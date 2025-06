Het beste cv-format voor 2025: tips + voorbeelden

Je hebt al maanden je oog laten vallen op een bedrijf en nu hebben ze eindelijk de vacature geplaatst waar je op hebt gewacht.

Maar als je begint met solliciteren, merk je dat er al meer dan 500 mensen hebben gesolliciteerd! Hoe kun je ervoor zorgen dat jouw sollicitatie opvalt en je die sollicitatiegesprek krijgt?

De sleutel ligt in het opstellen van een krachtig cv dat de aandacht trekt, door de sollicitantvolgsystemen [ATS] komt en je professionele ervaring en vaardigheden effectief laat zien.

Het kiezen van een goed cv-format is cruciaal om uw sterke punten te presenteren. Of u nu uw carrièreontwikkeling wilt benadrukken met een chronologisch cv, uw vaardigheden wilt benadrukken met een functioneel cv of een evenwichtige aanpak wilt met een combinatie-cv, het juiste format kan het verschil maken.

Als je niet zeker weet hoe je je cv moet opmaken, maak je dan geen zorgen. Deze gids met de beste cv-formats helpt je dichter bij je droombaan te komen. 💼 🚀

Verschillende cv-formats voor werkzoekenden begrijpen

De gemiddelde tijd die een recruiter besteedt aan het screenen van een cv is 7,4 seconden. Met zo'n beperkte tijd om hun aandacht te trekken, moet je een visueel aantrekkelijk cv hebben.

Maar elke werkzoekende is uniek, en je persoonlijke voorkeuren, achtergrond en omstandigheden spelen een rol bij het uiteindelijke format van je cv. Er is dus geen standaardaanpak voor het opstellen van een cv.

Instance, een omgekeerd chronologisch format is misschien niet de beste keuze als je een lange loopbaanonderbreking hebt gehad tussen twee banen. Aan de andere kant, als je vaardigheden, technisch of anderszins, je sterkste troef zijn, kan een functioneel cv effectiever zijn. De sleutel is om je sterke punten te benadrukken en eventuele hiaten te minimaliseren.

Laten we verschillende cv-formats en voorbeelden bekijken, zodat u het format kunt kiezen dat het beste bij u past.

Chronologisch cv-format

Het meest gebruikte format voor het schrijven van cv's is chronologisch. Dit format richt zich voornamelijk op je werkervaring en vermeldt de posities die je hebt bekleed in omgekeerde chronologische volgorde, met de meest recente bovenaan.

Het is een conventionele keuze voor de meeste werkzoekenden, omdat het een duidelijk en gedetailleerd account geeft van je carrièrevoortgang, waardoor het een veilige keuze is bij het kiezen van een cv-format.

Voordelen Cons Gemakkelijk te volgen en toont groei in een duidelijke, lineaire loopbaanontwikkeling Visueel de hiaten in je arbeidsverleden laat zien De voorkeur van werkgevers en ATS-software Limiet de focus op je vaardigheden en specifieke prestaties Benadrukt stabiliteit en toont de meest recente informatie eerst Het toont geen relevante ervaring uit verschillende velden

Wanneer kiest u voor het chronologische cv-format: Dit format is ideaal als u een stabiele carrière hebt opgebouwd binnen een specifieke branche, bijvoorbeeld tien jaar in marketing, waar u bent doorgegroeid van marketing executive tot marketingmanager.

Recruiters zijn gewend aan dit format en geven er de voorkeur aan, dus dit is de beste keuze als je een standaard, traditioneel carrièrepad hebt.

Voorbeeld cv:

Skill-based of functioneel cv-format

In plaats van de nadruk te leggen op je professionele ervaring, benadrukt dit format je vaardigheden. Het begint met een uitgebreide sectie over je vaardigheden, die vooraan staat, voorafgaand aan de details van je werkervaring.

Aangezien de nadruk ligt op je vaardigheden, wordt elke vaardigheid meestal geïntroduceerd als een kop, ondersteund door opsommingstekens die de relevantie ervan aantonen en je vaardigheid op dat gebied illustreren.

Voordelen Cons Je meest relevante vaardigheden en unieke talenten laat zien Het kan voor personeelsmanagers lastig zijn om de relevantie van vaardigheden te beoordelen Benadrukt vaardigheden die je kunt inzetten in de nieuwe branche, voor het geval je van branche verandert Vragen kan oproepen over hiaten in je loopbaan of carrièrepad Kandidaten in staat stelt hun sterke punten en prestaties te benadrukken Mogelijk minder compatibel met ATS-software

Wanneer kiest u voor een functioneel cv-format: Dit format is ideaal als u hiaten in uw loopbaan heeft of een nieuwe carrière wilt beginnen.

Hiermee kunt u uw relevante vaardigheden en capaciteiten effectief benadrukken, waardoor het een strategische keuze is voor mensen die een carrièreswitch maken of een periode van werkloosheid doormaken.

Voorbeeld van een functioneel cv:

Gecombineerd of hybride cv-format

Bent u een ervaren professional met solide vaardigheden en een indrukwekkende carrière?

Kiezen voor een combinatie of hybride cv is wellicht de beste aanpak.

Dit format begint met een uitgebreid gedeelte over je vaardigheden, waarin je sleutelcompetenties meteen naar voren komen, gevolgd door een gedeelte over je werkervaring, waarin je carrière en prestaties worden beschreven.

Dit cv-format is vooral populair bij professionals met uitgebreide ervaring en diverse vaardigheden, omdat ze hiermee hun vaardigheden en werkervaring op een samenhangende manier kunnen presenteren.

Voordelen Cons Combineert het beste van chronologische en functionele cv-formats Het kan een uitdaging zijn om een effectief cv op te stellen en te structureren Geschikt voor een breed bereik van functies en sectoren Kan lang worden als het niet zorgvuldig wordt bewerkt en mogelijk overweldigend zijn voor personeelsmanagers Maakt een gedetailleerde presentatie van vaardigheden mogelijk met een duidelijke tijdlijn van je werkervaring Problemen met ATS-software als het format niet correct is

Wanneer kiest u voor een hybride cv-format: Dit format is ideaal voor ervaren professionals met meer dan zeven jaar ervaring. Het is op maat gemaakt om een combinatie van vaardigheden en relevante ervaring te benadrukken.

Dit is vooral nuttig voor professionals die een nieuwe baan beginnen in een andere branche waar hun bestaande vaardigheden en expertise van waarde zijn.

Voorbeeld van een hybride cv:

Hoe kies je het beste format voor je cv?

Het kiezen van het juiste cv-format op basis van je carrièreniveau, branche en ervaring is het halve werk. Laten we de sleutelfactoren eens op een rijtje zetten om je te helpen bij deze beslissing.

Factoren waarmee u rekening moet houden bij het kiezen van een carrièreformat

Er zijn twee factoren waarmee je rekening moet houden: je carrièreniveau en het type branche.

Carrièreniveau

Sollicitanten op verschillende carrièreniveaus moeten verschillende cv-formats kiezen.

Sollicitanten op instapniveau: Chronologisch of functioneel

Reden: Een chronologisch format benadrukt je opleiding, stage-ervaringen en parttime werk in een gestructureerde tijdlijn. Een functioneel format legt de nadruk op je vaardigheden, aangezien je nog maar weinig professionele werkervaring hebt.

Middenkader: Chronologisch of combinatie

Reden: Een chronologisch cv laat een gestage loopbaanontwikkeling en relevante werkervaring zien, terwijl een combinatieformat je in staat stelt om je werkgewoonten en vaardigheden te benadrukken en een gedetailleerd overzicht van je werkervaring te geven voor carrièreontwikkeling.

Senior-level sollicitanten: Chronologisch of combinatie

Reden: Een chronologisch cv toont uitgebreide ervaring in een duidelijke tijdlijn, terwijl een combinatieformaat ruimte biedt voor belangrijke prestaties en een robuuste werkgeschiedenis. Deze factoren maken ze ideaal voor het presenteren van de expertise van ervaren professionals.

Type bedrijf

Het type branche waarin je momenteel werkt of wilt werken, bepaalt ook de keuze van het format van je cv. Laten we eens kijken naar de ideale cv-formats voor verschillende branches:

Bedrijfsleven (financiën, consulting, management): Chronologisch

Reden: Een chronologisch cv benadrukt een gestage, consistente loopbaanontwikkeling en laat stabiliteit en groei zien, wat in deze sectoren zeer gewaardeerd wordt.

Technologie (IT, softwareontwikkeling): Chronologisch of combinatie

Reden: Het chronologische format is ideaal voor professionals met een stabiele carrièregroei en gedegen ervaring in de sector die hun vaardigheden in een gestructureerde tijdlijn willen presenteren.

Aan de andere kant is het combinatieformat ideaal voor het opsommen van technische vaardigheden en belangrijke projecten, terwijl je tegelijkertijd een duidelijk en gedetailleerd carrièreoverzicht geeft.

Gezondheidszorg (geneeskunde, verpleegkunde, onderzoek): Chronologisch

Reden: Toont een duidelijke voortgang in rollen en verantwoordelijkheden, wat cruciaal is in de gezondheidszorg, waar ervaring en anciënniteit van groot belang zijn.

Creatief (ontwerp, marketing, media): Functioneel of combinatie

Reden: Een functioneel format benadrukt vaardigheden en capaciteiten die essentieel zijn voor de creatieve sector, met name voor freelancers of mensen die aan meerdere projecten werken. Met een combinatieformat kunt u creatieve vaardigheden benadrukken en tegelijkertijd een overzichtelijke structuur behouden.

Sleutelelementen die in je cv moeten staan

Bepaalde elementen moeten altijd aanwezig zijn, ongeacht het format van je cv, om ervoor te zorgen dat het effectief is. Hier is een checklist waarop je kunt vertrouwen:

Persoonlijke gegevens: Vermeld gegevens zoals uw naam, telefoonnummer en e-mailadres. Voeg een (klikbare) link naar uw LinkedIn-profiel en professionele website of portfolio toe om uw geloofwaardigheid te vergroten

Professionele samenvatting: Benadruk in een paar regels je carrièredoelen, sleutelvaardigheden en wat je te bieden hebt voor de functie. Stem deze samenvatting af op de functie waarvoor je solliciteert door relevante vaardigheden en ervaring te benadrukken

Sleutelvaardigheden: Schrijf punten op over je meest relevante harde en zachte vaardigheden voor de functie. Zachte vaardigheden zijn bijvoorbeeld probleemoplossend vermogen, leiderschap, enz. Voorbeelden van harde vaardigheden (of technische vaardigheden) zijn webontwikkeling, data-analyse, zoekmachineoptimalisatie (SEO), enz

Opleiding: Vermeld je diploma's, de naam van de hogeschool of universiteit, de locatie en het jaar van afstuderen. Vermeld ook relevante diploma's, associate degrees, stages en andere cursussen om je formele opleiding te benadrukken

Certificaten en licenties: Benadruk je expertise en onderscheid je door je bewezen vaardigheden en professionele geloofwaardigheid te laten zien door details van relevante licenties en certificaten toe te voegen

💡Pro tip: Gebruik een sjabloon voor een carrièreplan om de vaardigheden te identificeren die nodig zijn voor toekomstige rollen. Vergelijk deze met je huidige vaardigheden om hiaten te ontdekken en je ontwikkeling te plannen.

5 voorbeelden en sjablonen voor cv's

Weet u niet waar u moet beginnen of hoe u uw cv moet opmaken?

Hier zijn vijf sjablonen voor cv's die je kunnen inspireren en helpen om snel een cv op te stellen.

1. Voorbeeld van een professioneel cv-sjabloon van Resume Builder

Dit sjabloon voor een cv is speciaal ontworpen voor technische professionals en presenteert uw vaardigheden en ervaring op perfecte wijze.

U kunt er naadloos persoonlijke gegevens, opleidingen en werkervaring in opnemen. Een opvallende functie is de unieke presentatie van vaardigheden, die is ontworpen om meteen de aandacht van de recruiter te trekken.

Deze voorbeelden van technische cv-sjablonen getuigen van een hoge mate van professionaliteit en organisatie. Ze bevatten een persoonlijke doelstelling, een apart gedeelte voor opleidingen en professionele lettertypes voor een verzorgde uitstraling.

2. Voorbeeld van een combinatie-cv-sjabloon door Myperfectresume

Dit combinatie-sjabloon voor cv's verdeelt het cv in twee verticale secties, waardoor het beter leesbaar en aantrekkelijker wordt voor potentiële managers en werkgevers. Het biedt een evenwichtige aanpak, waardoor u uw vaardigheden en werkervaring beknopt en uitgebreid kunt benadrukken.

Een goed doordacht kleurenschema scheidt deze secties visueel en draagt bij aan de esthetische aantrekkingskracht.

Bovendien zorgen het gekozen lettertype en de grootte voor duidelijkheid en professionaliteit in het hele document, waardoor het bijzonder geschikt is voor technische vakgebieden waar detail en precisie cruciaal zijn.

3. Voorbeeld van een creatief cv-sjabloon van Indeed

Dit moderne sjabloon voor een cv heeft een minimalistische stijl. Het is perfect voor professionals die hun individualiteit, creativiteit en beknoptheid willen laten zien.

Het volgt een chronologisch format, waarbij werkervaring eerst wordt vermeld en vaardigheden kort worden opgesomd aan het einde.

De titels van de belangrijkste secties zijn blauw gemarkeerd, wat de visuele aantrekkingskracht en de navigatie vergemakkelijkt. Deze combinatie van minimalisme en praktische functionaliteit maakt het sjabloon een uitstekende keuze voor werkzoekenden die hun relevante kwalificaties effectief willen presenteren.

4. Voorbeeld van een modern cv-sjabloon door Enhancv

Het sjabloon is ontworpen voor mensen die een creatief ontwerp in hun cv willen opnemen. Hiermee kunt u uzelf kort omschrijven in één regel onder uw naam, waarbij u uw unieke kwalificaties en geschiktheid voor de functie benadrukt.

Een opvallende functie is de donutgrafiek, die visueel weergeeft hoe u uw tijd beheert en indeelt aan de hand van een diagram.

Dit sjabloon voor een cv bevat ook speciale kolommen voor talen, passies en prestaties en een apart gedeelte voor relevante technische vaardigheden die cruciaal zijn voor de rol.

Met een basis-layout voor je cv die is opgedeeld in twee duidelijke secties, zorgt dit sjabloon ervoor dat je uitgebreide informatie over jezelf kunt geven zonder dat de pagina te vol raakt.

💡Pro tip: Pas sjablonen voor cv's voor projectmanagement (zoals het bovenstaande) aan om de nadruk te leggen op je prestaties in plaats van alleen een lijst met verantwoordelijkheden op te sommen. Kwantificeer waar mogelijk je impact, zoals een toename van het aantal gebruikers van een product, omzetgroei of succesvolle productlanceringen.

5. Voorbeeld van een cv voor een freelance onderzoeker door Template. net

Als je freelancer bent of een doorgewinterde professional met meer dan tien jaar ervaring, moet je je cv misschien uitbreiden tot twee pagina's.

Dit visueel opvallende sjabloon voor een cv heeft een achtergrondkleur die meteen de aandacht trekt. Het begint met een gerichte sectie met vaardigheden, gevolgd door uw werkervaring, volgens het functionele cv-format.

Het cv is duidelijk ingedeeld in verschillende secties. Er wordt gebruikgemaakt van een driekleurenschema om verschillende aspecten van je achtergrond te onderscheiden en te ordenen. Deze aanpak verhoogt de visuele aantrekkingskracht en zorgt voor duidelijkheid en nadruk op cruciale details.

Hoe maak en formatteer je een cv

Eén cv opstellen is niet voldoende. Wat deuren opent, is het afstemmen van je cv op specifieke functieomschrijvingen en rollen.

En voor dat niveau van aanpassing heb je meer nodig dan alleen een standaard sjabloon voor een cv.

Dat is waar ClickUp een stap verder gaat.

ClickUp is een krachtig platform voor productiviteit dat kan worden gebruikt om het hele proces van het opstellen van een cv te creëren en te beheren.

Hieronder staan de belangrijkste voordelen van het gebruik van ClickUp om het perfecte cv op te stellen:

Een gestroomlijnd cv opstellen

ClickUp Documenten met ClickUp Brain kunnen worden gebruikt om je cv te schrijven en te verfijnen.

Stel met ClickUp Brain overtuigende onderdelen voor je cv op, zoals je professionele samenvatting, beschrijvingen van je werkervaring en een lijst met vaardigheden

ClickUp Brain, de AI-functie van het platform, biedt intelligente suggesties en prompts om je te helpen bij het opstellen van een overtuigende cv-content waarin je vaardigheden en ervaringen worden benadrukt. Zo kun je een levend document creëren dat gemakkelijk te bewerken en bij te werken is naarmate je achtergrond verandert.

Met ClickUp Docs kun je een geneste hiërarchie van subpagina's maken en deze structuur toepassen om de secties van je cv te ordenen

Gerichte cv-optimalisatie

De AI-gestuurde inzichten van ClickUp kunnen je cv analyseren en gepersonaliseerde aanbevelingen doen om het te optimaliseren voor specifieke vacatures.

Zo zorg je ervoor dat je cv is afgestemd op de vereisten van elke rol, waardoor je kansen om opgemerkt te worden door recruiters toenemen.

Georganiseerd cv-beheer

Met de robuuste projectmanagementmogelijkheden van ClickUp houd je je zoektocht naar een baan onder controle.

Met de Docs Hub kunt u verschillende versies van uw cv opslaan en al uw werkgerelateerde documenten en bestanden op één centrale locatie beheren.

Stroomlijn je sollicitatieproces met ClickUp's Docs Hub

Efficiënte samenwerking bij het opstellen van je cv

ClickUp maakt het eenvoudig om met anderen samen te werken aan je cv.

Binnen het platform kun je collega's, mentoren of gecertificeerde professionele cv-schrijvers uitnodigen om je cv-concepten te beoordelen en van feedback te voorzien.

Zorg ervoor dat je cv er piekfijn uitziet en indruk maakt op de hiring manager door het te delen met reviewers binnen ClickUp Docs

Vereenvoudigde zoekfunctie voor vacatures

ClickUp biedt veel kant-en-klare sjablonen die uw professionele leven stroomlijnen, waaronder het beheren van uw zoektocht naar een baan. Deze sjablonen helpen u snel aan de slag en bieden een gestructureerd kader om uw werk te organiseren.

Download deze sjabloon De sjabloon voor het zoeken naar een baan van ClickUp biedt een bereik aan aanpasbare weergaven om u te helpen georganiseerd te blijven en uw zoektocht naar een baan in goede banen te leiden

Met de sjabloon voor het zoeken naar een baan van ClickUp kun je vacatures, de status van sollicitaties, beoordelingen van bedrijven en meer bijhouden, allemaal binnen het ClickUp-platform.

Met dit sjabloon kunt u:

Maak taken aan voor elke vacature waarin je geïnteresseerd bent, compleet met details zoals de titel van de functie, het bedrijf en de deadline voor solliciteren

Werk de status van je sollicitaties bij naarmate je voortgang maakt in het sollicitatieproces, van het verzenden van je sollicitatie tot de definitieve beslissing

Geef bedrijven een beoordeling op basis van factoren als cultuur, secundaire arbeidsvoorwaarden en groeipotentieel om je te helpen bij je besluitvorming

💡Pro tip: Gebruik software voor vaardighedenbeheer om een uitgebreide inventaris van je vaardigheden op te stellen, inclusief technische, zachte en branchespecifieke competenties.

Tips om het format van je cv te verbeteren

Wilt u uw cv naar een hoger niveau tillen? Met deze tips voor het verbeteren van uw cv-format kunt u zich onderscheiden van de concurrentie en uw vaardigheden en unieke toegevoegde waarde benadrukken.

Opmaak: Houd aan alle zijden een marge van 0,5 tot 1 inch aan voor een nette opmaak van je cv. Gebruik gemakkelijk leesbare en professionele lettertypes met een grootte tussen 10 en 12. Gebruik een professioneel, goed gestructureerd format

Opsommingstekens: Verdeel je cv in secties en gebruik opsommingstekens om details over je werkervaring, vaardigheden en certificeringen toe te voegen, zodat het cv gemakkelijk te lezen is voor de recruiter

Lengte: Beperk de lengte van je cv tot één pagina, tenzij je meer dan tien jaar ervaring hebt of je publicaties moet vermelden. Probeer in ieder geval niet langer te worden dan twee pagina's

Bestandstype: Zorg ervoor dat uw cv in PDF-formaat is, zodat de structuur en layout behouden blijven. Noem uw cv-bestand 'Naam_CV' zodat u het gemakkelijk kunt terugvinden

Doelstelling: Begin je cv met een beknopte persoonlijke verklaring of een samenvatting van je carrière waarin je je professionele doelen en sterke punten beschrijft

Sleutelwoorden: Pas je cv aan voor elke sollicitatie door relevante sleutelwoorden uit de functieomschrijving op te nemen. Deze strategie vergroot de kans dat je cv door het sollicitantvolgsysteem komt

Stel effectieve cv's op voor verschillende sectoren met ClickUp

Het opstellen van een goed gestructureerd cv in een geschikt format is essentieel om op te vallen in een competitieve arbeidsmarkt en door te gaan naar de volgende fase van het sollicitatieproces.

Zorg ervoor dat het format en de structuur van je cv zijn afgestemd op de functie, je carrièreniveau en de branche waarin je wilt werken. Probeer de bovenstaande voorbeelden van cv-formats uit en kijk wat voor jou werkt.

Gebruik ClickUp Docs en ClickUp Brain om een indrukwekkend cv op te stellen dat is afgestemd op verschillende functietitels en rollen, met de nodige trefwoorden en het ideale format.

Meld je aan voor ClickUp en zet de eerste stap naar je droombaan met een verzorgd en effectief cv.