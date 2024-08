10 eersteklas alternatieven voor Everhour en oplossingen voor tijdregistratie in 2024

Een betrouwbare tool voor tijdsregistratie is de levensader van elk team dat zich richt op productiviteit. Uit de laatste marktstatistieken blijkt zelfs dat multitasken zonder tijdsregistratie kan leiden tot de productiviteit met 45% kan verlagen ! 😱

Producten als Everhour zorgen ervoor dat tijdsregistratie meer is dan alleen maar in en uitklokken. Met functies als visuele Taak planning, auto-stop timers en facturatie is deze tool ook een oplossing voor projectmanagement. Maar het is niet de enige software in zijn soort op de markt, en misschien niet eens de beste.

Als je op zoek bent naar alternatieven voor Everhour, zal onze koopvriendelijke gids je helpen om de juiste keuze te maken. Of je nu op zoek bent naar een tool met meer functies of een prijsvriendelijke optie, bekijk onze top 10 lijst om je volgende software voor tijdsregistratie te vinden!

Wat is Everhour?

Everhour is een op zichzelf staande app waarmee teams tijd kunnen bijhouden en projecten kunnen beheren. We kunnen zeggen dat het meer zakelijk georiënteerd is dan een gewone app voor tijdsregistratie, omdat het functies bevat voor het bewaken van de taken van werknemers en budgettering. 🔢

Of het nu gaat om het bijhouden van uren besteed aan Taken, naadloze integratie met je favoriete software voor projectmanagement everhour stroomlijnt het beheer van werkstromen zodat je altijd de beste bent.

Via: Everhour Vanwege de facturerings- en factureringsmogelijkheden is Everhour erg handig voor freelancers en kleine bureaus, omdat ze de bijgehouden tijd kunnen omzetten in geslepen facturen. En als je je moet houden aan project budgetten everhour helpt u met tijdige waarschuwingen om overbesteding te voorkomen.

Hoewel het een goed hulpmiddel is, is Everhour misschien niet genoeg functies om grotere projecten en teams te ondersteunen .

Welke functies u moet zoeken in Everhour alternatieven

Een ideaal Everhour alternatief moet beschikken over een functieset met tijdsregistratie en tijdsregistratie, projectafhandeling en factureringsopties. Gewenste functies zijn onder andere:

Toewijzing van middelen: Als je een team managet, geef dan prioriteit aan Taak enbeheer van werklast functies om ervoor te zorgen dat geen enkele werknemer overbelast of onderbenut raakt Geavanceerde rapportage en analyses: Kies een oplossing die diepgaande analyses biedt die verder gaan dan de basisgegevens van tijdsregistratie. Dit omvat inzicht in de winstgevendheid van projecten, productiviteit van werknemers en achterstallige taken Bijhouden en factureren van onkosten: Hiermee kun je projectspecifieke uitgaven bijhouden en deze gemakkelijk opnemen in facturen voor clients Taak planning: Zoek naar krachtige planningshulpmiddelen, zoals Gantt-grafieken en kalenders, om de tijdschema's en mogelijke afhankelijkheid van Taken te visualiseren Integratie met apps van derden: Zoek naar een Everhour alternatief dat integreert met de tools die je gebruikt, zoals CRM systemen,account softwareencommunicatieplatforms6. Intuïtieve interface: Een duidelijke interface met kleurcodering en labelopties kan de productiviteit en gebruikerservaring aanzienlijk verbeteren

10 beste Everhour alternatieven voor effectief tijdmanagement

Bekijk ons overzicht van de 10 beste Everhour alternatieven en concurrerende software voor tijdsregistratie en ontdek hoe de overstap naar een nieuw programma werkt

tijdmanagement programma

kan uw werk versterken. 💯

1.

ClickUp

Maak tijdsregistraties en houd de bijgehouden tijd bij voor uw hele team in ClickUp

Of u nu de inspanningen van individuele leden van een team meet of de voortgang van een project bewaakt, u kunt vertrouwen op de alles-in-één software voor productiviteit en tijdsregistratie van ClickUp. 😍

Als een Oplossing voor tijdsregistratie van projecten clickUp biedt zowel handmatige (met terugwerkende kracht) als geautomatiseerde tijdsregistratie. U kunt een timer op uw web browser laten lopen (met behulp van de

Extensie voor Chrome

) of uw

desktop-app of mobiele app

en synchroniseer je invoer van overal. Verwijs naar je invoer met labels, aantekeningen, rollups en factureerbare tijd voor een nauwkeurige administratie!

ClickUp's timesheets tonen individuele en cumulatieve tijdsregistraties voor uw hele organisatie of gekozen teamleden. Gebruik filters om door de invoer te navigeren en vergelijk ze met vooraf ingestelde schattingen.

ClickUp integreert

met verschillende tools voor tijdsregistratie, waaronder

Everhour

,

Time Doctor

en

Toggl

helpt u om verspreide invoer te centraliseren en te gebruiken voor een uitgebreide rapportage. U hebt toegang tot verschillende

tijdsregistratie met ClickApps

zoals Time Reporting Card, Timesheet Card en Billable Report!

ClickUp is niet alleen tijdsregistratie, maar ook een krachtig

Oplossing voor Taakbeheer

. Stel uw werkruimte voor projecten samen door taken te groeperen en toe te wijzen, en tijdlijnen met afhankelijkheid te plannen,

mijlpalen creëren

voor sleutel targets en taggen van items met prioriteit.

Dashboards in ClickUp 3.0

geven u altijd een visueel overzicht van uw werkruimte!

Krijg een holistische weergave van project statussen en resterende taken in uw team of afdeling met Dashboards in ClickUp 3.0

Loopt u met meerdere projecten, taken en tijdlijnen? Gebruik de

ClickUp Project Tracker Sjabloon

om taken, budgetten en deadlines in één venster te beheren! Het laat u projecten in realtime in kaart brengen met behulp van

Gantt grafiek

, Board en Kalender weergaven, die u helpen om

WERKEN op de hoogte te blijven van deadlines

.

ClickUp beste functies

Moeiteloze handmatige en automatisering van tijdregistratie op mobiele en desktop apparaten

Kant-en-klare facturering en sjablonen voor tijdsregistratie om processen te stroomlijnen

Kleur gecodeerd tijd blokkerend voor planning en productiviteit

Werkt met meerdere timers tegelijk en schakelt moeiteloos om

Gedetailleerde urenstaten met schattingen en labels

Importeert tijdgegevens uit andere apps dankzij meer dan 1.000 integraties

Taak- en projectmanagement tools

15+ weergaven om uw kalender, taken en projecten te bewaken

Dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse tijdrapportages

ClickUp Documenten voor het opslaan van een kennisbank voor tijdsregistratie

ClickUp limieten

Het gratis abonnement limiet het gebruik van bepaalde functies

Mobiele app zou meer functies kunnen gebruiken in vergelijking met sommige Everhour alternatieven

ClickUp prijzen

Free Forever : Gratis

: Gratis Onbeperkt : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Business : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Enterprise : Neem contact op met het bedrijf voor prijzen

: Neem contact op met het bedrijf voor prijzen ClickUp AI is beschikbaar in alle betaalde abonnementen voor $5 per lid van de werkruimte per maand

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

ClickUp beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (8.000+ beoordelingen)

: 4.7/5 (8.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.000+ beoordelingen)

2. QuickBooks Tijd

Via: QuickBooks Met QuickBooks Time kun je je tijdsregistraties aanpassen zodat je de uren van je team precies kunt bijhouden zoals jij dat wilt, wat de efficiëntie en productiviteit ten goede komt. Maar hier is de echte game-changer: Mobiele tijdsregistratie via de QuickBooks Workforce app. Stel je voor dat je overal en altijd tijdsregistraties kunt bijhouden, indienen en goedkeuren. 📱

De software voor tijdsregistratie maakt GPS tijdsregistratie mogelijk om het beheer van externe of mobiele teams te stroomlijnen. Managers kunnen geklokte uren en locaties bijhouden en tijdens het werk aanpassingen in de planning maken om het vertrouwen tussen teams te vergroten.

Als u weloverwogen beslissingen wilt nemen, kunt u gebruik maken van de aanpasbare rapporten van het platform om de werkkosten te voorspellen, de salarisadministratie te plannen en uw bedrijfsresultaat te verbeteren.

QuickBooks Time beste functies

Real-time inzicht in mobiele teamactiviteiten

Aanpasbare rapportages

Integreert met accounting en payroll apps voor het bijhouden van onkosten

Waarschuwingen voor verkeerd in- en uitklokken

Ondersteunt berekeningen van omzetbelasting

QuickBooks Time limieten

Beperkte beheerderstools en toestemmingen vergeleken met andere Everhour alternatieven

De functie voor betaald verlof (PTO) is voor verbetering vatbaar

QuickBooks Time prijzen

Premium : $20/maand + $8/maand per gebruiker Basiskosten

: $20/maand + $8/maand per gebruiker Basiskosten Elite: $40/maand + $10/maand per gebruiker Basiskosten

QuickBooks Time beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5 (1.000+ beoordelingen)

: 4.5/5 (1.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (6.000+ beoordelingen)

3. Harvest

Via: Harvest Met functies voor tijdsregistratie en naadloos onkostenbeheer zorgt Harvest voor een revolutie op het gebied van tijdmanagementtechnieken voor Business en Teams op afstand.

Deze tool voor projectmanagement biedt volledige controle over geklokte uren, projecten en budgetten. Stel eenmalige of terugkerende herinneringen Urenregistratie Reminders in om je in- en uitgeklokte invoer voor deadlines te voltooien.

Je kunt de functie aanpassen zodat het handig is voor facturatie, projectmanagement en prestatiebeoordelingsteams. ⏲️

Maar Harvest draait niet alleen om herinneringen, het is gericht op het stimuleren van productiviteit. Werknemers krijgen zachte duwtjes in de rug om hun tijd op te nemen, waardoor ze minder worden afgeleid en efficiënter werken.

Op het team dashboard kunt u zien hoe goed uw collega's het doen via rapportages als Overtime, Area's om aan te werken en Totaal factureerbare uren.

Harvest beste functies

Automatisch bijhouden van onkosten en tijdsregistratie

Snelle goedkeuring van urenstaten met geautomatiseerde herinneringen

Project budgettering,voortgang bijhoudenen planning

50+ integraties (inclusief factureringstools voor het gedetailleerder bijhouden van uitgaven)

Harvest limieten

Complexe rapportage en factureringstools

Functie voor maandelijkse weergave moet worden verbeterd

Harvest prijzen

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Pro: $10,80/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Harvest beoordelingen en recensies

G2 : 4.3/5 (700+ beoordelingen)

: 4.3/5 (700+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (500+ beoordelingen)

4. Hubstaff

Via: Hubstaff Hubstaff zit boordevol tools om de activiteiten van werknemers te monitoren, prestatiedoelen in te stellen en de arbeidskosten te optimaliseren. Het is beschikbaar op desktop- en smartphoneapparaten en helpt de werkdag van elk teamlid te beheren, zodat je ervoor kunt zorgen dat ze hebben wat ze nodig hebben om te slagen. 🤸

Managers kunnen de ingebouwde rapportagemogelijkheden gebruiken om contextuele gegevens te bekijken, zoals hoe tijd wordt gebruikt of welke websites vaak worden bezocht op het werk. Krijg toegang tot meer dan 20 rapporten over aspecten zoals:

Goedkeuringen van Urenregistraties Analyse personeelsbestand Werknemerservaring Frequentie van vergaderingen Diensten en aanwezigheid Factureerbare en niet-factureerbare uitgaven

Deze inzichten helpen je om cruciale beslissingen te nemen voor het toewijzen van middelen, het verminderen van burn-out en het ondersteunen van je team. Integreer Hubstaff met tools zoals Asana, Slack en Trello om het schakelen tussen apps te minimaliseren.

Bekijk enkele Hubstaff alternatieven hier!

Hubstaff beste functies

Uitgebreide rapportage opties

Integraties met populaire tools voor projectmanagement

Automatische tijdsregistratie op mobiel en desktop

Aanpasbare dashboards voor optimalisatie van de werkstroom

Instelling van prestatiedoelen en beheersing van arbeidskosten

Hubstaff limieten

Gebruikers rapporteren af en toe technische problemen

De interface kan onhandig zijn in vergelijking met sommige Everhour alternatieven

Hubstaff prijzen

Free Forever : gratis

: gratis Starters : $4.99/maand per gebruiker

: $4.99/maand per gebruiker Groei : $7,50/maand per gebruiker

: $7,50/maand per gebruiker Teams : $10/maand per gebruiker

: $10/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Hubstaff beoordelingen en recensies

G2 : 4.3/5 (400+ beoordelingen)

: 4.3/5 (400+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (1.000+ beoordelingen)

5. Aanmelden

Via: Apploye Apploye beweert dat het de productiviteit van teams met tot 20% verhoogt! De dagelijkse, wekelijkse, maandelijkse en aangepaste urenstaten geven een gedetailleerd inzicht in de voortgang van je team.

Met de live feed functie van Apploye kun je bijhouden wie er actief met taken bezig is. Het systeem kan lange periodes van inactiviteit detecteren en werknemers een vriendelijke herinnering sturen om weer aan het werk te gaan. Stiekem? waarschijnlijk. Effectief? absoluut!

Naast tijdsregistratie helpt het platform je bij het instellen van projectbudgetten, het beheren van toestemmingen en het snel versturen van facturen naar klanten. Voor bedrijven met medewerkers die op afstand of onderweg werken, maakt Apploye GPS bijhouden en geofencing mogelijk.

Je hebt ook toegang tot schermafbeeldingen, app-gebruik en URL bijhouden om werknemers op afstand te monitoren. Dit maakt Apploye tot een top keuze in projectmanagement software voor samenwerking in teams.

Apploye beste functies

Op afstandtoezicht op werknemers* Projectmanagement met tools voor budgettering en toestemming

Herinneringen voor inactiviteit

Live feed en directe schermafbeeldingen

Pomodoro timer voor verbeterde productiviteit

Apploye beperkingen

Relatief minder functies vergeleken met concurrenten

Kan meer integratiemogelijkheden gebruiken

Apploye prijzen

Solo : $2/maand voor één gebruiker

: $2/maand voor één gebruiker Standaard : $2,5/maand per gebruiker

: $2,5/maand per gebruiker Premium : $3/maand per gebruiker

: $3/maand per gebruiker Elite: $3,5/maand per gebruiker

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Apploye beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5 (10+ beoordelingen)

: 4.5/5 (10+ beoordelingen) Capterra: 4.9/5 (30+ beoordelingen)

6. Time Doctor

Via: Time Doctor Hulpmiddel nodig om te promoten evenwicht werk-privé time Doctor kan de software voor tijdsregistratie voor jou! Het houdt het gebruik van apps en websites nauwlettend in de gaten om de zichtbaarheid van de werkstromen van werknemers te voltooien. Tegelijkertijd kun je aangepaste betaalde pauzes creëren voor individuen, groepen of afdelingen. ☕

Als we ons richten op hulpmiddelen voor tijdsregistratie en facturering time Doctor biedt waarschuwingen voor afleiding, controleert activiteitsniveaus en houdt offline tijd bij om salarisadministratie voor externe, hybride en offshore teams te vereenvoudigen.

Voor teams op het veld (zoals teams op het veld) ), maakt het platform GPS bijhouden met herinneringen mogelijk. Als iemand afwijkt van de toegewezen of verwachte locatie, stuurt het systeem herinneringen om de manager hiervan op de hoogte te stellen, zodat corrigerende maatregelen kunnen worden genomen.

Time Doctor beste functies

GPS bijhouden met off-track waarschuwingen

Controle van schermafbeeldingen en chatten

Inzicht in web/app gebruik

Aanwezigheid en pauzes bijhouden

60+ integraties met derden

Time Doctor limieten

Beperkte mobiele functie

Complexe interface, volgens sommige gebruikers

Time Doctor prijzen

Basic : $5,9/maand per gebruiker

: $5,9/maand per gebruiker Standaard : $8,4/maand per gebruiker

: $8,4/maand per gebruiker Premium: $16,7/maand per gebruiker

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Time Doctor beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (300+ beoordelingen)

: 4.4/5 (300+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (500+ beoordelingen)

7. Toggl bijhouden

Via: Toggl bijhouden Toggl Track is een bekende tool voor tijdsregistratie die de voorkeur geniet van freelancers en teams op afstand die hun productiviteit willen verhogen. Hiermee kun je je tijd bijhouden voor verschillende Taken tegelijk, zodat je factureerbare uren kunt opnemen zonder iets te missen. 🎵

Het platform is vooral handig voor planningsmanagers die worstelen met het toewijzen van beheersbare werklasten aan hun teams. Met de coole functie Schedule Reports to Email kun je automatisch rapportages per e-mail ontvangen. Dit maakt het makkelijk voor je om een oogje in het zeil te houden op lopende activiteiten en verantwoord je planning te maken.

De kers op de taart? De mogelijkheid om inactieve tijd te identificeren! Het systeem meet computergebruik en inactieve minuten om nauwkeurig de factureerbare uren bij te houden, zodat teamleiders sneller productiviteitsgaten kunnen opsporen.

Toggl Track beste functies

Taakbeheer-specifieke tijdsregistratie

Rapporten per e-mail plannen voor automatische rapportage van urenregistratie

Aantrekkelijk app-ontwerp voor eenvoudige teamsamenwerking

Bijhouden van ongebruikte tijd voor nauwkeurige facturering

Mobiel en web app met browser synchroniseren

Toggl Track limieten

Kan betere kleurcodering gebruiken voor meer intuïtieve navigatie

Geen inkomen bijhouden met het gratis abonnement

Toggl Track prijzen

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Starter : $9/maand per gebruiker

: $9/maand per gebruiker Premium : $18/maand per gebruiker

: $18/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Toggl Beoordelingen en beoordelingen bijhouden

G2 : 4.6/5 (1.000+ beoordelingen)

: 4.6/5 (1.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

8. TMetric

Via: TMetric TMetric is een uitstekende oplossing voor het bijhouden van tijd, het instellen van tarieven en het maken van rapporten en facturen voor verschillende projecten en taken. Naast de kernfuncties beschikt het over ingebouwde functies voor kalenders en taakbeheer, met extra mogelijkheden voor het plannen van vergaderingen, het delen van informatie en het bewaken van lopend werk. 🗓️

Het platform stemt zijn functies af op het ondersteunen van de salarisadministratie. De Screenshots Capturing tool maakt elke 10 minuten willekeurig een schermafbeelding van de monitor van een werknemer. Niet iedereen zal dit niveau van controle leuk vinden, maar het zijn nog steeds waardevolle gegevens over de bestede tijd. Je kunt ook regelmatig vakantiedagen en aanwezigheid bijhouden om het giswerk uit de facturatie te halen.

Als we het dan toch over facturen hebben, TMetric kan je meest productieve tijdslots analyseren door de winst die je genereert in kaart te brengen!

TMetric beste functies

Ingebouwde timers met handmatige invoer en offline bijhouden

Willekeurige schermafbeeldingen om werknemers productief te houden

Ondersteuning voor facturering

Integratie met Quickbooks, GitLab, Jira en meer

TMetrische limieten

Nuttige functies zijn meestal beperkt tot betaalde abonnementen

Tijd invoer gaat soms verloren

TMetric prijzen

Free Forever : gratis

: gratis Professioneel : $5/maand

: $5/maand Business: $7/maand

TMetric beoordelingen en recensies

G2 : 4.6/5 (100+ beoordelingen)

: 4.6/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (200+ beoordelingen)

9. Klokify

Via: Klokkijken Clockify is een waardevol tijdsregistratie software die bedrijven helpt teams en individuen inzicht geeft in hoe ze hun tijd besteden en hun processen kan verfijnen. Het automatiseert ook taken en integreert met andere systemen, waardoor uw doelen op het gebied van bijhouden worden gecentraliseerd. ✅ Clockify, net als zijn concurrenten verschillende rapportagemogelijkheden, zoals wekelijkse rapporten, onkostenrapporten en opdrachtrapporten. Rapporten kunnen worden opgemaakt per factureerbare status, project of elk ander criterium dat je nodig hebt.

Het wekelijkse rapport laat bijvoorbeeld zien hoeveel uren er elke week aan een project zijn besteed, terwijl het tijdauditrapport je helpt om onjuiste invoer van uren op te sporen en te corrigeren.

Clockify ondersteunt Pomodoro tijdsregistratie bijhouden voor meer productiviteit (als het voor u werkt) en de optie om geregistreerde tijden te bewerken voor nauwkeuriger facturering.

Clockify beste functies

Uitgebreide rapportages om de prestaties en tijdsindeling van teams te controleren

Bewerkbare timers

Beheer van verlof en vakanties

Goed te integreren met andere systemen

Clockify beperkingen

Geen planning functie met een gratis abonnement

Niet erg intuïtieve interface vergeleken met sommige Everhour alternatieven in deze lijst

Clockify prijzen

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Basic :$3.99/maand per gebruiker

:$3.99/maand per gebruiker Standaard :$5.49/maand per gebruiker

:$5.49/maand per gebruiker Pro :$7.99/maand per gebruiker

:$7.99/maand per gebruiker Enterprise: $11,99/maand per gebruiker

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Klokify beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5 (100+ beoordelingen)

: 4.5/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (4.000+ beoordelingen)

10. TimeCamp

Via: TimeCamp TimeCamp is een krachtpatser op het gebied van productiviteit die zowel werknemers als managers voorziet van een reeks tools om tijd bij te houden, prestaties te vergelijken en de efficiëntie te verhogen.

Voor werknemers biedt het de mogelijkheid om websitebezoeken en softwaregebruik bij te houden en tijd voor specifieke Taken bij te houden om zelfverbetering te stimuleren. Teammanagers kunnen gebruik maken van de rapportagemogelijkheden van TimeCamp om inzicht te krijgen in de tijdsindeling van teams gedurende de dag. Ze kunnen ook de functie voor het stellen van doelen gebruiken om de productieve en inactieve tijd te meten. 📊

Met functies om facturen voor meerdere clients tegen verschillende tarieven bij te houden en te beheren, zal je boekhoudteam niet teleurgesteld zijn in dit platform. Hier zijn er nog een paar TimeCamp alternatieven om te verkennen!

TimeCamp beste functies

Krachtige rapportage over budget, tijd en medewerkers

Urenregistratie en goedkeuring

Uitgebreide factureringsfunctie

Ondersteunt zelfcontrole

70+ integraties

TimeCamp beperkingen

Heeft een aanzienlijke leercurve

Niet genoeg aanpassingen voor facturering

TimeCamp prijzen

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Starters : $2,99/maand per gebruiker

: $2,99/maand per gebruiker Basic : $5,99/maand per gebruiker

: $5,99/maand per gebruiker Pro: $7,99/maand per gebruiker

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

TimeCamp beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (100+ beoordelingen)

: 4.7/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (500+ beoordelingen

Verhoog uw productiviteit met een on-point stopwatch

In een 3D-wereld waar tijd onze meest waardevolle hulpbron is, kan het kiezen van de juiste oplossing voor tijdsregistratie het verschil maken.

Bij het vinden van het perfecte Everhour alternatief kan de lijst met opties overweldigend zijn. Daarom adviseren wij clickUp te bekijken -Laat elke seconde van je dag tellen met functies voor tijdsregistratie van topklasse, samen met productiviteitstools, budget bijhouden en samenwerkingsmogelijkheden met teams. ⌛