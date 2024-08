Beste Software Engineering Conferenties voor groei in 2024

Als software engineer weet je hoe het werkt: Blijf op de hoogte van de laatste updates of blijf achter. 👀

Een manier om dit te doen is door software engineering conferenties bij te wonen.

Software engineering conferenties zijn bijeenkomsten waar thought leaders, experts en enthousiastelingen uit de industrie de nieuwste software trends, technologieën en best practices bespreken. Deze discussies worden in verschillende formats gehouden, waaronder keynotes, paneldiscussies, workshops, bedrijfsexposities en netwerksessies.

Dus of je nu vooruit wilt blijven in je huidige rol, een nieuwe positie ambieert of gewoon gepassioneerd bent over technologie, deze gebeurtenissen zijn de plek waar je je groei kunt stimuleren en je passie voor software engineering levend kunt houden. 🤩

Klaar om deze mogelijkheden te verkennen? We hebben de beste software engineering conferenties uitgekozen die je niet alleen op de hoogte houden, maar die je ook nog eens een plezier doen.

Laat het technische avontuur beginnen!

Lijst van komende Software engineering conferenties over de hele wereld

Deze lijst van aankomende 2024 wereldwijde conferenties is je ticket om toegang te krijgen tot de nieuwste technologie, een sterk netwerk van gelijkgestemde individuen op te bouwen en zelfs bij te dragen aan de professionele groei van je team door diepgaande technische inzichten te leren.

We hebben een mix van persoonlijke en virtuele gebeurtenissen voor softwareontwikkelaars en software-ingenieurs, een- en meerdaagse, gratis en betaalde. 💸

Op deze manier kun je prioriteiten stellen en conferenties bijwonen die passen bij je agenda, voorkeur en budget.

1. NDC Londen NDC Londen is een

softwareontwikkeling conferentie over een breed bereik van onderwerpen van databases en JavaScript tot webontwikkeling en DevOps. De eerste twee dagen functies interactieve workshops, gevolgd door drie dagen van 60-minuten gesprekken door meer dan 110 tech experts.

Kijk uit naar coole lezingen zoals "Debug your Thinking" van Laila Bougria, die onderzoekt hoe je denken je werk beïnvloedt. Als je een team leidt of wilt leiden, dan heeft Nelly Sattari van Atlassian een tweedaagse workshop over het verbeteren van de samenwerking productiviteit van je teams van ontwikkelaars . ⚡

Kun je niet naar Londen komen? Geen probleem. Deze andere NDC gebeurtenissen zijn misschien dichter bij huis:

NDC Sydney (12-16 februari)

NDC Oslo (10-14 juni)

NDC TechTown (9-12 september)

NDC Porto (14-18 oktober)

Locatie en datum

Queen Elizabeth II Centre, Londen, UK (29 januari - 2 februari)

Kosten

All Access Pas: £2,290

£2,290 3-daagse pas: £ 1.590

£ 1.590 2-daagse pas: £1,490

£1,490 1-daagse pas: £ 1,390

2. DAT Conferentie DAT Conferentie is een driedaags tech zomerkamp dat wordt gehouden in het prachtige Kalahari Resort en Waterpark. De keynotes en gesprekken met panelleden gaan over web-, mobiele en cloud-technologie.

Je hoort sprekers als Shaundai Person van Netflix, Danny Thompson van AutoZone en Kelly Vaughn van Spot AI, en neemt deel aan workshops en open ruimtes.

Als de datum in Texas niet werkt voor jou, is er van 29 juli tot 1 augustus een tweede gebeurtenis in Wisconsin die misschien wel in je agenda past. 🗓️

Locatie en datum

Round Rock, Texas, VS (29-31 januari)

Online (29-31 januari)

Kosten

Kamper zonder eten: $599

$599 Kampeerder: $999

$999 Familie kampeerders: $99

$99 Online: Gratis

3. BASTA! BASTA! is een niet te missen gebeurtenis voor .NET ontwikkelaars en iedereen die rente heeft op Microsoft technologie. Het zit vol met meer dan 70 workshops, sessies en keynotes over alles van Agile en DevOps tot .NET Framework en Azure.

Of je er nu persoonlijk bij bent of er van thuis uit van geniet, BASTA! zorgt voor een soepele ervaring. Via het online platform kun je deelnemen, live sessies bekijken en netwerken met anderen. En als je persoonlijk aanwezig bent, kun je profiteren van fantastische hotelaanbiedingen, maaltijden en een certificaat van deelname. 👨‍🎓

Locatie en datum

Frankfurt Marriott Hotel, Frankfurt, Duitsland (12-16 februari)

Online (12-16 februari)

Kosten

5-daagse pas (On-site): €2.449

€2.449 5-daagse pas (Remote): €1.583

4. DeveloperWeek DeveloperWeek biedt een unieke mix van persoonlijke en virtuele gebeurtenissen met keynotes, conferentiesessies, open gesprekken, workshops en exposities. Je krijgt een bereik van onderwerpen zoals virtuele realiteit, kunstmatige intelligentie (AI), blockchain, IoT, API's, serverless en microservices.

Bovendien kun je deelnemen aan hackathons met honderden deelnemers, waar je je vaardigheden kunt laten zien en misschien zelfs prijzen kunt winnen. Als je kiest voor de Premium-pas, krijg je toegang tot de gebeurtenis ProductWorld op dezelfde locatie.

Dit is de perfecte gelegenheid om de top van de markt te ontmoeten productmanagers van bedrijven uit Silicon Valley productbeheer tips, leer best practices voor het verzamelen van productfeedback en krijg aanbevelingen voor de beste boeken over productmarketing . 📚

Locatie en datum

Oakland Convention Center, San Francisco Bay Area, VS (21-23 februari)

Online (27-29 februari)

Kosten

Open pas (beperkte online toegang): $100

$100 Pro-pas (volledige online toegang): $990

$990 Premium pass (volledige in-person en online toegang): $1.590

5. ConFoo ConFoo is de conferentie bij uitstek voor een diepe duik in softwarearchitectuur, softwarekwaliteit en -veiligheid, AI en DevOps. Ook de nieuwste programmeertalen zoals PHP, Java, .Net, JavaScript en Python komen aan bod.

Heb je een interessant technisch project of deel je je inzichten? Bekijk dan ConFoo's Lightning talks. Dit zijn sessies van vijf minuten waarin je kunt praten over alles wat met webontwikkeling te maken heeft. Het is een leuke manier om je ideeën naar buiten te brengen en misschien zelfs een kickstart te geven aan je carrière als spreker in het openbaar. 👨‍🏫

Locatie en datum

Bonaventure Hotel, Montreal, Canada (21-23 februari)

Kosten

Conferentieticket: CA$1,200

CA$1,200 Workshops (optioneel): CA$700 tot CA$1,200

6. JSWorld Conferentie JSWereld Conferentie is de plek voor JavaScript-fans! Deze driedaagse gebeurtenis begint in Theater Amsterdam en eindigt in RAI Amsterdam en brengt meer dan 2.000 JavaScript-ontwikkelaars uit meer dan 50 landen samen. 🌍

Tot de sprekers behoren Evan You (maker van Vue en Vite), Ryan Dahl (maker van Node.js) en Scott Chacon (medeoprichter van GitHub). Naast het absorberen van kennis van deze tech leiders, krijg je de kans om deel te nemen aan hands-on workshops zoals het bouwen van gedecentraliseerde apps met Web5.js.

Bovendien krijg je met je driedaagse ticket voor JSWorld ook toegang tot Vuejs Amsterdam, waar je meer informatie krijgt over Vue en Vite.

Locatie en datum

Amsterdam, Nederland (28 februari-maart 1)

Kosten

3-dagen ticket: €999

€999 1-daags ticket (1 maart): €399

7. Visual Studio Live!

Als je de tools en platforms voor ontwikkelaars van Microsoft wilt verbeteren, VS Live! is de place to be. Je kunt er alles ontdekken over het .NET framework en het nieuwste op het gebied van Visual Studio, OpenAI, ChatGPT, GitHub Copilot en Azure.

Maar het is niet alleen maar techniek. De organisatoren van VS Live! kruiden de boel met leuke netwerk gebeurtenissen zoals de welkomstreceptie en trivia, mix and mingle, tabel onderwerp lunch, en uit op de stad in Old Las Vegas.

En als je er niet bij kunt zijn, bekijk dan hun andere gebeurtenissen die worden gehouden in Chicago (29 april - 3 mei), op het Microsoft hoofdkantoor in Washington (5-9 augustus) en in Orlando (17-22 november).

Locatie en datum

Paris Las Vegas Hotel & Casino, Las Vegas, VS (3-8 maart)

Kosten

3-daagse pas: $1.775

$1.775 4-daagse pas: $2.275

$2.275 5-daagse pas: $2.775

$2.775 6-daagse pas: $3.275

8. Oracle DevLive Oracle is jouw ticket om je data- en AI-vaardigheden te verbeteren. Het zit boordevol keynotes en labs van Oracle's topontwikkelaars, waarin Java, MySQL, Database en Oracle Cloud Infrastructure aan bod komen.

Als je je inschrijft voor DevLive krijg je ook toegang tot de rondleiding door CloudWorld op 14 maart. Deze gratis gebeurtenis is een goede gelegenheid om praktische inzichten te krijgen in het oplossen van zakelijke uitdagingen en te netwerken met potentiële partners. 🤝

Het beste deel? Zowel DevLive als de CloudWorld Tour kosten je geen dubbeltje - registreer je gewoon met je gratis Oracle account.

Naast Londen wordt Oracle DevLive op drie andere locaties gehouden: São Paulo, Brazilië (3 april), Bengaluru, India (3-4 april) en New York City, VS (9 mei).

Locatie en datum

ExCeL Londen, Londen, VK (12-13 maart)

Kosten

Gratis

9. Nvidia GTC AI-conferentie

De Nvidia GTC AI-conferentie is de hotspot voor het bespreken van de toekomst van AI en technologie. Deze gebeurtenis omvat alles, waaronder generatieve AI, deep learning, computergraphics, robotica en versneld computergebruik. De CEO van Nvidia, Jensen Huang, zal een keynote geven.

Er zijn ook meer dan 40 sprekers, waaronder Joelle Pineau van Meta, Bryan Goodman van Ford en Brad Lightcap van OpenAI, die deel uitmaken van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van AI. 🦾

Bovendien kunt u deelnemen aan de sessie "Connect with Experts" om de mensen achter de producten van NVIDIA te ontmoeten, meer te weten te komen over hun nieuwste technologieën en al uw vragen te stellen.

Locatie en datum

San Jose McEnery Convention Center, San Jose, Californië, VS (18-21 maart)

Online (18-21 maart)

Kosten

4-daagse pas (Conferentie): $2.495

$2.495 4-daagse pas (Conferentie en training): $2.695

$2.695 Online: Gratis

10. QCon Londen QCon Londen is uw toegangspoort tot informatie over nieuwe softwaretrends, technologieën en best practices, hoe ze in de echte wereld worden toegepast en hoe u ze in uw bedrijf kunt toepassen. Er zijn meer dan 60 technische lezingen, waaronder:

"Opkomende trends in frontend en mobiele ontwikkeling" door William Martins (Web/TV Engineer bij Netflix)

"Engineering Leadership for All" door Tanja Lichtensteiger (Director of Product Engineering bij BBC)

"ChatGPT, Bard, Llama, Claude: wat is de volgende stap in GenAI en grote taalmodellen (LLM's)" door Hien Luu (Senior Engineering Manager bij DoorDash)

Als Londen niet op je radar staat, is er altijd nog QCon San Francisco, gepland van 18-22 november.

Locatie en datum

Queen Elizabeth II Centre, Londen, UK (8-10 april)

Kosten

£2,365

11. ICSE 2024

De IEEE/ACM Internationale Conferentie over Software-engineering (ICSE) trekt software professoren en onderzoekers aan om trends te bespreken en hun ervaringen op het gebied van software engineering te delen.

In 2024 zijn er 18 bijhouden voor onderzoek, workshops, posters, software engineering in de praktijk, mentoringworkshops voor studenten en onderzoekscompetities voor studenten.

Er is ook veel plezier met activiteiten en gebeurtenissen zoals de welkomstreceptie, het conferentiediner, yoga, voetbal, padel en surfen. 🏄

Locatie en datum

Cultureel centrum van Belém, Lissabon, Portugal (14-20 april)

Kosten

Studenten: begint bij €625

begint bij €625 Gewone deelnemers: Vanaf € 1.000

Open Source Summit North Amerika Open Source Top Noord-Amerika , georganiseerd door The Linux Foundation, is een overkoepelende gebeurtenis voor 16 microconferenties. Enkele daarvan zijn CD Con, CloudOpen, ContainerCon, Open AI + Data Forum en LinuxCon.

Gelukkig is er ook een heleboel leuks en sociaals: Women and Non-Binary in Open Source Lunch, Better Together Diversity Lunch, Speed Mentoring & Networking, First-Time Attendee Breakfast en nog veel meer. 🎈

En als je niet naar Noord-Amerika kunt komen, is er ook nog de Open Source Summit Europe in Wenen, Oostenrijk, van 16-18 september.

Locatie en datum

Seattle Convention Center, Seattle, VS (16-18 april)

Kosten

TBD

13. Lambda Conf

Op LambdaConf kun je deelnemen aan lezingen, workshops en paneldiscussies over verschillende onderwerpen, waaronder functioneel programmeren, machine learning, WebAssembly en AI - allemaal geleid door experts uit de branche.

Naast de hoofdconferentie kun je deelnemen aan de volgende pre- en post-conferentie activiteiten:

Craft bier proeven en wandelen (4-5 mei)

Hackathon (8 mei)

Rust workshop voor beginners (9-10 mei)

Locatie en datum

The Ridgeline Hotel Estes Park, Colorado, VS (6-7 mei)

Kosten

$500 tot $1.250

14. React Summit Topontmoeting is de jaarlijkse bijeenkomst voor alles wat met React te maken heeft. Het biedt een mix van workshops, ontmoetingen met sprekers, vragen en antwoorden en een JavaScript Art show. Als je een open-source project hebt Voltooid, kun je het indienen voor de React Open Source Awards. 🏅

Daarnaast kun je er tegen een extra vergoeding voor kiezen om JS Nation 2024 (dat zich richt op JavaScript-ontwikkeling) bij te wonen. Dit vindt een dag voor de top plaats, met de persoonlijke gebeurtenis op 13 juni en de gebeurtenis op afstand op 17 juni.

Locatie en datum

De Kromhouthal, Amsterdam, Nederland (14 juni)

Online (18 juni)

Kosten

React Summit Hybride (Regulier): €560

€560 React Summit + JSNation (Regular): €790

€790 React Summit + JSNation (VIP): €990

€990 React Summit + JSNation (Hospitality): €1.600

€1.600 Remote React Summit: €220

€220 Remote React Summit + JS Nation: €180

15. GitHub Universum GitHub Universum is waar ontwikkelaars, software-architecten en leidinggevenden samenkomen. Op deze gebeurtenis krijg je de primeur over de nieuwste GitHub producten en functies.

Bovendien kun je je technische vragen laten beantwoorden door het GitHub team. Dus als je op de hoogte wilt blijven van de laatste ontwikkelingen bij GitHub, houd dan in de gaten wanneer de inschrijvingen voor Universe 2024 opengaan. 🕵️‍♂️

Locatie en datum

Fort Mason, San Francisco, VS (29-30 oktober)

Online (29-30 oktober)

Kosten

In-person : TBD

TBD Online: Gratis

Voordelen van het bijwonen van Software engineering Conferenties

Natuurlijk kunnen software engineering conferenties soms behoorlijk prijzig zijn, maar ze zijn elke cent waard voor je carrière. Dit is waarom:

Netwerkmogelijkheden: Conferenties zijn geweldig voor het vinden van mentoren, collega's en vacatures. Als je verlegen bent of niet zeker weet waar je moet beginnen, geen zorgen - veel conferenties organiseren sociale activiteiten om je op weg te helpen. De verbindingen die je maakt, kunnen nieuwe deuren en kansen voor je carrière openen

Conferenties zijn geweldig voor het vinden van mentoren, collega's en vacatures. Als je verlegen bent of niet zeker weet waar je moet beginnen, geen zorgen - veel conferenties organiseren sociale activiteiten om je op weg te helpen. De verbindingen die je maakt, kunnen nieuwe deuren en kansen voor je carrière openen Blijf op de hoogte van trends en praktijken in de sector: Het technische veld evolueert snel. En als je de nieuwste technische updates en industriestandaarden wilt krijgen voordat ze de mainstream bereiken, dan zijn conferenties de plek waar je moet zijn. Dit vroege inzicht geeft je een voorsprong om je voor te bereiden op eventuele verschuivingen, zodat je vaardigheden en methoden relevant blijven 💪

Het technische veld evolueert snel. En als je de nieuwste technische updates en industriestandaarden wilt krijgen voordat ze de mainstream bereiken, dan zijn conferenties de plek waar je moet zijn. Dit vroege inzicht geeft je een voorsprong om je voor te bereiden op eventuele verschuivingen, zodat je vaardigheden en methoden relevant blijven 💪 Nieuwe vaardigheden en technologieën leren: Door middel van hands-on workshops en hackathons leer je nieuwe vaardigheden vanaf nul of ontdek je nieuwe manieren om toe te passen wat je al weet. Deze praktische sessies verdiepen je expertise en geven je nieuwe perspectieven voor bestaande en toekomstige projecten

Door middel van hands-on workshops en hackathons leer je nieuwe vaardigheden vanaf nul of ontdek je nieuwe manieren om toe te passen wat je al weet. Deze praktische sessies verdiepen je expertise en geven je nieuwe perspectieven voor bestaande en toekomstige projecten Carrièremogelijkheden: Jezelf voorstellen aan conferentiegangers, een paper presenteren, deelnemen aan een hackathon of deelnemen aan discussies zijn geweldige manieren om je vaardigheden te laten zien en de aandacht te trekken van potentiële werkgevers. En wie weet is je droombaan slechts een uitwisseling van een kaart verwijderd

Tips om het meeste uit een conferentie te halen

Om het meeste uit uw conferentie-ervaring te halen en maximaal voordeel te halen, moet u een abonnement hebben voor uzelf en uw deelnemers software team . Hier zijn enkele tips om in je achterzak te houden.

Heb duidelijke leerdoelen

Bepaal wat je wilt leren of bereiken tijdens de conferentie. Of het nu gaat om het opdoen van kennis over een specifieke technologie of het verbeteren van een bepaalde vaardigheid, dit zal een leidraad zijn bij het kiezen van sessies en interacties.

Meetbare doelen vaststellen voor taken en projecten met automatische progressie om doelen effectiever te bereiken met gedefinieerde tijdlijnen en kwantificeerbare targets

U kunt ClickUp gebruiken om uw doelen in te stellen en doelstellingen in te stellen en uw voortgang tijdens de conferentie bij te houden.

Bereid uw schema

Bekijk voor de conferentie de agenda en markeer de sessies en workshops die aansluiten bij uw rente en carrièrepad. U kunt deze plannen in de ClickUp kalender en herinneringen instellen zodat u nooit een deadline mist. ⏰

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Calendar-view-simplified.png Software engineering conferenties: ClickUp's kalender weergave /$$$img/

Beheer en organiseer projecten en plan taken in de flexibele weergave Kalender om teams te synchroniseren

Bijhouden van netwerkcontacten

Als u netwerkt met mensen op de conferentie, zult u waarschijnlijk een behoorlijke verzameling visitekaartjes opbouwen. Maar visitekaartjes raken gemakkelijk kwijt en zijn niet doorzoekbaar.

Zet in plaats daarvan de informatie van elk visitekaartje over in ClickUp. Zo kunt u iedereen die u ontmoet bijhouden en hebt u overal toegang tot hun contactgegevens. U kunt zelfs aantekeningen maken van uw gesprekken of taken aanmaken die u eraan herinneren om na de conferentie nog eens contact op te nemen.

Houd al uw contacten bij met dit veelzijdige en beginnersvriendelijke ClickUp sjabloon voor contactlijsten

De ClickUp sjabloon voor lijst met contactpersonen kan u een snel en gemakkelijk startpunt geven.

Neem aantekeningen

Gebruik een digitaal hulpmiddel om aantekeningen te maken zoals ClickUp notitieblok maakt het gemakkelijk om een checklist te noteren van dingen die u nog moet doen tijdens de conferentie, belangrijke vaststellingen en follow-ups na de gebeurtenis. En omdat ClickUp een projectmanagement app is je kunt deze inzichten zelfs omzetten in taken, zodat je actie onderneemt op basis van de nieuwe inzichten en vaardigheden die je hebt verzameld. 🛠️

Leg moeiteloos aantekeningen vast, bewerk ze met een rijk format en zet ze om in traceerbare taken die overal toegankelijk zijn in ClickUp-notitieblok

Beheer uw taken na de conferentie

Nu u uw aantekeningen in taken hebt omgezet, wat nu? Gebruik ClickUp's om deadlines vast te stellen, tijd bijhouden taken delegeren aan je productteam en de voortgang bijhouden.

De tijd controleren die teamleden aan een taak hebben besteed terwijl ze hun chatbox in de teamweergave van ClickUp bekijken

Toegewezen personen kunnen eenvoudig bijhouden hoeveel tijd ze hebben besteed aan een taak, die collectief wordt weergegeven in een eenvoudige vervolgkeuzelijst

En dit hoeft niet alleen voor Taken gerelateerd aan de conferentie te zijn. U kunt ClickUp gebruiken voor al uw software en projecten van teams voor productontwikkeling en taken.

ClickUp is volledig aanpasbaar, maar als u niet vanaf nul wilt beginnen, zijn er honderden sjablonen voor engineering zoals de ClickUp Software Projectmanagement Geavanceerd Sjabloon dat geeft je een voorsprong.

Veel gestelde vragen

Hier zijn enkele antwoorden op veelgestelde vragen over software engineering conferenties.

Wat zijn software engineering conferenties?

Software engineering conferenties zijn de plaatsen waar technische professionals samenkomen om de nieuwste technologieën, trends en inzichten te bespreken. Ze zijn ook perfect voor bedrijven die op zoek zijn naar toptalent en voor jou om mogelijk een nieuwe baan te vinden.

Wat zijn de aankomende software engineering **conferenties in 2024?

Er zijn elke maand veel 2024-softwareconferenties gepland, van januari tot december. Je kunt je verheugen op persoonlijke, virtuele en hybride conferenties zoals NDC London (VK), DeveloperWeek (VS), ConFoo (Canada), ICSE 2024 (Portugal) en React Summit (Nederland).

**Wat zijn de beste conferenties om bij te wonen in 2024?

De beste conferenties om bij te wonen in 2024 zijn BASTA! voor de nieuwste .NET-trends, Oracle DevLive voor een diepgaande blik op data en AI, en GitHub Universe om meer te weten te komen over de nieuwste updates van GitHub.

