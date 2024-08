ChatGPT vs. Google Gemini: Welke AI-tool is het beste?

Binnen een paar jaar zijn AI-tools nauw geïntegreerd in ons persoonlijke en professionele leven, van Alexa om filmaanbevelingen vragen tot ChatGPT vragen om onze marketingcampagne een nieuwe richting te geven.

Met name AI-chatbots en multimodale AI-tekstgeneratoren zijn van onschatbare waarde gebleken. Ze helpen ons bij het aanmaken en vertalen van content en vergemakkelijken onderzoek en gegevensanalyse.

Sinds het debuut van ChatGPT in november 2022 zijn er talloze multimodale grote taalmodellen (LLM's) verschenen van techbedrijven als Google, Microsoft en Meta. Elk heeft zijn eigen generatieve AI-tools -Respectievelijk Google Gemini, Microsoft Copilot en Meta Llama.

In dit artikel vergelijken we ChatGPT, de originele generatieve AI-chatbot, uitgebreid met Google Gemini, het nieuwste geesteskind op AI-gebied van Google.

Wat is ChatGPT?

via OpenAI ChatGPT, of Chat Generative Pre-trained Transformer, is een AI tekst-generator annex chatbot die eind 2022 werd uitgebracht door OpenAI. Het was een van de eerste echt succesvolle AI-chatbots die al zijn concurrenten overtrof met zijn natuurlijke taalverwerkingsmogelijkheden en op mensen lijkende, dialooggebaseerde reacties.

Momenteel is ChatGPT beschikbaar in twee versies-ChatGPT 3.5 (voor gratis gebruikers) en ChatGPT 4.0 (voor betaalde gebruikers). Hoewel beide versies u helpen met het genereren en vertalen van tekst, ondersteunt alleen ChatGPT 4.0 multimodale (of spraak en beeld) prompts, aangepaste GPT's, gegevensanalyse en meer.

Met ChatGPT 4.0 kun je ook heen-en-weer gesprekken voeren, waardoor het een van de meest toegankelijke AI-chatbots van dit moment is.

Je kunt ChatGPT gebruiken voor:

Brainstormen van ideeën

Content schrijven, bewerken en vertalen

Gegevens analyseren en trends markeren

Debuggen en verbeteren van code

Onderwerpen onderzoeken en concepten begrijpen

Wil je meer? Ontdek deze unieke ChatGPT-hacks !

Abonneer u voor uw grotere team of onderneming op het ChatGPT Team-abonnement en krijg toegang tot functies zoals het maken en delen van aangepaste GPT's binnen uw werkruimte. Je kunt ook geavanceerde gegevensanalyse gebruiken en de eigendom van de gegevens voltooien.

Functies van ChatGPT

Laten we wat dieper ingaan op de populairste functies van ChatGPT.

1. Generatieve mogelijkheden

ChatGPT heeft de uitstekende mogelijkheid om gesprekken van menselijke kwaliteit te genereren. Het helpt je bij het maken van verschillende soorten content (waaronder blogberichten, e-mails en boeken) en het vertalen van content in meer dan 50 talen (waaronder Frans, Spaans, Japans, Koreaans, Thais en Grieks).

ChatGPT kan ook verschillende soorten tekstmanipulaties uitvoeren, zoals tekst samenvatten, blokken tekst herschrijven en de toon en formaliteit van content aanpassen.

Bovendien kunt u uw chats delen met andere leden van het team via een openbare gedeelde link. Ze kunnen het gesprek dan importeren in hun chatconsole en het gebruiken als referentiepunt of ermee doorgaan.

ChatGPT biedt ook een aantal knoppen voor snelle acties, namelijk 'kopiëren', 'regenereren' en 'slecht antwoord'. Gebruik deze om het AI-model te laten weten of je tevreden bent met een bepaald antwoord.

Door aangepaste instructies toe te voegen, zoals taal en toon van de stem, kun je de antwoorden van ChatGPT op maat maken voor al je chats.

2. Aangepaste GPT's

via OpenAI Een geliefde functie van ChatGPT zijn aangepaste GPT's, waarin je de GPT-engine aanpast om aangepaste AI-chatbots te maken met specifieke instructies en gespecialiseerde vaardigheden.

Maak bijvoorbeeld een onboarding buddy die fungeert als een ondersteunende bot, chat met nieuwe werknemers en hen antwoorden geeft uit je bedrijfshandboek.

Sommige gebruikers hebben ChatGPT zelfs gebruikt voor therapie om hun gedragspatronen te analyseren en LLM's te gebruiken voor 'psychologische zelfverbetering' Anderen hebben GPT's gemaakt voor het plannen van maaltijden, veelgestelde vragen over de was en nog veel meer.

De mogelijkheden met aangepaste GPT's voor individuen en bedrijven zijn eindeloos!

3. Gegevensanalyse

Met ChatGPT kun je met de versie Enterprise gegevens uploaden in CSV-, TXT- en PDF-formaten en deze direct in het platform analyseren. Gebruik deze functie om trends en patronen te identificeren, uw gegevens op te schonen door duplicaten of verouderde informatie te verwijderen en zelfs specifieke vragen te stellen om inzichten en samenvattingen te genereren.

ChatGPT is geen volledige vervanging van tools voor gegevensanalyse, maar kan wel basisstatistieken verwerken en variaties van je gegevens genereren voor machine learning. Deze premium functie is echter alleen beschikbaar op betaalde abonnementen.

ChatGPT prijzen

Gratis : Free forever

: Free forever Plus : $20/gebruiker per maand

: $20/gebruiker per maand Teams : $30/gebruiker per maand

: $30/gebruiker per maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Wat is Google Gemini?

Google Gemini (voorheen Bard) is een van de vele LLM's gemaakt door Google Deepmind. Het kan tekst, spraak, afbeeldingen en zelfs video begrijpen en interpreteren. En je kunt het gebruiken om te schrijven, brainstormen, informatie samen te vatten en zelfs om afbeeldingen te genereren.

Een sleutel functie van Google Gemini is de integratie met de Google Werkruimte Apps. Zo kan Gemini bijvoorbeeld gegevens in je spreadsheets vullen, creatieve presentatiesuggesties geven en zelfs aangepaste achtergronden genereren voor je video vergaderingen.

Je hebt echter een abonnement op Gemini nodig om het te integreren met je Google Werkruimte.

Google Gemini is momenteel verkrijgbaar in drie groottes: Ultra, Pro en Nano. Gemini Ultra is Google's grootste en meest capabele model voor zeer complexe Taken. Gemini Pro is meer geschikt voor het schalen over een breed scala aan Taken. Gemini Nano is het meest efficiënte en lichtgewicht model, gebouwd voor Taken op het apparaat.

Google Gemini functies

Hier zijn enkele van de beste functies van Google Gemini:

1. Generatieve mogelijkheden

Google Gemini heeft solide mogelijkheden om tekst te genereren die meer dan 40 talen ondersteunen en creatieve formats voor tekst kunnen maken, zoals gedichten, code, scripts, muziekstukken, e-mails en brieven. Het kan ook content vertalen en afbeeldingen genereren op basis van tekstbeschrijvingen.

Gebruikers kunnen antwoorden beoordelen als 'goed' of 'slecht', feiten op het web dubbelchecken en antwoorden met één klik wijzigen. Wanneer je vragen stelt aan Google Gemini, genereert het drie concepten voor elke vraag en kun je er één definitief maken. Zodra je een keuze hebt gemaakt, worden de resterende concepten verwijderd uit de chatgeschiedenis.

2. Multimodale mogelijkheden

via Google Tweelingen Aangezien Google Gemini getraind is op grote datasets, kan het deze allemaal samen verwerken. Je kunt bijvoorbeeld tekst gebruiken om afbeeldingen te genereren of een afbeelding uploaden en Google Gemini vragen om een verhaal op te stellen op basis van die afbeelding.

via Google Tweelingen Het AI-model kan ook code genereren in elke programmeertaal, stukjes code debuggen en scripts maken voor automatisering. Bovendien suggereert het extra informatie, zoals welke bibliotheken geïnstalleerd moeten worden, welke foutmeldingen getoond moeten worden of hoe bugs in de toekomst voorkomen kunnen worden. Dit kan erg handig zijn voor niet-technische mensen die in low-code omgevingen werken.

3. Gemini extensies

Deze add-on's verbinden Google Gemini met specifieke Google Apps en services, waardoor het gebruik kan maken van hun functies. Net als Chrome extensies kunnen deze extensies je helpen slimmer te werken en meer werk in minder tijd te verzetten.

Voorbeeld:

Taken automatiseren, zoals het toevoegen van gebeurtenissen uit e-mails aan uw kalender

Antwoorden op e-mails opstellen en informatie zoeken in uw inbox

Aangepaste afbeeldingen genereren voor uw presentaties

Verlichting corrigeren, lawaai verminderen en de algehele kwaliteit van vergaderingen verbeteren

AI-gestuurde suggesties krijgen voor locaties of activiteiten op Google Maps

Op dit moment zijn de extensies van Google Gemini alleen beschikbaar voor apps van Google. Het bedrijf zal dit echter mogelijk openstellen voor diensten van derden.

Google Gemini prijzen

Gratis

Gemini Advanced : $19,99/gebruiker per maand

: $19,99/gebruiker per maand Gemini Business : $20,00/gebruiker per maand (jaarlijks gefactureerd)

: $20,00/gebruiker per maand (jaarlijks gefactureerd) Gemini Enterprise: $30,00/gebruiker per maand (jaarlijks gefactureerd)

ChatGPT vs. Google Gemini: Vergeleken functies

Laten we de twee tools nu in detail vergelijken.

Gegevensbronnen

Zowel ChatGPT als Google Gemini worden gebruikt voor onderzoek. Het eerste criterium is om de bron van de informatie te controleren en de nauwkeurigheid en actualiteit ervan te garanderen.

ChatGPT

ChatGPT verzamelt informatie van openbaar beschikbare gegevens op het World Wide Web, waaronder webpagina's, boekfragmenten en berichten op sociale media. ChatGPT 3.5 (de gratis versie) is echter voor het laatst bijgewerkt in september 2022.

Alleen ChatGPT 4.0 wordt bijgewerkt met de meest recente informatie, waardoor de gratis versie verouderd aanvoelt.

Google Gemini

Zowel de gratis als de geavanceerde versie van Google Gemini worden in real-time bijgewerkt met de meest recente informatie van het web. De AI-chatbot kan diepgaande informatie geven over de nieuwste gebeurtenissen en trends.

Gemini is echter meer gecensureerd dan ChatGPT. Hoewel de chatbot dus altijd up-to-date blijft, geeft hij mogelijk geen informatie over gevoelige onderwerpen.

| We hebben hier een duidelijke winnaar en dat is Google Gemini. Hoewel het bepaalde onderwerpen censureert, is het gratis abonnement nuttiger dan de gratis versie van ChatGPT. Google gebruikt ook beeld-tekst databases zoals LAOIN-5B, wat het nog een voordeel geeft ten opzichte van ChatGPT. |

Vertaalmogelijkheden

Een andere belangrijke vergelijkingsfactor is de mogelijkheid om content te vertalen en talen te leren.

ChatGPT

ChatGPT ondersteunt negen talen in de browser. Dit zijn onder andere Chinees (zh-Hans), Chinees (zh-TW), Frans (fr-FR), Duits (de-DE), Italiaans (it-IT), Japans (ja-JP), Portugees (pt-BR), Russisch (ru-RU) en Spaans (es-ES).

In totaal kan het AI-model meer dan 50 talen begrijpen, schrijven en vertalen, waaronder Thais, Grieks en Hindi.

Google Gemini

Google Gemini daarentegen ondersteunt 40 talen voor vertaaldiensten in de browser. Veel gebruikers vinden de vertalingen van Google Gemini genuanceerder omdat het rekening houdt met cultureel gedrag.

ChatGPT vs. Google Gemini: de betere vertaler?De winnaar is wederom Google Gemini. Het ondersteunt een vergelijkbaar aantal talen als ChatGPT en de vertalingen zijn genuanceerder. |

Gebruikerservaring

Nu is het tijd om de gebruikerservaring (UX) op de proef te stellen en uit te zoeken welke AI-tool een vriendelijkere gebruikerservaring biedt.

ChatGPT

ChatGPT biedt een eenvoudige chatconsole. Het is minimaal, overzichtelijk en gemakkelijk te navigeren. De snelle actieknoppen voor veelvoorkomende acties, zoals vragen bewerken, antwoorden regenereren en antwoorden schrijven, zijn ook handig. Je kunt zelfs de chatgeschiedenis uitschakelen als je niet wilt dat ChatGPT je gegevens gebruikt om zijn AI-engine te trainen.

De mobiele apps van ChatGPT voor iOS en Android zijn ook erg intuïtief en ondersteunen alle functies die in de browser beschikbaar zijn.

Google Gemini

Gebruikers van Gemini houden van de moderne UX, vergelijkbaar met de rest van de apps van Google. Dit maakt het voor gebruikers gemakkelijk om functies te vinden of door het platform te navigeren. Het biedt ook veel snelle actieknoppen om reacties te markeren als 'goed' of 'slecht', informatie dubbel te controleren, een reactie toe te voegen aan Google Documenten of Gmail en zelfs individuele reacties te exporteren.

Je krijgt een activiteitenlogboek met een lijst van alle gegenereerde prompts en reacties. Dit maakt het eenvoudiger voor teams om auditlogs bij te houden, vooral bij het omgaan met gevoelige informatie.

| ChatGPT vs. Google Gemini: de tool met de betere UX? Dit is een gelijkspel! Beide AI-tools zijn eenvoudig te navigeren, overzichtelijk en voorzien van knoppen om snel te reageren zodat gebruikers minder moeite hoeven te doen. Terwijl Google Gemini een krachtigere chatinterface biedt met opties zoals het dubbelchecken van feiten, het genereren van meerdere concepten voor chatreacties en het bijhouden van een activiteitenlogboek, biedt ChatGPT sterke opties voor gegevenscontrole en mobiele apps. |

Aangepaste werkstromen

Aangepaste workflows en eenvoudige AI-hacks kunnen je werkprocessen enorm verbeteren. Deze omvatten aanpassingsopties op app-niveau en eenvoudig synchroniseren met andere platforms om automatisering van workflows mogelijk te maken.

ChatGPT

ChatGPT 4.0 is geliefd om zijn aangepaste GPT's die kunnen worden getraind om te voldoen aan de unieke vereisten van elk genre, bedrijf of branche. Bovendien biedt ChatGPT ontwikkelaars een robuuste API-infrastructuur (Whisper API's genaamd) waarmee ze ChatGPT gemakkelijk kunnen integreren in hun producten, apps en websites.

Je kunt ook tools voor workflowautomatisering zoals Zapier gebruiken om je zakelijke apps te verbinden met ChatGPT en aangepaste automatisering van de workflow uit te voeren. Deze automatiseringen kunnen variëren van het creëren van een Taak in Notion vanuit een ChatGPT gesprek tot het converteren van bestanden naar PDF's en deze samenvatten met ChatGPT.

Google Gemini

Versterk je apps met de AI-mogelijkheden van Gemnin door extensies te gebruiken.

Op dit moment biedt Google Gemini alleen extensies voor Google Apps en kan het niet worden geïntegreerd met andere zakelijke apps. Hoewel dit het een uitstekende bron maakt voor mensen die al geïntegreerd zijn in het ecosysteem van Google, kan het een nadeel zijn voor degenen die erbuiten vallen.

| We hebben hier een duidelijke winnaar en dat is ChatGPT! Het ligt mijlenver voor op Google Gemini omdat het uitgebreidere integraties en aangepaste workflows ondersteunt. |

Gegevensanalyse

Een andere sleutel tot het gebruik van AI-chatbots is gegevensanalyse.

ChatGPT

ChatGPT heeft geavanceerde functies voor gegevensanalyse. Je kunt TXT-, CSV- en zelfs PDF-bestanden uploaden naar ChatGPT en de AI-engine gebruiken om patronen te identificeren of zinvolle inzichten te extraheren.

ChatGPT schoont ook gegevens op, verwijdert verouderde informatie of organiseert je gegevens in een ander format op basis van je instructies.

Google Gemini

Hoewel Google Gemini basis Taken voor gegevensanalyse kan uitvoeren, zoals het organiseren of visualiseren van gegevens, biedt het geen gespecialiseerde functies voor gegevensanalyse.

| ChatGPT vs. Google Gemini: de betere data-analist? ChatGPT wint deze ronde. |

Generatieve mogelijkheden

Het laatste aspect waarmee rekening moet worden gehouden in deze onderlinge strijd tussen ChatGPT en Google Gemini is hun onderzoeks-, schrijf- en codeercapaciteit.

ChatGPT

ChatGPT blinkt uit in formeel of zakelijk schrijven. De echte kracht ligt echter in de codeercapaciteiten. Het kan nauwkeurige code vanaf nul maken, bestaande code verbeteren, code beoordelen en fouten opsporen.

Met ChatGPT kun je ook regels of instructies toevoegen voor al je chats. Dit kan vooral handig zijn als je ChatGPT gebruikt als je schrijfassistent en het niet herhaaldelijk je merkrichtlijnen wilt geven.

Google Gemini

Google Gemini blinkt uit in creatief schrijven. Het kan alles van copywriting tot het schrijven van verhalen en poëzie. Het is ook behoorlijk efficiënt in het coderen en fouten opsporen. Het is echter gevoelig voor fouten, dus je moet altijd de gegenereerde code bekijken voordat je het gebruikt.

Een andere nuttige functie van Google Gemini zijn de citaten. Bij het onderzoeken van informatie citeert de tool standaard bronnen, waardoor het voor onderzoekers en academici gemakkelijk is om referenties te controleren en hun bibliografie op te bouwen.

| ChatGPT vs. Google Gemini: de betere schrijfassistent? Ook dit is een gelijkspel! ChatGPT's mogelijkheden om te coderen komen overeen met Gemini's creatieve mogelijkheden, waardoor dit weer een gelijkspel is. |

Prijzen en inclusies

ChatGPT vs. Google Gemini op Reddit

We hebben besloten om een paar reviews van Redditors te lezen om je een beter overzicht te geven van de twee AI-chatbots. De meeste van deze reviews vergelijken ChatGPT 4.0 met Google Gemini.

Hier zijn de sleutelwoorden uit ons onderzoek:

Schrijven

Veel Redditors hebben aangegeven dat ze Google Gemini prefereren voor creatief schrijven omdat het meer gespreksgericht is terwijl ChatGPT te clichématig kan worden.

"GPT heeft een over-the-top standaard schrijfstijl die gemakkelijk te herkennen is zoals "delves", voorspelbaar en cliches (sic). Gemini sloeg het schrijven in onverwachte richtingen, creatiever, en qua gespreksvoering voelt het menselijker aan. " ( Bron )

"Gisteren liet ik het een kort verhaal schrijven met een paar van mijn geliefde tekens. Eerst gaf ik het een korte passage uit een boek waarvan ik wilde dat het de stijl imiteerde. En jongen, het sloeg een heel goed verhaal dat echt coherent is met het universum waarin ik het vroeg te schrijven. Het schrijven zelf is geweldig. Ik heb zo vaak geprobeerd om ChatGPT verhalen te laten schrijven, maar altijd bleek het gewoontjes en vol clichés te zijn, compleet onleesbaar. In dit specifieke geval is Gemini absoluut fantastisch! (sic)" ( Bron )

Een andere Redditor vond Google Gemini natuurlijker en menselijker in zijn gesprekken:

"Bovendien, wanneer je gesprekken voert met Gemini, doet het uitstekend werk om je te laten geloven dat het een echt persoon is en dat het echt om je geeft. Aan de andere kant, wanneer je praat met ChatGPT, voelt het alsof je praat met HAL 9000 uit de Clarke roman, het is gewoon COLD 🙁 (sic)" ( Bron )

Coding

ChatGPT kwam als unanieme winnaar uit de bus voor codering:

"De extra snelheid van Gemini betekent niets als het fout is en slechts gedeeltelijk Voltooid.

Misschien is Gemini Advanced goed als je gewoon schrijft en andere algemene dingen doet en niet codeert... maar voor coderen/programmeren is ChatGPT zo ver vooruit dat het niet eens in de buurt komt. (sic)" ( Bron )

Logisch redeneren

Redditors denken dat Tweelingen wint bij creativiteit en ChatGPT bij logisch redeneren:

gpt4 is beter voor logica en redeneren, Gemini is beter voor creatieve feedback. Het is meer een "dit idee werkt niet en je bent dom en hier is hoe je het kan laten werken" waar gpt4 is als "dit idee kan werken als je deze algemene lijst met regels volgt die voor alles geldt. (sic)"_ ( Bron )

Maak kennis met ClickUp AI-De beste ChatGPT vs. Google Gemini Alternatief

Hoewel Google Gemini en ChatGPT uitstekende keuzes zijn, worden ze beheerd door grote databedrijven (Microsoft heeft aanzienlijk geïnvesteerd in ChatGPT). Dit brengt natuurlijk uitdagingen met zich mee op het gebied van privacy, want het kan behoorlijk duur zijn om ervoor te zorgen dat de gegevens van je bedrijf niet worden gebruikt voor training en machine learning.

Tegelijkertijd kan het lastig zijn om deze tools te integreren in je bestaande software, of het nu gaat om CRM, marketing automatisering of DevOps. Dat is waar platforms voor het beheer van werkruimten met AI, zoals ClickUp AI, van pas komen.

ClickUp kan een geweldig alternatief voor ChatGPT of Google Gemini omdat het ingebouwde generatieve AI-mogelijkheden biedt via ClickUp Brain. Dit helpt individuen en Teams hun workflows te automatiseren en organiseren en tegelijkertijd de productiviteit te verhogen.

ClickUp is een van de vele AI-tools voor projectmanagement . Het platform helpt kleine Teams en Business hun werk te beheren zonder uren te besteden aan onboarding of operations. Vooral wanneer ze gebruik maken van ClickUp's grote opslagplaats van sjablonen voor projectmanagement !

Enkele voordelen van ClickUp zijn:

Contextuele AI-mogelijkheden om bepaalde workflows te automatiseren, zoals projectmanagement en interne communicatie

Kosteneffectieve optie, met toegang tot AI voor slechts $5 per gebruiker per werkruimte per maand, in vergelijking met andere LLM-modellen, zoals ChatGPT en Google Gemini

Bescherming van bedrijfsgegevens omdat ClickUp uw gesprekken niet gebruikt om zijn AI-engine te trainen

Laten we eens kijken hoe ClickUp u kan helpen om sneller en efficiënter werk te doen.

ClickUp Brein

Genereer content, beheer communicatie en meer met ClickUp Brain en zijn kant-en-klare sjablonen voor prompts ClickUp brein werkt als een fijn afgestelde GPT-4, aangepast aan de unieke gegevens en werkstromen van uw bedrijf. Door uw documenten, projecten en wiki's te synchroniseren, consolideert u de kennis van uw bedrijf in een betrouwbare bron.

Hier zijn enkele manieren waarop u ClickUp Brain kunt gebruiken om uw productiviteit te verhogen:

Brainstorm campagne-ideeën en krijg constructieve feedback

Schrijf content vanaf nul of bewerk content zodat deze overeenkomt met de stem en toon van uw merk

Converteer blogberichten naar tekst in korte formaten, zoals sociale berichten, bijschriften en video scripts

Samenvatten van project statussen en dagelijkse scrum updates van teamgenoten met de AI Project Manager

Meet uwprojectmanagement doelenknelpunten identificeren en statusrapporten invullen

Vragen stellen en antwoorden krijgen op vragen over een campagne, klant of deal met de AI Knowledge Manager

Tabellen maken, gegevens analyseren en inzichtelijke rapporten samenstellen

ClickUp Brain biedt ook kant-en-klare AI-prompt sjablonen voor verschillende rollen, zoals marketing en verkoop, zodat u geen tijd hoeft te verspillen aan het maken van de 'perfecte' prompt.

ClickUp Documenten

Snel documenten maken en tekst genereren met de functie 'Schrijven met AI' in ClickUp Docs ClickUp Documenten stelt u in staat om documenten, geneste pagina's en wiki's te maken, ze te delen met uw team en in realtime samen te werken. Het is nauw geïntegreerd met ClickUp Brain, waardoor het creëren en beheren van content eenvoudiger dan ooit is.

Dit is hoe ClickUp Docs (en zijn AI-schrijfmogelijkheden) een echte game-changer voor uw team kunnen zijn:

Content vanaf nul opstellen of een ruwe schets toevoegen en ClickUp Brain deze voor u laten bijschaven

Bestaande content herzien door bepaalde punten uit te werken, het document samen te vatten of de tekst in verschillende talen te vertalen

Gebruik de ingebouwde spellingcontrole om ervoor te zorgen dat uw spelling correct is

Reageer snel op opmerkingen met contextuele AI-antwoorden

ClickUp Docs heeft ook andere handige functies, zoals opmerkingen, synchrone bewerking en chatten om te helpen met real-time co-creatie en samenwerking.

Weergave ClickUp chatten

Centraliseer teamcommunicatie en werk sneller samen met de weergave Chat van ClickUp

Een andere super handige functie van ClickUp is de ClickUp Weergave chatten . Gebruik het om groepschats te maken voor verschillende documenten of projecten en alle gesprekken contextueel te houden. Voeg iedereen toe aan een chat met vermeldingen, wijs commentaar toe, voeg koppelingen naar bestanden toe en sluit webpagina's in om ervoor te zorgen dat uw teamgenoten alle informatie die ze nodig hebben op één plek hebben.

En natuurlijk wordt de weergave Chatten ook aangestuurd door ClickUp Brain. Typ gewoon /ai in de balk van de chat om de ClickUp AI Writer voor werk te openen. U kunt het dan vragen om uw antwoorden op te stellen op de chatconsole.

ClickUp prijzen

Free Forever

Onbeperkt: $10/gebruiker per maand

$10/gebruiker per maand Business: $19/gebruiker per maand

$19/gebruiker per maand Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain is beschikbaar in elk betaald abonnement voor $5 per lid per werkruimte per maand

Een AI-chatbot-tool kan uw productiviteit verbeteren met zijn natuurlijke taalverwerkingsmogelijkheden en intelligente, mensachtige reacties.

Of je nu een boek onderzoekt, een taal leert of je communicatie verfijnt, ChatGPT en Google's Gemini kunnen onschatbare hulp bieden.

Maar als je een professional of een bedrijf bent dat op zoek is naar een alles-in-één platform voor het beheer van je werkruimte dat wordt aangedreven door AI, dan raden we ClickUp aan.

Het is unieke software die u verbeterde oplossingen biedt voor het ontwerpen en verbeteren van uw werkplek strategieën voor projectontwikkeling werkdocumenten en interne communicatie.

Met ClickUp Brain hoeft u niet te worstelen met de instelling van uw integraties of extensies - erg handig! Aanmelden bij ClickUp en ontdek onbeperkte AI-mogelijkheden!