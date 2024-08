Problemen met vaardigheden op de werkplek identificeren en aanpakken

Naar verwachting zal een kwart van alle banen de komende vijf jaar veranderen, vindt het World Economic Forum . Dit betekent dat 25% van ons die vandaag de dag zeer bekwaam zijn in hun job, dat misschien niet meer zijn tegen het einde van dit decennium.

Als ze het al niet moeilijk hebben, zal elke organisatie binnenkort te maken krijgen met problemen op het gebied van vaardigheden. het is gewoon een kwestie van tijd. Daarom kan het vermogen om problemen met vaardigheden op de werkplek te identificeren en proactief aan te pakken uw grootste onderscheidende concurrentiepositie worden.

Laten we eens kijken hoe u dat kunt doen. šŸ“š

Het probleem van vaardigheden begrijpen

De term "vaardigheidsprobleem" is ontstaan in de gamewereld, vaak als pejoratief voor mensen die moeilijke levels in het spel niet konden schalen. "Klinkt als een vaardigheidsprobleem" is een beetje een grapje in gamegemeenschappen.

Sindsdien is de term alomtegenwoordig geworden in de zakenwereld - een beschrijving van een zakelijke uitdaging.

Wat is een probleem met vaardigheden?

Op de werkplek is een vaardigheidsprobleem het verschil tussen de huidige vaardigheden van een werknemer en wat nodig is om zijn rol uit te voeren. De kloof kan zitten in iemands technische vaardigheden, kennis, bekwaamheid met hulpmiddelen, gedragsvaardigheden, enz.

Wat veroorzaakt problemen met vaardigheden?

Er zijn verschillende interne, externe en marktkrachten die problemen met vaardigheden veroorzaken voor organisaties. Hier zijn er een paar.

Technologische vooruitgang

Technologie evolueert zo snel dat het moeilijk kan zijn om bij te blijven. In het tijdperk van de digitale transformatie was er bijvoorbeeld een enorm gebrek aan vaardigheden op het gebied van cloud-technologie, zelfs toen de veelvoorkomende competentie in mainframes overbodig werd.

Business evolutie

Business modellen en operationele structuren veranderen. Teams op afstand en hybride teams zijn nu overal.

Stel dat iemand zich ongemakkelijk voelt bij het gebruik van op tekst gebaseerde samenwerkingstools zoals Slack, of software voor videoconferenties zoals Zoom, of bij asynchroon werken met een remote-first team. In dat geval hebben ze misschien een probleem met hun gedragsvaardigheden.

De opkomst van nieuwe systemen

Een goed voorbeeld hiervan is GenAI. Bijvoorbeeld met AI-kunstgereedschappen om ontwerpen te maken met een ongeƫvenaarde snelheid en kwaliteit, zal de vaardigheid van een ontwerper evolueren in de richting van goed kunnen promptgen. Wie niet met tekst kan werken of prompt engineering kan leren, heeft misschien problemen met zijn vaardigheden.

De behoefte aan nieuwe vaardigheden

Kenniswerk is vandaag de dag de snelst groeiende soort baan ter wereld. De Wall Street Journal vindt dat "beroepen in kenniswerk meer banen hebben toegevoegd dan enig ander jaar sinds de jaren 1980 - ongeveer 1,9 miljoen per jaar."

Deze verandering creƫert een groeiende behoefte aan cognitieve vaardigheden, zoals kritisch denken, logisch redeneren, overtuigingskracht, etc., die niet alleen moeilijk te vinden zijn, maar ook moeilijk te evalueren. De impact van deze problemen op de productiviteit van werknemers kan enorm zijn.

Hoe beĆÆnvloedt een probleem met vaardigheden de Business?

In principe is het zo dat als iemand niet over de vaardigheden beschikt om zijn werk te doen, hij zal falen. Het zakelijke dilemma van een vaardigheidsprobleem is echter niet zo zwart-wit.

Laten we eens kijken naar een paar manieren waarop het zich manifesteert.

Slechte output: Het ontbreken van een vaardigheid op elk veld zal slechte resultaten opleveren. Een klantenservicemedewerker zonder probleemoplossende vaardigheden zal waarschijnlijk ontevredenheid creƫren bij gebruikers. Een verkoper met problemen zal minder deals sluiten. Een schrijver met problemen zal content creƫren die niet overtuigend of boeiend is.

Vertragingen: Problemen met vaardigheden kunnen leiden tot vertragingen in de levering omdat de persoon in kwestie moet leren hoe hij de Taak moet voltooien. Een ontwikkelaar weet bijvoorbeeld hoe hij moet coderen met Python, maar begrijpt niet hoe hij dit moet toepassen in data science use cases. Leren en bijleren kost tijd.

Problemen met de kwaliteit: Zonder de juiste vaardigheden zal de kwaliteit van de oplevering lager zijn dan ideaal. Als de ontwerper van een app niet vaardig genoeg is om zijn intentie duidelijk te vertalen en door te geven aan de ontwikkelaar, zal het eindproduct onder de maat zijn.

Verlies van kansen: Spannende kansen kunnen verloren gaan zonder de vaardigheden om ze te grijpen. Als een team met problemen met vaardigheden er twee keer zo lang over doet om een project op te leveren, kan het zijn dat ze maar de helft van de potentiƫle omzet maken.

Leiders in het bedrijfsleven begrijpen dit en zijn begonnen met het creƫren van systemen om dit aan te pakken. Een sleutel tot verandering zijn de prestatiemetingen.

Naast de traditionele maatstaven voor productiviteit, dringen organisatieleiders aan op het gebruik van personeelsenquĆŖtes, 360-graden feedback, rolprofielen, enz. om de vaardigheidskloof te overbruggen. Toch is dit nog maar een begin.

Om problemen met vaardigheden effectief aan te pakken, moeten organisaties duurzame capaciteiten opbouwen om ze te identificeren en aan te pakken. De eerste stap daartoe is weten welke soorten problemen met vaardigheden zich kunnen voordoen.

Soorten problemen met vaardigheden op de werkplek

Niet alle problemen met vaardigheden zijn gelijk. Afhankelijk van de aard van het werk zijn er talloze soorten problemen. We hebben de meest voorkomende soorten behandeld.

Problemen met technische vaardigheden

Technische vaardigheden zijn de gespecialiseerde kennis, deskundigheid of kerncompetentie met betrekking tot een bepaalde Taak of baan. Voor een schrijver is kennis van de regels van grammatica en syntaxis een technische vaardigheid. Voor een ontwikkelaar is beheersing van een programmeertaal een technische vaardigheid voorbeeld kerncompetentie .

Dit is de basisvaardigheid voor elke baan, zonder welke je niet productief kunt zijn.

Problemen met kenniskloof

Er is sprake van een kenniskloof als iemand niet over alle informatie beschikt om zijn werk te voltooien. Om duidelijk te zijn, het gaat er niet om dat het bedrijf interne informatie niet deelt, maar dat de werknemer niet over de basiskennis beschikt die van iemand in zijn rol wordt verwacht.

Een marketingmanager die niet bekend is met Instagram of een advocaat die niet op de hoogte is van de laatste regelgeving zal bijvoorbeeld problemen hebben met vaardigheden.

De kennis die nodig is voor elke rol is de ongrijpbare context waarbinnen iedereen in het team werkt. Problemen met kennis kunnen leiden tot verwarring, misverstanden en chaos, met dramatische gevolgen voor de output.

Problemen met zachte vaardigheden

Zachte vaardigheden, ook bekend als gedragsvaardigheden, zijn interpersoonlijke vaardigheden die zorgen voor soepele, vruchtbare interacties, samenwerking en communicatie. Voor een projectmanager zijn slechte organisatorische vaardigheden een probleem zijn. Voor een teamleider kan het onvermogen om constructieve feedback te geven een probleem zijn.

Deze vaardigheden vormen de lijm die een organisatie bij elkaar houdt. Een gebrek aan zachte vaardigheden is niet altijd een voltooide belemmering, maar kan wel een aanzienlijke invloed hebben op de productiviteit, kwaliteit, prestaties en het moreel van het team.

Problemen met adaptieve vaardigheden

In het huidige landschap van verstorende business is aanpassingsvermogen de naam van het spel. Als u zich niet kunt aanpassen, wordt het moeilijk om te groeien. Dit betekent dat u vaardigheden moet ontwikkelen voor verschillende aspecten van aanpassingsvermogen, waaronder kritisch denken, logisch redeneren, besluitvorming, voortdurend leren en meer.

Instance, een kenniswerker zonder taakmanagementvaardigheden of een productmanager die de neiging heeft besluiteloos te zijn en traag is met het nemen van beslissingen hebben beide problemen met aanpassingsvermogen.

Aanpassingsvermogen is nodig om zich op de alledaagse werkplek te kunnen redden. Zonder deze vaardigheden zal een werknemer zich waarschijnlijk overweldigd, gestrest of opgebrand voelen en vaak nooit hulp zoeken.

Maar hoe weet je of iemand de technische vaardigheden mist om een beslissing te nemen of de aanpassingsvaardigheden om zich de gevolgen voor te stellen? Laten we dat eens uitzoeken.

Problemen met vaardigheden identificeren

Zoals we hebben gezien, zijn problemen met vaardigheden buitengewoon complex en moeilijk aan te wijzen. Ze zijn ook subjectief en emotioneel omdat we oordelen over mensen. Om elke vorm van vooringenomenheid uit te sluiten is een duidelijk en objectief proces nodig om problemen met vaardigheden te identificeren.

Hier is een kader dat je kunt gebruiken.

Voer een functie-rolanalyse uit: Onderzoek elke rol in de organisatie. Identificeer hun doelen op korte en lange termijn. Maak een lijst van de overeenkomstige vaardigheden die elke rol momenteel nodig heeft en in de toekomst zal vereisen.

Instance vindt u bijvoorbeeld een lijst van vaardigheden voor productbeheer hier. Als je dit als inspiratie gebruikt, kun je een vaardigheidsanalyse maken voor rollen in je bedrijf.

Verzamel input van belanghebbenden: Vraag managers en teamleiders om een lijst van alle vaardigheden waarover hun teams beschikken. Verzamel kwalitatieve feedback over waar zij problemen met vaardigheden zien. Overleg, indien mogelijk, met clients en externe belanghebbenden over uw bevindingen om een groter beeld te krijgen.

Onderzoek uw werknemers: Een grondige enquĆŖte onder werknemers zal u helpen te begrijpen hoe zij zichzelf zien.

Voer assessments uit: Als je twijfelt, voer dan vaardigheidsbeoordelingen uit zoals quizzen, praktijkexamens en spelsimulaties. U kunt ook software voor het monitoren van werknemers om gevolgde tijd of processen bij te houden.

Organiseer uw bevindingen en verzamel inzichten met behulp van ClickUp's sjabloon voor analyse van vaardigheidstekorten . Met dit sjabloon op middenniveau kunt u vaardigheden categoriseren, belang toekennen, targetscores instellen en potentiƫle items voor actie definiƫren.

Breng deze vaardigheden in kaart: Vergelijk nu de noodzakelijke vaardigheden en de beschikbare vaardigheden naast elkaar. Maak een lijst van de vaardigheden die je nu mist en waar je in de toekomst misschien moeite mee zult hebben.

Maar aannemen is niet de enige oplossing. U wilt uw bestaande personeel ook bijscholen en instellen op toekomstig succes. Laten we eens kijken hoe.

Problemen met vaardigheden aanpakken

Als u denkt: "Ik weet dat we wat problemen hebben met vaardigheden, maar dat kan gebeuren en we doen het prima," denk dan nog eens na. De World Economic Forum berekent dat het aanpakken van het probleem van vaardigheden kan resulteren in een toename van het BBP met $6,5T tegen 2030.

Laten we dus aan de slag gaan. Zodra u uw problemen met vaardigheden hebt geĆÆdentificeerd, is de enige reactie het ontwikkelen van vaardigheden. Hier zijn enkele ideeĆ«n en manieren om ze uit te voeren met bijbehorende tools zoals ClickUp voor kennisbeheer.

1. Ontwerp targeted trainingsprogramma's

De meeste problemen die u hebt geĆÆdentificeerd, kunnen worden opgelost met gerichte training en opleiding in een format dat u het beste past. Hieronder staan enkele voorbeelden.

Interactieve workshops: Communicatie-uitdagingen op de werkplek kunnen worden opgelost met workshops. Je kunt het team samenbrengen voor een sessie waarin wordt samengewerkt en de moderators antwoorden op verschillende scenario's kunnen demonstreren.

Organisatie draaiboeken: Je kunt kaders en best practices instellen voor hoe verbeter je schriftelijke communicatievaardigheden op het werk . Dit kan zo eenvoudig zijn als het instellen van een stijlgids, of je team een checklist geven om te volgen bij schriftelijke communicatie zoals verkoopmails, marketingcampagnes, posts op sociale media, enz. ClickUp Documenten is een geweldige plek om uw playbooks te consolideren en ze toegankelijk te maken voor relevante leden van het team. U kunt ook materiedeskundigen samenbrengen om aan het materiaal te werken.

ClickUp Docs voor het maken van trainingsmateriaal voor organisaties

Externe certificeringen: Om iemand hoe een betere programmeur te worden je kunt ze inschrijven voor externe trainingen. Je kunt ze ook inschrijven voor certificeringen voor tools zoals AWS of Microsoft Azure om de kenniskloof te overbruggen.

2. Stimuleer mentorschap

Mentorschap biedt werknemers een gestructureerde manier om begeleiding en ondersteuning te krijgen van collega's met meer ervaring. De relatie kan leerlingen helpen bij het identificeren van hun vaardigheden en het ontwikkelen van strategieƫn om deze zelfstandig te overwinnen.

Als u echter specifieke problemen met mentorschap wilt oplossen, is een strategische aanpak belangrijk. Dit is hoe.

Ontwerp uw mentorprogramma

Definieer de structuur duidelijk. Neem het volgende op:

Hoe mentors en mentees worden gekoppeld

Hoe vaak ze elkaar ontmoeten

Hoe lang ze elkaar zullen ontmoeten

Hoe ze elkaar zullen ontmoeten, Ć©Ć©n-op-Ć©Ć©n of in groepen

Stel doelen en verwachtingen vast

Het primaire doel van dit mentorschap is om problemen met vaardigheden aan te pakken. Moedig de mentor en mentee dus aan om hiervoor targets vast te stellen. Een target kan bijvoorbeeld zijn: "Tegen februari 2025 leren om beslissingen te nemen en deze met vertrouwen te presenteren aan het senior management."

Op basis hiervan kan de mentor de mentee trainen in zelfmanagementvaardigheden , besluitvormingspraktijken, overtuigingskracht, communicatie, enz.

stel de juiste doelen en boek consistente vooruitgang_

Gebruik een hulpmiddel zoals ClickUp Doelen om deze targets altijd zichtbaar te maken. Je kunt deze doelen ook opdelen in taken, waarvan de voltooiing leidt tot het bereiken van het doel.

Train mentoren

Mentorschap kan ook een probleem zijn. Voorkom dat door mentoren regelmatig te trainen:

Actief luisteren

Feedback aanmoedigen

Samen problemen oplossen

Delen van persoonlijke ervaringen

Mentorbenadering afstemmen op de behoeften van de mentee

Voortgang meten en optimaliseren

volg voortgang op statistieken die ertoe doen met ClickUp Dashboards_ ClickUp Dashboards is een geweldig hulpmiddel om de voortgang van verschillende statistieken te meten. Pas de dashboards aan met widgets naar keuze en monitor updates in realtime.

3. Bevorder een cultuur van voortdurend leren

Bedrijven die mogelijkheden voor continu leren bieden, zijn 92% meer geneigd om te innoveren en 37% productiever, vindt Deloitte . Om problemen met vaardigheden effectief aan te pakken, moet je een cultuur creƫren die waarde hecht aan en ondersteunt voortdurend leren .

Voeg leren toe aan uw bedrijfsdoelen: Neem leren op als onderdeel van de KPI's van werknemers. U kunt 10-15% van uw sleutel resultaten opzij zetten voor bijscholing.

Moedig nieuwsgierigheid aan: Creƫer een veilige ruimte waar u en uw werknemers vragen kunnen stellen, nieuwe ideeƫn kunnen verkennen, kunnen experimenteren en van fouten kunnen leren, zonder angst voor een oordeel. Dit hoeft niet beperkt te blijven tot all-hands of vergaderingen.

Deze gesprekken kunnen in realtime en contextueel plaatsvinden met een samenwerkingstool zoals ClickUp. De Weergave van ClickUp chatten consolideert alle gesprekken voor gemakkelijke toegang voor mentors en mentees om later hun aandacht op te richten.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-491.png Weergave ClickUp chatten /%img/

communiceer, deel feedback en blijf verbonden met ClickUp_

Maak zelfstudie mogelijk: Betaal voor abonnementen op e-learningplatforms of certificeringen zodat uw werknemers kunnen leren en hun vaardigheden kunnen uitbreiden. Het helpt ook om budgetten te hebben om boeken te kopen, conferenties bij te wonen, enz. die informeel leren mogelijk maken. Een leer- en ontwikkelingstoelage of stipendium laat uw werknemers zien dat u investeert in hun groei en toekomstbestendigheid.

Een pas gepromoveerde teamleider of de ingenieur die uit een andere branche komt, kan bijvoorbeeld ondersteuning nodig hebben op het gebied van hoe leiderschapsvaardigheden te ontwikkelen . In zulke gevallen kan zelfstudie de meest effectieve manier zijn.

4. Leergestuurde beoordelingen maken

Mensen werken naar datgene toe waarvan ze weten dat ze erop beoordeeld zullen worden. Maak van leren en bijscholen een sleutel prestatiemaatstaf voor je team.

Instance, als het eindejaarsgesprek geen leerdoelen bevat, is er geen stimulans voor iemand om zich bij te scholen. Maak gebruik van een software voor competentiebeheer om consequent het volgende te doen.

Neem leerdoelen op voor elke werknemer

Beoordeel regelmatig de voortgang op de leerdoelen

Laat ze het geleerde toepassen in de praktijk en evalueer de verbetering van de prestaties

Het bovenstaande kan aanvoelen als de fulltime taak van een leer- en ontwikkelingsteam. In veel opzichten is dat ook zo. Maar investeren in het aanpakken van problemen met vaardigheden biedt buitengewone voordelen.

Voordelen en uitdagingen bij het aanpakken van problemen met vaardigheden

Het aanpakken van problemen rond vaardigheden stelt een organisatie in staat om:

Verhoogde productiviteit doordat werk sneller en beter gedaan kan worden

Verbeterde efficiƫntie van teams als resultaat van zinvollere samenwerking

Betere probleemoplossende vaardigheden in de hele hiƫrarchie van de organisatie

Gelukkiger werknemers, gestimuleerd door groeimogelijkheden

Meer werktevredenheid, moreel en minder verloop

Het is echter niet allemaal rozengeur en maneschijn. Het aanpakken van problemen met vaardigheden brengt ook een aantal uitdagingen met zich mee.

Om te beginnen is een 'probleem met vaardigheden' niet altijd prettig om te bespreken. Een werknemer vertellen dat hij een probleem heeft met zijn vaardigheden klinkt als een berisping. Om dat te overwinnen heb je empathie en doorzettingsvermogen nodig.

Vaak hebben organisaties niet de middelen om mensen te trainen/mentoren. Managers en senior medewerkers zijn ook overstelpt met werk, waardoor ze geen ruimte in hun hoofd hebben om anderen te helpen.

En dan is er nog het fundamentele probleem van het identificeren van de vaardigheidskloof zelf. Voeg daar nog het Dunning-Kruger effect aan toe, waarbij individuen met weinig bekwaamheid of kennis hun bekwaamheid overschatten. Deze vooringenomenheid houdt de vaardigheidstekorten in stand en limiet de ontwikkelingskansen.

Maak van vaardigheden een probleemloos probleem met ClickUp

Verandering is onvermijdelijk, zeggen ze. Technologie zal veranderen. Transformatieve tools zoals GenAI zullen blijven verschijnen. Veel van het niet-creatieve werk zal worden geautomatiseerd. Vaardigheden die vandaag populair zijn, zullen snel verouderd zijn.

Daarom is het voor elke organisatie die succesvol wil zijn, noodzakelijk om problemen met vaardigheden aan te pakken.

Nog belangrijker is dat problemen met vaardigheden op een strategische, georganiseerde en mensgerichte manier worden aangepakt. Je moet hun opleidingsabonnementen opstellen, educatief materiaal creƫren, leerprojecten opzetten, doelen instellen, voortgang beheren en nog veel meer. Dat is de enige manier om een duurzaam pad te creƫren voor het oplossen van uw vaardigheidsprobleem.

Om dit alles en nog veel meer te doen, hebt u een robuuste projectmanagementtool zoals ClickUp nodig. Met solide kennismanagement, projectmanagement, tijdmanagement, talrijke sjablonen voor matrix van vaardigheden en een krachtige ClickUp AI, ClickUp heeft alles wat u nodig hebt om u voor te bereiden op de toekomst.

Plan, beheer en verbeter het talent binnen uw organisatie op een effectieve manier. Probeer ClickUp vandaag nog gratis uit .