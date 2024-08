RescueTime Review om Timesheets te maken in 2024

Tijd is de enige bron waarvan je niet meer kunt maken. Je takenlijst stroomlijnen kan zeker helpen, maar als je een SOS voor tijdmanagement uitzendt, heb je een hulpmiddel als RescueTime nodig om je een reddingsboei toe te werpen.

Software voor tijdregistratie is een must voor echte productiviteit en dat is waar RescueTime om de hoek komt kijken. Het werkt als een tijdregistratie- en urenregistratietool met een dosis structuur, inzicht en handige maar vervelende herinneringen om u op het juiste spoor te houden. 🏃

Zoals elke

productiviteitstool

rescueTime heeft voor- en nadelen. Als je niet zeker weet of het je tijd waard is (zie je wat we daar deden?), bekijk dan deze RescueTime app review. We leggen uit hoe RescueTime werkt, wat de voor- en nadelen zijn en wat de prijs is. Bovendien delen we een geweldig alternatief voor RescueTime als je besluit dat het niet jouw ding is. Aan de slag!

Wat is RescueTime?

RescueTime

is een tijdregistratietool die is ontworpen om u te helpen uw tijd te beheren. Natuurlijk houdt het uw tijd bij, maar deze alles-in-één productiviteitstool doet meer dan dat. Het biedt uitgebreide inzichten in hoe u uw tijd besteedt.

Of u nu een freelancer bent die nauwkeurige urenstaten moet maken of een teamleider die zijn productiviteit moet verhogen, RescueTime biedt de inzichten die u nodig hebt om doelen te stellen en te halen. 🏅

Via

RescueTime

De tool draait stilletjes op de achtergrond op je computer of mobiele apparaat, of het nu Windows, Mac, iOS of Android is, en verzamelt gegevens over je activiteiten. Vervolgens verzamelt het deze gegevens in gedetailleerde rapporten en grafieken die uw meest productieve tijden, afleidende websites en de verdeling van uw werktijd over taken weergeven.

RescueTime is anders dan andere productiviteits- en

tools voor tijdregistratie

omdat het je een productiviteitsscore geeft (die het de productiviteitspuls noemt). Deze score meet hoe efficiënt je je tijd gebruikt. Je kunt ook doelen stellen voor je

concentratietijd

en afleidingen blokkeren om in de zone te blijven.

Key RescueTime Features

Er is veel te zeggen over RescueTime. Vergeleken met concurrenten als Toggl en Clockify biedt het een robuustere manier om je tijd bij te houden en te verbeteren

tijdmanagement

. Optimaliseer uw werktijd en zeg vaarwel tegen afleidingen met de tijdbesparende functies van RescueTime.

1. Focussessies

De belangrijkste functie van RescueTime is Focus Session, een Pomodoro-achtige werksessie waarbij u

een blok tijd opzij zet

voor geconcentreerd werk. Het doel is om in een mentale flow-toestand te komen door te mono-tasken, wat de sleutel is tot echte productiviteit. 🧠

Focussessie in RescueTime

We vinden het fijn dat RescueTime je niet zomaar in een focus-sessie gooit. Hun installatiewizard neemt je mee door een handige voorbereidingssessie die een lichaamscontrole omvat en je eraan herinnert om naar het toilet te gaan of water te pakken. RescueTime vraagt je ook om een snelle mentale reset uit te voeren, diep adem te halen en je te committeren aan je focus sessie voordat je op de "start" knop klikt.

Gebruikers zeggen dat ze de voorbereidende checklist en de Focussessies zelf prettig vinden. Je kunt de sessie naar eigen inzicht aanpassen. RescueTime integreert bijvoorbeeld met Spotify om de ervaring te personaliseren zonder een andere app te openen.

Bovendien kun je bij elke Focussessie in realtime zien hoeveel andere werknemers wereldwijd deelnemen aan Focussessies. Body doubling, of je gemotiveerder voelen als iemand naast je werkt (persoonlijk of virtueel), helpt je om nog meer uit deze Focussessies te halen.

2. RescueTime Assistent en AI (bèta)

Alle RescueTime-accounts worden geleverd met een Assistant, die je 's ochtends een aangepaste voorspelling geeft van de vergaderingen en to-dos van de dag. Niet alleen dat, maar de RescueTime Assistant kijkt ook naar je agenda en vertelt je de beste tijd voor gefocust werk tussen vergaderingen en evenementen door. 🔎

RescueTime assistent

Deze functie is nog in bèta, maar RescueTime is ook bezig met het uitrollen van een AI-assistent. Momenteel alleen beschikbaar voor

timesheets

verdeelt de AI automatisch tijd tussen projecten en klanten, waardoor de nauwkeurigheid van je urenregistratie verbetert. De AI heeft echter veel gegevens nodig om dit voor je te doen, dus trek voldoende tijd uit om het model te trainen.

3. Waarschuwingen voor afleiding en blokkeren

Hoe vaak ben je niet gaan zitten met de intentie om te werken, om er vervolgens achter te komen dat je door Instagram aan het scrollen was? Het overkomt de besten onder ons. 🙈

Soms moet je je zaken regelen en in een wereld waar afleiding slechts een tikje van je verwijderd is, moet je extremere maatregelen nemen.

RescueTime onderscheidt zich van andere apps voor tijdregistratie door de mogelijkheid om afleidingen te blokkeren. Vertel RescueTime welke apps of websites jouw kryptoniet zijn en het blokkeert ze tijdens elke focussessie.

Als je het "vergeet" en toch probeert om afleidende websites te openen, krijg je een pop-up van RescueTime die je timer weergeeft,

doelen voor tijdbeheer

en een gezond schuldgevoel om je eraan te herinneren weer aan het werk te gaan. 👀

4. RescueTime gemeenschapssessies

RescueTime is een kei in het implementeren van body doubling. Voor extra motivatie kun je deelnemen aan een van de Focus Sessies. Dit zijn focussessies van één of twee uur in Pomodorostijl die wereldwijd live plaatsvinden.

Als je niet met alle handen aan dek wilt deelnemen aan de RescueTime-sessies, kun je altijd een gedeelde ruimte creëren met collega's, collega's of vreemden terwijl je werkt. Dit zorgt ervoor dat je hersenen denken dat andere mensen je verantwoordelijk houden en naast je werken, wat wonderen doet voor de productiviteit.

5. Tijdmetingen

Bewustwording is een geweldige

tijdmanagementtechniek

. Aan het einde van elke Focussessie stuurt RescueTime u gedetailleerde rapporten en grafieken die uw productiviteitsimpuls illustreren.

Deze rapporten splitsen uw activiteiten op in categorieën zoals "zeer productief", "productief" en "afleidend", zodat u in één oogopslag kunt zien waar uw tijd naartoe gaat. RescueTime rangschikt zelfs uw afleidingen, zodat u de boosdoeners sneller kunt aanwijzen. 📌

Prijzen van RescueTime

Gratis versie

maandelijks: $12/maand

$12/maand Jaarlijks: $6.50/maand, jaarlijks gefactureerd voor $78

Voordelen van het gebruik van RescueTime

RescueTime kiezen als uw hulpmiddel voor tijdregistratie heeft veel voordelen. Hoewel RescueTime misschien niet voor iedereen geschikt is, houden trouwe fans om verschillende redenen van de app.

Gevorderd zelfbewustzijn

De statistieken, meldingen en afleidingsherinneringen van RescueTime maken u bewuster van uw dagelijkse routine. De gedetailleerde rapporten maken duidelijk hoe je je tijd besteedt, waardoor het makkelijker wordt om slechte gewoontes te identificeren en kansen voor verbetering te zien. Het kan een beetje pijn doen om een tik op de vingers te krijgen omdat je je niet gedraagt terwijl je eigenlijk zou moeten werken, maar het is allemaal in het belang van het verhogen van je productiviteit.

Minder afleiding

Andere tijdmanagementtools zeggen misschien: "Hé, je bent afgeleid!" RescueTime gaat echter een stap verder door afleidingen letterlijk te blokkeren. 🛑

Het blokkeert afleidende websites en apps tijdens je focus zodat je je kunt blijven concentreren. Deze functie is ideaal voor iedereen die snel wordt afgeleid door sociale media en andere online afleidingen, zodat je je onverdeelde aandacht kunt geven aan de belangrijkste taken.

Automatisering

RescueTime heeft ook een automatische tijdregistratiefunctie die handmatige tijdinvoer overbodig maakt en de nauwkeurigheid van uw urenstaten verbetert. Dit is met name handig voor freelancers die nauwkeurige tijdrapporten aan klanten moeten leveren of teams die de voortgang van projectbeheer moeten bijhouden.

Doelstellingen

RescueTime onderscheidt zich van andere oplossingen doordat u in recordtijd doelen kunt stellen en behalen. Stel doelen voor uw productieve tijd en ontvang waarschuwingen om op schema te blijven. Het is ook volledig aanpasbaar, dus u kunt het platform helemaal naar uw hand zetten.

Smart integraties

RescueTime zorgt ervoor dat u niet meer heen en weer hoeft te springen tussen oplossingen, tools en platforms. Integreer het met Slack, uw agenda of andere projectmanagementsoftware om uw workflow te stroomlijnen.

Common Pain Points RescueTime Users Face

Hoeveel mensen ook van RescueTime houden, het heeft ook een paar nadelen. Gebruikers noemen vaak deze pijnpunten.

Veel en veel gegevens

RescueTime kan in het begin overweldigend lijken. Het genereert indrukwekkende gegevens over uw gewoonten, maar het kost tijd om de gedetailleerde rapporten te begrijpen. Zoals bij elk platform klagen nieuwe gebruikers vaak over de leercurve van RescueTime. Neem de tijd om vertrouwd te raken met het dashboard en de rapporten en leer hoe je je statistieken correct kunt interpreteren. 📈

Privacybelangen

RescueTime houdt alles bij wat u doet op al uw gevolgde apparaten. Sommige gebruikers maken zich terecht zorgen over hun privacy, vooral met betrekking tot trackingfuncties zoals schermafbeeldingen of gedetailleerde logs van de websites die ze bezoeken. RescueTime heeft een robuust privacybeleid voor gegevensbeheer, maar u moet wat privacy opgeven om het volledige voordeel van het platform te krijgen.

Beperkte gratis functies

De gratis versie van RescueTime heeft niet de geavanceerde functies van RescueTime Premium. Je hebt niet zoveel vrijheid om doelen aan te passen, afleidingen te blokkeren of diepgaande rapporten te genereren, wat een nadeel kan zijn voor iemand met een budget. 💸

Synchronisatieproblemen

Je zult waarschijnlijk problemen ondervinden met het synchroniseren van RescueTime op meerdere apparaten, zoals je desktop en telefoon. Er zijn soms vertragingen of inconsistenties tussen de desktop- en mobiele apps, waardoor u een onnauwkeurig beeld van uw productiviteit kunt krijgen.

Beoordelingen over RescueTime op Reddit

Wat vinden de mensen op internet echt van RescueTime? We zijn naar Reddit gegaan om de goede, slechte en lelijke kanten van deze productiviteitstool te bekijken.

Sommige gebruikers

zeggen dat RescueTime goed werk levert, maar verschillende hadden problemen met de prijs van RescueTime Premium (78 dollar per jaar). Ze zeiden ook dat ze de premium versie niet veel beter vonden dan de gratis versie.

Andere gebruikers

merkten op dat RescueTime een aantal behoorlijk grote discrepanties had in het bijhouden van de tijd. "ActivityWatch hield 17m bij; Rescuetime zei dat ik maar 8 minuten had gespendeerd, wat helemaal verkeerd is. Merk ook op dat ze sinds 2020/05/19 geen significante wijzigingen hebben aangebracht aan de Windows app. Zoals WAT?" zei een gebruiker.

Sommige mensen zeiden dat de gratis versie prima werkte, terwijl anderen de premium functies wel goed vonden, maar de premium prijs niet. Veel gebruikers zeiden dat ze waren overgestapt op een RescueTime-alternatief vanwege de verschillen in het bijhouden van gegevens en de verouderde apps.

RescueTime heeft veel voordelen, maar het is niet alles. Dit tijdregistratietool mist veel functies, dus je zult waarschijnlijk nog steeds tussen verschillende tools moeten schakelen om je werk te doen.

Ga naar

ClickUp

, een alternatief productiviteits- en werkbeheerplatform dat tijdregistratie, projectbeheer en nog veel meer biedt. 🎯

Slim project tijdregistratie

Hoeveel tijd besteedt u aan elk project, taak of klant? U zult het nooit zeker weten zonder

ClickUp projecttijdregistratie

.

Organiseer en voeg notities toe om een taak te starten met ClickUp Project Time Tracking

Met deze functies voor het bijhouden van projecttijden kunt u tijd bijhouden, schattingen maken, notities toevoegen en nog veel meer. Of het nu de gratis Chrome-extensie, mobiele app of desktopsite is, u krijgt een nauwkeurig overzicht van uw werk in één rapport. 📝

Gebruik ClickUp om vertragingen en afhankelijkheden in de gaten te houden met een enkel bord

Over rapporten gesproken,

ClickUpTime-volgkaarten

zijn perfect voor het bijhouden van timesheets, schattingen, facturering en meer. Stel een aangepast dashboard samen met de Time Tracking-kaarten van uw keuze om een overzicht op hoog niveau te krijgen van uw belangrijkste taken

productiviteitsgegevens

op één plek.

Solid time management

Tijdregistratie is één ding-

tijdmanagement

is een heel ander beestje. Daarom bevat ClickUp ook tools voor tijdbeheer en het stellen van doelen. Voeg tijdsinschattingen toe aan elke taak of verdeel tijd tussen teamleden om verwachtingen te managen en uw team aan het werk te houden.

Stroomlijn uw dagelijkse taken en verhoog uw productiviteit met ClickUp's hulpmiddel voor tijdbeheer

Als u een visuele werker bent, heeft ClickUp daar ook iets voor. Schakel tussen de kalenderweergave, Gantt-weergave, tijdlijnweergave of werklastweergave voor een overzicht van wat er op uw bord ligt. 🤩

Tijdbesparende sjablonen

Hé, weet u wat RescueTime niet heeft? Sjablonen.

Raad eens wat ClickUp heeft? Sjablonen per pond!

Geef je teams toegang tot een bibliotheek met meer dan 1000 sjablonen op ClickUp

Met ClickUp hebt u de touwtjes in handen. Kies een sjabloon en pas deze aan de tijdregistratiebehoeften van uw team aan. Bijvoorbeeld, de

ClickUp Services Timesheet Sjabloon

hiermee kunnen teamleden wekelijks hun werkuren bijhouden. ⏳

Bovendien is de

ClickUp Tijdmanagement Schema Sjabloon

is handig om uw planning te organiseren en te onderzoeken hoe u uw tijd doorbrengt.

ClickUp prijs

Gratis voor altijd

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Zakelijk: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Onderneming: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Beschikbaar op alle betaalde plannen voor $5/Workspace-lid/maand

Vereenvoudig Activiteitstracering Met ClickUp

We kunnen allemaal wel wat extra tijd gebruiken. Maar je kunt niet meer tijd creëren en daarom is het zo belangrijk om je tijd op het werk te maximaliseren. De RescueTime-app is een populaire oplossing voor professionals met weinig tijd, maar het vereist nog steeds dat je van platform naar platform springt om je eigenlijke werk te doen.

ClickUp is een echte alles-in-één oplossing voor het bijhouden van zowel verbonden als offline tijd. Of u nu een solo freelancer bent of een manager die toezicht houdt op tientallen werknemers, ClickUp rust uw team uit met de tools om sneller beter werk te leveren. ✨

