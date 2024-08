Hoe u werknemers gepersonaliseerde extraatjes en voordelen kunt bieden voor gelukkigere werknemers

Tussen salarissen en traditionele voordelen (tandarts, verzekering, enz.) hebben werkgevers een onbenutte kans om zich te onderscheiden en toptalent te behouden door middel van extralegale voordelen.

Als je het goed aanpakt, kunnen managers het volgende verbeteren werknemersprestaties met strategische stimulansen.

Gebruik deze gids als een kant-en-klaar hulpmiddel om een uitstekende extraatjesprogramma voor werknemers en stimuleer het behoud van werknemers voor uw organisatie.

**Waarom extraatjes voor werknemers?

aantrekkelijke salarissen en secundaire arbeidsvoorwaarden zijn wereldwijd de meest kritische drijfveren via_ Randstad Het bieden van onvoldoende totale compensatie is de nummer één oorzaak van vrijwillig verloop onder werknemers. Uit recente gegevens blijkt verder dat dit de meest aantrekkelijke factoren over een werkgever:

Salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden (62%)

Goed evenwicht tussen werk en privéleven (58%)

Algehele tevredenheid en zekerheid in het werk (56%)

Het aanbieden van secundaire arbeidsvoorwaarden is een stap in de goede richting als je het behoud van werknemers wilt verbeteren en nieuw talent wilt aantrekken. Dat komt omdat extraatjes en voordelen:

Je werknemers productiever en gelukkiger maken - of het nu gaat om gepersonaliseerde extraatjes voor werkende moeders, nieuwe vaders of pas afgestudeerden

Laten zien dat uw bedrijf de werknemers en hun belangen op de eerste plaats zet, wat een positief merkimago creëert bij de werknemers en de werktevredenheid verhoogt

Helpt werknemers een evenwichtiger en gelukkiger leven te leiden, wat leidt tot een hogere retentie

Hoogwaardig talent aantrekken en behouden, omdat de prioriteiten en belangen van werknemers worden gedekt, zoals aantrekkelijke verzekeringsopties

Het verschil maken doordat extraatjes zoals lidmaatschappen van Toastmasters, boekenclubs en door het bedrijf gesponsorde sportevenementen de betrokkenheid van werknemers vergroten

Stress en burn-out verminderen, wat leidt tot een hogere productiviteit en betere werkprestaties

Als je een lijst met onmisbare extraatjes voor je werknemers opstelt, stel dan een enquête op en vraag het team om input over wat zij belangrijk vinden. Het horen van de opties van je team is de beste manier om een werknemersvoordelenprogramma op te zetten dat goed presterende werknemers aantrekt en behoudt.

**Wat is het verschil tussen secundaire arbeidsvoorwaarden en extraatjes?

Op het eerste gezicht lijken secundaire arbeidsvoorwaarden en secundaire arbeidsvoorwaarden hetzelfde, maar dat zijn ze niet.

Het Amerikaanse ministerie van Arbeid definieert secundaire arbeidsvoorwaarden als niet-looncompensatie die werknemers ontvangen van hun werkgever. Deze voordelen zijn onderverdeeld in vijf categorieën:

Daarentegen gaan de extraatjes voor werknemers verder dan het salaris en de voordelen die werkgevers bieden.

Om het onderscheid duidelijker te maken, volgt hier een vergelijking tussen secundaire arbeidsvoorwaarden en extralegale voordelen:

Soorten extraatjes voor werknemers

Laten we nu eens kijken naar de verschillende extraatjes voor werknemers die u kunt aanbieden.

De bedrijfsprikkels die je je werknemers aanbiedt, hangen af van hun individuele behoeften en voorkeuren. Bestudeer dus de gegevens en kenmerken van je werknemers voordat je een bepaald extraatje aanbiedt, zodat je ze precies kunt geven wat ze willen:

Begrijp hun directe fysieke, mentale en emotionele behoeften

Duik in de factoren die hun leven en werk beïnvloeden

Leer over hun interesses, gewoonten, demografische gegevens en ambities

Bijvoorbeeld, een Forbes artikel beweert dat oudere generaties de voorkeur geven aan flexibele uitgavenrekeningen, terwijl jongere generaties de voorkeur geven aan gezondheidsspaarrekeningen. Doe dus moeite om te begrijpen wat uw werknemers het belangrijkst vinden.

Als je die gegevens eenmaal hebt, kun je kiezen uit verschillende essentiële voordelen. Hier zijn een paar opties die hun gewicht in goud waard zijn:

Ziektekostenverzekering: Een van de meest gewilde secundaire arbeidsvoorwaarden voor werknemers is een ziektekostenverzekering die medische kosten dekt, zoals doktersbezoeken, recepten, ziekenhuisverblijven, tandartsverzekeringen, zichtverzekeringen en wellnessprogramma's. De meeste werknemers hebben een ziektekostenverzekering. Rond90% van de respondenten vond gezondheidszorg een belangrijk voordeel. Zie het als een vorm van compensatie die uw organisatie een voorsprong geeft, aangezien gezondere werknemers minder ziekteverzuim betekenen

Een van de meest gewilde secundaire arbeidsvoorwaarden voor werknemers is een ziektekostenverzekering die medische kosten dekt, zoals doktersbezoeken, recepten, ziekenhuisverblijven, tandartsverzekeringen, zichtverzekeringen en wellnessprogramma's. De meeste werknemers hebben een ziektekostenverzekering. Rond90% van de respondenten vond gezondheidszorg een belangrijk voordeel. Zie het als een vorm van compensatie die uw organisatie een voorsprong geeft, aangezien gezondere werknemers minder ziekteverzuim betekenen Welzijngerelateerd : Naast de extraatjes van de ziekteverzekering moet u zich ook richten op het bevorderen van het welzijn van uw werknemers door middel van gezondheids- en welzijnsprogramma's zoals:

Verplichte pauzes (dommelruimtes, thee- en koffiestations, enz.) Gezonde automaten in de kantine Lidmaatschappen van sportscholen vergoeden Het organiseren van wellnessactiviteiten zoals meditatie, yoga, enz. Staande bureaus met ergonomische stoelen, toetsenborden, enz. Gratis gezondheidstrackers zoals Fitbit Periodieke griepprikken op locatie Marathons lopen Voedingsworkshops met een gecertificeerde voedingsdeskundige

: Naast de extraatjes van de ziekteverzekering moet u zich ook richten op het bevorderen van het welzijn van uw werknemers door middel van gezondheids- en welzijnsprogramma's zoals: Flexible spending accounts (FSA's): Met FSA's kunnen werknemers belastingvrije dollars opzij zetten om in aanmerking komende medische kosten te betalen die tijdens een planjaar worden gemaakt. Deze kleine maar belangrijke stap helpt werknemers geld te besparen op hun ziektekosten en hun belastbaar inkomen te verlagen

Met FSA's kunnen werknemers belastingvrije dollars opzij zetten om in aanmerking komende medische kosten te betalen die tijdens een planjaar worden gemaakt. Deze kleine maar belangrijke stap helpt werknemers geld te besparen op hun ziektekosten en hun belastbaar inkomen te verlagen Zipcar : Toegang bieden tot Zipcar kan een game-changer zijn voor werknemers, vooral in stedelijke gebieden waar het bezit van een auto onpraktisch is. Dit voordeel biedt gemak en flexibiliteit, zodat werknemers naar het werk kunnen reizen zonder de zorgen van een eigen auto

: Toegang bieden tot Zipcar kan een game-changer zijn voor werknemers, vooral in stedelijke gebieden waar het bezit van een auto onpraktisch is. Dit voordeel biedt gemak en flexibiliteit, zodat werknemers naar het werk kunnen reizen zonder de zorgen van een eigen auto Kinderopvang : Dit helpt om de last van werkende ouders te verlichten - of het nu gaat om kinderopvang op locatie, subsidies voor externe zorg of flexibele uren om rekening te houden met ouderlijke verantwoordelijkheden. Dit extraatje laat zien dat uw bedrijf de balans tussen werk en privé waardeert en werknemers steunt in hun gezinsverplichtingen

: Dit helpt om de last van werkende ouders te verlichten - of het nu gaat om kinderopvang op locatie, subsidies voor externe zorg of flexibele uren om rekening te houden met ouderlijke verantwoordelijkheden. Dit extraatje laat zien dat uw bedrijf de balans tussen werk en privé waardeert en werknemers steunt in hun gezinsverplichtingen Tricare*: Een gezondheidszorgprogramma voor militaire leden, gepensioneerden en hun gezinnen; het ondersteunt werknemers die in het leger hebben gediend of momenteel dienen en zorgt ervoor dat ze toegang hebben tot hoogwaardige gezondheidszorg voor henzelf en hun gezinnen

Milieuvoordelen: De omgeving en de kantoorsfeer van uw werknemer zijn cruciaal voor het creëren van de juiste cultuur, dus zorg ervoor dat u voordelen biedt zoals:

Casual kledingvoorschrift Ruimte voor spelletjes Routinematige bedrijfsuitjes Breng uw huisdier mee naar kantoor Onbeperkte PTO Happy hours en kantoorlunches Parkeerplaats voor de werknemer van de maand

De omgeving en de kantoorsfeer van uw werknemer zijn cruciaal voor het creëren van de juiste cultuur, dus zorg ervoor dat u voordelen biedt zoals: Levensverzekering: Het aanbieden van een levensverzekering geeft werknemers gemoedsrust, omdat ze weten dat er na hun overlijden financieel voor hun gezin wordt gezorgd. Als verantwoordelijke werkgever moet je:

Verschillende dekkingsniveaus bieden op basis van de behoeften van uw werknemers De optie bieden om extra dekking toe te voegen voor echtgenoten en afhankelijke personen

Het aanbieden van een levensverzekering geeft werknemers gemoedsrust, omdat ze weten dat er na hun overlijden financieel voor hun gezin wordt gezorgd. Als verantwoordelijke werkgever moet je:

Werknemers zien levensverzekeringen als een financieel vangnet dat belangrijke uitgaven zoals begrafeniskosten, uitstaande schulden, enz. dekt en tegelijkertijd inkomensvervanging biedt voor afhankelijke personen.

Salarisvoordelen: Voer regelmatig salarisbeoordelingen uit om ervoor te zorgen dat uw beloningspakketten concurrerend blijven in de markt. Denk ook aan prestatiebonussen om werknemers te belonen voor hun harde werk - een primaire vereiste voor millennials vandaag de dag

Voer regelmatig salarisbeoordelingen uit om ervoor te zorgen dat uw beloningspakketten concurrerend blijven in de markt. Denk ook aan prestatiebonussen om werknemers te belonen voor hun harde werk - een primaire vereiste voor millennials vandaag de dag Hulpprogramma's voor werknemers (EAP's): EAP's bieden werknemers toegang tot vertrouwelijke counseling en ondersteunende diensten voor persoonlijke en werkgerelateerde problemen. Het idee is om werknemers te helpen bij problemen zoals stress, angst, relatieproblemen en drugsmisbruik zonder hun werk te belemmeren

EAP's bieden werknemers toegang tot vertrouwelijke counseling en ondersteunende diensten voor persoonlijke en werkgerelateerde problemen. Het idee is om werknemers te helpen bij problemen zoals stress, angst, relatieproblemen en drugsmisbruik zonder hun werk te belemmeren Familiegerichte extraatjes*: De organisatie moet een groot aantal gezinsgerichte extraatjes aanbieden, zoals:

Betaald vaderschapsverlof Speciale ruimte voor zogende moeders Betaald zwangerschapsverlof van meer dan acht weken Flexibele werktijden en de mogelijkheid om op afstand te werken Verzekering voor huisdieren Dagopvang op locatie Bedrijfspicknick met de werknemers en hun gezinnen Sponsorprogramma voor de universiteit

Gemeenschapsgerichte extraatjes : Werknemers willen graag samenwerken met organisaties die zich actief inzetten voor goede doelen. Om de bereidheid van uw organisatie tot sociale doelen te tonen, kunt u het volgende doen:

Geef werknemers betaald verlof voor vrijwilligerswerk Programma's uitvoeren voor donaties aan goede doelen

: Werknemers willen graag samenwerken met organisaties die zich actief inzetten voor goede doelen. Om de bereidheid van uw organisatie tot sociale doelen te tonen, kunt u het volgende doen: Ontwikkelingsgerelateerde extraatjes voor werknemers : Richt je op het bieden van extraatjes die de professionele carrière van je werknemer vooruithelpen, zoals:

Mentorschapsprogramma's Vergoeding van collegegeld Betaald sabbatical Onbeperkte toegang tot de kantoorbibliotheek Stipendia voor interne certificeringen of externe ontwikkelingscursussen voor werknemers Betaald lidmaatschap van gerenommeerde organisaties Gesponsorde reizen naar industrieconferenties om te netwerken

: Richt je op het bieden van extraatjes die de professionele carrière van je werknemer vooruithelpen, zoals:

Dieper duiken in extraatjes en voordelen voor werknemers

Laten we eens kijken naar een paar andere onmisbare extraatjes voor werknemers die uw organisatie moet aanbieden:

De wet op het familie- en medisch verlof (FMLA) van 1993

De FMLA stelt in aanmerking komende werknemers in staat om tot 12 weken onbetaald, door werk beschermd verlof op te nemen om gezinsredenen of medische redenen. Deze wet is van toepassing op overheidsinstanties, openbare en particuliere scholen en bedrijven met 50 of meer werknemers binnen een straal van 75 mijl.

Om in aanmerking te komen moeten werknemers ten minste 12 maanden voor hun werkgever hebben gewerkt en ten minste 1.250 uur in de 12 maanden voorafgaand aan het verlof.

De FMLA staat werknemers toe om verlof op te nemen om verschillende redenen, zoals:

Tijdens de geboorte of adoptie van een kind

Bij de verzorging van een echtgeno(o)t(e), kind of ouder met een ernstige gezondheidstoestand

Wanneer hun gezondheidstoestand ernstig is

Tijdens het FMLA-verlof moet de werkgever de ziektekostenverzekering van de werknemer handhaven en hem of haar bij terugkeer in dezelfde functie herstellen.

Pensioenspaarregelingen

De pensioenspaarplannen omvatten door de werkgever gesponsorde plannen waarbij werknemers een deel van hun salaris kunnen bijdragen aan pensioensparen. Veel voorkomende opties zijn:

401(k) plannen: Hiermee kunnen werknemers een deel van hun salaris sparen en beleggen voordat er belasting wordt geheven. Werkgevers kunnen er ook voor kiezen om een percentage van de bijdragen van de werknemer te verdubbelen tot een bepaalde limiet

Hiermee kunnen werknemers een deel van hun salaris sparen en beleggen voordat er belasting wordt geheven. Werkgevers kunnen er ook voor kiezen om een percentage van de bijdragen van de werknemer te verdubbelen tot een bepaalde limiet 403(b): Aangeboden aan werknemers van bepaalde belastingvrije organisaties, zoals openbare scholen, ziekenhuizen en kerken. Met deze plannen kunnen werknemers een deel van hun salaris belastingvrij bijdragen aan hun pensioensparen

Aangeboden aan werknemers van bepaalde belastingvrije organisaties, zoals openbare scholen, ziekenhuizen en kerken. Met deze plannen kunnen werknemers een deel van hun salaris belastingvrij bijdragen aan hun pensioensparen 457: Beschikbaar voor werknemers van staats- en lokale overheden en sommige non-profitorganisaties. Net als 401(k) en 403(b) plannen, worden bijdragen aan een 457 plan gedaan op een pre-tax basis, en opnames worden belast als gewoon inkomen

Beschikbaar voor werknemers van staats- en lokale overheden en sommige non-profitorganisaties. Net als 401(k) en 403(b) plannen, worden bijdragen aan een 457 plan gedaan op een pre-tax basis, en opnames worden belast als gewoon inkomen Pensioenregelingen: Biedt gepensioneerde werknemers een vast maandelijks inkomen voor het leven, gebaseerd op een formule die rekening houdt met factoren zoals salarisgeschiedenis en dienstjaren

Werkgevers passen deze bijdragen vaak aan tot een bepaald percentage. Andere opties zijn individuele pensioenrekeningen (IRA's), die belastingvoordelen bieden voor pensioensparen.

Het is van cruciaal belang om verschillende pensioenopties aan te bieden die aansluiten bij de financiële doelen en risicotolerantie van uw werknemers.

Ziekteverlofregelingen

Ziekteverlofregelingen zijn een essentieel aspect van secundaire arbeidsvoorwaarden, waardoor werknemers betaald verlof kunnen opnemen als ze ziek zijn of een medische afspraak moeten bijwonen. Met 39% van de werknemers in 2023 een organisatie verlaat voor een betere balans tussen werk en privé, is het van cruciaal belang om een solide ziekteverzuimbeleid te hanteren en een burn-out van werknemers te voorkomen.

De details van ziekteverlofregelingen hangen af van de regels van je organisatie. Sommige werkgevers bieden apart ziekteverlof en vakantiedagen aan, terwijl anderen ze combineren in één beleid voor betaald verlof (PTO).

Ziekteverlof in de Verenigde Staten en regels voor ouderschapsverlof

Lijfrentes zijn een populaire pensioenspaaroptie in de Verenigde Staten. Ze stellen beleggers in staat om spaargeld om te zetten in een reeks regelmatige pensioenbetalingen.

Er zijn verschillende soorten lijfrentes, waaronder:

Vast: Biedt een gegarandeerde rente voor een bepaalde periode en een voorspelbare inkomensstroom

Biedt een gegarandeerde rente voor een bepaalde periode en een voorspelbare inkomensstroom Variabel: De inkomstenstroom is gekoppeld aan de prestaties van onderliggende beleggingen, zoals beleggingsfondsen. Dit biedt potentieel voor hogere rendementen, maar gaat ook gepaard met meer risico

De inkomstenstroom is gekoppeld aan de prestaties van onderliggende beleggingen, zoals beleggingsfondsen. Dit biedt potentieel voor hogere rendementen, maar gaat ook gepaard met meer risico Geïndexeerd: Het rendement is gebaseerd op de prestaties van een specifieke index, zoals de S&P 500. Deze indexen bieden potentieel hogere rendementen dan de S&P 500. Het rendement is gebaseerd op de prestaties van een index. Ze bieden het potentieel voor hogere rendementen dan vaste annuïteiten met enige bescherming tegen marktdalingen

Werknemers centraal stellen door de nuances te begrijpen, werknemers in staat te stellen weloverwogen beslissingen te nemen over hun pensioenspaarstrategie en het merkimago van de organisatie te verbeteren.

Inkomstenbelasting in de Verenigde Staten en verzekeringsoverwegingen

Inkomstenbelasting in de Verenigde Staten is een complex systeem waarbij werknemers inkomstenbelasting moeten opgeven en betalen aan de federale overheid en, in sommige gevallen, aan staats- en lokale overheden.

Het belastingsysteem is progressief, wat betekent dat werknemers met hogere inkomens een hoger percentage van hun inkomen aan belastingen betalen. De meest voorkomende belastingsoorten zijn:

Federale inkomstenbelasting: Belasting die wordt betaald over inkomen dat op federaal niveau wordt verdiend. De belastingtarieven variëren op basis van het inkomensniveau van de persoon, waarbij hogere inkomens een hoger percentage van hun inkomen aan belastingen betalen

Belasting die wordt betaald over inkomen dat op federaal niveau wordt verdiend. De belastingtarieven variëren op basis van het inkomensniveau van de persoon, waarbij hogere inkomens een hoger percentage van hun inkomen aan belastingen betalen Inkomstenbelasting van de staat: Sommige staten heffen ook inkomstenbelasting van inwoners. De tarieven en regels voor de inkomstenbelasting verschillen per staat

Sommige staten heffen ook inkomstenbelasting van inwoners. De tarieven en regels voor de inkomstenbelasting verschillen per staat Sociale zekerheid en Medicare-belastingen: Hiermee worden de programma's voor sociale zekerheid en Medicare gefinancierd. Werknemers en werkgevers dragen elk een percentage van het inkomen van de werknemer bij aan deze programma's

Hiermee worden de programma's voor sociale zekerheid en Medicare gefinancierd. Werknemers en werkgevers dragen elk een percentage van het inkomen van de werknemer bij aan deze programma's Vermogenswinstbelasting: Belasting betaald over de winst uit de verkoop van activa zoals aandelen, obligaties of onroerend goed. Het belastingtarief hangt af van hoe lang het actief werd aangehouden voordat het werd verkocht

Als het gaat om het aanbieden van verzekeringen, zijn er meerdere opties om uit te kiezen:

Invaliditeitsverzekering: Zorgt voor inkomensvervanging als de polishouder niet meer kan werken door een handicap en helpt beschermen tegen inkomensverlies

Zorgt voor inkomensvervanging als de polishouder niet meer kan werken door een handicap en helpt beschermen tegen inkomensverlies Onroerendgoed- en ongevallenverzekering: Beschermt tegen verlies of beschadiging van eigendommen, zoals een huis of auto

Uitgebreide analyse van de juiste extraatjes voor werknemers van de concurrentie

Laten we eens kijken hoe bedrijven hun werkplekvoordelen verbeteren:

Casestudie 1: Perks aangeboden door T-Mobile US en PerkSpot

T-Mobile heeft een uitgebreid arbeidsvoorwaardenpakket dat gebaseerd is op de waarden van het bedrijf. Het heeft een gids die inzicht geeft in hoe ze hun werknemers behandelen. De voordeelprogramma's omvatten belangrijke aspecten zoals gezondheidszorg, voordelen voor gezinsvorming, levensverzekering, LiveMagenta, enz. en zijn van toepassing op parttime en fulltime werknemers:

een blik op de extraatjes van T-Mobile via_ t-Mobile Gebruik ClickUp's sjabloon voor het werknemershandboek om een uitgebreid handboek samen te stellen dat alle informatie over uw werknemers op één plek weergeeft:

Maak een nuttige gids voor werknemers met behulp van ClickUp's sjabloon voor een geavanceerd werknemershandboek

Je kunt ook investeren in een werknemersvoordelenplan van PerkSpot, een bedrijf dat samenwerkt met werkgevers om kortingen en aanbiedingen op verschillende producten en diensten te geven aan hun werknemers:

bedrijven waarmee PerkSpot heeft samengewerkt om werknemers interessante extraatjes aan te bieden via_

HRD

Deze extraatjes omvatten kortingen op reizen, entertainment, elektronica, kleding en nog veel meer. Het programma is bedoeld om de tevredenheid en betrokkenheid van werknemers te vergroten door waardevolle voordelen te bieden die verder gaan dan salaris en traditionele voordelen zoals een ziektekostenverzekering.

Casestudie 2: extraatjes aan de universiteit van Alabama (Birmingham)

De Universiteit van Alabama (Birmingham) heeft de UAB werknemers extraatjes programma dat meerdere kortingsovereenkomsten biedt met veel detailhandelaren en bedrijven. Dankzij dit programma kunnen alle UAB-werknemers geld besparen door gewoon UAB-werknemer te zijn!

werknemersvoordelen aan de Universiteit van Alabama via *[uAB](https://www.uab.edu/humanresources/home/benefits/perks)* Beste praktijken voor het aanbieden van extraatjes en voordelen voor werknemers

HR-teams die extraatjes en voordelen voor werknemers willen aanbieden, moeten hun spel verbeteren met de juiste mix van tools en strategieën, zoals:

Verwerf een robuuste perks-template

Honderden gratis HR-sjablonen zijn beschikbaar voor managers om het zwangerschapsverlof van een werknemer bij te houden, teamprestaties te evalueren, productieve werknemers te werven en nog veel meer.

Krijg een 360-graden overzicht van uw incentiveprogramma voor werknemers met ClickUp's Bonusmatrixsjabloon

ClickUp's bonusmatrixsjabloon is zo'n sjabloon; het helpt u om:

De prestaties, beloningen en incentives van uw team te volgen met krachtige analyses en prestatiegerelateerde bonusplannen op te stellen

Bonusstructuren aan te passen aan het succes van het individu of het team en te zorgen voor een eerlijke verdeling van extraatjes

Duidelijke doelen en verwachtingen te bieden voor alle betrokkenen

Gebruik HR-software om het secundaire arbeidsvoorwaardenprogramma te stroomlijnen

Investeren in ClickUp's hulpprogramma voor personeelszaken helpt managers om:

Alle werknemersactiviteiten te beheren, inclusief het bijhouden en garanderen dat de extraatjes en voordelen waar elke werknemer recht op heeft objectief worden verstrekt

Gebruik te maken vanClickUp's aangepaste weergaven en stem de prestatiegegevens van de werknemer af op de extraatjes en voordelen

Bepaal de juiste oplossing

Managers moeten ook nadenken over het gebruik van de juiste tools, vooral als ze hun medewerkers willen behouden teams op afstand betrokken en productief willen houden .

Tools zoals betrokkenheid van werknemers en erkenningssoftware laten zien wie waaraan werkt, hoe betrokken het team is en of de leiding medewerkers beloont voor hun harde werk. Op basis van de verzamelde gegevens kunnen de managers geschikte kandidaten selecteren en een waardegericht werknemerspremieprogramma opzetten.

Communiceer tot slot de details van je programma, zodat werknemers er optimaal gebruik van kunnen maken en de extraatjes optimaal kunnen benutten.

Leid een team van tevreden werknemers met goed op elkaar afgestemde bedrijfsperkjes

Je zou alle teamwork citaten maar echt teamwerk ontstaat wanneer uw werknemers gemotiveerd zijn om te werken en blij zijn om deel uit te maken van uw organisatie. De beste manier om dit te versnellen is door zinvolle bedrijfsprivileges aan te bieden die werknemers aanmoedigen om ze te gebruiken.

In plaats van genoegen te nemen met een 'one-size-fits-all' arbeidsvoorwaardenprogramma, onderzoek je wat je werknemers inspireert en onderzoek je hun interesses om een gepersonaliseerd en flexibel bedrijfsperkprogramma te creëren. Zet de volgende stap met een van de beste projectbeheertools van dit moment: ClickUp. Meld u vandaag nog gratis aan!

Veel gestelde vragen

**1. Wat is de betekenis van extraatjes voor werknemers?

Extralegale voordelen zijn extra voordelen die bedrijven aan hun werknemers bieden bovenop hun gewone salaris. Deze extraatjes verbeteren de ervaring van werknemers, verbeteren het moreel en trekken talent aan en houden het vast.

**2. Wat is een extraatje op de werkplek?

Een extraatje op de werkplek is een voordeel dat werknemers van hun werkgever krijgen bovenop hun salaris. Tot deze extraatjes behoren ziektekostenverzekeringen, flexibele uitgavenrekeningen en hulp bij kinderopvang.

**3. Wat is een voorbeeld van een extraatje?

Een aantal extraatjes voor werknemers zijn vergoeding van collegegeld, cafetaria-opties, vergoeding fitnesslidmaatschap, wellness-activiteiten, betaald vaderschapsverlof, huisdierenverzekering, flexibele werktijden, enz.