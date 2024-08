10 Beste HR-software in de Filipijnen in 2024 (gratis en betaald)

Als personeelsmanager het kiezen van de juiste HR-software kan een game-changer zijn voor uw organisatie. Of je nu een kleine startup of een grote onderneming runt, de juiste HR-software is cruciaal voor het aannemen van toptalent en het garanderen van een soepele werking.

Er is een opmerkelijke verschuiving in HR-prioriteiten in de Filippijnen, waarbij het behouden van werknemers voorrang krijgt op werving. Deze verandering onderstreept het belang van effectieve tools om uw personeel te beheren en te behouden.

Maar met zoveel opties, hoe vindt u de best passende?

Ons team heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar software voor personeelsbeheer en deze getest op maat van de Filippijnse markt. We hebben een lijst samengesteld met de top 10 HR-softwareopties in de Filipijnen om u en uw HR-teams te helpen uw doelen te bereiken.

Wat moet u zoeken in HR-software in de Filippijnen?

Wanneer u HR-software voor uw organisatie kiest, moet u ervoor zorgen dat deze voldoet aan de unieke vereisten voor personeelsbeheer in de Filipijnen. Hier zijn een aantal belangrijke overwegingen om uw besluitvormingsproces te begeleiden:

Voldoet aan de Filippijnse arbeidswetgeving: Zorg ervoor dat de HR-software zich houdt aan de 'Arbeidswet van de Filippijnen' met betrekking tot lonen, arbeidsvoorwaarden, belastingen en werknemerscontracten, die regelmatig worden bijgewerkt

Overweeg software die Filippijnse talen ondersteunt en culturele nuances bevat die specifiek zijn voor de Filippijnse werkomgeving, zoals verlofbeheer afgestemd op lokale feestdagen en gebruiken

: Zoek naar functies die zich richten op efficiëntie en automatisering. Dit helpt bij het stroomlijnen van administratieve taken zoals salarisverwerking, aanwezigheidsregistratie en prestatie-evaluaties

: Zoek naar functies die zich richten op efficiëntie en automatisering. Dit helpt bij het stroomlijnen van administratieve taken zoals salarisverwerking, aanwezigheidsregistratie en prestatie-evaluaties Toegankelijkheid: Kies HR-software met robuuste mogelijkheden voor toegang op afstand. Gezien het feit dat de Filippijnen een van dewereldwijde top-hubs voor werk op afstandmoet je HR-software een gedistribueerd personeelsbestand effectief ondersteunen. De software moet functies bieden zoals cloudgebaseerde toegang, mobiele compatibiliteit en veilige aanmeldprotocollen voor naadloos HR-beheer vanaf elke locatie

: Kies software die gemakkelijk is voor HR-medewerkers en werknemers. Het team moet de software kunnen gebruiken en ermee kunnen werken zonder dat er vaak IT-ondersteuning nodig is

: Zoek naar software die kan integreren met populaire Filippijnse boekhoud- en biometrische systemen zoals QuickBooks Philippines, SAP Philippines, Suprema, ZKTeco, enz. Dit zal de operationele efficiëntie verder verbeteren

: Zoek naar software die kan integreren met populaire Filippijnse boekhoud- en biometrische systemen zoals QuickBooks Philippines, SAP Philippines, Suprema, ZKTeco, enz. Dit zal de operationele efficiëntie verder verbeteren Prijzen en beoordelingen: Kijk naar de prijsstructuur van de software om er zeker van te zijn dat deze binnen uw budget past en waar voor uw geld biedt. Controleer daarnaast beoordelingen en feedback van andere gebruikers om de betrouwbaarheid, prestaties en klantenservice van de software te beoordelen

Door deze factoren prioriteit te geven, kunt u software voor human resource management selecteren die voldoet aan uw huidige behoeften en die uw groei en succes op de Filipijnen op de lange termijn ondersteunt.

10 Beste HR-software in de Filipijnen in 2024

1. ClickUp

beste voor HR projectmanagement**_

verbeter de efficiëntie en samenwerking van uw team met ClickUp HR Project Management_

ClickUp is een robuuste cloudgebaseerde projectbeheertool die workflows stroomlijnt en de productiviteit verhoogt. De veelzijdige functies en aanpasbare interface maken het een waardevol hulpmiddel voor HR-teams om de efficiëntie en samenwerking van teams te verbeteren.

Met ClickUp Personeelszaken kunt u alles afhandelen, van werving en selectie tot de ontwikkeling van werknemers, terwijl u gebruik kunt maken van aanpasbare tools en sjablonen die aansluiten op uw unieke HR-behoeften. Met deze tools en sjablonen bespaart u tijd en moeite, terwijl het traject van de kandidaat naadloos op elkaar aansluit.

beweeg kandidaten sneller door de wervingspijplijn met ClickUp Automation_ ClickUp Automatiseringen verbetert uw wervingsproces door repetitieve taken te automatiseren en te stroomlijnen, zodat u zich kunt richten op andere cruciale taken zoals het maken van strategieën. U kunt meer dan 50 acties automatiseren, zoals het automatisch verzenden van welkomstmails, het toewijzen van taken aan nieuwe medewerkers en het maken van agenda-uitnodigingen voor inwerkvergaderingen.

Pro Tip: Gebruik ClickUp Brein om onmiddellijk uitnodigende e-mails op te stellen en het verzendproces te automatiseren met ClickUp Automations!

maak onboarding naadloos voor nieuwe werknemers met traceerbare ClickUp Taken_ ClickUp Taken biedt een georganiseerde oplossing voor het inwerken van nieuwe medewerkers. Het biedt traceerbare taken en opmerkingen, wat efficiënte trainingsprocessen vergemakkelijkt. Met gemakkelijk toegankelijke bronnen zoals trainingsmateriaal en ondersteuningskanalen, begrijpen nieuwe werknemers snel hun rol en kunnen ze vanaf de eerste dag een effectieve bijdrage leveren.

Het monitoren van de prestaties van werknemers is van fundamenteel belang voor het behoud van productieve werknemers. ClickUp Activiteitenweergave pakt deze noodzaak aan door aanpasbare weergaven te bieden die individuele en teamactiviteiten bijhouden.

Het biedt inzicht in de capaciteit, prestaties en werkbelasting van uw team. U kunt eenvoudig taken slepen en neerzetten als er wijzigingen moeten worden aangebracht. Bovendien heeft ClickUp Views meer dan 15 opties: Lijst, Bord, Kalender en meer.

Met de ClickUp HR kennisbank kunt u het beheer van HR-informatie vereenvoudigen door beleid, procedures en veelgestelde vragen te centraliseren in één toegankelijke opslagplaats. Dit bevordert de transparantie en vergemakkelijkt consistente communicatie binnen de organisatie.

Organiseer al uw werknemersdatabases op één plaats met de ClickUp Employee Directory Template

Evenzo kunt u met ClickUp Werknemersgids kunt u eenvoudig alle werknemersgegevens beheren, inclusief contactgegevens, functies en afdelingen. Dit vereenvoudigt de interne communicatie en zorgt voor snelle toegang tot essentiële gegevens.

Connect naadloos met uw favoriete tools met ClickUp Integratie

Met ClickUp kunt u ook verbinding maken met populaire tools zoals Slack, GitHub en Google Drive via ClickUp integraties . Dit betekent dat al uw HR-activiteiten op één plaats kunnen worden geconsolideerd, waardoor uw team verzekerd is van een soepele workflow.

Kortom, ClickUp biedt alles wat uw Filippijnse team nodig heeft om efficiënt, productief en succesvol te werken, of ze nu persoonlijk of op afstand samenwerken.

De beste functies van ClickUp

HR-processen stroomlijnen met overzichtelijk kandidatenbeheer en aanpasbare HR-sjablonen

Versnel aanwervingen door kandidaten sneller door recruitment pipelines te leiden met ClickUp Automation

Vereenvoudig onboarding-taken en training met traceerbare ClickUp-taken voor nieuwe medewerkers

Bewaak de teamproductiviteit en betrokkenheid met ClickUp Activity View voor het bijhouden van prestaties

Integreer naadloos met andere tools zoals Slack en Google Drive met ClickUp integraties

ClickUp beperkingen

Sommige gebruikers kunnen een leercurve ervaren bij het navigeren door de functies van het platform

Geavanceerde aanpassingsopties kunnen extra tijd en training vereisen

ClickUp Prijzen

Gratis voor altijd

Onbeperkt: $7/maand

$7/maand Zakelijk: $12/maand

$12/maand Onderneming: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Voeg toe aan elk betaald plan voor $5 per Workspace-lid per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9500+ beoordelingen)

4.7/5 (9500+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (4000+ beoordelingen)

2. Sprout Oplossingen

Beste voor HR- en salarisbeheer

via sprout_ Sprout Solutions is de oplossing als je op zoek bent naar een HR-systeem dat speciaal ontworpen is voor de Filippijnen. Sprout Solutions is de HR-software in de Filippijnen met de beste reputatie en het grootste in-house B2B SaaS-bedrijf. Als zodanig is het bekend met de subtiliteiten van HR en lokale overheidswetten.

Hun cloudgebaseerde platform automatiseert en vereenvoudigt complexe HR-taken, waardoor het administratieve werk aanzienlijk vermindert. Tegelijkertijd richten ze zich op het welzijn van werknemers met oplossingen als employee wellness en financiële noodhulp.

Met Sprout Solutions kunt u de hele levenscyclus van werknemers beheren vanaf uw desktop en mobiele apparaat. Hun uitgebreide suite van tools omvat de kernfuncties van HR en salarisadministratie, werving, prestatiebeheer, werknemersbetrokkenheid, voordelenadministratie en waardevolle HR-analyses.

De beste functies van Sprout Solutions

Stroomlijn uw salarisadministratie en bespaar veel tijd

Verhoog de betrokkenheid en het welzijn van uw werknemers met Sprout Pulse

Moeiteloos werving en selectie en prestatiemanagement

Beheer HR functies altijd en overal met de Sprout Mobile app

Bied uw werknemers onmiddellijk financiële ondersteuning met InstaCash

Sprouts Oplossingen beperken

Veel gebruikers hebben geklaagd over traag laden en latentieproblemen

Gebruikers hebben af en toe technische problemen gemeld

Discrepanties met in- en uitloggen: vermeldingen worden niet geregistreerd of dubbel geteld

Sprout Solution prijzen

Prijzen op maat

Sprout Oplossing beoordeling en beoordelingen

G2: 4.7/5 (398 beoordelingen)

4.7/5 (398 beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (415 beoordelingen)

3. GrootDag HR

Beste voor gestroomlijnde HR-operaties en werknemersbetrokkenheid

via grote Dag HR_ GreatDay HR is een ander alles-in-één HR- en salarisbeheerplatform dat is ontworpen om uw HR-processen te stroomlijnen. Het is ontwikkeld door SunFish DataOn en is al meer dan 24 jaar een vertrouwde oplossing in de ASEAN-regio.

GreatDay omvat alles van salarisadministratie en aanwezigheid tot het beheer van werknemersgegevens, werving en het volgen van prestaties. Het biedt ook real-time gegevensupdates en automatische integratie om processen te stroomlijnen en tijd te besparen.

GreatDay HR richt zich met name op kleine en middelgrote ondernemingen (MKB) in de Filippijnen. Het biedt een intuïtieve mobiele app en gebruiksvriendelijke webpagina en biedt een uitgebreide HRIS-oplossing die is afgestemd op de behoeften van verschillende branches in de Filippijnen.

De beste functies vanreatDay HR

Veilig opslaan en bijwerken van personeelsgegevens

Aanwezigheidsregistratie via verschillende methoden, inclusief geolocatie-tracking, voor een nauwkeurige tijdregistratie

Vacatures beheren en sollicitanten naadloos volgen om het wervingsproces te stroomlijnen

Prestaties van werknemers bewaken met behulp van KPI's om de productiviteit en effectiviteit te beoordelen

Werknemers betrekken via enquêtes, een interne sociale feed,tools voor feedback van werknemers, en chatfuncties om communicatie en samenwerking te bevorderen

GreatDay HR-beperkingen

De prijsstructuur van de software kan onbetaalbaar zijn voor kleinere bedrijven met een beperkt budget

Gebruikers kunnen te maken krijgen met een leercurve vanwege de uitgebreide functies van de software

GreatDay HR prijzen

Exclusief pakket: PHP 70/maand per werknemer

GreatDay HR beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra: NA

4. Finn

beste voor salarisadministratie**_

via Finn Finn HRIS-systeem vereenvoudigt salaris- en belastingberekeningen, het bijhouden van werktijden en aanwezigheid, prestatiebeheer, personeelsinformatiesystemen en analyses. Het is gevestigd in de Filippijnen, zodat het voldoet aan de lokale behoeften.

De software biedt waar voor uw geld door de kosten van salarisadministratie te verlagen en werkdruk tussen afdelingen te elimineren.

Finn HR is geschikt voor kleine en grote ondernemingen, gezien de schaalbaarheid en de mogelijkheid om alleen de benodigde modules te selecteren.

De beste eigenschappen van Finn HR

Dagelijkse urenregistraties controleren en verifiëren met behulp van machine learning, waardoor menselijke fouten en fraude met tijdkaarten worden verminderd

Betrek medewerkers met een tijdlijn in sociale media-stijl voor aankondigingen, erkenning en tevredenheidsonderzoeken

Salarisgegevens en gegevens over de levenscyclus van werknemers integreren in één eenvoudig te beheren systeem

Genereer uitgebreide rapporten, inclusief aangepaste rapporten en naleving van overheidsvereisten

Finn HR-beperkingen

Finn is voornamelijk een software voor salarisadministratie en heeft geen uitgebreide HRMS-functies

De prijs kan hoger zijn in vergelijking met andere payroll oplossingen

Biedt geen gratis proefversie of gratis versie

Finn prijzen

Tussen 40 en 680 pesos/maand per werknemer

Finn HR - beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra: Niet genoeg beoordelingen

5. Paychex Flex

Beste voor salarisverwerking en HR-beheer

via kamille_ Als je een klein of middelgroot bedrijf runt en hulp nodig hebt bij het stroomlijnen van je HR, salarisadministratie en benefits management, dan kan Bambee HR Software het antwoord zijn.

Met een focus op eenvoud en compliance, biedt Bambee toegang tot een toegewijde HR manager en een suite van tools om HR processen effectief te automatiseren.

Bambee beste eigenschappen

Toegang tot een persoonlijke HR expert voor alle HR behoeften van elke klant

Stroomlijn processen voor het aannemen en ontslaan van personeel

Automatiseer en volg de training van werknemers met speciale tools

Ontvang deskundige begeleiding en ondersteuning bij het oplossen van lastige HR-situaties

Regelmatige audits om ervoor te zorgen dat de HR-regelgeving wordt nageleefd

Bambee beperkingen

Biedt geen mobiele app voor selfservice voor werknemers

Beperkte functies en integraties in vergelijking met concurrenten

Voldoet mogelijk niet volledig aan de behoeften van grotere bedrijven met complexe HR-eisen

Er zijn setupkosten voor de meeste plannen

Bambee prijzen

nog geen werknemers $99/maand

1-4 werknemers $299/maand (Plus $500 setupkosten)

5-19 werknemers $399/maand (Plus $500 setupkosten)

20-49 Werknemers $499/maand (Plus $1.500 setupkosten)

50-70 werknemers $1.299/maand (plus $2.000 setupkosten)

71+ Medewerkers Aangepaste prijzen



Bambee beoordelingen en recensies

G2 : 3.5/5 (30+ beoordelingen)

: 3.5/5 (30+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (30+ beoordelingen)

7. BambooHR

Beste voor uitgebreid HR-beheer

via bamboe HR_ Bamboo is een gebruiksvriendelijke HR-software die klanten in meer dan 150 landen helpt om alle HR-zaken eenvoudig te beheren.

Van het aannemen van nieuw talent tot het bijhouden van verlofuren en alles daartussenin, BambooHR stroomlijnt processen en bespaart je tijd en hoofdpijn. De intuïtieve interface en handige functies maken HR-taken eenvoudig en stressvrij.

Bovendien biedt BambooHR krachtige tools voor prestatiebeheer, voordelenadministratie en rapportage om waardevolle inzichten te verkrijgen. Het kan echter ontbreken aan geavanceerde aanpassingsopties voor zeer gespecialiseerde HR-behoeften.

BambooHR beste functies

Stroomlijn het wervingsproces met het Applicant Tracking System (ATS)

Verlofaanvragen en verlofsaldi beheren met time-off tracking

De prestaties en ontwikkeling van werknemers verbeteren metsjablonen voor functioneringsgesprekken* Krijg onderweg toegang tot HR-functies en personeelsinformatie met de mobiele app

BambooHR beperkingen

Beperkte aanpassingsmogelijkheden voor rapporten en sommige workflows in het 'Essential'-pakket

Gebrek aan prijstransparantie op de website van het bedrijf

Integratie met bepaalde toepassingen van derden en bestaande systemen kan extra inspanning vergen

BambooHR prijzen

Prijzen op maat

BambooHR beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (2000+ beoordelingen)

4.4/5 (2000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (2000+ beoordelingen)

8. HR Gemakkelijk

Beste voor HR-beheer oplossingen

via HR Gemakkelijk HR Easily onderscheidt zich door zijn focus op gedigitaliseerde, kosteneffectieve oplossingen en het stroomlijnen van HR-werkprocessen.

Het automatiseert rekrutering en benefits management taken, minimaliseert fouten en verzekert de nauwkeurigheid van gegevens. Met zijn voordelige abonnementsmodel biedt HR Easily een efficiënte en foutloze oplossing voor bedrijven die het HR-beheer willen vereenvoudigen.

HR Easily beste eigenschappen

Verbeter de nauwkeurigheid van aanwezigheidsregistratie met gezichtsherkenningstechnologie

Toegang tot HR-functies onderweg met de mobiele app voor werknemers en managers

Bedekt meerdere landen, waaronder Singapore, Maleisië, Indonesië, Thailand, Vietnam, Cambodja, de Filippijnen en Hongkong, waardoor het geschikt is voor bedrijven met regionale activiteiten

Krijg realtime hulp met live chatondersteuning voor alle HR-gerelateerde vragen

HR Gemakkelijk beperkingen

Voldoet mogelijk niet aan de complexe HR-behoeften van grotere ondernemingen

Beperkte aanpassingsmogelijkheden in vergelijking met sommige concurrenten

HR Easily prijzen

Prijzen per module : Begint bij $1.5/maand per werknemer (minimaal 7 werknemers)

: Begint bij $1.5/maand per werknemer (minimaal 7 werknemers) Volledige Suite: $10/maand per werknemer (minimaal 7 werknemers)

HR Gemakkelijk beoordelingen en recensies

G2 : Niet genoeg beoordelingen

: Niet genoeg beoordelingen Capterra: NA

9. Deel Software

beste voor wereldwijde oplossingen voor salarisadministratie en compliance**_

via Zoho Mensen Zoho People is een cloud-gebaseerde HR-software met een unieke focus op het verbeteren van de werknemerservaring, waardoor het zich onderscheidt van andere oplossingen.

Het is ontworpen om zich aan te passen aan de veranderende behoeften van hedendaagse werkplekken en biedt een uitgebreide suite aan tools om HR-activiteiten te stroomlijnen en tegelijkertijd prioriteit te geven aan het welzijn en de ontwikkeling van werknemers.

Van personeelsplanning van onboarding tot prestatiemanagement, Zoho People is de oplossing bij uitstek om een personeelsbestand op te bouwen dat zich gewaardeerd en versterkt voelt.

De beste functies van Zoho People

Beheer een gecentraliseerde personeelsdatabase voor eenvoudige administratie

Volg tijd en aanwezigheid automatisch met geïntegreerde biometrische apparaten

Doelen stellen en beoordelen met behulp van performance management tools

Bereken nauwkeurig salaris met naadloze salarisintegratie

Informatie bijwerken en zelfstandig verzoeken indienen via de selfserviceportal voor werknemers

Zoho People beperkingen

Hoewel Zoho People een hoge mate van maatwerk biedt, kan het complex en tijdrovend zijn voor gebruikers met beperkte technische vaardigheden

Integratie met applicaties van derden buiten het Zoho ecosysteem kan technische kennis vereisen

Zoho People prijzen

Essentiële HR : $1,25/maand per gebruiker

: $1,25/maand per gebruiker Professioneel : $2.00/maand per gebruiker

: $2.00/maand per gebruiker Premium : $3,00/maand per gebruiker

: $3,00/maand per gebruiker Enterprise: $4,50/maand per gebruiker

Zoho People beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (300+ beoordelingen)

4.4/5 (300+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (200+ beoordelingen)

Start met het beheren van uw HR projecten met ClickUp

Dit zijn de top 10 HR-softwareopties voor bedrijven in de Filipijnen. We hebben hun beste functies en beperkingen bekeken om te begrijpen wat ze uw organisatie kunnen bieden.

Onthoud dat de juiste keuze afhangt van uw unieke behoeften en vereisten.

We weten dat voldoen aan uw HR doelen terwijl alles op rolletjes blijft lopen, kan een uitdaging zijn. Maar vrees niet! ClickUp is er om u te helpen.

ClickUp centraliseert HR-activiteiten, automatiseert routinetaken en biedt krachtige tools voor prestatiebeheer, tijdregistratie en naleving - alles op één plek.

Waarom jongleren met verschillende tools als u uw HR-processen kunt vereenvoudigen en verbeteren met ClickUp?

Van naadloze onboarding tot efficiënte functioneringsgesprekken, ClickUp is de beste HR-managementsoftware om uw bedrijf te laten floreren. Aanmelden bij ClickUp vandaag nog om uw HR-activiteiten te transformeren en uw team te ondersteunen zoals nooit tevoren!