Gratis Google Docs Factuur Sjablonen

Heb je (per ongeluk) een client een factuur gestuurd die vol zat met typefouten? Hebben ze er langer over gedaan om het te verwerken?

Onjuiste facturen veroorzaken niet alleen vertragingen in je betalingen, maar doen ook twijfels rijzen over je professionaliteit.

Omgekeerd zorgen gestandaardiseerde facturen ervoor dat je een gepolijst beeld neerzet bij je client en sneller betaald wordt.

In deze blogpost delen we gratis Google Documenten factuursjablonen die je kunt downloaden en gebruiken. (Je kunt ze ook gebruiken als afdrukbare factuursjablonen). We onthullen ook andere sjablonen die je kunt synchroniseren met ClickUp's productiviteitsplatform om klanten en agentschappen af te handelen.

Deze sjablonen zijn supermakkelijk aan te passen en helpen u om uw administratie overzichtelijk te houden. Bent u klaar om professionele facturen te versturen?

Wat maakt een goed Google Documenten factuur sjabloon?

Dit is waar je op moet letten:

Voltooide informatie: Bevat je bedrijfsnaam, merknaam, logo, contactgegevens en de factuurgegevens van de client

Bevat je bedrijfsnaam, merknaam, logo, contactgegevens en de factuurgegevens van de client Duidelijke identificatie: Toont een uniek factuurnummer en datum voor eenvoudig bijhouden

Toont een uniek factuurnummer en datum voor eenvoudig bijhouden Gedetailleerd overzicht: Lijst van diensten of producten met duidelijke beschrijvingen, hoeveelheden en individuele prijzen

Lijst van diensten of producten met duidelijke beschrijvingen, hoeveelheden en individuele prijzen Belasting en totaal: Toont alle van toepassing zijnde belastingen en berekent het totaal verschuldigde bedrag

Toont alle van toepassing zijnde belastingen en berekent het totaal verschuldigde bedrag Betalingsvoorwaarden: Geeft de uiterste betaaldatum en -datum aangeaccepteerde betaalmethoden (bijv. bankoverschrijving, online betaling)

Geeft de uiterste betaaldatum en -datum aangeaccepteerde betaalmethoden (bijv. bankoverschrijving, online betaling) Professionele look: Biedt een schone layout, consistente opmaak en optioneel gebruik van uw merkkleuren of logo

Biedt een schone layout, consistente opmaak en optioneel gebruik van uw merkkleuren of logo Aanpassing: Past zich aan aan de verschillende soorten diensten of producten die u aanbiedt

Past zich aan aan de verschillende soorten diensten of producten die u aanbiedt Integratie van formules: Heeft kant-en-klare formules in Google Spreadsheets voor automatische berekeningen (optioneel, maar bespaart tijd)

Heeft kant-en-klare formules in Google Spreadsheets voor automatische berekeningen (optioneel, maar bespaart tijd) Compatibel met betaalgateways:Integreert met online betaalservices voor een soepelere client-ervaring (vereist mogelijk add-ons)

Google Documenten Factuur Sjablonen

Nu je weet wat je moet zoeken in een gratis factuursjabloon in Google Documenten, kun je hieronder een lijst met onze beste sjablonen bekijken!

1. Google Documenten Factuur Sjabloon by Wave

via Golf Een klein bedrijf runnen of freelancen is een wervelwind. Wie heeft er tussen het verpletteren van projecten en het najagen van dromen nog tijd om de gevreesde maandelijkse facturen aan te maken? Google Documenten Factuursjabloon door Wave neemt de last van uw schouders. U hoeft niet meer te zoeken naar het juiste format of uren te verspillen aan het ontwerp.

Deze eenvoudige sjabloon is ontworpen voor duidelijke en professionele communicatie met uw clients, inclusief:

Makkelijk in te vullen adressecties: Voer moeiteloos uw bedrijfsadres en de factureringsgegevens van uw client in voor een nauwkeurige administratie

Voer moeiteloos uw bedrijfsadres en de factureringsgegevens van uw client in voor een nauwkeurige administratie Kristalheldere prijs- en hoeveelheidsecties: Onderscheid uw diensten met speciale ruimtes voor het invoeren van duidelijke beschrijvingen, hoeveelheden en individuele prijzen

Onderscheid uw diensten met speciale ruimtes voor het invoeren van duidelijke beschrijvingen, hoeveelheden en individuele prijzen Vooringestelde belastingberekeningen: Vereenvoudig uw leven met aanpasbare velden voor belastingberekening om automatisch omzetbelasting of btw in te voeren (afhankelijk van uw locatie)

Vereenvoudig uw leven met aanpasbare velden voor belastingberekening om automatisch omzetbelasting of btw in te voeren (afhankelijk van uw locatie) Intuïtieve factuur tabel: Organiseer je diensten gemakkelijk. Voeg rijen toe als dat nodig is en zie hoe het sjabloon automatisch totalen berekent, waardoor je kostbare tijd bespaart

Het sjabloon is ook beschikbaar in verschillende formaten, waaronder Excel en Google Spreadsheets.

2. Google Documenten Klassieke Factuur Sjabloon van Factuur Eenvoudig

via Factuur Eenvoudig Als je op zoek bent naar een eenvoudig, professioneel sjabloon voor een factuur die zijn werk goed doet, kijk dan eens naar de gratis Google Documenten Klassiek Factuursjabloon door Invoice Simple .

Dit sjabloon biedt een duidelijke en vertrouwde layout, perfect voor iedereen die vertrouwd is met het klassieke format van facturen. Het bevat alle essentiële zaken:

Belangrijke merkelementen: Voeg je logo en bedrijfsinformatie toe om een professionele eerste indruk te maken

Voeg je logo en bedrijfsinformatie toe om een professionele eerste indruk te maken Klantgegevens: Geef de contactgegevens van je client weer voor een soepele communicatie

Geef de contactgegevens van je client weer voor een soepele communicatie Essentiële factuurgegevens: Vul de datum, het factuurnummer en de deadline in keurig geplaatste velden in

Vul de datum, het factuurnummer en de deadline in keurig geplaatste velden in Lijst van je diensten of producten, hoeveelheden en individuele prijzen in een overzichtelijke lijst tabel met kostenverdeling * Belastingen en totaalberekeningen: Gebruik velden voor verschillende belastingen en een duidelijke sectie voor het totaal verschuldigde bedrag

Belastingen en totaalberekeningen: Gebruik velden voor verschillende belastingen en een duidelijke sectie voor het totaal verschuldigde bedrag Betalingsinformatie: Vermeld uw geaccepteerde betalingsmethoden voor een naadloze client ervaring

3. Google Documenten Factuur Sjabloon voor aannemer door GooDocs

via GooDocs Heb je je ooit afgevraagd hoe je een efficiënte en effectieve aannemersfactuur maakt? Je kunt de gratis Google Documenten Factuur sjabloon voor aannemer . Dit handige sjabloon stroomlijnt het proces, bespaart tijd en zorgt ervoor dat je er professioneel uitziet.

Laten we eens kijken wat het zo gebruiksvriendelijk maakt:

Flexibele koptekst voor facturen: Pas de titel aan je wensen aan. Je kunt ook je logo toevoegen voor een persoonlijk tintje

Pas de titel aan je wensen aan. Je kunt ook je logo toevoegen voor een persoonlijk tintje Georganiseerde contactgegevens: Voer je gegevens en die van je client in overzichtelijke secties in

Voer je gegevens en die van je client in overzichtelijke secties in Slimme factuur tabel: Lijst uw diensten, hoeveelheid en tarieven, en de sjabloon zal automatisch de totale prijs berekenen

Lijst uw diensten, hoeveelheid en tarieven, en de sjabloon zal automatisch de totale prijs berekenen Overige details: Vermeld betalingsgegevens, zoals een voorschot of een verschuldigd bedrag. Vermeld ook uw voorwaarden om op tijd te betalen of verduidelijk de te betalen rente, indien van toepassing

4. Google Documenten creatief factuur sjabloon door GooDocs

via GooDocs Facturen moeten er niet uitzien als een grootboek . Verhoog uw merkimago en verblijd uw clients met de gratis Google Documenten creatief factuur sjabloon !

Dit sjabloon gaat verder dan functie; het geeft visueel de unieke stijl van uw merk weer. Vergeet het gevoel van 'enge nummers' dat de meeste facturen bij ons oproepen - dit sjabloon voegt een vleugje creatieve flair toe om de factuur visueel aantrekkelijk te maken.

Integreer de typografie en kleuren van je merk in Google Documenten. Voeg ook afbeeldingen of onderscheidende merkafbeeldingen toe, zodat wanneer de client de factuur ziet, hij weet dat jij het bent

Dit is wat dit sjabloon zo bijzonder maakt:

Visuele aantrekkingskracht: Het sjabloon is eenvoudig en valt op. Het ziet er niet saai uit

Het sjabloon is eenvoudig en valt op. Het ziet er niet saai uit Aanpassing: De sjabloon kan worden aangepast op basis van merkkleur, lettertype en andere elementen

De sjabloon kan worden aangepast op basis van merkkleur, lettertype en andere elementen Andere details: Het werkt perfect als factuur als je een creatief bedrijf of freelancer bent. Je kunt een factureringsperiode, verschillende items met beschrijving, factuurdatum en meer toevoegen

Beperkingen van het gebruik van Google Documenten voor facturatie

Hoewel Google Documenten een handige en gratis manier is om facturen te maken, heeft het zijn limieten. Dit geldt vooral voor bedrijven met complexe factureringsbehoeften. Hier zijn enkele nadelen:

Beperkte financiële en inventarisatie functies: Google Documenten mist functies die je betalings- en inventarisatieworkflow kunnen stroomlijnen, zoals:

Geautomatiseerde berekeningen: Je kunt geen automatische belastingberekeningen en factuurtotalen genereren Terugkerende facturen: Je kunt geen automatisch terugkerende facturen instellen voor diensten op basis van abonnementen of doorlopende contracten Inventarisbeheer: Voorraadniveaus kunnen niet worden bijgehouden met behulp van Google Documenten Integratie van betalingsverwerking: Online betalingsgateways waarmee clients direct via de factuur kunnen betalen, kunnen zelden met Google Documenten worden geïntegreerd

Google Documenten mist functies die je betalings- en inventarisatieworkflow kunnen stroomlijnen, zoals: Aanpassing: Google Documenten biedt een aantal aangepaste opties met sjablonen, maar hier schiet het tekort: Beperkte ontwerpopties: Het bereiken van een echt gepolijste en merkuitstraling kan een uitdaging zijn met een beperkt bereik van ontwerpelementen en aanpassingsopties Integratie van projectmanagement: Google Documenten kan niet worden geïntegreerd met tools voor projectmanagement, waardoor u facturen niet kunt koppelen aan specifieke projecten voor eenvoudiger bijhouden en rapportage Integratie van klantbeheer: Het beheren van klantinformatie en communicatie binnen Google Documenten kan lastig worden, vooral met een groot klantenbestand

Google Documenten biedt een aantal aangepaste opties met sjablonen, maar hier schiet het tekort: Veiligheid van gegevens: Voor zeer gevoelige financiële informatie is Google Documenten misschien niet de veiligste optie, vooral voor bedrijven met strenge eisen op het gebied van gegevensnaleving

Voor zeer gevoelige financiële informatie is Google Documenten misschien niet de veiligste optie, vooral voor bedrijven met strenge eisen op het gebied van gegevensnaleving Schaalbaarheid: Als uw bedrijf groeit en uw facturatiebehoeften complexer worden, kan Google Documenten mogelijk niet het volume aan dat u nodig hebt

Alternatieve Google Documenten Factuur Sjablonen

We hebben een aantal goede alternatieven voor Google Documenten factuursjablonen en ze zijn allemaal gratis!

1. ClickUp factuur sjabloon

Stroomlijn uw bedrijfsvoering met het ClickUp factuur sjabloon

De ClickUp factuur sjabloon stroomlijnt het facturatieproces, zodat u gemakkelijk en snel professionele en nauwkeurige facturen kunt genereren!

U bent geen tijd meer kwijt aan het ophalen van details. Maak speciale Taken in ClickUp om moeiteloos alle relevante client- en projectinformatie te verzamelen voordat u begint met het opstellen van uw factuur

Dit sjabloon biedt een flexibel canvas dat past bij uw merkidentiteit. Gebruik de bordweergave om de layout aan te passen, je logo op te nemen en ervoor te zorgen dat je factuur je unieke stijl weerspiegelt.

Je kunt ook de tabel weergave in het sjabloon gebruiken om moeiteloos client details, gespecificeerde diensten en duidelijke betalingsvoorwaarden - alles toe te voegen binnen een intuïtieve interface.

Tot slot kun je de geïntegreerde functie E-mail gebruiken om je factuur met een paar klikken rechtstreeks naar je client te sturen. Je hebt geen externe tools of omslachtige bijlagen nodig.

Dit sjabloon voor facturering bespaart kostbare tijd door herinneringen voor te laat betaalde facturen te sturen en terugkerende facturen te genereren. Ben je klaar om je factureringsmogelijkheden uit te breiden met mogelijke integraties met betalingsgateways, boekhouding en factureringssoftware ?

2. ClickUp sjabloon voor het bijhouden van facturen

Maak prachtige facturen en houd ze bij met het ClickUp sjabloon voor het bijhouden van facturen

ClickUp sjabloon voor het bijhouden van facturen is een krachtig sjabloon voor lijsten dat u uitrust met alle hulpmiddelen die u nodig hebt om uw facturen bij te houden.

Gebruik aangepaste statussen om elke factuur duidelijk als 'Open' of 'Voltooid' te markeren, zodat u in realtime een momentopname van de voortgang van uw facturen krijgt.

Stroomlijn je gegevensbeheer met aangepaste velden. Vang onmisbare factuurgegevens op, zoals het bedrag, zakelijke contactgegevens, e-mailadressen, betalingswijzen en tarieven - alles op één centrale locatie. Dit zorgt voor eenvoudige toegang tot essentiële informatie en stimuleert een duidelijke visualisatie van gegevens, zodat je weloverwogen beslissingen kunt nemen.

Maak gebruik van de verschillende vooraf geconfigureerde weergaven van ClickUp om uw facturen te organiseren volgens uw behoeften. Kies uit de kalenderweergave voor een tijdlijnperspectief en de weergave Betaalde inkomsten om inkomende betalingen bij te houden. Het tabblad Alle facturen biedt een beknopt overzicht en helpt u bij het beoordelen van specifieke criteria zoals de deadline voor facturen of facturen per client.

Geïntegreerde functies voor projectmanagement, zoals mogelijkheden voor tijdsregistratie, tags, waarschuwingen voor afhankelijkheid en naadloze e-mailfunctionaliteit, stellen je in staat je facturen te koppelen aan de bredere context van je projecten.

3. ClickUp Offerteaanvraag sjabloon

Gebruik bij het zoeken naar middelen voor uw bedrijf het ClickUp Offerteaanvraagsjabloon om eerlijke prijzen en concurrerende offertes te krijgen

Een Offerteaanvraag (RFQ) is een document dat een bedrijf verstuurt naar leveranciers om offertes te vragen voor een specifiek project. Gebruik de ClickUp sjabloon voor Offerteaanvraag (RFQ) om de beste prijs en kwaliteit te krijgen voor elke klus.

Voordat u een RFQ verstuurt, moet u ervoor zorgen dat er duidelijkheid heerst. Met deze weergave in document kun je nauwkeurig de reikwijdte van het project, de benodigde diensten of producten, deadlines en budgetbeperkingen schetsen.

Je kunt de document weergave ook combineren en gebruiken naast een AI-tool voor accounting . Geef een gedetailleerde beschrijving van je project, specificeer de gewenste hoeveelheid en kwaliteit, schets de tijdlijnen, deel relevante bedrijfsinformatie en definieer duidelijk de betalingsvoorwaarden. Dit zorgt ervoor dat je RFQ foutloos, duidelijk en beknopt is en de perfecte leverancier aantrekt.

Gebruik een veelzijdige weergave om een shortlist van potentiële leveranciers samen te stellen. Verzamel bronnen van beurzen, branchecontacten en online gidsen op een centrale locatie. Houd hun voortgang bij en vergelijk eenvoudig offertes om weloverwogen beslissingen te kunnen nemen.

Elimineer het gedoe van handmatige verdeling door uw zorgvuldig opgestelde RFQ naar elke leverancier op uw shortlist te sturen. Op deze manier kunt u een tijdige levering garanderen en de bal aan het rollen brengen om de best mogelijke offerte te verkrijgen.

4. ClickUp factuur sjabloon voor zelfstandige aannemer

Houd al uw facturen gemakkelijk bij met het ClickUp factuur sjabloon voor zelfstandige aannemers

Freelancen zou niet moeten betekenen dat je moet worstelen met ingewikkelde facturen. De ClickUp Sjabloon factuur zelfstandige opdrachtnemer hiermee kun je snel professionele facturen maken. Deze sjabloon biedt functies die speciaal zijn ontworpen voor onafhankelijke aannemers.

Gebruik aangepaste statussen om de voortgang van elke factuur te markeren. Of het nu 'Verzonden', 'In afwachting van goedkeuring' of 'Betaald' is, je hebt altijd een realtime momentopname van je factuurstroom.

Probeer aangepaste velden om je facturen te categoriseren en er essentiële kenmerken aan toe te voegen. Leg informatie zoals projectgegevens, uurtarieven, onkosten en belastingen eenvoudig vast. Deze nauwgezette gegevensorganisatie biedt je duidelijke inzichten.

Maak gebruik van de kracht van aangepaste weergaven om je werkstroom te personaliseren en je facturen te organiseren om je efficiëntie te optimaliseren. U kunt kiezen uit Lijst, Gantt, Werklast, Kalender en meer want ClickUp past zich probleemloos aan al uw behoeften aan

Verbind facturen met projecten, volg de communicatie met clients en automatiseer repetitieve taken zodat je gratis tijd vrijmaakt om je te concentreren op het leveren van fantastisch werk.

5. ClickUp factuur sjabloon voor aannemer

Maak een professionele factuur om betaald te krijgen wat u waard bent met het ClickUp factuur sjabloon voor aannemers

Het bijhouden van details, zorgen voor nauwkeurigheid en een soepele betalingsstroom zijn allemaal cruciale aspecten in de omgang met aannemers. Probeer de ClickUp factuur sjabloon voor aannemers om uw facturatieproces een halt toe te roepen.

Gebruik dashboards om alle relevante informatie over aannemers te centraliseren. Gebruik de tabel weergave om een aangepaste spreadsheet te ontwerpen op maat van uw factuurbehoeften. Structureer je factuur vervolgens voor optimale duidelijkheid en zorg ervoor dat alle cruciale gegevenspunten worden vastgelegd.

Voer gegevens in met aangepaste velden. Leg details vast zoals gewerkte uren, materiaalkosten en andere relevante informatie.

Een uitzonderlijke ClickUp-functie is datje een Taak kunt aanmaken en programmeren om automatisch het totaal verschuldigde bedrag voor elke aannemer te berekenen.

Als uw factuur eenmaal Voltooid is, vergeet dan niet om deze te controleren op nauwkeurigheid. Maak vervolgens gebruik van automatisering in ClickUp om terugkerende taken te plannen, zoals maandelijkse e-mails over facturen.

Integreer met Microsoft Teams of GSuite om contractanten op te volgen na het verzenden van facturen.

Dit is wat een ClickUp klant te zeggen heeft over hoe de automatisering hen heeft geholpen met facturatie:

We hebben onlangs een van mijn favoriete ClickUp automatiseringen tot nu toe ingesteld. Als we bijvoorbeeld een status instellen voor facturering, genereert onze boekhouder automatisch een factuur in QuickBooks en dan hoeven we alleen nog maar op Verzenden te drukken om de facturen te versturen. Dat scheelt echt uren en uren_

Chaya Fischman, President, Brand Right Marketing

6. ClickUp Freelance Factuur Sjabloon

Factureer je clients met het ClickUp Freelance Factuur Sjabloon en volg ze op in één handig document

Een freelancer zijn betekent vele petten dragen, maar de ClickUp Freelance Factuur Sjabloon zorgt ervoor dat de rol van 'maker van facturen' je niet belemmert.

Met dit sjabloon hoef je niet langer naar details te zoeken. Terwijl een client factureert aangepaste velden maken om kritieke informatie vast te leggen, zoals contactgegevens van het bedrijf, geleverde services en betalingsvoorwaarden.

Gebruik de intuïtieve tabel weergave om projectgegevens, verleende diensten, van toepassing zijnde kortingen en duidelijke betalingsvoorwaarden in te voeren. Maak met een paar klikken automatisering om uw factuur rechtstreeks vanuit het platform te verzenden en ontvang een waarschuwing wanneer de factuur is afgeleverd.

Je kunt een specifieke Taak aanmaken om je client op te volgen over de factuur. Dit zorgt ervoor dat ze op de hoogte zijn van de betalingsvoorwaarden en voorkomt misverstanden.

7. ClickUp factuur sjabloon voor videoproductie

Word betaald voor uw harde werk en definieer duidelijk de vergoedingsvoorwaarden voor elk project met ClickUp Video Production Invoice Template

De ClickUp factuur sjabloon voor videoproductie zorgt ervoor dat uw facturen professioneel en nauwkeurig zijn, zodat uw video producties op rolletjes lopen.

**Om een professioneel ogend document te ontwerpen, gebruikt u de weergave in tabelvorm. Maak vervolgens een duidelijke koptekst met uw bedrijfsinformatie, gevolgd door de gegevens van de client en een uniek factuurnummer. Geloof ons, dit sjabloon zorgt ervoor dat je facturen een positieve eerste indruk maken op je client.

maak aangepaste velden om elke geleverde dienst* en de bijbehorende kosten nauwkeurig bij te houden. Transparantie is de sleutel en met deze sjabloon kun je je diensten en de waarde ervan voor de client in kaart brengen.

Je kunt ook ondubbelzinnige betalingsvoorwaarden direct op de factuur zetten, zoals de deadline of eventuele kosten voor te late betaling of rente.

Elimineer tijdrovende factuurverzending door e-mailintegraties te gebruiken om je facturen rechtstreeks vanuit het platform te verzenden. Zodra deze zijn verzonden, maak je gebruik van de dashboards om ontvangen betalingen en openstaande saldi bij te houden. Houd een duidelijk financieel overzicht met al je facturen voor videoproducties op één gemakkelijk toegankelijke locatie.

Facturen maken en beheren met ClickUp

Zo, dat is het! Google Documenten biedt een array aan gratis sjablonen om je op weg te helpen. Ze zijn perfect voor freelancers, kleine bedrijven of iedereen die een eenvoudig, volledig aanpasbaar sjabloon voor facturen nodig heeft.

Maar wat als je meer wilt dan alleen een sjabloon? Wat als je een facturatiesysteem wilt dat naadloos integreert met je werkstroom, projecten beheert en je clients tevreden houdt? Dan is een platform voor projectmanagement zoals ClickUp iets voor jou.

ClickUp biedt meer dan gratis sjablonen voor facturen. U kunt professionele facturen maken met hetzelfde platform dat u gebruikt om uw projecten te beheren - met minimale extra inspanningen! Het vereenvoudigt het aanmaken van facturen door facturen automatisch aan te maken met projectgegevens en informatie over de client.

Je kunt ook de voortgang van je facturen bijhouden en herinneringen sturen naar clients. Samenwerken is ook een fluitje van een cent. Je kunt facturen eenvoudig delen met je team en iedereen op de hoogte houden.

Ben jij bereid om je problemen met factureren achter je te laten en efficiënter met factuurbeheer om te gaan?

Inschrijven op ClickUp vandaag nog!