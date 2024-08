Organisatiestructuren beheersen: Betekenis, soorten en voorbeelden

Elke bloeiende business is gebouwd op een kern die elke beweging begeleidt - de organisatiestructuur.

De organisatiestructuur is de basis die bepaalt hoe een bedrijf van dag tot dag functioneert, hoe beslissingen worden genomen en hoe teams samenwerken.

Een goed ontworpen organisatiestructuur die past bij uw huidige (en toekomstige) behoeften kan het verschil betekenen tussen succes en mislukking. Daarom is het essentieel om de juiste te kiezen.

Maar wat is precies een organisatiestructuur? Hoe kies je er een? En nog belangrijker, hoe creëer je een structuur die je zakelijke doelen ondersteunt?

In dit artikel gaan we in op de betekenis en de soorten organisatiestructuren en geven we een korte handleiding voor het creëren van de beste organisatiestructuur.

Ontwikkelen van organigrammen

Een organisatiestructuurgrafiek geeft de structuur van een bedrijf visueel weer en laat zien hoe rollen, verantwoordelijkheden en relaties georganiseerd en onderling verbonden zijn. Het legt het kader vast voor de communicatiekanalen, de verdeling van de taken en de hiërarchie van de besluitvorming binnen de organisatie.

Het spreekt voor zich dat organisatiestructuren een fundamentele rol spelen in de manier waarop een bedrijf functioneert.

Om te beginnen definieert het de commandostructuur, waardoor het voor werknemers gemakkelijker wordt om hun rollen en verantwoordelijkheden te begrijpen. Het helpt ook de communicatie te stroomlijnen door de directe paden voor rapportage en besluitvorming aan te geven.

Voor leiders biedt een organigram een weergave van de bedrijfsstructuur in vogelvlucht. Dit maakt het voor hen gemakkelijk om hiaten of overlappingen in functies te zien. Voor nieuwe en bestaande werknemers biedt het een duidelijke kaart van rapportage relaties, onderlinge afhankelijkheden en de reikwijdte van verschillende business units/afdelingen.

Naarmate de bedrijf herstructureert of groeit, wordt de grafiek een waardevol hulpmiddel voor het plannen en aanpassen aan nieuwe uitdagingen.

Verschillende soorten organisatiestructuren

Er zijn veel verschillende soorten organisatiestructuren, elk met hun voor- en nadelen.

Laten we de 10 meest voorkomende bespreken:

1. Hiërarchische structuur

via Business News Daily De hiërarchische structuur is de meest traditionele en algemeen erkende organisatiestructuur. Het lijkt op een piramide met de CEO of de hoogstgeplaatste functionaris bovenaan. Naar beneden in de grafiek zijn lagen van het middenkader, supervisors en werknemers duidelijk gedefinieerd.

De macht, verantwoordelijkheden en communicatie werktstroom neerwaarts door de organisatie. Elk niveau heeft gezag over het niveau eronder en elke werknemer heeft een directe supervisor aan wie hij rapporteert.

Deze structuur is gebruikelijk in grote organisaties en bedrijven met veel afdelingen en complexe activiteiten.

Voordelen

Elke werknemer heeft duidelijk gedefinieerde autoriteit en verantwoordelijkheid

De besluitvorming is gecentraliseerd, waarbij managers op een hoger niveau beslissingen nemen

Gestandaardiseerde procedures en beleid creëren consistentie en voorspelbaarheid

Werknemers begrijpen de gedefinieerde carrièrepaden die voor hen liggen

Nadelen

Beslissingen moeten door meerdere lagen heen, wat het besluitvormingsproces vertraagt en bureaucratische hindernissen vergroot

De starheid van de hiërarchische structuur kan de creativiteit en het aanpassingsvermogen aan veranderingen verstikken

Informatie kan vervormd raken naarmate het hoger of lager in de keten komt

2. Procesmatige structuur

via partners_ In tegenstelling tot andere structuren is een procesgebaseerde structuur niet georganiseerd rond traditionele afdelingen of functies, maar rond de werkstroom en de business van het bedrijf.

De focus ligt daarom op hoe taken en activiteiten op elkaar inwerken en door de organisatie stromen om waarde aan klanten te leveren.

Werknemers worden gegroepeerd op basis van hun processen, zoals productontwikkeling, klantenservice of bestellingverwerking.

Deze structuur wordt vaak gebruikt door organisaties die zich richten op operationele efficiëntie, vooral productiebedrijven.

Voordelen

Het leidt tot grotere efficiëntie omdat de focus ligt op voortdurende verbetering en optimalisatie van werkstromen

Bevordert teamwerk en samenwerking

Verhoogt de snelheid en efficiëntie van operaties

Verbetert de coördinatie tussen verschillende functies

Nadelen

Kan miscommunicatie tussen afdelingen veroorzaken

Maakt het moeilijk voor organisaties om zich snel aan te passen aan veranderingen, belemmert wendbaarheid

Inspanningen voor continue verbetering kunnen veel middelen vergen

3. Functionele structuur

via crowjack_ De functionele structuur omvat het structureren van teams en het organiseren van werknemers op basis van specifieke functies, zoals marketing, financiën of personeelszaken.

Elke functie wordt geleid door een afdelingshoofd, die rapporteert aan het senior management.

Deze structuur geeft werknemers een diepgaande specialisatie omdat ze omgaan met mensen met vergelijkbare expertise en vaardigheden. Dit kan de efficiëntie en prestaties binnen afdelingen verbeteren.

De afdelingen zijn ook gemakkelijk schaalbaar.

Voordelen

Een goed gedefinieerde lijn van rapportage, wat leidt tot gestroomlijnde besluitvorming

Middelen worden efficiënt gebruikt

Verhoogt de verantwoordelijkheid binnen afdelingen

Maakt specialisatie en een duidelijk carrièrepad mogelijk

Kan gemakkelijk worden geschaald

Nadelen

Kan silo's creëren met beperkte interactie tussen afdelingen

Limiteert de kennis en expertise van werknemers tot hun geïsoleerde functies en teams

Organisaties kunnen moeite hebben om snel te reageren op veranderingen

Onthoud: Naarmate je bedrijf groeit in grootte en schaal, is de sleutel het vinden van een organisatiestructuur of een mix van types die parallel evolueert. Omdat ze niet gemakkelijk te veranderen zijn, moet een organisatiestructuur, net als alle andere beslissingen, verdubbeld worden op basis van de bedrijfsvisie.

4. Platte of horizontale structuur

via Business News Daily Een platte organisatiestructuur elimineert de laag van middenmanagement die aanwezig is in hiërarchische structuren.

Werknemers in deze structuur rapporteren vaak rechtstreeks aan het senior management. Dit betekent dat ze meer verantwoordelijkheden op zich nemen en meer autonomie hebben. Werknemers worden aangemoedigd om onafhankelijk te werken en hebben de neiging om meer initiatief te nemen.

De vermindering in managementlagen leidt ook tot snelle communicatie en snellere reacties op problemen.

Deze structuur wordt aangetroffen in kleinere bedrijven, start-ups of organisaties die de nadruk leggen op samenwerking en snelle besluitvorming. Naarmate een organisatie groeit, wordt het echter een grotere uitdaging om een vlakke structuur te behouden.

Voordelen

Geeft werknemers ruimte voor groei en meer verantwoordelijkheid

Verbetert de snelheid van besluitvorming en acties

Bevordert open en directe communicatie

Bespaart geld omdat het bedrijf gerund wordt met een slank team en niet betaalt voor middle management

Nadelen

Kan verwarring en ambiguïteit in rollen en autoriteit creëren

Het senior management kan zich overweldigd voelen omdat het toezicht moet houden op een groot personeelsbestand

Kan machtsstrijd en problemen met schaalbaarheid veroorzaken

Kan moeilijk te onderhouden zijn als het bedrijf groeit

5. Matrixstructuur

De matrix organisatiestructuur combineert twee of meer soorten organisatiestructuren, meestal projectgebaseerde en functionele organisatiestructuren.

In dit type hebben werknemers dubbele relaties voor rapportage. Ze rapporteren zowel aan een functionele manager (zoals marketing of financiën) als aan een project- of productmanager die toezicht houdt op specifieke initiatieven.

Dit model is ideaal voor het verbeteren van de flexibiliteit en cross-functionele samenwerking. Het brengt specialisten van verschillende afdelingen samen om aan specifieke projecten te werken. Teams kunnen worden samengesteld en ontbonden op basis van de behoeften van de business.

Voordelen

Teams kunnen snel worden gevormd op basis van specifieke projectbehoeften

Verbetert de samenwerking doordat werknemers van verschillende afdelingen samenwerken

Efficiëntere toewijzing van middelen

Werknemers ontwikkelen brede vaardigheden door over afdelingen heen te werken

Nadelen

Kan leiden tot verwarring omdat werknemers aan twee managers moeten rapporteren

Kan te ingewikkeld zijn met meerdere rapportagelijnen

Onenigheid tussen functie- en projectmanagers kan tot spanningen leiden

6. Team-gebaseerde structuur

De teamgebaseerde structuur organiseert werknemers in cross-functionele teams die zich richten op specifieke projecten of Taken.

Teams zijn over het algemeen klein, met leden van verschillende afdelingen die samenwerken om gemeenschappelijke doelen te bereiken.

Deze structuur benadrukt samenwerking, flexibiliteit en gedeeld leiderschap. Het doorbreekt afdelingssilo's en moedigt werknemers aan om over functies heen samen te werken. Teams krijgen genoeg vrijheid om hun processen te beheren.

Dit format wordt meestal aangetroffen bij snelgroeiende startups, waar een "Growth" team onder andere een marketingmanager, een productmanager, een stel ingenieurs en een verkoopprofessional omvat.

Voordelen

Verbetert samenwerking en innovatie

Omdat teams autonoom beslissingen kunnen nemen, voelen ze zich sterker en hebben ze een gevoel van eigendom

Gedecentraliseerde besluitvorming leidt tot snelle acties

Verhoogt productiviteit en transparantie

Richt zich op het stimuleren van een groeimindset bij medewerkers

Vereist minder toezicht

Nadelen

Kan leiden tot verwarring over rollen, verantwoordelijkheden en beslissingsbevoegdheid

Teams en individuen verantwoordelijk houden voor hun prestaties kan een uitdaging zijn

Het promotiepad is niet duidelijk

7. Netwerkstructuur

De netwerkstructuur is een gedecentraliseerd model dat zich richt op samenwerking tussen interne en externe teams.

Het kernbedrijf controleert de sleutel functies zoals strategie en management en besteedt andere activiteiten zoals productie, IT of marketing uit. Dit helpt hen om wendbaar te blijven en tegelijkertijd toegang te krijgen tot gespecialiseerde expertise.

Deze structuur ontstaat wanneer bedrijven middelen delen, waarbij de een voor de ander werkt. Het netwerk van externe partners neemt de niet-kerntaken voor hun rekening, wat meer flexibiliteit en schaalbaarheid mogelijk maakt.

Voordelen

Bespaart kosten omdat bedrijven geen grote interne teams hoeven te onderhouden

Maakt eenvoudige schaalbaarheid mogelijk

Helpt toegang te krijgen tot expertise en resources

Snellere aanpassing aan veranderingen in de markt

Nadelen

Vereist sterk toezicht omdat het beheren van meerdere externe partners een uitdaging kan worden

Uitbesteding kan leiden tot verlies van directe controle over cruciale aspecten van de business

Het kan een uitdaging zijn om alle partners op één lijn te krijgen met een gemeenschappelijk doel

8. Cirkelvormige structuur

via AwakeAt2oClock De cirkelstructuur is een modernere benadering die het topmanagement van de organisatie in het midden van de cirkel plaatst, waarbij het middenmanagement en de werknemers naar buiten toe uitstralen.

Dit benadrukt de communicatie tussen alle niveaus van de organisatie.

De structuur doorbreekt de barrières tussen management en werknemers en laat zien dat alle werknemers deel uitmaken van het grotere organisatiemodel.

Het format is effectief voor organisaties die de voorkeur geven aan een gratis werkstroom van informatie en ideeën, omdat een strakke commandostructuur de communicatie niet beperkt. Het enige nadeel is dat de structuur de duidelijkheid mist die grote, complexe organisaties nodig hebben.

Voordelen

Stimuleert open communicatie tussen alle niveaus van de organisatie

Zorgt voor een gratis werkstroom van ideeën en meer creativiteit

Helpt werknemers zich meer verbonden te voelen met het leiderschap

Zorgt ervoor dat werknemers op één lijn zitten met de doelen en processen van de organisatie

Nadelen

Het ontbreken van een traditionele hiërarchie kan het moeilijker maken om individuen verantwoordelijk te houden voor hun prestaties

Het beheren van de werkstroom van communicatie en besluitvorming binnen de organisatie vereist sterk leiderschap en coördinatie

Besluitvorming kan lang duren

Kan leiden tot verwarring over de verantwoordelijkheid voor de besluitvorming

9. Divisiestructuur

via byjus_ In een divisiestructuur wordt de organisatie opgesplitst in zelfstandige eenheden op basis van productlijnen, markten of geografische regio's.

Elke divisie opereert als een eigen business, met eigen afdelingen zoals marketing, verkoop en productie. Deze structuur stelt hen in staat om zich te concentreren op specifieke producten of markten met behoud van operationele efficiëntie.

Elke divisie kan haar strategieën afstemmen op de behoeften van haar specifieke markt of productlijn en biedt zo meer flexibiliteit en reactievermogen.

Deze structuur wordt vaak gebruikt door grote bedrijven met een divers productaanbod en bedrijven die in verschillende geografische gebieden opereren.

Voordelen

Divisies kunnen zich snel aanpassen aan veranderingen in hun markten en regio's zonder dat dit gevolgen heeft voor de hele organisatie

Divisieleiders hebben meer controle over hun activiteiten

Elke divisie richt zich op haar specifieke markt en product, wat leidt tot meer specialisatie

Er kan verantwoording worden afgelegd over de prestaties van elke divisie

Nadelen

Leidt tot duplicatie van middelen

Kan duur zijn

Kan leiden tot miscommunicatie tussen de divisies en het hoofdkantoor, omdat coördinatie tussen divisies een uitdaging kan zijn

Kan leiden tot interne concurrentie tussen divisies

10. Lijnstructuur

Naast functie- en divisiestructuren is dit een van de meest voorkomende organisatiestructuren. Er is sprake van een directe commandostructuur, waarbij elke werknemer aan één manager rapporteert en de werkstroom van boven naar beneden gaat.

De organisatie is lineair opgebouwd, met duidelijke verantwoordelijkheids- en gezagslijnen.

De besluitvorming verloopt in deze structuur snel en er is weinig behoefte aan samenwerking tussen verschillende afdelingen.

Deze structuur wordt vaak gebruikt door kleinere bedrijven en startups.

Voordelen

De duidelijke commandostructuur zorgt ervoor dat werknemers weten aan wie ze moeten rapporteren

Snelle besluitvorming

De structuur is eenvoudig te implementeren en te beheren

Managers hebben directe controle over hun teams

Nadelen

Kan rigide zijn en het moeilijker maken voor organisaties om zich aan te passen aan veranderingen

Succes is sterk afhankelijk van de effectiviteit van leiders

Limiet aan samenwerking en specialisatie

Uitdagend om op te schalen

Voorbeelden van organisatiestructuren

Hier volgen enkele voorbeelden van organisatiestructuren:

Functionele organisatiestructuur

Middelgrote advocatenkantoren kunnen bijvoorbeeld functionele structuren volgen. Hun werknemers zijn georganiseerd in afdelingen of praktijkgebieden, zoals procesvoering, ondernemingsrecht en client services.

Elke afdeling is gespecialiseerd in haar eigen rechtsgebied, met een duidelijke commandostructuur van afdelingshoofden - meestal partners - tot medewerkers en administratief personeel. Deze structuur stroomlijnt juridische processen en vergroot de expertise in elk functioneel gebied.

Voorbeeld: Het advocatenkantoor Holland & Knight LLP gebruikt een functionele organisatiestructuur om zijn uitgebreide activiteiten te beheren voor verschillende praktijken zoals procesvoering, bouwrecht, vastgoedrecht en meer.

Organisatiestructuur per divisie

Een multinationaal bedrijf in consumentengoederen wordt waarschijnlijk opgesplitst in divisies op basis van productlijnen zoals persoonlijke verzorging, thuiszorg en voeding.

Elke divisie werkt onafhankelijk met eigen marketing-, R&D- en productieteams. Hierdoor kan het bedrijf zijn strategieën afstemmen op verschillende marktbehoeften en diverse product portfolio's effectief beheren.

Voorbeeld: Disney, Johnson & Johnson en McDonald's zijn echte organisaties die een divisiestructuur volgen. Ze verdelen hun organisaties op basis van geografische locaties om hun klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Organisatiestructuur volgens matrix

Een wereldwijd technologisch adviesbureau volgt een matrix organisatiestructuur. Werknemers rapporteren aan functionele managers (bijv. IT-specialisten, consultants) en projectmanagers die specifieke client projecten behandelen.

Deze structuur maakt flexibele teamarrangementen mogelijk en zorgt ervoor dat expertise van verschillende afdelingen wordt geïntegreerd in oplossingen voor clients, waardoor de resultaten van projecten worden verbeterd.

Voorbeeld: Enset & Young (EY) is een van de populairste bedrijven die de matrixstructuur gebruikt.

Op teams gebaseerde organisatiestructuur

Een consumentgericht bedrijf kan een team-gebaseerde structuur volgen. Werknemers worden georganiseerd in cross-functionele teams of gerichte divisies op basis van hun expertisegebieden.

De divisies omvatten hogere autoriteiten (bijv. Senior Vice President voor Operations, Hardware Engineering, Machine Learning, enz.) en functionele afdelingen van verschillende teams (bijv. Squads, Tribes, Chapters, Guilds) die aan specifieke projecten of producten werken.

Deze structuur verbetert de samenwerking en maakt dynamische reacties op de behoeften van de client mogelijk, waardoor optimale prestaties in elke hoek van de organisatie worden gegarandeerd.

Voorbeelden: Bedrijven als Apple en Spotify hebben een op teams gebaseerde structuur die hen helpt prioriteit te geven aan hoge samenwerking, productiviteit en innovatie.

Een organisatiestructuur creëren

Zo creëer je een organisatiestructuur:

Stap 1: Definieer je doelen en strategie

Begin met het begrijpen van de missie, visie en strategische doelstellingen van uw organisatie. U moet ervoor zorgen dat uw structuur op deze doelen is afgestemd en uw langetermijnstrategie ondersteunt.

Stap 2: Stel de sleutel functies vast

Bepaal vervolgens de essentiële functies en rollen die u nodig hebt om uw organisatiedoelen te bereiken. Schets de belangrijkste afdelingen of teams die nodig zijn, zoals marketing, financiën en operations.

Stap 3: Kies een geschikte structuur

Het is tijd om een structuur te kiezen die bij uw behoeften past. Houd bij het kiezen rekening met factoren als grootte, complexiteit en bedrijfstak. U kunt kiezen uit verschillende soorten organisatiestructuren, zoals hiërarchisch, plat, matrix, divisie of teamgebaseerd.

Stap 4: Ontwerp de grafiek

Zodra u de structuur hebt geselecteerd, is het tijd om de grafiek te ontwerpen die de structuur visueel weergeeft. Definieer relaties, autorisatieniveaus en de werkstroom van de communicatie. Dit zal u helpen om een duidelijke organisatiestructuur te creëren.

Overweeg het gebruik van software voor organigrammen zoals ClickUp om het perfecte bedrijf te ontwerpen.

ClickUp

biedt fantastische functies, zoals whiteboards, mindmaps en sjablonen die ideaal zijn voor uw organisatiegrafieken.

ClickUp organigram sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/06/image-337.png ClickUp Organizational Chart Sjabloon https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6292630&department=pmo&_gl=1\*1uzccc8\*\_gcl\_aw*R0NMLjE3MjE5MjQ1MDYuRUFJYUlRb2JDaE1Jc3B6ZHlzekNod01WRThWTUFoMXlnZzcxRUFBWUFTQUFFZ0pXTlBEX0J3RQ..\_gcl_au*MTYwMTcxOTY4MC4xNzE5OTg0MjkwLjE3MTgwOTk1ODEuMTcyMDE1NjI1OC4xNzIwMTU2MjU5 Dit sjabloon downloaden /%$cta/ ClickUp's organigram sjabloon visualiseert uw organisatiestructuur in termen van personeel en relaties. Met dit sjabloon kunt u de individuele functie, functiebeschrijving en verantwoordelijkheid markeren. Het helpt u bij het weergeven van de algemene structuur van uw team, de hiërarchie van de rapportage, enzovoort.

Het beste is dat je de grafiek snel en gemakkelijk kunt bijwerken als je organisatie verandert. Voeg in realtime nieuwe leden, rollen en afdelingen toe wanneer er iets verandert.

Eenmaal gemaakt, deel je de structuur met al je werknemers voor duidelijkheid in de hele organisatie.

Ook lezen: Kies uit 10 Free Team Charter Sjablonen om de meest efficiënte te maken

Stap 5: Implementeren en controleren

Ga aan de slag en implementeer de structuur. Het is cruciaal om de effectiviteit van de structuur te monitoren en aanpassingen te maken op basis van de veranderende behoeften en de ontvangen feedback.

Stap #6: Gebruik organisatiesoftware

Het gebruik van tools zoals ClickUp kan het proces van het creëren en implementeren van organisatiestructuren versnellen. ClickUp is een productiviteits- en software voor werknemersdatabases die helpt bij het maken en beheren van grafieken, biedt

personeelsanalyses

en integreert met andere tools voor operationele efficiëntie.

Creëer een organigram met behulp van ClickUp Whiteboards vanaf nul samen met uw team

Voorbeeld,

ClickUp Whiteboards

kan u helpen om grafieken uit de vrije hand te tekenen. U kunt verbindingen maken tussen vormen, afbeeldingen en media toevoegen en documenten insluiten ter referentie. U kunt het zelfs gebruiken voor realtime bewerking met uw team.

ClickUp Whiteboards werken goed als een alles-in-één communicatie-, efficiënt taakbeheer- en samenwerkingstool voor teams.

Een ander geweldig hulpmiddel is

ClickUp mindmaps

helpt u bij het opbouwen rond één of meerdere hoofdideeën. Analyseer uw grafiek, voeg lijsten en taken toe, pas ze gemakkelijk aan of verwijder ze en krijg een duidelijke zichtbaarheid in uw grafiek.

Met mindmaps kunt u ook verbindingen leggen tussen verschillende taken, workflows in kaart brengen, lay-outs organiseren, complexe ideeën opsplitsen en samen brainstormen.

Binnen de bedrijfsstructuur maakte het een gemakkelijke verbinding mogelijk tussen het bedrijf in het algemeen, afdelingen en kleine groepen binnen de afdelingen. Het is effectief bij veel problemen, zoals de verdeling van taken bij een nieuwe klus, het bijhouden van alle taakverdelingen en het proces van het afronden van de klus. Kortom, het vereenvoudigt het proces van business bijhouden.

Dilay Yavas, directeur sociale media bij Assistant App

Ontwerp de perfecte organigram met ClickUp

Een organigram is een krachtig instrument dat duidelijkheid verschaft, de communicatie verbetert en de algemene efficiëntie binnen een organisatie verhoogt. Het definieert rollen, verantwoordelijkheden en rapportagelijnen die in lijn liggen met de strategische doelstellingen van het bedrijf.

Door een duidelijk en functioneel organigram te maken, kunt u een betere besluitvorming bevorderen, de samenwerking verbeteren en ervoor zorgen dat iedereen zijn rol in het bereiken van de missie van het bedrijf begrijpt.

Het gebruik van software zoals ClickUp kan dit proces naar een hoger niveau tillen. Met zijn intuïtieve ontwerpfuncties, sjablonen voor organigrammen clickUp vereenvoudigt het aanmaken en beheren van dynamische organigrammen met behulp van realtime updates en naadloze integratie met projectmanagement tools. Gratis aanmelden vandaag en bekijk ClickUp!