Hoe tijdregistratie met Time Doctor u efficiënter kan maken

Stel dat u als projectmanager op zoek bent naar een manier om de voortgang van uw medewerkers bij het werken aan toegewezen projecten nauwkeurig te controleren.

Ten eerste wilt u niet te opdringerig overkomen. Bovendien kan het gemakkelijk averechts werken. Vergeet niet dat iedereen tegenwoordig een smartphone heeft. Het kost een medewerker niet veel moeite om u op sociale media aan de schandpaal te nagelen vanwege een echte of vermeende overtreding van het bedrijfsprotocol.

Het is het beste om vanaf het begin duidelijk te zijn... periode! Laat uw medewerkers weten waarom u een systeem voor tijdsregistratie gebruikt.

Laat hen weten dat het geen spionage is en dat het nuttig is voor het beheer van de productiviteit van het project, wat uiteindelijk hen en het bedrijf ten goede komt.

In dit artikel gaan we in op de voordelen van het gebruik van tijdregistratietools voor uw bedrijf.

1. Kosten verlagen

Met een tijdregistratiesysteem kunt u de tijd die uw medewerkers aan toegewezen projecten besteden, beheren. Standaard brengt tijdregistratiesoftware ook projectvertragingen en verbeterpunten aan het licht, waardoor dure fouten worden voorkomen.

Bovendien kan uw bedrijf zonder de juiste software inkomsten mislopen door onnauwkeurigheden. De kans is dus groot dat handmatige fouten u veel geld gaan kosten. Door tijdregistratiesoftware te installeren, optimaliseert u in essentie de werktijd en participatiegegevens, waardoor uw personeel productiever en kosteneffectiever wordt.

U kunt zelfs gemakkelijk een volledige werkdag – ongeveer 8 uur – winnen door tijdregistratiesoftware in te voeren waarmee uw medewerkers zich kunnen concentreren op de meer veeleisende aspecten van hun werk.

2. Verbetert de dagelijkse werkzaamheden

De dagelijkse activiteiten van uw bedrijf zullen aanzienlijk verbeteren met tijdregistratiesoftware. U bent beter uitgerust om projecten te plannen, de tijd die eraan wordt besteed en de maatregelen die moeten worden genomen voor toekomstige activiteiten.

Houd er rekening mee dat uw dierbare medewerkers niet elke minuut van de werkdag aandachtig zullen zijn. Dat is nu eenmaal zo. Een beetje flexibiliteit en een rustige houding zijn aan te raden. Laten we eerlijk zijn, als een werknemer niet zonder toestemming naar het toilet kan, is het tijd voor een serieus gesprek tussen het bedrijf en de werknemer!

Toch kunnen tools en sjablonen voor tijdsregistratie een positieve sfeer en een gevoel van betrouwbaarheid bij uw werknemers creëren. Het is aan u om hen te laten weten dat monitoringsoftware niet bedoeld is om iemand te straffen, maar om de efficiëntie te verhogen en uw bedrijf verantwoordelijk te houden.

Medewerkers op afstand zullen zich meer geïnspireerd voelen en efficiënter worden. Het gaat er ook om dat ze deel uitmaken van een team, zelfs als ze op afstand werken, en beter geïnformeerd zijn. Tijdsregistratiesoftware geeft medewerkers onafhankelijkheid en meer zelfvertrouwen, omdat ze zich beter kunnen concentreren en capabeler worden.

Bonus: tools voor werknemersmonitoring voor Mac-gebruikers!

3. Helpt de waarde van de client sneller te beoordelen

Apps voor tijdsregistratie helpen u ook om de waarde van uw client sneller te beoordelen. Het is een ongemakkelijk feit dat de voortgang van uw bedrijf letterlijk afhankelijk is van de economische participatie van uw clients. Er is weinig ruimte voor gevoeligheden, dus u kunt maar beter niet ongevoelig zijn als het om de inkomsten van uw bedrijf gaat.

Dit is geen oproep om clients te laten vallen ten gunste van meer winstgevende klanten... Oké, niet echt. Het gaat om prioriteiten. Als een klant een aanzienlijk deel van de omzet van uw bedrijf vertegenwoordigt en u heeft een andere client die af en toe een berichtje stuurt, dan moet u serieuze prioriteiten stellen. Als u dat niet doet, loopt u het risico dat u uw bedrijf kwijtraakt.

Tip: Waarom maakt u niet echt indruk op uw client door hem toegang te geven tot de voortgang van zijn projectgegevens, stap voor stap? Met technologie is dat mogelijk. U kunt functies eenvoudig aanpassen zodat u niet te veel prijsgeeft, maar net genoeg om uw client vertrouwen te geven in uw expertise.

Integratie van Time Doctor en ClickUp

Twee aanbevolen cloud-gebaseerde softwareprogramma's die zeer succesvol zijn, zijn Time Doctor en ClickUp. Samen bieden deze twee dynamische programma's een twee-in-één mechanisme voor efficiënte en nauwkeurige tijdregistratie.

De integratie van Time Doctor's Chrome-extensie voor tijdregistratie in ClickUp biedt snel toegang tot verzamelde tijdgegevens met betrekking tot voltooide projecten van uw medewerkers.

Time Doctor fungeert in grote mate als een zenuwcentrum. Het verzamelt relevante gegevens uit ClickUp en biedt een uitgebreid overzicht van wat uw werknemers doen terwijl ze aan projecten werken.

Hier is een overzicht van enkele sleutelfuncties van ClickUp en Time Doctor afzonderlijk:

ClickUp

Functies als een cloud-gebaseerd projectmanagement werkprogramma voor verschillende groepen medewerkers en bedrijven

Handige gratis versie met essentiële functies die niet te vinden zijn in betaalde versies van betaalde softwareprogramma's, zoals realtime samenwerking, dashboards, redactie en ondersteuning rond de klok

Geschikt voor freelancers, teams en bedrijven van elke grootte

Professioneel dashboard commando dat buitengewone beelden en gegevens rechtstreeks vanuit het controlepaneel biedt

Wijs taken toe aan projectdeelnemers, houd toezicht op projecten voor clients, werk samen met collega's aan documenten en nog veel meer

ClickUp biedt een aantal tools en functies waarmee u uw doelen op de werkplek efficiënt en op een handige manier kunt bereiken. Het softwarebedrijf blijft zelfs up-to-date door elke week extra functies uit te brengen en selecteert de meest nuttige functies op basis van de ontvangen feedback.

Gebruikers kunnen projecten en gegevens in een meervoudige weergave bekijken voor een beter overzicht en snellere tracking. Werknemers kunnen bijvoorbeeld kiezen tussen een activiteitsweergave, tabelweergave, tijdlijnweergave, kaderweergave voor dashboards, kaartweergave en meer!

De werkruimte van medewerkers is eenvoudig aan te passen, details over de status van het werk zijn duidelijk, er zijn kleuren en thema's beschikbaar voor een visuele esthetiek, enz. ClickUp is een geduchte concurrent op het gebied van projectmanagementtools en is geschikt voor kleine en middelgrote bedrijven, teams en solopreneurs die geïnteresseerd zijn in individueel online projectmanagement, oplossingen voor teamwork en uitgebreide productiviteit.

Time Doctor

Biedt nauwkeurige en innovatieve tijdsregistratie

Beoordeling en documentatie van de productiviteit van medewerkers

Schermafbeeldingen maken en dynamiek vastleggen

Tijdsregistratie, overuren berekenen en personeelsplanning

Multidimensionale tijdregistratiesoftware geïntegreerd met CRM en white label-doeltreffendheid

Kalenderbeheer, FMLA/familie, medisch, verlof, act bijhouden, tijdzone bijhouden en meer

Hoe werkt Time Doctor?

Time Doctor is een SaaS-tool voor tijdregistratie en prestatiebeheer die compatibel is met meer dan 60 verschillende apps voor projectmanagement en productiviteit.

Bovendien zijn de tijdmanagementanalyses van Time Doctor, als multifunctionele software voor tijdregistratie, behoorlijk indrukwekkend! Belangrijke statistieken zijn onder meer start- en stop-timers, monitoring van websites en app-gebruik, toetsenbord- en muisactiviteit, tijd besteed aan projecten en taken, en nog veel meer!

De basis van de samenwerking tussen ClickUp en de Chrome-extensie van Time Doctor is het gemak waarmee nauwkeurige tijdgegevens kunnen worden verzameld op basis van voltooide taken door uw ClickUp-medewerkers. Belangrijke projectdetails worden weergegeven, zodat u een algemeen overzicht krijgt van wat uw medewerkers aan het doen zijn.

Uw bedrijf blijft up-to-date en goed geïnformeerd over de werkparticipatie van uw medewerkers, projectinvesteringen worden beter begrepen en gelijkmatiger verdeeld, facturering is minder ingewikkeld en de efficiëntie wordt verhoogd.

Conclusie

Of uw bedrijf nu projectmanagement, werknemersmonitoring, betere communicatie-apps of functies voor tijdsverdeling nodig heeft, tijdregistratiesoftware helpt u procedures te stroomlijnen, waardoor uw bedrijf efficiënter en winstgevender wordt.

Met oplossingen die speciaal zijn ontworpen om digitale bewegingen op het werk instinctief bij te houden, kan uw bedrijf de activiteiten van medewerkers duidelijk weergeven, meer bewustzijn over efficiëntie ontwikkelen en werkgedrag en effectieve patronen beoordelen die uiteindelijk resulteren in constructieve veranderingen.

Neem een van de beste beslissingen ooit voor uw bedrijf. Start vandaag nog uw gratis proefversie van de ClickUp-tool voor projectmanagement, verbeterd met de Time Doctor-extensie!