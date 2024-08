10 beste inventarisatie apps die je in 2024 moet proberen

Op een doorsnee dag bekijkt een operations manager de voorraadniveaus in de magazijnen, bestelt voorraden bij, houdt de voorraad bij en coördineert met leveranciers.

Met zoveel te doen is het gemakkelijk om dingen over het hoofd te zien, zoals lage voorraadniveaus of items die langzaam bewegen. Dit is waar inventarisatie apps je te hulp kunnen schieten.

Inventarisatie apps helpen bij het stroomlijnen van inventarisatieprocessen. Ze houden items bij, geven herinneringen om bestellingen te plaatsen en automatiseren workflows om het werk van voorraadbeheerders gemakkelijker te maken.

Daarom hebben mijn team en ik de tijd genomen om de meest effectieve inventarisatie-apps te onderzoeken. We hebben verschillende voorraadbeheertools onderzocht en een lijst samengesteld met de tien beste inventarisatiesoftware die momenteel op de markt is.

Laten we beginnen.

Wat moet je zoeken in apps voor voorraadbeheer?

Hier zijn echter een paar must-haves die je niet mag missen als je op zoek bent naar inventarisatie apps.

Gebruiksgemak : Kies tools die eenvoudig te implementeren zijn, zodat je trainingstijd en -kosten kunt beperken

: Kies tools die eenvoudig te implementeren zijn, zodat je trainingstijd en -kosten kunt beperken Realtime updates : Controleer of de tool voorraadwijzigingen automatisch synchroniseert, zodat je de voorraad in realtime kunt bijhouden met updates van productinformatie, prijzen en beschikbaarheid

: Controleer of de tool voorraadwijzigingen automatisch synchroniseert, zodat je de voorraad in realtime kunt bijhouden met updates van productinformatie, prijzen en beschikbaarheid Geautomatiseerde waarschuwingen : Kies tools die aangepaste nabestelpunten ondersteunen en automatische voorraadnotificaties over lage voorraadniveaus, nabestellingen en items die verlopen

: Kies tools die aangepaste nabestelpunten ondersteunen en automatische voorraadnotificaties over lage voorraadniveaus, nabestellingen en items die verlopen Mobiele responsiviteit : Ga voor een tool die een mobiele app biedt voor het bijhouden en beheren van voorraden vanaf mobiele apparaten

: Ga voor een tool die een mobiele app biedt voor het bijhouden en beheren van voorraden vanaf mobiele apparaten Aanpassingsopties : Controleer of de tool functies biedt zoals aangepaste rapporten, velden, statussen, weergaven, enzovoort, voor een efficiënt voorraadbeheer

: Controleer of de tool functies biedt zoals aangepaste rapporten, velden, statussen, weergaven, enzovoort, voor een efficiënt voorraadbeheer Rapportage en analyses : Kies voor een tool die inventarisatietrends analyseert en aangepaste rapporten genereert om zichtbaarheid en inzicht te geven in inventarisatieactiviteiten

: Kies voor een tool die inventarisatietrends analyseert en aangepaste rapporten genereert om zichtbaarheid en inzicht te geven in inventarisatieactiviteiten Een eenvoudige zoekfunctie : Zorg ervoor dat het functies heeft om de inventarisatietaken of items die u nodig hebt snel te vinden

: Zorg ervoor dat het functies heeft om de inventarisatietaken of items die u nodig hebt snel te vinden Integratiemogelijkheden: Kies inventarisatie apps die integreren met oplossingen zoals boekhoudsoftware en populaire e-commerce platforms

De 10 beste inventarisatie apps voor gebruik in 2024

De beste inventarisatie app hangt af van de behoeften van je business, je branche en de grootte van je team.

Laten we de top tien inventarisatie apps bespreken om je te helpen voorraadbeheer onder de knie te krijgen en je te helpen met al je behoeften op het gebied van voorraadplanning.

1. ClickUp (het beste voor het stroomlijnen en beheren van inventarisatieactiviteiten vanaf één platform)

ClickUp is het handigste voorraadbeheerprogramma dat ik ben tegengekomen. Het is een alles-in-één oplossing waarmee gebruikers hun bestaande voorraadlijst, statussen van bestellingen, kosten, leveranciers en meer kunnen bijhouden, waardoor de inventarisatieprocessen worden vereenvoudigd. ClickUp's sjabloon voor voorraadbeheer geeft u voltooide zichtbaarheid in voorraad, omzet, bestellingen, inkooporders, verkoopgegevens en andere statistieken.

Het helpt bij het organiseren van productinformatie met prijzen in voorraadmappen, het toevoegen van meerdere productfoto's in een database en het analyseren van voorraadtrends om datagestuurde beslissingen te nemen.

En het beste deel? ClickUp's mobiele app is de perfecte manier om voorraadniveaus onderweg bij te houden en te beheren.

stroomlijn activiteiten, houd voorraden bij en optimaliseer werkstromen met ClickUp-taakbeheer_

Met Taakbeheer van ClickUp wordt het bijhouden van to-dos en items in de inventaris eenvoudig. U kunt eenvoudig het volgende bijhouden actie items taken categoriseren met aangepaste tags en realtime inventarisupdates krijgen. ClickUp Dashboards zijn aan de andere kant ideaal om de huidige voorraadniveaus van verschillende producten of categorieën effectief te controleren.

Door gebruik te maken van de mogelijkheden van deze functie kunnen bedrijven een uitgebreid overzicht krijgen van de gezondheid van hun inventaris, trends identificeren en betere beslissingen nemen.

ervaar maximale productiviteit en zorg voor naadloos voorraadbeheer met ClickUp Gantt Charts_

Dat is nog niet alles; ClickUp's Gantt grafieken inventaris maken operationele strategie robuust en gestroomlijnd.

Ze helpen bij het plannen, inplannen en coördineren van Taken, het bijhouden van de verwerking en uitvoering van bestellingen, het voorspellen van voorraadniveaus en het bijhouden van doorlooptijden bij leveranciers.

Als je samenvattingen van de voorraadprestaties of specifieke itemdetails wilt genereren, gebruik dan de ClickUp AI persoonlijke assistent, ClickUp Brein .

De beste functies van ClickUp

Taak velden maken metClickUp aangepaste velden om de bestelhoeveelheid en -datums, kosten per eenheid, enz. te beheren.

Voeg toeClickUp-taak aangepaste statussen aan inventarisatietaken zoals 'Niet op voorraad', 'Op voorraad' en 'Niet langer gebruikt' om huidige items bij te houden

Krijg toegang tot zeven weergaven in verschillende ClickUp configuraties, zoals Tabel, Lijst, Tijdlijn, Bestellingupdates en Waarde, om uw inventaris beter te begrijpen

InstellingenClickUp Automatiseringen om notificaties te triggeren wanneer de voorraad bepaalde drempels bereikt

Start- en deadlines instellen voor inventarisatietaken om ze bij te houden

Zoek het gemiddelde, de som of het bereik van numerieke velden in de lijstweergave om statistieken zoals totale kosten en totaal bestelde eenheden bij te houden

GebruikenClickUp Kanban-borden om de verschillende fasen van uw voorraadbeheerproces bij te houden met aangepaste kolommen, zoals 'onderweg', 'te bestellen' en 'verkocht'

Beperkingen van ClickUp

Met zo veel functies en aanpassingsopties kunnen nieuwe gebruikers een leercurve ervaren

Prijzen voor ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Voeg toe aan elk betaald abonnement voor $7 per gebruiker per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (9.500+ beoordelingen)

: 4.7/5 (9.500+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (4.000+ beoordelingen)

2. Katana (Beste voor het beheren van verkoopkanalen)

via Katana Katana is software voor voorraadbeheer in de cloud. Het heeft een intuïtief platform dat verkoopkanalen, fysieke voorraad, bestellingen en magazijnsystemen beheert.

Katana integreert eenvoudig met platforms zoals Shopify om producten die niet op voorraad zijn te identificeren en weer te geven in Shopify zodat de gebruiker onmiddellijk actie kan ondernemen.

Het verbetert ook het bijhouden met add-on functies zoals traceerbaarheid, voorraadtelling en een barcodescanner. Katana synchroniseert automatisch voorraad- en boekhoudgegevens, zodat u een beter inzicht krijgt in de kostenimplicaties van uw voorraadbeheer.

De beste functies van Katana

Houd houdbaarheidsdata, batches en meer bij met end-to-end traceerbaarheid

Consolideer en beheer online en offline verkopen in één dashboard

Aangepaste bestelpunten instellen om tijdige aankoop te garanderen

Katana limieten

Beperkte functies en aanpassingsmogelijkheden

Gebruikers rapporteerden dat Katana geen back-up functie heeft, wat betekent dat als je voorraadgegevens verliest, er geen manier is om ze te herstellen

Katana prijzen

Starter: $199/maand

$199/maand Standaard: $399/maand

$399/maand Professioneel: $899/maand

Katana beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (40 beoordelingen)

4.4/5 (40 beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (150+ beoordelingen)

3. Ordoro (Beste voor eCommerce voorraadbeheer)

via Ordoro De volgende op de lijst is Ordoro's software voor voorraadbeheer voor e-commerce met functies voor dropshipping.

De functies voor voorraadbeheer zijn geweldig in het vereenvoudigen van voorraadbeheer. De voorraadniveaus worden automatisch gesynchroniseerd, er worden automatisch waarschuwingen gegeven als een item bijna op is, je kunt de lead time van leveranciers bijhouden, de routing van bestellingen beheren en nog veel meer.

Van alle functies springt het leveranciersportaal van Ordoro er echter uit.

Met deze functie krijgen leveranciers rechtstreeks toegang tot hun bestellingen, wat betekent dat je geen updates voor het bijhouden van bestellingen hoeft door te geven. Dit stroomlijnt de communicatie en verbetert de relaties met leveranciers.

De beste functies van Ordoro

Beheer meerdere leveranciers met functies voor dropshipping

Automatiseer het terugboeken van voorraden en het taggen van bestellingen voor snellere bewerkingen

Flashverzending en rapportage over portokosten automatiseren

Ordoro limieten

Het gratis abonnement heeft beperkte functies

Gebruikers hebben gemeld dat klantenservice er lang over doet om te reageren

Prijzen voor Ordo

15 dagen gratis proefversie

Geavanceerd: $349/maand

$349/maand Premium: $499/maand

Ordoro beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (13 beoordelingen)

4.8/5 (13 beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (70+ beoordelingen)

4. Zoho Inventory (Beste voorraadbeheersoftware voor groeiende bedrijven)

via Zoho inventaris Zoho Inventory is een gebruiksvriendelijke app voor voorraadbeheer die meegroeit met je business.

Net als alle andere apps, bijhoudt en beheert het bestellingen. Het hoogtepunt is de functie voor rapportage.

Het helpt je bij het maken van gedetailleerde rapporten om verkoopschommelingen, klantbehoudgegevens, betalingen van leveranciers, bestellingen, FIFO-rapporten, enz. visueel bij te houden, zonder enige handmatige inspanning.

Zoho Inventory werkt echter het beste met de andere tools in de Zoho suite. Als je gebruiker bent van Zoho Books, kun je dit eenvoudig integreren met Zoho Inventory om alle gegevens, facturen en inkoopfacturen te synchroniseren.

Zoho Inventory beste functies

Beheer inventaris op meerdere locaties en houd overdrachten tussen magazijnen bij

Gebruik de ingebouwde barcodelezer voor snel en eenvoudig scannen

Gebruik de online SKU generator voor consistente naamgeving van items

Zoho Inventory limieten

De prijs abonnementen zouden meer aangepast kunnen worden aan alle grootte van het bedrijf

De functies zijn meer gericht op B2C bedrijven; B2B is iets complexer om mee om te gaan

Zoho Inventory prijzen

Standaard: $39/maand per organisatie

$39/maand per organisatie Professioneel: $99/maand per organisatie

$99/maand per organisatie Premium: $159/maand per organisatie

$159/maand per organisatie Enterprise: $ 299/maand per organisatie

Zoho Inventory beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (90 beoordelingen)

: 4.4/5 (90 beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (350+ beoordelingen)

5. Upserve (Beste voorraadbeheersysteem voor restaurants)

via Upserve Upserve Inventory van Lightspeed is een back-of-house inkoop- en inventaris app voor restaurants. Het werkt met POS-systemen voor restaurants om verspilling te verminderen, geld te besparen en de werkzaamheden te versnellen.

Het inventarissysteem heeft een duidelijke, gebruiksvriendelijke functie voor rapportage en een geïntegreerde kassa. De voorraadbeheersoftware is intuïtief zodat je hem gemakkelijk kunt instellen en producten en functies kunt vinden die aan je behoeften voldoen.

Upserve heeft ook andere functies, zoals couponapplicatie, online verificatie van bestellingen en automatische menuwisselingen.

Gebruikers kunnen betalingstypes aanmaken om de verwerking van bestellingen en betalingen te stroomlijnen.

Upserve beste functies

Onbeperkt items op het menu bijwerken of wijzigen vanaf elke locatie

Voorraad- en verkoopschommelingen bijhouden met rapportage en analyses

Maak gebruik van POS-integratie voor rapportage over winstgevendheid

Upserve limieten

Sommige gebruikers tonen aan dat de klantenservice niet meer reageert zodra de introductieperiode is afgelopen

Problemen met de verbinding resulteren in onnauwkeurig bijhouden van de voorraad. Een gebruiker rapporteerde omzetverlies als gevolg van de overdracht van kredietkaartgegevens van offline naar online

Upserve prijzen

Aangepaste prijzen

Upserve beoordelingen en recensies

G2 : 4.1/5 (80+ beoordelingen)

: 4.1/5 (80+ beoordelingen) Capterra: NA

6. Lightspeed (het beste voor het in real-time bijhouden van voorraden op online marktplaatsen)

via Lichtsnelheid Lightspeed vereenvoudigt voorraadbeheer met zijn geïntegreerde kassa die helpt bij het beheren van voorraden van meerdere winkels. Je kunt bestellingen bijhouden, bestelpunten instellen om voorraaduitval te voorkomen en prijswijzigingen doorvoeren.

Het beste deel is dat de inventarisatie app een ingebouwde leverancierscatalogus heeft die kan worden toegevoegd aan het kassasysteem.

Je kunt bladeren, verbinding maken met leveranciers en aankopen doen in een paar klikken. Lightspeed biedt ook basisfuncties voor rapportage, waardoor het gemakkelijk is om rapporten over voorraden, verkopen en aankopen te genereren.

Daarnaast kan ik ook eenvoudig kortingen en accounts voor klantentrouw integreren.

De beste functies van Lightspeed

Bestel snel nieuwe voorraad met ingebouwde bestellingen

Directe weergave van item hoeveelheden met voorraadopzoeking

Boekhoudgegevens automatisch synchroniseren met geïntegreerd boekhoudsysteem

Lichtsnelheidslimieten

Er is geen gecentraliseerde ruimte voor bewerking van voorraad op meerdere locaties. Gebruikers moeten tussen winkels schakelen om de voorraad te beheren

Niet-reagerende klantenservice

Lichtsnelheid prijzen

Aangepaste prijzen

Lightspeed beoordelingen en recensies

G2: 4/5 (280+ beoordelingen)

4/5 (280+ beoordelingen) Capterra: 4.1/5 (900+ beoordelingen)

7. Odoo (Beste voorraad app voor bestellingbeheer)

via Odoo De volgende is Odoo, een inventarisatie app en software voor orderbeheer .

Het versnelt activiteiten en biedt realtime zichtbaarheid in voorraadniveaus terwijl het voorraadaanvullingen en leveranciersopvolgingen automatiseert. Met Odoo kun je ook herinneringen instellen om risico's te verminderen.

Met deze app voor voorraadbeheer kun je voorraadniveaus in realtime bijhouden en producthoeveelheden, locaties en verplaatsingen bijhouden.

Odoo vergemakkelijkt rapportage, integratie en orderverwerkingsprocessen. Bovendien biedt het adviesdiensten voor supply chain management.

Odoo beste functies

Automatisering van het inventarisatieproces en productroutering naar opslagruimten op basis van real-time capaciteit

Verzegelde pakketten bijhouden met barcodescanning

Producten automatisch naar opslagruimtes sturen op basis van real-time capaciteit

Odoo limieten

Beperkte rapportage en aanpassingsopties

Odoo prijzen

Eén app gratis: Gratis voor één app, onbeperkt aantal gebruikers

Gratis voor één app, onbeperkt aantal gebruikers Standaard: ~$9/maand per gebruiker

~$9/maand per gebruiker Aangepast: ~$14/maand per gebruiker

Odoo beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5 (50+ beoordelingen)

: 4.5/5 (50+ beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (800+ beoordelingen)

8. Spocket (Beste dropshipping software)

via Spocket is een dropshipping software waarmee u producten kunt kiezen uit verschillende dropshipping leveranciers, bestellingen kunt verwerken, verzendlabels kunt voorbereiden en ze kunt verkopen.

Spocket biedt een interessante functie - het testen van gratis monsters. Hiermee kun je monsters van specifieke leveranciers bestellen om te zien hoe goed het product is.

Daarnaast heeft het een lange lijst van Amerikaanse en Europese dropshipping leveranciers om uit te kiezen.

De beste functies van Spocket

Klantbeoordelingen toevoegen aan producten

Integreren met e-commerce platforms zoals Shopify, WooCommerce, Wix, enz.

Filter producten die voldoen aan specifieke criteria

Zakbeperkingen

Gebruikers rapporteren dat de kosten hoog zijn in vergelijking met de functies en diensten

De meeste functies zijn beschikbaar bij premium abonnementen

Prijzen

Starter: $39,99/maand

$39,99/maand Pro: $59,99/maand

$59,99/maand Empire: $99,99/maand

$99,99/maand Unicorn: $299,99/maand

Beoordelingen en beoordelingen

G2: 4.4/5 (60+ beoordelingen)

4.4/5 (60+ beoordelingen) Capterra: 3.1/5 (Niet genoeg beoordelingen)

9. Fishbowl Inventory (Beste voor gebruikers van QuickBooks)

via viskoml_ Fishbowl Inventory is een geweldige app voor inventarisbeheer voor gebruikers van QuickBooks.

Het synchroniseert automatisch met QuickBooks wanneer voorraden in en uit magazijnen worden verplaatst. Bovendien krijg je inzicht in de werkelijke aanvoerkosten, de gevolgen voor de cashstroom en de COGS.

Met Fishbowl kunt u uw productie- en opslagactiviteiten vanaf één platform beheren. Het biedt aangepaste workflows en voorraadrapporten naast functies voor scannen en barcodes op verschillende locaties.

De beste functies van Fishbowl Inventory

Bouw aangepaste workflows en bijhouden van instroomvoorraad voor kwaliteitscontrole

Bijhouden van alle activiteiten, van aankoop tot levering aan de client, met end-to-end traceerbaarheid

Fishbowl Inventory limieten

De UI is niet intuïtief. De layout van de tool heeft een steile leercurve

Registreert onnauwkeurige inventarisnummers als er problemen zijn met het netwerk

Fishbowl voorraadprijzen

Aangepaste prijzen

Viskom inventaris beoordelingen en recensies

G2: 4/5 (240+ beoordelingen)

4/5 (240+ beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (900+ beoordelingen)

Bonus: Je kunt ook andere populaire tools bekijken zoals Square Inventory en de Inflow Inventory app.

10. Boxstorm-Nu Fishbowl Drive (Beste voor inventarisbeheer in de cloud)

via Boxstorm Boxstorm's cloud software voor inventarisbeheer centraliseert de kernactiviteiten van de business.

Je hebt toegang tot de tool vanaf elk mobiel apparaat met een web browser zonder deze te downloaden. Het helpt bij het beheren van voorraden in realtime in meerdere magazijnen.

Boxstorm helpt bij de instelling van snelle automatisering voor verschillende processen. Ik ontvang tijdig waarschuwingen voor acties zoals nabestellingen, wat het voorraadbeheerproces efficiënter heeft gemaakt.

Boxstrom beste functies

Snelle toegang tot voorraadgegevens met de mobiele app

Verhoog de efficiëntie met automatiseringen voor het ophalen, verpakken en verzenden van voorraden

Beheer meerdere valuta in één platform

Boxstrom beperkingen

Er is geen functie om reeds verkochte producten bij te houden in dit inventarisatiesysteem

Basis voorraadrapportages; beperkte aanpassingen

Boxstrom prijzen

Basis: $199/maand

$199/maand Opschalen: $476/maand

Boxstrom beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra: 5/5 (Niet genoeg beoordelingen)

Beheer uw voorraad beter met ClickUp

Alle bovenstaande inventarisatie-apps kunnen uw voorraadbeheerprocessen stroomlijnen.

Je moet er echter wel een kiezen die binnen je budget alle functies biedt die je zoekt. De app moet ook voldoen aan uw specifieke bedrijfs- en branche-eisen. Probeer ClickUp eens om aan deze behoeften te voldoen.

