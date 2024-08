Top 10 Zapier-integraties om je workflow te optimaliseren in 2024

Niemand kan zijn technische stapel terugbrengen tot slechts één platform. Of je nu je vergaderingen organiseert met Google Agenda of een marketingteam voor een MKB-bedrijf beheert met HubSpot, de meesten van ons vertrouwen op meerdere programma's om georganiseerd en productief te blijven. Het is net zo belangrijk om informatie op meerdere platforms te delen om de voordelen van de som der delen te plukken.

Het handmatig overtypen van informatie of het plakken van details van de ene softwaretool naar de andere is echter misdadig in het tijdperk van AI. Dat is waar Zapier om de hoek komt kijken. Het is een tool voor automatisering van werkstromen die 6000+ apps met elkaar verbindt om specifieke acties en gebeurtenissen te triggeren op basis van vooraf bepaalde triggers.

Hoe meer je alle apps die je graag gebruikt met elkaar kunt verbinden, hoe beter je je ideale workflow kunt opbouwen voor alle projecten en routines in je leven (persoonlijk, professioneel of anderszins).

De truc is om te ontdekken welke apps dynamisch kunnen samenwerken met Zapier's integratiesoftware en creëer acties en gebeurtenissen waarop je kunt vertrouwen. Je wilt robuuste en veelzijdige Zapier-integraties om je werkstroom op te bouwen en je leven te vereenvoudigen.

Wat moet je zoeken in Zapier-integraties?

Het kenmerk van een goede productiviteit app, kalender app, of zakelijke tool is dat het integratie met andere tools vergemakkelijkt. Per slot van rekening kan geen enkele app alles voor iedereen doen, en apps die verbindingen met andere apps mogelijk maken, hebben veel meer kans om hun plaats op de must-have lijsten van mensen te veroveren.

Dus als je op zoek bent naar nieuwe apps om op te nemen in je routines en werkstromen voor 2024, vraag dan niet alleen wat de app zelf kan doen. Vraag wat de app kan doen via Zapier-integratie Zaps. De beste Zapier-integraties moeten aan een paar criteria voldoen:

Het maakt de openbare lijst: Als Zapier's openbare lijst een app bevat, zijn de app ontwikkelaars toegewezen aan de integraties. Je zult waarschijnlijk ook betrouwbaardere ondersteuning vinden dan bij apps die niet op de lijst staan of apps op privé lijsten

Als Zapier's openbare lijst een app bevat, zijn de app ontwikkelaars toegewezen aan de integraties. Je zult waarschijnlijk ook betrouwbaardere ondersteuning vinden dan bij apps die niet op de lijst staan of apps op privé lijsten Er zijn veel verschillende trigger- en actieopties: Sommige apps hebben slechts een enkele, vluchtige actie of trigger. Controleer of de Zapier-integratie meerdere mogelijke triggers, mogelijke acties en eindpunten heeft. Dit betekent dat je nog veel meer kunt doen en automatiseren

Sommige apps hebben slechts een enkele, vluchtige actie of trigger. Controleer of de Zapier-integratie meerdere mogelijke triggers, mogelijke acties en eindpunten heeft. Dit betekent dat je nog veel meer kunt doen en automatiseren Veel mensen gebruiken het en er zijn veel bronnen: Het sociale momentum is echt, vooral als het gaat om toepassingen. Alleen al door de grootte van de Zapier-community geldt: hoe meer mensen een specifieke app gebruiken, hoe beter die waarschijnlijk is. Richt je op apps met honderdduizenden gebruikers

Gebruik de bovenstaande checklist om ervoor te zorgen dat je huidige tools de lijst halen en blijf hem gebruiken om de waarde te beoordelen van nieuwe apps die je wilt onderzoeken. Maar als je vastzit en hulp nodig hebt om uit te zoeken waar je terecht kunt, begin dan met een aantal fundamentele Zapier-integraties voor persoonlijke en professionele gebruikers.

De 10 beste Zapier-integraties om te gebruiken in 2024

Combineer ClickUp Universal Search met Zapier Zaps om al uw werk in één platform te beheren en informatie nooit uit het oog te verliezen

Als Zapier-integraties de mechanismen zijn voor hoeveel werk er gedaan wordt, dan is projectmanagement software de basis. Iedereen heeft een hub voor projectmanagement en projecttaken nodig die al hun to-dos, planningen, kennisbronnen en voortgang herbergt. Die hub is ClickUp.

ClickUp is een alles-in-één platform voor projectmanagement waar persoonlijke gebruikers of professionele teams hun workflows en routines kunnen organiseren. U kunt samenwerken met collega's, projecten van meerdere personen bijhouden en uw dagelijkse of doorlopende lijst met taken beheren in één ruimte. Nog beter, ClickUp heeft een robuuste Zapier automatisering die elk item op die lijst afcheckt van de vorige sectie waar je net naar beneden scrolde.

U kunt tientallen ClickUp-Zapier Zaps voor standaardfuncties en actieketens. U kunt ClickUp rechtstreeks integreren met uw favoriete tools zoals Google Agenda en Slack voor meer genuanceerde workflows. Nog beter, zodra al uw ClickUp-integraties, verbindingen en Zaps aanwezig zijn, kunt u het volgende gebruiken ClickUp Universeel Zoeken om informatie te vinden van alle onderling verbonden tools.

ClickUp beste functies

ClickUp kan uw gecentraliseerde hub zijn voor het maken van gebeurtenissen, het voltooien van taken en het zoeken naar informatie wanneer u alle apps die u gebruikt voor uw persoonlijke of professionele leven met elkaar verbindt. Dezevoorbeelden van automatisering van bedrijfsprocessen kunnen u inspireren als u uw eigen ideeën wilt ontwikkelen

Je kunt tientallen automatische triggers instellen om al je taken, gebeurtenissen, aantekeningen en gesprekken op één plek te hebben door middel van eenvoudig te gebruikensoftware voor automatisering van taken* U zult minder tijd besteden aan het kopiëren van uitnodigingen voor vergaderingen of het uitnodigen van uw e-mailadressen voor uw vergaderingen - als het in ClickUp staat, staat het ook in al uw andere zapped tools

Ruime ondersteuning van ClickUp, Zapier en enthousiaste gebruikers maken het gemakkelijk om hulp te krijgen bij al uw vragen of inspiratie op te doen voor creatieve dingenautomatisering van werkstromen ClickUp beperkingen

Persoonlijke gebruikers moeten zich mogelijk verdiepen in de API omdat de meeste ClickUp Zaps gericht zijn op professionele gebruikssituaties

Overschakelen naar een nieuw projectmanagement platform om toegang te krijgen tot de Zaps kan een flinke onderneming zijn

ClickUp prijzen

Free Forever

Unlimited: $7/maand per gebruiker

Business: $12/maand per gebruiker

Enterprise: Neem contact op voor prijzen

ClickUp AI is beschikbaar op alle betaalde abonnementen voor $5 per lid per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (2.000+ beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (2.000+ beoordelingen)

2. ActiveCampaign

Via ActiveCampaign ActiveCampaign is een platform voor marketingautomatisering dat het voor kleine teams gemakkelijker maakt om nog meer te doen. Het biedt tools voor e-mailmarketing, automatisering voor het verzenden en personaliseren van e-mails en de mogelijkheid om e-mails te verzenden als reactie op verkoop of andere interacties.

Je kunt tientallen aangepaste automatiseringen instellen met ActiveCampaign die verschillende e-mails sturen naar verschillende mensen op verschillende tijdstippen, maar waar past een Zapier-integratie in?

Via Zaps kun je ervoor zorgen dat elke interactie met klanten of prospects in verschillende instellingen correct wordt geregistreerd in ActiveCampaign. Zo kun je bijvoorbeeld elke landingspagina op je website koppelen aan specifieke e-mailcampagnes, zodat nieuwe contactpersonen automatisch de juiste communicatie ontvangen.

ActiveCampaign Zaps kan ook nieuwe taken toevoegen aan uw lijst Nog te doen of vergaderingen met klanten aan uw kalender wanneer ontvangers interactie hebben met de berichten die u verstuurt.

ActiveCampaign beste functies

Gedetailleerde helpgidsen die je helpen bij de instelling van Zaps of workflows voorstellen door veelgebruikte Zaps te bespreken

Automatisering van al uw e-mailcommunicatie, zodat uw druppelcampagnes, seizoensgebonden e-mails en e-mails met "Bedankt voor het kopen!" op het perfecte moment worden verzonden

Tools en opties om snel met klanten en nieuwe contacten te communiceren

ActiveCampaign-beperkingen

Sommige integraties vereisen klantenservice om de details glad te strijken

Het platform kan vervelend zijn om door te navigeren

ActiveCampaign-prijzen

Plus (bundel): $116/maand

Professional (bundel): $386/maand

Enterprise: $734/maand

ActiveCampaign beoordelingen en recensies

G2: 4,5/5 (10.700+ beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (2.350+ beoordelingen)

Bekijk deze_ ActiveCampaign alternatieven !

3. Google Spreadsheets

Via Google Google Spreadsheets is het eenvoudigere, gratis en gebruiksvriendelijkere alternatief voor Excel, met online spreadsheets die samenwerking mogelijk maken. Je kunt sjablonen gebruiken, werk vastleggen, lijsten beheren en gedetailleerde bestanden ontwikkelen voor persoonlijk of professioneel gebruik.

Een probleem dat veel mensen hebben met spreadsheets is dat ze vervelend kunnen zijn als je er informatie in invoert. De spellingscontrole werkt niet in de cellen, de opmaak is vervelend en het werkt niet als een gewoon document. Dat is geen probleem met Google Spreadsheets, maar met spreadsheets, en automatisering van Zapier kan dat oplossen.

Met de honderden beschikbare Zaps kun je nieuwe Facebook- en e-mailleads in één langlopende lijst in Sheets zetten. Je kunt transacties toevoegen, onkostenbewaking stroomlijnen en zelfs automatisch aantekeningen maken wanneer je een nieuwe vergadering hebt. En dat zijn nog maar een paar voorbeelden.

Aan de push-out kant kunnen Sheets Zaps Slack alerts of ClickUp berichten versturen, Trello kaarten maken voor clients en nieuwe abonnees naar Mailchimp pushen. Niemand in je team hoeft nog in spreadsheets te typen.

Google Spreadsheets beste functies

Gratis cloud-gebaseerde software

Eenvoudige samenwerking, vooral omdat gebruikers opmerkingen kunnen achterlaten of e-mail notificaties kunnen sturen vanuit de cellen

Google Spreadsheets kan vrijwel elk type gegevens lezen en formatteren, zodat er geen dingen fout gaan bij het vertalen

Er zijn honderden Zaps zodat je tientallen automatiseringen voor werkstromen kunt maken,formulieren automatiseringenen back-ups van gegevens

Google Spreadsheets beperkingen

Er is een maximum aantal cellen voor Google Spreadsheets, dus automatiseringen vereisen enige controle

Google Spreadsheets heeft niet zulke geavanceerde functies als Excel, dus Zaps van derden enZapier alternatieven zijn een must

Google Spreadsheets prijzen

Gratis

Google Spreadsheets beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (42.290+ beoordelingen voor Google Werkruimte)

Capterra: 4.7/5 (12.900+ beoordelingen)

4. Slack

Via Slack Wanneer bedrijven instant messaging nodig hebben, kiezen ze meestal voor Slack. Slack is een communicatieplatform dat instant messaging tussen groepen of direct faciliteert, evenals delen van bestanden, gesprekken en meer. Organisaties kunnen groepschats instellen per afdeling, project of thema zodat meerdere open gesprekken tegelijkertijd kunnen plaatsvinden.

Het mooie van Slack is dat het zelf al automatisering van de werkstroom en geavanceerde functies mogelijk maakt. Je kunt herinneringen instellen, reacties programmeren en berichten snoozen. Maar het is op zijn best met Zaps, waarmee andere tools in je tech stack je direct berichten kunnen sturen.

Een spreadsheet kan bijvoorbeeld een waarschuwing geven op een kanaal of aan een specifieke persoon wanneer er een nieuwe prospect is. Je kunt ook berichten versturen in Slack, zoals ondersteunende tickets, marketingideeën of taken die je moet opvolgen. Je kunt zelfs informele aantekeningen en berichten over clients toevoegen aan het officiële profiel in het CRM, zodat er nooit informatie verloren gaat.

Slack beste functies

Robuuste functies voor instant messaging en chatten in groepen die samenwerking vergemakkelijken

Slimme functies die gebruikers kunnen configureren om alarmen, terugkerende herinneringen en follow-ups in te stellen

Veel Zaps voor het verzenden van berichten via Slack of om Slack-berichten om te zetten in actie-items

Slack beperkingen

Grootte en app integratie beperkingen op de gratis versies

Betaalde abonnementen kunnen duur zijn

Slack prijzen

Gratis

Pro: $8,75/maand

Business+: $15/maand

Enterprise Grid: Aangepaste prijzen

Slack beoordelingen en recensies

G2: 4,5/5 (32.200+ beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (23.000+ beoordelingen)

5. Google Agenda

Via Google Google Agenda werd al snel de standaard agenda app voor professionele en persoonlijke gebruikers wereldwijd. Het is gemakkelijk te gebruiken omdat het zo nauw verbonden is met onze inboxen. Integraties met platforms zoals Zoom, Meetup, Calendly en meer maken het kiezen van Google Agenda als standaard app nog makkelijker.

Maar als je een kalender kiest, zorg er dan voor dat deze alle mogelijke bronnen van inkomende vergaderingen leest om te voorkomen dat je dubbel geboekt wordt. Dankzij de lange lijst met Zapier Zaps en integraties met derden is Google Agenda de eenvoudigste optie om precies dat te garanderen.

Google Agenda beste functies

Maak meerdere geïntegreerde kalenders voor uw persoonlijke en professionele leven

Stel eenvoudig werktijden of bloktijden in zodat vergaderingen alleen mogelijk zijn tijdens de juiste uren

Alom erkend als de standaardoptie op de meeste websites

Google Agenda limieten

Gebruiks- en uitnodigingslimieten kunnen grotere organisaties in de weg zitten

Navigeren door de geavanceerde functies en instellingen is een uitdaging

Prijzen van Google Agenda

Business Starter (Google Werkruimte): $6/maand

Business Standard (Google Werkruimte): $12/maand

Business Plus (Google Werkruimte): $18/maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Google Agenda beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (42.290+ beoordelingen voor Google Werkruimte)

Capterra: 4.8/5 (3.000+ beoordelingen)

6. HubSpot

Via HubSpot HubSpot is een zeer populaire CRM-software met individuele hubs voor marketing, verkoop, bedrijfsvoering en meer. Organisaties die deel uitmaken van het HubSpot ecosysteem kunnen hun website, marketinganalyses, verzending en productverdeling en diensten op het platform beheren. Het is gebouwd om te voldoen aan de operationele behoeften van bedrijven met maximaal 2000 werknemers, dus het is krachtige software.

Met dat in gedachten heeft HubSpot ook een behoorlijk krachtige lijst van Zaps. Je kunt verbinding maken met meer dan 1400 apps en duizenden trigger-action Zaps maken die passen bij de behoeften van je bedrijf. HubSpot heeft een openbaar gemaakte Zapier-integratie die gratis wordt geleverd bij het algemene HubSpot-platform.

HubSpot beste functies

Een intuïtieve marketing hub die uitgebreide ondersteuning en suggesties biedt voorprocesverbeteringen* Overvloed aan integraties binnen het ecosysteem, waardoor de noodzaak voor handmatige invoer van gegevens wordt geminimaliseerd

Klantinformatie is toegankelijk via verschillende platformkanalen

HubSpot beperkingen

Datum waarden worden afgerond naar UTC middernacht, wat kan leiden tot discrepanties tussen apps

HubSpot zelf kan duur zijn voor MKB's

HubSpot prijzen

Gratis

Suite Starter: $30/maand

Prijzen variëren op basis van type en volume van activiteit

HubSpot beoordelingen en reviews

G2: 4.4/5 (10.680+ beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (4.000+ beoordelingen)

7. Notion

Via Notion Notion is een app voor het maken van aantekeningen die het minimalisme tot het uiterste doorvoert. Het begint als een enkel Whiteboard; van daaruit kunnen gebruikers alles maken, van Gannt-grafieken tot receptenboeken. Om verschillende formaten tekst en databases te maken, kunnen mensen gebruik maken van de vele codes en functies van Notion. Het is een virtuele speeltuin voor mensen die hun passie projecten willen organiseren.

Door alle vrije mogelijkheden kan het een uitdaging zijn om te beginnen, maar gebruikers genieten over het algemeen van de vrijheid als ze eenmaal aan de slag zijn. De enthousiaste community biedt ook veel sjablonen voor projecten, afdelingsfuncties, kalenders en meer. Je kunt bladwijzers maken van je favoriete online bronnen, werk bijhouden en aan projecten werken, gedetailleerde to-do lijsten maken en een hele kennisbank organiseren.

Notion beste functies

Duizenden sjablonen in Notion of van makers van content die niche creaties willen delen

Gebruiksvriendelijke drag-and-drop functies en tools voor het maken van unieke pagina's

Meerdere manieren om gegevens in het platform weer te geven en eraan te koppelen

Notion limieten

Nieuwe gebruikers kunnen ongelooflijk overweldigd zijn

Integraties van Notion bieden mogelijk betere resultaten dan zaps van Notion

Notion prijzen

Gratis

Plus: $8/maand

Business: $15

Enterprise: Neem contact op met verkoop voor prijzen

beoordelingen en recensies van #### Notion

G2: 4,7/5 (5.000+ beoordelingen)

Capterra: 4.8/5 (2.000+ beoordelingen)

8. Calendly

Via Calendly Calendly is een populair planningshulpmiddel dat de instelling van afspraken wat meer glans geeft. Professionals kunnen Calendly gebruiken om clients, prospects en zakenpartners uit te nodigen om een vergadering te plannen en het doet al het rommelige werk achter de schermen van het omgaan met verschillende tijdzones en je beschikbaarheid.

Het is veel gemakkelijker dan het heen en weer e-mailen van mogelijke tijdslots en je kunt zelfs verschillende soorten vergaderingen aanbieden om interne en externe communicatie te segmenteren.

Het integreert automatisch met je favoriete tool voor vergaderingen (zoals Zoom of Google Meet), dus Zaps zijn slechts de kers op de taart.

Calendly beste functies

Een gepolijste interface om anderen vergaderingen met je te laten plannen wanneer het jou uitkomt

Eenvoudige installatie van kantooruren en bloktijden

Naadloze installatie van vergaderingen in verschillende tijdzones zonder je zorgen te maken over de wiskunde

Calendly beperkingen

Het gratis abonnement limiet hoeveel verschillende soorten vergaderingen je kunt houden

Niet-Calendly vergaderingen kunnen het een uitdaging maken voor Calendly om te herkennen wanneer je niet beschikbaar bent

Calendly prijzen

Gratis

Standaard: $12/maand

Teams: $20/maand

Enterprise: Neem contact op met verkoop voor prijzen

Calendly beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (2.099+ beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (3.350+ beoordelingen)

9. Dropbox

Via Dropbox Veel organisaties en persoonlijke gebruikers hosten al hun bestanden in de cloud via Dropbox. Dit omvat alles van documenten over werk in uitvoering tot SOP's en marketingmateriaal. Het is een geweldige manier om altijd toegang te hebben tot de bestanden die je nodig hebt zonder te hoeven zoeken in oude e-mails of mappen van projecten.

Zapier voegt extra kracht toe aan Dropbox door je automatisch een back-up te laten maken van documenten, medewerkers op de hoogte te stellen van wijzigingen en je te laten weten wanneer iemand wijzigingen aanbrengt. Je kunt Dropbox veranderen van een saaie, maar stabiele essentiële functie in een dynamisch onderdeel van je werkstroom.

Dropbox beste functies

Gemakkelijk bestanden delen via koppelingen

Grote bestanden overbrengen die je anders niet zou kunnen delen via e-mail of andere apps

Bestanden opslaan op en openen vanaf verbonden apparaten

Dropbox beperkingen

Minder veiligheid in vergelijking met andere apps voor opslagruimte en delen van bestanden

Geen offline toegang tot documenten

Prijzen voor Dropbox

Basis: Gratis

Plus: $11,99/maand

Essentials: $22/maand

Business: $ 24/maand

Business Plus: $32/maand

Beoordelingen en recensies van Dropbox

G2: 4,4/5 (22.990+ beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (21.500+ beoordelingen)

10. ConvertKit

Via ConvertKit ConvertKit biedt een pakket e-mailmarketingtools, een platform voor betaalde nieuwsbrieven en tools voor de verkoop van abonnementen, lidmaatschappen en nieuwsbrieven. Het is meer gericht op makers van content dan op conventionele bedrijven.

Je kunt je lijst met contactpersonen beheren en hen gepersonaliseerde e-mails sturen. Met Zaps kun je die lijsten met contactpersonen gemakkelijk bijwerken en ervoor zorgen dat je een back-up hebt van al je gegevens.

ConvertKit beste functies

Eenvoudige segmentatie van doelgroepen en beheer van verschillende lijsten, waardoor het een goede keuze is voor beginners

Ingebouwde e-commerce functies, ontworpen voor makers van content die hun kennis te gelde willen maken

ConvertKit limieten

Gebruikers vergelijken het gratis abonnement ongunstig met Mailchimp

Relatief weinig Zaps

ConvertKit prijzen

Nieuwsbrief: $0

Maker: $9/maand

Maker Pro: $25/maand

ConvertKit beoordelingen en recensies

G2: 4,4/5 (190+ beoordelingen)

Capterra: 4.6/5 (197+ beoordelingen)

Integraties en automatisering vereenvoudigen je manier van leven en werken door handmatig heen en weer schakelen tussen applicaties te verminderen. Je kunt je werk versnellen en rustig ademhalen omdat er niets tussen al je beste tools voor projectmanagement .

Maar als al uw apps met elkaar praten via zaps, is het tijd om een thuisbasis te vinden waar u productiviteit kunt leveren. Het robuuste platform voor ClickUp-taakbeheer kan uw uitvalsbasis zijn waar u taken voltooit, met andere mensen aan projecten werkt, uw planning beheert en alles wat uw aandacht nodig heeft in de gaten houdt. Meld u aan voor een Free Forever account en begin te zien waar ClickUp zaps gaten kan opvullen.