de 10 beste softwareprogramma's voor urenregistratie voor bureaus in 2025

Tijddiefstal kost uw bureau tijd en productiviteit. U zou uiteindelijk werknemers kunnen betalen voor uren die ze niet op het werk waren, ondermaatse prestaties of gemiste kansen.

Daar komt software voor urenregistratie voor bureaus om de hoek kijken: deze lost deze problemen op en houdt de werkuren van werknemers nauwkeurig bij, zodat u alleen betaalt voor wat u krijgt.

Maar met zoveel tools voor tijdsregistratie, welke kiest u dan? In dit bericht gaan we dieper in op de top 10 van software voor urenregistratie voor bureaus in 2024, voltooid met de beste functies, prijzen en ideale klanten voor elke tool.

Daar gaan we.

Waar moet u op letten bij software voor urenregistratie voor bureaus?

Elke tool voor urenregistratie voor bureaus is anders. Als er een perfect platform zou bestaan, zou het al het volgende bieden:

Automatisering : zoek naar automatisering van facturering en tijdsregistratie. Automatisering van tijdsregistratie houdt in dat een tool automatisch begint met het bijhouden van tijd op basis van triggers (zoals het openen van een bepaald bestand), en automatisering van facturering houdt de factureerbare uren voor client-projecten bij en factureert deze

compatibiliteit en integratie: *Kies een tool die compatibel is met uw bestaande tools en naadloos kan worden geïntegreerd met uw andere applicaties, zoals salarissoftware (zoals QuickBooks), projectmanagementplatforms (zoals Asana of Trello) en communicatietools (zoals Slack)

*aanpassingsmogelijkheden: Zoek naar software voor tijdsregistratie voor bureaus die aanpasbare functies biedt om aan te sluiten bij de unieke gebruikssituaties van uw bureau, zoals sjablonen voor urenstaten , toestemming, herinneringen en notificaties, en aanpassing van thema's

tijdsregistratie: *Kies een oplossing die een ingebouwde tijdsregistratie, eenvoudige in- en uitklokfunctie, handmatige tijdseinvoer, GPS-tracking en geautomatiseerde tijdsregistratie op basis van taken biedt

Mobiele toegankelijkheid: Met een mobiele app kunnen uw teamleden op afstand en medewerkers in het veld gemakkelijk hun uren registreren, roosters weergeven en urenstaten indienen terwijl ze onderweg zijn

Rapportage en analyse: zoek naar geavanceerde rapportagemogelijkheden, zoals taakvoltooiingspercentages, gantt-grafieken en klantwinstgevendheid, om inzicht te krijgen in hoe uw team zijn tijd besteedt, de geregistreerde uren en uurtarieven, en om gedetailleerde rapporten te genereren om budgetten te bewaken en de productiviteit te optimaliseren

De 10 beste urenregistratie-software voor bureaus

1. ClickUp

ClickUp is populaire cloudgebaseerde projectmanagementsoftware met functies voor tijdsregistratie. U kunt de tijd die aan elke taak is besteed in uren en minuten bijhouden. Schakel gewoon de timer in op de mobiele/desktop-app of gebruik de Chrome-extensie.

Houd uw tijd bij in ClickUp met een gratis Chrome-extensie en krijg een gedetailleerd overzicht van uw tijdsbesteding

U krijgt ook tijdsinschatting, waarmee u tijdmanagementdoelen voor uw team kunt instellen. Gebruik deze functie bij het toewijzen van een taak om de verwachte tijd toe te voegen die uw team eraan zou moeten besteden.

ClickUp biedt tijdsregistratie en genereert automatisch rapporten van bijgehouden tijd en factureerbare uren, zodat u geen handmatige administratie en taakbeheer meer hoeft te doen.

Dat is nog niet alles: met ClickUp kunt u de bijgehouden tijd ordenen met labels, aantekeningen en filters. Met deze functies kunt u tijdregistraties categoriseren en ordenen op basis van project, client of taaktype. U kunt tijdregistraties op elk gewenst moment bewerken of bijgehouden tijd als factureerbaar markeren.

ClickUp's Project Tijdsregistratie biedt ook verschillende weergaven. U kunt uw ClickUp Time Management Board bekijken in kalender-, gantt-, tijdlijn- en werklastweergaven. Gezien het bereik en de diepgang van de projectmanagementfuncties van ClickUp, is het het meest geschikt voor freelancers, solopreneurs, ondernemingen en groeiende teams van elke grootte.

Houd de fases van uw project visueel bij met de Gantt-weergave van ClickUp

De beste functies van ClickUp

Downloaden deze sjabloon Met de urenregistratiesjabloon voor diensten van ClickUp kunt u uw diensturen en factureerbare tijd bijhouden op één gemakkelijk toegankelijke plek

Weergave van de tijdsregistratie per dag, week, maand of taak om de productiviteit te analyseren

Maak verbinding tussen ClickUp en een speciale app voor tijdsregistratie (zoals Toggl of Harvest) en importeer invoeren van meerdere platforms

Vergelijk de geschatte tijd met de geregistreerde tijd om inzicht te krijgen in de algehele productiviteit van uw team en de productiviteit bij individuele taken, en om het resourcebeheer te verbeteren

Schakel indien nodig over van automatische tijdsregistratie naar handmatige tijdsregistratie

Limieten van ClickUp

Slechts 100 MB opslagruimte in het gratis abonnement

In het begin kan het intimiderend zijn, omdat er veel functies zijn waarmee u vertrouwd moet raken

Prijzen van ClickUp

Free Forever

Onbeperkt : $7/maand per gebruiker

Business : $ 12/maand per gebruiker

onderneming : Aangepaste prijs op aanvraag

ClickUp Brain: Beschikbaar bij alle betaalde abonnementen voor $ 5 per werkruimte-lid per maand

ClickUp-beoordeling en recensies

G2 : 4,7/5 (meer dan 9.400 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

2. Hubstaff

via Hubstaff

Hubstaff is een softwarepakket voor personeelsbeheer dat drie oplossingen biedt: software voor tijdsregistratie, software voor productiviteit en software voor personeelsanalyse.

De tool biedt online urenregistraties, digitale versies van papieren tijdkaarten of Excel-sheets binnen de tijdsregistratie. Ze registreren nauwkeurig wanneer werknemers in- en uitklokken en welke uren factureerbaar en niet-factureerbaar zijn. Deze urenregistraties zijn echter minder aanpasbaar dan die van ClickUp.

U krijgt ook tijdrapporten op basis van tijdsregistratie-gegevens die automatisch worden gegenereerd volgens uw voorkeuren (dagelijks, wekelijks, tweewekelijks, maandelijks of jaarlijks). Ze verzamelen en presenteren relevante gegevens in een overzicht, inclusief gemakkelijk te lezen grafieken.

Dat is nog niet alles: Hubstaff biedt ook goedkeuringen voor urenregistratie, wat extra veiligheid biedt bij geautomatiseerde processen. Voordat Hubstaff automatisch facturen genereert of werknemers betaalt voor hun factureerbare uren, kunt u met goedkeuringen de urenregistraties controleren en het factureringsproces goedkeuren of afwijzen.

Hubstaff is geschikt voor bedrijven (met name softwarebedrijven) met middelgrote en grote teams en meerdere afdelingen. Deze teams zullen profiteren van productiviteit, budgetbewaking, analysesuites en functies voor tijdsregistratie.

De beste functies van Hubstaff

Gebruik geolocatiebijhouden om de locaties van werknemers te verifiëren en externe medewerkers in verschillende tijdzones te beheren

Vergrendel tijdseinvoegingen om late wijzigingen te voorkomen

Maak af en toe schermafbeeldingen van werknemers en houd hun inactieve tijd bij

Evalueer de productiviteit van uw medewerkers en de winstgevendheid van projecten met gedetailleerde realtime rapportage

Limieten van Hubstaff

Slechte implementatie en onderhoud op afstand

Er is geen optie om de inactieve timer in of uit te schakelen

U kunt niet alleen de tijdsregistratie-suite kopen

Prijzen van Hubstaff

Starter : $ 4,99 per zetel per maand

Grow : $ 7,50 per zetel per maand

Team : $ 10 per zetel per maand

onderneming: $25 per zetel per maand

Hubstaff-beoordelingen en recensies

G2 : 4,3/5 (meer dan 500 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 1400 beoordelingen)

3. Toggl Track

via Toggl Track

Toggl Track is een speciale tool voor tijdbeheer waarmee u de tijd die aan een specifieke taak wordt besteed tot op de seconde nauwkeurig kunt bijhouden.

Voor software- en IT-bedrijven biedt Toggl Track gebruikers de mogelijkheid om een gedetailleerd rapport te versturen van elk uur dat ze in rekening brengen. Terwijl de meeste bedrijven gewend zijn om wekelijks/maandelijks blinde facturen te versturen zonder taakbeschrijving, houdt deze tijdsregistratie software projectbudgetten en prestaties in realtime bij.

Toggl Track beste functies

Integreert met meer dan 100 andere tools voor management en productiviteit van werknemers , zoals Asana, Evernote, GitLab en Google Agenda en Outlook

Maak duur of voltooiingspercentages bovenaan het scherm vast voor snelle referentie of inspiratie

Houd browseractiviteit of app-activiteit bij om te analyseren hoe u uw tijd hebt besteed tijdens het werk aan een taak

Limiet van Toggl Track

U kunt geen details toevoegen aan taken voor clients

Het is niet mogelijk om timers in te stellen voor specifieke intervallen, zoals vijf minuten

Toggl Track-prijzen

Voor altijd gratis

Starter : $ 9 per gebruiker per maand

Premium : $ 18 per gebruiker per maand

*onderneming: Aangepaste prijs op aanvraag

Toggl Track beoordeling en recensies

G2 : 4,6/5 (meer dan 1500 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 2200 beoordelingen)

4. TimeCamp

via TimeCamp

TimeCamp is een productiviteitstool die handmatige en automatische tijdsregistratie biedt. Genereer urenregistratie, budgetoverzichten en facturen op basis van de tijd die in een project is geïnvesteerd.

TimeCamp biedt ook een onkostentracker, waarmee u een kopie van alle bonnen kunt bewaren en projectkosten kunt bijhouden om clients nauwkeurig te factureren.

De aangepaste functies van TimeCamp zijn echter een limiet. U kunt geen labels aanmaken, aantekeningen toevoegen of geregistreerde tijden categoriseren. Daarom is TimeCamp een goede keuze voor kleine teams met basisbehoeften op het gebied van tijdsregistratie. Kies deze tijdregistratie-app niet als u meerdere projecten moet bijhouden en de geregistreerde tijd op basis daarvan moet ordenen.

De beste functies van TimeCamp

Vergrendel tijdseinvoegingen na werk en controleer en keur urenregistraties goed voordat u uw team betaalt

Stel aanpasbare tarieven in op basis van personen of projecten en krijg een nauwkeurige weergave van uw kosten en inkomsten

Kopieer terugkerende tijd-invoeren om tijdverspilling door handmatige invoer te voorkomen

Limieten van TimeCamp

Geen tools voor planning of taakvergelijking

De mobiele app heeft gebruiksproblemen voor nieuwe gebruikers

Prijzen van TimeCamp

Voor altijd gratis

Starter : $ 3,99 per gebruiker per maand

Premium : $ 6,99 per gebruiker per maand

Ultimate: $ 10,99 per gebruiker per maand

TimeCamp-beoordeling en recensies

G2 : 4,7/5 (meer dan 150 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 550 beoordelingen)

5. Everhour

via Everhour

Everhour is een tool voor kleine teams die helpt bij het beheren van tijd, het genereren van nauwkeurige rekeningen en facturen, het bijhouden van uitgaven, het beheren van teams en het samenstellen van rapportage over productiviteit.

Het nadeel? U kunt geen urenregistraties maken en aangepast of uw dashboard naar wens met kleur voorzien. Dit maakt het organiseren van uw gegevens en teamactiviteiten moeilijk, wat betekent dat Everhour alleen geschikt is voor freelancers of een klein team van twee tot drie personen.

De beste functies van Everhour

Maak clientprofielen aan en spot niet-gefactureerde inputs binnen projectmanagementtools

Shift bijhouden vereenvoudigt het proces van het maken en beheren van roosters voor uw team

Limieten van Everhour

De tijd wordt afgerond en niet precies opgeslagen

De rapportages hebben niet het beste ontwerp

Prijzen van Everhour

Free Forever

Team: $ 10 per zetel per maand, met een minimum van vijf zetels

Everhour beoordeling en recensies

G2 : 4,7/5 (meer dan 150 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 400 beoordelingen)

6. Harvest

via Harvest

Harvest houdt de kosten van uw tijd bij in plaats van uren en minuten bij te houden met een timer die u met één klik kunt starten. U kunt de bijgehouden tijd visualiseren via grafieken en rapporten en vervolgens de interne tijdskosten, voortgang en andere essentiële statistieken analyseren die de app berekent.

Met de app kunt u ook automatisch facturen genereren en naar clients sturen, wat een tijdbesparing oplevert voor solopreneurs en freelancers. Aangezien Harvest zich richt op het bijhouden van onkosten, is het het meest geschikt voor dienstverlenende bedrijven.

De beste functies van Harvest

Voeg teamleden en hun capaciteit (maximaal aantal werkuren) toe en houd bij wie te weinig en wie te veel werkt

Genereer automatisch facturen voor factureerbare uren en verstuur ze automatisch naar clients

Zet uw urenregistratiegegevens om in visuele rapporten en maak aanpasbare rapporten om factureerbare uren bij te houden

Limieten van Harvest

API- en integratiemogelijkheden zijn moeilijk in te stellen

Geen offline tijdsregistratie

Geeft geen rapportage over goedgekeurde versus niet-goedgekeurde tijd

Prijzen van Harvest

Voor altijd gratis

Harvest Pro: $ 12 per zetel per maand

Beoordelingen en recensies van Harvest

G2 : 4,3/5 (800 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 550 beoordelingen)

7. Productief

Productive is een productiviteitbeheertool die kleine en middelgrote teams helpt hun output te maximaliseren. Krijg aanpasbare dashboards en bewerkbare borden om financiële gegevens, projectwinst, projectwerkstroom en teamproductiviteit te visualiseren. Het biedt ook een clientsportaal dat de transparantie met de client handhaaft door projectupdates te delen wanneer dat nodig is.

Productive biedt een desktop-timer die begint met registreren zodra u aan het werk gaat. U kunt ook de tijd binnen taken afzonderlijk bijhouden. Als u vergaderingen of taken heeft gepland, registreert Productive deze tijd automatisch zonder dat u iets hoeft in te voeren.

Productive is zeer geschikt voor creatieve bureaus en kleine teams in sectoren zoals digitale marketing, consultancy en softwareontwikkeling, waar u tijdens de ideevormings- en implementatiefase moet samenwerken met clients en tegelijkertijd de factureerbare uren van uw medewerkers moet bijhouden.

Productieve beste functies

Gebruik geavanceerde functies voor tijdsregistratie, waaronder een dagelijks werklogboek, wekelijkse urenstaten, een desktop timer en automatisering van tijdsregistratie met vooraf geplande tijdboekingen

Bekijk de bijgehouden en vrije tijd van al uw teamgenoten op één plek en keur vakantieaanvragen goed binnen Productieve

Automatisch facturen genereren voor alleen factureerbare uren

Productieve limieten

De navigatie is niet logisch en intuïtief

Limiet functies voor de documenttool (geen ondertitels, inhoudsopgave of links voor openbaar delen)

Gebrek aan training of onboarding-content om gebruikers te helpen het maximale uit hun abonnement te halen

Productieve prijzen

Essential : $ 9 per maand

Professional : $ 24 per maand

Ultimate : Neem contact op voor prijzen

*onderneming: Neem contact op voor prijzen

Productieve beoordelingen en recensies

G2 : 4,7/5 (meer dan 40 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 80 beoordelingen)

8. RescueTime

via RescueTime

RescueTime is een ideale stopwatch voor individueel gebruik. Met deze app kunt u uw werkuren bijhouden door de timer automatisch in te schakelen zodra u begint met werken. De app detecteert ook wanneer u offline gaat en vraagt u onmiddellijk naar uw offline werkuren zodra u weer online bent.

Een andere geweldige functie van RescueTime is de mogelijkheid om afleidende apps en websites te blokkeren. Deze functie is handig voor professionals die vanuit huis werken of voor mensen die concentratieproblemen hebben.

RescueTime biedt ook virtuele co-werkruimtes voor freelancers, zodat ze zich niet eenzaam voelen.

De beste functies van RescueTime

Blok websites en apps die uw tijd verspillen

Genereer gedetailleerde rapportage over hoe u uw tijd besteedt, zodat u meer discipline kunt aanbrengen

Ontvang doel-aanbevelingen voor een betere productiviteit

Limieten van RescueTime

Verzamelt en slaat gegevens op zijn servers op, wat vragen oproept over gegevensprivacy

Het is moeilijk om offline tijd bij te houden

Trage updates

Prijzen van RescueTime

RescueTime Lite : Free Forever

RescueTime: $ 12 per maand

Beoordeling en recensies van RescueTime

G2 : 4,1/5 (90 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 100 beoordelingen)

9. HiveDesk

via HiveDesk

HiveDesk is een tijdsregistratie voor bedrijven. Bedrijven gebruiken deze app om de productiviteit van hun werknemers te maximaliseren door nauwlettend bij te houden hoe zij hun tijd aan elke taak besteden. Met de app kunt u de locatie van uw werknemers, de duur van hun pauzes, de tijd die zij aan elk project en elke client besteden, en hun toetsenbord- en muisactiviteit bijhouden.

Op het eerste gezicht lijkt deze software voor urenregistratie voor bureaus misschien te opdringerig voor werknemers. Maar HiveDesk garandeert dat de tijdsregistratie voldoet aan de arbeidswetgeving, wat betekent dat u geen problemen zult ondervinden met gegevensprivacy.

De beste functies van HiveDesk

Blijf de locatie, tijd en activiteiten van werknemers bij met schermafbeeldingen en GPS voor nauwkeurige tijdsregistratie

Bekijk meerdere bordweergaven, waaronder kalender, kanbanbord, lijst en projecttijdlijn

Genereer nauwkeurige urenregistratie

Beheer de uren van uw team door roosters in te stellen, diensten en werkuren toe te wijzen en vakanties, overuren en afwezigheid van werknemers bij te houden

Limieten van HiveDesk

Medewerkers kunnen niet inchecken via mobiele apps

Geen live ondersteuning of nummer voor klantenservice

Traag rapportage genereren

Prijzen van HiveDesk

5 dollar per gebruiker per maand, met een minimum van drie gebruikers

HiveDesk beoordeling en recensies

G2 : Onvoldoende beoordelingen

Capterra: onvoldoende beoordelingen

10. ManyRequests

via ManyRequests

ManyRequests is een platform voor clientbeheer dat formulier en facturering (inclusief facturering en tools voor het onboarden van clients) en een backoffice (inclusief functies met betrekking tot clientverzoeken, een clientsportaal en tools voor clientbeheer) biedt.

De tijdsregistratietool van ManyRequest maakt deel uit van de backoffice-suite en omvat rapportage, de mogelijkheid om uren af te trekken van client-abonnementen en inzichten in de prestaties van het team.

De app is het meest geschikt voor creatieve en webdesignbureaus die betrokkenheid van clients vereisen. Het is echter misschien niet de beste keuze voor het bijhouden van de tijd van interne teams en het beheren van de productiviteit om het projectmanagement te verbeteren.

De beste functies van ManyRequests

Maak een aangepast klantenportaal en verwelkom clients op een gepersonaliseerde manier

Krijg een duidelijk overzicht van wie aan welk project werkt en de status van elk project om de voortgang bij te houden

Pas voorwaardelijke regels toe om nieuwe projecten automatisch toe te wijzen aan relevante/specifieke teamleden

Limiet van ManyRequests

De vanafprijs is veel hoger dan bij andere opties op de lijst

Veel integraties (zoals Mailchimp en ActiveCampaign) bevinden zich nog in de ontwikkelingsfase

Prijzen van ManyRequests

Starter : $ 99 per maand — twee zetels

Core : $ 149 per maand — vijf zetels

Pro : $ 399 per maand — 10 zetels

Onderneming: Neem contact op voor prijzen

Beoordelingen en recensies van ManyRequests

G2 : Onvoldoende beoordelingen

Capterra: onvoldoende beoordelingen

Meer dan tijdsregistratie met ClickUp

Tijdsregistratie-software is de beste investering voor elk bedrijf of elke branche die tijd bijhoudt en werknemers betaalt op basis van hun totale werkuren.

ClickUp is een uitgebreide tool voor projectmanagement waarmee u factureerbare uren kunt bijhouden en rapporten over de productiviteit van uw team kunt genereren. Het biedt veel meer dan alleen basisfuncties voor tijdsregistratie.

Met ClickUp kunt u:

Registreer tijd vanaf uw desktop, mobiele apparaat of browser

Koppel bijgehouden tijd aan ClickUp-taak

Tijdinvoer handmatig toevoegen of verwijderen

Voeg aantekeningen, labels, filters en factureerbare tijd toe aan invoer

U kunt dit allemaal binnen één platform doen, waardoor ClickUp de juiste tijdsregistratie voor uw bedrijf is.

Meld u gratis aan bij ClickUp en til tijdsregistratie en productiviteit vandaag nog naar een hoger niveau.