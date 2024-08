Top 10 Onthoud de melk alternatieven om voor uit te kijken

Het is geen geheim dat het beheersen van taakmanagementvaardigheden is de geheime saus voor productiviteit. Net zoals een goed geoptimaliseerde website essentieel is voor het binnenhalen van leads, software voor taakbeheer is cruciaal om organisaties te helpen bij het voltooien van projecten en operationele efficiëntie.

De juiste tool kan u helpen taken bijhouden effectiever en stroomlijn uw werkstroom.

Voor degenen die al bekend zijn met Remember The Milk, de webgebaseerde app voor Taak- en Tijdbeheer, kennen de waarde van een betrouwbaar systeem om je dagelijkse to-dos te beheren.

Maar naarmate onze behoeften veranderen, groeit ook onze zoektocht naar software die voldoet aan de basisvereisten van sjablonen voor taken en waarmee we werklasten met finesse kunnen beheren.

Op zoek gaan naar Remember The Milk-alternatieven betekent niet dat je een betrouwbaar hulpmiddel moet vervangen. In plaats daarvan willen we je toolkit verbeteren met extra functies, aangepaste opties en betere integratiemogelijkheden.

Wat moet je zoeken in Alternatieven voor Remember The Milk?

Wanneer u op zoek bent naar alternatieven voor Remember The Milk, is het belangrijk om rekening te houden met een aantal sleutel functies die uw mogelijkheden voor Taakbeheer verbeteren. De juiste tool moet helpen bij het organiseren van dagelijkse taken en het verbeteren van de algehele productiviteit. En voor gebruikers die op zoek zijn naar ADHD tools voor productiviteit vinden apps met goede lijst met taken en opdrachten functies is een goed startpunt.

Functies voor taakbeheer: Zoek naar alternatieven met robuuste functies voor taak- en projectmanagement, zoals het maken, organiseren, prioriteren en plannen van taken

Zoek naar alternatieven met robuuste functies voor taak- en projectmanagement, zoals het maken, organiseren, prioriteren en plannen van taken Compatibiliteit met meerdere platforms: Kies opties die naadloos werken op verschillende apparaten en besturingssystemen, waaronder desktopcomputers, smartphones en tablets

Kies opties die naadloos werken op verschillende apparaten en besturingssystemen, waaronder desktopcomputers, smartphones en tablets Aanpassingsopties: Zoek een tool waarmee u lijsten met taken, tags, prioriteiten, deadlines en andere aspecten kunt aanpassen aan uw voorkeuren voor de werkstroom

Zoek een tool waarmee u lijsten met taken, tags, prioriteiten, deadlines en andere aspecten kunt aanpassen aan uw voorkeuren voor de werkstroom Integratiefuncties: Overweeg alternatieven die integreren met andere productiviteitstools en platforms die u gebruikt, zoals kalenders, clients voor e-mail, software voor projectmanagement of samenwerkingstools

Overweeg alternatieven die integreren met andere productiviteitstools en platforms die u gebruikt, zoals kalenders, clients voor e-mail, software voor projectmanagement of samenwerkingstools Gebruikersinterface en gebruikerservaring (UI/UX): Kies alternatieven met intuïtieve interfaces en gebruiksvriendelijke ervaringen om efficiënt en prettig te werken

Kies alternatieven met intuïtieve interfaces en gebruiksvriendelijke ervaringen om efficiënt en prettig te werken Offline toegang: Als u vaak offline werkt of in gebieden met een beperkte verbinding, overweeg dan projectmanagement platforms die offline toegang en synchronisatiemogelijkheden bieden

Als u vaak offline werkt of in gebieden met een beperkte verbinding, overweeg dan projectmanagement platforms die offline toegang en synchronisatiemogelijkheden bieden Veiligheid en privacy: Zoek naar Remember the Milk-alternatieven die prioriteit geven aan de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw Taak en persoonlijke gegevens. Ze moeten encryptie, gegevensbeschermingsmaatregelen en een transparant privacybeleid bieden

De 10 beste Remember the Milk alternatieven om te gebruiken in 2024

Vereenvoudig je zoektocht met onze lijst van de 10 beste alternatieven voor Remember The Milk, afgestemd op verschillende behoeften en voorkeuren van gebruikers.

Duik erin en ontdek wat echt bij jou past!

1. ClickUp

Blijf op de hoogte van al uw projecten, mensen en Taken met het ClickUp Dashboard

ClickUp biedt een uitgebreide oplossing voor teams die op een effectieve manier met projectmanagement willen omgaan. De ClickUp to-do lijst biedt de hulpmiddelen om persoonlijke en complexe projecten te beheren, waardoor het een populaire toepassing is onder professionals in verschillende velden.

Eenvoudig teamtaken beheren en aangepaste weergaven gebruiken zoals ClickUp-taakweergave om efficiënter werk te delegeren

Meerdere weergaven

Het platform is ontworpen om tegemoet te komen aan verschillende workflows door middel van meerdere weergaveopties, waaronder een lijst-, bord- en kalenderweergave, waardoor het veelzijdig is voor verschillende projecten en teamvoorkeuren. Voorbeeld,

Lijstweergave : Biedt een rechttoe rechtaan, lineaire lijst van Taken, de voorkeur van mensen die een eenvoudige en directe aanpak van het werk waarderen

Biedt een rechttoe rechtaan, lineaire lijst van Taken, de voorkeur van mensen die een eenvoudige en directe aanpak van het werk waarderen Bordweergave : Bootst Kanban-borden na, maakt een visuele weergave van werkstromen mogelijk met taken die van fase naar fase worden verplaatst, ideaal voor visueel gericht projectmanagement

Bootst Kanban-borden na, maakt een visuele weergave van werkstromen mogelijk met taken die van fase naar fase worden verplaatst, ideaal voor visueel gericht projectmanagement Weergave kalender : Nuttig voor het beheren van deadlines en planning, deze weergave plaatst taken op een kalender, wat helpt bij het visualiseren van tijdgevoelige verantwoordelijkheden

Nuttig voor het beheren van deadlines en planning, deze weergave plaatst taken op een kalender, wat helpt bij het visualiseren van tijdgevoelige verantwoordelijkheden Weergave van Gantt Grafiek : Voor projecten die een gedetailleerde planning en bijhouden van afhankelijkheid van taken vereisen, biedt de weergave van het Gantt-diagram een uitgebreide weergave van de tijdlijn

Stel prioriteiten in ClickUp om beter te onderscheiden wat nu gedaan moet worden en wat kan wachten

Prioriteit instelling

ClickUp's nadruk op de instelling van prioriteiten en herinneringen zorgt ervoor dat u effectief bovenop uw taken kunt blijven zitten.

Bijvoorbeeld, ClickUp's prioriteiten instellingen stellen u in staat om taken te categoriseren op basis van hun urgentie, zodat u zich kunt concentreren op wat onmiddellijke aandacht nodig heeft. Prioriteiten kunnen worden aangepast, maar volgen over het algemeen de structuur van Dringend, Hoog, Normaal en Laag.

Deze functie is cruciaal om efficiënt te blijven werken, omdat het uw aandacht eerst richt op de meest kritieke taken, zodat de tijdlijnen van het project worden gehaald.

ClickUp-taaken

Benutten ClickUp-taak functie en de Sjabloon voor ClickUp-taakbeheer kunt u uw werkstroom stroomlijnen, de productiviteit verbeteren en ervoor zorgen dat er niets tussenkomt.

Stroomlijn uw werkstromen met ClickUp's sjabloon voor taakbeheer

De sjabloon is geschikt voor alle soorten projecten en werkstromen, met zes verschillende weergaven en aangepaste velden voor personalisatie. Voor een betere focus worden alle to-dos onderverdeeld in drie lijsten: Action Items, Ideas en Backlog.

Taken zijn de fundamentele eenheden binnen ClickUp, ze vertegenwoordigen individuele items die Voltooid moeten worden. Deze kunnen bereiken van eenvoudige persoonlijke to-dos tot complexe onderdelen van een groter project. Elke Taak in ClickUp kan gedetailleerd beschreven worden, toegewezen worden aan teamleden, deadlines krijgen en getagd worden met prioriteiten.

Met deze mate van detail kunt u uw werklast effectief beheren en weet elk lid van het team wat hij of zij moet doen.

Aangepaste velden: Met ClickUp-taak kunt u aangepaste velden aan taken toevoegen, zodat u de details van taken kunt aanpassen aan de specifieke vereisten van projecten, zoals het bijhouden van budgetten, tijdsregistratie of andere kritieke statistieken

Met ClickUp-taak kunt u aangepaste velden aan taken toevoegen, zodat u de details van taken kunt aanpassen aan de specifieke vereisten van projecten, zoals het bijhouden van budgetten, tijdsregistratie of andere kritieke statistieken Subtaken en checklists: Complexe taken kunnen worden opgesplitst in meer hanteerbare subtaken of checklists om de voltooiing en het bijhouden van de voortgang te vergemakkelijken

Complexe taken kunnen worden opgesplitst in meer hanteerbare subtaken of checklists om de voltooiing en het bijhouden van de voortgang te vergemakkelijken Commentaar en bijlagen: Taken ondersteunen commentaar voor communicatie tijdens de taak en de bijlage van relevante bestanden, waardoor alle noodzakelijke informatie en discussies worden gecentraliseerd

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-12.jpeg Zorg ervoor dat uw project soepel van start gaat met ClickUp's sjabloon voor projectmanagement takenplannen https://app.clickup.com/signup?template=t-3338ukw Download deze sjabloon /$$$cta/ ClickUp's sjabloon voor projectmanagement takenplan helpt u bij het organiseren van taken voor uw project. U kunt subtaken maken en deze toewijzen aan leden van het team met nauwkeurige toegangscontrole.

Je kunt ook tijdlijnen en Gantt grafieken gebruiken om de voortgang van het project bij te houden, Taken te bekijken en ervoor te zorgen dat alles klaar is voor de lanceerdag!

ClickUp beste functies

Krijg toegang tot lijst-, bord-, kalender- en Ganttgrafiekweergaven voor verschillende werkstroomvoorkeuren

Stel prioriteiten in voor taken, zodat u zich kunt concentreren op wat het belangrijkst is

Op de hoogte blijven van deadlines en belangrijke taken om ze tijdig te voltooien

Aangepaste statussen maken voor de specifieke werkstroom van je team

Samenwerken met je team aan projecten met opmerkingen, gezamenlijke bewerking inClickUp Documentenen chatten

Bespaar tijd metClickUp AI-gestuurd projectmanagement dat subtaken creëert, samenvattingen van aantekeningen van vergaderingen genereert, projectupdates instelt en meer

Integreer ClickUp met een groot bereik aan andere tools, voor een efficiëntere werkstroom

ClickUp beperkingen

Voor nieuwe gebruikers kan de brede array aan functies van ClickUp overweldigend zijn, waardoor het enige tijd kan duren voordat ze de mogelijkheden volledig kunnen benutten

Sommige gebruikers hebben vermeld dat het systeem voor notificaties te complex kan zijn of moeilijk af te stemmen op hun voorkeuren

ClickUp prijzen

Free Forever

Unlimited: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

ClickUp beoordelingen & reviews

G2: 4.7/5 (9.000+ beoordelingen)

4.7/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (4.000+ beoordelingen)

2. Todoist

via Todoist Todoist is een van de populairste Taakbeheerders en apps voor takenlijsten op de markt en wordt wereldwijd door miljoenen mensen en bedrijven gebruikt. Het behoort tot de bekendste Remember the Milk-alternatieven.

Todoist staat bekend om zijn eenvoud en krachtige mogelijkheden voor projectmanagement en biedt een gestroomlijnde aanpak voor het organiseren van taken en projecten.

Dankzij de intuïtieve interface, flexibele taakorganisatie en het robuuste herinneringssysteem ondersteunt het individuen en teams bij het beheren van hun werklast.

Helaas ondersteunt de gratis versie niet veel van deze functies.

Todoist beste functies

Taken organiseren op project, deadline en prioriteit, en je werkstroom aanpassen

Blijf op schema met je deadlines en prioriteiten met tijdige herinneringen en notificaties

Samenwerken met je team door taken toe te wijzen, projecten te delen en commentaar te geven op taken

Taken overal beheren, op elk apparaat

Todoist beperkingen

De gratis versie van Todoist is enigszins beperkt, met beperkingen op het aantal projecten, taken en herinneringen

Sommige van de meer geavanceerde functies, zoals labels, herinneringen en gedetailleerde rapportages, zijn alleen beschikbaar in de premium versies

prijzen van #### Todoist

Free Forever

Pro: $5/maand per gebruiker

$5/maand per gebruiker Business: $8/maand per gebruiker

Todoist beoordelingen & reviews

G2: 4.4/5 (770+ beoordelingen)

4.4/5 (770+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (2.200+ beoordelingen)

Vergelijk_ Notion vs Todoist !

3. Willekeur

via Volition op Producthunt Volition is een nieuwkomer in de categorie Taakbeheer en positioneert zichzelf als een geweldig alternatief voor Remember The Milk.

Het onderscheidt zich van andere GTD apps en Remember the Milk-alternatieven door zich te richten op zelfmotivatie en de psychologie achter productiviteit, waarbij traditionele functies voor taakbeheer worden gecombineerd met innovatieve benaderingen om je te helpen je dagelijkse en langetermijndoelen te bereiken.

Voorbeeld: Volition biedt een lichtgewicht functie voor het schatten van Pomodoro's, waarmee je eenvoudig de benodigde tijd voor taken in stappen van 25 minuten kunt schatten. De lijst met taken is naadloos geïntegreerd met tijdsinschattingen, zodat je een duidelijk inzicht hebt in hoeveel tijd elke taak zal kosten.

Volition beste functies

Vereenvoudig tijdsinschattingen met Volition's lichtgewicht Pomodoro schattingen

Taken koppelen aan tijdsinschattingen voor naadloze planning en uitvoering

Vereenvoudig reflectie met Volition's geïntegreerde dagboek functie

Volition limieten

De grootste uitdaging voor Volition is een vreemde: de consument is bereid te betalen voor geavanceerde functies, maar de ontwikkelaar is terughoudend om die functies te bouwen en er geld voor te vragen

Volition prijzen

Free Forever

Volition beoordelingen & reviews

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra: Niet genoeg beoordelingen

4. Trello

via Trello Trello en Kanban zijn bijna synoniem geworden. Het is een van de meest prominente Kanban-takenbeheertools die online beschikbaar zijn. Trello staat bekend om zijn eenvoudige layout op basis van kaarten en stelt je in staat om taken, projecten en workflows visueel te beheren via aanpasbare borden, lijsten en kaarten.

Deze flexibiliteit maakt het ideaal voor individuen, Teams en bedrijven die de samenwerking willen stroomlijnen en de productiviteit van verschillende projecten willen verbeteren.

De kracht van het platform ligt in het vermogen om zich aan te passen aan verschillende gebruikssituaties, van eenvoudige lijsten met taken tot complexe scenario's voor projectmanagement. Met een enorme array aan Power-Ups (Trello's term voor integraties) kun je Trello verbinden met andere apps en diensten, zoals Slack, Google Drive en Dropbox.

Bovendien automatiseert de ingebouwde automatiseringstool van Trello, Butler, alledaagse taken en processen, waardoor je tijd bespaart en handmatige inspanningen vermindert door regels, commando's en geplande bewerkingen in te stellen.

Trello beste functies

Taken en projecten visueel organiseren met het op kaarten gebaseerde systeem van Trello, dat direct inzicht geeft in de statussen van projecten

Pas borden aan aan je werkstroom door lijsten en kaarten te maken voor verschillende projecten,

Stimuleer teamwerk en transparantie met samenwerkingstools die het mogelijk maken taken toe te wijzen, opmerkingen te maken, bestanden bij te voegen en deadlines direct op kaarten in te stellen, zodat teamleden op één lijn zitten

Verbeter de productiviteit en werkstroom door Trello te verbinden met andere apps en diensten

Terugkerende taken en processen automatiseren met de ingebouwde automatiseringstool van Trello, Butler

Trello beperkingen

Trello is uitstekend voor kleine tot middelgrote projecten, maar voor grotere teams of projecten met complexe behoeften kan het een uitdaging zijn om alles efficiënt te beheren, gezien de uitgebreide functies

Het basisabonnement van Trello biedt beperkte functies voor rapportage en analyse

Trello prijzen

Free Forever

Standaard: $6/maand per gebruiker

$6/maand per gebruiker Premium: $12.50/maand per gebruiker

$12.50/maand per gebruiker Enterprise-abonnement: $17,50/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Trello beoordelingen & reviews

G2: 4.4/5 (13.400+ beoordelingen)

4.4/5 (13.400+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (23.000+ beoordelingen)

5. Super productiviteit

via Dingen Things is een slank en krachtig platform voor projectmanagement dat een elegante oplossing biedt voor het beheren van taken, projecten en deadlines. Things is ontworpen met het oog op eenvoud en gebruiksgemak en biedt een intuïtieve interface die gebruikers helpt hun leven te organiseren met minimale inspanning.

Dankzij de unieke combinatie van app-ontwerp en functie staat Things in onze lijst van Remember The Milk-alternatieven, met name voor gebruikers binnen het Apple-ecosysteem. Je kunt Taken beheren op verschillende apparaten met iCloud synchroniseren.

Met functies zoals natuurlijke taalinvoer, project planning en de Vandaagweergave, moedigt Things je aan om je te concentreren op wat belangrijk is zonder overweldigd te worden door de rommel van alledaagse taken.

Dingen beste functies

Taakbeheer vereenvoudigen met een duidelijke, gebruikersvriendelijke interface

Werk efficiënter met de mogelijkheid om snel taken toe te voegen met behulp van natuurlijke taalinvoer

Gedetailleerdproject abonnementen door grote doelen op te splitsen in beheersbare taken en mijlpalen op te nemen

Concentreer je op dagelijkse taken met de functie Weergave vandaag

Taken beheren op alle Apple apparaten via iCloud synchroniseren

Things limieten

Things is uitsluitend beschikbaar voor iOS, macOS en watchOS, waardoor het gebruik ervan beperkt is tot gebruikers van Apple producten

Vergeleken met andere tools voor Taakbeheer heeft Things een hoge prijs tag, met aparte aankopen voor elk platform (iPhone, iPad en Mac)

Prijzen van Things

iPhone en Apple Watch: $9,99, eenmalig bedrag

$9,99, eenmalig bedrag iPad: 19,99 dollar, eenmalig tarief

19,99 dollar, eenmalig tarief Vision Pro: $29,99, eenmalig tarief

$29,99, eenmalig tarief Mac: 49,99 dollar, eenmalig tarief

Things beoordelingen & recensies

G2: 4.4/5 (25+ beoordelingen)

4.4/5 (25+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (140+ beoordelingen)

7. Quire

via Quire Quire is een dynamische en gebruikersvriendelijke Taak en tool voor projectmanagement dat een frisse kijk biedt op het organiseren van taken en projecten. De innovatieve benadering van projectmanagement maakt gebruik van een geneste lijst met taken en maakt het mogelijk om projecten op te splitsen in beheersbare subtaken.

Het platform bevordert teamwerk door middel van de collaboratieve werkruimte, waar leden Taken kunnen delen, deelnemen aan discussies en updates kunnen ontvangen. Met een geïntegreerde Kanban-bord weergave kunt u de voortgang van taken en de werkstroom dynamisch visualiseren, wat efficiënt bijhouden en beheren van taken vergemakkelijkt.

Quire stroomlijnt werkstromen verder door integratie met populaire tools zoals Slack, Google Agenda en GitHub.

Quire beste functies

Werk beter beheren met taken en subtaken in een hiërarchische structuur

Werk samen in een gedeelde werkruimte waar leden taken kunnen delen, discussiëren in opmerkingen en updates kunnen ontvangen

Taakvoortgang en werkstroom dynamisch visualiseren met de geïntegreerde Kanban-bord weergave

Stroomlijn werkstromen en verbindingen door integratie met populaire tools

Behoud productiviteit onderweg met mobiele toegankelijkheid

limieten van Quire

Een langzame leercurve, gezien de uitgebreide array aan functies

Sommige gebruikers vinden de aanpassingsopties voor de weergave van taken en notificaties minder genuanceerd dan op andere platforms

Quire prijzen

Free Forever

Professioneel: $10.95/maand per gebruiker

$10.95/maand per gebruiker Premium: $18,95/maand per gebruiker

$18,95/maand per gebruiker Enterprise: $24,95/maand per gebruiker

Quire beoordelingen & reviews

G2: 4.6/5 (70+ beoordelingen)

4.6/5 (70+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (220+ beoordelingen)

8. TickTick

via TickTick TickTick is een veelzijdig hulpmiddel voor taakbeheer met veel functies. Het is een aantrekkelijk alternatief voor Remember The Milk voor individuen en teams die productiviteit willen stimuleren. Met de nadruk op een intuïtief ontwerp en een breed array aan functies, is TickTick geschikt voor een breed spectrum aan behoeften op het gebied van taakbeheer, van eenvoudige takenlijsten tot complex projectmanagement.

Het integreert naadloos in het dagelijks leven met herinneringen, kalenders en functies voor het bijhouden van gewoontes.

De aanpasbaarheid van TickTick op apparaten en platforms, de aanpassingsopties en productiviteitstools maken het een robuuste oplossing om het taakbeheerproces te stroomlijnen, de organisatie te verbeteren en de efficiëntie te verhogen.

TickTick beste functies

Overal toegang tot Taken dankzij de cross-platform beschikbaarheid van TickTick

Beheer taken uitgebreid met ondersteuning voor taken, subtaken, terugkerende taken en prioriteitsniveaus

Verbeter de productiviteit met ingebouwde kalenderintegratie voor het plannen van taken en een Pomodoro timer om de focus tijdens sessies te verbeteren

Bevorder positieve gewoontes met de opname van een gewoonte tracker

Vereenvoudig teamwerk en gezinsorganisatie met het delen van taken en lijsten

TickTick beperkingen

Sommige gebruikers vinden het bereik van functies overweldigend, vooral als ze op zoek zijn naar een eenvoudige oplossing voor het beheren van Taken

Geavanceerde functies vereisen een abonnement

TickTick prijzen

Free forever

Premium: $35.99/jaar

TickTick beoordelingen & reviews

G2: 4.5/5 (90+ beoordelingen)

4.5/5 (90+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (100+ beoordelingen)

9. Nog te doen

via Nog te doen Met Any.do is het gemakkelijker dan ooit om georganiseerd en productief te blijven. Met een focus op een strak design en gebruiksvriendelijke functies biedt Any.do een intuïtief platform voor het beheren van taken, instellingen en het plannen van gebeurtenissen.

Dankzij de integratiemogelijkheden blijf je moeiteloos op de hoogte van al je Taken, wat de productiviteit verhoogt en stress vermindert. Bovendien kun je met de functie voor spraakinvoer snel en handsfree taken toevoegen. Samenwerken wordt eenvoudig met gedeelde taken en lijsten, waardoor teamwerk en coördinatie tussen vrienden, familie of teamleden wordt bevorderd.

Bovendien vraagt de functie Dagplanner je elke ochtend om je dag door te nemen en te plannen, wat helpt bij het prioriteren van taken en effectief tijdbeheer.

Nog.te doen beste functies

Taken naadloos beheren op iOS-, Android-, web- en desktopplatforms

Effectief samenwerken met teamleden met gedeelde taken en lijsten

Een uitgebreid overzicht krijgen van dagelijkse verplichtingen

Taken prioriteren en tijd effectief beheren

Nog.te doen beperkingen

Sommige gebruikers vinden de aanpassingsmogelijkheden voor Taakbeheer en de interface beperkt in vergelijking met andere tools

Prijzen van Any.do

Free Forever : gratis

: gratis Premium : $5/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

: $5/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd) Familie : $8/maand per 4 gebruikers (jaarlijks gefactureerd)

: $8/maand per 4 gebruikers (jaarlijks gefactureerd) Teams: $8/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Nog.te doen beoordelingen & reviews

G2: 4.2/5 (193 beoordelingen)

4.2/5 (193 beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (169 beoordelingen)

10. Gesorteerd

via Gesorteerd Sorted onderscheidt zich als een innovatieve tool voor taakbeheer, die het beste van kalender- en taakbeheer combineert in één enkele, gestroomlijnde ervaring. Met de krachtige functies van Sorted wordt het beheren van taken en planningen naadloos en intuïtief.

Bijvoorbeeld, de Hyper-scheduling functie rangschikt taken automatisch rond gebeurtenissen en optimaliseert uw dag voor optimale productiviteit. De functie Unified Timeline voegt taken, gebeurtenissen en aantekeningen samen in een samenhangende weergave en biedt een overzichtelijke momentopname van de activiteiten van uw dag.

Magic Select helpt je ook bij het organiseren van taken en gebeurtenissen door middel van intuïtieve bewegingen, waardoor de algehele gebruikerservaring wordt verbeterd.

Sorted biedt ook aanpasbare weergaven om te voldoen aan verschillende planningsbehoeften, waaronder een lijst-, dag- en 3-daagse weergave. De naadloze synchronisatiefunctie van het platform zorgt er ook voor dat je Taken en planning gesynchroniseerd blijven op alle Apple apparaten, wat zorgt voor een samenhangende planningservaring.

Sorted beste functies

Plan taken automatisch rond je gebeurtenissen met Hyper-Scheduling

Taken, gebeurtenissen en aantekeningen combineren in een samenhangende tijdlijn met Unified Timeline

Taken en gebeurtenissen organiseren en aanpassen met eenvoudige gebaren met Magic Select

Toegang tot verschillende weergaven om tegemoet te komen aan verschillende planningsbehoeften, waaronder lijsten, dag- en 3-daagse weergaven, met aanpasbare weergaven

Taken en planningen synchroniseren op alle Apple apparaten met Seamless Syncing

Gesorteerde limieten

Sorted is momenteel alleen beschikbaar voor iOS en macOS

De unieke functies en interface van Sorted kunnen een periode van aanpassing vereisen voor nieuwe gebruikers om de mogelijkheden volledig te benutten

Sorted prijzen

Free forever

iOS Pro: $14.99/jaar per gebruiker

$14.99/jaar per gebruiker macOS Pro: $24,99/jaar per gebruiker

Gesorteerde beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra:niet genoeg beoordelingen

Taakbeheer verbeteren met het juiste alternatief voor Onthoud de melk

Het vinden van de juiste tool voor taakbeheer kan uw werkstroom, efficiëntie en algehele succes bij het beheren van uw projecten en dagelijkse taken aanzienlijk beïnvloeden.

Bij het verkennen van de alternatieven voor Remember The Milk is de selectie van een tool die aansluit bij de behoeften van je persoonlijke team cruciaal, of het nu gaat om taakatching of het beheren van een lijst met prioriteiten .

Elk vermeld alternatief biedt unieke functies en mogelijkheden, van een intuïtief ontwerp en platformonafhankelijke compatibiliteit tot geavanceerd Taakbeheer en samenwerkingstools. Kies er een die het beste bij je behoeften past.

Met zijn veelzijdige functies en intuïtieve interface heeft ClickUp alle tools om uw werkstroom te perfectioneren en uw projectmanagement efficiënter te maken. Aanmelden bij ClickUp vandaag gratis!