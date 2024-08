Hoe maak je een grafiek in Confluence?

Heb je moeite om je projecten bij te houden in Confluence? A Gantt grafiek is misschien wel het ontbrekende stukje in je werkstroom. Dit visuele hulpmiddel is perfect voor het beheren van tijdgebonden taken, of je nu een projectmanager, freelancer of student bent.

Door taken, deadlines en afhankelijkheid in kaart te brengen, helpen Gantt grafieken je georganiseerd te blijven, de voortgang te meten en overlappingen in de planning te identificeren. Je kunt jouw activiteiten (en die van je team) bijhouden aan de hand van een vaste tijdlijn om ervoor te zorgen dat je projecten op schema liggen.

In dit artikel laten we je zien hoe je een Confluence Gantt grafiek maakt. Laten we beginnen!

Klik op 'Probeer het gratis' om de app te installeren

via Ricksoft

2. Grafiekplanner toevoegen aan je Confluence pagina

Open een nieuwe of bestaande pagina in Confluence. Klik op 'Invoegen' (het + pictogram), zoek naar de Gantt Chart Planner en selecteer deze.

via Ricksoft

3. De Gantt grafiek aanpassen

Na het volgen van deze stappen kom je terecht in de lege en gebruiksklare interface van de Gantt Chart Planner. Voeg je eigen gegevenspunten toe en pas de grafiek aan je wensen aan. Sla de wijzigingen op als je Klaar bent met je werk.

via Ricksoft Met deze app kun je:

De routekaart van uw project te visualiseren

Afhankelijkheid bijhouden, middelen plannen, taken plannen en het kritieke pad weergeven met de editor op volledig scherm

Efficiënt middelen toewijzen met de functie voor automatisch plannen

De duur van taken nauwkeurig berekenen op basis van de vereiste inspanningen en toegewezen taakeenheden

Jira workflows aanmaken/koppelen binnen Confluence en werk synchroniseren tussen de twee platforms

Tabel Filter, Grafieken & Spreadsheets voor Confluence

Beschikbaar als onderdeel van de Tabel Filter, Grafieken & Spreadsheets voor Confluence app, de Grafiek van macro Tabel maakt eenvoudige visualisatie van gegevens mogelijk met grafieken van Gantt.

1. De app installeren

Klik in je Confluence Instance op de 'Apps' dropdown

Selecteer 'Zoek nieuwe apps'

Zoek naar 'Tabel Filter, Grafieken & Spreadsheets voor Confluence' en klik op het pictogram

Klik op 'Probeer het gratis' om de app te installeren

2. Basis Gantt grafieken maken

Om een basisgrafiek van een Gantt te maken, gebruik je een tabel met drie kolommen met de taken, begindagen en einddagen.

via Stiltsoft Voeg de macro Grafiek uit tabel toe, selecteer het grafiektype en configureer de instellingen met de volgende kolommen:

Kolom labels: Taak type

Taak type Kolom Waarden: Begindag, Einddag

via Stiltsoft Deze duidelijke en gemakkelijk te begrijpen grafiek laat de sleutel fases van een project zien. Je kunt met de muis over een balk gaan om te zien welke taken/fasen hoeveel tijd in beslag namen.

3. Complexe Gantt grafieken maken

Hoewel de oorspronkelijke grafiek effectief is, kun je deze gedetailleerder maken door elke fase van het project te vullen met specifieke taken en hun respectievelijke duur.

via Stiltsoft Met deze app kun je:

Verschillende filters toe te passen (zoals gratis tekst, visueel en dropdown) om tabellen in Confluence te organiseren

Draaitabellen gebruiken voor het samenvatten van gegevens en berekeningen

Tabelgegevens visualiseren met interactieve Gantt grafieken

Gegevens importeren uit CSV/JSON-bestanden

Gebruik gegevens uit Jira of andere Confluence pagina's

Beperkingen van het maken van Gantt grafieken in Confluence

Confluence is een geweldig platform voor samenwerking, maar als je van plan bent om gegevens te visualiseren met behulp van Gantt grafieken, heb je te maken met een paar tekortkomingen:

1. Beperkte native functies

Confluence heeft geen ingebouwde functie voor Gantt grafieken, dus je zult moeten vertrouwen op plugins van derden voor die functie. De plugins zijn nuttig, maar ze kunnen limieten hebben of een extra abonnement vereisen.

2. Basis Stappenplan

Als je de afwezigheid van een grafiek wilt omzeilen, is de macro Roadmap Planner van Confluence een goed alternatief. Het is geweldig voor kleine Teams en eenvoudige project planning taken. Het is echter vrij eenvoudig en biedt niet dezelfde diepgang als een volwaardige Gantt grafiek. Bijvoorbeeld, het behandelt geen afhankelijkheid van taken en worstelt met complexe projecten met meerdere taken, fasen en toegewezen personen.

3. Aanpassingsbeperkingen

Bij het gebruik van plugins zijn de aanpassingsmogelijkheden beperkt in vergelijking met gespecialiseerde projectmanagement tools. Je hebt minder controle over visuele stijlen, geavanceerde functies voor het plannen, afhankelijkheid van taken en integraties.

4. Complexiteit

Confluence is over het algemeen gebruikersvriendelijk, maar het kost tijd en geduld om uit te vinden hoe je deze extra tools integreert en gebruikt.

💡 Pro Tip: Als Gantt grafieken je prioriteit zijn, overweeg dan het verkennen van Confluence alternatieven die geavanceerde visuele hulpmiddelen bieden.

Gantt grafieken maken met ClickUp

Het ontbreken van een eigen functie voor Gantt grafieken in Confluence kan je werkstroom belemmeren, vooral als je werkt aan tijdgevoelige projecten of taken met meerdere deadlines en afhankelijkheid. Voor dergelijke gevallen is het effectief om een meer uitgebreide tool voor projectmanagement en samenwerking te gebruiken, zoals ClickUp met ingebouwde Gantt grafieken.

Lees ook:_ Confluence vs ClickUp: Welke samenwerkingstool is het beste? Met ClickUp kunt u uw project tijdlijnen beheren en visualiseren vanuit één enkel platform- u hoeft niet afhankelijk te zijn van externe plugins of extra kosten te maken voor add-on app abonnementen.

Met de software kunt u uw gegevens naadloos visualiseren, projectmanagement stroomlijnen en kostbare tijd besparen, zodat u op schema blijft met uw deliverables en deadlines.

Hier vindt u een stap-voor-stap handleiding voor het maken van uw eigen ClickUp grafiek:

1. Projectgegevens schetsen

De eerste stap is het centraliseren van de projectgegevens, waaronder de reikwijdte, doelen, deliverables en beschikbare middelen van het project. ClickUp biedt twee handige hulpmiddelen voor het verzamelen van projectgegevens: ClickUp Docs en ClickUp Doelen.

Gebruik ClickUp Documenten om de details van uw project te documenteren in een gecentraliseerde opslagplaats. U kunt belanghebbenden uitnodigen om in realtime samen te werken, zodat iedereen op dezelfde pagina zit over wat ze van het project kunnen verwachten.

Werk samen met uw teamgenoten en andere projectbetrokkenen aan ClickUp Docs en verzamel projectgegevens

Zodra u een besluit hebt genomen over de doelen en de vereiste projectomvang, gebruikt u ClickUp Doelen om uw doelen op te splitsen in kleinere Targets. Wanneer u meerdere vergelijkbare doelen hebt, kunt u deze in mappen organiseren zodat u ze naadloos kunt bijhouden.

Eenvoudig doelen voor projecten instellen, organiseren en bijhouden met ClickUp Goals

2. Maak een lijst van je taken

Noteer alle taken die u moet afvinken om uw project te voltooien.

Verdeel grote taken in kleinere, beter beheersbare subtaken en gebruik de optie Lijstweergave om alles georganiseerd te houden. Deze weergave, die standaard beschikbaar is op alle ClickUp Abonnementen, kan tegelijkertijd tot wel 5000 ClickUp Taken . Dus maak je geen zorgen, zelfs niet als je een enorme lijst met taken hebt!

Rangschik uw taken en subtaken netjes met de lijstweergave van ClickUp

3. Taakdetails toevoegen

Nu is het tijd om taakbeschrijvingen en -details in te voeren. De lijstweergave heeft drie standaard velden toegewezen persoon, deadline en prioriteit. Omdat grafieken van Gantt startdata voor taken vereisen, moet je een kolom toevoegen. Dit is waar je het volgende nodig hebt Aangepaste velden van ClickUp .

Hier ziet u hoe u een Aangepast veld kunt maken:

Ga in de lijstweergave naar de rechterbovenhoek boven de tabel met taken en klik op het pictogram +

Zoek en selecteer een veldtype. In dit geval is het veldtype 'Berekende velden'

Geef het veld de naam 'Startdatum'

Klik op 'Maken' om het automatisch toe te voegen als een nieuwe kolom in uw Lijstweergave

Aangepaste velden in ClickUp maken om projectgegevens toe te voegen

4. Maak uw Gantt grafiek

Volg deze stappen om het volgende toe te voegen Weergave van ClickUp's Gantt Grafiek naar uw lijst met taken:

Selecteer de lijst of map die uw project bevat. Zorg ervoor dat u de juiste locatie selecteert, want dat bepaalt welke taken worden weergegeven in de weergave van de Gantt

Klik op de knop '+ Weergave' bovenaan de pagina

Selecteer 'Gantt', voeg een naam toe voor de weergave voor gemakkelijke identificatie en klik op 'Weergave toevoegen'

Voeg de weergave van het Gantt-diagram toe aan uw ClickUp-taaklijst met slechts een paar klikken

5. De Gantt grafiek aanpassen

Hier kunt u kleurenschema's wijzigen, de volledig-scherm modus aan/uit zetten, weekenden verbergen en overslaan, live updates tonen en uw Gantt grafiek aanpassen, afhankelijk van uw voorkeur.

Laten we bijvoorbeeld zeggen dat je weekenden wilt verbergen om nauwkeurige tijdlijnen te krijgen. Zo doe je dat:

Ga naar 'Gantt opties'

Schakel het schakelaartje naast 'Weekend verbergen en overslaan' in

En dat is het - zaterdagen en zondagen worden verborgen uit je Gantt weergave. Als je deze optie inschakelt, kun je geen taken verslepen om ze op een zaterdag of zondag te laten beginnen of eindigen. In plaats daarvan worden taken die in een weekend beginnen weergegeven als beginnend op Monday en worden taken die in een weekend eindigen weergegeven als eindigend op Friday.

Klik op het knooppunt van de eerste taak en sleep het naar de volgende afhankelijke taak

Laat de lijn op een andere taak vallen om de afhankelijkheid te maken

Knooppunt laten vallen om afhankelijkheid tot stand te brengen

Herhaal hetzelfde proces voor verschillende Taken in je werkstroom.

7. Voortgang project bijhouden

Beweeg met de muis over de balk met de voortgang in de weergave Gantt om te zien hoe dicht je bij de voltooiing van alle taken in een Ruimte, Map of Lijst bent. Het voortgangspercentage wordt berekend door het aantal voltooide taken te delen door het totale aantal taken in die Ruimte, Map of Lijst.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-306-1400x476.png Weergave van ClickUp's Gantt Grafiek /$$$img/

Ken de voortgang van uw project in één oogopslag met de weergave ClickUp's Gantt Grafiek

Met de ClickUp-ganttweergave kunt u taken plannen en opnieuw plannen (individueel of in bulk), taken in bulk bewerken en afhankelijkheid verwijderen wanneer de richting van een project verandert. U kunt de Gantt grafiek ook exporteren in PDF of PNG format en delen met belanghebbenden.

Pro tip: Projecten visualiseren met sjablonen voor Gantt grafieken

Weinig tijd? Neem een voorsprong met kant-en-klare Sjablonen voor Gantt Grafieken .

Laten we ClickUp's eenvoudige gantt sjabloon als voorbeeld. Dit aanpasbare kader geeft een overzicht op hoog niveau van de taken en subtaken van een project en helpt u hun voortgang bijhouden ten opzichte van specifieke tijdlijnen.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-307.png Stel afhankelijkheid van taken vast, identificeer en beperk blokkades en lever projecten op tijd af met het sjabloon voor eenvoudige ClickUp-taakgrafieken https://app.clickup.com/signup?template=t-180546792&department=other Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Met een duidelijke weergave van de afhankelijkheid van projecten, kunt u blokkades van tevoren identificeren en ervoor zorgen dat het project zijn deadlines haalt.

Stel dat je werkt aan een softwareontwikkelingsproject. Je hebt een taak voor het ontwerpen van de gebruikersinterface (UI) die voltooid moet zijn voordat het ontwikkelingsteam kan beginnen met coderen. Met dit sjabloon kun je de afhankelijkheid in je abonnement visualiseren, zodat je de voortgang van het UI-ontwerp nauwkeurig kunt volgen.

Als de UI-ontwerptaak vertraging oploopt, weet je meteen dat dit het coderingsproces blokkeert. Door deze blokkering vroegtijdig te identificeren, kun je corrigerende maatregelen nemen (zoals het toewijzen van meer resources of het aanpassen van tijdlijnen) om ervoor te zorgen dat het project op schema blijft en de deadlines haalt.

Projecten beter beheren met een krachtige tool voor projectgrafieken

Wanneer projectmanagers een visuele voorstelling hebben van de sleutelactiviteiten van een project, wordt het gemakkelijker om de volgende stappen te abonneren, weloverwogen beslissingen te nemen en iedereen op de hoogte te houden. Daarom moet u bij het kiezen van software voor projectmanagement prioriteit geven aan visualisatietools.

ClickUp, met zijn verschillende ingebouwde visualisatiefuncties, geeft u de mogelijkheid om uw werk weer te geven zoals u dat wilt. De native Gantt grafieken bieden een gedetailleerde weergave van project tijdlijnen, afhankelijkheid en mijlpalen, zodat u kunt zien hoe taken elkaar overlappen, de voortgang kunt bijhouden en real-time aanpassingen kunt maken-alles binnen één platform. Bovendien biedt ClickUp meerdere Gantt Grafiek alternatieven voor visualisatie, zoals Lijsten, Whiteboards, Kanban Borden, Mindmaps en meer, waardoor teams op meerdere manieren projecten kunnen monitoren.

Ter vergelijking, Confluence mist native grafieken en vertrouwt op plugins van derden die extra kosten en beperkte aanpassingen bieden. Het is zeker een schaalbaar samenwerkingsplatform voor teams, maar het past misschien niet goed als je je technische stapel slank en je kosten laag wilt houden. Aan de slag met ClickUp maak aangepaste grafieken en blijf op de hoogte van de planning van uw project!