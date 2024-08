Zapier vs. IFTTT: wat is de beste in 2024?

Denk aan al die dagelijkse routinetaken: e-mails versturen, spreadsheets bijwerken, statusupdates posten of zelfs gewoon gegevens verplaatsen van de ene tool naar de andere.

Dit is waar automatisering, zoals aangepaste workflows en realtime integraties, je te hulp schieten. Zodra je deze hebt ingesteld, kun je ze onvermoeibaar op de achtergrond laten werken, zodat je verlost bent van de eentonigheid van taken als het verzenden van e-mails, het bijwerken van spreadsheets of het verplaatsen van gegevens van de ene tool naar de andere. Hierdoor kun je je concentreren op belangrijkere zaken en voel je je bevrijd van het alledaagse.

Met zoveel no-code automatiseringstools kunnen zelfs niet-technische mensen zoals marketeers en HR-teams nu de leiding nemen en hun geautomatiseerde workflows creëren. Hierdoor kunnen ze alledaagse taken efficiënt beheren en hebben ze het gevoel dat ze hun werk beter onder controle hebben.

Ik heb twee van de populairste geprobeerd software voor workflowautomatisering -Zapier en IFTTT om uit te zoeken welke de betere allrounder is voor het automatiseren van zakelijke apps en persoonlijke apparaten.

Wat is Zapier?

Zapier, opgericht in 2011, is een webgebaseerd platform waarmee gebruikers workflows kunnen automatiseren en integreren met meer dan 6000 apps inclusief gadgets. Wat ik zo leuk vind aan Zapier is de no-code benadering van automatisering, die zelfs een niet-techneut als ik kan gebruiken om automatiseringen met meerdere stappen te bouwen en meerdere apps met elkaar te verbinden.

Een andere geweldige functie voor no-code automatiseringen in Zapier zijn de vooraf gebouwde zaps - kant-en-klare workflows die taken in verschillende apps kunnen automatiseren.

via Hubspot

Zapier functies

Laten we eens kijken naar de belangrijkste functies van Zapier.

1. Automatiseringen

via Zapier Zapier's automatiseringsworkflows, of zaps, worden meestal gebruikt om repetitieve en rolspecifieke taken te automatiseren, zoals marketing- of verkoopautomatisering.

Je kunt Zapier automatiseringen ook gebruiken om databases aan te maken en bij te werken, processen goed te keuren en meer.

Zapier werkt op basis van een trigger-action model.. Het enige wat ik moest doen was een trigger instellen (en ze zijn allemaal vooraf ingesteld) in één app en daar een actie of gevolg voor instellen in een andere app. In mijn geval was dat het verzenden van een formulier van Webflow naar Mailchimp.

2. Flexibiliteit en aanpassingen

Zapier biedt verschillende app-integraties. Dit maakt het eenvoudig om verschillende apps te koppelen en verschillende processen te automatiseren.

Ik heb multi-step automation, gemaakt waarbij een enkele trigger een reeks acties in verschillende apps kan starten. Dit maakt complexe workflows mogelijk en automatiseert hele processen met slechts één trigger-event, zoals het verzenden van een Webflow-formulier naar zowel mijn e-mailcampagnetool (Mailchimp) als mijn CRM (Hubspot)

Er zijn ook andere opties om filters. toe te voegen die ik kan gebruiken om de criteria te specificeren voor wanneer een zap (automatisering) moet worden uitgevoerd of schema's. in te stellen om zaps op specifieke tijdstippen uit te voeren.

3. Kunstmatige intelligentie

Zapier heeft ook sterke genAI-mogelijkheden om complexe workflows op te bouwen met alleen maar vragen.

Het enige wat je hoeft te doen is de automatisering die je wilt invoeren in gewoon Engels, en Zapier bouwt de zap voor je. Sterker nog, je kunt AI promptsjablonen gebruiken die door andere Zapier-gebruikers zijn gemaakt om inspiratie op te doen.

via Zapier Andere dingen die je kunt doen met Zapier AI zijn chatbots bouwen, AI-velden maken voor tabellen of zelfs AI vragen om je huidige zaps en organisatieprocessen te verbeteren.

Zapier prijzen

Gratis

Professioneel: begint bij 750 taken voor $19,90/maand (jaarlijks gefactureerd)

begint bij 750 taken voor $19,90/maand (jaarlijks gefactureerd) Team: Begint bij 2000 taken voor $69/maand (jaarlijks gefactureerd)

Begint bij 2000 taken voor $69/maand (jaarlijks gefactureerd) Enterprise: Prijzen op maat

Wat is IFTTT?

Met IFTTT, wat staat voor "If This, Then That", kun je taken tussen verschillende diensten automatiseren met behulp van applets-een combinatie van triggers en acties. IFTTT ondersteunt een uitgebreid ecosysteem, inclusief sociale mediaplatforms, productiviteitstools slimme thuisapparaten en wearables. Dit maakt het een geweldige tool om je digitale processen te automatiseren, zowel op het werk als thuis.

Hoewel het verbinden van mijn Philips Hue-lampen met mijn telefoon iets ingewikkelder was dan het verbinden van zakelijke apps, was het veel gemakkelijker dan verwacht.

Een ander belangrijk element van IFTTT zijn de kanalen, dit zijn individuele diensten die beschikbaar zijn op IFTTT. Momenteel worden er meer dan 800 kanalen ondersteund.

IFTTT functies

Laten we eens kijken hoe de belangrijkste functies van IFTTT werken.

1. Automatiseringen

Wat automatiseringen betreft, gebruikt IFTTT ook het trigger/actie-model. Maar in dit geval worden de gemaakte workflows applets genoemd. Als je bijvoorbeeld een volledig slim huis hebt, kun je alles doen.

via IFTTT Elk van de meer dan 800 kanalen van IFTTT heeft zijn eigen reeks triggers en acties, die je kunt gebruiken om aangepaste applets te maken en geautomatiseerde workflows uit te voeren. Hier verbind ik bijvoorbeeld mijn Fitbit-horloge met Google Sheets.

via IFTTT Je kunt ook de applets klonen en aanpassen die zijn gemaakt door andere IFTTT-gebruikers en zo tijd besparen. Een andere geweldige functie is de multi-actie applet, waarbij je de 'trigger' in één app kunt gebruiken om 'acties' in verschillende apps te starten.

2. Flexibiliteit en aanpassingen

IFTTT biedt een aantal beperkte filteropties om je applets aan te passen. Maar de echte superkracht is het ontwikkelaarsplatform. Met meer dan 900 API's is het voor ontwikkelaars eenvoudig om aangepaste filters en applets te maken integratie met andere apps .

Je hebt ook de optie om je applets publiekelijk te delen zodat anderen ze kunnen importeren en gebruiken.

3. Kunstmatige intelligentie

Ik heb ook de IFTTT AI prompt builder geprobeerd. Hier is de prompt die ik gaf en het resultaat:

via IFTTT

via IFTTT Gaaf, toch?

IFTTT heeft ook een aantal AI-gestuurde applets voor gewone taken die geweldig kunnen zijn voor marketeers en schrijvers.

Er zijn momenteel vier AI-tools:

AI content creator om je te helpen sneller te schrijven door ideeën te genereren en content te schetsen

om je te helpen sneller te schrijven door ideeën te genereren en content te schetsen AI prompt om antwoorden op te stellen voor vragen of aanwijzingen die je vraagt

om antwoorden op te stellen voor vragen of aanwijzingen die je vraagt AI social creator om automatisch tweets te maken voor blogberichten wanneer deze live gaan

om automatisch tweets te maken voor blogberichten wanneer deze live gaan AI summarizer om samenvattingen te maken van blogs, RSS feeds en meer

Je kunt ook IFTTT's ChatGPT plugin gebruiken om informatie te vinden in je account of om acties uit te voeren zoals het versturen van e-mails. Maar je hebt een ChatGPT Plus abonnement nodig om toegang te krijgen tot deze plugin.

IFTTT prijzen

Gratis: Voor altijd gratis (2 applets)

Voor altijd gratis (2 applets) Pro: $3.49 per maand (20 applets)

$3.49 per maand (20 applets) Pro+: $14,99 per maand (Onbeperkt aantal applets)

Zapier vs IFTTT: functies vergeleken

Laten we nu de verschillende automatiseringsmogelijkheden van IFTTT vs. Zapier eens grondig vergelijken.

1. Automatiseringen

Het eerste criterium is ongetwijfeld de workflowautomatiseringsmogelijkheden van beide tools.

Zapier

Zapier staat bekend om zijn drag-and-drop workflow automation builder. Het is eenvoudig te gebruiken en stelt niet-technische gebruikers in staat om meerdere apps met elkaar te verbinden zonder code te schrijven.

Ik vond sommige ingewikkelde automatiseringen op Zapier echter een beetje moeilijk, en het werkte beter bij het verbinden van zakelijke apps dan smart home apparaten.

IFTTT

IFTTT, aan de andere kant, staat bekend om zijn eenvoudige, voorwaardelijke automatiseringen. Het is ontzettend makkelijk te gebruiken en de mobiele app maakt het ontzettend makkelijk voor gebruikers om applets te maken en uit te voeren vanaf hun telefoon. Ik was in staat om veel sneller automatiseringen te maken voor zowel apps als apparaten.

Dit maakt het een geweldige keuze voor gebruikers die op zoek zijn naar één tool die werkt met zowel hun zakelijke apps als smart home apparaten.

Zapier vs. IFTTT: De betere no-code automatiseringstool

Dit was een spannende ronde, maar we hebben een winnaar. Het is IFTTT!

IFTTT neemt de leiding op twee fronten: het is een superhandige mobiele app en even goede automatiseringsworkflows voor apps en apparaten.

2. Aanpassingen

Het volgende criterium is hoe flexibel Zapier en IFTTT zijn en hoe ze helpen met aangepaste workflows.

Zapier

Zapier biedt standaard veel aanpassingsmogelijkheden. Ten eerste kun je ingewikkelde zaps met meerdere stappen maken om verschillende apps met elkaar te verbinden. Daarna zijn er voorwaardelijke regels om verder aan te passen wanneer een app moet worden uitgevoerd.

Andere geweldige aanpassingsmogelijkheden zijn geavanceerde filter- en planningsopties. Bovendien is er een ontwikkelaarsplatform dat toegang geeft tot Zapier API's om bedrijven te helpen interne tools te verbinden met aangepaste code.

IFTTT

In tegenstelling tot Zapier biedt IFTTT beperkte aanpassingsmogelijkheden. De meest opvallende is multi-action applets, die een enkele trigger gebruiken om meerdere acties in verschillende apps uit te voeren. Voor complexere workflows of filtering moet je code gebruiken en workflows bouwen op het ontwikkelaarsplatform van IFTTT, wat het ontoegankelijk maakt voor niet-techneuten zoals ik.

Dit is een duidelijke overwinning voor Zapier. Niet alleen biedt het meer aanpassingsmogelijkheden, maar het biedt ook meer integraties (6000+), terwijl IFTTT slechts ongeveer 800 integraties biedt.

3. Kunstmatige intelligentie

Het laatste criterium in deze strijd is kunstmatige intelligentie (AI). Het is belangrijk om te analyseren hoe beide tools presteren bij het versnellen van werk met AI.

Zapier

Zapier gebruikt AI-mogelijkheden om workflows sneller te maken. Dit omvat het creëren van zaps vanuit het niets met tekstaanwijzingen en het gebruik van AI om te beoordelen en bestaande processen te optimaliseren .

Bovendien is de GPT-gestuurde chatbot (nog in bèta) een geweldige aanvulling op de Zapier AI-toolset.

IFTTT

Het gratis plan van IFTTT bevat de AI prompt builder en vier andere tools om de kracht van AI toe te voegen aan je automatiseringen. Deze tools helpen bij taken zoals het opstellen van content, het samenvatten van blogs of het maken van prompts in werk-apps.

ChatGPT Plus-gebruikers kunnen ook gebruikmaken van de genAI-mogelijkheden binnen IFTTT om het creatieproces van de workflow te optimaliseren.

Zapier vs. IFTTT: Welke heeft diepere AI-integraties

Deze ronde gaat naar IFTTT. Het biedt meer AI-opties en de AI prompt builder is gratis - een duidelijke bonus.

Prijzen

Zapier vs. IFTTT: op Reddit

Mijn mening staat hier, maar dat is niet genoeg.

Laten we ook eens kijken naar wat onbevooroordeelde meningen van het internet, oftewel Reddit-reviews. Op het eerste gezicht lijkt het erop dat veel gebruikers IFTTT verkiezen boven Zapier, omdat de laatste duur wordt als je meerdere automatiseringen uitvoert.

Volgens rudiger ,

Het is vrij duur in vergelijking denk ik. Ik gebruik beide, en de diensten hebben wat overlap, maar ik denk dat ze verschillende use cases hebben. Ik gebruik Zapier veel spaarzamer omdat de executies duur worden als je ze vaak gebruikt. Als je maar een heel klein aantal automatiseringen uitvoert, kan het prima zijn. Na de cel staat ,

Ik moet onder een steen geleefd hebben, want ik heb Zapier nog maar net ontdekt via de ChatGPT-plugin. Het doet me denken aan IFTTT. De kosten zijn echter wild voor een klein bedrijf. Het is gerechtvaardigd als je het voor veel doeleinden gebruikt. Ik weet zeker dat het voor jou al onmisbaar is, maar ik kan het niet uitproberen om alle manieren te vinden waarop het me kan helpen om de kosten te rechtvaardigen. Ik ben een eenmanszaak, dus ik zou de enige zijn die het gebruikt Bradwbowman zegt ,

We houden van Zapier maar ze houden niet meer van hun klanten. Ze hebben onze maandelijkse prijs met 400% verhoogd naar $600 en onze taken teruggebracht van 75k naar 50k per maand... ons bedrijf draait letterlijk op hen maar we zijn langzaam taken van hen aan het afstoten._

Gebruikers lijken dol te zijn op de prijzen van IFTTT, vooral voor huisautomatisering. A gebruiker rmzy schrijft,

"Ik koop het al sinds ze begonnen. Ik heb een goede deal gekregen, dus ik laat het waarschijnlijk niet staan. Ik gebruik de applets echter op allerlei manieren. Ik heb minstens 12 lopende websites en automatisering. Er is een alternatief, maar je kunt niet op tegen de prijs van ifttt."

Het lijkt er ook op dat mensen IFTTT en Zapier liever voor verschillende dingen gebruiken:

IFTTT voor huisautomatisering Yoshers16 is van mening :

_Voorkomt dat de inktpatronen van mijn printer uitdrogen. Om de paar weken stuurt het een e-mail naar mijn web-verbonden printer. De e-mail wordt afgedrukt Wanneer ik een bepaalde geo-fence passeer, stuurt het mijn echtgenoot een sms dat ik X minuten van huis ben. Dat maakt het avondeten makkelijker te plannen. Registreren wanneer ik aankom op/afga van mijn werk

Zapier voor software-integraties

Een gebruiker tracking desk staten ,

Zapier heeft meer dan 1000 geïntegreerde apps, dat is veel meer dan elke andere "connector" die er is, inclusief automate dot io die er misschien 100 heeft. Hoe wij Zapier gebruiken:_ - Gegevens bijwerken / aanmaken in onze intercom - RSS feeds naar Twitter berichten/blog berichten - Conversies bijhouden/evenementen bijhouden _- Factuur/stripe-gerelateerde automatiseringen - Notificaties voor verkopen/conversies/activaties

Samenvattend lijkt het erop dat -IFTTT de meer betaalbare optie is als je schaalt, en hoewel vergelijkbaar, hebben beide verschillende sterke punten. Voor Zapier zijn het integraties en voor IFTTT automatiseringen.

Maak kennis met ClickUp: het beste alternatief voor Zapier vs. IFTTT

Hoewel Zapier en IFTTT geweldige hulpmiddelen kunnen zijn voor bedrijven die verschillende werkapps met elkaar willen verbinden en processen willen automatiseren, is er een eenvoudigere (en goedkopere) manier om dit te doen - door te kiezen voor een alles-in-één platform voor werkplekbeheer dat ook native integraties heeft met veelgebruikte werkapps Zapier alternatief .

Ja, ik bedoel ClickUp! Met ClickUp hebt u geen ervaring als ontwikkelaar nodig om automatiseringen uit te voeren of verbinding te maken met meer dan 1000 zakelijke en persoonlijke apps.

Beheer uw projecten, taken en communicatie vanaf één platform met ClickUp

Omdat ClickUp een productiviteits- en werkplekbeheerplatform is met ingebouwde oplossingen voor alles van projectbeheer en documentcreatie tot interne communicatie en zelfs CRM, hebt u niet veel andere productiviteitstools nodig.

De afgelopen maanden heb ik ClickUp Docs gebruikt als mijn notitieboek, budgetplanner en gewoonte tracker. Op het werk gebruiken we ClickUp voor alles van verkoopopvolging en marketingcampagnes tot het plannen van sprints.

Het biedt ook kant-en-klare integraties met meer dan 1000 tools, zodat u uw werktools niet hoeft te patchen en geen gegevens hoeft te verzenden via ingewikkelde workflows.

Kenmerken van ClickUp

Laten we eens kijken hoe ClickUp bedrijven van alle groottes kan helpen tijd te besparen met aangepaste workflows, integraties en meer.

Automatiseer werk door te creëren zonder code met ClickUp Automations

ClickUp wordt ook geleverd met meer dan 100 kant-en-klare automatiseringen die u met slechts een paar klikken kunt inschakelen. En het beste deel is dat ClickUp Automations ook werken met externe apps, zodat u al uw taken of gegevens in een gedeelde workflow kunt brengen.

Volg en beheer je GitHub-activiteit vanuit ClickUp Projecten

Bijvoorbeeld, met de ClickUp en GitHub integratie kunnen ontwikkelaars automatisch GitHub-activiteiten aan ClickUp-taken koppelen, GitHub-activiteiten (zoals pull requests) in realtime naar ClickUp sturen en zelfs ClickUp-taken bijwerken vanuit GitHub zelf.

3. Universeel zoeken

Een andere handige functie is ClickUp's universele zoekfunctie mogelijkheden. Er zijn twee Universal Search-opties-privé (waarbij alleen de gebruiker resultaten ziet) en Gedeeld (waarbij resultaten zichtbaar zijn voor alle Workspace-leden).

Vind alle gegevens, afbeeldingen of bestanden in enkele seconden met ClickUp Universeel zoeken

Aangedreven door ClickUp Brein universal Search, de genAI-engine, kan elk type informatie vinden, of het nu een bestand, taak, chat of een stukje informatie uit een document is. Dit bevordert transparantie en teamproductiviteit binnen de Workspace, zodat alle leden toegang hebben tot alle informatie die ze nodig hebben zonder anderen te vragen of oude documenten door te spitten.

4. ClickUp prijzen

Gratis voor altijd

Onbeperkt: $7/gebruiker per maand

$7/gebruiker per maand Zakelijk: $12/gebruiker per maand

$12/gebruiker per maand Onderneming: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain is beschikbaar op alle betaalde plannen voor $7 per lid per werkruimte per maand

Vermijd datasilo's en werk slimmer met ClickUp

Zowel Zapier als IFTTT zijn geweldige tools om uw werkapps en, in het geval van IFTTT, zelfs uw slimme hardware met elkaar te verbinden. Maar het is een tijdrovend proces en kan duur worden als je meerdere automatiseringen gaat uitvoeren.

Als je een snelgroeiend bedrijf bent dat de operationele efficiëntie wil verbeteren, is een alles-in-één platform zoals ClickUp misschien een goed idee geweldig alternatief voor IFTTT en Zapier. Ten eerste biedt ClickUp een breed scala aan ingebouwde integraties. Dit vermindert de noodzaak om te vertrouwen op integraties van derden of verbindingen op te lappen via meerdere tools, waardoor het integratieproces wordt vereenvoudigd.

Bovendien bieden ClickUp's ingebouwde automatiseringsmogelijkheden en workflowsjablonen kunnen zowel individuele werknemers als hele teams ten goede komen door repetitieve taken te verminderen en zich te richten op strategisch werk. Meld u vandaag nog aan voor ClickUp en ontdek hoe het u kan helpen uw apps beter te verbinden en werkprocessen te vereenvoudigen.