.

Als INTJ leider ben je gemakkelijk kritisch. Probeer niet overdreven kritisch te zijn. Zorg voor een evenwicht tussen waardering en kritiek. Begrijp de variërende vaardigheden van je teamleden werkstijlen . Prestaties erkennen en vieren om te motiveren en het moreel van het team te verhogen .

Bouw persoonlijke relaties op met je directe teamleden om een instinct te ontwikkelen voor hoe ze met elkaar werken. Verbeter de teamdynamiek door wegversperringen weg te nemen en toegang mogelijk te maken.

Vragen over INTJ leiderschap

1. Wat is de leiderschapsstijl van de INTJ?

De INTJ leiderschapsstijl is de manier waarop INTJ's op de MBTI mensen en teams managen. Hij wordt gekenmerkt door strategisch denken, analytische besluitvorming en een focus op efficiëntie.

INTJ leiders zijn visionair en toekomstgericht en vertrouwen op logica en gegevens om rationele beslissingen te nemen. Hun aanpak is vaak direct en assertief. Ze stellen hoge eisen en verwachten uitmuntendheid van zichzelf en hun team.

2. Zijn INTJ's goede managers?

Absoluut. INTJ's kunnen uitstekende managers zijn, gezien hun unieke sterke punten en eigenschappen.

Hun strategisch denken, analytische vaardigheden en onafhankelijk probleemoplossend vermogen maken hen geschikt voor zakelijk leiderschap.

3. Hoe word ik een INTJ leider?

Bouw als INTJ voort op je natuurlijke sterke punten en minimaliseer je tekortkomingen. Verdubbel je aandacht voor gegevens en analyse, maar investeer ook in menselijke verbindingen. Laat je coachen en ondersteunen om je emotionele intelligentie te verbeteren.

Wees transparant over uw processen en neem uw team mee in de besluitvorming. Vraag input van teamleden en werk samen. Luister goed naar de problemen en patronen in je team die niet duidelijk zijn.

Maximaliseer uw sterke punten als INTJ leider met ClickUp

Zakelijk leiderschap is vandaag de dag niet gemakkelijk. Klanten willen betere ervaringen tegen lagere prijzen. Investeerders eisen schaalgrootte ondanks dat de markt vertraagt. Technologie evolueert zo snel dat iets wat u begin dit jaar hebt geïmplementeerd nu al verouderd lijkt.

Kortom, de dingen veranderen en de eisen nemen toe. Juist de eigenschappen die INTJ's tot geweldige leiders maken, kunnen ook de reden zijn voor hun ondergang. Je duidelijkheid over goed en fout kan gemakkelijk worden gezien als overhaaste conclusies.

Overwin deze uitdagingen en maximaliseer je sterke punten door duidelijk te communiceren, je team mee te nemen op je besluitvormingsreis en je van je redelijke kant te laten zien. ClickUp's hulpmiddel voor projectbeheer kan u helpen met dit alles en meer. Probeer het zelf.