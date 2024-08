Een Google-formulier openbaar maken

U hebt net een nieuw Google formulier gemaakt om feedback van klanten te verzamelen voor uw nieuwste marketingcampagne, maar u bent verbaasd over de stilte.

Er zijn geen reacties, zelfs niet één. U krabt op uw hoofd en probeert erachter te komen wat er mis is gegaan, om vervolgens de boosdoener te ontdekken: uw formulier is niet openbaar.

Door deze onoplettendheid wordt uw gegevensverzameling belemmerd, waardoor u niet over de waardevolle inzichten beschikt die u nodig hebt.

Als je vastbesloten bent om deze fout nooit meer te maken, ben je hier op de juiste plek. In deze handleiding wordt stap voor stap beschreven hoe u uw Google formulieren openbaar kunt maken.

Hoe maak je een Google formulier openbaar?

Door een Google Formulier openbaar te maken, kan iedereen met de link het formulier weergeven en voltooien. Hierdoor wordt het formulier toegankelijk voor een groter publiek en worden drempels voor deelname weggenomen.

Volg deze eenvoudige stappen om te leren hoe u een Google Formulier openbaar maakt en begin met het verzamelen van de reacties die u nodig hebt.

Stap 1: Open het Google Formulier

Om uw Google Formulier openbaar te maken, opent u een bestaand formulier of maakt u een nieuw formulier met de vereiste vragen.

Zodra het formulier geopend is, gaat u naar het tabblad Instellingen.

Open Google Formulieren in uw browser en navigeer naar de instellingen

Stap 2: Zorg ervoor dat de optie "Limiet tot 1" uit staat

Zorg ervoor dat de optie Beperking tot 1 reactie_ is uitgeschakeld op het tabblad Reacties. Als deze optie is ingeschakeld, moeten potentiële respondenten zich aanmelden met hun Gmail-adres om het formulier in te vullen, waardoor uw formulier niet openbaar toegankelijk wordt.

Maak je Google Formulier openbaar door op de knop 'Verzenden' te klikken

Er wordt een pop-upvenster geopend met alle deelopties, waaronder e-mail, link en insluiten.

Om uw Google Formulier openbaar te maken, kiest u de tweede deeloptie, waarmee u uw formulier als een directe link kunt delen. Deze methode zorgt ervoor dat iedereen met de link gemakkelijk toegang heeft, waardoor het bereik en de deelname van uw formulier worden gemaximaliseerd.

Tik op het koppelingspictogram en kopieer de aangepaste koppeling naar uw formulier rechtstreeks vanuit Google Forms

Verkort indien nodig de URL door het vakje "URL verkorten" aan te vinken en de link te kopiëren.

Vraagvolgorde schudden op Google Formulier

Hoe voeg ik medewerkers toe

Nu u weet hoe u een Google Formulier openbaar maakt, wilt u misschien een collega toevoegen om eraan te werken.

Om medewerkers aan uw formulier toe te voegen, klikt u op de drie puntjes naast de knop Verzenden, selecteert u 'Medewerkers toevoegen' en stelt u toestemming in op basis van deelopties zoals Restricted, People in your organization of Anyone with the link.

Klik op Medewerkers toevoegen om meer mensen binnen uw team bewerkingstoegang te geven

Deze optie kan vooral handig zijn voor gebruikssituaties waarbij meerdere mensen betrokken zijn. Bijvoorbeeld als je formulieren wilt maken voor functieverzoeken van je gebruikers en het formulier door meerdere leden van je team wilt laten uitvoeren.

Bonus: Leer hoe je Stroomlijn het werk met formulieren voor softwareteams Hoe maak je een Google formulier openbaar maar niet bewerkbaar

Als u uw Google Formulier deelt, kunnen mensen het invullen maar niet bewerken. Ze kunnen het formulier alleen bewerken als u ze toevoegt als medewerkers of editors.

Als u ze niet toevoegt, hoeft u zich geen zorgen te maken dat ze het formulier kunnen bewerken, ook al is het openbaar.

Je moet echter wel de instelling Algemene toegang op Restricted zetten. Met deze instelling worden de bewerkingsrechten voorbehouden aan alleen de medewerkers die je toevoegt, in plaats van dat je formulier publiekelijk bewerkbaar wordt.

Beperkingen van het gebruik van Google Formulieren

Hoewel Google Formulieren een krachtig hulpmiddel is voor het verzamelen van informatie en feedback, heeft het zijn beperkingen. Inzicht in deze beperkingen kan u helpen beslissen of het de juiste tool is voor uw behoeften of dat alternatieven voor Google Formulieren beter geschikt zijn. Laten we eens kijken naar enkele van de belangrijkste beperkingen van het gebruik van Google Formulieren.

Basisaanpassingen : Google Forms biedt basisaanpassingsopties zoals achtergrondkleur, lettertype, enzovoort, maar u kunt het formulier niet genoeg aanpassen om uw merk te vertegenwoordigen of het visueel aantrekkelijk te maken

: Google Forms biedt basisaanpassingsopties zoals achtergrondkleur, lettertype, enzovoort, maar u kunt het formulier niet genoeg aanpassen om uw merk te vertegenwoordigen of het visueel aantrekkelijk te maken Beperkte ondersteuning voor geavanceerde logica : Bij het verzamelen van gedetailleerde enquêtes ondersteunt Google Formulieren geen geavanceerde logica zoals complexe vertakkingen en voorwaardelijke antwoorden. Dit kan de flexibiliteit beperken die nodig is voor complexere enquêteontwerpen en gebruikerservaringen op maat

: Bij het verzamelen van gedetailleerde enquêtes ondersteunt Google Formulieren geen geavanceerde logica zoals complexe vertakkingen en voorwaardelijke antwoorden. Dit kan de flexibiliteit beperken die nodig is voor complexere enquêteontwerpen en gebruikerservaringen op maat Algemene analyse: De functies voor rapportage en analyse van Google Formulieren zijn beperkt. Als u diepgaande analyses of geavanceerde gegevensvisualisatie nodig hebt, moet u uw gegevens overbrengen naar een andere tool

De functies voor rapportage en analyse van Google Formulieren zijn beperkt. Als u diepgaande analyses of geavanceerde gegevensvisualisatie nodig hebt, moet u uw gegevens overbrengen naar een andere tool Beperkingen bij het uploaden van bestanden : Met Google Forms kunnen gebruikers alleen bestanden uploaden als de respondent zich heeft aangemeld. Bovendien is de maximale grootte die Google Forms toestaat voor het uploaden van bestanden 10 GB. Deze beperking kan een obstakel zijn als je Google Forms gebruikt om bestanden van een groot publiek te verzamelen

: Met Google Forms kunnen gebruikers alleen bestanden uploaden als de respondent zich heeft aangemeld. Bovendien is de maximale grootte die Google Forms toestaat voor het uploaden van bestanden 10 GB. Deze beperking kan een obstakel zijn als je Google Forms gebruikt om bestanden van een groot publiek te verzamelen Problemen met compatibiliteit: Google Formulieren werkt naadloos samen met werkruimte-apps zoals Google Documenten en Sheets, maar heeft beperkte integratiemogelijkheden met externe tools en applicaties

Maak formulieren met ClickUp

Als u de uitdagingen en beperkte aanpasbaarheid of compatibiliteit van Google Formulieren wilt vermijden, kan ClickUp u helpen. Het biedt veelzijdige en software voor het bouwen van formulieren waarmee gebruikers naadloos formulieren kunnen maken en beheren. Hiermee kunnen aangepaste formulieren worden aangemaakt voor verschillende doeleinden, zoals het verzamelen van feedback, het genereren van leads en het stroomlijnen van gegevensverzameling.

Dankzij de verbeterde functies en mogelijkheden van ClickUp voor het aanmaken, beheren en analyseren van formulieren is het een sterk alternatief voor Google Forms.

Met ClickUp's formulier weergave kunt u de verwerking van formulierreacties versnellen, zorgen voor grondige aandacht voor elk detail, zoals het toewijzen van taken, het bijhouden van statussen en het beheren van deadlines, en tijd besparen bij het sorteren van reacties.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUps-Form-View.png ClickUp's formulier weergave /$$$img/

Neem reacties op en zet ze om in traceerbare taken met de ClickUp-taakweergave

Gebruik de formulierweergave om:

Reacties op formulieren automatisch om te zetten in traceerbare taken om ze direct in uw werkstroom op te nemen

om ze direct in uw werkstroom op te nemen Vang relevante gegevens op met functies voor voorwaardelijke logica waarmee u de formulieren dynamisch kunt bijwerken op basis van reacties

waarmee u de formulieren dynamisch kunt bijwerken op basis van reacties Vormen aan te passen voor van alles en nog wat, van productfeedback en creatieve verzoeken tot IT-intake en enquêtes, met meerdere vraagcategorieën

Hoe maak ik formulieren met ClickUp?

Zit uw hoofd vol ideeën voor het vereenvoudigen van de weergave van formulieren? Laten we eens kijken hoe u het volgende kunt maken en beheren formulieren binnen ClickUp.

Stap 1: Open een lijst, map of ruimte in ClickUp waar u het formulier wilt maken

Stap 2: Klik in de linkerzijbalk op de plusoptie (+), selecteer Create New, en kies Form

Maak eenvoudig een formulierweergave in elke ruimte, map of lijst binnen uw ClickUp-werkruimte

Stap 3: Zodra het nieuwe formulier is geopend, voert u de naam en de beschrijving van het formulier in de desbetreffende velden in

Stap 4: Gebruik de sleep-en neerzetfunctie om elke gewenste functie of veld uit het linkerpaneel aan uw formulier toe te voegen

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/form.png ClickUp's formulier weergave /%img/

Pas de logica van formulieren moeiteloos aan door op prioriteiten gebaseerde voorwaarden voor velden in te stellen voor gestroomlijnde gegevensverzameling in de formulierweergave van ClickUp

Zodra het formulier klaar is, kunt u het delen met de mensen die u wilt of gewoon de link kopiëren om het publiekelijk te delen. U kunt een formulier met HTML-code aan een webpagina toevoegen met de optie Embed Code.

Pas uw formulier aan door kleuren, thema's en tekstvakken toe te voegen in de formulierweergave van ClickUp

Het kan echter tijdrovend zijn om formulieren helemaal opnieuw te maken. ClickUp heeft hier ook een oplossing voor. Gebruik de formuliersjablonen van ClickUp om het proces te vereenvoudigen. Laten we er een paar verkennen:

ClickUp Registratie Formulier Sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/registration-1.png ClickUp's Formulier sjabloon is ontworpen om u te helpen bij het maken, beheren en bijhouden van formulieren op één plek.

https://app.clickup.com/signup?template=t-200682106&department=other&_gl=1\*17ik6o9\*\_gcl\_au*ODEyMzcxNDU1LjE3MjIzMjAyMzY.

Dit sjabloon downloaden /$$cta/

De ClickUp Formulier voor registratie sjabloon is een volledig aanpasbaar algemeen registratieformulier dat de registratie van gebeurtenissen zoals trainingen, seminars, workshops of klassen vereenvoudigt. Hiermee kun je op een efficiënte en veilige manier essentiële informatie over deelnemers verzamelen.

Met dit sjabloon kun je:

Gegevens ordenen zodat teamleden ze gemakkelijk kunnen bekijken en er actie op kunnen ondernemen

De tijd die nodig is om gegevens in te voeren verkorten met een vooraf gedefinieerde structuur en een eenvoudig in te vullen formulier

Reacties op formulieren automatisch categoriseren op basis van factoren zoals leeftijd en beroep

Sjabloon voor ClickUp Feedback Formulier

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/image-255.png ClickUp's Feedback Formulier Sjabloon is ontworpen om u te helpen feedback van klanten vast te leggen en klantgegevens op één plek te organiseren.

https://app.clickup.com/signup?template=t-222239474&department=engineering-product&_gl=1\*6b26i\*\_gcl\_au*ODEyMzcxNDU1LjE3MjIzMjAyMzY.

Dit sjabloon downloaden /$$cta/

Als je een formulier maakt om feedback te verzamelen, is het ClickUp Formulier voor feedback sjabloon is een nuttig hulpmiddel. Gebruik dit sjabloon voor feedbackformulieren om alle verzamelde feedback op één plaats weer te geven en wijs het toe aan het relevante team voor producten of diensten om het te verwerken.

Door gebruik te maken van sjablonen voor feedbackformulieren kunt u uw gegevensverzameling stroomlijnen door reacties te organiseren voor snelle analyse en feedback te categoriseren op basis van servicetypes en klantdemografie.

Sjabloon voor ClickUp aanvraagformulier

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/image-342.png ClickUp's formulier sjabloon is ontworpen om u te helpen bij het bijhouden van verzoeken van werknemers en verzoeken van externe contacten.

https://app.clickup.com/signup?template=t-205384045&department=it&_gl=1\*1hhdmj3\*\_gcl\_au*ODEyMzcxNDU1LjE3MjIzMjAyMzY.

Dit sjabloon downloaden /$$cta/

De ClickUp Aanvraag Formulier Sjabloon stroomlijnt het beheer van aanvragen voor nieuwe accounts op één plaats door informatie snel en structureel op te slaan.

Met dit sjabloon kunt u:

Alle nieuwe aanvragen systematisch op één plek organiseren

Taken automatisch aan leden van het team toewijzen om de Lead Time te minimaliseren en ervoor te zorgen dat er geen verzoeken verloren gaan

Verzoeken efficiënt afhandelen doorhet aanvraagformulier voor projecten te standaardiseren

Uiteindelijk overbrugt ClickUp's weergave van formulieren de beperkingen van Google Forms en biedt het de mogelijkheid om workflows te stroomlijnen en het gebruik van formulieren eenvoudiger te maken.

Ontwikkel dynamische en eenvoudig te delen formulieren met ClickUp

Formulieren zijn essentiële hulpmiddelen voor bedrijven en individuen om reacties te verzamelen en feedback te ontvangen. Het openbaar maken van uw Google Formulier is een krachtige manier om een breder publiek te bereiken en efficiënt waardevolle feedback of gegevens te verzamelen. Bovendien, google Formulier sjablonen gebruiken bespaart u tijd en kunt u formulieren efficiënt aanpassen voor verschillende doeleinden.

Maar als u op zoek bent naar meer geavanceerde functies voor formulieren, zoals het aanpassen van thema's en complexe voorwaardelijke reacties, hoeft u niet verder te kijken dan ClickUp. De ClickUp Formulierweergave zorgt ervoor dat u onmiddellijk kunt reageren op de verzamelde gegevens door taken te maken en verantwoordelijkheden aan uw team toe te wijzen. Aan de slag met ClickUp vandaag nog! 🚀