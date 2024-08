Hoe gedisciplineerd agile te implementeren voor softwareteams

Laten we zeggen dat je een klein team bent dat een softwareoplossing ontwikkelt. Je zou denken dat je voor traditionele Agile softwareontwikkeling moet kiezen. En waarom niet? Het richt zich op snelle iteraties en reactiesnelheid.

Maar je softwareteam is nu gegroeid. En je Agile-aanpak sluit misschien niet aan bij de complexiteit van schaalvergroting en naleving van de regelgeving.

Dit is waar Disciplined Agile om de hoek komt kijken. Het is een hybride aanpak die een gestructureerd maar toch aanpasbaar proces biedt en je helpt te overleven en te gedijen te midden van complexiteit.

In dit artikel gaan we dieper in op Disciplined Agile, de voordelen, toepassingen in de praktijk, hoe het verschilt van de Scrum-methodologie en hoe je het kunt gebruiken om je softwareontwikkeling een boost te geven.

Disciplined Agile begrijpen

Disciplined Agile (DA) of Disciplined Agile Delivery (DAD) is een toolkit die je helpt om je softwareontwikkeling op maat te maken Agile en Lean softwareontwikkelingspraktijken voor uw specifieke businessbehoeften. Zie het als een aangepast pak, niets uit de rekken hier.

DA werd ontwikkeld door Scott Ambler en Mark Lines toen ze het concept introduceerden in hun boek uit 2012, Disciplined Agile Delivery.

Ambler en Lines zagen in hoe rigide en one-size-fits-all sommige Agile methodes kunnen zijn, dus creëerden ze DA, dat flexibeler is. DA geeft teams keuzes. Het stelt hen in staat om de strategieën te kiezen die het beste passen bij hun projecten en om echte business agility op te bouwen.

In de loop der jaren heeft Disciplined Agile Delivery zich ontwikkeld en vier lagen ontwikkeld. Deze lagen zijn bedoeld om je te begeleiden bij de adoptie van Agile werkwijzen.

De foundation layer legt de basis met essentiële Agile en Lean principes en zorgt ervoor dat alle leden van het team de basispraktijken begrijpen en kunnen toepassen De disciplinaire DevOps-laag bouwt voort op de funderingslaag door ontwikkeling, operatie en andere functies te integreren, waardoor de leveringssnelheid en -kwaliteit worden verbeterd door automatisering en voortdurende integratie De waardestroomlaag richt zich op het optimaliseren van processen om de waarde voor de klant direct te vergroten, door stappen in de leveringscyclus te identificeren en te verfijnen die bijdragen aan de doelen De enterprise laag schaalt deze praktijken in de hele organisatie, waarbij Agile methoden worden afgestemd op strategische bedrijfsdoelstellingen en een overkoepelende Agile cultuur wordt bevorderd

Lees ook:_ DevOps vs Agile: Ultieme handleiding (2024) Vier weergaven van Disciplined Agile Delivery bieden een gedetailleerd begrip van het framework en de toepassingen ervan. Ze helpen de Agile team door de complexiteit van DA navigeren en de werkwijzen in verschillende scenario's implementeren. Hier volgt een kort overzicht:

Vier weergaven van Disciplined Agile Delivery

Mindset bevordert de kernprincipes en culturele houdingen die essentieel zijn voor Agile succes, zoals respect, samenwerking en continu leren

bevordert de kernprincipes en culturele houdingen die essentieel zijn voor Agile succes, zoals respect, samenwerking en continu leren People definieert rollen en teamdynamiek, waarbij de nadruk ligt op hoe individuen effectief samenwerken in een Agile omgeving

definieert rollen en teamdynamiek, waarbij de nadruk ligt op hoe individuen effectief samenwerken in een Agile omgeving Flow beschrijft de processen en levenscycli die de levering van waarde begeleiden, waarbij project- en projectmanagement fases gedetailleerd worden beschreven

beschrijft de processen en levenscycli die de levering van waarde begeleiden, waarbij project- en projectmanagement fases gedetailleerd worden beschreven Practices biedt een gedetailleerde toolkit van specifieke Agile praktijken die teams kunnen aanpassen om hun processen en projectresultaten te verbeteren

De gedisciplineerde Agile mentaliteit

De Gedisciplineerd Agile (DA) denkwijze gaat niet alleen over het volgen van een aantal regels; het gaat over het omarmen van een manier van denken. Deze denkwijze is vastgelegd in principes, beloften en richtlijnen.

Acht principes van Disciplined Agile

Deze DA principes vormen de filosofische basis voor Business Agility. Ze helpen om de Agile werkwijzen van verschillende projecten aan te passen aan de specifieke behoeften en uitdagingen van de ontwikkeling van nieuwe producten.

Ze helpen ook:

Houden je klanten blij en verrast door consequent hun verwachtingen te overtreffen door innovatie en topservice Helpen u om uitstekend werk te doen en cultiveren een omgeving waarin iedereen kan uitblinken en plezier heeft in zijn bijdragen Je aanpak aanpassen aan de specifieke omstandigheden waarmee je te maken hebt Helpen je te focussen op strategieën die waarde toevoegen en praktisch zinvol zijn voor je project Feedback-loops implementeren om te leren en elk onderdeel te verbeteren, van processen tot eindproducten Ideeën delen en problemen aanpakken met interne en externe belanghebbenden om afstemming en duidelijkheid te garanderen Houd uw processen soepel en efficiënt. Focus op het elimineren van knelpunten en zorg voor een gestage voortgang zonder vertragingen Stem uw doelen voor projecten af op de bredere organisatiedoelen om de algemene strategie en het succes te ondersteunen

Voordelen van Gedisciplineerd Agile

Disciplined Agile Delivery (DAD) biedt niet alleen een flexibelere aanpak en de vrijheid om strategieën aan te passen, maar ook een bereik van verrassende voordelen. Deze omvatten:

Snellere time-to-market

Met DAD kunt u uw producten sneller op de markt brengen. De sleutel is de manier waarop het framework uw Agile werkstroom .

Stel dat je normaal gesproken meerdere lange goedkeuringsfasen hebt. Met Disciplined Agile zou je in plaats daarvan kunnen overstappen op realtime reviews met belanghebbenden.

Deze verandering kan je helpen om de meest eenvoudige weg uit te stippelen om vergaderingen met strakke deadlines te halen en je innovaties sneller op de markt te brengen.

Betere samenwerking en tevredenheid in teams

Gedisciplineerd Agile helpt teams beter samen te werken. Het moedigt iedereen aan om ideeën te delen en nauw samen te werken, wat het proces versnelt en het werk aangenamer maakt.

In plaats van in silo's te werken, kunnen leden van een team bijvoorbeeld samen oplossingen ontwerpen of problemen oplossen in realtime.

Als alles-in-één oplossing voor projectmanagement, ClickUp maakt brainstormen gemakkelijker voor Agile teams. Het biedt een kant-en-klaar ClickUp brainstormsjabloon die u kunt gebruiken om ideeën vast te leggen.

Leg de ideeën van uw team vast en organiseer ze met het ClickUp Brainstormsjabloon

U kunt dit sjabloon ook gebruiken om:

Uw team bijeen te brengen zodat ze op een gestructureerde manier nieuwe ideeën kunnen stimuleren

Een visuele voorstelling van ideeën te maken

Ideeën logisch te organiseren

De voortgang van de taken bijhouden

De sjabloon biedt ook verschillende weergaven: de Lijstweergave, Tijdlijnweergave, Afdelingsweergave, Weergave per fase en Weergave van prioriteiten. Deze weergaven zorgen ervoor dat iedereen toegang heeft tot de informatie in een format dat voor hem of haar handig is.

Continue verbetering

Gedisciplineerd Agile legt sterk de nadruk op continue verbetering. Deze aanpak bestaat uit het maken van kleine aanpassingen aan processen en het evalueren van wat het beste werkt.

Bijvoorbeeld, na het voltooien van een projectfase kan je team evalueren wat goed ging en wat niet, en dan je aanpak aanpassen voor de volgende ronde.

Deze doorlopende cyclus van reflectie en verfijning helpt ervoor te zorgen dat elk project soepeler verloopt dan het vorige en biedt een praktische manier om uw werk te blijven ontwikkelen en verbeteren. ClickUp Documenten biedt een gezamenlijke manier om processen te creëren en te documenteren terwijl ze plaatsvinden. U en uw team kunnen samenwerken om geneste pagina's te maken die elk proces van de werkstroom definiëren.

Bovendien kunnen deze documenten gekoppeld worden aan specifieke project Taken, waardoor er extra details over het proces worden gegeven.

maak documenten om uw werkstroomprocessen vast te leggen in ClickUp Docs_

U kunt de documenten naar behoefte bewerken naarmate het project zijn laatste fase bereikt. Voor toekomstige projecten dienen deze documenten als een enkele bron van waarheid, die het team naar succes leidt.

Scrum vs. Agile: wat komt eerst?

Merk je dat mensen 'Agile' en 'Scrum' door elkaar gebruiken? Dat is een van de meest voorkomende misvattingen.

De waarheid is dat Scrum gemaakt in de vroege jaren 1990 door Jeff Sutherland en Ken Schwaber. Aan de andere kant werd de term 'Agile' bedacht in 2001 met de publicatie van de Agile Manifest .

Scrum is ongeveer een decennium voor de formele consolidatie van Agile principes. Hier zijn nog enkele verschillen tussen Agile en Scrum teams :

Wat is de Gedisciplineerde Agile in Scrum?

Een andere veelgestelde vraag is of Disciplined Agile een onderdeel is van de Scrum methodologie. Het antwoord is nee.

Zie DA als een overkoepelend raamwerk waarin Scrum kan worden opgenomen, naast andere methodologieën. Terwijl Scrum zich beperkt tot specifieke rollen en Sprints om projecten te managen, biedt Discipined Agile een bredere toolkit.

Teams kunnen kiezen uit verschillende Agile strategieën, waaronder Scrum, en deze uitbreiden met extra werkwijzen die geschikt zijn voor verschillende groottes van organisaties en behoeften van nieuwe productontwikkeling.

Terwijl je misschien Scrum gebruikt vanwege de gestructureerde en eenvoudige aanpak, geeft DA je de flexibiliteit om deze Agile softwareontwikkelingsprocessen aan te passen en op te schalen binnen je hele organisatie of in complexere scenario's.

Meer weten over Agile Scrum? Lees dit artikel van ClickUp voor meer informatie beproefde Agile Scrum-technieken .

Hoe gedisciplineerde Agile principes te implementeren

Het implementeren van Disciplined Agile principes vereist een doordachte aanpak, gezien de flexibiliteit en het aanpassingsvermogen van het raamwerk.

Dus hier is een gestructureerde maar aanpasbare aanpak om je op weg te helpen:

1. Leer en omarm de DA-mentaliteit

Het begint met iedereen aan boord te krijgen van de DA-mentaliteit. Geef trainingen en workshops om uw team de principes van klantgerichtheid, voortdurende verbetering en de flexibiliteit om deze aan te passen aan uw specifieke behoeften te laten begrijpen.

2. Beoordelen en plannen

Bekijk uw huidige processen en kijk waar DA het beste past. Kies een manier van werken die aansluit bij de behoeften van uw team en uw bredere doelen.

stel Agile doelen op voor je team met ClickUp Goals_

U kunt gebruik maken van ClickUp Doelen om deze doelen op één plek te maken en bij te houden. Gebruik het om numerieke, monetaire, waar/onwaar en Taak targets in te stellen. Je kunt ook mappen maken om cycli van Sprints, OKR's en wekelijkse voortgang bij te houden.

3. Klein beginnen en herhalen

Begin klein, misschien met één team of project. **Pas DA-praktijken toe in korte cycli en verfijn ze op basis van de feedback en resultaten die je krijgt.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/ClickUp-Sprint-Dashboard-Image.png ClickUp Sprint /%img/

bespaar tijd, verhoog de samenwerking en bereik je doelen met ClickUp Sprints_ ClickUp Sprint kan u hierbij helpen. Het is specifiek ontworpen voor Agile teams die in iteratieve cycli werken, waardoor het een natuurlijke fit is voor het beheren van het continue verbeteringsproces dat inherent is aan DA.

Coördineer Sprintschema's, wijs punten toe en prioriteer taken om je team duidelijkheid te geven. Gebruik ClickUp Automatiseringen om werk over te dragen naar de volgende Sprint en ontwikkelingsactiviteiten naadloos te synchroniseren met platforms zoals GitHub, Gitbucket of GitLab.

4. Samenwerking verbeteren

Stimuleer open communicatie en teamwerk. ClickUp chatten is de gemakkelijkste manier om in contact te blijven met uw team en andere belanghebbenden. U kunt met uw collega's chatten binnen de context van een taak, deze toewijzen aan specifieke eigenaren en projectkoppelingen, video's en spreadsheets delen. Het is ook een geweldig hulpmiddel om feedback te geven en te krijgen.

5. Schalen en optimaliseren

Als je eenmaal de zaken onder controle hebt, begin dan met het uitbreiden van DA-praktijken naar andere delen van je organisatie. Houd de efficiëntie van processen in de gaten en zoek altijd naar manieren om te verbeteren.

6. Meten en aanpassen

Gebruik sleutelprestatie-indicatoren om te meten hoe goed DA voor u werkt. ClickUp Dashboards maken het bijhouden van KPI's eenvoudiger voor u.

visualiseer uw doelen en houd de voortgang bij op ClickUp Dashboards_

U kunt de productiviteit, werklast en tijdsbesteding van uw teams bijhouden via het dashboard. Visualiseer de gegevens in de vorm van grafieken en tabellen, zodat u de inzichten gemakkelijker kunt lezen en begrijpen.

Op basis van de statistieken kunt u uw werkwijzen aanpassen en bijsturen om de vergaderingen van uw organisatie beter te laten verlopen.

ClickUp's software voor projectmanagement

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/ClickUp-Agile-Project-Management-Software-Dashboard-Image.png ClickUp software voor flexibel projectmanagement /%img/

verwerk moeiteloos productroadmaps, backlogs en Sprints met ClickUp Agile Project Management Software_ ClickUp's software voor flexibel projectmanagement biedt verschillende functies die het implementeren van DA gemakkelijker maken.

Deze omvatten:

Samenwerkingshulpmiddelen, zoalsClickUp Whiteboards (voor visuele samenwerking), ClickUp chatten enClickUp E-mail (voor het verzenden en ontvangen van e-mails binnen ClickUp). Ze brengen teamleden en belanghebbenden samen

Rapportage en analyses via ClickUp Dashboards die KPI's bijhouden en gegevens visualiseren

ClickUp's integratie mogelijkheden om verbinding te maken met meer dan 1000 tools om de productiviteit te verhogen

Mobiele toegankelijkheid zodat teamleden onderweg op de hoogte blijven van de laatste informatie

Als je hulp nodig hebt om te beginnen, ClickUp's sjabloon voor agile projectmanagement past precies in dit plaatje. Dit sjabloon is ideaal voor niet-softwareontwikkelingsteams die Agile methodologieën zoals Scrum willen toepassen.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/image-579.png Pas Agile methodologieën toe om de werkstroom van uw project te optimaliseren met de ClickUp Agile Projectmanagement Sjabloon https://app.clickup.com/signup?template=t-38584401&department=pmo Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Het sjabloon helpt ook:

Niet-softwareontwikkelteams om Agile methodologieën te implementeren

Gedisciplineerde Agile teams om backlogs te maken en te prioriteren

Je markeert je taken als 'In uitvoering', 'Klaar' of 'Nog te doen'

Ook lezen:_ Agile Leerstrategieën: De ultieme gids voor onderwijzers en leiders in het bedrijfsleven

Rollen en verantwoordelijkheden in gedisciplineerd Agile

Typisch omvat DA primaire rollen en ondersteunende rollen. Elk van hen heeft een specifieke rol in het Agile proces.

Hier is een overzicht van enkele kernrollen:

Teamleider (gedisciplineerde Agile Scrum Master) : Zorgt voor soepele processen, verwijdert obstakels en houdt het team gefocust

: Zorgt voor soepele processen, verwijdert obstakels en houdt het team gefocust Producteigenaar : Definieert klantbehoeften en prioriteert taken om waarde te maximaliseren

: Definieert klantbehoeften en prioriteert taken om waarde te maximaliseren Architectuur Eigenaar : Begeleidt technische beslissingen om deze af te stemmen op doelen van zowel het project als de organisatie

: Begeleidt technische beslissingen om deze af te stemmen op doelen van zowel het project als de organisatie Lid van het team : Neemt deel aan het leveren van het product, waaronder coderen, testen of ontwerpen

: Neemt deel aan het leveren van het product, waaronder coderen, testen of ontwerpen Stakeholder*: Geeft externe feedback en beïnvloedt de richting van het project

Procesdoelen in Gedisciplineerd Agile

Procesdoelen in Disciplined Agile bieden een weergave op hoog niveau van waar elke rol zich tijdens een project op zou moeten richten.

Deze doelen fungeren als aanpasbare beslispunten die de Disciplined Agile teams begeleiden bij het verfijnen van hun processen.

Enkele sleutel doelen zijn:

Incrementele oplevering : Taken opdelen in kleinere segmenten voor snel voltooien en regelmatige aanpassingen

: Taken opdelen in kleinere segmenten voor snel voltooien en regelmatige aanpassingen Inspelen op veranderende behoeften van belanghebbenden : Voortdurend in gesprek blijven met belanghebbenden om de richting van het project te verfijnen

: Voortdurend in gesprek blijven met belanghebbenden om de richting van het project te verfijnen Kwaliteit verbeteren : Handhaaf hoge standaarden om waardevolle, defectvrije output te garanderen

: Handhaaf hoge standaarden om waardevolle, defectvrije output te garanderen Risicobeheer : Identificeer en beperk risico's in een vroeg stadium om het succes van het project te garanderen

: Identificeer en beperk risico's in een vroeg stadium om het succes van het project te garanderen Werkstroom optimaliseren : Verbeter de efficiëntie en effectiviteit van processen

: Verbeter de efficiëntie en effectiviteit van processen Coördinatie van activiteiten : Werk op elkaar afgestemd en geïntegreerd houden binnen het team en met externe groepen

: Werk op elkaar afgestemd en geïntegreerd houden binnen het team en met externe groepen Een veilige omgeving bieden: Een cultuur bevorderen waarin teamleden kunnen innoveren en leren van fouten

Gedisciplineerd Agile in de praktijk Panera brood , een populaire bakkerij-cafeketen, voelde de knel van het vasthouden aan traditionele IT-processen. Om vooruit te komen rolden ze het Disciplined Agile framework uit, te beginnen met een diepgaande herziening van hun bestaande activiteiten gevolgd door gerichte training voor zowel leiderschap als teams die projecten uitvoeren.

Ze testten het water met twee proefprojecten en stemden de werkwijzen af op hun specifieke scenario's.

Deze verschuiving leidde tot een veel betere samenwerking tussen IT- en businessmensen, waardoor ze beter in staat waren om snel te reageren op verzoeken uit het bedrijfsleven. Deze meer collaboratieve en Agile aanpak maakte het verschil in het gelijke tred houden met veranderingen

Moet je Disciplined Agile gebruiken?

DA biedt overtuigende sterke punten om de productiviteit in uw business te optimaliseren. Het richt zich op:

Flexibiliteit: DA erkent dat één grootte niet voor iedereen past. Het biedt een flexibel raamwerk dat zich aanpast aan verschillende contexten, zodat teams hun Agile aanpak kunnen aanpassen aan hun unieke behoeften. Of je nu te maken hebt met grootschalige projecten, wettelijke beperkingen of verouderde systemen, DA moedigt pragmatische keuzes aan

DA erkent dat één grootte niet voor iedereen past. Het biedt een flexibel raamwerk dat zich aanpast aan verschillende contexten, zodat teams hun Agile aanpak kunnen aanpassen aan hun unieke behoeften. Of je nu te maken hebt met grootschalige projecten, wettelijke beperkingen of verouderde systemen, DA moedigt pragmatische keuzes aan Klanten begrijpen: Klantgerichtheid is de kern van DA. De nadruk ligt op het begrijpen van de behoeften, voorkeuren en feedback van klanten. Door klantinzichten in uw processen te integreren, kunt u effectiever waarde leveren

Klantgerichtheid is de kern van DA. De nadruk ligt op het begrijpen van de behoeften, voorkeuren en feedback van klanten. Door klantinzichten in uw processen te integreren, kunt u effectiever waarde leveren Samenwerking verbeteren: DA bevordert samenwerking tussen verschillende rollen, teams en afdelingen. Het erkent dat succesvolle resultaten afhankelijk zijn van effectieve communicatie, gedeeld begrip en functieoverschrijdende samenwerking. Of u zich nu op een locatie bevindt of verdeeld bent, DA moedigt samenwerking aan

DA bevordert samenwerking tussen verschillende rollen, teams en afdelingen. Het erkent dat succesvolle resultaten afhankelijk zijn van effectieve communicatie, gedeeld begrip en functieoverschrijdende samenwerking. Of u zich nu op een locatie bevindt of verdeeld bent, DA moedigt samenwerking aan Voortdurend leren: DA moedigt een cultuur van voortdurende verbetering aan. Teams leren van hun ervaringen, passen hun werkwijzen aan en ontwikkelen zich. Deze mentaliteit van leren helpt organisaties om relevant te blijven en te reageren in een dynamische zakelijke omgeving

Als u waarde hecht aan aanpassingsvermogen, klantgerichtheid, samenwerking en toewijzing om te leren, dan zou Disciplined Agile uitstekend bij uw organisatie kunnen passen.

Implementeer Disciplined Agile eenvoudig met ClickUp

Vanwege de complexiteit kan het uitrollen van Disciplined Agile (DA) vaak een uitdaging zijn. Om succesvol te zijn, moet het proces voor elk project en team precies goed worden aangepast.

Het vereist een diepe duik in Agile praktijken en een flexibele aanpak van projectmanagement.

ClickUp kan dit proces vereenvoudigen. De functies voor het beheren van taken en de aanpasbare workflows sluiten goed aan bij de DA-principes, waardoor aanpassing en het bijhouden van iteratieve voortgang eenvoudiger worden en teams het DA-raamwerk effectief kunnen toepassen en beheren. Aanmelden voor ClickUp vandaag nog en implementeer DA moeiteloos!