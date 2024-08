Top 10 Urenregistratie apps voor efficiënt tijdsregistratie

Of je nu een freelancer bent die jongleert met meerdere projecten, een teamleider die toezicht houdt op een personeelsbestand of een eigenaar van een bedrijf die streeft naar topefficiëntie, één ding blijft constant: de waarde van tijd.

Gelukkig is het bijhouden en beheren van tijd gemakkelijker geworden in het tijdperk van digitale innovatie. Urenregistratie apps hebben een revolutie teweeggebracht in de manier waarop we tijd bijhouden, beheren en optimaliseren. Ze helpen je bij het bijhouden van de tijd van medewerkers aan verschillende Taken of projecten en verbeteren de productiviteit.

Je bent op de juiste plek als je op zoek bent naar de perfecte manier om je tijd te beheren en bij te houden. Van intuïtieve interfaces tot robuuste functies, wij onderzoeken de beste software-opties om je te helpen de ideale app voor urenregistratie te vinden.

**Wat moet je zoeken in Urenregistratie apps?

Functies zoals tijdsregistratie, rapportage, betrouwbare klantenservice en een breed bereik aan integraties zijn essentieel in een urenregistratie app. Hier zijn de functies waar je op moet letten bij het selecteren van een app: Software voor tijdsregistratie De Jibble app voor urenstaten is perfect voor grote teams en organisaties met zijn overtuigende Free Forever-abonnement voor onbeperkte gebruikers. Het biedt uitgebreide functies waarmee je nauwkeurige urenstaten kunt bijhouden vanaf je desktop-, mobiele en web-apps.

De Urenregistratie app deelt gedetailleerde analyses en feedback om je te helpen de bestede tijd te analyseren, loonlijstklare urenstaten te maken, een overzicht te krijgen van honderden invoergegevens en deze te exporteren. De app biedt bijhouden van projecten, loonlijstintegratie, goedkeuringsworkflows en sjablonen voor urenregistratie .

De beste functies van Jibble

Gebruik maken van geautomatiseerde urenregistratie, rapportage en verlofadministratie

Vaste of flexibele werkroosters instellen per lid en per groep

Gebruik de PTO stopwatch om uw PTO's automatisch te verwerken

Stel overuren en aangepaste tarieven in en laat uw timesheets in realtime bijwerken

Toegang tot robuuste functies voor virtuele en on-site tijdregistratie

De nauwkeurigheid van tijdsregistratie verbeteren met gezichtsherkenning en GPS bijhouden

Gedetailleerde rapporten exporteren op basis van urenstaten in verschillende formaten

Los problemen snel op met een snelle klantenservice

Jibble limieten

Sommige gebruikers hadden last van haperingen bij het uitloggen uit de mobiele app

Er zijn klachten over het meerdere keren crashen van de app tijdens het gebruik

Kortingen

Gratis

Premium: ₹29/maand per gebruiker

₹29/maand per gebruiker Ultimate: ₹49/maand per gebruiker

₹49/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en beoordelingen

G2: 4.6/5 (40+ beoordelingen)

4.6/5 (40+ beoordelingen) Capterra: 4.9/5 (800+ beoordelingen)

3. Mijn uren

via Mijn Uren Mijn uren is een software voor tijdsregistratie, perfect voor kleine bedrijven en freelancers. Het stelt je in staat om tijdsregistratie te automatiseren en binnen budget te blijven met real-time inzichten. De gegenereerde rapportages zijn professioneel; je kunt ze integreren met andere apps.

De tool gaat verder dan de goede oude Excel Urenregistratie en biedt snelle tijdsregistratie, een optionele stopwatch, sjablonen, instellingen voor projecten en het delegeren van taken. Je kunt onbeperkt gebruikers toevoegen in de gratis versie, waardoor het betaalbaar is.

De betaalde versie van de tool biedt een aantal fantastische functies, zoals het maken van maand- en Taakbudgetten. Je kunt ook je logo toevoegen aan rapportages.

Mijn uur beste functies

Maak je tijdsregistratie efficiënt met een gebruiksvriendelijke app voor tijdsregistratie

Wijs een urenregistratie toe aan elk lid voor een schoon record

Instellen van budgetten in uren, factureerbare uren of kosten, en weergave van het uitgegeven budget tijdens tijdsregistratie

Analyseer de kosten van projecten door instellingen voor facturering en arbeidskosten

Ontvang dagelijkse en wekelijkse herinneringen voor tijdregistratie

Tijd bijhouden vanuit een web app, browser of mobiele app

Integreren met al uw tools via Zapier

Gebruik maken van veiligheid op ondernemingsniveau

Klantenservice ondersteunt je gemiddeld binnen 1 uur

Behoud de waardigheid en privacy van je team met functies zonder toezicht, zoals schermbewaking

Mijn uren limieten

Sommige gebruikers vroegen om meer controle over projecten en budgettering

Het gratis abonnement is beperkt tot vijf gebruikers

Prijzen voor Mijn Uren

Free: Tot vijf gebruikers

Tot vijf gebruikers Pro: $9/maand per gebruiker

Mijn Uren beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (250+ beoordelingen)

4.6/5 (250+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (900+ beoordelingen)

4. Toggl Track

via Togg*l Track* Toggl Track is een andere uitstekende urenregistratie app voor consultants , freelancers en kleine teams. Het biedt gedetailleerde analyse van tijdgegevens en tijdsregistratie binnen een specifieke werkstroom. Je kunt gemakkelijk zien welke Taken verantwoordelijk zijn voor de maximale inkomsten.

De tool is GDPR-compliant en ondersteunt klantenservice met een reactietijd van 3 uur. Je kunt het integreren met meer dan 100 tools, zoals Chrome, GitHub, Asana, Todoist en meer.

Met de gratis versie kun je tijd bijhouden voor onbeperkte clients en projecten, maar met de betaalde abonnementen kun je factureerbare uren bijhouden. De tool stuurt je ook herinneringen als je werkt zonder de timer aan te zetten.

Toggl Track beste functies

Integreer met meer dan 100 tools voor verbeterde productiviteit

Uw ingevoerde tijd weergeven in een kalenderweergave

Tijd in real-time of offline bijhouden

Uw gegevens filteren en sorteren voor rapporten die klaar zijn voor de client

Factureerbare uren toewijzen per team lid, project en werkruimte

Voortgang en budgetten bijhouden met het dashboard voor projecten

Tijd bijhouden vanaf elk apparaat met de desktop-, web- of mobiele apps

Detectie van inactieve tijd en trigger voor geautomatiseerde tijdsregistratie

Toggl Track beperkingen

Het gratis abonnement staat slechts vijf leden toe

Factureerbare tarieven zijn alleen beschikbaar voor betaalde abonnementen

Toggl Track prijzen

Free: Tot 5 gebruikers

Tot 5 gebruikers Starter: $9/maand per gebruiker

$9/maand per gebruiker Premium: $18/maand per gebruiker

$18/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

Toggl Beoordelingen en beoordelingen bijhouden

G2: 4.6/5 (1.500+ beoordelingen)

4.6/5 (1.500+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (2.200+ beoordelingen)

5. Time Doctor

via tijdsarts_ Time Doctor is een geweldige online app voor urenregistratie voor externe en verdeelde teams, omdat het je helpt de hiaten in het personeelsbestand op te sporen met diepgaande inzichten in het personeelsbestand. Het biedt automatische tijdsregistratie en handmatige bewerking van uren. Het platform is aanpasbaar en compatibel met Android, Chrome, iOS, Mac en Windows.

De software voor automatische tijdsregistratie van werknemers draait op de achtergrond en de productiviteit van werknemers wordt gecontroleerd met schermafbeeldingen op de desktop. Dit helpt je inefficiënties te elimineren en de productiviteit te verbeteren. De functie is volledig optioneel, dus je kunt hem gemakkelijk uitschakelen.

De beste functies van Time Doctor

Activiteitenoverzichten, ethische video schermopname en optionele schermafbeeldingen

Stuur waarschuwingen bij inactiviteit om werknemers gefocust te houden

Meer zichtbaarheid met realtime dashboards

Krijg zichtbaarheid voor externe, hybride en interne werknemers

Integreer met meer dan 60 apps zoals Asana, Evernote, ClickUp, GSuite en meer

Nauwkeuriger factureren voor clients met geautomatiseerde tijdsregistratie en offline tracking

Verkrijg gedetailleerde rapporten, inclusief rapporten over productieve en niet-productieve tijd

Aangepaste werkschema's maken

De beperkingen van Time Doctor

Sommige gebruikers klaagden over onnauwkeurig synchroniseren van tijd tussen mobiele en desktop clients

Er is geen gratis abonnement beschikbaar

Gebruikers hebben gerapporteerd dat de gebruikersinterface ingewikkeld is

Prijzen van Time Doctor

Basis: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Standaard: $10/maand per gebruiker

$10/maand per gebruiker Premium: $20/maand per gebruiker

Beoordelingen en beoordelingen van Time Doctor

G2: 4.4/5 (350+ beoordelingen)

4.4/5 (350+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (500+ beoordelingen)

6. Everhour

via Elk uur Everhour is een van de beste apps voor bewerking en interactieve urenstaten. Je kunt de urenstaten annoteren, invullen en bewerken, nieuwe taken met commentaar toevoegen en zelfs verlofaanvragen toevoegen. Je kunt ze ook gemakkelijk downloaden in verschillende formaten.

Andere functies zijn een degelijke hub voor Taakbeheer, live werk bijhouden, budgetbewaking en eenvoudig facturen aanmaken. Het biedt ook diepgaande analyses en past de rapportages aan volgens uw wensen.

Hoewel de tool integreert met apps zoals Basecamp, Jira, Trello, enz., biedt het niet genoeg functies voor grote teams. Dus als je uitgebreidere functies nodig hebt, kun je het volgende overwegen Everhour alternatieven .

De beste functies van Everhour

Integreer met meer dan 40 apps

Taken maken en organiseren en tijdsinschattingen aan elke taak toevoegen

Een overzicht krijgen van de tijd van elk team lid

Bewaak je budget project

Aanpasbare en interactieve Urenregistratie

Log uren handmatig of gebruik een timer

Herinneringen ontvangen om tijd bij te houden

Vrije tijd bijhouden, inclusief ziekteverzuim en vakanties

Teamprestaties controleren met overzicht grafieken

Werkgerelateerde uitgaven bijhouden

Everyverhour limieten

Veel essentiële functies, zoals onbeperkte zetels, integraties, tijd goedkeuren, vrije tijd, facturatie en facturatie, zijn alleen beschikbaar in de betaalde versie

Als je meer uren probeert te registreren dan de ingestelde limiet, toont Everhour een foutmelding

Everhour prijzen

Gratis

Team: $10/maand/zetel met een minimum van 5 zetels

Everhour beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (150+ beoordelingen)

4.7/5 (150+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (400+ beoordelingen)

7. DeskTime

via DeskTime DeskTime biedt nauwkeurige tijdsregistratie met zowel automatische als handmatige bijhoudopties. Het biedt automatische schermafbeeldingen, offline tijdsregistratie en een geïntegreerde web tracker. Het bijhouden begint dus al op het moment dat uw werknemers hun apparaten aanzetten.

Met de app voor werknemerstijden kun je de prestaties van je werknemers beter evalueren door je precies te vertellen wat ze deden en hoe lang. Het houdt gebruikte URL's en apps, titels van documenten en projecten bij.

Het platform is compatibel met SaaS, Linux, Mac, iOS, Android en Windows.

DeskTime beste functies

Krijg diepgaande rapportages en vergelijk de prestaties van werknemers

Maak gebruik van functies zoals automatische schermafbeeldingen, URL en app bijhouden, de titel van documenten bijhouden en een geïntegreerde web tracker

Organiseer het werk van uw tijd met shift planning

Verkrijg diepgaande informatie over de werkdag van elk lid via het dashboard voor gebruikers

Integreer met tools zoals Zapier, Google Agenda, Trello en Jira

DeskTime limieten

Sommige gebruikers hebben geklaagd over de verouderde gebruikersinterface

Beperkte integratiemogelijkheden

Prijzen voor DeskTime

Pro: $5/maand per gebruiker

$5/maand per gebruiker Premium: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Enterprise: $14/maand per gebruiker

$14/maand per gebruiker DeskTime Lite: $0 voor één gebruiker

DeskTime beoordelingen en reviews

G2: 4.6/5 (250+ beoordelingen)

4.6/5 (250+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (500+ beoordelingen)

8. Tijdklok

via Google afspelen Time Clock is een efficiënte stopwatch die je tijdsregistratie stroomlijnt en rommelig papierwerk overbodig maakt. Het is perfect voor individuen en freelancers, omdat je je werkuren voor al je banen kunt bijhouden.

Je kunt eenvoudig urenstaten in XLSX format maken en delen. De app helpt je ook om realtime schattingen en duidelijkheid over je inkomsten te krijgen. Je krijgt ook wekelijkse en maandelijkse rapportages over je tijd.

Voor kleine bedrijven biedt de app toegang tot de werktijden van werknemers, vereenvoudigt het factureren, maakt het loggen van GPS-locaties mogelijk, houdt de arbeidskosten bij en voegt onbeperkt gebruikers toe.

De beste functies van Time Clock

Toegankelijk voor iOS- en Android-gebruikers

Onbeperkt gebruikers toevoegen

Weergave van kosten per betaalperiode

Moeiteloos en veilig tijdsregistratie bijhouden, inclusief back-up in de cloud

Rapporten genereren voor specifieke periodes en delen via e-mail of tekst

Gebruik tijdkaarten om een abonnement te maken door pauzes, vergoedingen, belastingen, inhoudingen, aantekeningen en begin- en eindtijden in te voeren

Herinneringen instellen

Widgets gebruiken om snel in te klokken

Registratie van GPS-locaties inschakelen

De beperkingen van de prikklok

Beperkte functies voor uitgebreide tijdsregistratie

Sommige gebruikers hadden te maken met verwarrende interfaces en onnauwkeurige berekeningen voor het tweewekelijkse loon na updates

Prijzen voor de Time Clock

Gratis

Betaald: NA

Tijdklok beoordelingen en recensies

G2: NA

NA Capterra: NA

9. RescueTime

via reddingstijd RescueTime is een volledig geautomatiseerde tool voor tijdsregistratie en een app voor urenregistratie die gedetailleerde rapporten geeft over hoe u uw tijd besteedt. De tool houdt uw tijd bij op apps, websites en specifieke documenten, zelfs offline.

Deze gedetailleerde rapportages helpen u inzicht te krijgen in uw werktijden en -gewoonten en doelen te stellen om uw productiviteit te verbeteren. De RescueTime Assistant houdt uw gedrag in de gaten en stelt u in staat uw doelen te bereiken.

Bovendien stuurt de tool waarschuwingen voor afleiding, blokkeert hij websites en apps en ontwikkelt hij nauwkeurige urenregistraties met Urenregistratie AI.

Meer informatie over RescueTime? Lees onze uitgebreide beoordeling !

RescueTime beste functies

Maak grondige en nauwkeurige urenstaten

Krijg een uitgebreide weergave van hoe u uw tijd besteedt

Websites, apps en titels van documenten bijhouden

Integreren met tools zoals Google Agenda, Slack en Outlook

Gebruik innovatieve coaching om op schema te blijven met werk

Gebruik maken van de functie Focus Sessies om afleiding te elimineren

Gebruik de assistent voor een aangepaste ochtendvoorspelling en om elke dag Nog te doen

Ontvang afleidingswaarschuwingen

Doe mee aan community focus sessies voor extra motivatie en productiviteit

RescueTime limieten

Er is geen gratis abonnement beschikbaar

De enorme hoeveelheid gegevens die de gratis app voor urenregistratie genereert, kan overweldigend lijken

Sommige gebruikers hebben hun bezorgdheid geuit over privacy

RescueTime prijzen

RescueTime Lite: Gratis voor altijd

Gratis voor altijd RescueTime Premium: $12/maand

RescueTime beoordelingen en recensies

G2: 4.1/5 (90+ beoordelingen)

4.1/5 (90+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (100+ beoordelingen)

10. TimesheetsPro

via maandag TimesheetsPro is een geweldige online app voor urenregistratie die je helpt bij het plannen en bijhouden van je tijd op het Monday platform. Je kunt urenstaten maken, zinvolle inzichten krijgen en je urenstaten eenvoudig indienen en publiceren.

De tool biedt waardevolle rapportage met de aangepaste Pivot-modus, zodat je je gegevens op de best mogelijke manier kunt visualiseren.

De beste functies van TimesheetsPro

Inzicht in capaciteit en bezettingsgraad

Visualiseer de timesheetgegevens wanneer het u uitkomt

Snel items slepen en neerzetten met de weergave in de kalender

Fouten corrigeren met een proces van twee instellingen

Filter je werk op elk veld in de kalenderweergave

TimesheetsPro limieten

Beperkte functies voor tijdsregistratie

Kan gebruikersvriendelijkheid missen na updates en kan complexe loonperioden niet aan

Prijzen voor TimesheetsPro

Free: $0/maand per gebruiker met 200 invoeren

$0/maand per gebruiker met 200 invoeren Zilver: $25/maand per gebruiker met 2.500 invoeren

$25/maand per gebruiker met 2.500 invoeren Zilver: $75/maand per gebruiker met 7.500 invoer

$75/maand per gebruiker met 7.500 invoer Goud: $150/maand per gebruiker met 15.000 invoeren

$150/maand per gebruiker met 15.000 invoeren Platina (Unlimited): $300/maand per gebruiker met 200 invoeren

Beoordelingen en beoordelingen van Urenregistratie Pro

G2: NA

NA Capterra: NA

Optimaliseer tijdsbeheer met ClickUp

De juiste Urenregistratie app kan een verschil maken in uw productiviteit en tijdmanagement, of u nu een freelancer, een klein bedrijf of een grote organisatie bent. Het kan u helpen uw tijd bij te houden, bruikbare inzichten te krijgen over het verbeteren van uw productiviteit en zelfs afleidingen tegen te houden.

De apps in de lijst richten zich op verschillende mensen en doelgroepen. Er is er echter één die geschikt is voor alle organisaties, of ze nu klein of groot zijn.

Met ClickUp kunt u meer doen dan alleen uw tijd registreren en bijhouden - u kunt het ook opslaan! ClickUp biedt uitstekende tijdbesparende functies zoals honderden sjablonen, aanpasbare weergaven, naadloze integraties en gedetailleerde rapportages. Gratis aanmelden !