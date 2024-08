10 beste Discord-integraties in 2024 (beoordelingen en prijzen)

Discord is een communicatiekrachtcentrale die gamers, gemeenschappen en teams met elkaar verbindt via tekst, tekst en video chatten. Integraties in Discord tillen de al populaire app naar nieuwe hoogten en breiden de functie uit om je te helpen alles (en iedereen) verbonden te houden.

Integratie met Discord is perfect voor gebruikers die hun communicatie, samenwerking en productiviteit willen verbeteren. Het draait allemaal om het vinden van een match voor je meest gebruikte apps.

We hebben de 10 beste Discord-integraties op de markt voor je op een rijtje gezet, zodat je je Discord-server naar nieuwe hoogten kunt brengen, Voltooid met reviews en informatie over prijzen.

Als je klaar bent om op nieuwe manieren verbinding te maken met je favoriete tools, laten we dan eens duiken in 10 van de populairste Discord-integraties van dit moment.

Wat moet je zoeken in Discord integraties ?

Integraties van hoge kwaliteit zijn het geheim om je Discord server te laten schitteren. ✨

Hier zijn enkele van de sleutelfactoren waarop we hebben gelet bij het maken van deze lijst:

Bereikbaarheid: De beste Discord integraties passen binnen je bestaande budget

De beste Discord integraties passen binnen je bestaande budget Updates: Regelmatige updates maken alles betrouwbaarder en stabieler

Regelmatige updates maken alles betrouwbaarder en stabieler Veiligheid: Zoek iets dat alles privé houdt

Zoek iets dat alles privé houdt Aanpassingen: Zoek een integratie die je zelf kunt maken

Zoek een integratie die je zelf kunt maken Toegankelijkheid: Kies een optie zonder code die iedereen kan configureren, tenzij uw team technische kennis heeft

Kies een optie zonder code die iedereen kan configureren, tenzij uw team technische kennis heeft Functionaliteit : Kies een Discord integratie die de functie heeft die je nodig hebt, of dat nu projectmanagement, analytics, muziekbots of iets anders is

Het is vaak handig om na te denken over andere aspecten waar je leden van de server baat bij zouden hebben, zoals de mogelijkheid om RSS-feeds naar Discord te sturen, berichten in Discord-kanalen te posten of een gemakkelijke manier om content-rijke embeds te maken. Wat je ook nodig hebt voor een soepele teamsamenwerking !

De 10 beste Discord integraties om te gebruiken in 2024

Laten we zonder omhaal beginnen met de 10 beste Discord integraties. Het is tijd om de integratie van je teams real-time samenwerking naar nieuwe hoogten.

Blader door de beschikbare apps en integraties in ClickUp om werk te doen in één gecentraliseerd platform Discord integratie met ClickUp is een koud kunstje.

ClickUp stond bovenaan de lijst van G2 voor de beste software voor projectmanagement in 2024 omdat het alles gemakkelijker maakt!

Je kunt automatisch een aangepaste selectie van ClickUp notificaties naar je Discord kanaal sturen, zodat je hele team op dezelfde pagina blijft.

Het is ook betaalbaar. Integratie met je Discord account is beschikbaar op elk ClickUp abonnement, inclusief de Free Forever optie.

We hebben ook voor u klaarstaan als u op zoek bent naar Discord alternatieven . 🙌 Weergave ClickUp chatten laat uw team in realtime communiceren en brengt alles samen onder één dak. Hier zijn enkele van de beste functies:

Deel koppelingen en updates

Reacties omzetten in actie items

Teamleden waarschuwen met @ vermeldingen

Webpagina's, video's en spreadsheets insluiten

Lijst met opsommingstekens, banners en blokken met code opnemen

Maak afzonderlijke weergaven van chatten voor specifieke projecten ClickUp Clip is ook geweldig. Gebruik het om berichten met precisie en context af te leveren en deel schermopnames en spraakfragmenten met iedereen die toestemming heeft.

Net als bij de weergave van chatten, kun je met ClickUp-taak maken van je opnames om je werkstroom te stroomlijnen.

Last but not least hebben we ClickUp opmerkingen .

Reacties zijn een van de krachtigste samenwerkingstools op ClickUp, en ze zijn er mede de oorzaak van dat we een van de beste reacties op ClickUp hebben apps voor zakelijke berichten rond.

Met ClickUp Comments kunt u commentaar geven op Documenten, Taken en Bijlagen Nog te doen:

Vragen stellen

Antwoorden sturen

Feedback krijgen

Verzendingen goedkeuren

Winsten bijhouden

Of je nu Discord met ClickUp integreert of onze interne communicatiefuncties gebruikt, we weten dat je het geweldig zult vinden.

ClickUp beste functies

ClickUp Discord Bot kan het aanmaken van Taken en updates automatiseren om je tijd te besparen en je werkstroom te stroomlijnen

Aanpassingsopties laten je kiezen welke notificaties je chatbot automatisch naar je Discord kanaal stuurt

Instellingen voor toestemming geven je de mogelijkheid om te kiezen welke kanalen en eigenaars van content, beheerders en gasten toegang hebben

Meer dan 1.000 kant-en-klare integraties met tools als GitHub, Webhooks, Trello, Google Forms, Microsoft Teams, Slack en WordPress - plus de optie om aangepaste integraties te bouwen voor andere apps met ClickUp API - maken het leven gemakkelijker

Een sjabloonbibliotheek met meer dan 1000 kant-en-klare sjablonen, waaronder projectmanagement ensjablonen voor communicatieplannenstroomlijnt al het projectmanagement

De mobiele ClickUp app is compatibel met Android en iOS; de desktop-app werkt met Microsoft, Mac en Linux; en de extensie voor de browser werkt met Chrome, Firefox en Edge

ClickUp limieten

Sommige gebruikers komen leercurves tegen bij het verkennen van alle ClickUp functies voor projectmanagement (opgelost met gratis tutorials en uitgebreide FAQ's)

Je kunt ClickUp maar met één Discord server tegelijk integreren

ClickUp prijzen

Free Forever

Unlimited: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp AI is beschikbaar op alle betaalde abonnementen voor $5 per lid van de werkruimte per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.100+ beoordelingen)

4.7/5 (9.100+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.900+ beoordelingen)

2. Google Agenda

via Discord Als je een YouTube Partner bent met lidmaatschap ingeschakeld, kun je je YouTube kanaal integreren met je Discord server. Hierdoor kun je een nieuw of bestaand kanaal op YouTube verbinden met een nieuw of bestaand Discord, alleen voor je leden.

Vanaf hier kunnen je leden Discord gebruiken als een chat, videospeler en community rond jouw content.

De beste functies van YouTube

Het integreren van YouTube met Discord vereist geen Zapier of een andere externe tool-je kunt Zapier gebruiken om functies toe te voegen als je dat wilt

Je kunt toestemming geven voor verschillende kanalen, nieuwe Discord kanalen aanmaken voor geselecteerde leden en beheren wie toegang heeft tot je algemene Discord chatten met behulp van de server instellingen in Discord

Automatisch synchroniseren en aanpasbare Discord notificaties geven je meer tijd om de content te maken die je publiek wil zien

Met de instellingen voor de gratieperiode kun je kiezen wat er gebeurt als gebruikers geen actief lidmaatschap hebben op je YouTube-kanaal

YouTube beperkingen

YouTube integratie werkt mogelijk niet met alle Discord bots

YouTube-partnerschap is vereist om deze integratie te gebruiken; als je geen partnerschap hebt, kun je mogelijk integreren via Zapier

YouTube prijs

**Gratis

YouTube beoordelingen en recensies

G2: N/A

N/A Capterra: 4.8/5 (600+ beoordelingen)

4. Bitbucket

via Bitbucket BitBucket maakt versiebeheer mogelijk voor softwareprojecten die Git en Mercurial gebruiken. Het heeft functies die het volgende verbeteren samenwerking op de werkplek code beheren en wijzigingen bijhouden.

Pipedream maakt deze integratie in een handomdraai mogelijk. Als je Bitbucket combineert met Discord, krijg je realtime notificaties en updates voor je teams zodat iedereen kan samenwerken.

BitBucket beste functies

Real-time updates maken het gemakkelijk om jecommunicatiestrategie en softwareontwikkelingsproces te stroomlijnen

Houd de activiteiten en voortgang van je team voor elk project bij om de verantwoording en transparantie te verbeteren

In-app communicatie en notificaties kunnen je team helpen platform- en tool-switching te verminderen

Maak aangepaste notificaties in Discord kanalen om je team op de hoogte te houden van pull-aanvragen, toewijzingen en andere belangrijke gebeurtenissen

Beperkingen van Bitbucket

Discord integratie is alleen beschikbaar via BitBucket Cloud; soepele integratie vereist enige technische kennis

Je moet een extern hulpmiddel zoals Pipedream gebruiken om Discord-integratie met BitBucket mogelijk te maken

BitBucket prijzen

Gratis

Standaard: $15/maand per gebruiker

$15/maand per gebruiker Premium: $30/maand per gebruiker

Bitbucket beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (900+ beoordelingen)

4.4/5 (900+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (1.300+ beoordelingen)

5. X (Twitter)

via IFTTT X, vroeger bekend als Twitter, maakt de verbinding van je ondersteuningsteam met je publiek en het stroomlijnen van je marketingstrategieën eenvoudig. Je kunt IFTTT gebruiken om Discord integratie te vergemakkelijken, waardoor je toegang krijgt tot automatisering functies zoals het plaatsen van tweets, het verzenden van berichten naar Discord kanalen, en het krijgen van specifieke notificaties over Twitter vermeldingen.

X (Twitter) beste functies

Dankzij de Discord integratie kunnen je volgers je laatste updates zien zonder van app te hoeven wisselen, waardoor je tijd bespaart en minder wordt afgeleid

Diensten van derden zoals Hootsuite en Tweetdeck stellen je in staat om aangepaste Twitter feeds te maken en te delen

Twitter en Discord integraties houden je gemeenschap up-to-date en betrokken in real-time vanuit hun favoriete app

Integratie stelt je in staat om je Tweets automatisch te posten en bij te houden als nieuwe berichten in een Discord kanaal om interne teams op de hoogte te houden

X (Twitter) limieten

Er bestaat geen native integratie tussen Discord en Twitter; je zult een bot zoals IFTTT of Zapier moeten gebruiken om Discord met je Twitter account te verbinden

Sommige gebruikers rapporteren dat geautomatiseerde tweets niet altijd goed worden weergegeven in Discord

X (Twitter) prijs

Gratis

Basis: $3/maand

$3/maand Premium: $8/maand

$8/maand Premium+: $16/maand per gebruiker

X (Twitter) beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (200+ beoordelingen)

4.3/5 (200+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (1.600+ beoordelingen)

6. Facebook

via Geïntegreerd Facebook kan snelle verbindingen, communicatie en samenwerking vergemakkelijken. Als je Discord integratie toevoegt, verander je het in een krachtiger app voor teamcommunicatie dan ooit.

Je gebruikt een tool zoals Integrately om dit voor elkaar te krijgen. Integrately geeft u toegang tot verschillende automatiseringen om uw activiteiten te stroomlijnen en de doelen van uw team op elkaar af te stemmen.

Beste functies voor Facebook

Automatiseringen zorgen ervoor dat je Discord berichten krijgt bij elk nieuw bericht op je Facebook pagina

Aangepaste automatiseringen laten je kiezen uit verschillende voorwaarden en acties, zodat je Discord integratie alles doet wat je nodig hebt

Geen code nodig om Discord en Facebook te integreren

Stel Discord notificaties in voor je ondersteuningsteam zodat ze verbinding kunnen houden met je klantenbestand zonder van app te hoeven wisselen

Facebook limieten

Facebook posts worden mogelijk niet correct weergegeven in Discord en bevatten mogelijk niet alle video's of afbeeldingen

Hoogfrequente Facebook posts kunnen ervoor zorgen dat sommige posts niet worden weergegeven in Discord

Facebook prijzen

**Gratis

Facebook beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (600+ beoordelingen)

4.2/5 (600+ beoordelingen) Capterra: N/A

7. Spotify

via Spotify Dankzij de Spotify-integratie met Discord kun je zien en luisteren naar wat je vrienden luisteren. Je kunt zelfs samen naar Spotify luisteren terwijl je speelt, chat en feest met Discord als thuisbasis. 🎵🎶

Dit is geweldig voor persoonlijk gebruik, maar ook handig om content teams met elkaar in verbinding te houden terwijl ze werken.

De beste functies van Spotify

Er is native Discord integratie beschikbaar via Spotify, waardoor het eenvoudig is om je twee favoriete apps te koppelen zonder tools of plugins van derden

Deze koppeling kan worden uitgebreid door het te combineren met andere opties, zoals Discord integraties met PlayStation of Xbox

Door de integratie kun je je Spotify account en Discord account vanaf één dashboard beheren

De integratie is veiliger omdat Discord en Spotify native zijn, wat de privacy ten goede komt

Spotify limieten

Met de functie Luister mee kun je niet naar Spotify van je vriend luisteren terwijl je aan het chatten bent

Als een gebruiker de Free versie van Spotify heeft en jij de Premium versie, dan hoor je stilte terwijl zij advertenties horen

Spotify prijzen

Gratis

Premium: $10,99/maand

$10,99/maand Premium Duo: $14.99/maand

$14.99/maand Premium Familie: $16.99/maand

Spotify beoordelingen en recensies

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

8. Google Groepen

via Google groepen Google Groups is een populair teambeheer tool waarmee de leden van je team kunnen samenwerken via op e-mail gebaseerde groepen, online forums en gedeelde inboxen.

Met Zapier kun je Google Groups koppelen aan Discord zodat iedereen verbinding kan houden zonder tussen apps te hoeven schakelen. Je kunt aangepaste notificaties en automatiseringen maken en je apps verbinden met je andere favoriete tools voor een uniform werkstation.

De beste functies van Google Groups

Het integreert naadloos met andere Google-diensten, plus andere platforms die je wilt koppelen via Zapier

Laat je team communiceren via Discord of Google Groups om tijd te besparen en samenwerking in realtime te stimuleren

Met vooraf gemaakte triggers kun je eenvoudige automatiseringen kiezen, zoals notificaties wanneer er nieuwe berichten worden geplaatst op je Discord kanaal

Toestemmingen en rollen maken het gemakkelijk om te bepalen wie toegang heeft tot wat

Google Groups beperkingen

Sommige functies van Google Groups kunnen niet gemakkelijk worden gerepliceerd op Discord; e-mails en gedeelde inboxen kunnen onjuist worden weergegeven

Extra configuratie kan nodig zijn voor een soepele integratie tussen Google Groups en Discord

Google Groups prijzen

Gratis

Google Workspace Business Starter: $6/maand

$6/maand Google Workspace Business Standard: $12/maand

$12/maand Google Workspace Business Plus: $18/maand

$18/maand Google Werkruimte Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Google Groups beoordelingen en recensies

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

9. SoundCloud

via Discord Twitch-integratie met Discord kan de ervaring voor zowel kijkers als streamers verbeteren, de betrokkenheid verhogen en een interactievere ervaring creëren. Dit kan helpen om je Twitch-gemeenschap te versterken en te laten groeien. 🎮

Twitch beste functies

Kijkers kunnen notificaties ontvangen op Discord wanneer een streamer live gaat, waardoor de kans groter is dat ze zullen afstemmen

Door Discord aan te passen kun je een unieke ervaring voor je kijkers creëren, waardoor de waarde van je streaming content toeneemt

Discord kanalen maken het makkelijker om verbinding te houden met kijkers en een sterke gemeenschap op te bouwen

Streamers kunnen Discord gebruiken om samen te werken aan projecten en gemakkelijk communiceren in realtime

Twitch limieten

Sommige gebruikers rapporteren dat de Discord integratie afleidend kan zijn voor streamers en kijkers, waardoor ze zich minder concentreren op de streaming content

Lag en prestatieproblemen kunnen live Twitch streams beïnvloeden

Twitch prijsstelling

**Gratis

Twitch beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (50+ beoordelingen)

4.3/5 (50+ beoordelingen) Capterra: N/A

Discord is net beter geworden

De bovenstaande Discord integraties vertegenwoordigen mogelijkheden voor verbeterde samenwerking en communicatie. Wanneer Discord betrokken is, kun je kanalen maken om specifieke informatie over te brengen, zoals etiquette voor virtuele vergaderingen of projectrichtlijnen, zodat iedereen op dezelfde pagina blijft.

Of je nu Discord integratie wilt gebruiken om je werkstroom te stroomlijnen of een optie zoekt die gebruik maakt van één platform, het is tijd om aan de slag te gaan. ☀️🌻

Waar wacht je nog op? Inschrijven voor ClickUp vandaag - het is gratis!