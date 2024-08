We hebben de beste HR-software in Singapore getest

Wist u dat de HR-technologiemarkt naar verwachting 71,24 miljard dollar zal bereiken in 2031 ? Dat is een duizelingwekkende sprong van 8,2% ten opzichte van US$35,05 miljard in 2023.

Wat is hiervan de oorzaak? Er is een belangrijke verschuiving naar het verbeteren van de betrokkenheid en connectiviteit binnen HR-functies, vooral op plaatsen zoals Singapore, waar een hoge betrokkenheid van werknemers synoniem is met een hoge productiviteit.

Met zulke transformerende veranderingen om ons heen is het kiezen van de juiste HR-software niet alleen belangrijk, maar zelfs noodzakelijk. De juiste HR-tools kunnen de manier waarop u met werknemers omgaat, taken beheert en uw bedrijf uitbreidt drastisch veranderen.

Daarom hebben we de 10 beste HR-softwareopties in Singapore getest en voor je op een rijtje gezet, zodat je een weloverwogen beslissing kunt nemen voor jouw organisatie.

**Wat moet u zoeken in HR-software?

Bij het kiezen van HR-software zijn er een aantal cruciale functies die je niet over het hoofd mag zien. Laten we deze uitsplitsen zodat u precies weet waar u op moet letten:

Gecentraliseerde database: Kies een software die alle personeelsgegevens centraliseert in één accurate bron. Dit vereenvoudigt het beheer en verhoogt de integriteit van de gegevens, zodat u altijd over de juiste informatie beschikt

Kies een software die alle personeelsgegevens centraliseert in één accurate bron. Dit vereenvoudigt het beheer en verhoogt de integriteit van de gegevens, zodat u altijd over de juiste informatie beschikt Zelfbediening voor werknemers: Uw software moet werknemers in staat stellen om hun eigen persoonlijke gegevens in te zien en bij te werken. Dit vermindert de werkdruk op uw HR-team en stroomlijnt het gegevensbeheer

Uw software moet werknemers in staat stellen om hun eigen persoonlijke gegevens in te zien en bij te werken. Dit vermindert de werkdruk op uw HR-team en stroomlijnt het gegevensbeheer Recruiting: Kies software die uw wervingsproces optimaliseert. De software moet u helpen om snel kandidaten te vinden, te evalueren en aan te werven, zodat u efficiënter kunt werven concurrerende talentenmarkt van Singapore *Onboarding en offboarding: Uw HR-systeem moet zorgen voor een soepele overgang voor werknemers die bij uw bedrijf komen werken of uw bedrijf verlaten. Gestroomlijnde procedures op dit gebied besparen tijd en zorgen voor minder fouten

Kies software die uw wervingsproces optimaliseert. De software moet u helpen om snel kandidaten te vinden, te evalueren en aan te werven, zodat u efficiënter kunt werven concurrerende talentenmarkt van Singapore *Onboarding en offboarding: Uw HR-systeem moet zorgen voor een soepele overgang voor werknemers die bij uw bedrijf komen werken of uw bedrijf verlaten. Gestroomlijnde procedures op dit gebied besparen tijd en zorgen voor minder fouten Loon- en compensatiebeheer: Automatiseer uw loonlijst met software die een accurate en tijdige verloning garandeert. Dit verbetert de efficiëntie en zorgt voor naleving van de strenge financiële regelgeving van Singapore, zoals de Employment Act en de Central Provident Fund (CPF) Act. Deze wetten regelen de tijdige betaling van salarissen en de juiste bijdrage aan pensioenfondsen voor werknemers

Automatiseer uw loonlijst met software die een accurate en tijdige verloning garandeert. Dit verbetert de efficiëntie en zorgt voor naleving van de strenge financiële regelgeving van Singapore, zoals de Employment Act en de Central Provident Fund (CPF) Act. Deze wetten regelen de tijdige betaling van salarissen en de juiste bijdrage aan pensioenfondsen voor werknemers Tijdregistratie: Implementeer software die nauwkeurige tijdregistratie tools biedt die essentieel zijn voor de nauwkeurigheid van de salarisadministratie en de naleving van voorschriften over werktijden, zoals de Employment Act 1968 bepalingen over overwerk

Implementeer software die nauwkeurige tijdregistratie tools biedt die essentieel zijn voor de nauwkeurigheid van de salarisadministratie en de naleving van voorschriften over werktijden, zoals de Employment Act 1968 bepalingen over overwerk **Zorg ervoor dat uw software het maken en beheren van roosters voor werknemers vereenvoudigt. Effectief roosteren maximaliseert de productiviteit en dekt alle operationele behoeften binnen de snelle werkcultuur van Singapore

**Selecteer een tool waarmee u prestaties kunt instellen, volgen en analyserenHR-doelstellingen. Actief prestatiebeheer stimuleert groei en prestaties binnen uw team

Leren en ontwikkelen: Uw HR-managementsoftware moet continue opleiding en ontwikkeling van vaardigheden ondersteunen, de groei van werknemers bevorderen en zich aanpassen aan veranderende bedrijfsbehoeften, die cruciaal zijn voor het behoud van innovatie en concurrentievermogen in Singapore

Uw HR-managementsoftware moet continue opleiding en ontwikkeling van vaardigheden ondersteunen, de groei van werknemers bevorderen en zich aanpassen aan veranderende bedrijfsbehoeften, die cruciaal zijn voor het behoud van innovatie en concurrentievermogen in Singapore Conformiteit: Het is cruciaal om software te kiezen die uw bedrijf helpt om te blijven voldoen aan de arbeidswetgeving van Singapore, zoals de Employment Act en de Personal Data Protection Act (PDPA). Deze tools moeten helpen bij het beheren van wettelijke verplichtingen met betrekking tot arbeidsnormen, gegevensprivacy en werknemersrechten

De 10 beste HR-software voor gebruik in 2024

De markt zit vol met talloze oplossingen, dus het is cruciaal om de ideale tool voor je HR-behoeften te vinden. Maar maak je geen zorgen, ik heb het voetenwerk voor je gedaan! Op basis van uitgebreide praktijktests en analyses vind je hier de top 10 HR-softwarekeuzes voor 2024.

1. ClickUp: Beste voor HR Projectmanagement

Uit mijn ervaring, ClickUp's HR-beheerplatform heeft onze manier van omgaan met workflows en HR-taken volledig veranderd. Hun rekruteringsspecifieke functies vereenvoudigen het rekruteringsproces en helpen ons kandidaten, sollicitaties en communicatie te beheren.

Wat ik het meest waardeer is de uitgebreide aanpasbaarheid die ClickUp biedt. Omdat ik weet dat geen twee HR-afdelingen hetzelfde zijn, kan ik functies zoals aangepaste velden, statussen en automatische herinneringen op maat maken. Plus, met ClickUp integraties ik verbind meer dan 1000 andere tools, waardoor de functionaliteit wordt verbeterd met andere systemen die binnen onze organisatie worden gebruikt.

vereenvoudig uitvoering en levering van uw HR-activiteiten met ClickUp_

ClickUp beheert de salarisadministratie en integreert naadloos met de lokale regelgeving. In Singapore sluit ClickUp bijvoorbeeld perfect aan op CPF-bijdrageschema's, zodat uw salarisverwerking voldoet aan alle lokale wetten. Deze integratie vermindert uw werklast en stress, waardoor u meer tijd overhoudt om u te richten op het onderhouden van uw team en het uitbreiden van uw bedrijf.

Zodra de juiste kandidaten zijn aangenomen, ClickUp's aangepaste velden stellen me in staat om goedkeuringsstatussen bij te houden en actie-items te verduidelijken. Deze functionaliteit is essentieel vanaf de onboarding-fase tot aan functioneringsgesprekken.

Daarnaast heb ik altijd al mijn routinematige aanwervingstaken willen automatiseren, maar het proces leek complex totdat ik het volgende tegenkwam ClickUp Automatisering tools. Ik kan het eenvoudig configureren om e-mails te sturen naar sollicitanten, taken toe te wijzen voor onboarding en me er zelfs aan te herinneren wanneer het tijd is voor functioneringsgesprekken.

Bovendien, ClickUp's kalenderweergave is van onschatbare waarde voor het organiseren van interviews, trainingssessies en beoordelingsvergaderingen. Het zorgt ervoor dat alle belangrijke gebeurtenissen worden bijgehouden en zichtbaar gepland. Voor mijn dagelijkse HR-taken , ClickUp Brein is ongelooflijk behulpzaam. De AI Knowledge Manager geeft snel antwoorden over taken, documenten en personeel in mijn ClickUp Workspace, waardoor ik aanzienlijk minder tijd kwijt ben aan het zoeken naar informatie. De AI Project Manager automatiseert projectupdates en samenvattingen, waardoor ik me meer kan richten op strategische HR-initiatieven in plaats van op routine-updates.

Tot slot biedt ClickUp ook HR-sjablonen, zoals sjablonen voor functioneringsgesprekken kennisbasesjablonen en meer om de efficiëntie van het team te verbeteren en tijd te besparen.

Organiseer uw interne documenten en houd informatie direct beschikbaar voor al uw medewerkers met ClickUp's kennisbanksjabloon

ClickUp's HR Kennisbank Sjabloon is een game-changer geweest voor het stroomlijnen van HR-informatiebeheer. Het creëert een gecentraliseerde, eenvoudig te navigeren opslagplaats die belangrijk is geweest om HR-teams te helpen bij het efficiënt organiseren, bijhouden en bijwerken van alle belangrijke documenten, zoals werknemershandboeken hRMS-beleid en meer. Dit zorgt ervoor dat elk personeelslid goed geïnformeerd is en voldoet aan onze interne procedures, waardoor de HR-efficiëntie en -communicatie aanzienlijk worden verbeterd. Deze sjabloon downloaden

Beheer en krijg toegang tot werknemersinformatie vanuit één enkele interface met behulp van ClickUp's sjabloon voor werknemersgidsen

Bovendien, ClickUp's werknemersgids sjabloon biedt een uitgebreide oplossing voor effectief beheer van en toegang tot werknemersinformatie. Het is ideaal voor elke organisatie die een gecentraliseerd en gemakkelijk doorzoekbaar systeem nodig heeft om werknemersgegevens georganiseerd en up-to-date te houden.

Ik vond het vooral handig voor het categoriseren van werknemersgegevens, het bijhouden van verschillende werkstatussen en om ervoor te zorgen dat alle HR-teamleden direct toegang hebben tot essentiële contactgegevens. Deze sjabloon verdient de voorkeur om HR-processen voor u te stroomlijnen, waardoor het gemakkelijker wordt om ons personeelsbestand efficiënt te beheren. Deze sjabloon downloaden

Klik op de beste eigenschappen

Deel HR-projecten op in aanpasbare taken en maak het beheer van alles, van onboardingprocessen tot werknemersbeoordelingen, eenvoudiger metClickUp Taken

Converteer ideeën voor HR-projecten in aanpasbare taken met ClickUp Taken

Stel HR-doelstellingen duidelijk op en volg ze op, van het verbeteren van de tevredenheidsscores van werknemers tot het bereiken van wervingsdoelen metClickUp Doelen

Bekijk HR doelstellingen en doelen op het ClickUp Dashboard

Creëer uitgebreide HR-documenten direct gekoppeld aan taken metClickUp Documenten. Van beleidshandboeken tot trainingsmateriaal voor uw leermanagementsysteem, zorg ervoor dat alle informatie toegankelijk en up-to-date is

Creëer uitgebreide HR-documenten die rechtstreeks zijn gekoppeld aan taken

Bevorder gezamenlijke planning en brainstorming tussen HR-teams. GebruikClickUp Whiteboards om ontwikkelingstrajecten van werknemers, opvolgingsplanning of teamherstructurering te visualiseren

Collaborative plan uw HR-initiatieven met behulp van ClickUp Whiteboards

Van het bijhouden van wervingscijfers tot het monitoren van de betrokkenheid van werknemers,ClickUp Dashboards bieden een uitgebreid overzicht van HR-prestaties in een oogopslag

gegevens verzamelen door formulieren te maken met de sleep-en neerzetfunctie van ClickUp_

Plan en beheer HR-gerelateerde evenementen, vergaderingen en deadlines effectief met de ClickUp functie Kalenderweergave. Houd iedereen op koers met belangrijke data, zoals prestatiebeoordelingscycli en trainingssessies

HRM-gerelateerde gebeurtenissen beheren met ClickUp Kalenderweergave

Krijg waardevolle inzichten in de activiteiten en productiviteitstrends van uw HR-team metClickUp's polsslag functie. Deze tool biedt een activiteitenrapport op hoog niveau waarmee u snel kunt zien wie er online is en waar ze op dat moment mee bezig zijn

Voldoe aan het privacybeleid voor gegevens zoals PDPA met uw gegevens lokaal gehost in APAC (Singapore en Sydney)

Beperkingen van ClickUp

ClickUp biedt een veelheid aan functionaliteiten, wat intimiderend kan zijn voor nieuwe gebruikers. Het kan enige tijd duren voordat gebruikers gewend zijn aan alle functies

Prijzen voor ClickUp

Gratis voor altijd

Onbeperkt: $7/gebruiker/maand

$7/gebruiker/maand Zakelijk : $12/gebruiker/maand

: $12/gebruiker/maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen ClickUp Brain: Voeg toe aan elk betaald plan voor $7 per Workspace-lid per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (9.000+ beoordelingen)

: 4.7/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (4.000+ beoordelingen)

2. Talenox: HRIS voor naadloos beheer van de levenscyclus van medewerkers

via talenox Talenox is een alles-in-één oplossing waarmee bedrijven verschillende HR-taken efficiënt kunnen afhandelen, van het beheren van werknemersprofielen tot het verwerken van de salarisadministratie en het afhandelen van verlofaanvragen. Met Talenox kunt u bedrijfs- en personeelsinformatie in één centrale opslagplaats openen, beheren en beveiligen.

Bovendien stroomlijnen de integratiemogelijkheden van Talenox met populaire banken en boekhoudsoftware in Singapore, zoals DBS en OCBC, financiële transacties, waardoor salarisprocessen moeiteloos en foutloos verlopen. Talenox's online HRIS-systeem brengt kantoorprocessen naar de cloud, waardoor ze altijd en overal toegankelijk zijn.

De beste eigenschappen van Talenox

Beheer en beveilig bedrijfs- en personeelsinformatie in één centrale opslagplaats, zodat gegevens veilig en eenvoudig toegankelijk zijn

Verwerk salarisadministratie, voldoe aan lokale wettelijke vereisten en integreer naadloos met banken en boekhoudsoftware zoals Xero en QuickBooks

Vooraf ingesteld met verplichte verlofsoorten zoals jaarlijks verlof en ziekteverlof, zodat werknemers hun verlof direct via hun accounts kunnen aanvragen en beheren

Dankzij cloudopslag kunnen bedrijfseigenaren, HR-managers en werknemers vanaf elke locatie inloggen

De beperkingen van Talenox

Gebruikers melden een overweldigende interface die wat vallen en opstaan vergt om dingen goed te krijgen

Talenox prijzen

Basic: $20/gebruiker/maand

Talenox beoordelingen en recensies

G2 : Niet genoeg beoordelingen

: Niet genoeg beoordelingen Capterra: Niet genoeg beoordelingen

3. Zoho People: Cloudgebaseerde HR-software voor moderne werkplekken

via Zoho Zoho People is een cloud-gebaseerde HR-software die ontworpen is om de snel veranderende wereld van werk bij te houden. Het blinkt uit in het koesteren en behouden van talent terwijl het de flexibiliteit en effectiviteit van het human resource management systeem verbetert.

Het maakt een veilig gegevensbeheersysteem mogelijk dat strikt voldoet aan de Singaporese Personal Data Protection Act (PDPA). Dit zorgt ervoor dat alle werknemersgegevens die in Zoho People worden verwerkt, beschermd zijn tegen ongeautoriseerde toegang en inbreuken.

Het cloud-gebaseerde karakter van Zoho People is met name gunstig voor de ondersteuning van flexibele werkafspraken die steeds populairder worden in Singapore. Zoho People 5.0 vereenvoudigt HR-werkzaamheden door routinetaken te automatiseren en een gebruiksvriendelijke interface te bieden die prioriteit geeft aan de ervaringen van werknemers.

De beste functies van Zoho People

Gebruik slimme workflows en inzichtelijke analyses om de belangrijkste HR functies te stroomlijnen

Verbeter de personeelsplanning met geavanceerde tracking- en planningsmogelijkheden

Flexibel doelen stellen en continu evalueren voor effectief performance management

Bevorder continu leren met blended opties en gecentraliseerd cursusbeheer

Zoho People beperkingen

Gebruikers hebben opgemerkt dat sommige interfaces onoverzichtelijk kunnen zijn, met overlappende elementen en overvloedige vervolgkeuzemenu's, wat de navigatie en bruikbaarheid kan bemoeilijken

Zoho People prijzen

Essentiële HR: $0,73/gebruiker/maand

$0,73/gebruiker/maand Professioneel: $1.46/gebruiker/maand

$1.46/gebruiker/maand Premium: $2.20/gebruiker/maand

$2.20/gebruiker/maand Enterprise: $2.93/gebruiker/maand

$2.93/gebruiker/maand People Plus: $5,49/gebruiker/maand

Zoho People beoordelingen en recensies

G2: 4 .4/5 (300+ beoordelingen)

.4/5 (300+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (200+ beoordelingen)

4. ZingHR: AI-gestuurd HR-projectbeheer

via krozdesk_ ZingHR is een dynamisch, AI-aangedreven HR-technologieplatform dat bijzonder geschikt is om uw bedrijfsbehoeften op te schalen. Met zijn strategisch gebruik van AI, ML en blockchaintechnologieën is ZingHR niet zomaar een tool. Enkele van de geavanceerde functies zijn Zero-Touch Payroll, gezichtsherkenning, Digital Onboarding, en zelfs robotinterviews.

ZingHR biedt specifieke tools die ervoor zorgen dat de arbeidswetgeving van Singapore wordt nageleefd en biedt realtime updates over wijzigingen in de regelgeving die van invloed zijn op HR-praktijken. Deze functie is onmisbaar om mijn HR-activiteiten in lijn te houden met de laatste wettelijke vereisten zonder dat ik deze wijzigingen handmatig moet bijhouden.

De beste functies van ZingHR

Gebruik HR-technologie met AI, zoals Zero Touch Payroll, om HR-strategieën af te stemmen op geavanceerde bedrijfsmodellen

Pas uw HR-praktijken aan met oplossingen die specifiek zijn ontworpen voor diverse sectoren zoals BFSI, IT-ITES, Pharma en Healthcare

Bouw ESG-gestuurd prestatiebeheer in uw HR-beleid met de toegewijde ondersteuning van ZingHR

ZingHR-beperkingen

Sommige gebruikers melden dat het dashboard traag laadt

Er zijn meerdere verversingen nodig om WFH en verlof te markeren, wat een groot ongemak kan zijn voor frequente gebruikers

ZingHR prijzen

Aangepaste prijzen

ZingHR beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (70+ beoordelingen)

4.2/5 (70+ beoordelingen) Capterra: 3.8/5 (10+ beoordelingen)

5. PeopleHum: HR-software voor uitgebreid personeelsbeheer

via Software Advies Vanuit mijn ervaring is PeopleHum ontworpen om HR-processen van indienstneming tot pensionering te stroomlijnen.

De AI- en automatiseringsfuncties hebben de efficiëntie en betrokkenheid op mijn werkplek aanzienlijk verbeterd. De belangrijkste functies van PeopleHum zijn geautomatiseerde werving, waardoor het aannemen van personeel eenvoudiger en effectiever is geworden. Met het beveiligde HRIS kan ik moeiteloos personeelsgegevens beheren.

De tool ondersteunt ook zowel Arabisch als Engels, wat tegemoet komt aan de verschillende personeelsbehoeften van bedrijven in Singapore.

De beste functies van PeopleHum

Beheer alle personeelsinformatie veilig met ons uitgebreide HRIS

Verschuif van het louter beheren van kosten naar het behalen van meetbare bedrijfsresultaten

Pas uw HR praktijken aan met oplossingen die specifiek ontworpen zijn voor diverse sectoren zoals BFSI, IT-ITES, Pharma en Healthcare

PeopleHum beperkingen

Initiële setup kan tijdrovend zijn

Beperkte aanpassingsmogelijkheden in sommigegratis sjablonen Prijzen van PeopleHum

Basis: $2/gebruiker/maand

PeopleHum beoordelingen en recensies

G2 : 4.6/5 (10+ beoordelingen)

: 4.6/5 (10+ beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (20+ beoordelingen)

6. QuickHR: Beste voor HR-beheer in de cloud

via snelHR_ QuickHR is een cloud-gebaseerde HR-software die alle HR-processen stroomlijnt, van het beheer van werknemersdatabases tot salarisadministratie, verlof en claims.

De software wordt gehost op beveiligde Amazon-servers en garandeert een snelle, betrouwbare service met ingebouwd noodherstel. Dankzij de gebruiksvriendelijke interface verliezen HR-professionals geen tijd met complexe navigatie, zodat ze zich kunnen concentreren op het bouwen van betere organisaties.

De tool integreert met veelgebruikte Singaporese financiële tools zoals QuickBooks en Xero en vereenvoudigt salaris- en boekhoudprocessen. Dit is cruciaal voor kleine tot middelgrote bedrijven die financiële nauwkeurigheid en naleving van lokale normen willen handhaven.

De beste functies van QuickHR

Werknemersdatabases, salarisadministratie, verlof en declaraties efficiënt beheren

Integreer in real-time met salarissoftware en -hardware en populaire boekhoudprogramma's zoals QuickBooks en Xero

Ontvang meldingen voor verlofgoedkeuringen en declaratiestatussen en bekijk gespecificeerde salarisstroken onderweg

De beperkingen van QuickHR

Analytics- en rapportagefuncties zijn nog niet volledig geïntegreerd

Rapporten voor betere informatie en prognoses zouden nuttig zijn

Kwaliteiten vanickHR

Essential: $5/gebruiker/maand

$5/gebruiker/maand Uitgebreide: $10/gebruiker/maand

$10/gebruiker/maand Enterprise: $15/gebruiker/maand

QuickHR beoordelingen en recensies

G2: Te weinig beoordelingen

Te weinig beoordelingen Capterra: 4.3/5 (10+ beoordelingen)

7. Swingvy: HR-software voor kleine en middelgrote ondernemingen

via swingvy Swingvy is een cloudgebaseerd HR- en loonlijstsysteem dat ontworpen is om HR-activiteiten voor kleine en middelgrote ondernemingen (KMO's) te stroomlijnen. Het voldoet eenvoudig aan de voorschriften van CPF (Central Provident Fund), MOM (Ministry of Manpower) en IRAS (Inland Revenue Authority of Singapore).

Het krachtige online HR-systeem van Swingvy maakt onboarding, salarisadministratie, verlofbeheer, verwerking van claims en ondersteuning van werknemers naadloos en efficiënt. Door integratie met populaire tools zoals Xero, Google en Outlook kunt u zorgen voor soepele workflows, tijdsbesparing en kostenreductie.

Swingvy beste eigenschappen

Centraliseer alle HR-informatie en -processen op één plek

Grondig uitvoerenpersoneelsplanning en beheer HR-taken onderweg

Salarisadministratie integreren met boekhoudsystemen zoals Xero

Verlofbeheer, tijdregistratie en declaraties automatiseren om handmatig werk te verminderen en de efficiëntie te verhogen

Swingvy beperkingen

Biedt geen ondersteuning via telefoon of live chat

Loonstroken moeten handmatig naar werknemers worden gestuurd

Prijzen van Swingvy

Premium: $5/gebruiker/maand

$5/gebruiker/maand Payroll: $5/gebruiker/maand

$5/gebruiker/maand Tijd: $3/gebruiker/maand

$3/gebruiker/maand Enterprise: Prijzen op maat

Swingvy beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra:niet genoeg beoordelingen

8. JustLogin: Beste voor HR-beheer waarbij de medewerker centraal staat

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/06/JustLogin-1400x720.png Het dashboard van JustLogin /img/

via JustLogin Uit mijn ervaring blijkt dat JustLogin echt prioriteit geeft aan werknemers. Het vereenvoudigt elk aspect van HR-management, inclusief de naleving van de arbeidswet van Singapore voor het in realtime bijhouden van de aanwezigheid van werknemers en verlof.

Met meer dan 24 jaar ervaring in de people business heeft JustLogin een AI-powered HRMS-software ontwikkeld die elk aspect van HR vereenvoudigt, van salarisadministratie tot verlofbeheer. Het cloudgebaseerde platform slaat alle werknemersgegevens veilig op, waardoor het eenvoudig is om alles te beheren, van onboarding tot salarisverwerking.

JustLogin maakt ook gebruik van een gebruiksvriendelijke mobiele app voor werknemers, waarmee ze onderweg toegang hebben tot HR-functies zoals verlofaanvragen, het downloaden van loonstrookjes en contactgegevens van collega's. Dit is een groot pluspunt voor technisch onderlegde werknemers zoals die in Singapore.

De beste functies van JustLogin

Beheer alle HR-gerelateerde taken in één geïntegreerd, cloudgebaseerd platform

Prioriteit geven aan de behoeften van werknemers voor betere resultaten

Voldoe aan wettelijke voorschriften en vereenvoudig salarisverwerking

Klok in/uit met gezichtsherkenning en geofencing

Ontvangstbewijzen vastleggen, scannen en verzenden voor snelle onkostendeclaraties

JustLogin beperkingen

Voor gebruikers kan het systeem een steile leercurve hebben

Prijzen voor JustLogin

Prijzen op maat

JustLogin beoordelingen en recensies

G2: Te weinig beoordelingen

Te weinig beoordelingen Capterra: 4.1/5 (70+ beoordelingen)

9. Carbonate HR: Beste voor vereenvoudigde HR-oplossingen

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/06/Carbonate-HR-1400x762.png Interface van Carbonate HR /img/

via HR Techniek Carbonate maakt aanwerving eenvoudig met YouRHired integratie en vlotte onboarding met een e-learning portal. Het vereenvoudigt aanwezigheid met gezichtsherkenning en locatiebepaling en automatiseert salarisadministratie om alle regels te volgen.

De mobiele app maakt verlofaanvragen en goedkeuringen snel. Onkostendeclaraties zijn eenvoudig met functies voor klikken, scannen en verzenden en prestatiebeoordelingen zijn eerlijk en duidelijk. Kortom, Carbonate maakt HR-taken eenvoudig en verhoogt de efficiëntie.

De beste functies van Carbonate

Vereenvoudig werving met YouRHired integratie en bied intuïtieve e-learning voor onboarding

Automatiseer salarisadministratie, integreer met CPF en voldoe aan de regelgeving

Beoordeel de prestaties van werknemers en voer beoordelingen naadloos uit

Handboeken en documentatie voor werknemers beheren zonder handmatig bijhouden via een digitale werkruimte

Beperkingen van carbonaat

Gebruikers kunnen merken dat het systeem een steile leercurve heeft

Prijzen van carbonaat

Basis: $8/gebruiker/maand

$8/gebruiker/maand Enterprise: $8/gebruiker/maand

Carbonate beoordelingen en recensies

G2 : Niet genoeg beoordelingen

: Niet genoeg beoordelingen Capterra: 4.3/5 (10+ beoordelingen)

10. HReasily: Cloudgebaseerd HR-beheer

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/06/HReasily-1400x730.png HREasily-dashboard /img/

via software Suggestie_ HReasily automatiseert HR-processen altijd en overal en biedt digitale oplossingen om workflows te stroomlijnen en menselijke fouten te verminderen. De software is met name in staat om loonlijsten in meerdere valuta te verwerken en uitdagingen op het gebied van lokale naleving in Singapore aan te gaan.

Mijn werknemers kunnen de mobiele app gebruiken om verlof aan te vragen en goed te keuren, declaraties in te dienen, salarisstroken te ontvangen en onderweg in en uit te klokken. HReasily integreerde naadloos met mijn bestaande software en hardware, waardoor de efficiëntie en betrokkenheid toenamen.

HReasily beste eigenschappen

Automatiseer de salarisverwerking en zorg voor nauwkeurigheid en compliance

Eenvoudig declaraties aanmaken en beheren

Verlofaanvragen efficiënt beheren en goedkeuren

Overal toegang tot alle HR-functies via de mobiele app

HReasily beperkingen

Gebruikers hebben problemen met de servers gemeld omdat deze vaak traag zijn

Gemakkelijke prijzen

Basic: $10/gebruiker/maand

Gemakkelijke beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra:Niet genoeg beoordelingen

Ontsluit HR-excellentie: Begin vandaag nog met ClickUp

Het selecteren van de juiste HR-software verbetert de efficiëntie van uw organisatie en de tevredenheid van uw werknemers. De sleutel ligt in het identificeren van tools die aansluiten bij uw specifieke behoeften, of het nu gaat om gestroomlijnde werving, uitgebreid personeelsbeheer of geavanceerde analyses.

Nu u een gedetailleerd overzicht hebt van de beste HR-softwareopties, is het tijd om de volgende stap te zetten.

Hoewel ze allemaal unieke functies hebben, onderscheidt ClickUp zich door zijn veelzijdigheid en uitgebreide set functies. Waarom zou je investeren in taakspecifieke tools als je één oplossing hebt voor al je HR-behoeften, van aanwerving tot beheer van de levenscyclus van werknemers en compliance?

Meld u aan voor een gratis ClickUp account vandaag nog en realiseer het ware potentieel van uw HR-functie!