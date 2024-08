Top 10 Microsoft Copilot Alternatieven om je leven en werkstromen makkelijker te maken in 2024

Kun je je een tijd vóór AI herinneren? Eerlijk gezegd kan ik dat niet.

Ik gebruik AI bijna elke dag om mijn e-mails te schrijven, vergaderingen samen te vatten en presentaties te maken.

En van de AI-tools op basis van grote taalmodellen die mijn voorkeur genieten, is Microsoft Copilot er een waar ik vaak naar teruggrijp, vooral als ik andere Microsoft 365-programma's gebruik.

Maar Microsoft Copilot heeft zijn nadelen. Het biedt geen integraties voor tools buiten Microsoft 365 en ondersteunt slechts in beperkte mate het genereren van codes en gehumaniseerde tekst. De AI-technologie kan ook traag zijn en slechts een beperkt aantal gegevens per keer verwerken (de limiet ligt op 500 rijen informatie in Excel).

Toen begon ik me af te vragen: Is er een alternatief voor Microsoft Copilot (met AI-mogelijkheden) dat ik in plaats daarvan kan gebruiken? Mijn collega's waren zo vriendelijk om aanbevelingen te delen en ik heb zelf onderzoek gedaan om tot een definitieve lijst te komen.

In deze gids behandel ik de 10 beste Microsoft Copilot alternatieven in detail en vermeld ik hun functies, voordelen, limieten en prijzen.

Wat te zoeken in een Microsoft Copilot Alternatief

Als het gaat om generatieve AI-technologie, is Microsoft Copilot niet slecht. Maar er zijn een paar dingen die je kunnen hinderen in je werk.

Zo kan het bijvoorbeeld geen eerdere gesprekken onthouden en is het niet geweldig in het produceren van code. Bovendien klinkt de geschreven output duidelijk Ai-geschreven (denk aan nul persoonlijkheid).

Op basis van mijn ervaring ben je misschien beter af met Microsoft Copilot alternatieven die je de volgende AI-mogelijkheden bieden.

Langetermijngeheugen voor gesprekken: Waar ik vooral moeite mee had met Microsoft Copilot was het onvermogen om informatie op te roepen in meerdere interacties. Een ideale AI-assistent moet in staat zijn om je relevante antwoorden te geven en daarbij rekening te houden met informatie uit eerdere chats

Waar ik vooral moeite mee had met Microsoft Copilot was het onvermogen om informatie op te roepen in meerdere interacties. Een ideale AI-assistent moet in staat zijn om je relevante antwoorden te geven en daarbij rekening te houden met informatie uit eerdere chats Menselijke antwoorden: AI tools zijn berucht om hun repetitieve, algoritmische manier van reageren op vragen. Omdat ik Microsoft Copilot gebruikte voor content, waren de mechanische reacties een grote uitdaging voor me en moest ik veel moeite doen om de content constant te vermenselijken

AI tools zijn berucht om hun repetitieve, algoritmische manier van reageren op vragen. Omdat ik Microsoft Copilot gebruikte voor content, waren de mechanische reacties een grote uitdaging voor me en moest ik veel moeite doen om de content constant te vermenselijken Personalisatie: Microsoft Copilot mist een persoonlijkheid. Ik weet dat het raar is om te zeggen over een AI-model, maar je AI-assistent zou over het algemeen je unieke schrijfstijl, toon en woordenschat moeten begrijpen en in staat moeten zijn om deze te imiteren zonder generiek te klinken

Microsoft Copilot mist een persoonlijkheid. Ik weet dat het raar is om te zeggen over een AI-model, maar je AI-assistent zou over het algemeen je unieke schrijfstijl, toon en woordenschat moeten begrijpen en in staat moeten zijn om deze te imiteren zonder generiek te klinken Privacy van gegevens: Forbes wees op.

Met ClickUp Brain biedt het platform intelligente, aangepaste ondersteuning voor teams van elke grootte (zelfs als u een eenmansleger bent). De tool bereikt dat met bliksemsnelle automatisering en intelligente, menselijke antwoorden. Koppel het met ClickUp Automatiseringen je hebt een krachtige sidekick die al die vervelende repetitieve Taken kan automatiseren.

Focus op diepgaand werk en laat het repetitieve over aan ClickUp Automation

Mijn favoriete deel? U kunt ook de AI Writer-tool gebruiken om ideeën te genereren, artikeloverzichten te maken en content te schrijven via ClickUp Brain AI-tool voor het aanmaken van content voor de meeste gebruikers. En er is meer. Met ClickUp Chat mist u nooit belangrijke updates. Hiermee kunt u in realtime chatten, bijlagen toewijzen, communiceren en bedrijfsbrede updates delen met uw team.

Bovendien zijn aangepaste sjablonen zoals de ClickUp brainstormsjabloon maak het gemakkelijk om ideeën te genereren en ze met uw team te bespreken - creëer een ruimte die samenwerking en innovatie bevordert.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/image-578.png ClickUp sjabloon voor brainstormen https://app.clickup.com/signup?sjabloon=t-194504756&afdeling=techniek-product&1lfe2hk*\_gcl_aw*R0NMLjE3MTg3MDA4MjIuQ2owS0NRanc0TVN6QmhDOEFSSXNBUEZPdXlYcTIzM0NrYXhndWhTSlNiMVVlX3EtZjFyMmV2aFpiN3E4NpzcnpmTDlPQ1hsV002dWZJb2FBbmRaRUFMd193Y0I.\*\gcl_au*OTkyODk2OTgxLjE3MjIzMTYyODg Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Dit sjabloon is ontworpen voor efficiëntie en innovatie, legt ideeën effectief vast en vergemakkelijkt naadloze integratie van feedback. Of u nu nieuwe producten lanceert, gebeurtenissen plant of gewoon creativiteit stimuleert, het stelt uw team in staat meer te bereiken door aangepaste weergaven te bieden zoals:

Lijstweergave om ideeën te verzamelen voor later

Tijdlijnweergave om ideeën te ordenen op prioriteit en benodigde inspanning

Afdelingsweergave om speciale brainstormruimtes te creëren voor specifieke teams

Weergave per fase om die ideeën stap voor stap te plannen en uit te voeren

Weergave van prioriteiten om de belangrijkste ideeën te rangschikken om op te focussen

ClickUp beste functies

Visualiseer tijdlijnen, afhankelijkheid en prioriteiten van projecten metClickUp weergaven.

Het is echter niet allemaal magie. De kwaliteit van de suggesties hangt af van hoe ingewikkeld de code is en met hoeveel informatie het moet werken. Hoe minder ingewikkeld de code, hoe meer Tabnine kan helpen.

Tabnine beste functies

Efficiënt code genereren en terugkerende taken automatiseren

AI-gestuurde chatten voor ondersteuning tijdens je ontwikkelingstraject

Ervaar code suggesties op maat van jouw stijl en project context

Bescherming van intellectueel eigendom door zorgvuldig gecureerde trainingsgegevens

Tabnine beperkingen

De kwaliteit van codesuggesties kan variëren op basis van de complexiteit van code en beschikbare gegevens

Te veel vertrouwen op een AI-tool kan uw probleemoplossend vermogen belemmeren

Tabnine prijzen

Gratis

Pro: $12/gebruiker/maand (90 dagen gratis)

Enterprise: $39/gebruiker/maand

Tabnine beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (40 beoordelingen)

Capterra: Niet genoeg beoordelingen

4. ChatGPT (Beste voor mensachtige reacties)

via ChatGPT Ik herinner me dat ChatGPT voor het eerst een internetsensatie werd - mijn LinkedIn-feed stond vol met mensen die ermee experimenteerden (en lachten om de vroege hallucinaties).

Ik gebruik ChatGPT nu al maanden (vooral GPT-4 en 4o) en ik hou van de grote verscheidenheid aan plugins die beschikbaar zijn in de GPT store. Hierdoor kan ik GPT veel AI-gegenereerde taken laten uitvoeren binnen één interface, zoals het schrijven van een nieuwe blogpost, het maken van websiteteksten, het vernieuwen van bestaande content, het uitvoeren van gegevensanalyses en het testen van mijn code.

Een functie die ik erg leuk vind is dat, in tegenstelling tot Microsoft Copilot, het eerdere chats kan onthouden en output kan genereren op basis van wat het zich herinnert.

Maar ik worstel nog steeds met het feit dat het aantal prompts beperkt is per gebruiker. Als maker van content moet ik mijn prompts granulair maken en ChatGPT limiet hoe diep ik kan gaan. Als ik eenmaal de limiet heb bereikt, schakelt GPT-4 over op GPT-3.5, wat hetzelfde is als van praten met een PhD naar praten met een overwerkte en zwaar cafeïnehoudende stagiair.

Als je daar ook last van hebt, zijn er andere ChatGPT alternatieven die hetzelfde kunnen doen.

ChatGPT beste functies

Voer een breed bereik aan Taken uit, van het beantwoorden van je vragen tot het maken van creatieve tekst formats

Voer gesprekken met GPT 4 en vraag het om gegevensanalyses uit te voeren, ontwerpen te maken en grote stukken informatie samen te vatten

Toegang tot honderden door gebruikers ingediende plugins uit de GPT-winkel, zodat je geen prompts meer hoeft te genereren

ChatGPT beperkingen

ChatGPT genereert soms onjuiste of misleidende informatie vanwege het gebrek aan praktijkervaring en de afhankelijkheid van trainingsgegevens

Het model kan vertekeningen vertonen in de trainingsgegevens, wat kan leiden tot oneerlijke of discriminerende resultaten voor bepaalde doelgroepen

De gratis versie van ChatGPT heeft vaak moeite met taken die gezond verstand of begrip van de echte wereld vereisen, terwijl GPT Plus beter presteert

ChatGPT prijzen

Gratis

Plus: $20/maand

Teams: $25/maand

ChatGPT beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (554 beoordelingen)

Capterra: 4.6/5 (50 beoordelingen)

5. Claude (Beste voor content teams)

via _Claude AI Claude AI is eigenlijk het stadsneefje van ChatGPT. De schrijfassistent met kunstmatige intelligentie is echt goed in dingen als het schrijven van een blogbericht, het maken van kopij voor webpagina's, het samenvatten van artikelen, het verbeteren van je schrijfwerk, het bijwerken van bestaande content, het beantwoorden van vragen en zelfs het helpen met code.

Het beste deel is dat je, in tegenstelling tot Microsoft Copilot, je geen zorgen hoeft te maken over superlange of ingewikkelde verzoeken-Claude kan ze allemaal aan met zijn geweldige gespreksgeheugen. Het lijkt erop dat iemand zijn amandelen op heeft.

Maar hier denk ik dat Claude faalt in vergelijking met Microsoft Copilot: Claude heeft op dit moment geen toegang tot het internet, dus hij kan geen actuele informatie voor je vinden zoals sommige andere AI-tools dat wel kunnen.

Claude beste functies

Krijg gratis toegang tot een top AI-assistent model (Claude-2), dat een van de meest capabele grote taalmodellen is

Ontvang 100.000 tokens en werk met complexere prompts

Converteer tekst van elke lengte in beknopte samenvattingen

Claude-beperkingen

In tegenstelling tot sommige concurrenten kan Claude geen informatie van het realtime web benaderen en verwerken

Claude mist functies zoals het aanmaken van afbeeldingen, gegevensanalyse en surfen op het web

Net als andere AI-tools die zijn gebaseerd op grote taalmodellen, kan Claude tekst genereren die mogelijk niet helemaal nauwkeurig is

Claude prijzen

Gratis

Pro: $20/maand

Teams: $25/maand

Claude beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (22 beoordelingen)

Capterra: Niet genoeg beoordelingen

Lees ook: AI-gereedschap voor het aanmaken van content### 6. Vereenvoudigd (het beste voor content sjablonen)

via vereenvoudigd Als je marketing team op zoek is naar een Microsoft Copilot alternatief, dan is Simplified het ideale AI-assistent voor uw werkplek.

Ik werd weggeblazen door hun grote collectie AI sjablonen voor schrijven, afbeeldingen, ontwerpen, bewerking en video aanmaken. Het enige nadeel is dat er veel te veel verschillende tools zijn om te gebruiken, wat overweldigend kan zijn voor een nieuw publiek.

Simplified beste functies

Vervul je verschillende creatieve behoeften, van AI schrijven tot video bewerking, op één intuïtieve interface

Werk samen met je team en bespaar tijd met realtime feedback en bewerking

Handhaaf een consistente merkidentiteit op verschillende platforms met de verzameling sjablonen voor ontwerp, video en tekstschrijven

Vereenvoudigde limieten

De AI-schrijfassistent produceert soms onvolmaakte resultaten, waardoor menselijke tussenkomst vereist is

De toolset is breed, maar sommige functies missen de diepgang van gespecialiseerde AI-tools

Vereenvoudigde prijzen

Pro: $9/maand

Vereenvoudigd: $24/maand

Vereenvoudigde beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (4.5K beoordelingen)

Capterra: 4.7/5 (256 beoordelingen)

7. Writesonic (Beste voor SEO schrijven)

via Writesonic Als het gaat om SEO-gericht AI-schrijven, zijn er niet veel tools die kunnen tippen aan Writesonic.

De AI-schrijfassistent is een van de beste Microsoft Copilot-alternatieven voor het schrijven van SEO-blogartikelen en krijgt een hoge beoordeling van de SEO-professionals met wie ik heb gewerkt.

Dus terwijl sommige tools je bedrijfsmatige onzin geven zoals "begrijp het alomvattende begrip, toekomstbestendig op schaal", is Writesonic veel menselijker in zijn inspanningen. En het werkt goed voor content formats buiten blogs.

Writesonic biedt je ook een geavanceerde chatbot, Chatsonic, die geweldig is voor afbeeldingen en het verkennen van trending topics. Het platform heeft ook een intuïtieve interface.

Maar als je andere schrijfbehoeften hebt, kun je overwegen om een aantal Writesonic alternatieven in plaats daarvan.

Writesonic beste functies

Krijg toegang tot een enorme bibliotheek met sjablonen voor verschillende soorten content en genereer aangepaste content met eenvoudige aanwijzingen

Stem gegenereerde content af op uw merkstem door voorbeelden van uw merkstem te uploaden

Controleer automatisch de originaliteit van de content met een ingebouwde plagiaatcontrole (hoewel extra controles worden aanbevolen)

Stroomlijn je workflows door de AI-tool te integreren met platforms zoals Zapier en WordPress

Krijg antwoorden op vragen en genereer creatieve antwoorden via Chatsonic, Writesonic's conversationele AI-tool

Voer gesprekken met elk bestandsformaat, inclusief afbeeldingen, PDF's, websites en zelfs audioclips

Writesonic limieten

Navigeren door de uitgebreide set functies van het platform kan een uitdaging zijn

Prestaties kunnen variëren aangezien de AI-schrijfassistent in de cloud gehost wordt (hoewel dit geen terugkerend probleem is)

Writesonic prijzen

Gratis

Chatsonic: $12

Individueel: $16

Standaard: $79

Writesonic beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (1.9K beoordelingen)

Capterra: 4.8/5 (2K+ beoordelingen)

8. GitHub Copilot (het beste voor softwareteams)

via gitHub_ Oh, wat zou het leven van een coder zijn zonder GitHub Copilot.

We horen dat AI banen van ontwikkelaars overneemt, maar GitHub is waarschijnlijk bezig te voorkomen dat banen van ontwikkelaars te saai worden! (Ik kreeg deze grap van een van mijn ontwikkelaarsvrienden.)

Dit is hoe het werkt: De AI suggereert regels code of zelfs hele functies terwijl je typt, gebaseerd op de context van je code en de programmeertaal die je gebruikt.

Zie het als een hoogopgeleide codeerpartner die je kan helpen met herhaalde Taken, verbeteringen kan voorstellen en zelfs nieuwe codeerpatronen kan leren.

Als je wilt dat je ontwikkelaar zich concentreert op het oplossen van problemen, dan is GitHub's Copilot de poster child voor productiviteit via AI. Dit maakt het een van de beste Microsoft Copilot alternatieven voor programmeurs.

GitHub Copilot beste functies

Bespaar tijd met de expertise van de AI-tool om het coderen te versnellen door relevante stukjes code voor te stellen

Werk met verschillende programmeertalen en frameworks

Ontdek nieuwe codeerpatronen en oplossingen op basis van slimme suggesties

GitHub Copilot limieten

Pas op voor mogelijke variaties in de kwaliteit en relevantie van de uitvoer die wordt gegenereerd door de AI-tool

Leren hoe je suggesties van de AI-tool effectief kunt gebruiken kan een uitdaging zijn

GitHub Copilot prijzen

Gratis

Teams: $4/maand

Enterprise: $21/maand

GitHub Copilot beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (138 beoordelingen)

Capterra: 4.7/5 (21 beoordelingen)

9. IntelliCode (Beste voor intelligente codeersuggesties)

via Intellicode van Microsoft IntelliCode is een AI-gestuurde code-schrijfassistent die codepatronen analyseert om intelligente (het zit in de naam!) suggesties voor het voltooien van code te geven.

In feite is het een hulpmiddel dat leert van je code en de beste manier voorstelt om je regels af te maken of je code te formatteren.

Het is een van de meest unieke Microsoft Copilot alternatieven die vooral waarde biedt aan ontwikkelteams. Coders die ik ken zijn dol op de schone interface en de suggesties voor code.

IntelliCode beste functies

Krijg contextbewuste suggesties om je code-inspanning te optimaliseren

Identificeer terugkerende patronen en stel optimale implementaties voor

De AI-tool aanpassen aan uw codeervoorkeuren

IntelliCode beperkingen

Overweeg alternatieve benaderingen voor geheel nieuwe codebases

Verwacht mogelijke onnauwkeurigheden in suggesties

IntelliCode prijzen

Gratis

IntelliCode beoordelingen en reviews

G2: 4,5/5 (3,5K+ beoordelingen)

Capterra: 4.8/5 (1.6K+ beoordelingen)

10. Wipro Holmes (Beste voor IT automatisering van werkstromen)

via holmes_ Wipro Holmes is een platform voor machinaal leren dat bedrijven helpt hun bedrijfsprocessen te automatiseren met AI.

Maar hier onderscheidt de AI-tool zich als een van de beste Microsoft Copilot alternatieven - Wipro Holmes kan problemen voorspellen en voorkomen voordat ze zich voordoen.

Ik vond dat het heel bedreven was in het afhandelen van gewone technische problemen, maar het was niet altijd een wonderdoener voor niet-IT problemen. Dit maakt het een niche AI-tool die het beste werkt voor bedrijven die alleen een IT automatisering nodig hebben.

Wipro Holmes beste functies

Biedt gebruikers meer dan 40 vooraf geconfigureerde oplossingen voor veelvoorkomende problemen met desktops, laptops en software

Beantwoord query's en problemen en maak servicetickets aan met de AI-gebaseerde gespreksassistent

Proactief potentiële problemen identificeren en aanpakken voordat ze de gebruikerservaring beïnvloeden via voorspellend onderhoud

Maak IT-medewerkers gratis vrij voor complexe Taken door gebruikers in staat te stellen problemen zelf op te lossen

Wipro Holmes-beperkingen

Sommige functies vereisen technische basiskennis voor optimaal gebruik

Voorgeconfigureerde oplossingen bieden mogelijk geen oplossing voor alle specifieke problemen

Wipro Holmes richt zich voornamelijk op IT-problemen van eindgebruikers, niet op bredere bedrijfsprocessen

Wipro Holmes prijzen

Niet beschikbaar

Wipro Holmes beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Capterra: Niet beschikbaar

AI niet alleen gebruiken, maar ook beheersen

Kunstmatige intelligentie is niet langer toekomstmuziek - ik zie het al gebruikt worden door teams in alle sectoren en iedereen is er dol op!

En waarom niet? Bij gebruik met de juiste training, de juiste tools met AI-mogelijkheden kunnen je helpen tijd te besparen, productiviteit te verbeteren en de samenwerking met je team op zinvollere manieren te verbeteren.

Maar met zoveel AI-tools op de markt is het belangrijk dat je onderzoek doet en eerst je exacte vereisten vaststelt. In mijn geval realiseerde ik me dat Microsoft Copilot niet ideaal was voor al mijn werk vanwege de beperkte blootstelling buiten het Microsoft 365 ecosysteem.

Ik wilde dat mijn AI-assistent me zou helpen content te creëren, samen te werken met mijn team en mijn dagelijkse taken efficiënter te beheren. Nadat ik een heleboel verschillende AI-tools had uitgeprobeerd (waaronder Microsoft Copilot), vond ik ClickUp.

Met ClickUp Brain ben ik altijd maar een paar aanwijzingen verwijderd van het creëren van ideeën en het bespreken ervan met mijn team. U kunt het hier gratis uitproberen en kijken of het klikt voor jou!