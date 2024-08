10 Beste Discord Servers voor Software Engineers in 2024

discord is alleen voor gamers

Niet meer! Het platform heeft zich ontwikkeld tot een community-messaging app waar je kunt samenwerken met gelijkgestemden en gesprekken kunt voeren.

Onder de vele gemeenschappen zijn er specifieke Discord servers voor software engineers.

Deze servers hebben speciale kanalen voor onderwerpen als webontwikkeling, Python, Java, C++, databases, enz. Veel software engineering servers hebben ook kanalen voor code review, tutorials en zelfs vacatures. Kortom, Discord servers zijn goudmijnen voor software professionals.

Je kunt gemakkelijk lid worden van deze servers om verbinding te maken met software-experts, toegang te krijgen tot gratis bronnen zoals bibliotheken en frameworks, en deel te nemen aan open-source projecten om je codeervaardigheden aan te scherpen.

We hebben een lijst samengesteld van de 10 beste Discord servers voor software engineers waar je kunt netwerken met professionals uit de industrie.

Belang van Discord Servers voor Software Ingenieurs

Discord servers zijn geweldig voor het delen van ideeën, netwerken met ontwikkelaars en om uit de eerste hand ervaring op te doen met software-ontwikkeling. Hier zijn een paar redenen waarom software engineers zich aansluiten bij Discord developer communities:

Verbinding maken met software-experts en deelnemen aan sessies om kennis te delen

Samenwerken aan open-source projecten of coderingsuitdagingen om een portfolio op te bouwen

Krijg toegang tot gratis bronnen en training om vaardigheden te verbeteren

Krijg waardevolle feedback over code en begeleiding bij projecten

Verken vacaturebanken en vind bijbanen om je carrière als ontwikkelaar een kickstart te geven

Krijg tips om je voor te bereiden op sollicitatiegesprekken over softwareontwikkeling

Je kunt lid worden van servers die aparte kanalen bieden voor discussies over specifieke programmeertalen, zoals JavaScript, HTML, Python, PHP, enz. Dit maakt het gemakkelijker voor ontwikkelaars om hun query's in het juiste kanaal te posten en onmiddellijk antwoord te krijgen. Bovendien hebben sommige kleinere gemeenschappen ook specifieke forums voor het oplossen van problemen.

Inzicht in de beste Discord servers voor software-engineers

1. De codeerafdeling

via De code Met meer dan 148.000 leden, De codeerafdeling is de perfecte plek voor beginnende ontwikkelaars. Hier vindt u programmeertaalexperts voor JavaScript, Rust, Python en TypeScript die u kunnen helpen met codeproblemen.

Je kunt ook deelnemen aan discussies en leuke hackathons, leden om carrièreadvies vragen en de tech-talk ruimte gebruiken om projectbegeleiding te krijgen.

Wat is uniek?

Kom in contact met experts

Doe mee aan gebeurtenissen op het gebied van codering in groepen

Ontvang de nieuwste updates over technische trends en gebeurtenissen zoalssoftware engineering conferenties ### 2. Reactiflux

via Reactiflux Met meer dan 2.20.000 leden, Reactiflux is een van de populairste Discord servers voor software-ingenieurs. Het is een chatcommunity voor discussies over React JS, React Native, Redux, Jest, Relay en GraphQL programmeertalen.

De server host Q&A sessies voor beginners om te leren programmeren van deskundige ontwikkelaars. Je kunt ook werk vinden op deze server om je carrière te laten groeien.

Wat is uniek?

Word lid van de 'Zoek-groep', een speciaal forum om medewerkers te vinden voor niet-commerciële projecten

Krijg toegang tot bibliotheken en andere gratis bronnen

Verken de vacaturebank

3. DevCord

via DevCord Op zoek naar onconventionele manieren om banen als softwareontwikkelaar te vinden? Je kunt lid worden van DevCord . Het is een Discord server voor software engineers met meer dan 30.000 leden waar je kunt netwerken met andere ontwikkelaars, projecten kunt bespreken en feedback kunt krijgen op je werk.

Dat is nog niet alles! Je kunt chatten met andere webontwikkelaars over bibliotheken, frameworks, gaming en meer.

Wat is uniek?

Werk aan open-source projecten

Verken vacaturesites voor werk op afstand

Neem deel aan een speciale ruimte voor code review

4. SpreekJS

via SpeakJS Volgens Statista is JavaScript de meest populaire programmeertaal wereldwijd. Dus als je op zoek bent naar bronnen om JavaScript te leren en je carrière een boost te geven, moet je lid worden van SpeakJS .

Gebruik deze ruimte om je kennis van de taal te vergroten door gesprekken aan te gaan met ervaren ontwikkelaars en feedback te krijgen op je code.

Wat is uniek?

Krijg toegang tot JavaScript-bibliotheken en frameworks zoals jQuery, React, Angular, Vue, enz.

Zoek unieke lijsten met vacatures

Krijg feedback over JavaScript-code van experts

5. De programmeur Hangout

via De programmeur Hangout Wilt u uw kennis verbreden van populaire programmeertalen, waaronder PHP, JavaScript, c-sharp, Python, Ruby, Rust en Kotlin? De programmeur Hangout is een uitstekende gemeenschap om lid van te worden.

Deze Discord server heeft 170.000+ leden en verwelkomt beginners en doorgewinterde software engineers. De server heeft een speciale resources-sectie om artikelen en code te vinden over botontwikkeling, mobiele ontwikkeling, webontwikkeling en cryptografie.

Wat is uniek?

Toegang tot tutorials en open-source projecten voor beginners

Bekijk maandelijkse spotlights en gebeurtenissen om op de hoogte te blijven van het laatste technieuws en gebeurtenissen

Woon trainingssessies bij over game-ontwikkeling, procestheorie, enz.

Bespreek onderwerpen als carrière, databases en DevOps

6. Luie ontwikkelaars

via Luie ontwikkelaars Zoals de naam al doet vermoeden, is de Luie ontwikkelaars Discord server is een gemeenschap om luie software Taken Klaar te krijgen. Hier kun je scripts en codes downloaden om eentonige taken op het gebied van softwareontwikkeling te automatiseren, zodat je je kunt concentreren op taken die prioriteit hebben.

Met 10.000+ leden biedt de Lazy Developers-community bronnen om veelvoorkomende codeerproblemen op te lossen en open-source projecten voor beginners.

U kunt bijvoorbeeld het kanaal voor algemene hulpbronnen gebruiken om problemen na een systeemupdate aan te pakken, een studiepartner te zoeken of een mentor voor softwareontwikkeling .

**Wat is uniek?

Voer ongedwongen gesprekken over softwareontwikkeling

Los community-uitdagingen op voor verschillende programmeertalen

Deelnemen aan giveaways en andere gebeurtenissen

7. TensorFlow

via TensorFlow Heb je een technische vraag over code, AI of blockchain? Vraag het de TensorFlow gemeenschap. Deze Discord server voor software engineers heeft 17.000+ leden met verschillende expertiseniveaus.

Je kunt lid worden van de community voor codeerideeën en best practices, samenwerken met ontwikkelaars, feedback krijgen over ontwerpen/functies en lokale gebeurtenissen bijwonen. De server heeft ook een sectie voor software-ingenieurs inhuren je kunt dus gemakkelijk vacatures vinden op dit platform.

**Wat is uniek?

Neem deel aan discussiegroepen over kunstmatige intelligentie en machinaal leren om meer te leren over deep learning en neurale netwerktoepassingen

Werk aan interessante projecten op het gebied van deep learning

Krijg toegang tot tutorials voor AI/ML projecten

8. CodeSupport

via CodeSupport De CodeSupport server, met 31.000+ leden, helpt beginners en doorgewinterde software-ingenieurs aan antwoorden over codering en webontwikkeling.

De leden krijgen labels met kleuren om hun rollen aan te geven. De 'geverifieerde experts' op de server zijn bijvoorbeeld groen gelabeld, dus als je deze tag ziet, weet je dat je de juiste informatie krijgt.

De server heeft ook speciale off-topic ruimtes voor het bespreken van muziek, eten, gamen en huisdieren. Je kunt in gesprek gaan met aspirant- of ervaren ontwikkelaars over algemene rente of een typische dag in uw leven als softwareontwikkelaar delen .

CodeSupport biedt ook een mentorprogramma aan waarbij je kunt samenwerken met mentoren om sneller te leren.

**Wat is uniek?

Krijg hulp bij het beoordelen van code (Java, C++, Python, HTML, enz.)

Neem deel aan groepsdiscussies met experts

Krijg realtime hulp bij problemen met codering

9. Python

via Python Python is een niche Discord server uitsluitend gericht op Python-programmeertaal projecten, frameworks en bibliotheken. Het helpkanaal stelt gebruikers in staat query's te plaatsen, feedback te krijgen op code, softwareprojecten te bespreken en software engineering doelen en zoek carrièreadvies.

Python heeft ook een aparte ruimte voor toegang tot verschillende bronnen voor softwareontwikkeling, zoals boeken, cursussen, podcasts, projectideeën en tutorials.

Wat is uniek?

Toegang tot specifieke kanalen voor antwoorden op query's over microcontrollers, unit testing en webontwikkeling

Krijg exclusieve inzichten in webontwikkeling via enquêtes

Leer de beste interviewvragen voor Python-specifieke sollicitatiegesprekken

10. Nodeiflux

via Nodeiflux Afkomstig van de Reactiflux-beheerders, Nodeiflux is een Discord server met 14.000+ leden voor discussies gerelateerd aan Node.js ontwikkeling en server-side JavaScript gebruik.

De gemeenschap begeleidt ontwikkelaars bij backend-ontwikkeling en helpt met code-reviews. Je kunt de server gebruiken om optredens te vinden, te netwerken met deskundige ontwikkelaars en toegang te krijgen tot bronnen om op de hoogte te blijven van de nieuwste softwaretrends .

Wat is uniek?

Word lid van een exclusieve gemeenschap voor Node.js-ontwikkelaars en server-side JavaScript

Doe mee aan codeerwedstrijden om je vaardigheden te verbeteren

Werk in realtime samen met andere Node.js-ontwikkelaars

Bonus lezen: Als je geen Discord fan bent, probeer dan deze 10 Discord-alternatieven voor groepschats

Toegang tot bronnen op Discord

Discord servers zijn niet alleen voor het samenwerken met ontwikkelaars, het vinden van optredens of het werken aan open-source projecten. Ze zijn ook geweldig voor toegang tot gratis bronnen die de ontwikkeling van vaardigheden ondersteunen.

Hier zijn een paar bronnen die je kunt vinden op Discord servers.

Problemen oplossen

Discord servers zoals The Programmer's Hangout, DevCord, Hacker Cabin, en The Coding Den bieden ondersteunende gemeenschappen voor het oplossen van problemen. U kunt specifieke problemen met codering, bugs of functieverzoeken delen om feedback van experts te krijgen en deel te nemen aan codeerevenementen om praktische ervaring op te doen met het oplossen van problemen.

Bibliotheken en frameworks

Verschillende Discord communities, zoals SpeakJS, Reactiflux en Nodeiflux, bieden bibliotheken voor talen zoals React, Angular, Node.js, enz. die je softwareontwikkelingsproces kunnen versnellen. Je kunt ook gebruiken Discord integraties om direct verbinding te maken met servers en toegang te krijgen tot bibliotheken en andere apps van derden voor een bredere toegang tot coderingsbronnen.

Project samenwerking

Discord servers zoals The Coding Den, DevCord, Lazy Developers en The Programmer's Hangout bieden open-source projecten voor software engineers. Discord host ook verschillende open-source projecten over specifieke domeinen en talen, zoals Appwrite, Blink, Deno, enz., voor softwareprofessionals om samen te werken aan scenario's uit de echte wereld.

Terwijl Discord servers middelen bieden om softwareontwikkeling te ondersteunen, is het een uitdaging om projecten succesvol te voltooien zonder een alles-in-één hub voor werk.

Dit is waar je projectmanagement en samenwerkingstools nodig hebt zoals ClickUp !

software projecten beheren en ontwikkelingsprocessen versnellen met ClickUp_ ClickUp voor softwareteams vereenvoudigt de ontwikkelingslevenscyclus. Het overbrugt de kloof tussen ontwikkelings-, technische en niet-technische teams en brengt alle resources samen in een uniforme werkruimte. Dit is wat ClickUp biedt om ontwikkelingsprocessen te versnellen.

Pas uw ruimte aan

Richt een exclusieve ruimte voor softwareontwikkeling in met behulp van ClickUp Ruimtes en stroomlijn uw softwareontwikkelingsproces. Maak bijvoorbeeld ruimtes voor projecten met de titels QA, Sprints, enz. U kunt ook aparte mappen maken voor lijsten met taken en projectdatabases.

stel speciale ruimtes in voor uw software-ontwikkelingsteam om de werkstroom te beheren met ClickUp Spaces_

Gebruik lijsten om uw Taken of Action Items samen te stellen. U kunt maken:

Op zichzelf staande lijsten, zoals een lijst van open-source projecten waaraan u werkt

Lijsten binnen mappen

Een lijst met functieverzoeken binnen een product map

Taken automatiseren

Aanmaken ClickUp-taak voor elk item op uw lijst. Voeg details toe in de beschrijving van de Taak en ga aan de slag met het een voor een uitvoeren van de Taken.

ClickUp helpt u ook om taken te automatiseren en u volledig te richten op productontwikkeling. U kunt zelfs de status van taken aanpassen om de status van een project sneller bij te houden. Een voorbeeld van aangepaste statussen voor taken is "Nog te doen", "Voltooid" en "In afwachting van feedback"

bereik doelen voor softwareontwikkeling sneller met ClickUp Sprints_

Backlogs beheren

ClickUp helpt u ook flexibele workflows te bouwen die zich aanpassen aan de behoeften van uw team. Zo kunt u bijvoorbeeld geautomatiseerde processen voor backlogs maken om u meer op technische taken te concentreren.

Wat bugrapporten betreft, kunt u probleemverzoeken verzamelen met behulp van ClickUp formulieren en zet ze om in traceerbare Taken. Koppel uw taken aan specifieke bestanden of threads, voeg tags toe, stel prioriteiten en beheer achterstanden met aangepaste statussen en velden.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image6-1-1400x929.png ClickUp Formulieren /%img/

Verzamel feedback van gebruikers en zet deze om in verbeteringen met ClickUp Forms

Ontvang samenvattingen van projecten

Wilt u snel een overzicht van de voortgang van uw project? Gebruik ClickUp Brein om onmiddellijke updates van projecten te krijgen. Het automatiseert zelfs taken en het invullen van gegevens en maakt tabellen en sjablonen. Je kunt ClickUp Brain ook gebruiken voor het maken van ontwikkelingsdocumentatie, stappenplannen, productideeën, enz.

krijg onmiddellijke projectupdates over je Sprints met ClickUp Brain_

Voltooi Software Projecten Succesvol met ClickUp

Verbinding maken met experts uit hetzelfde veld als dat van jou versnelt de groei van je carrière. En dat is wat Discord, een community-gebaseerde app voor chatten, doet. De servers verbinden je met meerdere subcommunity's voor software engineering waar je in contact kunt komen met mensen, toegang kunt krijgen tot bronnen en aanvullende suggesties kunt krijgen over website-ontwikkeling, game-ontwikkeling, programmering en meer.

Een carrière opbouwen als software engineer is echter meer dan het aanleren van vaardigheden.

Je moet vaardigheden strategisch kunnen toepassen om projecten te voltooien. Dit is waar projectmanagement software zoals ClickUp van pas komt. ClickUp helpt bij het stroomlijnen en automatiseren van werkstromen, zodat u zich beter kunt concentreren op het bereiken van doelen. Gratis aanmelden op ClickUp om efficiënt software projecten op te leveren!