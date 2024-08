10 Engineering OKR's voor softwareteams

Zowel individuen als organisaties worstelen met het duidelijk definiëren van wat ze willen bereiken en het systematisch aansturen daarop.

In de jaren 1970, toen Intel voor deze uitdaging stond, ontwierp Andrew Grove, ex-CEO van het bedrijf, het Objectives and Key Results (OKR) framework. Sindsdien hebben Google, Microsoft, Uber en verschillende andere multinationale organisaties OKR's gebruikt om hun inspanningen te sturen.

In deze blogpost richten we ons op hoe je OKR's kunt gebruiken voor je engineering teams. Laten we beginnen.

Wat zijn OKR's voor engineering?

Engineering OKR's zijn doelstellingen en sleutelresultaten die u kunt instellen voor uw organisatie, softwareontwikkelingsteams of individuele medewerkers.

Objectief: Een significante, relevante en duidelijk gedefinieerde doelstelling die kwalitatief en inspirerend is.

Sleutelresultaten: Meetbare resultaten die het bereiken van die doelstelling bijhouden. Gewoonlijk zijn er 3-5 sleutel resultaten voor elke doelstelling.

In de praktijk zou dit er zo uitzien voor een productteam.

Doelstelling : Verbeter de betrouwbaarheid van het systeem

: Verbeter de betrouwbaarheid van het systeem Sleutelresultaat 1 : Systeemuitval verminderen van 5% naar 1%

: Systeemuitval verminderen van 5% naar 1% Sleutel resultaat 2 : Unit test dekking verhogen van 70% naar 90%

: Unit test dekking verhogen van 70% naar 90% Sleutelresultaat 3: Geautomatiseerde tools voor prestatiebewaking implementeren

Als je je afvraagt waar het woord doel staat in deze definitie, dan is hier een verhelderend artikel op doelen vs. doelstellingen .

Belang van OKR's in het engineering team

In tegenstelling tot activiteiten zoals verkoop, die een directe impact hebben op de omzet en winst van een organisatie, staat engineering op afstand. Dit maakt het enigszins verwarrend voor het engineering team om te weten wat ze moeten doen en bereiken.

Toch is de eerste les in de hoe ingenieurs te beheren hoofdstuk zouden OKR's zijn. Het raamwerk van doelstellingen en sleutelresultaten geeft een duidelijk stappenplan voor de inspanningen van ingenieurs en helpt hen te focussen op wat belangrijk is. Dit is hoe.

Focus: OKR's geven prioriteit aan werk door duidelijk te definiëren wat het belangrijkst is, zodat teams hun middelen en inspanningen kunnen richten op het bereiken van zakelijke doelstellingen met een hoge prioriteit.

Afstemming: OKR's beginnen helemaal bovenaan. De organisatiedoelstellingen worden uitgesplitst naar teams en vervolgens naar individuen. Dit zorgt ervoor dat ieders inspanningen zijn afgestemd op de doelstellingen van de organisatie.

Bruggen tussen kwalitatieve en kwantitatieve aspecten: Engineering OKR's richten zich op het opsplitsen van kwalitatieve doelstellingen in meetbare sleutel resultaten, die het hele gamma van het doel van de organisatie omvatten.

Objectiviteit: De meetbare aard van OKR's stelt teams in staat om de voortgang objectief bij te houden. De leden van het team kunnen een gemeenschappelijke basis vinden in de sleutel resultaten en elkaar ondersteunen om de doelstellingen te bereiken.

Doel: OKR's geven teamleden een missie en een doel om naartoe te werken. Dit hoeft niet zo groots te zijn als de wereld redden. Het kan zo simpel zijn als 'uitmuntende software leveren' of 'gebruikersgerichte producten maken', wat teamleden een emotionele verbinding met hun werk geeft. Vooral bij millennials en Gen Z, die de waarden van een bedrijf nauwlettend in de gaten houden, zijn de OKR's een geweldige manier om de daad bij het woord te voegen.

Uitdagingen bij het implementeren van technische OKR's

Ondanks de vele voordelen zijn OKR's niet gemakkelijk te implementeren. Het implementeren van OKR's in de hele organisatie brengt zijn eigen uitdagingen met zich mee die we hieronder bespreken.

Te veel doelstellingen

Te veel van iets is niet goed. Het bereiken van te veel doelstellingen binnen één enkele OKR cyclus kan de focus en middelen doen verwateren, wat kan leiden tot burn-out en verminderde effectiviteit.

Je zou ambitieuze doelstellingen kunnen instellen om de hele codebase te refactoren, een microservices-architectuur te introduceren en 100% testdekking te bereiken, allemaal binnen hetzelfde kwartaal.

Deze overmatige toewijzing is onrealistisch en verspreidt het team te dun, met het risico dat geen enkele doelstelling naar tevredenheid wordt gehaald.

Afwijking van individuele doelen

Engineering teams bestaan uit individuen met verschillende vaardigheden, carrièreaspiraties en persoonlijke motivaties. Vaak hebben ze moeite om hun OKR's af te stemmen op de bredere bedrijfsdoelstellingen.

Wanneer OKR's top-down worden opgelegd zonder het team te betrekken bij de instelling van de doelen, kan dit leiden tot ontgoocheling en een gebrek aan persoonlijke investering in het bereiken van de OKR's.

Onrealistische OKR's

Binnen software engineering is elke beslissing een afweging. Instance, als u korte deadlines instelt, hebt u misschien extra leden van het team nodig of besteedt u geld aan automatiseringstools.

Als u niet bereid bent om die afweging te maken (korte deadlines eisen van het bestaande team zonder hulpmiddelen), zult u ze waarschijnlijk opbranden en hun wrevel verdienen.

Dus, een te agressieve doelstelling of sleutel resultaat instellen zal niet alleen mislukken, maar ook het plezier om het te bereiken belemmeren.

Vage OKR's

Het belangrijkste van sleutelresultaten is dat ze specifiek en meetbaar zijn. Als een OKR vaag is, is het voor interpretatie vatbaar, wat verdere verwarring veroorzaakt.

Instance, het doel is "de klantervaring verbeteren", het sleutel resultaat is "de NPS score verhogen", wat onvolledig en niet meetbaar is. Dit is een vage OKR.

Verleiding om output te meten in plaats van resultaten

Sleutel resultaten zijn geen taken die Voltooid moeten worden {output} maar resultaten die bereikt moeten worden. Uw engineering OKR's kunnen dus geen regels code of een aantal bugs zijn, ook al zijn ze gemakkelijk te meten.

Zonder actief rekening te houden met dit verschil, stellen bedrijven de verkeerde OKR's in, die uiteindelijk hun organisatorische doelen niet ondersteunen.

Geen voortgang bijhouden

OKR's worden meestal voor een jaar ingesteld. Het grootste risico voor organisaties is dus het probleem van instellen en vergeten!

Het resultaat is dat teams hun sleutelresultaten niet bijhouden, geen aanpassingen/verbeteringen doorvoeren en uiteindelijk achterop raken.

Instance, zonder een duidelijke weergave van OKR's in een doel bijhouden app kunnen leden van een team onmiddellijke of dringende Taken voorrang geven boven kritieke strategische Taken, waardoor alle inspanningen ontsporen.

Starheid

Business evolueert. Wat in het ene kwartaal een prioriteit was, kan in het volgende kwartaal minder belangrijk of zelfs irrelevant worden.

Projecten zijn tegenwoordig dynamisch, met regelmatig nieuwe inzichten, feedback van klanten of technische uitdagingen. Door OKR's niet aan te passen, lopen engineering teams het risico dat ze werken aan doelstellingen die niet langer zinvol bijdragen aan het succes van het bedrijf.

Een team dat rigide vasthoudt aan een initiële set OKR's zonder rekening te houden met het veranderende zakelijke landschap levert misschien gedateerd werk op dat niet langer nuttig is.

Gelukkig hebben verschillende organisaties sinds het ontstaan van OKR's deze uitdagingen onder ogen gezien en er oplossingen voor bedacht. Vervolgens bekijken we hoe u deze uitdagingen kunt overwinnen en OKR's met succes kunt implementeren in uw organisatie.

OKR implementeren in engineering teams

Om OKR succesvol te implementeren in alle engineering teams, heb je twee dingen nodig: Strategische processen en robuuste engineering software voor projectmanagement . ClickUp is ontworpen om precies dat te zijn. Het is een van de beste OKR-software die vandaag beschikbaar is en uitgebreid projectmanagement mogelijk maakt.

Lees hier hoe u OKR's met succes kunt implementeren voor uw engineering teams.

OKR's van de organisatie begrijpen

Het doel van OKR's is om de hele organisatie af te stemmen op gemeenschappelijke doelen. Nog te doen, engineering teams moeten begrijpen hoe hun werk past in de context van de bedrijfsvisie.

Pas vervolgens de OKR's van de organisatie aan het engineering team aan. Als het bedrijf bijvoorbeeld een uitstekende klantervaring wil leveren, kan het engineeringteam deze aanpassen om een uitstekende gebruikerservaring te leveren voor digitale producten.

Inclusief het team

Een reeks doelstellingen en targets die door de managers zijn ingesteld en aan de teams worden doorgegeven, zou niet inspirerend voor hen zijn. Betrek de teams dus bij de instelling van OKR's.

Ontdek de inzichten van het team: Vraag hen naar hun huidige maatstaven voor succes. Kijk samen met hen naar prestaties uit het verleden om de meetbare onderdelen in te stellen. ClickUp Dashboard geeft u alle sleutelgegevens die u wilt zien.

Maak OKR's relevant in de tijd: Breng de business cyclus in kaart en vastmaak de OKR aan het deel van de cyclus dat er het meest relevant voor is. Als uw merk bijvoorbeeld alleen in november-december piekverkopen behaalt, zijn de statistieken voor de betrouwbaarheid van uw platform het meest relevant in die periode.

Identificeer blokkeerders in een vroeg stadium: Begrijp welke uitdagingen ze regelmatig tegenkomen en zoek manieren om ze te overwinnen. U kunt de tijd die nodig is om te rapporteren over ClickUp-taak gebruiken om te bepalen welke taken het langst duren en de redenen hiervoor met het team bespreken.

Wees realistisch: Vraag het team om input over technische haalbaarheid, beschikbaarheid van middelen en mogelijke uitdagingen. U wilt misschien 100% van een sleutelresultaat, maar dat is niet realistisch. Experts suggereren dat 70% van het behalen van sleutel resultaten net genoeg kan zijn.

Het belangrijkste is dat als u het team betrekt bij het OKR-ontwikkelingsproces, ze waarschijnlijk meer het gevoel zullen hebben dat ze eigendom zijn van en toewijzing krijgen aan de resultaten.

Vind de balans

Om realistisch te zijn, moeten uw doelstellingen en sleutelresultaten ambitieus en ambitieus zijn, maar wel afgestemd op de capaciteiten en middelen van het team. Dit is nodig om te voorkomen dat teams gedemotiveerd raken door onmogelijke Taken of zelfgenoegzaam worden door te gemakkelijke targets. ClickUp doelen hiermee kunt u doelen instellen en deze opsplitsen in sleutel resultaten. Dit kan worden verbonden met kleinere, beheersbare Taken.

ClickUp doelen om je voortgang bij te houden

Als het bijvoorbeeld uw doelstelling is om de efficiëntie van implementaties te verbeteren, kunt u dat als doel instellen op ClickUp. Vervolgens kunnen uw sleutel resultaten, zoals het automatiseren van 90% van de implementatielijn, implementaties zonder uitvaltijd en dagelijkse implementatiefrequentie, worden ingesteld als targets. ClickUp targets kunnen numeriek, monetair of waar/onwaar zijn.

Voortgang bewaken

Organisaties gebruiken gewoonlijk jaarlijkse OKR cycli. Als dat bij u het geval is, is de instelling van doelen in het begin en vervolgens kijken naar uw prestaties aan het einde van het jaar zinloos.

Controleer daarom regelmatig de voortgang - elke Sprint zou een goede frequentie zijn. Maandelijks is ook acceptabel. Identificeer vervolgens de gebieden die aandacht nodig hebben, ontwikkel een cultuur van verantwoordelijkheid en verbeter continu. Apps om doelen bij te houden zijn precies hiervoor ontworpen.

ClickUp's weergave voor het bijhouden van doelen om real-time vooruitgang te meten

Itereren en verbeteren

Tijdens het kwartaal, als u zich realiseert dat uw targets te gemakkelijk of te ambitieus zijn, kunt u ze aanpassen om de juiste balans weer te geven.

Verzamel actief feedback van alle belanghebbenden over elke OKR-cyclus en verfijn het proces, de doelstellingen en de sleutelresultaten. Breng de praktijken van voortdurende verbetering ook naar de instelling van doelen.

Met deze basis gelegd, laten we eens kijken naar een aantal doelen voor software-ingenieurs die je kunt gebruiken voor je teams.

10 engineering OKR's voor software teams

Engineering teams werken aan een buitengewoon bereik van taken, van het schrijven van code tot het beheren van de prestaties van apps. Voor elk van deze taken kun je doelstellingen en sleutelresultaten instellen. Hier zijn tien engineering OKR voorbeelden.

1. Verbeter de klanttevredenheid met nieuwe releases

Dit is een geweldige organisatiedoelstelling die kan worden aangepast aan engineering. Terwijl de rest van het bedrijf werkt aan de sleutel resultaatgebieden, kunt u zich richten op nieuwe productreleases om deze doelstelling te bereiken.

De sleutel resultaten van het engineering team zouden kunnen zijn:

Een Net Promoter Score {NPS} van 80 bereiken voor elke nieuwe functie release

De responstijd voor functieverzoeken verkorten tot minder dan 24 uur (zelfs als het een nee is)

Vijf grote functieverzoeken van klanten bouwen

2. Applicatieprestaties optimaliseren

Agile teams zijn altijd op zoek naar verbetering. Applicatieprestaties zijn een klassieke maatstaf voor continue verbetering. Gebruik sleutel resultaten, zoals:

Verminder de gemiddelde laadtijd van pagina's met 30%

Applicatie uptime verhogen naar 99,9%

Verminder datamigratie met 25%

3. Softwarekwaliteit verbeteren

Het voorkomen van tech debt en het leveren van een betere klantervaring is afhankelijk van de softwarekwaliteit. De eenvoudigste manier om best practices te implementeren en consistentie te garanderen is het gebruik van checklists. ClickUp-taak kunt u het volgende toevoegen checklists bij elke Taak / Subtaak, wat je werk gemakkelijker maakt.

Visualiseer werkstromen met ClickUp Mindmaps

Engineering teams gebruiken ClickUp mindmaps om hun werkstromen te visualiseren zodat ze hun prestaties kunnen optimaliseren. Voorbeelden van sleutel resultaten voor het stroomlijnen van ontwikkelingswerkstromen zijn:

De gemiddelde tijd voor het samenvoegen van pull-aanvragen terugbrengen van 2 dagen naar 4 uur

Geautomatiseerde build- en testpijplijnen implementeren voor 100% van de projecten

De cyclustijd van idee tot implementatie met 30% verkorten

7. De productiviteit van teams verhogen

Verschillende Teams definiëren productiviteit op verschillende manieren. Kies je definities zorgvuldig en stel dienovereenkomstig targets. Maak OKR's, zoals:

Verminder de tijd die nodig is van toewijzing van code tot uitrol naar productie met 50%

Verhoog het percentage voltooide Sprints tot 90%

Verminder het aantal ongeplande werkuren tot 4 per week (ClickUp tijdsregistratie en tagging kunnen helpen om dit op een gedetailleerd niveau te controleren)

8. De toewijzing van bronnen optimaliseren

Dit doel is meer voor de projectmanager dan voor de ingenieurs zelf. Een goede toewijzing van middelen is echter fundamenteel voor het beheren van kosten en prestaties.

De werklastweergave van ClickUp zorgt ervoor dat uw mensen optimaal worden ingezet. Nu we productiviteit en efficiëntie hebben behandeld, bespreken we de niet-persoonlijke middelen.

Verlaag de kosten van de cloudinfrastructuur met 20% zonder de prestaties te beïnvloeden door het gebruik te optimaliseren

Verspilling tegengaan door ongebruikte licenties en abonnementen met 80% te verminderen

Dynamisch schalen implementeren met minimale redundantie

9. Het engineering team schalen

In een groeiende organisatie is het effectief schalen van het softwareontwikkelingsteam een grote doelstelling, niet alleen voor het aantrekken van talent, maar ook voor leiders op het gebied van engineering. Goede OKR-software voor startups stelt u in staat om sleutel resultaatgebieden in te stellen, zoals:

Vijf nieuwe software engineers met gespecialiseerde vaardigheden aannemen en aan boord nemen

Een retentiegraad van 95% bereiken voor het engineering team

Een mentorprogramma implementeren met 100% deelname van senior engineers

10. Versterk de samenwerking tussen afdelingen

Wat is een scrumteam zonder samenwerking? Versterk de samenwerking binnen het engineering team en met business stakeholders met sleutel resultaten, zoals:

Elimineer defecten als gevolg van communicatiekloven met 70%

Voer drie sessies uit om kennis tussen afdelingen te delen

Bekijk een paar andere voorbeelden van OKR's .

OKR sjablonen voor engineering teams

Hopelijk hebben de bovenstaande voorbeelden je geïnspireerd. De sjablonen hieronder geven je de tools om ze in de praktijk te brengen.

ClickUp's sjabloon voor OKR's voor bedrijven

Begin met ClickUp's sjabloon voor OKR's voor bedrijven om organisatorische doelen in te stellen en te beheren. Het bevat acht weergaven, 30 aangepaste statussen en een OKR verzendbord om uw doelen te organiseren en ze gemakkelijk toegankelijk te maken voor het team.

Weergave van CilckUp's bedrijfs-OKR en doelen met duidelijke doelstellingen en status

Sjabloon OKR-map

De ClickUp OKR map sjabloon verhoogt de lat. Het is een uitgebreide planningstool die is ontworpen om individuen en teams te helpen hun doelen te stellen en te bereiken. Het bevat een planning cadans, OKR lijsten, vijf aangepaste lijsten en zeven aangepaste statussen om doelen effectief op te splitsen en de voortgang te bewaken.

ClickUp's OKR map sjabloon

Op zoek naar iets specifieks? Hier zijn zeven gratis OKR sjablonen in Excel, Google Spreadsheets en ClickUp. U kunt ook meer vinden over sjablonen voor engineering voor andere procesoptimalisaties.

Uw engineering OKR's instellen en beheren met ClickUp

Als u in de war bent tussen missie, doelen, doelstellingen, targets, metrics, enz., dan is het OKR-raamwerk een handig hulpmiddel. Het geeft u de structuur en de vangrails die u nodig hebt om naar business succes toe te werken.

ClickUp is een uitgebreide tool voor projectmanagement en integreert het belang van OKR's in het hele product. Het helpt projectmanagers bij het instellen, bijhouden, controleren, herzien en bereiken van doelen, allemaal op één plek. Bovendien versnellen de sjablonen van ClickUp uw reis naar OKR's.

Verbeter uw engineeringresultaten met ClickUp. Probeer ClickUp vandaag nog gratis uit !

Veelgestelde vragen

1. Hoe schrijf je een engineering OKR?

OKR bestaat uit twee delen: Doelstelling en sleutel resultaten. De doelstelling is een kwalitatieve verklaring en de sleutelresultaten zijn meetbare resultaten. Zo schrijf je OKR's voor engineering teams.

Begin met een duidelijke, inspirerende en uitdagende doelstelling voor het engineering team, afgestemd op de doelen van het bedrijf. Bijvoorbeeld: verbeter de betrouwbaarheid van het systeem.

Identificeer sleutel resultaten die zullen helpen bij het bereiken van deze doelstelling. Het moet meetbaar, specifiek, tijdgebonden en haalbaar zijn. Bijvoorbeeld,

Verminder systeemuitval met 50% binnen Q2

Een klanttevredenheidsscore van 90% bereiken met betrekking tot de betrouwbaarheid van het systeem tegen het einde van Q3

Geautomatiseerd testen implementeren voor 80% van de codebase tegen Q4

2. Wat is een technische OKR?

Een technische OKR zijn de doelstellingen en sleutelresultaten voor het technische team. Een technische OKR is erop gericht de inspanningen te richten op technische verbeteringen, innovatie of efficiëntie met een grote impact die bijdragen aan het algemene succes van de organisatie.