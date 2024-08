Samenvatting van het boek Het pad van de manager: Recensie en sleutelaannames

Ben jij een engineeringsdirecteur die worstelt met het leiden van meerdere technische teams? Wilt u succesvol navigeren door de complexiteit van uw carrière?

Als je een carrière hebt in IT, techniek, engineering of management, heb je vast gehoord van of aanbevelingen gekregen over The Manager's Path van Camille Fournier.

Dit boek portretteert op inzichtelijke wijze leiders in de technologiesector die op weg zijn naar groei. Het is een krachtige gids en motivator voor iedereen die zijn managementfilosofie wil ontwikkelen.

Fournier, zelf een doorgewinterde technologieleider, erkent de unieke uitdagingen waarmee individuen te maken krijgen bij de overgang van technische rollen naar leiderschapsposities in een industrie die niet over voldoende leiderschapsmiddelen beschikt.

Als je dit nog niet gelezen hebt teambeheer klassieker nog niet, maak je geen zorgen!

In onze samenvatting Het pad van de manager helpen we je de beste lessen uit het boek over te nemen en ze aan te passen aan jouw managementstijl.

Samenvatting van het boek Het pad van de manager in een oogopslag

Auteur: Camille Fournier

Camille Fournier Aantal pagina's: 244

244 Jaar uitgave: 2017

2017 Geschatte leestijd: 4 uur 30 minuten

The Manager's Path van Camille Fournier kan je stappenplan zijn om een succesvol leider te worden in de techindustrie. Het overbrugt de kloof tussen technische expertise en de zachte vaardigheden die nodig zijn om een succesvol leider te zijn.

Fournier, een voormalig technisch CTO bij Rent the Runway, illustreert op deskundige wijze de uitdagingen waarmee technische managers te maken krijgen en geeft advies voor elke fase in hun carrière.

Haar boek ontvouwt zich als een mentor aan je zijde, die wijsheden uit de loopgraven deelt. Het begint met de eerste stappen van het management, zoals een mentor worden en junior collega's begeleiden. Je leert potentieel te herkennen, talent te koesteren en dat cruciale duwtje in de rug te geven dat hen helpt uit te blinken.

Naarmate je voortgang boekt, worden de uitdagingen groter. Het boek helpt je om teamdynamiek aan te pakken, een hechte eenheid op te bouwen en onvermijdelijke conflicten het hoofd te bieden. Je leert hoe je de kunst van het begrijpen van de behoeften en ambities van je team onder de knie krijgt.

Maar leiderschap draait niet alleen om je team. Het gaat ook om het bedrijf. Het boek biedt inzicht in het navigeren door complexe bedrijfsstructuren, het begrijpen van het grote geheel en het beïnvloeden van beslissingen vanuit een leiderschapsperspectief.

De reis gaat verder en neemt je mee door de managementrangen, van tech lead tot senior rollen. Je worstelt met moeilijke vragen:

Hoe delegeer je effectief?

Hoe meet je succes?

Hoe zeg je nee als dat nodig is?

Het pad van de manager benadrukt zelfbewustzijn door de pagina's heen. Het herinnert je eraan dat je manager ook een mens is, met zijn eigen uitdagingen. Het moedigt je aan om eigendom te nemen van je carrière, je doelen te communiceren en proactief te zijn in je ontwikkeling.

Dit boek zal je uitrusten met de technische expertise voor het creëren van een samenwerkende teamcultuur en de communicatievaardigheden die essentieel zijn voor het managen van meerdere teams en het uitblinken in je werk.

Belangrijkste punten uit Het pad van de manager door Camille Fournier

Het pad om een leider te worden is niet gemakkelijk. Fournier beschrijft de essentiële chronologieën van het pad van een manager, vooral in een sector waar leiders minder leerboeken, hulpmiddelen en raamwerken hebben om hen te leiden.

We presenteren nu enkele sleutelelementen uit de samenvatting van The Manager's Path.

1. Teams macht geven zonder ze te beschermen

Nieuwe managers hebben vaak de behoefte om hun teams te beschermen tegen de druk van het werk. Dit boek pleit hiertegen.

Hoewel het goed is om je team te beschermen tegen onnodige stress, kan het nadelig zijn voor hun groei om ze volledig te isoleren van uitdagingen op het werk.

Fournier stelt voor om context te bieden bij uitdagingen, zodat teams het 'waarom' achter hun werk begrijpen. Dit bouwt team verantwoording op waardoor ze ontvankelijker zijn voor opbouwende kritiek.

2. De kunst van het managen van mensen beheersen

Een goede manager vinden kan moeilijk zijn. Het kan zijn dat je iemand krijgt die je verwaarloost of je alles naar je hand zet.

Wat maakt een goede manager zo bijzonder?

Fournier legt het duidelijk uit: Goede managers investeren actief in jouw groei. Ze houden regelmatig vergaderingen om continue feedback te geven (zowel positief als opbouwend) en je te helpen verbeteren. Het belangrijkste is dat ze je met respect behandelen en een veilige omgeving creëren.

3. Effectief mentorschap cultiveren

Mentorschap biedt een unieke kans om leiderschapsvaardigheden te ontwikkelen in een omgeving waar weinig op het spel staat. In tegenstelling tot formele managementrollen zijn de gevolgen van misstappen minder ernstig, waardoor het een perfect oefenterrein is.

Ideale mentor-mentee koppelingen ontwikkelen zich vaak organisch. Een senior ingenieur kan een junior collega op natuurlijke wijze begeleiden naar meer productiviteit. Deze wederzijds voordelige relaties gedijen op een fundament van gedeelde rente. Geforceerde koppelingen kunnen echter ineffectief blijken. Niet iedereen heeft een mentor nodig en bij sommige koppels kan het aan synergie ontbreken.

Fournier identificeert de 'alpha geek'-een persoonlijkheidstype dat voorrang geeft aan intelligentie en technische bekwaamheid. Deze individuen doen zich vaak voor als onfeilbaar, ondermijnen het werk van hun collega's en herschrijven vaak code zonder waarschuwing.

Hoewel ze moeilijk zijn om mee te werken en slechte managers zijn, kunnen alfa geeks profiteren van mentorschap. Door communicatie- en luistervaardigheden aan te leren, kunnen ze veranderen van individuen die opscheppen over hun kennis in leiders die waarde hechten aan samenwerking.

Pro-tip: Gebruik deze gratis sjablonen voor communicatieplannen voor projecten om een allesomvattende strategie te creëren die iedereen volgt!

4. Een technisch leider en zijn verantwoordelijkheden definiëren

De titel 'Tech Lead' kan verwijzen naar een enkele fase in een technische carrière of ladder, die lijkt op een hoogtepunt van technische expertise, maar Fournier maakt korte metten met deze misvatting. Ze stelt dat een Tech Lead geen bestemming is, maar een unieke 'set verantwoordelijkheden'

Tech leaders die door groei navigeren, hebben meerdere petten op. Ze blijven code schrijven en op de hoogte van technische upgrades. Maar ze zijn ook een brug tussen hun team en het management, ze vertalen technische details en komen op voor de behoeften van hun team.

Hoewel technische besluitvorming een kernfunctie blijft, bestaat de rol uit het versterken van de positie van teamleden en het wegnemen van obstakels die hun voortgang in de weg staan. Het is een complexe evenwichtsoefening.

Fournier geeft een waarschuwend verhaal: sommige technische leiders voelen zich gedwongen om elk obstakel zelf aan te pakken en tot diep in de nacht door te werken. Ze benadrukt dat dit geen erezaak is.

Sterke engineering managers moeten gebruik maken van de talenten van hun team en een samenwerkingsomgeving creëren waarin iedereen gedijt.

Pro-tip: Creëer de juiste teamstructuur voor jouw bedrijf door uit deze acht types te kiezen.

5. Nieuwe relaties voor rapportage beheren

Fournier gebruikt de term 'engineering lead' om het volgende te beschrijven leidinggeven op het werk . Een van haar kernprincipes is dat engineering leads prioriteit moeten geven aan technisch relevant blijven. Dit is heel logisch, want je kunt je team niet effectief begeleiden als je niet op de hoogte bent van de fijne kneepjes van hun werk.

Deze uitdaging wordt nog groter als je nieuwe gezichten aanneemt. Het opbouwen van vertrouwen en een goede verstandhouding wordt van het grootste belang. Ze stelt open communicatietechnieken voor, zoals het stellen van target vragen.

Bijvoorbeeld, geven ze de voorkeur aan persoonlijke feedback of feedback via e-mail? Hebben ze een hekel aan specifiek managementgedrag zoals het overslaan van één-op-één vergaderingen? Inzicht in deze voorkeuren maakt de weg vrij voor een meer op samenwerking gerichte dynamiek.

Het soepel inwerken van nieuwe medewerkers is een ander belangrijk aspect van teamleiderschap. Fournier pleit voor het creëren van een duidelijk 30-60-90-dagen abonnement met haalbare doelen, idealiter getoetst aan de ervaringen van eerdere aanwervingen. Deze gestructureerde aanpak stelt duidelijke verwachtingen en identificeert potentiële mismatches in een vroeg stadium.

6. Stap naar de grote competities

In tegenstelling tot algemene rollen in senior leiderschap vereist technisch senior leiderschap een unieke focus. Het boek duikt in de specifieke taken die onder deze paraplu vallen.

Ten eerste is er het topmanagement op het gebied van onderzoek en ontwikkeling. Deze leiders pleiten voor experimenten en geven prioriteit aan geavanceerde oplossingen om het bedrijf vooruit te helpen.

Aan de andere kant zijn er de tech visionairs die voorspellen hoe technologie het bedrijf kan revolutioneren en strategische groeikansen identificeren.

Sterke technische leiders zijn organisatorisch onderlegd. Ze zorgen ervoor dat projecten voldoende personeel hebben en dat het juiste talent op de juiste plaats is om succes te boeken.

Om grootse visies om te zetten in realiteit is een vlekkeloze uitvoering nodig.

Hier blinken leiders uit in het maken van abonnementen, het geven van prioriteit aan taken en het coördineren van inspanningen in meerdere teams. Ze zijn de technische evangelisten van het bedrijf, bedreven in het vertegenwoordigen van het product op vergaderingen van clients en het opwekken van enthousiasme.

Fournier erkent dat het opstellen van een winnende strategie de hoeksteen is van senior leiderschap.

7. Navigeren door de bootstrapping-cultuur

Het cultiveren van gezonde teams hangt af van het begrip van de kernwaarden van je bedrijf en een cultuur die deze waarden weerspiegelt. Voor Fournier is cultuur de onzichtbare lijm die een team bindt - de onuitgesproken regels die het professionele gedrag bepalen.

Een goede carrièreladder is een cultureel hulpmiddel. Het schetst het pad voor professionele groei binnen uw bedrijf en heeft invloed op aanwervingsmanagers bij aspecten als aanwerving, prestatiebeoordelingen en promoties.

Dus, hoe maak je een carrièreladder die je team sterker maakt?

Samenwerking is de sleutel. Vraag feedback aan senior managers en ingenieurs en verwerk hun inzichten in het raamwerk.

Onderzoek andere bedrijven en gebruik hun voorbeelden om best practices te creëren. Overweeg hoe carrièrepaden in uw bedrijf aansluiten bij de algemene compensatiestructuur, meestal met salarisbanden die aan elk niveau zijn toegewezen.

Als je bedrijf een vlakke hiërarchie heeft, moet je erkennen dat prestatiebeoordelingen binnen één niveau kunnen variëren. Je groeiplan moet flexibel genoeg zijn om hiermee rekening te houden.

Engineering management bijvoorbeeld kan, hoewel uitdagend, een natuurlijke voortgang zijn voor mensen die professionele groei zoeken.

Je managementstijl verandert terwijl je verschillende teams managet. het pad van de manager moedigt je aan om de principes aan te passen aan jouw managementstijl werkstijl het beste.

Populaire Het pad van de manager citaten

Dit zijn de populairste citaten uit dit boek die je zullen motiveren om het boek te lezen tijdens je volgende sessie:

Er is niets erger dan het gevoel hebben dat je zelf geen enkele beslissing kunt nemen of het gevoel hebben dat elk stukje werk dat je doet dubbel- en driedubbel gecontroleerd moet worden door je manager.

Dit citaat laat zien hoe micromanagement creativiteit en initiatief in de kiem kan smoren. Het zendt de verkeerde boodschap uit dat je geen vertrouwen hebt in de capaciteiten van je team, wat leidt tot gevoelens van frustratie en ontkoppeling bij je engineering team.

De beste manier om mensen te managen is door eerst jezelf te managen.

Leiders geven het goede voorbeeld. Door je tijd, emoties en prioriteiten effectief te beheren, toon je dit gedrag aan je team en stimuleer je een cultuur van zelfbewustzijn en verantwoordelijkheid.

Vertrouw niet uitsluitend op consensus of stemming. Dit kan leiden tot verwaterde beslissingen waar niemand echt blij mee is.

Hoewel samenwerking belangrijk is, gebruiken managers leiderschapsstrategieën om beslissende beslissingen te nemen. Op consensus gebaseerde besluitvorming kan projecten vaak naar middelmatigheid leiden en voortgang in de weg staan.

Het idee dat de tech lead rol automatisch gegeven moet worden aan de meest ervaren engineer, degene die de meest complexe functies aankan of de beste code schrijft, is een veel voorkomende misvatting waar zelfs ervaren managers voor vallen.

Dit citaat ontkracht de mythe dat technische expertise alleen iemand kwalificeert voor een tech lead rol. Effectieve tech leads moeten naast technische kennis ook beschikken over sterke leiderschaps- en communicatievaardigheden.

Briljante eikels zijn goed presterende mensen die ook eikels zijn. Ze zijn meestal heel intelligent en kunnen indrukwekkende resultaten neerzetten, maar ze laten een spoor van ellende achter. Promoveer geen briljante eikels.

Dit citaat geeft een waarschuwende aantekening over het prioriteit geven aan emotionele intelligentie en het creëren van een positieve teamdynamiek. Hoewel sterke technische vaardigheden waardevol zijn, belemmert een leider die een giftige omgeving creëert uiteindelijk het algehele succes.

Hoewel deze citaten je kunnen helpen bij het onthouden en overdenken van de belangrijkste managementprincipes uit het boek, heb je de juiste hulpmiddelen nodig om ze toe te passen als technisch leider.

Leersten van het pad van de manager toepassen met ClickUp Software voor projectmanagement van ClickUp biedt vele functies om u te helpen de principes van The Manager's Path in actie om te zetten.

Het platform kan u helpen bij het opbouwen van een cultuur van transparantie, het versterken van uw teamleden en het creëren van een ondersteunende werkomgeving.

1. Vertrouwen opbouwen door transparantie

ClickUp, een geavanceerd platform voor projectmanagement, is gebaseerd op de ethiek van eerlijk werk en biedt zichtbaarheid en duidelijkheid op alle niveaus van uw personeel.

Met 15+ flexibele ClickUp Weergaven kunt u aangepaste werkstromen bouwen voor uw team. Dit geeft u gedetailleerde toegang tot ieders werkschema's en projecten, zodat u resultaten in realtime kunt bijhouden en controleren.

Werk efficiënter weergeven, plannen, controleren, bijhouden en analyseren met ClickUp Views

Hier ziet u hoe u flexibele weergaven in uw voordeel kunt gebruiken:

Organiseer projecten, plan tijdlijnen en visualiseer het werk van uw team op een flexibele kalender die iedereen op dezelfde pagina houdt metClickUp's kalenderweergave *Creëer de perfecte Kanban-workflow om taken en voortgang van projecten te visualiseren. Groepeer borden op status, toegewezen personen en prioriteit om knelpunten te identificeren en uw projecten in beweging te houden met de bordweergave

en visualiseer het werk van uw team op een flexibele kalender die iedereen op dezelfde pagina houdt metClickUp's kalenderweergave *Creëer de perfecte Kanban-workflow om taken en voortgang van projecten te visualiseren. Groepeer borden op status, toegewezen personen en prioriteit om knelpunten te identificeren en uw projecten in beweging te houden met de bordweergave Maak een visueel overzicht om ideeën, projecten en workflows te organiseren. Eenvoudig converterenClickUp mindmaps in traceerbare Taken om samen met uw team aan te werken

Instellen en bijhouden van werklast capaciteiten voor uw team om gemakkelijk te zien wie er onder of over capaciteit zit. Voeg tijdsinschattingen en prioriteiten toe aan de taken van je team zodat iedereen weet waar hij aan moet werken. Bepaal voor welk werk extra teamresources nodig zijn en voeg gemakkelijk toegewezen personen toe met de werklastweergave

om gemakkelijk te zien wie er onder of over capaciteit zit. Voeg tijdsinschattingen en prioriteiten toe aan de taken van je team zodat iedereen weet waar hij aan moet werken. Bepaal voor welk werk extra teamresources nodig zijn en voeg gemakkelijk toegewezen personen toe met de werklastweergave Bijhouden wie wat heeft gedaan in een bepaalde Lijst, Map, Ruimte of Werkruimte. Bekijk snel opmerkingen, bewerkingen en updates en filter op teamgenoten om te zien aan welke project Taken zij werken. Selecteer de typen werkactiviteiten die je wilt bekijken om projectdetails te zien met de Activiteitsweergave

2. Samenwerken met je team

het pad van de manager_ onderstreept het belang van een teamleider die silo's doorbreekt en beter samenwerkt.

Een veilige omgeving creëren voor de niet-communicatoren en de werkcultuur beschermen tegen respectloze werknemers is niet gemakkelijk.

Hier, ClickUp Documenten en ClickUp Weergave chatten kan u helpen communicatiekloven te overbruggen en tactvol om te gaan met teamverstoorders.

Verfijn en bewerk uw content samen met collega's met behulp van live samenwerkingsdetectie op ClickUp Docs

Samenwerkingsdetectie helpt u samen te werken met uw teamleden in Docs door u te laten schrijven, bewerken of brainstormen over ideeën.

U kunt prachtig ontworpen webpagina's of wiki's maken en deze delen met uw directe rapportages. Om uw werknemers te motiveren, kunt u mensen in opmerkingen vermelden om direct positieve feedback te geven.

Je kunt ook documenten en taken koppelen om toegang te krijgen tot gedeelde of gemaakte informatie met betrekking tot één project.

Geef direct feedback of werk samen aan updates met de ClickUp Chat-weergave

Gebruik realtime chatten in ClickUp om de teamcommunicatie te verbeteren. U kunt iedereen toevoegen aan werk gesprekken met @mentions en opmerkingen toewijzen om uw team op actie items te houden.

U kunt ook snelle vragen beantwoorden, updates en corrigerende feedback delen en snel verduidelijkingen geven om de vaart erin te houden. Dit sluit aan bij Fournier's boodschap van open en tijdige communicatie.

Informele communicatie kan een goede verstandhouding en kameraadschap opbouwen binnen je team. Het delen van snelle successen, het bieden van aanmoediging of gewoon een informeel gesprek kan positiviteit in uw werkomgeving brengen.

het pad van de manager_ benadrukt het belang van het managen van een team en een cultuur, en de weergave in chatten fungeert als een hulpmiddel om deze cultuur van menselijke verbinding te cultiveren.

3. Effectief mensen managen

Met een groot aantal samenwerkingstools op ClickUp kunt u niet alleen communiceren en transparantie creëren, maar ook moeiteloos mensen managen via de technische hiërarchie van uw bedrijf.

De bibliotheek met kant-en-klare, zeer aanpasbare sjablonen op ClickUp kan u helpen tijd te besparen en direct aan de slag te gaan met de basisprincipes van management.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/image-260.png Houd uw team georganiseerd en gericht op hun doelen met het ClickUp sjabloon voor teambeheer https://app.clickup.com/signup?template=t-211294139 Download dit sjabloon /$$$cta/

Een basis leggen voor succes wordt gemakkelijker met de ClickUp Team Management Plan Sjabloon .

Dit sjabloon belichaamt perfect de filosofie van Het pad van de manager. Het helpt je om duidelijke doelen te stellen voor je team, wat een cruciale eerste stap is.

U kunt gemakkelijk rollen en verantwoordelijkheden afbakenen, zodat iedereen begrijpt wat zijn rol is en hoe deze bijdraagt aan het grotere geheel. De leden van het team nemen de leiding over hun werk en worden in staat gesteld initiatief te nemen en uit te blinken.

In dit sjabloon kunt u:

Aangepaste statussen maken zoals Geannuleerd, Voltooid, Vastgelopen, Nog te doen en Doorwerken) om de voortgang van het team te bewaken

Aangepaste velden toevoegen om attributen toe te voegen om taken te beheren, zoals Afdeling en Categorie

Aangepaste weergaven toevoegen zoals Agenda, Agenda per afdeling, Status per afdeling en Aan de slag-gids om gemakkelijk toegang te krijgen tot informatie over Taken

Tot slot vergemakkelijkt het sjabloon het aanmaken van duidelijke communicatieprotocollen.

Net zoals The Manager's Path pleit voor open communicatie, stelt deze sjabloon verwachtingen op voor het delen van informatie, het bevorderen van transparantie en het verminderen van verwarring binnen het team.

Voor snel veranderende omgevingen vertelt The Manager's Path je over de behoefte aan aanpasbaar leiderschap - we hebben een sjabloon dat je helpt dit ook aan te pakken.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/image-261.png Stel snel doelen, houd de voortgang bij en blijf georganiseerd-alles binnen de ClickUp Agile Team Roadmap Template https://app.clickup.com/signup?template=t-90020002156 Deze sjabloon downloaden /$$$cta/

Visualiseer uw product roadmap en geef een duidelijke weergave van de langetermijnvisie met ClickUp's Agile Team Roadmap sjabloon .

Door functies op te splitsen in beheersbare Taken, kunt u ervoor zorgen dat iedereen op koers ligt met de onmiddellijke stappen die nodig zijn om de grotere doelen te bereiken.

Met dit sjabloon kunt u:

Taken maken met aangepaste statussen zoals Klaar, Geparkeerd, In uitvoering en Nog te doen om de voortgang van elke stap te bewaken

Aangepaste velden toevoegen om uw taken te categoriseren en kenmerken toe te voegen en projectstappen gemakkelijk te visualiseren, zoals Impact, Strategisch doel, Strategisch belang, Duur dagen en Geschatte inspanning

Aangepaste weergaven toevoegen zoals Aan de slag-gids, Strategische doelen, Agile productroutekaart, Status en Product abonnement

Deze transparantie vormt vertrouwen en houdt iedereen op één lijn, zelfs als de prioriteiten veranderen. De iteratieve aard van agile ontwikkeling, een kernaspect van dit sjabloon, maakt het mogelijk om waar nodig aanpassingen te maken, wat synchroniseert met de behoefte aan aanpassingsvermogen die naar voren komt in The Manager's Path. (Het pad van de manager)

Een ander basisprincipe van Het pad van de manager is open communicatie, waarmee succesvolle teams worden opgebouwd. ClickUp's sjabloon voor teamcommunicatie en matrix voor vergaderingen kan u daarbij helpen!

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/image-262.png Houd de verantwoordelijkheden voor taken bij, zorg voor duidelijke communicatielijnen en stel vergaderschema's op met het sjabloon voor teamcommunicatie en matrixvergaderingen van ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-240073018 Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Nooit meer cryptische e-mails ontcijferen of je afvragen waar je cruciale updates kunt vinden. Dit sjabloon stelt duidelijke 'communicatiekanalen' in - denk aan speciale walkietalkies voor verschillende soorten informatie.

Je kunt alle dringende zaken voorblijven via deze realtime tool, terwijl diepgaande discussies kunnen worden bewaard voor speciale vergaderingen. Dit zorgt ervoor dat iedereen de informatie krijgt die ze nodig hebben op de meest efficiënte manier.

Fournier benadrukt het belang van één-op-één vergaderingen om ervoor te zorgen dat elk lid van het team zich gewaardeerd voelt. Dit sjabloon herinnert je eraan om deze cruciale chatten in te plannen en je gesprekspunten bij te houden.

Met dit sjabloon,

Maak aangepaste statussen zoals Geannuleerd, Klaar, In uitvoering en Nog te doen om de voortgang van vergaderingen en communicatie bij te houden

zoals Geannuleerd, Klaar, In uitvoering en Nog te doen om de voortgang van vergaderingen en communicatie bij te houden Voeg aangepaste velden toe om uw taken te beheren en visualiseer eenvoudig de voortgang van teamcommunicatie

en visualiseer eenvoudig de voortgang van teamcommunicatie Er kunt u aangepaste weergaven toevoegen, zoals het vergaderschema, de handleiding, de status van vergaderingen en de matrix voor communicatievergaderingen, zodat u het overzicht behoudt

Stelt u zich een teamlid voor dat boordevol ideeën zit, maar aarzelt om zich uit te spreken in een grotere groep. Een geplande één-op-één vergadering, gemaakt met het sjabloon, biedt een veilige ruimte voor open discussies en waardevolle feedbackuitwisseling.

Fournier vat het goed samen: "Het is de taak van een manager om het haar medewerkers gemakkelijk te maken om dingen gedaan te krijgen door een vruchtbare omgeving te creëren waarin werk kan gebeuren."

ClickUp helpt je dat te doen en nog veel meer!

Maak je team sterker op het pad van de manager

Fournier's wijsheid gaat verder dan theorie: Het boek biedt praktische kaders en bruikbaar advies. het doel van The Manager's Path is om je professionele groei te verbeteren door technische focus te behouden en je teamleden betrokken en gemotiveerd te houden.

Dit boek is een waardevolle gids, maar het is slechts een startpunt. Je hebt moderne platforms voor projectmanagement nodig die verschillende functies bieden om managers meer macht te geven en de workflows van teams te stroomlijnen.

Door gebruik te maken van de kracht van ClickUp kunt u uw technische team veranderen van een hardwerkende groep in een goed presterende eenheid, die efficiënt samenwerkt om buitengewone resultaten te behalen. Aanmelden op ClickUp vandaag nog en omarm de sleutelbeginselen van Het pad van de manager door ze in actie te brengen!