Top 10 Gratis Exit Interview Sjablonen & Vragen voor HR Teams

Heb je gemerkt dat werknemers je bedrijf verlaten zonder veel uitleg? Misschien stel je ze niet de juiste vragen.

Dat gesprekje tussen een werkgever en een werknemer bij het vertrek kan nuttiger zijn dan je denkt. En daarom moet je exitgesprekken serieus nemen.

Het is jouw kans om je te verdiepen in het werkleven van vertrekkende werknemers, te begrijpen waarom ze weggaan en hun waardevolle suggesties te verzamelen om van jouw bedrijf een betere plek om te werken te maken.

Met deze feedback kunt u zinvolle veranderingen doorvoeren om uw werknemers te behouden en uw employer brand te versterken om nieuw talent aan te trekken.

We hebben een lijst samengesteld met sjablonen voor exitgesprekken die u kunnen helpen bij het voeren van inzichtelijke exitgesprekken.

Wat maakt een sjabloon voor een goed exitgesprek?

Een sjabloon voor een exitgesprek is een kant-en-klaar document dat ontworpen is om het gesprek te leiden tijdens het laatste gesprek van een werknemer voor hij het bedrijf verlaat.

Zie het als een brug tussen het verleden van een werknemer en de toekomst van het bedrijf. Het is het opzetten van een gezellige chatroom voor eerlijk delen, met inzichten voor degenen die blijven.

Er worden meestal open en gesloten vragen gesteld, gegroepeerd in verschillende categorieën om uitgebreide feedback te verzamelen over de ervaring van de werknemer.

Hier volgt een korte handleiding voor HR om een goed exitgesprek te voeren:

Categoriseer: Groepsvragen zoals werkklimaat, cultuur en vertrekredenen Moedig verhalen aan: Gebruik "Waarom" of "Vertel me meer over" om dieper te duiken Diversifieer vragen: Meng directe, indirecte en actiegerichte vragen voor gevarieerde inzichten Personaliseren: Neem vragen op die zijn afgestemd op specifieke rollen of afdelingen Bewaar vertrouwelijkheid: Zorg voor anonimiteit en moedig eerlijke antwoorden aan Geef waarderingsschalen: Gebruik schalen voor specifieke aspecten zoals tevredenheid of waarschijnlijkheid om het bedrijf aan te bevelen Bied ruimte voor extra's: Geef ruimte voor laatste gedachten of zorgen Maak het toegankelijk voor iedereen: Bied digitale en gedrukte versies om tegemoet te komen aan verschillende voorkeuren

Vergeet niet dat een goed sjabloon een uitgangspunt is, geen script. Door het aan te passen aan elke werknemer en actief te luisteren, wordt de echte waarde van het exitgesprek ontsloten.

10 sjablonen voor exitgesprekken

Weet je niet waar je moet beginnen met exitgesprekken?

Wij hebben een eenvoudige oplossing: aanpasbare exit interview sjablonen. Deze sjablonen zijn geschikt voor verschillende sectoren en helpen je om de antwoorden te krijgen die je zoekt van werknemers die je organisatie verlaten.

Ze helpen je ook de eerste stap te zetten om van je bedrijf een bloeiende werkomgeving te maken die het beste talent behoudt.

Snuffel rond! 👀

1. Exit Interview Formulier Sjabloon by Template.net

via Sjabloon.net Op zoek naar een eenvoudig, effectief sjabloon voor een exitgesprek dat past bij bijna elke afdeling of branche? Dit is wat je zocht!

Krijg bruikbare inzichten in waarom werknemers vertrekken, met handige aankruisvakjes en open commentaarsecties.

Werknemers kunnen scores geven van hoog naar laag voor parameters die de tevredenheid van werknemers bepalen, zoals ontvangen voordelen, gebruik van vaardigheden, algemene werktevredenheid, werkomgeving en meer. Pas de template aan je specifieke behoeften aan door relevante factoren toe te voegen of te verwijderen.

Pak een pen of ga digitaal! Kies uit Word, Google Sheets, Photoshop en andere indelingen om exitgesprekken op jouw manier te voeren.

2. Exit interview PDF sjabloon door Volunteering Resource Hub

via Vrijwilligerswerk Bron Hub

Vrijwilligers in je organisatie zijn niet verplicht om deel te nemen aan een exitgesprek, maar het is altijd goed om ze te bedanken voor hun tijd en te vragen of ze bereid zijn om je er een te geven.

Dit aanpasbare gratis sjabloon met boeiende vragen kan je helpen waardevolle inzichten te krijgen in waarom vrijwilligers ervoor kiezen om te vertrekken, de steun van je organisatie, eventuele obstakels die ze hebben ondervonden tijdens hun vrijwilligerswerk en of ze contact met je willen houden.

In alle eerlijkheid kan deze sjabloon je helpen om een beter vrijwilligersprogramma op te bouwen voor toekomstige talenten, en de vrijwilligers zelf zullen zich gewaardeerd en gehoord voelen, wat leidt tot aanbevelingen, meer goodwill en steun in de toekomst.

3. Exit-interview bouwwerknemer sjabloon by Template.net

via Sjabloon.net Bouwbedrijven worstelen vaak met een hoog personeelsverloop, waardoor inzicht in de redenen voor vertrek cruciaal is.

Dit sjabloon is een geweldig startpunt voor elk bouwbedrijf en is zeer beginnersvriendelijk voor het voeren van exitgesprekken, omdat het essentiële factoren behandelt zoals secundaire arbeidsvoorwaarden, balans tussen werk en privéleven, werkomgeving, veiligheid en welzijn, training en ontwikkeling.

Deze sjabloon is geschreven en ontworpen door experts uit de bouwsector, voldoet aan de standaardnormen voor bouwbedrijven en kan worden aangepast voor elke werknemer. U kunt uw eigen branding toevoegen om het een persoonlijk tintje te geven.

4. Handleiding voor exitgespreksvragen door People Managing People

via Mensen Mensen Beheren Het voeren van effectieve exitgesprekken kan een spelbreker zijn voor je HR-team. Deze gids biedt belangrijke inzichten voor het opstellen van goed gestructureerde vragen die ingaan op verschillende aspecten van de ervaring van de werknemer.

Op deze pagina's vind je aanpasbare voorbeeldvragen voor elk vertrekkend teamlid. De belangrijkste categorieën zijn redenen voor vertrek, rolspecifieke, managerspecifieke en teamspecifieke vragen. En ook ontwikkelingsgerichte, inclusie- en diversiteitsgerichte en organisatiegerichte vragen.

Door je op deze belangrijke gebieden te richten, voer je niet alleen een sollicitatiegesprek, maar ga je een zinvol gesprek aan dat wegen naar verbetering kan verlichten en positieve veranderingen binnen je bedrijf kan inspireren - voor huidige en toekomstige werknemers.

Om de gratis sjabloon te downloaden, moet je je abonneren op People Managing People.

5. HR Exit Interview Sjabloon door Breathe HR

via Adem HR Deze sjabloon bevat verschillende vragen die u aan uw werknemers kunt stellen, zoals "Wat waren uw redenen om weg te gaan?", "Wat vond u het leukste aan uw baan?", "Wat hadden we kunnen doen om u te behouden? "Wat hadden we kunnen doen om je te behouden?" en "Als je vertrekt naar een andere functie, wat was dan de aantrekkingskracht van die functie?"

Door deze vragen te stellen, kun je waardevolle inzichten krijgen in wat je werknemers denken en voelen en hoe hun mindset hun loopbaanbeslissingen beïnvloedt. Deze informatie kan vervolgens worden gebruikt om veranderingen door te voeren die de bedrijfscultuur zullen helpen verbeteren.

Als je op zoek bent naar een sjabloon voor je exitgesprekken, dan is het sjabloon in dit artikel een goed uitgangspunt. Je kunt echter ook overwegen om de sjabloon aan te passen aan de specifieke behoeften van je bedrijf.

6. Exit Interview Formulier door Best Templates

via Beste sjablonen Als je exitgesprekken tussen afdelingen in je bedrijf wilt stroomlijnen, dan zijn exitgespreksformulieren ideaal voor je HR-team.

Makkelijk aan te kruisen selectievakjes, extra commentaarsecties om werknemers aan te sporen hun inzichten te geven, een beoordelingsschaal om te meten wat werknemers van het bedrijf vinden en de ja- of nee-vragen houden het interview kort en inzichtelijk.

Als werknemers het bedrijf verlaten, zijn ze al klaar voor de volgende kans, hebben ze te maken met afscheid bij het huidige bedrijf en zitten ze vast met papierwerk dat ze moeten invullen.

Dit eenvoudige exitgesprek is niet alleen snel en gemakkelijk te implementeren voor iedereen, maar is ook gemakkelijk te standaardiseren in verschillende functionele teams.

Je kunt het onmiddellijk kopen als een enkel sjabloon of via een abonnement om toegang te krijgen tot een uitgebreide collectie die geschikt is voor vrijwel elk scenario.

Deze volledig aanpasbare sjabloon is ontworpen om te worden gedeeld op alle digitale platforms en is ook compatibel met universele documentlezers.

7. Word Exit Interview Sjabloon door Legal Templates

via HR-toolkit voor starters Hoewel dit nuttig is voor bedrijven van alle groottes, zijn exitgesprekken vooral cruciaal voor startups vanwege hun dynamische aard, beperkte middelen en focus op groei en cultuur.

Door actief waardevolle feedback uit exitgesprekken te verzamelen en te analyseren, kunnen starters een concurrentievoordeel behalen, de ervaring van werknemers verbeteren en een bloeiende bedrijfscultuur opbouwen.

Elke HR-professional in een startup zal dit gratis sjabloon gemakkelijk kunnen aanpassen, delen en aanpassen, omdat het alle noodzakelijke vragen bevat die je kunnen helpen erachter te komen waarom de persoon het bedrijf verlaat, hoeveel voldoening ze uit hun rol hebben gehaald en wat hun mening is over de balans tussen werk en privé en de voordelen die het bedrijf heeft geboden.

Exit-interviews creëren een feedback-loop, waardoor je HR-team de effectiviteit kan beoordelen van veranderingen die zijn doorgevoerd op basis van eerdere feedback van werknemers. Deze continue leer- en verbetercyclus stelt je startup in staat om te evolueren en zich ten goede aan te passen.

Het beheren van HR-processen kan aanvoelen als jongleren met veel taken! Tussen chaos in documenten, repetitief administratief werk en de behoefte aan datagestuurde beslissingen, worstelen HR-teams vaak om hun impact te optimaliseren.

A systeem voor personeelsbeheer zou de meeste hiervan voor u vereenvoudigen.

Dit is waar ClickUp om de hoek komt kijken een krachtige software voor projectbeheer die naadloos documentbeheer, AI-tools en kant-en-klare HR-sjablonen integreert om uw workflow te stroomlijnen, waardevolle inzichten te ontsluiten en uw werknemerservaring te transformeren.

Behandel alle HR-processen op één platform met de HR-beheertool van ClickUp

Gebruik ClickUp's HR-beheerplatform om het aannemen en inwerken te beheren. Behalve dat het een geweldig wervingstool voor het afhandelen van sollicitaties en outreach, het helpt ook bij het betrekken en informeren van werknemers.

Maak prachtige ClickUp Documenten, wiki's en meer - en koppel ze aan workflows om ideeën uit te voeren met uw HR-team ClickUp Documenten wordt de digitale archiefkast van uw HR-team. Bewaar werknemersdossiers, handboeken, beleidsregels en meer op één veilige, toegankelijke locatie.

Je kunt Docs gebruiken om samen te werken aan alles van een nieuw beleid voor werknemersapparaten tot een trainingsprogramma voor beveiliging. Met live samen bewerken kunnen u en uw team in realtime updates maken, versiebeheer implementeren en opmerkingen toewijzen en oplossen om op één lijn te blijven.

Je kunt ook aangepaste sjablonen maken voor inwerkpakketten, aanbiedingsbrieven en beleidsupdates, waardoor je consistentie waarborgt en tijd bespaart.

Wanneer u Docs combineert met ClickUp's AI-gestuurde zoekfunctie die context en trefwoorden begrijpt, krijgt u alle informatie die u nodig hebt binnen handbereik.

Gebruik ClickUp AI om onboarding- en offboarding-materiaal voor werknemers te bewerken, samen te vatten, te vereenvoudigen of te parafraseren

Met ClickUp's AI-tools kunt u intelligente inzichten verzamelen en uw HR-strategie dienovereenkomstig optimaliseren. Analyseer werknemersgegevens om trends en patronen in verloop, betrokkenheid en prestaties te identificeren. Laat AI vragen en zelfs sjablonen maken voor exitgesprekken en bewerk ze in enkele seconden.

Je kunt ook inwerkplannen personaliseren op basis van de rollen en vaardigheden van werknemers, waardoor de betrokkenheid en het behoud van werknemers wordt verbeterd. Genereer tekst voor enquêtes en analyseer sentimenten om de gevoelens van werknemers en verbeterpunten te begrijpen. ClickUp's HR-sjablonen maken van uw dagelijkse routine een goed gerepeteerde uitvoering. Gebruik kant-en-klare sjablonen voor aanwerving, inwerken, functioneringsgesprekken en beëindiging, om efficiëntie en consistentie te garanderen.

Gebruik ClickUp's 30-60-90 dagen plan sjabloon om uw nieuwe medewerkers te helpen de vereiste onboarding-taken uit te voeren en ze snel op stoom te krijgen

Aanpassen HR-sjablonen met aangepaste velden, tags en statussen in ClickUp. Automatiseer terugkerende taken, zoals het verzenden van herinneringen voor functioneringsgesprekken of het activeren van achtergrondcontroles. Volg de voortgang, medewerkers beheren en alle HR KPI's en activiteiten binnen deze sjablonen, zodat iedereen op de hoogte en verantwoordelijk blijft.

Exitgesprekken inzichtelijk maken met ClickUp

Elke vertrekkende medewerker draagt ervaring en inzichten met zich mee. Hen laten vertrekken zonder hun feedback vast te leggen is als een schatkist die dichtslaat voordat je erin gluurt.

Dat is waar exitgesprekken om de hoek komen kijken. Ze bieden een waardevolle kans om de gevoelens van werknemers te begrijpen, gebieden voor verbetering te identificeren en uiteindelijk een bloeiende werkcultuur te cultiveren.

Voor het voeren van overtuigende exitgesprekken is echter meer nodig dan alleen een checklist.

U moet krachtige HR-software waarmee u eerlijke feedback kunt verzamelen, nauwkeurig kunt analyseren en kunt omzetten in bruikbare inzichten. Aanmelden bij ClickUp vandaag nog om uw HR-teams te voorzien van de tools die ze nodig hebben om hun offboardingprocessen en de hele recruitmentlevenscyclus te verbeteren.