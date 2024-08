Hoe vermijd je te veel vergaderingen op de werkplek?

"Deze vergadering had een e-mail kunnen zijn."

Yup. We hebben het allemaal wel eens meegemaakt, mopperend over de verspilde tijd in weer een onnodige vergadering en stiekem op ons horloge kijkend. Uit onderzoek blijkt zelfs dat 70% van alle vergaderingen verhinderen werknemers eigenlijk om al hun Taken te voltooien.

Het slechte nieuws: te veel vergaderingen kunnen de voortgang en productiviteit van werknemers schaden.

Het goede nieuws: je hebt absolute controle over het veranderen van dit verhaal!

Laten we dit probleem van overvolle vergaderingen dus voor eens en altijd aanpakken.

Hier is je gids om je tijd terug te winnen door vergaderingen effectiever te maken en meer productieve uren aan je werkdag toe te voegen.

Boardvergaderingen of verveelde vergaderingen? De impact van onnodige vergaderingen

De stortvloed aan onnodige vergaderingen komt veel te vaak voor op de moderne werkplek. Dit is hoe het leidt tot ontevredenheid onder werknemers:

Lagere productiviteit : Een volgeboekte kalender en constante onderbrekingen van geplande vergaderingen belemmeren de focus. Dit staat het voltooien van taken in de weg en weerhoudt je ervan om diep in het werk te duiken

: Een volgeboekte kalender en constante onderbrekingen van geplande vergaderingen belemmeren de focus. Dit staat het voltooien van taken in de weg en weerhoudt je ervan om diep in het werk te duiken Communicatie-uitdagingen : Hoewel communicatie de kern is van het doel van elke vergadering, heeft het plannen van te veel vergaderingen het tegenovergestelde effect. Te veel vergaderingen belemmeren effectieve communicatie en samenwerking, wat resulteert in misverstanden, miscommunicatie en vertragingen

Overvloed aan informatie: Vergaderingen proberen soms te veel Klaar te krijgen (of te bespreken) in te weinig tijd. Te veel vergaderingen maken dit probleem alleen maar erger. Het resultaat is een overvloed aan informatie zonder onderbrekingen, waardoor het voor deelnemers moeilijk wordt om sleutelelementen en bruikbare details te onthouden

Vergaderingen proberen soms te veel Klaar te krijgen (of te bespreken) in te weinig tijd. Te veel vergaderingen maken dit probleem alleen maar erger. Het resultaat is een overvloed aan informatie zonder onderbrekingen, waardoor het voor deelnemers moeilijk wordt om sleutelelementen en bruikbare details te onthouden Verstikte creativiteit: Een formele vergadering kan deelnemers dwingen om binnen de lijntjes te kleuren. Te veel vergaderingen leiden ook tot micromanagement met weinig vertrouwen. Hierdoor verliezen de leden van het team hun creativiteit en hun vermogen om te brainstormen, wat innovatie in de weg staat

Een formele vergadering kan deelnemers dwingen om binnen de lijntjes te kleuren. Te veel vergaderingen leiden ook tot micromanagement met weinig vertrouwen. Hierdoor verliezen de leden van het team hun creativiteit en hun vermogen om te brainstormen, wat innovatie in de weg staat Verspilde middelen : Te veel vergaderingen zijn een aderlating voor meerdere middelen. Ten eerste moeten medewerkers hun agenda blokkeren en beschikbaar blijven voor de duur van de vergadering. Daarnaast kost het tijd en moeite om die vergaderingen te plannen. Tot slot is de vermindering in menselijke uren een verlies van financiële middelen

: Te veel vergaderingen zijn een aderlating voor meerdere middelen. Ten eerste moeten medewerkers hun agenda blokkeren en beschikbaar blijven voor de duur van de vergadering. Daarnaast kost het tijd en moeite om die vergaderingen te plannen. Tot slot is de vermindering in menselijke uren een verlies van financiële middelen Afhaken van werknemers: Laten we eerlijk zijn, niemand is echt blij met het idee om de ene na de andere vergadering bij te wonen. Het is overweldigend en leidt tot vermoeidheid, ontkoppeling en een verminderd moreel

**Hoe bepaal je of je te veel vergaderingen hebt?

Is uw software voor vergaderingbeheer in overdrive? Heeft je team een niveau van verzadiging van vergaderingen bereikt? Hier zijn enkele tekenen dat je meer vergaderingen hebt gepland dan nodig is:

Je kalender wordt overspoeld met back-to-back vergaderingen, waardoor er weinig tot geen tijd overblijft voor diepgaand werk

Je hebt moeite om je werkdag in te plannen en ononderbroken blokken met tijd te vinden voor belangrijke Taken

Je vindt het een uitdaging om taken te voltooien of deadlines te halen door constante onderbrekingen als gevolg van vergaderingen en follow-ups

Je bent uitgeput en gestrest door het grote aantal vergaderingen

U vindt het moeilijk om beslissingen te nemen omdat terugkerende vergaderingen leiden totanalyseverlamming* Je hebt weinig controle over je eigen tijd en de balans tussen werk en privé, omdat vergaderingen je privéleven binnensluipen

U hebt het gevoel dat vergaderingen tijdverspilling zijn zonder duidelijke doelstellingen of tastbare resultaten

Hoe voorkom je te veel vergaderingen? Tips & Tricks

Wil je minder vergaderingen houden? Hier zijn enkele tips en trucs die je helpen dit doel te bereiken:

Houd een open-deurenbeleid

Als u denkt, wat heeft een opendeurbeleid te maken met minder vergaderingen? Het zal je verbazen hoeveel je team kan uitpraten tijdens informele, spontane gesprekken.

Vervang formele vergaderingen door breakout- en brainstormsessies, zoals stand-ups of huddles, en uw werknemers zullen manieren vinden om problemen snel en effectief op te lossen. Dit bevordert ook een open en meer op samenwerking gerichte werkomgeving met meer autonomie, wat resulteert in een hogere efficiëntie en productiviteit.

Om dit mogelijk te maken, moeten leiders en managers een transparante werkcultuur cultiveren waarin werknemers zich op hun gemak voelen om hun vragen en zorgen te uiten. Zo'n aanpak zou vooral nuttig zijn in een installatie voor werk op afstand voor jonge organisaties die geen hiërarchieën kennen.

Plan korte, target vergaderingen

Kortere vergaderingen zijn vaak productiever, omdat deelnemers piekconcentratie ervaren en onnodige raakvlakken limieten. In plaats van wekelijkse vergaderingen van een uur in te plannen, kunt u deze beter verdelen over meerdere vergaderingen van maximaal 15-20 minuten.

Maak er een gewoonte van om de vergadering van tevoren voor te bereiden (waarover later meer) en nodig alleen essentiële deelnemers uit. Zo'n precieze en strategische benadering van het plannen van vergaderingen maakt ze zinvoller door de aandacht te vestigen op kritieke details, de vergaderbelasting te verminderen en het tijdsgebruik te optimaliseren. De rest kan via e-mail of berichten worden geregeld.

Voorbereiden op de vergadering

Onvoorbereide organisatoren en deelnemers van vergaderingen zijn enkele van de hoofdoorzaken van ineffectieve vergaderingen. Maak er dus een gewoonte van om een vergadering voor te bereiden .

Hier volgt een stap-voor-stap aanpak:

Bepaal het duidelijke doel van de vergadering en leg dit vast in de vorm van een vergaderagenda

Schets de belangrijkste doelstellingen en de gewenste resultaten

Deel deze agenda's van tevoren met de deelnemers en moedig ze aan om ze door te nemen

Deze werkwijze helpt deelnemers om goed voorbereid te komen, waardoor tijd wordt bespaard en de efficiëntie wordt gemaximaliseerd.

ClickUp Agendasjabloon

Gebruik de ClickUp Agenda sjabloon voor vergaderingen om ervoor te zorgen dat alle belangrijke onderwerpen aan bod komen. Het sjabloon helpt u deelnemers voor te bereiden door discussies te schetsen, een gestructureerde werkstroom te handhaven en actieve betrokkenheid van iedereen aan te moedigen. Dit leidt uiteindelijk tot productievere en doelgerichtere vergaderingen.

Begin de vergadering met de agenda

De agenda van de vergadering is niet alleen ter voorbereiding - het is een cruciaal hulpmiddel om tijdens de sessie door de vergadering te navigeren. Zie het als de eerste steen van een goed geplande vergadering.

In de agenda van de vergadering staan de belangrijkste doelstellingen, de sleutelwoorden en de gewenste resultaten. U kunt een facilitator voor de vergadering aanstellen om ervoor te zorgen dat alles volgens abonnement verloopt. Deze facilitator kan tijd blokken voor verschillende items op de agenda zodat alles evenredig aandacht krijgt.

De facilitator moet ook de werkstroom van de discussie beheren/orchestreren en ervoor zorgen dat iedereen meedoet. Indien nodig kunnen ze actiepunten toewijzen aan specifieke deelnemers of materiedeskundigen, zodat die weten wanneer ze moeten inspringen en iets kunnen toevoegen aan de discussie.

De facilitator van de vergadering speelt een cruciale rol in het op één lijn brengen van alle leden en deelnemers van het team.

Volg de aantekeningen van de vergadering op

gebruik ClickUp aantekeningen voor vergaderingen om een interactieve to-do checklist bij te houden_

De agenda van de vergadering is de visie en de aantekeningen van de vergadering zijn de realiteit. Aantekeningen voor vergaderingen dienen als hulpmiddelen voor het bijhouden van gegevens omdat ze iedereen - van deelnemers tot degenen die de vergadering moesten overslaan - informeren over het duidelijke doel en de sleutelbegrippen. Bovendien fungeren ze als een routekaart om gefocust te blijven en onnodige follow-ups te vermijden. Zie het als een lijst met te doen dingen die de vaart erin houden na de vergadering.

Deel aantekeningen van vergaderingen op een centrale locatie om ze toegankelijker te maken en om informatiesilo's of overbodige discussies te voorkomen. Gebruik het om prioriteiten te stellen en taken toe te wijzen, verantwoordelijkheden en eigendom van taken te definiëren en deadlines vast te stellen. Bekijk deze ook periodiek om terugkerende onderwerpen of overbodige patronen te identificeren om de productiviteit te verhogen.

ClickUp heeft voorgedefinieerde sjablonen met ingebouwde velden om dit proces voor u gemakkelijker te maken!

ClickUp's sjabloon voor notulen van vergaderingen

Gebruik ClickUp's sjabloon voor notulen van vergaderingen voor het vastleggen van sleutelgesprekken, beslissingen en volgende stappen in een gestructureerd format, zodat u na de vergadering minder vaak hoeft na te praten of aantekeningen hoeft te maken. Met dit sjabloon kunt u alle informatie over vergaderingen op één plaats bewaren, gemakkelijk toegankelijk voor naslag. Bovendien kan dit sjabloon eenvoudig gekoppeld worden aan taken, projecten en andere documenten voor een holistische weergave van het werk

Experimenteer met vergaderingstypes

We hebben het er al over gehad dat niet alle vergaderingen het traditionele sit-down format vereisen. Overweeg dus om de verschillende soorten vergaderingen om de zaken interessant te houden.

Vergaderingen in de virtuele ruimte zijn al een gewone functie geworden in de bedrijfswereld. Stand-ups en Sprints, die een moderne versie zijn van formele vergaderingen en veel efficiënter zijn voor routine status updates of brainstormen, zijn ook mogelijk.

Er is ook de mogelijkheid om wandelvergaderingen of teambuildingactiviteiten te plannen die het sociale aspect van samenwerken combineren om relaties te versterken, creativiteit te stimuleren, energieniveaus te verhogen en samenwerking te bevorderen.

Verken verschillende formats voor verschillende resultaten en blijf bij wat het beste werkt voor jouw organisatie.

Synchrone en asynchrone communicatie combineren

Asynchrone communicatie, mits goed gedaan, is kryptoniet voor overbelasting van vergaderingen. Als u synchrone en asynchrone asynchrone communicatiekanalen zult u snel ontdekken dat er minder vergaderingen nodig zijn.

U kunt bijvoorbeeld een projectmanagementtool zoals ClickUp gebruiken om real-time inzicht te krijgen in de status van taken of om directe rapporten te delen via een samenwerkingsplatform. ClickUp chatten is ideaal voor asynchrone communicatie omdat u berichten op uw eigen tempo kunt verzenden en ontvangen.

Maak threads aan voor specifieke onderwerpen, gebruik reacties en vermeldingen om met uw team in contact te komen, en maak gebruik van functies zoals het aanmaken van delen van bestanden en Taken direct in de chat. Deze gecentraliseerde hub houdt gesprekken georganiseerd en toegankelijk, en bevordert naadloos teamwerk zonder de druk van real-time interactie.

Creëer threads en gebruik @mentions om eenvoudig samen te werken met teamleden met behulp van ClickUp Chat

Als de werkstroom tussen belanghebbenden soepel verloopt, is het gemakkelijker om vragen te stellen, feedback of updates te geven en de voortgang bij te houden buiten formele vergaderingen om.

Door dit te doen, bespaart u kostbare vergadertijd, die bijdraagt aan de werkweek en waardoor u zich kunt richten op meer waardegedreven of complexe taken die uw tijd en aandacht vragen.

Onthoud dat de "juiste" mix van asynchrone en synchrone communicatie afhangt van het type informatie en de communicatiestijl en -voorkeuren van je team. Ga dus na wat het beste werkt.

Investeer in technologie voor vergaderingen

een digitale kalender bijhouden op ClickUp zodat er niets tussenkomt_

Technologie kan een spelbreker zijn bij het effectiever maken van vergaderingen. Of het nu gaat om het samenbrengen van werknemers op afstand, ongeacht tijdzones, of het beheren van agenda's, er is altijd een hulpmiddel om het beter te doen. U kunt bijvoorbeeld een tool voor automatisering van vergaderingen gebruiken om vergaderingen te plannen, uit te nodigen en het materiaal onder de deelnemers te verdelen.

Ook tools voor videoconferenties maken persoonlijke gesprekken in een virtuele ruimte mogelijk. Je kunt ze zelfs gebruiken om vergaderingen op te nemen en transcripties te maken.

Bovendien, hulpmiddel voor werklastbeheers helpt u de werklast en prestaties van teams nauwgezet te volgen, omzeilt u de noodzaak om vergaderingen te plannen voor voortgangsupdates, optimalisatie van resources, enz.

Als alternatief kunt u een effectief platform voor projectmanagement zoals ClickUp gebruiken om al het bovenstaande vanuit een gecentraliseerde locatie te doen!

Benoem vergadervrije dagen

Wijs een specifieke werkdag van de week aan als geen-vergaderdag om te fungeren als een detox tussen zoveel vergaderingen die gepland zijn. Stimuleer deze praktijk door de betreffende vergadervrije dag in uw kalender te blokken. Moedig je werknemers aan om hetzelfde te doen.

Overweeg een vergadervrije dag in te voeren voor de hele organisatie, omdat het spreiden over teams en afdelingen een nachtmerrie kan zijn voor het plannen van functionele of afdelingsoverschrijdende vergaderingen. Dit zou ook de druk op teams verminderen om vergaderingen bij te wonen, omdat ze deze nu beleefd kunnen weigeren.

wijdt deze vergadervrije dag aan diepgaand werk, probleemoplossing en strategische abonnementen, zodat uw medewerkers ongestoord kunnen werken

Maat de efficiëntie van vergaderingen

Geen enkel proces is ooit Voltooid als je het niet afsluit met de cyclus 'meten en optimaliseren'. In het geval van vergaderingen, volg statistieken zoals de tijd die per vergadering wordt besteed, aanwezigheidspercentages, voltooide items en tevredenheidsniveaus van deelnemers. ClickUp-taak kan een krachtig hulpmiddel zijn voor het bijhouden van vergaderingsactiepunten. U kunt de resultaten van de vergadering gemakkelijk controleren door individuele taken te maken voor elk actie-item van de vergadering en deze toe te wijzen aan verantwoordelijke leden van het team. Gebruik de status van de taken (Nog te doen, in uitvoering, Voltooid) om snel de voortgang te beoordelen. Hoe meer taken je team voltooit, hoe efficiënter je vergaderingen zijn.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image10-1-1400x873.png ClickUp-taak /%img/

actie-items voor vergaderingen bijhouden met ClickUp Tasks_

Leg deze gegevenspunten vast en analyseer ze om verbeterpunten te ontdekken. Spoel en herhaal dergelijke optimalisaties op basis van gegevens en u zult merken dat de geplande tijd en de resultaten van vergaderingen beter worden benut.

Sjabloon voor succes

Als een bepaald format voor vergaderingen werkt voor u en uw team, ga daar dan mee door. Standaardiseer formats, agenda's, aantekeningen of andere details van vergaderingen om het proces van planning en uitvoering te stroomlijnen. Maak sjablonen voor veelvoorkomende specificaties voor vergaderingen, zoals sjablonen voor aantekeningen van vergaderingen , stand-ups, updates en brainstormsessies.

Het volgen van een vaste en consistente structuur vermindert de tijd die nodig is om de vergadering voor te bereiden. Het zorgt ervoor dat alle details aan bod komen en dat de deelnemers productiever zijn. Dergelijke sjablonen maken het succes van uw vergadering voorspelbaarder.

ClickUp: Uw gids voor efficiënte vergaderingen

ClickUp is uw one-stop shop voor samenwerking en communicatie. Het is de perfecte tool voor het creëren van krachtige teams die meer bereiken in minder tijd en door minder vergaderingen. ClickUp doet dit door te fungeren als een centrale hub voor projectmanagement, het organiseren van taken en synchrone en asynchrone communicatie.

Hier zijn enkele functies van ClickUp die u kunnen helpen meer vergaderingen dan nodig te vermijden:

ClickUp Kalender Weergave : Visualiseer het vergaderschema van uw team, identificeer potentiële conflicten en blok niet-vergaderbare dagen op een interactieve kalender

ClickUp Weergave chatten : Faciliteer realtime gesprekken binnen taken of projecten om onmiddellijk feedback, verduidelijking en updates te krijgen

ClickUp Blocnote : Organiseer ideeën en documenten en deel ze asynchroon met uw team om het aantal live discussiesessies te optimaliseren

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/ClickUp-Notepad-feature-to-Capture-Ideas.gif ClickUp functie Kladblok om ideeën vast te leggen /%img/

ideeën vastleggen met ClickUp kladblok_

ClickUp Whiteboards : Werk samen met uw team in een informele ruimte waar u projecten kunt plannen, ideeën kunt uitwisselen en visueel beslissingen kunt nemen

ClickUp mindmaps : Sla lange persoonlijke discussies over en stimuleer een creatieve probleemoplossende omgeving om de teamcohesie te verbeteren

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/06/image9.gif Pas uw ClickUp mindmap aan /%img/

ideeën heen en weer sturen en omzetten in stroomdiagrammen met ClickUp Mindmaps_

ClickUp Documenten : Centraliseer vergaderdocumenten (aantekeningen, agenda's, enz.) en deel informatie naadloos met behoud van toegangscontrole en versiegeschiedenis

ClickUp Brein : Blokkeer vergaderschema's, automatiseer uitnodigingen, genereer samenvattingen van vergaderingen, vertaal aantekeningen van vergaderingen en nog veel meer met ClickUp Brain

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/ClickUp-Summarize-feature.jpg ClickUp samenvatten functie voor aantekeningen van vergaderingen /%img/

vergaderingen samenvatten met ClickUp Brain_

ClickUp tijdsregistratie : Houd de tijd en middelen bij die worden besteed aan vergaderingen om manieren te vinden om de productiviteit en het tijdbeheer te verbeteren

En voordat u het vergeet, u krijgt ook ClickUp sjablonen die het eenvoudiger maken om eenvoudige Taken uit te voeren zoals het opstellen van vergaderingen, notulen, abonnementen, enz. U kunt zelfs nu al aan de slag met het volgende sjabloon:

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/Screen-Shot-2023-04-24-at-9.41.59-AM.png Sjabloon voor vergaderopvolging door ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-5982548&department=pmo Dit sjabloon downloaden /$$$cta/ ClickUp's sjabloon voor vergaderingen helpt u bij het bijhouden van vergaderingsdetails, beslissingen of actie-items, terwijl u verantwoordelijkheden toewijst en verantwoordelijkheid behoudt om de behoefte aan vervolgvergaderingen te minimaliseren. Gebruik dit sjabloon om de organisatie te verbeteren, voortgang bij te houden, duidelijke samenvattingen van vergaderingen te bieden en het maken en nakijken van aantekeningen te vereenvoudigen, zodat iedereen op de hoogte en op één lijn blijft

Alleen de vergaderingen die ertoe doen, nu mogelijk met ClickUp

Te veel vergaderingen zijn dodelijk voor de productiviteit. Te veel vergaderingen belemmeren innovatie, tasten het moreel van werknemers aan en verspillen bedrijfsmiddelen. Sommige van de bovenstaande strategieën, zoals de instelling van duidelijke agenda's, het beperken van het aantal deelnemers en het gebruik van technologie, kunnen de negatieve gevolgen van te veel vergaderingen aanzienlijk beperken.

In plaats van uw werk en vergaderingen te beheren met behulp van verschillende, afzonderlijke tools, platforms en systemen, kunt u beter een one-stop-oplossing gebruiken: ClickUp.

Met de indrukwekkende reeks functies van ClickUp wordt het eenvoudiger om communicatie, samenwerking en projectmanagement te stroomlijnen, zodat de leden van uw team tijd kunnen besteden aan gefocust werk en samen kunnen komen wanneer dat nodig is.

Win uw tijd terug en word productiever. Meld u vandaag nog aan voor ClickUp !

Veelgestelde vragen (FAQ's)

**Hoeveel vergaderingen per dag zijn te veel?

Helaas is er geen pasklaar antwoord op deze vraag. Het aantal kan variëren afhankelijk van de grootte van je team, rollen en verantwoordelijkheden en de bedrijfscultuur. Meestal is het echter aan te raden om vergaderingen te plannen rond uw meest productieve uren, zodat die uren gewijd blijven aan uw belangrijkste werk.

**Welk percentage vergaderingen is tijdverspilling?

Hoewel er geen definitieve statistieken zijn, klagen werknemers vaak dat een deel van de vergaderingen niet productief is. Sommige deskundigen suggereren dat u uw tijd in vergaderingen moet beperken tot slechts 20% van uw totale werktijd .

Hoe beperk ik het aantal vergaderingen?

